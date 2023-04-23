Тур: 1. Стадион: Mercedes-Benz Stadium.
1:0
Второй тайм: 58'
0'
1:0
14' ГолЯкумакис Георгиос
24' Желтая карточкаЯкумакис Георгиос
34' Желтая карточкаГерберс Фабиан
Ход матча
14'
34'
11
Леннон
Брукс
15
Гутман
Эндрю
10
Араужо
Луис
18
Этьенн
Дерик
34
Брэди
Крис
23
Камара
Кей
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гутман ЭндрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Араужо ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Этьенн ДерикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Диоп КлементВратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Чол МачопПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
-
28 Вольф ТайлерНападающий
-
19 Берри МигельНападающий
-
26 Caleb Wiley
-
Главный тренер: Gonzalo Pineda
- Основной состав
-
34 Брэди КрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Камара КейНападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ezra Hendrickson
История личных встреч
Атланта Юнайтед
Чикаго Файр
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
50%
8.3%
41.7%
6 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
3
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Среднее время на гол
36
180
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
2.17
0.67
Среднее время на гол
41
135
Всего голов
28
7
Голов в среднем за матч
2.33
0.58
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
38
154
Бомбардиры внутри турнира
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якумакис Георгиос
|5
|0.56
|Альмада Тьяго
|4
|0.44
|Caleb Wiley
|3
|0.33
|Араужо Луис
|2
|0.22
|Леннон Брукс
|1
|0.11
|Россетто Матеус
|1
|0.11
|Чол Мачоп
|1
|0.11
|Этьенн Дерик
|0
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Кей
|3
|0.38
|Мюллер Крис
|2
|0.25
|Пржибылко Каспер
|1
|0.13
|Герберс Фабиан
|1
|0.13
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.13
|Теран Карлос
|1
|0.13
|Кцихос Рафаэль
|1 (1)
|0.13
|Суке Арно
|0
|0
|Гутьеррес Брайан
|0
|0
|Наварро Мигель
|0
|0
Карточки
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибарра Франко
|3
|1
|Якумакис Георгиос
|3
|0
|Этьенн Дерик
|1
|0
|Россетто Матеус
|1
|0
|Араужо Луис
|1
|0
|Робинсон Майлз
|1
|0
|Альмада Тьяго
|1
|0
|Соса Сантьяго
|1
|0
|Сейдич Амар
|1
|0
|Пурата Хуан Хосе
|1
|0
|Берри Мигель
|1
|0
|Вольф Тайлер
|1
|0
|Чол Мачоп
|1
|0
|Caleb Wiley
|1
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герберс Фабиан
|3
|1
|Теран Карлос
|3
|0
|Камара Кей
|1
|1
|Хименес Гастон
|2
|0
|Наварро Мигель
|2
|0
|Пинеда Маурисио
|2
|0
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|Омсберг Уайетт
|1
|0
Результаты матчей
Атланта Юнайтед
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Чикаго Файр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
1
0
Атланта Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Чикаго Файр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
6
7
Атланта Юнайтед
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Чикаго Файр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
7
7
Голы по времени матча
Забито
9
3
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
33%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
14%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
9
8
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
11%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
3
33%
2
25%
61-75
2
22%
2
25%
76-90
Забито
16
10
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
4
25%
0
0%
1-15
1
6%
3
30%
16-30
2
13%
4
40%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
3
19%
1
10%
61-75
4
25%
1
10%
76-90
Пропущено
12
11
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
17%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
3
25%
2
18%
61-75
3
25%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1
Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:0 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Торонто 4:2 Портленд Тимберс - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 4:1 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1
Чикаго Файр
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2 Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед 2:1 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3
Чикаго Файр - Цинциннати 3:3 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 1:1 Чикаго Файр - Инди Илевен 3:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:3 Чикаго Файр - Нью Мексико 3:3 Чикаго Файр - Колорадо Спрингс Сфитчбэкс 0:0 Чикаго Файр - Сакраменто Репаблик 4:0 Канкун ФК - Чикаго Файр 0:5 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Цинциннати - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Шарлотт 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2 Чикаго Файр - Интер Майами 3:1 Коламбус Кру - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 0:0
Результаты матчей
Атланта Юнайтед
Чикаго Файр
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Атланта Юнайтед
Чикаго Файр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
13
14
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
11
13
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
43
26
25
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|15 - 8
|20
|2.
|9
|6
|2
|1
|12 - 10
|20
|3.
|9
|6
|1
|2
|21 - 10
|19
|4.
|9
|6
|1
|2
|17 - 7
|19
|5.
|8
|5
|3
|0
|16 - 6
|18
|6.
|1:0
|9
|5
|3
|1
|17 - 12
|18
|7.
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|8.
|9
|4
|2
|3
|18 - 10
|14
|9.
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|10.
|9
|4
|2
|3
|11 - 11
|14
|11.
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|12.
|9
|3
|3
|3
|8 - 5
|12
|13.
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|14.
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|15.
|9
|3
|2
|4
|14 - 13
|11
|16.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|17.
|8
|2
|4
|2
|11 - 7
|10
|18.
|0:1
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|19.
|8
|3
|0
|5
|10 - 17
|9
|20.
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|21.
|9
|1
|6
|2
|12 - 13
|9
|22.
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|23.
|9
|2
|2
|5
|11 - 15
|8
|24.
|9
|1
|5
|3
|6 - 9
|8
|25.
|9
|1
|5
|3
|6 - 11
|8
|26.
|8
|2
|0
|6
|6 - 9
|6
|27.
|8
|2
|0
|6
|5 - 17
|6
|28.
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|29.
|9
|0
|3
|6
|3 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|7 - 2
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|10 - 0
|13
|3.
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|4.
|1:0
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|5.
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|6.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|7.
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|8.
|4
|4
|0
|0
|7 - 0
|12
|9.
|4
|3
|1
|0
|13 - 2
|10
|10.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|11.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|12.
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|13.
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|14.
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|15.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|16.
|0:1
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|17.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|18.
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|19.
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|20.
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|21.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|22.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|23.
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|24.
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|25.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|26.
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|27.
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|28.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|29.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|2.
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|7.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|7 - 9
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 8
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|16.
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|17.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|18.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|19.
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|20.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|21.
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|22.
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|23.
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
|24.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|25.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|26.
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|27.
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|28.
|4
|0
|0
|4
|0 - 5
|0
|29.
|5
|0
|0
|5
|0 - 14
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|7 (1)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|6 (2)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (2)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|5
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|5
|Сент-Луис Сити
|Страуд Джаред
|5
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 3
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 3
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|4