Тур: 3. Стадион: Aaraasen Stadion.
2:1
Второй тайм: 70'
0'
1:0
5' ГолТённесен Кристоффер
1:1
35' ГолБрейвик Эмиль
2:1
37' ГолАдамс Акор
41' Красная карточкаЭйкрем Магнус
Ход матча
5'
35'
1:1
37'
2:1
41'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 3
-
11 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
56 Владение мячом, % 44
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
19
Хауган
Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
16 Uba Charles
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
История личных встреч
Лиллестрём
Мольде
16 матчей
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
36 матчей
25%
30.6%
44.4%
9 побед 11 ничьих 16 побед
Первый тайм
27.8%
33.3%
38.9%
10 побед 12 ничьих 14 побед
Второй тайм
30.6%
30.6%
38.8%
11 побед 11 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
26
Голов в среднем за матч
1.16
1.53
Среднее время на гол
77
58
Всего голов
33
25
Голов в среднем за матч
1.94
1.32
Среднее время на гол
46
68
Всего голов
55
51
Голов в среднем за матч
1.53
1.42
Тотал матчей
2.5
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
20
Больше 56%
Меньше 44%
16
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
58
63
Бомбардиры внутри турнира
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|2
|0.67
|Осен Йермунд
|1
|0.33
|Тённесен Кристоффер
|1
|0.33
|Ольсен Томас
|1
|0.33
|Гарнас Эспен
|1
|0.33
|Драгснес Ветле
|0
|0
|Рангер Ларс
|0
|0
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хансен Беньямин
|1
|0.33
|Брейвик Эмиль
|1
|0.33
|Эйкрем Магнус
|0
|0
|Линнес Мартин
|0
|0
Карточки
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хофф Вебьёрн
|1
|0
|Гарнас Эспен
|1
|0
|Рангер Ларс
|1
|0
|Адамс Акор
|1
|0
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйкрем Магнус
|0
|1
|Хауган Эйрик
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Риса Бирк
|1
|0
|Маннсверк Сиверт
|1
|0
Результаты матчей
Лиллестрём
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мольде
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
0
Лиллестрём
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мольде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Лиллестрём
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Мольде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лиллестрём
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Викинг - Лиллестрём 2:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Тромсё - Лиллестрём 2:3
Согндаль - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Флора Таллин 2:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:2 Лиллестрём - Стабек 2:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Одд 0:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Мольде 0:1 Викинг - Лиллестрём 0:3 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4 Русенборг - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 2:1
Мольде
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мольде - Русенборг 1:1 Тромсё - Мольде 1:0 Мольде - Будё-Глимт 2:3 Олесунн - Мольде 0:3
Мольде - Хёдд 0:1 Стабек - Мольде 1:1 Скейд - Мольде 1:3 Кристиансунд - Мольде 0:4 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Мольде - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Мольде - Одд 3:4 Мольде - Браттвог 8:1 Мольде - Трефф 2:1 Виктория Пльзень - Мольде 2:0 Волеренга - Мольде 1:2 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Гент - Мольде 4:0 Викинг - Мольде 1:4 Мольде - Юргорден 2:3 Мольде - Русенборг 2:1
Результаты матчей
Лиллестрём
Мольде
Точный счет
4:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Лиллестрём
Мольде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|2:1
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|6.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|15.
|1:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|2:1
|2
|2
|0
|0
|6 - 4
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|1:2
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|11.
|2:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|14.
|1:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|4
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|3
|Хам-Кам
|Удаль Хенрик
|3
|Бранн
|Финне Бор
|2 (1)
|Стрёмсгодсет
|Валсвик Густав
|2
|Волеренга
|Жута Леонард
|3
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|3
|Викинг
|Паттинама Шейн
|1 1
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|2
|Русенборг
|Рейтан Эрленд Даль
|2