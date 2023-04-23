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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Петерсен Мартин
Боруссия М
 
Позже
Унион Берлин
Прогнозы 128
Боруссия М 53.1% (68)
X 27.3% (35)
Унион Берлин 19.5% (25)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия М
Ничья
Унион Берлин
2.60
3.42
3.33
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Омлин
Йонас
29
Скалли
Джозеф
3
Итакура
Ко
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
8
Вайгль
Юлиан
17
Коне
Куадио
23
Хофманн
Йонас
32
Нойхаус
Флориан
13
Штиндль
Ларс
10
Тюрам
Маркус
1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
31
Кнохе
Робин
4
Лейте
Диогу
18
Юранович
Йосип
8
Хедира
Рани
20
Лайдуни
Аисса
19
Хаберер
Яник
26
Руссийон
Жером
27
Бекер
Шеральдо
17
Бехренс
Кевин
Боруссия М
4-2-3-1
Унион Берлин
3-5-2

История личных встреч

Боруссия М
Унион Берлин

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б
2:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
4:1
Б
2:0
ТМС
1:4

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

2
1.4

Среднее время на гол

45
64

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.6
1.33

Среднее время на гол

56
67

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.75
1.38

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

51
65

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 13 0.46
Хофманн Йонас 9 0.32
Штиндль Ларс 5 0.18
Бенсебаини Рами 5 (1) 0.18
Эльведи Нико 3 0.11
Плеа Алассан 2 (1) 0.07
Вольф Ханнес 1 0.04
Коне Куадио 1 0.04
Херрманн Патрик 1 0.04
Фридрих Марвин 1 0.04
Нойхаус Флориан 1 0.04
Нгуму Натан 1 0.04
Итакура Ко 0 0
Нец Лука 0 0
Крамер Кристоф 0 0
Вайгль Юлиан 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекер Шеральдо 8 0.29
Бехренс Кевин 7 0.25
Хаберер Яник 5 0.18
Сибачо Жордан 4 0.14
Духи Данило 4 0.14
Михель Свен 3 (1) 0.11
Кнохе Робин 2 (1) 0.07
Юранович Йосип 2 (1) 0.07
Зегуйн Пауль 1 0.04
Торсби Мортен 1 0.04
Левелинг Джейми 1 0.04
Хедира Рани 1 0.04
Пантович Милош 1 0.04
Еккель Пауль 1 0.04
Триммель Кристофер 0 0
Гисельман Нико 0 0
Руссийон Жером 0 0
Озтунали Левин 0 0
Лейте Диогу 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Куадио 11 0
Штиндль Ларс 8 0
Бенсебаини Рами 5 1
Вайгль Юлиан 5 0
Плеа Алассан 4 0
Крамер Кристоф 3 0
Тюрам Маркус 3 0
Херрманн Патрик 2 0
Скалли Джозеф 2 0
Итакура Ко 0 1
Зиппель Тобиас 1 0
Лайнер Штефан 1 0
Хофманн Йонас 1 0
Эльведи Нико 1 0
Фридрих Марвин 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Даниель Фарке 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хедира Рани 7 0
Лейте Диогу 4 1
Кнохе Робин 4 0
Бехренс Кевин 4 0
Гисельман Нико 4 0
Зегуйн Пауль 4 0
Еккель Пауль 2 1
Торсби Мортен 3 0
Сибачо Жордан 3 0
Рённов Фредерик 2 0
Михель Свен 2 0
Бекер Шеральдо 2 0
Рюэрсон Юлиан 2 0
Триммель Кристофер 1 0
Руссийон Жером 1 0
Баумгартль Тимо 1 0
Пантович Милош 1 0
Скарке Тим 1 0
Лайдуни Аисса 1 0
Левелинг Джейми 1 0

Результаты матчей

Боруссия М
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Унион Берлин
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
4

Волевые поражения

5
4
Боруссия М
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Унион Берлин
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

20
0

Волевые поражения

10
24
Боруссия М
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (10)
43% (12)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (16)
29% (8)
14% (4)
Унион Берлин
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
18% (5)
43% (12)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

28
4

Волевые поражения

15
28

Голы по времени матча

Забито

29
17
13 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
4
14%
1
6%
1-15
4
14%
1
6%
16-30
5
17%
3
18%
31-45
5
17%
2
12%
46-60
4
14%
5
29%
29%
61-75
7
24%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

17
23
11 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
1
6%
5
22%
1-15
4
24%
3
13%
16-30
6
35%
7
30%
31-45
1
6%
3
13%
46-60
2
12%
2
9%
61-75
3
18%
3
13%
76-90

Забито

15
24
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 10
19 Не забивали 16
3
20%
3
13%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
4
27%
5
21%
31-45
1
7%
5
21%
46-60
3
20%
3
13%
61-75
3
20%
6
25%
76-90

Пропущено

27
10
9 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 9
5
19%
2
20%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
1
4%
3
30%
31-45
3
11%
1
10%
46-60
4
15%
1
10%
61-75
11
41%
3
30%
76-90

Забито

44
41
21 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 14
8 Не забивали 7
7
16%
4
10%
1-15
5
11%
3
7%
16-30
9
20%
8
20%
31-45
6
14%
7
17%
46-60
7
16%
8
20%
61-75
10
23%
11
27%
76-90

Пропущено

44
33
20 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 20
6
14%
7
21%
1-15
7
16%
3
9%
16-30
7
16%
10
30%
31-45
4
9%
4
12%
46-60
6
14%
3
9%
61-75
14
32%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Вольфсбург 2:0 Кёльн - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Вердер 2:2
РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия М - Фрайбург 0:0 Майнц - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 3:2 Герта - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Шальке 04 0:0 Хоффенхайм - Боруссия М 1:4 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Байер Л 2:3 Боруссия М - Санкт-Паули 0:1 Боруссия М - Арминия 4:0 Боруссия М - Ольденбург 2:0 Боруссия М - Боруссия Д 4:2 Бохум - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1
Унион Берлин
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Унион Берлин - Бохум 1:1 Боруссия Д - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Штутгарт 3:0
Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0 Вольфсбург - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Унион Берлин - Кёльн 0:0 Бавария - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Аякс 3:1 Унион Берлин - Шальке 04 0:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Майнц 2:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:1 Герта - Унион Берлин 0:2 Вердер - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Хоффенхайм 3:1 Унион Берлин - Жилина 3:1

Результаты матчей

Боруссия М
Унион Берлин

Точный счет

3:1
2 раза 14%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
7 раз 50%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
6
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 14%
2:2
3 раза 11%
3:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 18%
2:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 29%
1
8 раз 29%
2
5 раз 18%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
2
10 раз 36%
1
8 раз 29%
0
6 раз 21%
3
3 раза 11%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Боруссия М
Унион Берлин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
2
9
5
1.5
10
4
6
8
2.5
3
11
2
12
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
4
3
11
1.5
4
10
1
13
2.5
1
13
1
13
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
8
0.5
Больше Меньше
22
6
12
16
1.5
14
14
7
21
2.5
4
24
3
25
3.5
1
27
1
27
4.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 29 19 3 7 66 - 39 60
2.
Бавария
 Заявка 29 17 8 4 79 - 33 59
3.
Фрайбург
 Заявка 29 15 8 6 45 - 37 53
4.
Унион Берлин
 Заявка 28 15 7 6 43 - 31 52
5.
РБ Лейпциг
 0:1 Заявка 29 15 6 8 53 - 36 51
6.
Байер Л
 1:0 Заявка 29 14 5 10 52 - 41 47
7.
Майнц
 Заявка 29 12 9 8 49 - 40 45
8.
Вольфсбург
 Заявка 29 11 10 8 51 - 37 43
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 29 11 9 9 49 - 45 42
10.
Боруссия М
 Заявка 28 9 9 10 43 - 45 36
11.
Вердер
 Заявка 29 10 5 14 47 - 56 35
12.
Кёльн
 Заявка 29 8 11 10 40 - 47 35
13.
Аугсбург
 Заявка 29 8 6 15 38 - 54 30
14.
Хоффенхайм
 Заявка 29 8 5 16 39 - 50 29
15.
Бохум
 Заявка 29 8 3 18 32 - 66 27
16.
Штутгарт
 Заявка 29 5 10 14 36 - 51 25
17.
Шальке 04
 Заявка 29 5 9 15 26 - 56 24
18.
Герта
 Заявка 29 5 7 17 35 - 59 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 14 12 1 1 42 - 13 37
2.
Бавария
 Заявка 14 9 5 0 44 - 14 32
3.
РБ Лейпциг
 0:1 Заявка 14 10 2 2 31 - 15 32
4.
Унион Берлин
 Заявка 14 9 5 0 25 - 9 32
5.
Фрайбург
 Заявка 15 9 4 2 26 - 12 31
6.
Боруссия М
 Заявка 14 8 3 3 29 - 17 27
7.
Байер Л
 1:0 Заявка 15 8 2 5 31 - 19 26
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
9.
Майнц
 Заявка 15 6 6 3 28 - 18 24
10.
Кёльн
 Заявка 14 5 5 4 22 - 15 20
11.
Аугсбург
 Заявка 15 5 4 6 15 - 21 19
12.
Бохум
 Заявка 14 6 1 7 21 - 29 19
13.
Вольфсбург
 Заявка 14 4 7 3 28 - 22 19
14.
Герта
 Заявка 15 4 5 6 21 - 25 17
15.
Хоффенхайм
 Заявка 15 5 2 8 21 - 26 17
16.
Штутгарт
 Заявка 14 4 4 6 19 - 19 16
17.
Вердер
 Заявка 15 5 1 9 24 - 25 16
18.
Шальке 04
 Заявка 15 4 4 7 19 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 15 8 3 4 35 - 19 27
2.
Вольфсбург
 Заявка 15 7 3 5 23 - 15 24
3.
Боруссия Д
 Заявка 15 7 2 6 24 - 26 23
4.
Фрайбург
 Заявка 14 6 4 4 19 - 25 22
5.
Майнц
 Заявка 14 6 3 5 21 - 22 21
6.
Байер Л
 1:0 Заявка 14 6 3 5 21 - 22 21
7.
Унион Берлин
 Заявка 14 6 2 6 18 - 22 20
8.
Вердер
 Заявка 14 5 4 5 23 - 31 19
9.
РБ Лейпциг
 0:1 Заявка 15 5 4 6 22 - 21 19
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 4 5 6 20 - 29 17
11.
Кёльн
 Заявка 15 3 6 6 18 - 32 15
12.
Хоффенхайм
 Заявка 14 3 3 8 18 - 24 12
13.
Аугсбург
 Заявка 14 3 2 9 23 - 33 11
14.
Боруссия М
 Заявка 14 1 6 7 14 - 28 9
15.
Штутгарт
 Заявка 15 1 6 8 17 - 32 9
16.
Бохум
 Заявка 15 2 2 11 11 - 37 8
17.
Шальке 04
 Заявка 14 1 5 8 7 - 23 8
18.
Герта
 Заявка 14 1 2 11 14 - 34 5
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 13 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 9
Боруссия М Коне Куадио 11
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 10
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия М - Унион Берлин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 апреля 2023, осталось 25 минут.

    Главный судья: Петерсен Мартин

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 33.1% пользователей.
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    • Прогнозы 128
    Боруссия М 53.1% (68)
    X 27.3% (35)
    Унион Берлин 19.5% (25)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия М
    Ничья
    Унион Берлин
    2.60
    3.42
    3.33
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия М - Унион Берлин

    Исход игры
    Боруссия М
    52.8% (67)
    Ничья
    27.6% (35)
    Унион Берлин
    19.7% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.12% (68)
    Меньше
    41.88% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    82.05% (96)
    Нет
    17.95% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия М
    33.1% (42)
    1:1 Ничья
    22% (28)
    1:2 Унион Берлин
    13.4% (17)
    1:0 Боруссия М
    9.4% (12)
    2:2 Ничья
    3.9% (5)
    0:1 Унион Берлин
    3.9% (5)
    2:0 Боруссия М
    1.6% (2)
    4:3 Боруссия М
    1.6% (2)
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    Унион Берлин
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