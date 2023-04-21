Тур: 29. Стадион: Боруссия Парк.
Позже
История личных встреч
Боруссия М
Унион Берлин
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
2
1.4
Среднее время на гол
45
64
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.6
1.33
Среднее время на гол
56
67
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.75
1.38
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
51
65
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюрам Маркус
|13
|0.46
|Хофманн Йонас
|9
|0.32
|Штиндль Ларс
|5
|0.18
|Бенсебаини Рами
|5 (1)
|0.18
|Эльведи Нико
|3
|0.11
|Плеа Алассан
|2 (1)
|0.07
|Вольф Ханнес
|1
|0.04
|Коне Куадио
|1
|0.04
|Херрманн Патрик
|1
|0.04
|Фридрих Марвин
|1
|0.04
|Нойхаус Флориан
|1
|0.04
|Нгуму Натан
|1
|0.04
|Итакура Ко
|0
|0
|Нец Лука
|0
|0
|Крамер Кристоф
|0
|0
|Вайгль Юлиан
|0
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекер Шеральдо
|8
|0.29
|Бехренс Кевин
|7
|0.25
|Хаберер Яник
|5
|0.18
|Сибачо Жордан
|4
|0.14
|Духи Данило
|4
|0.14
|Михель Свен
|3 (1)
|0.11
|Кнохе Робин
|2 (1)
|0.07
|Юранович Йосип
|2 (1)
|0.07
|Зегуйн Пауль
|1
|0.04
|Торсби Мортен
|1
|0.04
|Левелинг Джейми
|1
|0.04
|Хедира Рани
|1
|0.04
|Пантович Милош
|1
|0.04
|Еккель Пауль
|1
|0.04
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Гисельман Нико
|0
|0
|Руссийон Жером
|0
|0
|Озтунали Левин
|0
|0
|Лейте Диогу
|0
|0
Карточки
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Куадио
|11
|0
|Штиндль Ларс
|8
|0
|Бенсебаини Рами
|5
|1
|Вайгль Юлиан
|5
|0
|Плеа Алассан
|4
|0
|Крамер Кристоф
|3
|0
|Тюрам Маркус
|3
|0
|Херрманн Патрик
|2
|0
|Скалли Джозеф
|2
|0
|Итакура Ко
|0
|1
|Зиппель Тобиас
|1
|0
|Лайнер Штефан
|1
|0
|Хофманн Йонас
|1
|0
|Эльведи Нико
|1
|0
|Фридрих Марвин
|1
|0
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|Даниель Фарке
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хедира Рани
|7
|0
|Лейте Диогу
|4
|1
|Кнохе Робин
|4
|0
|Бехренс Кевин
|4
|0
|Гисельман Нико
|4
|0
|Зегуйн Пауль
|4
|0
|Еккель Пауль
|2
|1
|Торсби Мортен
|3
|0
|Сибачо Жордан
|3
|0
|Рённов Фредерик
|2
|0
|Михель Свен
|2
|0
|Бекер Шеральдо
|2
|0
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|Триммель Кристофер
|1
|0
|Руссийон Жером
|1
|0
|Баумгартль Тимо
|1
|0
|Пантович Милош
|1
|0
|Скарке Тим
|1
|0
|Лайдуни Аисса
|1
|0
|Левелинг Джейми
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия М
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Унион Берлин
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
4
Волевые поражения
5
4
Боруссия М
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Унион Берлин
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
20
0
Волевые поражения
10
24
Боруссия М
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (10)
43% (12)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (16)
29% (8)
14% (4)
Унион Берлин
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
18% (5)
43% (12)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
28
4
Волевые поражения
15
28
Голы по времени матча
Забито
29
17
13 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
4
14%
1
6%
1-15
4
14%
1
6%
16-30
5
17%
3
18%
31-45
5
17%
2
12%
46-60
4
14%
5
29%
29%
61-75
7
24%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
17
23
11 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
1
6%
5
22%
1-15
4
24%
3
13%
16-30
6
35%
7
30%
31-45
1
6%
3
13%
46-60
2
12%
2
9%
61-75
3
18%
3
13%
76-90
Забито
15
24
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 10
19 Не забивали 16
3
20%
3
13%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
4
27%
5
21%
31-45
1
7%
5
21%
46-60
3
20%
3
13%
61-75
3
20%
6
25%
76-90
Пропущено
27
10
9 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 9
5
19%
2
20%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
1
4%
3
30%
31-45
3
11%
1
10%
46-60
4
15%
1
10%
61-75
11
41%
3
30%
76-90
Забито
44
41
21 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 14
8 Не забивали 7
7
16%
4
10%
1-15
5
11%
3
7%
16-30
9
20%
8
20%
31-45
6
14%
7
17%
46-60
7
16%
8
20%
61-75
10
23%
11
27%
76-90
Пропущено
44
33
20 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 20
6
14%
7
21%
1-15
7
16%
3
9%
16-30
7
16%
10
30%
31-45
4
9%
4
12%
46-60
6
14%
3
9%
61-75
14
32%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия М
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Вольфсбург 2:0 Кёльн - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Вердер 2:2
РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия М - Фрайбург 0:0 Майнц - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 3:2 Герта - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Шальке 04 0:0 Хоффенхайм - Боруссия М 1:4 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Байер Л 2:3 Боруссия М - Санкт-Паули 0:1 Боруссия М - Арминия 4:0 Боруссия М - Ольденбург 2:0 Боруссия М - Боруссия Д 4:2 Бохум - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1
Унион Берлин
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Унион Берлин - Бохум 1:1 Боруссия Д - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Штутгарт 3:0
Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0 Вольфсбург - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Унион Берлин - Кёльн 0:0 Бавария - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Аякс 3:1 Унион Берлин - Шальке 04 0:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Майнц 2:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:1 Герта - Унион Берлин 0:2 Вердер - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Хоффенхайм 3:1 Унион Берлин - Жилина 3:1
Результаты матчей
Боруссия М
Унион Берлин
Точный счет
3:1
2 раза 14%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
7 раз 50%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
6
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 14%
2:2
3 раза 11%
3:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 18%
2:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 29%
1
8 раз 29%
2
5 раз 18%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
2
10 раз 36%
1
8 раз 29%
0
6 раз 21%
3
3 раза 11%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Боруссия М
Унион Берлин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
122
95
104
68
311
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
104
311
410
113
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
208
Больше Меньше
226
1216
1414
721
424
325
127
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|78 - 30
|59
|2.
|Заявка
|28
|18
|3
|7
|62 - 39
|57
|3.
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|43 - 31
|52
|4.
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|53 - 35
|51
|5.
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|41 - 37
|50
|6.
|Заявка
|28
|13
|5
|10
|51 - 41
|44
|7.
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|49 - 41
|42
|8.
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|46 - 39
|42
|9.
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|46 - 36
|40
|10.
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|43 - 45
|36
|11.
|Заявка
|28
|9
|5
|14
|43 - 54
|32
|12.
|Заявка
|28
|7
|11
|10
|37 - 46
|32
|13.
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|38 - 47
|29
|14.
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|37 - 53
|29
|15.
|Заявка
|28
|8
|3
|17
|31 - 61
|27
|16.
|Заявка
|28
|5
|9
|14
|35 - 50
|24
|17.
|Заявка
|28
|5
|9
|14
|26 - 52
|24
|18.
|Заявка
|28
|5
|7
|16
|33 - 55
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|38 - 13
|34
|2.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|31 - 15
|32
|3.
|Заявка
|14
|9
|5
|0
|44 - 14
|32
|4.
|Заявка
|14
|9
|5
|0
|25 - 9
|32
|5.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|22 - 12
|28
|6.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 17
|27
|7.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|30 - 19
|23
|9.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|25 - 17
|21
|10.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 15
|20
|11.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|20 - 24
|19
|12.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|28 - 22
|19
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 20
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 21
|17
|15.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|16.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 19
|16
|17.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|24 - 25
|16
|18.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 33
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|34 - 16
|27
|2.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|24 - 26
|23
|3.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 25
|22
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 14
|21
|5.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 22
|21
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 22
|21
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 22
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|9.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 25
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 29
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|18 - 24
|12
|12.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|15 - 31
|12
|13.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|23 - 33
|11
|14.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|14 - 28
|9
|15.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|11 - 37
|8
|16.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|7 - 19
|8
|17.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 31
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 34
|5
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|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|13 (10)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 9
|Боруссия М
|Коне Куадио
|11
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|10
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 8
Прогнозы на матч Боруссия М - Унион Берлин
Исход игры
Боруссия М
70.3% (26)
Ничья
10.8% (4)
Унион Берлин
18.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
72.22% (26)
Меньше
27.78% (10)
Обе команды забьют
Да
80.56% (29)
Нет
19.44% (7)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
48.6% (18)
1:2 Унион Берлин
13.5% (5)
1:0 Боруссия М
8.1% (3)
1:1 Ничья
8.1% (3)
2:0 Боруссия М
5.4% (2)
0:1 Унион Берлин
5.4% (2)
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