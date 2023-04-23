  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 3. Стадион: .
Лиллестрём
2:1
Второй тайм: 70'
Мольде
0'
1:0
5' Гол
Тённесен Кристоффер
1:1
35' Гол
Брейвик Эмиль
2:1
37' Гол
Адамс Акор
41' Красная карточка
Эйкрем Магнус

Ход матча

5'
Тённесен Кристоффер
(Осен Йермунд)
1:0
32'
Кнудсен Магнус
Тённесен Кристоффер
 
35'
1:1
Брейвик Эмиль
(Линнес Мартин)
37'
Адамс Акор
(Рангер Ларс)
2:1
41'
 
Эйкрем Магнус
61'
 
Эриксен Кристиан I
Бериша Ветон

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
Мольде
3.48
5.90
24.00
Все Коэффициенты
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
28
Габриэльсен
Рубен
19
Тённесен
Кристоффер
2
Рангер
Ларс
5
Драгснес
Ветле
7
Ибрахимай
Илльдрен
6
Хофф
Вебьёрн
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
9
Адамс
Акор
1
Карлстрём
Якоб
3
Риса
Бирк
19
Хауган
Эйрик
4
Хансен
Беньямин
21
Линнес
Мартин
14
Кнутсон
Эрлинг
9
Бериша
Ветон
8
Маннсверк
Сиверт
16
Брейвик
Эмиль
11
Брюнхильдсен
Ола
7
Эйкрем
Магнус
Лиллестрём
3-5-2
Мольде
3-5-2

История личных встреч

Лиллестрём
Мольде

16 матчей

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

36 матчей

25%
30.6%
44.4%
9 побед 11 ничьих 16 побед

Первый тайм

27.8%
33.3%
38.9%
10 побед 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

30.6%
30.6%
38.8%
11 побед 11 ничьих 14 побед

История матчей

Т
0:1
Т
1:2
Т
3:3
Т
1:1
ТМК
2:0
Т
2:1
Т
0:2
ТМК
1:1
Т
2:2
Т
2:1
ТМК
2:1
Т
0:1
К
0:3
Т
2:1
Т
1:0
Т
4:2
Т
2:2
Т
2:1
Т
3:2
Т
1:2
ТМС
1:1
КН
2:2
Т
2:0
Т
1:2
Т
1:1
Т
3:2
Т
1:0
Т
0:3
Т
1:1
Т
3:3
Т
3:0
Т
0:1
ТМС
4:3
Т
1:1
Т
1:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

22
26

Голов в среднем за матч

1.16
1.53

Среднее время на гол

77
58

Всего голов

33
25

Голов в среднем за матч

1.94
1.32

Среднее время на гол

46
68

Всего голов

55
51

Голов в среднем за матч

1.53
1.42

Тотал матчей

2.5
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
20
Больше 56%
Меньше 44%
16
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

58
63

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 2 0.67
Осен Йермунд 1 0.33
Тённесен Кристоффер 1 0.33
Ольсен Томас 1 0.33
Гарнас Эспен 1 0.33
Драгснес Ветле 0 0
Рангер Ларс 0 0
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хансен Беньямин 1 0.33
Брейвик Эмиль 1 0.33
Эйкрем Магнус 0 0
Линнес Мартин 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хофф Вебьёрн 1 0
Гарнас Эспен 1 0
Рангер Ларс 1 0
Адамс Акор 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйкрем Магнус 0 1
Хауган Эйрик 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Риса Бирк 1 0
Маннсверк Сиверт 1 0

Результаты матчей

Лиллестрём
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мольде
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
0
Лиллестрём
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мольде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Лиллестрём
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Мольде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Викинг - Лиллестрём 2:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Тромсё - Лиллестрём 2:3
Согндаль - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Флора Таллин 2:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:2 Лиллестрём - Стабек 2:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Одд 0:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Мольде 0:1 Викинг - Лиллестрём 0:3 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4 Русенборг - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 2:1
Мольде
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мольде - Русенборг 1:1 Тромсё - Мольде 1:0 Мольде - Будё-Глимт 2:3 Олесунн - Мольде 0:3
Мольде - Хёдд 0:1 Стабек - Мольде 1:1 Скейд - Мольде 1:3 Кристиансунд - Мольде 0:4 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Мольде - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Мольде - Одд 3:4 Мольде - Браттвог 8:1 Мольде - Трефф 2:1 Виктория Пльзень - Мольде 2:0 Волеренга - Мольде 1:2 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Гент - Мольде 4:0 Викинг - Мольде 1:4 Мольде - Юргорден 2:3 Мольде - Русенборг 2:1

Результаты матчей

Лиллестрём
Мольде

Точный счет

4:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Лиллестрём
Мольде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3 3 0 0 9 - 0 9
2.
Хам-Кам
 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Бранн
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Лиллестрём
 2:1 3 2 0 1 6 - 6 6
5.
Одд
 3 1 2 0 2 - 0 5
6.
Тромсё
 3 1 2 0 2 - 1 5
7.
Русенборг
 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Викинг
 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Сарпсборг-08
 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Стабек
 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Стрёмсгодсет
 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Волеренга
 3 1 0 2 2 - 5 3
13.
Хёугесунн
 3 1 0 2 3 - 8 3
14.
Саннефьёрд
 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
Мольде
 1:2 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Олесунн
 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Хам-Кам
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Лиллестрём
 2:1 2 2 0 0 6 - 4 6
4.
Стабек
 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
Русенборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Тромсё
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 4 - 0 3
8.
Викинг
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Одд
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Хёугесунн
 1 1 0 0 3 - 2 3
11.
Стрёмсгодсет
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Мольде
 1:2 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Саннефьёрд
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Сарпсборг-08
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Волеренга
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Олесунн
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Сарпсборг-08
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Волеренга
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Одд
 2 0 2 0 0 - 0 2
5.
Русенборг
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Тромсё
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Викинг
 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
Олесунн
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Хам-Кам
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Лиллестрём
 2:1 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Бранн
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Стабек
 1 0 0 1 0 - 4 0
14.
Мольде
 1:2 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
Стрёмсгодсет
 2 0 0 2 3 - 6 0
16.
Хёугесунн
 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 4
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 3
Хам-Кам Удаль Хенрик 3
Бранн Финне Бор 2 (1)
Стрёмсгодсет Валсвик Густав 2
Весь список

Топ нарушителей
Волеренга Жута Леонард 3
Олесунн Мунксгор Александер 3
Викинг Паттинама Шейн 1 1
Русенборг Хенриксен Маркус 2
Русенборг Рейтан Эрленд Даль 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 61'
    Бериша Ветон уходит с поля. Эриксен Кристиан I выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    УДАЛЕНИЕ! - Эйкрем Магнус увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 37'
    Рангер Ларс сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Адамс Акор бьет в цель!
  • 35'
    Линнес Мартин сделал результативную передачу.
Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
Мольде
3.48
5.90
24.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лиллестрём 2:1 Мольде онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Лиллестрём
Мольде
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
1000 рублей - бесплатная ставка
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 