Тур: 29. Стадион: Бенито Вильямарин. Главный судья: Эрнандес Алехандро
Ход матча
15'
17'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Силва
Руи
19
Луис
Фелипе
33
Миранда
Хуан
11
Энрике
Луис
21
Перес
Айосе
23
Монтес
Сесар
24
Серхи
Гомес
10
Дардер
Серхи
21
Рибаудо
Нико
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
-
19 Фелипе ЛуисЗащитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Перес АйосеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 АбнерЗащитник
- Защитник
-
29 Круз ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Санчес РубенЗащитник
-
23 Монтес СесарЗащитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
- Защитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Рибаудо НикоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
15 Грагера ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Ласо ХосеНападающий
-
37 Joan Puig
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Бетис
Эспаньол
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
25 матчей
36%
28%
36%
9 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
28%
40%
32%
7 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
40%
28%
32%
10 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
17
Голов в среднем за матч
1.45
1.21
Среднее время на гол
61
74
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.07
0.91
Среднее время на гол
84
99
Всего голов
31
27
Голов в среднем за матч
1.24
1.08
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
72
83
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иглесиас Борха
|12 (5)
|0.41
|Каналес Серхио
|4 (1)
|0.14
|Хуанми Мигель
|4
|0.14
|Фекир Набиль
|2 (1)
|0.07
|Родри Родриго
|2
|0.07
|Карвалью Вилльям
|2
|0.07
|Гуардадо Андрес
|1
|0.03
|Энрике Луис
|1
|0.03
|Круз Хуан
|1
|0.03
|Миранда Хуан
|1
|0.03
|Виллиан Жозе
|1 (1)
|0.03
|Морено Алекс
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|12 (3)
|0.41
|Брайтвайт Мартин
|9
|0.31
|Дардер Серхи
|5
|0.17
|Пуадо Хавьер
|3
|0.1
|Эспозито Эду
|2
|0.07
|Оливан Бриан
|1
|0.03
|Ласо Хосе
|1
|0.03
|Грагера Хосе
|1
|0.03
|Санчес Рубен II
|0
|0
|Рибаудо Нико
|0
|0
|Видаль Алеш
|0
|0
|Хиль Оскар II
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карвалью Вилльям
|6
|1
|Гонсалес Эдгар
|5
|1
|Каналес Серхио
|3
|2
|Луис Фелипе
|1
|3
|Гидо Родригес
|6
|0
|Фекир Набиль
|4
|1
|Песселья Херман
|2
|2
|Гуардадо Андрес
|5
|0
|Энрике Луис
|5
|0
|Руибаль Айтор
|3
|1
|Хуанми Мигель
|3
|0
|Иглесиас Борха
|1
|1
|Перес Айосе
|2
|0
|Хоакин Санчес
|2
|0
|Силва Руи
|2
|0
|Акуоку Поль
|2
|0
|Абнер
|2
|0
|Браво Клаудио
|1
|0
|Гонсалес Роберто
|1
|0
|Виллиан Жозе
|1
|0
|Сабали Юссуф
|1
|0
|Морено Алекс
|1
|0
|Морон Лоренцо
|1
|0
|Миранда Хуан
|1
|0
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хиль Оскар II
|10
|0
|Кабрера Леандро
|6
|2
|Винисиус Соуза
|6
|1
|Видаль Алеш
|5
|1
|Оливан Бриан
|6
|0
|Брайтвайт Мартин
|4
|1
|Калеро Фернандо
|5
|0
|Серхи Гомес
|1
|2
|Дардер Серхи
|3
|0
|Эспозито Эду
|3
|0
|Пуадо Хавьер
|3
|0
|Рибаудо Нико
|3
|0
|Лекомт Бенжамен
|1
|1
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|1
|1
|Гомес Даниэль
|2
|0
|Хоселу Санмартин
|2
|0
|Монтес Сесар
|2
|0
|Грагера Хосе
|2
|0
|Диего Мартинез
|1
|0
|Денис Суарес
|1
|0
|Лосано Поль
|1
|0
|Санчес Рубен II
|1
|0
|Эль Хилали Омар
|1
|0
Результаты матчей
Бетис
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
64% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Эспаньол
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
4
12
Бетис
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Эспаньол
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
15
Волевые поражения
13
11
Бетис
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (8)
57% (16)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
Эспаньол
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
11
16
Волевые поражения
17
23
Голы по времени матча
Забито
17
16
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 15
3
18%
2
13%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
4
24%
7
44%
61-75
2
12%
5
31%
76-90
Пропущено
16
21
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
2
13%
2
10%
1-15
1
6%
5
24%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
5
31%
3
14%
46-60
3
19%
3
14%
61-75
3
19%
5
24%
76-90
Забито
14
20
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 4
20 Не забивали 15
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
3
21%
3
15%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
4
29%
5
25%
61-75
4
29%
6
30%
76-90
Пропущено
16
23
8 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
5
31%
3
13%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
1
6%
6
26%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
3
19%
1
4%
61-75
3
19%
6
26%
76-90
Забито
31
36
15 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 28
11 Забивали первыми 9
11 Не забивали 2
5
16%
2
6%
1-15
4
13%
3
8%
16-30
6
19%
3
8%
31-45
2
6%
5
14%
46-60
8
26%
12
33%
61-75
6
19%
11
31%
76-90
Пропущено
32
44
13 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 19
18 Не пропускали 23
7
22%
5
11%
1-15
3
9%
9
20%
16-30
3
9%
9
20%
31-45
7
22%
6
14%
46-60
6
19%
4
9%
61-75
6
19%
11
25%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Бетис - Кадис 0:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Бетис - Мальорка 1:0 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1
Вильярреал - Бетис 1:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Эльче - Бетис 2:3 Бетис - Вальядолид 2:1 Альмерия - Бетис 2:3 Бетис - Сельта 3:4 Бетис - Барселона 1:2 Хетафе - Бетис 0:1 Эспаньол - Бетис 1:0 Бетис - Осасуна 2:2 Бетис - Барселона 2:2 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Ибица Ислас Питиусас - Бетис 1:4 Бетис - Атлетик Б 0:0 Бетис - Аталанта 0:3
Эспаньол
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Жирона - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Сельта 1:3 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1
Вальядолид - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Эльче - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Эспаньол - Осасуна 1:1 Альмерия - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Бетис 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 1:0 Хетафе - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Жирона 2:2 Эспаньол - Сельта 3:1 Барселона - Эспаньол 1:1 Атлетико Пасо - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Мехелен 1:1 Эспаньол - Торино 0:1 Ринкон - Эспаньол 0:3
Результаты матчей
Бетис
Эспаньол
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
2
6 раз 43%
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
10 раз 71%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:0
6 раз 21%
0:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
2:2
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 32%
1
9 раз 32%
2
5 раз 18%
3
5 раз 18%
1
16 раз 57%
2
9 раз 32%
0
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Бетис
Эспаньол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
122
59
68
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
131
59
311
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
199
Больше Меньше
253
1018
919
523
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|23
|3
|2
|53 - 9
|72
|2.
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|59 - 24
|59
|3.
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|45 - 20
|57
|4.
|Заявка
|29
|15
|6
|8
|37 - 28
|51
|5.
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|38 - 28
|47
|6.
|0:0 Заявка
|29
|13
|7
|9
|34 - 29
|46
|7.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|40 - 29
|43
|8.
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|35 - 34
|40
|9.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|25 - 30
|38
|10.
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|36 - 39
|36
|11.
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|42 - 42
|35
|12.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|25 - 30
|34
|13.
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|25 - 48
|32
|14.
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|33 - 44
|32
|15.
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|23 - 40
|31
|16.
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|27 - 36
|30
|17.
|Заявка
|28
|8
|6
|14
|34 - 48
|30
|18.
|0:0 Заявка
|29
|6
|10
|13
|34 - 46
|28
|19.
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|30 - 34
|27
|20.
|Заявка
|28
|2
|7
|19
|20 - 57
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|27 - 2
|36
|2.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|34 - 12
|31
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 11
|27
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 12
|26
|5.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 19
|26
|6.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|17 - 12
|25
|7.
|0:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 14
|25
|8.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|9.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 11
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 17
|23
|11.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|14 - 15
|22
|12.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|13 - 10
|22
|13.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 13
|21
|14.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|15.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 16
|20
|16.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 18
|19
|17.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|18.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 19
|18
|19.
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|18 - 25
|13
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|0
|2
|26 - 7
|36
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|19 - 9
|30
|3.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 12
|28
|4.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|20 - 16
|26
|5.
|0:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|6.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 16
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|8.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|9.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|11 - 15
|16
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 23
|16
|11.
|0:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 21
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 26
|13
|13.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|9 - 21
|13
|14.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 20
|12
|15.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|10 - 32
|11
|16.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 23
|11
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 20
|11
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 21
|6
|19.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 32
|6
|20.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|11 - 29
|4
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|14 (3)
|Хетафе
|Унал Энес
|13 (3)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|12 (3)
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 8
|Вальядолид
|Роке Меса
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бетис 0:0 Эспаньол
Исход игры
Бетис
85.5% (106)
Ничья
9.7% (12)
Эспаньол
4.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
48.31% (57)
Меньше
51.69% (61)
Обе команды забьют
Да
54.24% (64)
Нет
45.76% (54)
Популярный счёт
2:1 Бетис
42.7% (53)
1:0 Бетис
33.1% (41)
2:0 Бетис
6.5% (8)
1:1 Ничья
6.5% (8)
0:1 Эспаньол
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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