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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Зрители: 45313 Главный судья: Эрнандес Алехандро
Бетис
3:1
Конец матча
Эспаньол
0'
15' Желтая карточка
Фелипе Луис
17' Желтая карточка
Монтойя Мартин
1:0
27' Гол
Перес Айосе
2:0
34' Гол
Миранда Хуан
38' Желтая карточка
Винисиус Соуза
2:1
48' Гол
Монтес Сесар
64' Желтая карточка
Кабрера Леандро
3:1
69' Гол
Карвалью Вилльям
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Брайтвайт Мартин
90'+8

Ход матча

15'
Фелипе Луис
 
17'
Монтойя Мартин
 
27'
Перес Айосе
(Энрике Луис)
1:0
34'
Миранда Хуан
(Перес Айосе)
2:0
38'
 
Винисиус Соуза
48'
2:1
Монтес Сесар
(Винисиус Соуза)
59'
 
Денис Суарес
Рибаудо Нико
63'
Родри Родриго
Иглесиас Борха
 
64'
 
Кабрера Леандро
68'
 
Педроса Адриа
Пуадо Хавьер
69'
Карвалью Вилльям
(Родри Родриго)
3:1
79'
 
Пьер-Габриэль Ронаэль
Санчес Рубен
79'
 
Баре Кейди
Винисиус Соуза
79'
 
Гомес Даниэль
Дардер Серхи
81'
Хоакин Санчес
Карвалью Вилльям
 
89'
Акуоку Поль
Гуардадо Андрес
 
90'
Виллиан Жозе
Перес Айосе
 
90'
 
Брайтвайт Мартин

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 13
  • 1 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Бетис 85.6% (107)
X 9.6% (12)
Эспаньол 4.8% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Силва
Руи
2
Монтойя
Мартин
19
Луис
Фелипе
3
Гонсалес
Эдгар
33
Миранда
Хуан
5
Гидо
Родригес
18
Гуардадо
Андрес
11
Энрике
Луис
14
Карвалью
Вилльям
21
Перес
Айосе
9
Иглесиас
Борха
13
Пачеко
Фернандо
27
Санчес
Рубен
II
23
Монтес
Сесар
24
Серхи
Гомес
4
Кабрера
Леандро
10
Дардер
Серхи
12
Винисиус
Соуза
21
Рибаудо
Нико
17
Брайтвайт Мартин
9
Хоселу
Санмартин
7
Пуадо
Хавьер
Бетис
4-2-3-1
Эспаньол
4-3-3

История личных встреч

Бетис
Эспаньол

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

25 матчей

36%
28%
36%
9 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

28%
40%
32%
7 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
28%
32%
10 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:4
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:2
П
1:1
КК
3:1
КК
1:1
П
1:3
П
3:0
П
1:0
П
2:1
П
0:1
П
0:3
П
1:3
ТМК
1:1
П
2:0
П
0:0
П
1:0
П
1:0
П
1:1
П
1:0
П
2:0
П
1:1
ПД
1:2

Голы

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

1.45
1.21

Среднее время на гол

61
74

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.07
0.91

Среднее время на гол

84
99

Всего голов

31
27

Голов в среднем за матч

1.24
1.08

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

72
83

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иглесиас Борха 12 (5) 0.41
Каналес Серхио 4 (1) 0.14
Хуанми Мигель 4 0.14
Карвалью Вилльям 3 0.1
Родри Родриго 2 0.07
Фекир Набиль 2 (1) 0.07
Миранда Хуан 2 0.07
Энрике Луис 1 0.03
Перес Айосе 1 0.03
Гуардадо Андрес 1 0.03
Круз Хуан 1 0.03
Виллиан Жозе 1 (1) 0.03
Морено Алекс 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 12 (3) 0.41
Брайтвайт Мартин 9 0.31
Дардер Серхи 5 0.17
Пуадо Хавьер 3 0.1
Эспозито Эду 2 0.07
Оливан Бриан 1 0.03
Ласо Хосе 1 0.03
Монтес Сесар 1 0.03
Грагера Хосе 1 0.03
Санчес Рубен II 0 0
Рибаудо Нико 0 0
Видаль Алеш 0 0
Винисиус Соуза 0 0
Хиль Оскар II 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карвалью Вилльям 6 1
Луис Фелипе 2 3
Гонсалес Эдгар 5 1
Каналес Серхио 3 2
Гидо Родригес 6 0
Фекир Набиль 4 1
Песселья Херман 2 2
Гуардадо Андрес 5 0
Энрике Луис 5 0
Руибаль Айтор 3 1
Хуанми Мигель 3 0
Иглесиас Борха 1 1
Перес Айосе 2 0
Хоакин Санчес 2 0
Силва Руи 2 0
Акуоку Поль 2 0
Абнер 2 0
Браво Клаудио 1 0
Гонсалес Роберто 1 0
Монтойя Мартин 1 0
Виллиан Жозе 1 0
Сабали Юссуф 1 0
Морено Алекс 1 0
Морон Лоренцо 1 0
Миранда Хуан 1 0
Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабрера Леандро 7 2
Хиль Оскар II 10 0
Винисиус Соуза 7 1
Видаль Алеш 5 1
Оливан Бриан 6 0
Брайтвайт Мартин 4 1
Калеро Фернандо 5 0
Серхи Гомес 1 2
Дардер Серхи 3 0
Эспозито Эду 3 0
Пуадо Хавьер 3 0
Рибаудо Нико 3 0
Лекомт Бенжамен 1 1
Пьер-Габриэль Ронаэль 1 1
Гомес Даниэль 2 0
Хоселу Санмартин 2 0
Монтес Сесар 2 0
Грагера Хосе 2 0
Диего Мартинез 1 0
Денис Суарес 1 0
Лосано Поль 1 0
Санчес Рубен II 1 0
Эль Хилали Омар 1 0

Результаты матчей

Бетис
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
60% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Эспаньол
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

4
13
Бетис
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Эспаньол
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
47% (7)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
15

Волевые поражения

13
11
Бетис
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (9)
55% (16)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
Эспаньол
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

12
16

Волевые поражения

17
24

Голы по времени матча

Забито

20
17
11 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
19 Не забивали 15
3
15%
2
12%
1-15
4
20%
1
6%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
2
10%
2
12%
46-60
5
25%
7
41%
61-75
2
10%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

17
24
5 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
2
12%
2
8%
1-15
1
6%
6
25%
16-30
2
12%
4
17%
31-45
6
35%
3
13%
46-60
3
18%
4
17%
61-75
3
18%
5
21%
76-90

Забито

14
20
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 4
21 Не забивали 16
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
3
21%
3
15%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
4
29%
5
25%
61-75
4
29%
6
30%
76-90

Пропущено

16
23
8 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
5
31%
3
13%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
1
6%
6
26%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
3
19%
1
4%
61-75
3
19%
6
26%
76-90

Забито

34
37
17 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 29
12 Забивали первыми 9
11 Не забивали 2
5
15%
2
5%
1-15
5
15%
3
8%
16-30
7
21%
3
8%
31-45
2
6%
6
16%
46-60
9
26%
12
32%
61-75
6
18%
11
30%
30%
76-90

Пропущено

33
47
13 В 1-м тайме 25
20 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 20
19 Не пропускали 24
7
21%
5
11%
1-15
3
9%
10
21%
16-30
3
9%
10
21%
31-45
8
24%
6
13%
46-60
6
18%
5
11%
61-75
6
18%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Бетис - Кадис 0:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Бетис - Мальорка 1:0 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1
Вильярреал - Бетис 1:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Эльче - Бетис 2:3 Бетис - Вальядолид 2:1 Альмерия - Бетис 2:3 Бетис - Сельта 3:4 Бетис - Барселона 1:2 Хетафе - Бетис 0:1 Эспаньол - Бетис 1:0 Бетис - Осасуна 2:2 Бетис - Барселона 2:2 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Ибица Ислас Питиусас - Бетис 1:4 Бетис - Атлетик Б 0:0 Бетис - Аталанта 0:3
Эспаньол
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Жирона - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Сельта 1:3 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1
Вальядолид - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Эльче - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Эспаньол - Осасуна 1:1 Альмерия - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Бетис 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 1:0 Хетафе - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Жирона 2:2 Эспаньол - Сельта 3:1 Барселона - Эспаньол 1:1 Атлетико Пасо - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Мехелен 1:1 Эспаньол - Торино 0:1 Ринкон - Эспаньол 0:3

Результаты матчей

Бетис
Эспаньол

Точный счет

1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
2
6 раз 43%
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
11 раз 73%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:0
6 раз 21%
0:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
2:2
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 31%
1
9 раз 31%
3
6 раз 21%
2
5 раз 17%
1
17 раз 59%
2
9 раз 31%
0
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Бетис
Эспаньол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
2
6
9
1.5
6
8
4
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
14
1
5
9
1.5
3
12
2
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
9
0.5
Больше Меньше
26
3
11
18
1.5
9
20
6
23
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 28 23 3 2 53 - 9 72
2.
Реал Мадрид
 Заявка 28 18 5 5 59 - 24 59
3.
Атлетико М
 Заявка 28 17 6 5 45 - 20 57
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 29 15 6 8 37 - 28 51
5.
Бетис
 Заявка 29 14 6 9 37 - 30 48
6.
Вильярреал
 Заявка 29 14 5 10 38 - 28 47
7.
Атлетик Б
 Заявка 29 12 7 10 40 - 29 43
8.
Райо Вальекано
 Заявка 29 10 10 9 35 - 34 40
9.
Осасуна
 Заявка 29 10 8 11 25 - 30 38
10.
Сельта
 Заявка 28 9 9 10 36 - 39 36
11.
Жирона
 Заявка 28 9 8 11 42 - 42 35
12.
Мальорка
 Заявка 28 9 7 12 25 - 30 34
13.
Вальядолид
 Заявка 29 9 5 15 25 - 48 32
14.
Севилья
 Заявка 28 8 8 12 33 - 44 32
15.
Кадис
 Заявка 28 7 10 11 23 - 40 31
16.
Хетафе
 Заявка 28 7 9 12 27 - 36 30
17.
Альмерия
 Заявка 28 8 6 14 34 - 48 30
18.
Валенсия
 Заявка 28 7 6 15 30 - 34 27
19.
Эспаньол
 Заявка 29 6 9 14 35 - 49 27
20.
Эльче
 Заявка 28 2 7 19 20 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 11 3 0 27 - 2 36
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 4 1 34 - 12 31
3.
Атлетико М
 Заявка 14 8 3 3 26 - 11 27
4.
Бетис
 Заявка 15 8 3 4 22 - 15 27
5.
Вильярреал
 Заявка 14 8 2 4 20 - 12 26
6.
Альмерия
 Заявка 15 8 2 5 23 - 19 26
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 7 4 3 17 - 12 25
8.
Жирона
 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
9.
Атлетик Б
 Заявка 15 7 3 5 20 - 11 24
10.
Райо Вальекано
 Заявка 15 6 5 4 21 - 17 23
11.
Осасуна
 Заявка 14 7 1 6 14 - 15 22
12.
Мальорка
 Заявка 14 6 4 4 13 - 10 22
13.
Валенсия
 Заявка 14 6 3 5 21 - 13 21
14.
Вальядолид
 Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
15.
Сельта
 Заявка 14 5 5 4 21 - 16 20
16.
Севилья
 Заявка 14 5 4 5 18 - 18 19
17.
Хетафе
 Заявка 14 5 4 5 16 - 16 19
18.
Кадис
 Заявка 14 4 6 4 14 - 19 18
19.
Эспаньол
 Заявка 14 3 4 7 18 - 25 13
20.
Эльче
 Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 12 0 2 26 - 7 36
2.
Атлетико М
 Заявка 14 9 3 2 19 - 9 30
3.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 1 4 25 - 12 28
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 8 2 5 20 - 16 26
5.
Вильярреал
 Заявка 15 6 3 6 18 - 16 21
6.
Бетис
 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
7.
Атлетик Б
 Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
8.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 5 5 14 - 17 17
9.
Осасуна
 Заявка 15 3 7 5 11 - 15 16
10.
Сельта
 Заявка 14 4 4 6 15 - 23 16
11.
Эспаньол
 Заявка 15 3 5 7 17 - 24 14
12.
Севилья
 Заявка 14 3 4 7 15 - 26 13
13.
Кадис
 Заявка 14 3 4 7 9 - 21 13
14.
Мальорка
 Заявка 14 3 3 8 12 - 20 12
15.
Вальядолид
 Заявка 15 3 2 10 10 - 32 11
16.
Жирона
 Заявка 14 2 5 7 17 - 23 11
17.
Хетафе
 Заявка 14 2 5 7 11 - 20 11
18.
Валенсия
 Заявка 14 1 3 10 9 - 21 6
19.
Эльче
 Заявка 14 1 3 10 9 - 32 6
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 4 9 11 - 29 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 17 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 14 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Севилья Акунья Маркос 2 8
Вальядолид Роке Меса 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • Офсайд
    98'
    Брайтвайт Мартин из команды Эспаньол в офсайде
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Бетис: 52%, Эспаньол: 48%.
  • 98'
    НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Эспаньол отменен из-за положения "вне игры".
  • Описание гола
    96'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 95'
    Педроса Адриа сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    95'
    Г О О О О О Л! Эспаньол забивает! Брайтвайт Мартин отличился.
  • 94'
    Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Хорошую попытку сделал Луис Энрике. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 94'
    Бетис начинает контратаку
  • 94'
    Эспаньол пытается что-то создать.
  • 94'
    Серхи Гомес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Хоакин Санчес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Хоакин Санчес ошибается в защите.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Бетис
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Бетис 85.6% (107)
    X 9.6% (12)
    Эспаньол 4.8% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Бетис 3:1 Эспаньол онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бетис 3:1 Эспаньол

    Исход игры
    Бетис
    85.6% (107)
    Ничья
    9.6% (12)
    Эспаньол
    4.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.74% (58)
    Меньше
    51.26% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    54.62% (65)
    Нет
    45.38% (54)
    Популярный счёт
    2:1 Бетис
    43.2% (54)
    1:0 Бетис
    32.8% (41)
    2:0 Бетис
    6.4% (8)
    1:1 Ничья
    6.4% (8)
    0:1 Эспаньол
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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