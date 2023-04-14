Тур: 29. Стадион: Кампо де Вальекас. Зрители: 12726 Главный судья: Мунуэра Хосе
2:1
Конец матча
0'
1:0
40' Гол в свои воротаЭрнандес Аридане
2:0
43' ГолПаласон Иси
47' Желтая карточкаКике Гарсия
48' Желтая карточкаГарсия Альваро
2:1
66' ГолГомес Мойсес
88' Желтая карточкаГомес Мойсес
90' Желтая карточкаКатена Алехандро
90' Желтая карточкаГарсия Давид
90'+6
Ход матча
40'
1:0
43'
2:0
47'
48'
66'
2:1
70'
88'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Балью
Иван
16
Мумин
Абдул
11
Барха
Энрике
22
Орос
Аймар
18
Кике
Гарсия
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лопес ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Чаваррия ПепЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
-
22 Посо ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
-
22 Орос АймарПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Кике ГарсияНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Пенья РубенЗащитник
-
35 Морено ДиегоЗащитник
-
16 Гомес МойсесПолузащитник
-
33 Бенито ИкерПолузащитник
-
34 Муньос ИкерПолузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Райо Вальекано
Осасуна
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
14 матчей
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.25
1.33
Среднее время на гол
72
67
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.43
1.14
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
63
78
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паласон Иси
|7 (1)
|0.24
|Камелло Серхио
|5
|0.17
|Гарсия Альваро Ривера
|4
|0.14
|Лежён Флорьян
|4
|0.14
|Трехо Оскар
|3 (1)
|0.1
|Комесанья Санти
|2
|0.07
|Фалькао Радамель
|2 (1)
|0.07
|Лопес Унаи
|1
|0.03
|Гарсия Франсиско III
|1
|0.03
|Катена Алехандро
|1
|0.03
|Сисс Пате
|1
|0.03
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авила Эсекьель
|7 (2)
|0.24
|Орос Аймар
|3 (1)
|0.1
|Эззалзули Абде
|3
|0.1
|Гомес Мойсес
|2
|0.07
|Будимир Анте
|2
|0.07
|Гарсия Давид III
|2
|0.07
|Кике Гарсия
|2 (1)
|0.07
|Барха Энрике
|1
|0.03
|Гарсия Рубен
|1
|0.03
|Брашанац Дарко
|1
|0.03
|Ибаньес Пабло
|0
|0
|Унаи Гарсия
|0
|0
|Санчес Мануэль
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катена Алехандро
|11
|1
|Лежён Флорьян
|5
|2
|Трехо Оскар
|8
|0
|Валентин Оскар
|8
|0
|Балью Иван
|6
|0
|Гарсия Альваро Ривера
|5
|0
|Фалькао Радамель
|4
|0
|Паласон Иси
|4
|0
|Комесанья Санти
|4
|0
|Сисс Пате
|4
|0
|Димитриевски Столе
|3
|0
|Ираола Андони
|1
|1
|Санчес Сальвадор
|2
|0
|Чаваррия Пеп
|2
|0
|Нтекья Ранди
|0
|1
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Рауль де Томас
|1
|0
|Лопес Унаи
|1
|0
|Мумин Абдул
|1
|0
|Эрнандес Марио
|1
|0
|Мартин Андрес
|1
|0
|Камелло Серхио
|1
|0
|Гарсия Франсиско III
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Давид III
|8
|1
|Торро Лукас
|9
|0
|Авила Эсекьель
|7
|1
|Унаи Гарсия
|6
|1
|Круз Хуан
|6
|0
|Орос Аймар
|6
|0
|Брашанац Дарко
|5
|0
|Гомес Мойсес
|5
|0
|Кике Гарсия
|4
|0
|Видаль Начо
|4
|0
|Монкайола Хон
|4
|0
|Эззалзули Абде
|2
|1
|Будимир Анте
|3
|0
|Эррера Серхио
|3
|0
|Пенья Рубен
|1
|1
|Гарсия Рубен
|2
|0
|Айтор Фернандес
|1
|0
|Санчес Мануэль
|1
|0
|Барха Энрике
|1
|0
|Морено Диего
|1
|0
|Jagoba Arrasate
|1
|0
Результаты матчей
Райо Вальекано
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Осасуна
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
4
Волевые поражения
6
6
Райо Вальекано
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Осасуна
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
11
12
Волевые поражения
9
12
Райо Вальекано
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)
Осасуна
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
19
16
Волевые поражения
15
18
Голы по времени матча
Забито
20
11
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 21
3
15%
1
9%
1-15
2
10%
4
36%
16-30
6
30%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
4
20%
1
9%
61-75
5
25%
1
9%
76-90
Пропущено
18
15
12 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
2
13%
16-30
6
33%
5
33%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
2
11%
5
33%
61-75
1
6%
1
7%
76-90
Забито
14
14
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 20
3
21%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
2
14%
3
21%
46-60
5
36%
2
14%
61-75
3
21%
4
29%
76-90
Пропущено
17
15
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
12%
2
13%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
4
24%
1
7%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
4
24%
6
40%
76-90
Забито
34
25
15 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 14
8 Не забивали 12
6
18%
4
16%
1-15
2
6%
5
20%
16-30
7
21%
4
16%
31-45
2
6%
4
16%
46-60
9
26%
3
12%
61-75
8
24%
5
20%
76-90
Пропущено
35
30
21 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 20
4
11%
2
7%
1-15
7
20%
4
13%
16-30
10
29%
6
20%
31-45
5
14%
4
13%
46-60
4
11%
7
23%
61-75
5
14%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Сельта - Райо Вальекано 3:0
Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2 Вальядолид - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Спортинг Хихон - Райо Вальекано 2:0 Жирона - Райо Вальекано 2:2 Атлетико Сагунтино - Райо Вальекано 0:0 Ньюкасл - Райо Вальекано 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:1 Галатасарай - Райо Вальекано 0:1 Фенербахче - Райо Вальекано 3:1
Осасуна
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Осасуна - Эльче 2:1 Атлетик Б - Осасуна 1:1 Мальорка - Осасуна 0:0 Осасуна - Вильярреал 0:3
Валенсия - Осасуна 1:0 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Севилья - Осасуна 2:3 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Вальядолид - Осасуна 0:0 Эспаньол - Осасуна 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Осасуна - Севилья 2:1 Эльче - Осасуна 1:1 Бетис - Осасуна 2:2 Осасуна - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Осасуна 0:0 Химнастик - Осасуна 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 2:0 Арнедо - Осасуна 1:3
Результаты матчей
Райо Вальекано
Осасуна
Точный счет
0:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 38%
0
8 раз 28%
2
8 раз 28%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
12 раз 41%
1
10 раз 34%
2
6 раз 21%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Райо Вальекано
Осасуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
95
78
59
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
87
311
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
218
Больше Меньше
1712
1019
722
227
128
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|23
|3
|2
|53 - 9
|72
|2.
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|59 - 24
|59
|3.
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|45 - 20
|57
|4.
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|37 - 26
|51
|5.
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|37 - 26
|47
|6.
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|34 - 29
|45
|7.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|38 - 29
|40
|8.
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|35 - 34
|40
|9.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|25 - 30
|38
|10.
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|36 - 39
|36
|11.
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|42 - 42
|35
|12.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|25 - 30
|34
|13.
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|33 - 44
|32
|14.
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|23 - 40
|31
|15.
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|27 - 36
|30
|16.
|Заявка
|28
|8
|6
|14
|34 - 48
|30
|17.
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|23 - 47
|29
|18.
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|30 - 34
|27
|19.
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|34 - 46
|27
|20.
|Заявка
|28
|2
|7
|19
|20 - 57
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|27 - 2
|36
|2.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|34 - 12
|31
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 11
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|19 - 10
|26
|5.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 19
|26
|6.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|17 - 12
|25
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|24
|9.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 17
|23
|10.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|14 - 15
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|13 - 10
|22
|12.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 13
|21
|13.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 11
|21
|14.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|15.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 16
|20
|16.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 18
|19
|17.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|18.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 19
|18
|19.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|18 - 25
|13
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|0
|2
|26 - 7
|36
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|19 - 9
|30
|3.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 12
|28
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 14
|26
|5.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|6.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 16
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|8.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|9.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|11 - 15
|16
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 23
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 21
|14
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 26
|13
|13.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|9 - 21
|13
|14.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 20
|12
|15.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 23
|11
|16.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 20
|11
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 21
|6
|19.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 32
|6
|20.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|11 - 29
|4
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|14 (3)
|Хетафе
|Унал Энес
|13 (3)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|12 (3)
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 8
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Райо Вальекано 2:1 Осасуна
Исход игры
Райо Вальекано
48.9% (64)
Ничья
44.3% (58)
Осасуна
6.9% (9)
Тотал 2.5
Больше
22.31% (27)
Меньше
77.69% (94)
Обе команды забьют
Да
59.5% (72)
Нет
40.5% (49)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.4% (45)
1:0 Райо Вальекано
25.2% (33)
2:1 Райо Вальекано
15.3% (20)
0:0 Ничья
6.1% (8)
2:0 Райо Вальекано
3.8% (5)
1:2 Осасуна
2.3% (3)
2:2 Ничья
2.3% (3)
0:1 Осасуна
1.5% (2)
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