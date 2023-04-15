  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Зрители: 14876 Главный судья: Иглесиас Хавьер
Вильярреал
1:2
Конец матча
Вальядолид
0'
0:1
2' Гол
Амалла Селим
15' Undefined phrase: football_event_
Чуквезе Саму
30' Желтая карточка
Педраса Альфонсо
0:2
34' Гол
Эль-Ямик Джавад
41' Желтая карточка
Амалла Селим
56' Желтая карточка
Мончу Рамон
69' Желтая карточка
Масип Хорди
1:2
74' Гол
Капу Этьен
74' Красная карточка
Paulo Pezzolano
88' Желтая карточка
Роке Меса
90' Желтая карточка
Перес Кике
90' Желтая карточка
Кенеди Роберт
90'+10

Ход матча

2'
0:1
Амалла Селим
(Ларин Кайл)
15'
Чуквезе Саму
 
30'
Педраса Альфонсо
 
34'
0:2
Эль-Ямик Джавад
(Амалла Селим)
41'
 
Амалла Селим
56'
 
Мончу Рамон
57'
 
Леон Серхио
Амалла Селим
57'
 
Агуадо Альваро
Плата Гонсало
59'
Джексон Николас
Баэна Алехандро
 
59'
Капу Этьен
Террац Рамон
 
60'
Морено Альберто
Педраса Альфонсо
 
67'
 
Роке Меса
Мончу Рамон
68'
 
Кенеди Роберт
Ларин Кайл
69'
 
Масип Хорди
70'
 
Санчес Хавьер
Онгла Мартин
74'
Капу Этьен
(Ло Чельсо Джовани)
1:2
74'
 
Paulo Pezzolano
76'
Альбиоль Рауль
Фемения Кико
 
88'
 
Роке Меса
90'
 
Перес Кике
90'
 
Кенеди Роберт

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Вильярреал 96.9% (123)
X 2.4% (3)
Вальядолид 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рейна
Пепе
2
Фемения
Кико
23
Манди
Аисса
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
39
Террац
Рамон
10
Парехо
Даниэль
16
Баэна
Алехандро
11
Чуквезе
Саму
22
Моралес
Луис
17
Ло
Чельсо
Джовани
1
Масип
Хорди
2
Луис
Перез
24
Хоакин
Фернандес
15
Эль-Ямик
Джавад
27
Фреснеда
Иван
4
Перес
Кике
20
Онгла
Мартин
8
Мончу
Рамон
9
Амалла
Селим
25
Ларин
Кайл
11
Плата
Гонсало
Вильярреал
4-3-3
Вальядолид
4-3-3

История личных встреч

Вильярреал
Вальядолид

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы

16 матчей

50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЛ
0:3
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
П
0:0
П
0:1
П
1:0
П
2:1
П
0:2
П
3:1
ТМС
1:0
П
0:0
П
0:3
ТМС
5:1
ПД
2:0

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.57
1

Среднее время на гол

57
90

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

0.89
0.86

Среднее время на гол

101
105

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.19
0.94

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

75
96

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 7 0.24
Чуквезе Саму 6 0.21
Морено Херард 6 (1) 0.21
Баэна Алехандро 4 0.14
Пино Йереми 3 0.1
Джексон Николас 3 0.1
Парехо Даниэль 2 (2) 0.07
Данджума Арно 2 (1) 0.07
Ло Чельсо Джовани 1 0.03
Капу Этьен 1 0.03
Коклен Франсис 1 0.03
Фойт Хуан 1 0.03
Педраса Альфонсо 0 0
Террац Рамон 0 0
Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларин Кайл 5 0.17
Леон Серхио 5 (1) 0.17
Роке Меса 2 0.07
Амалла Селим 2 0.07
Мончу Рамон 2 0.07
Агуадо Альваро 1 0.03
Перес Кике 1 0.03
Плано Оскар 1 0.03
Тухами Ануар 1 0.03
Санчес Иван 1 0.03
Санчес Хавьер 1 0.03
Хоакин Фернандес 1 0.03
Эль-Ямик Джавад 1 0.03
Вайссман Шон 1 0.03
Плата Гонсало 0 0
Луис Перез 0 0
Кенеди Роберт 0 0
Мачис Дарвин 0 0
Олаза Лукас 0 0
Роза Лукас 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 11 1
Торрес Пау II 9 0
Альбиоль Рауль 6 0
Морено Альберто 5 0
Фойт Хуан 5 0
Пино Йереми 5 0
Морено Херард 4 0
Тригерос Мануэль 2 1
Джексон Николас 2 1
Парехо Даниэль 3 0
Педраса Альфонсо 3 0
Ману Морланес 1 1
Рейна Пепе 2 0
Коклен Франсис 2 0
Моралес Луис 2 0
Ло Чельсо Джовани 2 0
Капу Этьен 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Куэнка Хорхе 1 0
Чуквезе Саму 1 0
Террац Рамон 1 0
Унаи Эмери 1 0
Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роке Меса 9 1
Санчес Хавьер 10 0
Мончу Рамон 8 0
Перес Кике 6 0
Онгла Мартин 4 1
Ларин Кайл 4 0
Эскудеро Серхио 3 0
Масип Хорди 3 0
Плано Оскар 3 0
Олаза Лукас 3 0
Хоакин Фернандес 3 0
Агуадо Альваро 3 0
Амалла Селим 1 1
Луис Перез 2 0
Кенеди Роберт 2 0
Фреснеда Иван 2 0
Роза Лукас 2 0
Paulo Pezzolano 0 1
Леон Серхио 0 1
Эль-Ямик Джавад 0 1
Мачис Дарвин 1 0
Феддал Зу 1 0
Тухами Ануар 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Вайссман Шон 1 0
Хосе Рохо Мартин 1 0

Результаты матчей

Вильярреал
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
79% (11)
7% (1)
14% (2)
Вальядолид
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

3
4
Вильярреал
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Вальядолид
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

13
10

Волевые поражения

15
14
Вильярреал
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (6)
52% (15)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (16)
17% (5)
28% (8)
Вальядолид
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
10% (3)
52% (15)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

8
11

Волевые победы

17
13

Волевые поражения

18
18

Голы по времени матча

Забито

20
10
5 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 22
0
0%
2
20%
1-15
1
5%
2
20%
16-30
4
20%
3
30%
31-45
6
30%
1
10%
46-60
2
10%
1
10%
61-75
7
35%
1
10%
76-90

Пропущено

12
32
9 В 1-м тайме 19
3 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
3
25%
2
6%
1-15
2
17%
11
34%
16-30
4
33%
6
19%
31-45
1
8%
1
3%
46-60
2
17%
4
13%
61-75
0
0%
8
25%
76-90

Забито

18
15
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
21 Не забивали 21
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
2
11%
3
20%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
2
11%
5
33%
61-75
8
44%
4
27%
76-90

Пропущено

16
16
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
6
38%
1
6%
31-45
4
25%
4
25%
46-60
4
25%
2
13%
61-75
0
0%
8
50%
76-90

Забито

38
25
11 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 12
10 Не забивали 14
2
5%
2
8%
1-15
3
8%
4
16%
16-30
6
16%
6
24%
31-45
8
21%
2
8%
46-60
4
11%
6
24%
61-75
15
39%
5
20%
76-90

Пропущено

28
48
17 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 27
16 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 23
4
14%
2
4%
1-15
3
11%
12
25%
16-30
10
36%
7
15%
31-45
5
18%
5
10%
46-60
6
21%
6
13%
61-75
0
0%
16
33%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Осасуна - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Андерлехт 0:1
Вильярреал - Бетис 1:1 Андерлехт - Вильярреал 1:1 Альмерия - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Эльче - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 2:3 Сельта - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 2:1 Картахена - Вильярреал 1:5 Вильярреал - Валенсия 2:1 Гуйхуэло - Вильярреал 1:2 Наполи - Вильярреал 2:3
Вальядолид
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Вальядолид - Мальорка 3:3 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Эльче - Вальядолид 1:1
Вальядолид - Эспаньол 2:1 Сельта - Вальядолид 3:0 Бетис - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Осасуна 0:0 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Валенсия 1:0 Атлетико М - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Райо Вальекано 0:1 Мальорка - Вальядолид 1:0 Алавес - Вальядолид 1:0 Вальядолид - Реал Мадрид 0:2 Аренас Гечо - Вальядолид 1:5 Кристал Пэлас - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Клермон 0:0 Лилль - Вальядолид 2:0 Атлетик Б - Вальядолид 2:0

Результаты матчей

Вильярреал
Вальядолид

Точный счет

2:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 31%
2
9 раз 31%
1
7 раз 24%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
14 раз 48%
1
9 раз 31%
2
3 раза 10%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Вильярреал
Вальядолид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
6
7
7
1.5
4
10
1
13
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
7
8
6
9
1.5
2
13
3
12
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
9
0.5
Больше Меньше
15
14
13
16
1.5
6
23
4
25
2.5
3
26
1
28
3.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 28 23 3 2 53 - 9 72
2.
Реал Мадрид
 Заявка 28 18 5 5 59 - 24 59
3.
Атлетико М
 Заявка 28 17 6 5 45 - 20 57
4.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 29 15 7 7 37 - 26 52
5.
Вильярреал
 Заявка 29 14 5 10 38 - 28 47
6.
Бетис
 Заявка 28 13 6 9 34 - 29 45
7.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 29 11 8 10 38 - 29 41
8.
Райо Вальекано
 Заявка 29 10 10 9 35 - 34 40
9.
Осасуна
 Заявка 29 10 8 11 25 - 30 38
10.
Сельта
 Заявка 28 9 9 10 36 - 39 36
11.
Жирона
 Заявка 28 9 8 11 42 - 42 35
12.
Мальорка
 Заявка 28 9 7 12 25 - 30 34
13.
Вальядолид
 Заявка 29 9 5 15 25 - 48 32
14.
Севилья
 Заявка 28 8 8 12 33 - 44 32
15.
Кадис
 Заявка 28 7 10 11 23 - 40 31
16.
Хетафе
 Заявка 28 7 9 12 27 - 36 30
17.
Альмерия
 Заявка 28 8 6 14 34 - 48 30
18.
Валенсия
 Заявка 28 7 6 15 30 - 34 27
19.
Эспаньол
 Заявка 28 6 9 13 34 - 46 27
20.
Эльче
 Заявка 28 2 7 19 20 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 11 3 0 27 - 2 36
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 4 1 34 - 12 31
3.
Атлетико М
 Заявка 14 8 3 3 26 - 11 27
4.
Вильярреал
 Заявка 14 8 2 4 20 - 12 26
5.
Альмерия
 Заявка 15 8 2 5 23 - 19 26
6.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 14 7 4 3 17 - 12 25
7.
Жирона
 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
8.
Бетис
 Заявка 14 7 3 4 19 - 14 24
9.
Райо Вальекано
 Заявка 15 6 5 4 21 - 17 23
10.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 15 6 4 5 18 - 11 22
11.
Осасуна
 Заявка 14 7 1 6 14 - 15 22
12.
Мальорка
 Заявка 14 6 4 4 13 - 10 22
13.
Валенсия
 Заявка 14 6 3 5 21 - 13 21
14.
Вальядолид
 Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
15.
Сельта
 Заявка 14 5 5 4 21 - 16 20
16.
Хетафе
 Заявка 14 5 4 5 16 - 16 19
17.
Севилья
 Заявка 14 5 4 5 18 - 18 19
18.
Кадис
 Заявка 14 4 6 4 14 - 19 18
19.
Эспаньол
 Заявка 14 3 4 7 18 - 25 13
20.
Эльче
 Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 12 0 2 26 - 7 36
2.
Атлетико М
 Заявка 14 9 3 2 19 - 9 30
3.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 1 4 25 - 12 28
4.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 15 8 3 4 20 - 14 27
5.
Бетис
 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
6.
Вильярреал
 Заявка 15 6 3 6 18 - 16 21
7.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
8.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 5 5 14 - 17 17
9.
Осасуна
 Заявка 15 3 7 5 11 - 15 16
10.
Сельта
 Заявка 14 4 4 6 15 - 23 16
11.
Эспаньол
 Заявка 14 3 5 6 16 - 21 14
12.
Севилья
 Заявка 14 3 4 7 15 - 26 13
13.
Кадис
 Заявка 14 3 4 7 9 - 21 13
14.
Мальорка
 Заявка 14 3 3 8 12 - 20 12
15.
Вальядолид
 Заявка 15 3 2 10 10 - 32 11
16.
Жирона
 Заявка 14 2 5 7 17 - 23 11
17.
Хетафе
 Заявка 14 2 5 7 11 - 20 11
18.
Валенсия
 Заявка 14 1 3 10 9 - 21 6
19.
Эльче
 Заявка 14 1 3 10 9 - 32 6
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 4 9 11 - 29 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 17 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 14 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Севилья Акунья Маркос 2 8
Вальядолид Роке Меса 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Вильярреал 96.9% (123)
    X 2.4% (3)
    Вальядолид 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"