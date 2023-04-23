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  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Атланта Юнайтед
2:1
Конец матча
Чикаго Файр
0'
1:0
13' Гол
Якумакис Георгиос
24' Желтая карточка
Якумакис Георгиос
34' Желтая карточка
Герберс Фабиан
77' Желтая карточка
Теран Карлос
80' Желтая карточка
Хименес Гастон
1:1
90' Гол
Пржибылко Каспер
90' Желтая карточка
Jonathan Dean
2:1
90' Гол в свои ворота
Хайле-Селассие Марен
90'+11
31
Вестберг
Квентин
11
Леннон
Брукс
12
Робинсон
Майлз
22
Пурата
Хуан
Хосе
15
Гутман
Эндрю
20
Россетто
Матеус
5
Соса
Сантьяго
10
Араужо
Луис
23
Альмада
Тьяго
18
Этьенн
Дерик
7
Якумакис
Георгиос
34
Брэди
Крис
2
Суке
Арно
4
Теран
Карлос
5
Кцихос
Рафаэль
24
Jonathan
Dean
21
Герберс
Фабиан
17
Гутьеррес
Брайан
7
Хайле-Селассие
Марен
10
Шакири
Джердан
8
Мюллер
Крис
23
Камара
Кей
Атланта Юнайтед
4-2-3-1
Чикаго Файр
4-2-3-1

История личных встреч

Атланта Юнайтед
Чикаго Файр

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

50%
8.3%
41.7%
6 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

М
0:0
М
4:1
М
3:0
М
3:1
М
2:0
М
5:1
М
2:0
М
2:1
ОК
0:1
М
1:2
М
2:0
М
4:0

Голы

Всего голов

15
3

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Среднее время на гол

36
180

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

2.17
0.67

Среднее время на гол

41
135

Всего голов

28
7

Голов в среднем за матч

2.33
0.58

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

38
154

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якумакис Георгиос 5 0.56
Альмада Тьяго 4 0.44
Caleb Wiley 3 0.33
Араужо Луис 2 0.22
Леннон Брукс 1 0.11
Россетто Матеус 1 0.11
Чол Мачоп 1 0.11
Этьенн Дерик 0 0
Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Кей 3 0.38
Пржибылко Каспер 2 0.25
Мюллер Крис 2 0.25
Герберс Фабиан 1 0.13
Хайле-Селассие Марен 1 0.13
Теран Карлос 1 0.13
Кцихос Рафаэль 1 (1) 0.13
Гутьеррес Брайан 0 0
Суке Арно 0 0
Наварро Мигель 0 0

Карточки

Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибарра Франко 3 1
Якумакис Георгиос 3 0
Этьенн Дерик 1 0
Россетто Матеус 1 0
Араужо Луис 1 0
Робинсон Майлз 1 0
Альмада Тьяго 1 0
Соса Сантьяго 1 0
Сейдич Амар 1 0
Пурата Хуан Хосе 1 0
Берри Мигель 1 0
Вольф Тайлер 1 0
Чол Мачоп 1 0
Caleb Wiley 1 0
Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герберс Фабиан 3 1
Теран Карлос 4 0
Хименес Гастон 3 0
Камара Кей 1 1
Наварро Мигель 2 0
Пинеда Маурисио 2 0
Пржибылко Каспер 1 0
Омсберг Уайетт 1 0
Jonathan Dean 1 0

Результаты матчей

Атланта Юнайтед
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Чикаго Файр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

1
2
Атланта Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Чикаго Файр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

6
7
Атланта Юнайтед
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Чикаго Файр
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

7
9

Голы по времени матча

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
3
60%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
2
50%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
14%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

9
8
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
11%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
3
33%
2
25%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Забито

17
12
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
5
29%
29%
0
0%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
2
12%
4
33%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
4
24%
3
25%
76-90

Пропущено

14
12
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
14%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
3
21%
2
17%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
5
36%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Атланта Юнайтед
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1
Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:0 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Торонто 4:2 Портленд Тимберс - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 4:1 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1
Чикаго Файр
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2 Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед 2:1 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3
Чикаго Файр - Цинциннати 3:3 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 1:1 Чикаго Файр - Инди Илевен 3:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:3 Чикаго Файр - Нью Мексико 3:3 Чикаго Файр - Колорадо Спрингс Сфитчбэкс 0:0 Чикаго Файр - Сакраменто Репаблик 4:0 Канкун ФК - Чикаго Файр 0:5 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Цинциннати - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Шарлотт 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2 Чикаго Файр - Интер Майами 3:1 Коламбус Кру - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 0:0

Результаты матчей

Атланта Юнайтед
Чикаго Файр

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Атланта Юнайтед
Чикаго Файр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
2
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
4
4
2
7
2.5
2
6
1
8
3.5
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 9 6 2 1 15 - 8 20
2.
Цинциннати
 9 6 2 1 12 - 10 20
3.
Сент-Луис Сити
 9 6 1 2 21 - 10 19
4.
Сиэтл Саундерс
 9 6 1 2 17 - 7 19
5.
Лос-Анджелес
 8 5 3 0 16 - 6 18
6.
Атланта Юнайтед
 9 5 3 1 18 - 13 18
7.
Нью-Йорк Сити
 9 4 3 2 12 - 10 15
8.
Коламбус Кру
 9 4 2 3 18 - 10 14
9.
Даллас
 9 4 2 3 12 - 11 14
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 9 4 2 3 11 - 11 14
11.
Хьюстон Динамо
 8 4 1 3 10 - 8 13
12.
Нэшвилл
 9 3 3 3 8 - 5 12
13.
Миннесота Юнайтед
 8 3 2 3 8 - 8 11
14.
Орландо Сити
 8 3 2 3 8 - 10 11
15.
Филадельфия Юнион
 9 3 2 4 14 - 13 11
16.
Ди Си Юнайтед
 9 3 2 4 11 - 13 11
17.
Ванкувер Уайткэпс
 8 2 4 2 11 - 7 10
18.
Чикаго Файр
 8 2 4 2 12 - 12 10
19.
Реал Солт-Лейк
 8 3 0 5 10 - 17 9
20.
Шарлотт
 9 2 3 4 10 - 16 9
21.
Торонто
 9 1 6 2 12 - 13 9
22.
Остин
 8 2 2 4 6 - 12 8
23.
Портленд Тимберс
 9 2 2 5 11 - 15 8
24.
Нью-Йорк Ред Буллз
 9 1 5 3 6 - 9 8
25.
Колорадо Рэпидс
 9 1 5 3 6 - 11 8
26.
Интер Майами
 8 2 0 6 6 - 9 6
27.
Клёб де Фут Монреаль
 8 2 0 6 5 - 17 6
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 8 1 3 4 7 - 12 6
29.
Спортинг Канзас-Сити
 9 0 3 6 3 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 5 5 0 0 7 - 2 15
2.
Сиэтл Саундерс
 5 4 1 0 10 - 0 13
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 5 4 1 0 11 - 2 13
4.
Атланта Юнайтед
 5 4 1 0 11 - 4 13
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 4 1 0 8 - 2 13
6.
Нью-Йорк Сити
 5 4 1 0 10 - 5 13
7.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
8.
Хьюстон Динамо
 4 4 0 0 7 - 0 12
9.
Коламбус Кру
 4 3 1 0 13 - 2 10
10.
Филадельфия Юнион
 5 3 1 1 10 - 5 10
11.
Даллас
 5 3 1 1 8 - 5 10
12.
Сент-Луис Сити
 4 3 0 1 11 - 3 9
13.
Нэшвилл
 5 2 2 1 5 - 2 8
14.
Ванкувер Уайткэпс
 4 2 1 1 8 - 3 7
15.
Портленд Тимберс
 4 2 1 1 6 - 3 7
16.
Чикаго Файр
 5 1 4 0 8 - 7 7
17.
Клёб де Фут Монреаль
 3 2 0 1 5 - 3 6
18.
Интер Майами
 4 2 0 2 6 - 4 6
19.
Реал Солт-Лейк
 4 2 0 2 7 - 8 6
20.
Торонто
 4 1 3 0 7 - 5 6
21.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 1 3 0 4 - 3 6
22.
Остин
 4 1 2 1 4 - 4 5
23.
Шарлотт
 5 1 2 2 4 - 7 5
24.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 1 1 2 6 - 6 4
25.
Ди Си Юнайтед
 4 1 1 2 5 - 7 4
26.
Орландо Сити
 5 1 1 3 3 - 7 4
27.
Колорадо Рэпидс
 4 0 3 1 2 - 3 3
28.
Миннесота Юнайтед
 3 0 2 1 3 - 4 2
29.
Спортинг Канзас-Сити
 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 5 3 1 1 10 - 7 10
2.
Миннесота Юнайтед
 5 3 0 2 5 - 4 9
3.
Орландо Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 4 2 1 1 4 - 6 7
5.
Ди Си Юнайтед
 5 2 1 2 6 - 6 7
6.
Сиэтл Саундерс
 4 2 0 2 7 - 7 6
7.
Лос-Анджелес
 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Атланта Юнайтед
 4 1 2 1 7 - 9 5
9.
Цинциннати
 4 1 2 1 5 - 8 5
10.
Колорадо Рэпидс
 5 1 2 2 4 - 8 5
11.
Нэшвилл
 4 1 1 2 3 - 3 4
12.
Даллас
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Шарлотт
 4 1 1 2 6 - 9 4
14.
Коламбус Кру
 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
Чикаго Файр
 3 1 0 2 4 - 5 3
16.
Остин
 4 1 0 3 2 - 8 3
17.
Реал Солт-Лейк
 4 1 0 3 3 - 9 3
18.
Ванкувер Уайткэпс
 4 0 3 1 3 - 4 3
19.
Торонто
 5 0 3 2 5 - 8 3
20.
Нью-Йорк Сити
 4 0 2 2 2 - 5 2
21.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 0 2 2 1 - 6 2
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 5 0 2 3 2 - 6 2
23.
Спортинг Канзас-Сити
 6 0 2 4 2 - 8 2
24.
Филадельфия Юнион
 4 0 1 3 4 - 8 1
25.
Хьюстон Динамо
 4 0 1 3 3 - 8 1
26.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 4 0 1 3 3 - 9 1
27.
Портленд Тимберс
 5 0 1 4 5 - 12 1
28.
Интер Майами
 4 0 0 4 0 - 5 0
29.
Клёб де Фут Монреаль
 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Лос-Анджелес Буанга Денис 7 (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 6 (2)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 5
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Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 5
Сент-Луис Сити Страуд Джаред 5
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 3
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 3
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 4
Весь список
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