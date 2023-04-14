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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Зрители: 12726 Главный судья: Мунуэра Хосе
Райо Вальекано
2:1
Конец матча
Осасуна
0'
1:0
40' Гол в свои ворота
Эрнандес Аридане
2:0
43' Гол
Паласон Иси
47' Желтая карточка
Кике Гарсия
48' Желтая карточка
Гарсия Альваро
2:1
66' Гол
Гомес Мойсес
88' Желтая карточка
Гомес Мойсес
90' Желтая карточка
Катена Алехандро
90' Желтая карточка
Гарсия Давид
90'+6

Ход матча

40'
Эрнандес Аридане
1:0
43'
Паласон Иси
2:0
47'
 
Кике Гарсия
48'
Гарсия Альваро
 
57'
 
Гомес Мойсес
Ибаньес Пабло
57'
 
Пенья Рубен
Видаль Начо
66'
2:1
Гомес Мойсес
(Орос Аймар)
70'
Сисс Пате
Трехо Оскар
 
75'
 
Будимир Анте
Эззалзули Абде
75'
Санчес Сальвадор
Комесанья Санти
 
75'
Чаваррия Пеп
Гарсия Альваро
 
83'
Фалькао Радамель
Камелло Серхио
 
84'
 
Круз Хуан
Барха Энрике
88'
 
Гомес Мойсес
90'
Катена Алехандро
 
90'
 
Гарсия Давид

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 131
Райо Вальекано 48.9% (64)
X 44.3% (58)
Осасуна 6.9% (9)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
16
Мумин
Абдул
5
Катена
Алехандро
3
Гарсия
Франсиско
III
23
Валентин
Оскар
6
Комесанья
Санти
7
Паласон
Иси
8
Трехо
Оскар
18
Гарсия
Альваро
Ривера
34
Камелло
Серхио
25
Айтор
Фернандес
2
Видаль
Начо
23
Эрнандес
Аридане
5
Гарсия
Давид
III
20
Санчес
Мануэль
7
Монкайола
Хон
19
Ибаньес
Пабло
11
Барха
Энрике
22
Орос
Аймар
12
Эззалзули
Абде
18
Кике
Гарсия
Райо Вальекано
4-2-3-1
Осасуна
4-2-3-1

История личных встреч

Райо Вальекано
Осасуна

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

14 матчей

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:3
ЛЛ
1:0
С
1:1
С
0:3
ТМК
1:5
П
1:0
П
3:1
П
2:2
П
1:0
П
6:0
П
0:0
ТМС
1:0
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.25
1.33

Среднее время на гол

72
67

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.43
1.14

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

63
78

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паласон Иси 7 (1) 0.24
Камелло Серхио 5 0.17
Гарсия Альваро Ривера 4 0.14
Лежён Флорьян 4 0.14
Трехо Оскар 3 (1) 0.1
Комесанья Санти 2 0.07
Фалькао Радамель 2 (1) 0.07
Лопес Унаи 1 0.03
Гарсия Франсиско III 1 0.03
Катена Алехандро 1 0.03
Сисс Пате 1 0.03
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авила Эсекьель 7 (2) 0.24
Орос Аймар 3 (1) 0.1
Эззалзули Абде 3 0.1
Гомес Мойсес 2 0.07
Будимир Анте 2 0.07
Гарсия Давид III 2 0.07
Кике Гарсия 2 (1) 0.07
Барха Энрике 1 0.03
Гарсия Рубен 1 0.03
Брашанац Дарко 1 0.03
Ибаньес Пабло 0 0
Унаи Гарсия 0 0
Санчес Мануэль 0 0
Пенья Рубен 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 11 1
Лежён Флорьян 5 2
Трехо Оскар 8 0
Валентин Оскар 8 0
Балью Иван 6 0
Гарсия Альваро Ривера 5 0
Фалькао Радамель 4 0
Паласон Иси 4 0
Комесанья Санти 4 0
Сисс Пате 4 0
Димитриевски Столе 3 0
Ираола Андони 1 1
Санчес Сальвадор 2 0
Чаваррия Пеп 2 0
Нтекья Ранди 0 1
Бебе Тьягу 1 0
Рауль де Томас 1 0
Лопес Унаи 1 0
Мумин Абдул 1 0
Эрнандес Марио 1 0
Мартин Андрес 1 0
Камелло Серхио 1 0
Гарсия Франсиско III 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Давид III 8 1
Торро Лукас 9 0
Авила Эсекьель 7 1
Унаи Гарсия 6 1
Круз Хуан 6 0
Орос Аймар 6 0
Брашанац Дарко 5 0
Гомес Мойсес 5 0
Кике Гарсия 4 0
Видаль Начо 4 0
Монкайола Хон 4 0
Эззалзули Абде 2 1
Будимир Анте 3 0
Эррера Серхио 3 0
Пенья Рубен 1 1
Гарсия Рубен 2 0
Айтор Фернандес 1 0
Санчес Мануэль 1 0
Барха Энрике 1 0
Морено Диего 1 0
Jagoba Arrasate 1 0

Результаты матчей

Райо Вальекано
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Осасуна
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
4

Волевые поражения

6
6
Райо Вальекано
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Осасуна
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

11
12

Волевые поражения

9
12
Райо Вальекано
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)
Осасуна
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

19
16

Волевые поражения

15
18

Голы по времени матча

Забито

20
11
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 21
3
15%
1
9%
1-15
2
10%
4
36%
16-30
6
30%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
4
20%
1
9%
61-75
5
25%
1
9%
76-90

Пропущено

18
15
12 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
2
13%
16-30
6
33%
5
33%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
2
11%
5
33%
61-75
1
6%
1
7%
76-90

Забито

14
14
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 20
3
21%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
2
14%
3
21%
46-60
5
36%
2
14%
61-75
3
21%
4
29%
76-90

Пропущено

17
15
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
12%
2
13%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
4
24%
1
7%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
4
24%
6
40%
76-90

Забито

34
25
15 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 14
8 Не забивали 12
6
18%
4
16%
1-15
2
6%
5
20%
16-30
7
21%
4
16%
31-45
2
6%
4
16%
46-60
9
26%
3
12%
61-75
8
24%
5
20%
76-90

Пропущено

35
30
21 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 20
4
11%
2
7%
1-15
7
20%
4
13%
16-30
10
29%
6
20%
31-45
5
14%
4
13%
46-60
4
11%
7
23%
61-75
5
14%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Сельта - Райо Вальекано 3:0
Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2 Вальядолид - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Спортинг Хихон - Райо Вальекано 2:0 Жирона - Райо Вальекано 2:2 Атлетико Сагунтино - Райо Вальекано 0:0 Ньюкасл - Райо Вальекано 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:1 Галатасарай - Райо Вальекано 0:1 Фенербахче - Райо Вальекано 3:1
Осасуна
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Осасуна - Эльче 2:1 Атлетик Б - Осасуна 1:1 Мальорка - Осасуна 0:0 Осасуна - Вильярреал 0:3
Валенсия - Осасуна 1:0 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Севилья - Осасуна 2:3 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Вальядолид - Осасуна 0:0 Эспаньол - Осасуна 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Осасуна - Севилья 2:1 Эльче - Осасуна 1:1 Бетис - Осасуна 2:2 Осасуна - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Осасуна 0:0 Химнастик - Осасуна 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 2:0 Арнедо - Осасуна 1:3

Результаты матчей

Райо Вальекано
Осасуна

Точный счет

0:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
0
8 раз 28%
2
8 раз 28%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
12 раз 41%
1
10 раз 34%
2
6 раз 21%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Райо Вальекано
Осасуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
9
5
7
8
1.5
5
9
2
13
2.5
1
14
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
7
3
11
1.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
8
0.5
Больше Меньше
17
12
10
19
1.5
7
22
2
27
2.5
1
28
1
28
3.5
1
28
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 28 23 3 2 53 - 9 72
2.
Реал Мадрид
 Заявка 28 18 5 5 59 - 24 59
3.
Атлетико М
 Заявка 28 17 6 5 45 - 20 57
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 28 15 6 7 37 - 26 51
5.
Вильярреал
 Заявка 28 14 5 9 37 - 26 47
6.
Бетис
 Заявка 28 13 6 9 34 - 29 45
7.
Атлетик Б
 Заявка 28 11 7 10 38 - 29 40
8.
Райо Вальекано
 Заявка 29 10 10 9 35 - 34 40
9.
Осасуна
 Заявка 29 10 8 11 25 - 30 38
10.
Сельта
 Заявка 28 9 9 10 36 - 39 36
11.
Жирона
 Заявка 28 9 8 11 42 - 42 35
12.
Мальорка
 Заявка 28 9 7 12 25 - 30 34
13.
Севилья
 Заявка 28 8 8 12 33 - 44 32
14.
Кадис
 Заявка 28 7 10 11 23 - 40 31
15.
Хетафе
 Заявка 28 7 9 12 27 - 36 30
16.
Альмерия
 Заявка 28 8 6 14 34 - 48 30
17.
Вальядолид
 Заявка 28 8 5 15 23 - 47 29
18.
Валенсия
 Заявка 28 7 6 15 30 - 34 27
19.
Эспаньол
 Заявка 28 6 9 13 34 - 46 27
20.
Эльче
 Заявка 28 2 7 19 20 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 11 3 0 27 - 2 36
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 4 1 34 - 12 31
3.
Атлетико М
 Заявка 14 8 3 3 26 - 11 27
4.
Вильярреал
 Заявка 13 8 2 3 19 - 10 26
5.
Альмерия
 Заявка 15 8 2 5 23 - 19 26
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 7 4 3 17 - 12 25
7.
Жирона
 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
8.
Бетис
 Заявка 14 7 3 4 19 - 14 24
9.
Райо Вальекано
 Заявка 15 6 5 4 21 - 17 23
10.
Осасуна
 Заявка 14 7 1 6 14 - 15 22
11.
Мальорка
 Заявка 14 6 4 4 13 - 10 22
12.
Валенсия
 Заявка 14 6 3 5 21 - 13 21
13.
Атлетик Б
 Заявка 14 6 3 5 18 - 11 21
14.
Вальядолид
 Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
15.
Сельта
 Заявка 14 5 5 4 21 - 16 20
16.
Севилья
 Заявка 14 5 4 5 18 - 18 19
17.
Хетафе
 Заявка 14 5 4 5 16 - 16 19
18.
Кадис
 Заявка 14 4 6 4 14 - 19 18
19.
Эспаньол
 Заявка 14 3 4 7 18 - 25 13
20.
Эльче
 Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 12 0 2 26 - 7 36
2.
Атлетико М
 Заявка 14 9 3 2 19 - 9 30
3.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 1 4 25 - 12 28
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 8 2 4 20 - 14 26
5.
Бетис
 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
6.
Вильярреал
 Заявка 15 6 3 6 18 - 16 21
7.
Атлетик Б
 Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
8.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 5 5 14 - 17 17
9.
Осасуна
 Заявка 15 3 7 5 11 - 15 16
10.
Сельта
 Заявка 14 4 4 6 15 - 23 16
11.
Эспаньол
 Заявка 14 3 5 6 16 - 21 14
12.
Севилья
 Заявка 14 3 4 7 15 - 26 13
13.
Кадис
 Заявка 14 3 4 7 9 - 21 13
14.
Мальорка
 Заявка 14 3 3 8 12 - 20 12
15.
Жирона
 Заявка 14 2 5 7 17 - 23 11
16.
Хетафе
 Заявка 14 2 5 7 11 - 20 11
17.
Вальядолид
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
18.
Валенсия
 Заявка 14 1 3 10 9 - 21 6
19.
Эльче
 Заявка 14 1 3 10 9 - 32 6
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 4 9 11 - 29 4
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 17 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 14 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Севилья Акунья Маркос 2 8
Хетафе Дуарте Домингуш 1 9
Весь список
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    Прогнозы 131
    Райо Вальекано 48.9% (64)
    X 44.3% (58)
    Осасуна 6.9% (9)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Райо Вальекано 2:1 Осасуна

    Исход игры
    Райо Вальекано
    48.9% (64)
    Ничья
    44.3% (58)
    Осасуна
    6.9% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.31% (27)
    Меньше
    77.69% (94)
    Обе команды забьют
    Да
    59.5% (72)
    Нет
    40.5% (49)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.4% (45)
    1:0 Райо Вальекано
    25.2% (33)
    2:1 Райо Вальекано
    15.3% (20)
    0:0 Ничья
    6.1% (8)
    2:0 Райо Вальекано
    3.8% (5)
    1:2 Осасуна
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
    0:1 Осасуна
    1.5% (2)
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