Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Глупую желтую получил Кенеди Роберт за то, что отбил ногой мяч после свистка

92' Чуквезе Саму выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Перес Кике получил желтую карточку от судьи

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

89' Хорошую попытку сделал Кенеди Роберт . Удар в створ, но вратарь начеку

89' Леон Серхио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

89' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Сегодняшная посещаемость составляет 14876 болельщиков

88' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Роке Меса получил желтую карточку от судьи

86' Удар от ворот произведет Вальядолид

84' Морено Альберто пробует нанести удар издали, но Жорди Масип держит все под контролем

84' Матч возобновлен

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Чуквезе Саму оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Манди Аисса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

76' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

75' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

74' УДАЛЕНИЕ! - Paulo Pezzolano удален за устное оскорбление в адрес судьи

74' Г О О О О Л - Капу Этьен забивает с левой ноги!

71' Матч возобновлен

70' Онгла Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Удар от ворот произведет Вальядолид

69' ШТАНГА! Так было близко к голу - Чуквезе Саму нанес удар в каркас ворот!

66' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Удар от ворот произведет Вальядолид

64' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Удар от ворот произведет Вильярреал

63' Парехо Даниэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

61' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Удар от ворот произведет Вальядолид

60' Морено Альберто оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Моралес Луис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Хоакин Фернандес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Мончу Рамон получил желтую карточку от судьи

56' Удар от ворот произведет Вальядолид

55' Чуквезе Саму оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Моралес Луис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Удар от ворот произведет Вальядолид

54' Удар от ворот произведет Вильярреал

54' Мончу Рамон не смог попасть в створ ударом издали

54' Перес Кике выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Удар от ворот произведет Вильярреал

53' Амалла Селим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Фреснеда Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Чуквезе Саму создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Удар от ворот произведет Вильярреал

49' Перес Кике не смог попасть в створ ударом издали

49' Луис Перез из команды Вальядолид своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе

48' Фемения Кико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.