Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Осасуна

88' Гомес Мойсес получил желтую карточку от судьи

88' Оооо... вот это был удар! Сисс Пате должен был забить с этой позиции.

87' Сисс Пате нанес удар головой, но Айтор Фернандес спокойно отбил мяч.

87' Паласон Иси навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Гомес Мойсес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Удар от ворот произведет Осасуна

83' Санчес Сальвадор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Сисс Пате создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Удар от ворот произведет Осасуна

77' Pep Chavarria оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Тактическая замена. Гарсия Альваро Ривера уходит с поля и его заменяет Pep Chavarria

75' Гарсия Альваро Ривера выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Санчес Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Абде Эззалзули нанес удар головой, но Столе Димитриевски спокойно отбил мяч.

69' Барха Энрике создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Г О О О О Л - Гомес Мойсес из команды Осасуна левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

66' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Пенья Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Мумин Абдул выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Удар от ворот произведет Осасуна

64' Хорошую попытку сделал Орос Аймар . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Паласон Иси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Гарсия Давид III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Матч возобновлен

60' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

59' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Тактическая замена. Pablo Ibanez уходит с поля и его заменяет Гомес Мойсес

55' Комесанья Санти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Гарсия Давид III оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Абде Эззалзули из команды Осасуна подал угловой слева.

53' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Монкайола Хон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Эрнандес Аридане выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Удар от ворот произведет Осасуна

49' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Кике Гарсия получил желтую карточку от судьи

46' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля