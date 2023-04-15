Тур: 29. Стадион: Эстадио де ла Керамика. Зрители: 14876 Главный судья: Иглесиас Хавьер
1:2
Конец матча
0'
0:1
2' ГолАмалла Селим
15' Undefined phrase: football_event_Чуквезе Саму
30' Желтая карточкаПедраса Альфонсо
0:2
34' ГолЭль-Ямик Джавад
41' Желтая карточкаАмалла Селим
56' Желтая карточкаМончу Рамон
69' Желтая карточкаМасип Хорди
1:2
74' ГолКапу Этьен
74' Красная карточкаPaulo Pezzolano
88' Желтая карточкаРоке Меса
90' Желтая карточкаПерес Кике
90' Желтая карточкаКенеди Роберт
90'+10
Ход матча
2'
0:1
15'
30'
34'
0:2
41'
56'
67'
69'
74'
1:2
74'
88'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
9 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 6
-
8 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Манди
Аисса
39
Террац
Рамон
11
Чуквезе
Саму
22
Моралес
Луис
20
Онгла
Мартин
25
Ларин
Кайл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Террац РамонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуНападающий
-
22 Моралес ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сетьен Кике
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Онгла МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Ларин КайлНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Роза ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
10 Плано ОскарПолузащитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
-
21 Санчес ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Мачис ДарвинНападающий
-
Главный тренер: Paulo Pezzolano
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вильярреал
Вальядолид
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы
16 матчей
50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.57
1
Среднее время на гол
57
90
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
0.89
0.86
Среднее время на гол
101
105
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.19
0.94
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
75
96
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моралес Луис
|7
|0.24
|Чуквезе Саму
|6
|0.21
|Морено Херард
|6 (1)
|0.21
|Баэна Алехандро
|4
|0.14
|Пино Йереми
|3
|0.1
|Джексон Николас
|3
|0.1
|Парехо Даниэль
|2 (2)
|0.07
|Данджума Арно
|2 (1)
|0.07
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.03
|Капу Этьен
|1
|0.03
|Коклен Франсис
|1
|0.03
|Фойт Хуан
|1
|0.03
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Террац Рамон
|0
|0
Вальядолид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларин Кайл
|5
|0.17
|Леон Серхио
|5 (1)
|0.17
|Роке Меса
|2
|0.07
|Амалла Селим
|2
|0.07
|Мончу Рамон
|2
|0.07
|Агуадо Альваро
|1
|0.03
|Перес Кике
|1
|0.03
|Плано Оскар
|1
|0.03
|Тухами Ануар
|1
|0.03
|Санчес Иван
|1
|0.03
|Санчес Хавьер
|1
|0.03
|Хоакин Фернандес
|1
|0.03
|Эль-Ямик Джавад
|1
|0.03
|Вайссман Шон
|1
|0.03
|Плата Гонсало
|0
|0
|Луис Перез
|0
|0
|Кенеди Роберт
|0
|0
|Мачис Дарвин
|0
|0
|Олаза Лукас
|0
|0
|Роза Лукас
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|11
|1
|Торрес Пау II
|9
|0
|Альбиоль Рауль
|6
|0
|Морено Альберто
|5
|0
|Фойт Хуан
|5
|0
|Пино Йереми
|5
|0
|Морено Херард
|4
|0
|Тригерос Мануэль
|2
|1
|Джексон Николас
|2
|1
|Парехо Даниэль
|3
|0
|Педраса Альфонсо
|3
|0
|Ману Морланес
|1
|1
|Рейна Пепе
|2
|0
|Коклен Франсис
|2
|0
|Моралес Луис
|2
|0
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0
|Капу Этьен
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Куэнка Хорхе
|1
|0
|Чуквезе Саму
|1
|0
|Террац Рамон
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Вальядолид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роке Меса
|9
|1
|Санчес Хавьер
|10
|0
|Мончу Рамон
|8
|0
|Перес Кике
|6
|0
|Онгла Мартин
|4
|1
|Ларин Кайл
|4
|0
|Эскудеро Серхио
|3
|0
|Масип Хорди
|3
|0
|Плано Оскар
|3
|0
|Олаза Лукас
|3
|0
|Хоакин Фернандес
|3
|0
|Агуадо Альваро
|3
|0
|Амалла Селим
|1
|1
|Луис Перез
|2
|0
|Кенеди Роберт
|2
|0
|Фреснеда Иван
|2
|0
|Роза Лукас
|2
|0
|Paulo Pezzolano
|0
|1
|Леон Серхио
|0
|1
|Эль-Ямик Джавад
|0
|1
|Мачис Дарвин
|1
|0
|Феддал Зу
|1
|0
|Тухами Ануар
|1
|0
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|Вайссман Шон
|1
|0
|Хосе Рохо Мартин
|1
|0
Результаты матчей
Вильярреал
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
79% (11)
7% (1)
14% (2)
Вальядолид
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
3
4
Вильярреал
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Вальядолид
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
13
10
Волевые поражения
15
14
Вильярреал
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (6)
52% (15)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (16)
17% (5)
28% (8)
Вальядолид
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
10% (3)
52% (15)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
8
11
Волевые победы
17
13
Волевые поражения
18
18
Голы по времени матча
Забито
20
10
5 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 22
0
0%
2
20%
1-15
1
5%
2
20%
16-30
4
20%
3
30%
31-45
6
30%
1
10%
46-60
2
10%
1
10%
61-75
7
35%
1
10%
76-90
Пропущено
12
32
9 В 1-м тайме 19
3 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
3
25%
2
6%
1-15
2
17%
11
34%
16-30
4
33%
6
19%
31-45
1
8%
1
3%
46-60
2
17%
4
13%
61-75
0
0%
8
25%
76-90
Забито
18
15
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
21 Не забивали 21
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
2
11%
3
20%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
2
11%
5
33%
61-75
8
44%
4
27%
76-90
Пропущено
16
16
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
6
38%
1
6%
31-45
4
25%
4
25%
46-60
4
25%
2
13%
61-75
0
0%
8
50%
76-90
Забито
38
25
11 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 12
10 Не забивали 14
2
5%
2
8%
1-15
3
8%
4
16%
16-30
6
16%
6
24%
31-45
8
21%
2
8%
46-60
4
11%
6
24%
61-75
15
39%
5
20%
76-90
Пропущено
28
48
17 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 27
16 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 23
4
14%
2
4%
1-15
3
11%
12
25%
16-30
10
36%
7
15%
31-45
5
18%
5
10%
46-60
6
21%
6
13%
61-75
0
0%
16
33%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Осасуна - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Андерлехт 0:1
Вильярреал - Бетис 1:1 Андерлехт - Вильярреал 1:1 Альмерия - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Эльче - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 2:3 Сельта - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 2:1 Картахена - Вильярреал 1:5 Вильярреал - Валенсия 2:1 Гуйхуэло - Вильярреал 1:2 Наполи - Вильярреал 2:3
Вальядолид
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Вальядолид - Мальорка 3:3 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Эльче - Вальядолид 1:1
Вальядолид - Эспаньол 2:1 Сельта - Вальядолид 3:0 Бетис - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Осасуна 0:0 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Валенсия 1:0 Атлетико М - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Райо Вальекано 0:1 Мальорка - Вальядолид 1:0 Алавес - Вальядолид 1:0 Вальядолид - Реал Мадрид 0:2 Аренас Гечо - Вальядолид 1:5 Кристал Пэлас - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Клермон 0:0 Лилль - Вальядолид 2:0 Атлетик Б - Вальядолид 2:0
Результаты матчей
Вильярреал
Вальядолид
Точный счет
2:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
9 раз 31%
2
9 раз 31%
1
7 раз 24%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
14 раз 48%
1
9 раз 31%
2
3 раза 10%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Вильярреал
Вальядолид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
86
77
410
113
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
78
69
213
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
209
Больше Меньше
1514
1316
623
425
326
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|23
|3
|2
|53 - 9
|72
|2.
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|59 - 24
|59
|3.
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|45 - 20
|57
|4.
|0:0 Заявка
|29
|15
|7
|7
|37 - 26
|52
|5.
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|38 - 28
|47
|6.
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|34 - 29
|45
|7.
|0:0 Заявка
|29
|11
|8
|10
|38 - 29
|41
|8.
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|35 - 34
|40
|9.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|25 - 30
|38
|10.
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|36 - 39
|36
|11.
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|42 - 42
|35
|12.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|25 - 30
|34
|13.
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|25 - 48
|32
|14.
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|33 - 44
|32
|15.
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|23 - 40
|31
|16.
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|27 - 36
|30
|17.
|Заявка
|28
|8
|6
|14
|34 - 48
|30
|18.
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|30 - 34
|27
|19.
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|34 - 46
|27
|20.
|Заявка
|28
|2
|7
|19
|20 - 57
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|27 - 2
|36
|2.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|34 - 12
|31
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 11
|27
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 12
|26
|5.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 19
|26
|6.
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|17 - 12
|25
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|24
|9.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 17
|23
|10.
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 11
|22
|11.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|14 - 15
|22
|12.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|13 - 10
|22
|13.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 13
|21
|14.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|15.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 16
|20
|16.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|17.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 18
|19
|18.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 19
|18
|19.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|18 - 25
|13
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|0
|2
|26 - 7
|36
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|19 - 9
|30
|3.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 12
|28
|4.
|0:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|20 - 14
|27
|5.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|6.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 16
|21
|7.
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|8.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|9.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|11 - 15
|16
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 23
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 21
|14
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 26
|13
|13.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|9 - 21
|13
|14.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 20
|12
|15.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|10 - 32
|11
|16.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 23
|11
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 20
|11
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 21
|6
|19.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 32
|6
|20.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|11 - 29
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|14 (3)
|Хетафе
|Унал Энес
|13 (3)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|12 (3)
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 8
|Вальядолид
|Роке Меса
|1 9