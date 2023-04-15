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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Сото Сесар
Атлетик Б
0:0
Первый тайм: 10'
Реал Сосьедад
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 119
Атлетик Б 42% (50)
X 43.7% (52)
Реал Сосьедад 14.3% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Реал Сосьедад
3.05
3.10
4.05
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
6
Весга
Микель
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
11
Уильямс
Нико
12
Гурусета
Горка
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
12
Муньос
Айхен
3
Субименди
Мартин
23
Браис
Мендес
21
Сильва
Давид
8
Мерино
Микель
14
Кубо
Такефуса
10
Оярсабаль
Микель
Атлетик Б
4-2-3-1
Реал Сосьедад
4-1-3-2

История личных встреч

Атлетик Б
Реал Сосьедад

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
66.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

28 матчей

32.1%
25%
42.9%
9 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

21.4%
46.4%
32.2%
6 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
46.4%
28.6%
7 побед 13 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
3:1
ТМК
1:0
ЛЛ
4:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
КК
0:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:0
П
2:1
П
1:3
ТМК
1:0
П
3:1
П
0:0
П
0:2
П
3:2
П
0:1
П
0:0
П
1:1
П
1:1
П
1:1
П
2:0
П
1:3
П
2:0
П
2:0
П
1:2
П
2:1
П
2:0

Голы

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.27
0.85

Среднее время на гол

71
106

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.54
0.93

Среднее время на гол

58
96

Всего голов

39
25

Голов в среднем за матч

1.39
0.89

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

64
100

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сансет Ойян 8 (1) 0.29
Гурусета Горка 6 0.21
Уильямс Иньяки 6 0.21
Уильямс Нико 5 0.18
Весга Микель 3 (2) 0.11
Беренгер Алекс 3 0.11
Гарсия Рауль 2 0.07
Юри Берчиче 1 0.04
Йерай Альварес 1 0.04
Иньиго Мартинес 1 0.04
Вивиан Даниэль 1 0.04
Де Маркос Оскар 0 0
Муньяин Икер 0 0
Гарсия Дани 0 0
Эррера Андер 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Морсильо Хон 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 9 0.32
Браис Мендес 7 0.25
Кубо Такефуса 6 0.21
Оярсабаль Микель 3 (1) 0.11
Барренечеа Андер 2 0.07
Мерино Микель 1 0.04
Сильва Давид 1 0.04
Субименди Мартин 1 0.04
Субельдия Игор 1 0.04
Ильяраменди Асьер 1 0.04
Фернандес Карлос 1 0.04
Исак Александр 1 0.04
Умар Садик 1 0.04
Чо Мохамед-Али 0 0
Ариц Элустондо 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юри Берчиче 6 1
Йерай Альварес 5 1
Де Маркос Оскар 5 0
Эррера Андер 3 1
Сансет Ойян 3 1
Гарсия Дани 4 0
Весга Микель 4 0
Вивиан Даниэль 4 0
Саррага Ойер 4 0
Гарсия Рауль 2 0
Муньяин Икер 2 0
Унай Симон 2 0
Венседор Унай 2 0
Иньиго Мартинес 1 0
Гурусета Горка 1 0
Уильямс Иньяки 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Паредес Айтор 1 0
Уильямс Нико 1 0
Эрнесто Валверде 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Субименди Мартин 10 0
Мерино Микель 5 1
Браис Мендес 6 0
Ариц Элустондо 4 1
Фернандес Карлос 5 0
Субельдия Игор 5 0
Ильяраменди Асьер 4 0
Сорлот Александр 4 0
Ле Норман Робен 4 0
Сильва Давид 3 0
Рико Диего 3 0
Барренечеа Андер 3 0
Горосабел Андони 2 0
Кубо Такефуса 2 0
Гевара Андер 2 0
Наварро Роберто 2 0
Пачеко Хон 2 0
Ремиро Алехандро 1 0
Чо Мохамед-Али 1 0
Каррикабуру Хон 1 0
Марин Пабло 1 0
Сола Алекс 1 0
Иманоль Альгуасиль 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Реал Сосьедад
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

3
8

Волевые поражения

4
3
Атлетик Б
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Реал Сосьедад
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
7

Волевые поражения

17
16
Атлетик Б
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
Реал Сосьедад
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
50% (14)
25% (7)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

14
15

Волевые поражения

21
19

Голы по времени матча

Забито

20
20
13 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 10
21 Не забивали 17
3
15%
3
15%
1-15
4
20%
5
25%
16-30
6
30%
4
20%
31-45
2
10%
5
25%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
3
15%
1
5%
76-90

Пропущено

9
14
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
3
21%
16-30
1
11%
3
21%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
33%
3
21%
76-90

Забито

19
17
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
2
11%
3
18%
1-15
5
26%
4
24%
16-30
2
11%
3
18%
31-45
2
11%
3
18%
46-60
4
21%
2
12%
61-75
4
21%
2
12%
76-90

Пропущено

19
12
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
3
16%
3
25%
1-15
5
26%
2
17%
16-30
1
5%
1
8%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
7
37%
3
25%
61-75
2
11%
3
25%
76-90

Забито

39
37
22 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 18
12 Не забивали 7
5
13%
6
16%
1-15
9
23%
9
24%
16-30
8
21%
7
19%
31-45
4
10%
8
22%
46-60
6
15%
4
11%
61-75
7
18%
3
8%
76-90

Пропущено

28
26
14 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 15
5
18%
3
12%
1-15
7
25%
5
19%
16-30
2
7%
4
15%
31-45
2
7%
3
12%
46-60
7
25%
5
19%
61-75
5
18%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Осасуна 1:1 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0
Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Барселона 0:1 Атлетик Б - Атлетико Минейро 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Ипатинга 2:0 Атлетик Б - Бразильенсе 1:1 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Жирона 2:3 Демократа СЛ - Атлетик Б 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Калденсе 3:2 Атлетико Патросиненсе - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Америка Минейро 1:1 Демократа ГВ - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Кадис 4:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0
Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0 Барселона - Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:1 Оланчо - Реал Сосьедад 1:1 Альмерия - Реал Сосьедад 0:2 Логроньес - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Осасуна 2:0

Результаты матчей

Атлетик Б
Реал Сосьедад

Точный счет

0:0
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
4:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 43%
1
5 раз 18%
2
4 раза 14%
4
4 раза 14%
3
3 раза 11%
1
10 раз 36%
2
8 раз 29%
0
7 раз 25%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Реал Сосьедад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
5
9
4
10
2.5
1
13
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
4
6
8
1.5
6
8
3
11
2.5
2
12
2
12
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
12
0.5
Больше Меньше
21
7
11
17
1.5
11
17
7
21
2.5
3
25
4
24
3.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 28 23 3 2 53 - 9 72
2.
Реал Мадрид
 Заявка 28 18 5 5 59 - 24 59
3.
Атлетико М
 Заявка 28 17 6 5 45 - 20 57
4.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 29 15 7 7 37 - 26 52
5.
Вильярреал
 Заявка 29 14 5 10 38 - 28 47
6.
Бетис
 Заявка 28 13 6 9 34 - 29 45
7.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 29 11 8 10 38 - 29 41
8.
Райо Вальекано
 Заявка 29 10 10 9 35 - 34 40
9.
Осасуна
 Заявка 29 10 8 11 25 - 30 38
10.
Сельта
 Заявка 28 9 9 10 36 - 39 36
11.
Жирона
 Заявка 28 9 8 11 42 - 42 35
12.
Мальорка
 Заявка 28 9 7 12 25 - 30 34
13.
Вальядолид
 Заявка 29 9 5 15 25 - 48 32
14.
Севилья
 Заявка 28 8 8 12 33 - 44 32
15.
Кадис
 Заявка 28 7 10 11 23 - 40 31
16.
Хетафе
 Заявка 28 7 9 12 27 - 36 30
17.
Альмерия
 Заявка 28 8 6 14 34 - 48 30
18.
Валенсия
 Заявка 28 7 6 15 30 - 34 27
19.
Эспаньол
 Заявка 28 6 9 13 34 - 46 27
20.
Эльче
 Заявка 28 2 7 19 20 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 11 3 0 27 - 2 36
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 4 1 34 - 12 31
3.
Атлетико М
 Заявка 14 8 3 3 26 - 11 27
4.
Вильярреал
 Заявка 14 8 2 4 20 - 12 26
5.
Альмерия
 Заявка 15 8 2 5 23 - 19 26
6.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 14 7 4 3 17 - 12 25
7.
Жирона
 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
8.
Бетис
 Заявка 14 7 3 4 19 - 14 24
9.
Райо Вальекано
 Заявка 15 6 5 4 21 - 17 23
10.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 15 6 4 5 18 - 11 22
11.
Осасуна
 Заявка 14 7 1 6 14 - 15 22
12.
Мальорка
 Заявка 14 6 4 4 13 - 10 22
13.
Валенсия
 Заявка 14 6 3 5 21 - 13 21
14.
Вальядолид
 Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
15.
Сельта
 Заявка 14 5 5 4 21 - 16 20
16.
Хетафе
 Заявка 14 5 4 5 16 - 16 19
17.
Севилья
 Заявка 14 5 4 5 18 - 18 19
18.
Кадис
 Заявка 14 4 6 4 14 - 19 18
19.
Эспаньол
 Заявка 14 3 4 7 18 - 25 13
20.
Эльче
 Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 12 0 2 26 - 7 36
2.
Атлетико М
 Заявка 14 9 3 2 19 - 9 30
3.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 1 4 25 - 12 28
4.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 15 8 3 4 20 - 14 27
5.
Бетис
 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
6.
Вильярреал
 Заявка 15 6 3 6 18 - 16 21
7.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
8.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 5 5 14 - 17 17
9.
Осасуна
 Заявка 15 3 7 5 11 - 15 16
10.
Сельта
 Заявка 14 4 4 6 15 - 23 16
11.
Эспаньол
 Заявка 14 3 5 6 16 - 21 14
12.
Севилья
 Заявка 14 3 4 7 15 - 26 13
13.
Кадис
 Заявка 14 3 4 7 9 - 21 13
14.
Мальорка
 Заявка 14 3 3 8 12 - 20 12
15.
Вальядолид
 Заявка 15 3 2 10 10 - 32 11
16.
Жирона
 Заявка 14 2 5 7 17 - 23 11
17.
Хетафе
 Заявка 14 2 5 7 11 - 20 11
18.
Валенсия
 Заявка 14 1 3 10 9 - 21 6
19.
Эльче
 Заявка 14 1 3 10 9 - 32 6
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 4 9 11 - 29 4
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 17 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 14 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Севилья Акунья Маркос 2 8
Вальядолид Роке Меса 1 9
Весь список
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    Прогнозы 119
    Атлетик Б 42% (50)
    X 43.7% (52)
    Реал Сосьедад 14.3% (17)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Атлетик Б
    Ничья
    Реал Сосьедад
    3.05
    3.10
    4.05
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетик Б 0:0 Реал Сосьедад

    Исход игры
    Атлетик Б
    41.7% (50)
    Ничья
    44.2% (53)
    Реал Сосьедад
    14.2% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (39)
    Меньше
    66.67% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    76.92% (90)
    Нет
    23.08% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.5% (51)
    2:1 Атлетик Б
    21.7% (26)
    1:0 Атлетик Б
    15% (18)
    1:2 Реал Сосьедад
    10% (12)
    0:1 Реал Сосьедад
    3.3% (4)
    2:0 Атлетик Б
    2.5% (3)
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    Атлетик Б
    Реал Сосьедад
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