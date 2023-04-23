Тур: 1. Стадион: Mercedes-Benz Stadium.
2:1
Конец матча
0'
1:0
13' ГолЯкумакис Георгиос
24' Желтая карточкаЯкумакис Георгиос
34' Желтая карточкаГерберс Фабиан
77' Желтая карточкаТеран Карлос
80' Желтая карточкаХименес Гастон
1:1
90' ГолПржибылко Каспер
90' Желтая карточкаJonathan Dean
2:1
90' Гол в свои воротаХайле-Селассие Марен
90'+11
Ход матча
13'
34'
77'
80'
90'
90'
90'
11
Леннон
Брукс
15
Гутман
Эндрю
10
Араужо
Луис
18
Этьенн
Дерик
34
Брэди
Крис
23
Камара
Кей
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гутман ЭндрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Араужо ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Этьенн ДерикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Диоп КлементВратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Чол МачопПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
-
28 Вольф ТайлерНападающий
-
19 Берри МигельНападающий
-
26 Caleb Wiley
-
Главный тренер: Gonzalo Pineda
- Основной состав
-
34 Брэди КрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Камара КейНападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ezra Hendrickson
История личных встреч
Атланта Юнайтед
Чикаго Файр
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
50%
8.3%
41.7%
6 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
3
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Среднее время на гол
36
180
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
2.17
0.67
Среднее время на гол
41
135
Всего голов
28
7
Голов в среднем за матч
2.33
0.58
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
38
154
Бомбардиры внутри турнира
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якумакис Георгиос
|5
|0.56
|Альмада Тьяго
|4
|0.44
|Caleb Wiley
|3
|0.33
|Араужо Луис
|2
|0.22
|Леннон Брукс
|1
|0.11
|Россетто Матеус
|1
|0.11
|Чол Мачоп
|1
|0.11
|Этьенн Дерик
|0
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Кей
|3
|0.38
|Пржибылко Каспер
|2
|0.25
|Мюллер Крис
|2
|0.25
|Герберс Фабиан
|1
|0.13
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.13
|Теран Карлос
|1
|0.13
|Кцихос Рафаэль
|1 (1)
|0.13
|Гутьеррес Брайан
|0
|0
|Суке Арно
|0
|0
|Наварро Мигель
|0
|0
Карточки
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибарра Франко
|3
|1
|Якумакис Георгиос
|3
|0
|Этьенн Дерик
|1
|0
|Россетто Матеус
|1
|0
|Араужо Луис
|1
|0
|Робинсон Майлз
|1
|0
|Альмада Тьяго
|1
|0
|Соса Сантьяго
|1
|0
|Сейдич Амар
|1
|0
|Пурата Хуан Хосе
|1
|0
|Берри Мигель
|1
|0
|Вольф Тайлер
|1
|0
|Чол Мачоп
|1
|0
|Caleb Wiley
|1
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герберс Фабиан
|3
|1
|Теран Карлос
|4
|0
|Хименес Гастон
|3
|0
|Камара Кей
|1
|1
|Наварро Мигель
|2
|0
|Пинеда Маурисио
|2
|0
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|Омсберг Уайетт
|1
|0
|Jonathan Dean
|1
|0
Результаты матчей
Атланта Юнайтед
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Чикаго Файр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
1
2
Атланта Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Чикаго Файр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
6
7
Атланта Юнайтед
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Чикаго Файр
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
2
Волевые поражения
7
9
Голы по времени матча
Забито
10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
3
60%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
2
50%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
14%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
9
8
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
11%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
3
33%
2
25%
61-75
2
22%
2
25%
76-90
Забито
17
12
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
5
29%
29%
0
0%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
2
12%
4
33%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
4
24%
3
25%
76-90
Пропущено
14
12
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
14%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
3
21%
2
17%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
5
36%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1
Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:0 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Торонто 4:2 Портленд Тимберс - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 4:1 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1
Чикаго Файр
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2 Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед 2:1 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3
Чикаго Файр - Цинциннати 3:3 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 1:1 Чикаго Файр - Инди Илевен 3:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:3 Чикаго Файр - Нью Мексико 3:3 Чикаго Файр - Колорадо Спрингс Сфитчбэкс 0:0 Чикаго Файр - Сакраменто Репаблик 4:0 Канкун ФК - Чикаго Файр 0:5 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Цинциннати - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Шарлотт 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2 Чикаго Файр - Интер Майами 3:1 Коламбус Кру - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 0:0
Результаты матчей
Атланта Юнайтед
Чикаго Файр
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Атланта Юнайтед
Чикаго Файр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
44
27
26
18
18
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|7 (1)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|6 (2)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (2)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|5
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|5
|Сент-Луис Сити
|Страуд Джаред
|5
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 3
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 3
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|4