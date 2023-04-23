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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 3. Стадион: .
Лиллестрём
2:1
Конец матча
Мольде
0'
1:0
5' Гол
Тённесен Кристоффер
1:1
35' Гол
Брейвик Эмиль
2:1
37' Гол
Адамс Акор
41' Красная карточка
Эйкрем Магнус
90' Желтая карточка
Рангер Ларс
90'+5

Ход матча

5'
Тённесен Кристоффер
(Осен Йермунд)
1:0
32'
Кнудсен Магнус
Тённесен Кристоффер
 
35'
1:1
Брейвик Эмиль
(Линнес Мартин)
37'
Адамс Акор
(Рангер Ларс)
2:1
41'
 
Эйкрем Магнус
61'
 
Эриксен Кристиан I
Бериша Ветон
81'
Свендсен Тобиас
Ольсен Томас
 
81'
 
Грёдем Магнус
Кнутсон Эрлинг
81'
 
Ловик Матиас
Брюнхильдсен Ола
90'
 
Осен Йермунд
Риса Бирк
90'
 
Хагельскьер Андерс
Vetle Skjaervik
90'
Рангер Ларс
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 4
  • 11 Угловые 9
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 58 Владение мячом, % 42
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
28
Габриэльсен
Рубен
19
Тённесен
Кристоффер
2
Рангер
Ларс
5
Драгснес
Ветле
7
Ибрахимай
Илльдрен
6
Хофф
Вебьёрн
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
9
Адамс
Акор
1
Карлстрём
Якоб
3
Риса
Бирк
19
Хауган
Эйрик
4
Хансен
Беньямин
21
Линнес
Мартин
14
Кнутсон
Эрлинг
9
Бериша
Ветон
8
Маннсверк
Сиверт
16
Брейвик
Эмиль
11
Брюнхильдсен
Ола
7
Эйкрем
Магнус
Лиллестрём
3-5-2
Мольде
3-5-2

История личных встреч

Лиллестрём
Мольде

16 матчей

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

36 матчей

25%
30.6%
44.4%
9 побед 11 ничьих 16 побед

Первый тайм

27.8%
33.3%
38.9%
10 побед 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

30.6%
30.6%
38.8%
11 побед 11 ничьих 14 побед

История матчей

Т
0:1
Т
1:2
Т
3:3
Т
1:1
ТМК
2:0
Т
2:1
Т
0:2
ТМК
1:1
Т
2:2
Т
2:1
ТМК
2:1
Т
0:1
К
0:3
Т
2:1
Т
1:0
Т
4:2
Т
2:2
Т
2:1
Т
3:2
Т
1:2
ТМС
1:1
КН
2:2
Т
2:0
Т
1:2
Т
1:1
Т
3:2
Т
1:0
Т
0:3
Т
1:1
Т
3:3
Т
3:0
Т
0:1
ТМС
4:3
Т
1:1
Т
1:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

22
26

Голов в среднем за матч

1.16
1.53

Среднее время на гол

77
58

Всего голов

33
25

Голов в среднем за матч

1.94
1.32

Среднее время на гол

46
68

Всего голов

55
51

Голов в среднем за матч

1.53
1.42

Тотал матчей

2.5
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
20
Больше 56%
Меньше 44%
16
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

58
63

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 2 0.67
Осен Йермунд 1 0.33
Тённесен Кристоффер 1 0.33
Ольсен Томас 1 0.33
Гарнас Эспен 1 0.33
Драгснес Ветле 0 0
Рангер Ларс 0 0
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хансен Беньямин 1 0.33
Брейвик Эмиль 1 0.33
Эйкрем Магнус 0 0
Линнес Мартин 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рангер Ларс 2 0
Хофф Вебьёрн 1 0
Гарнас Эспен 1 0
Адамс Акор 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйкрем Магнус 0 1
Хауган Эйрик 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Риса Бирк 1 0
Маннсверк Сиверт 1 0

Результаты матчей

Лиллестрём
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мольде
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
1
Лиллестрём
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мольде
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Лиллестрём
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Мольде
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Викинг - Лиллестрём 2:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Тромсё - Лиллестрём 2:3
Согндаль - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Флора Таллин 2:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:2 Лиллестрём - Стабек 2:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Одд 0:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Мольде 0:1 Викинг - Лиллестрём 0:3 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4 Русенборг - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 2:1
Мольде
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мольде - Русенборг 1:1 Тромсё - Мольде 1:0 Мольде - Будё-Глимт 2:3 Олесунн - Мольде 0:3
Мольде - Хёдд 0:1 Стабек - Мольде 1:1 Скейд - Мольде 1:3 Кристиансунд - Мольде 0:4 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Мольде - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Мольде - Одд 3:4 Мольде - Браттвог 8:1 Мольде - Трефф 2:1 Виктория Пльзень - Мольде 2:0 Волеренга - Мольде 1:2 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Гент - Мольде 4:0 Викинг - Мольде 1:4 Мольде - Юргорден 2:3 Мольде - Русенборг 2:1

Результаты матчей

Лиллестрём
Мольде

Точный счет

2:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Лиллестрём
Мольде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3 3 0 0 9 - 0 9
2.
Хам-Кам
 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Бранн
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Лиллестрём
 3 2 0 1 6 - 6 6
5.
Одд
 3 1 2 0 2 - 0 5
6.
Тромсё
 3 1 2 0 2 - 1 5
7.
Русенборг
 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Викинг
 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Сарпсборг-08
 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Стабек
 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Стрёмсгодсет
 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Волеренга
 3 1 0 2 2 - 5 3
13.
Хёугесунн
 3 1 0 2 3 - 8 3
14.
Саннефьёрд
 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
Мольде
 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Олесунн
 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Хам-Кам
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Лиллестрём
 2 2 0 0 6 - 4 6
4.
Стабек
 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
Русенборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Тромсё
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 4 - 0 3
8.
Викинг
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Одд
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Хёугесунн
 1 1 0 0 3 - 2 3
11.
Стрёмсгодсет
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Мольде
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Саннефьёрд
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Сарпсборг-08
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Волеренга
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Олесунн
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Сарпсборг-08
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Волеренга
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Одд
 2 0 2 0 0 - 0 2
5.
Русенборг
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Тромсё
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Викинг
 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
Олесунн
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Хам-Кам
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Лиллестрём
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Бранн
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Стабек
 1 0 0 1 0 - 4 0
14.
Мольде
 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
Стрёмсгодсет
 2 0 0 2 3 - 6 0
16.
Хёугесунн
 2 0 0 2 0 - 6 0
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  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 4
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 3
Хам-Кам Удаль Хенрик 3
Бранн Финне Бор 2 (1)
Стрёмсгодсет Валсвик Густав 2
Весь список

Топ нарушителей
Волеренга Жута Леонард 3
Олесунн Мунксгор Александер 3
Викинг Паттинама Шейн 1 1
Русенборг Хенриксен Маркус 2
Русенборг Рейтан Эрленд Даль 2
Весь список
  • 61'
    Бериша Ветон уходит с поля. Эриксен Кристиан I выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    УДАЛЕНИЕ! - Эйкрем Магнус увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 37'
    Рангер Ларс сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Адамс Акор бьет в цель!
  • 35'
    Линнес Мартин сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Брейвик Эмиль бьет в цель!
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