Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Хорошую попытку сделал Луис Энрике. Удар в створ, но вратарь начеку

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Удар от ворот произведет Бетис

88' Удар от ворот произведет Эспаньол

87' Перес Айосе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' Гидо Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Матч возобновлен

77' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

75' Кабрера Леандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Гидо Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Удар от ворот произведет Эспаньол

75' Луис Энрике нанес удар, но тот был заблокирован.

75' Миранда Хуан из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Монтойя Мартин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Родри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе

69' Родри сделал результативную передачу.

69' Г О О О О Л - Карвалью Вилльям забивает с правой ноги!

68' Гидо Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Монтес Сесар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Денис Суарес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Удар от ворот произведет Эспаньол

65' Перес Айосе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Кабрера Леандро получил желтую карточку от судьи

64' Родри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Удар от ворот произведет Эспаньол

63' Тактическая замена. Иглесиас Борха уходит с поля и его заменяет Родри

61' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

61' Денис Суарес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Удар от ворот произведет Бетис

57' Удар от ворот произведет Эспаньол

56' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Удар от ворот произведет Бетис

53' Рибаудо Нико навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Монтес Сесар нанес удар головой, но Руй Силва спокойно отбил мяч.

52' Рибаудо Нико из команды Эспаньол своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Луис Энрике создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Луис Фелипе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Удар от ворот произведет Бетис

49' Г О О О О Л - Монтес Сесар точно бьет ножницами и забивает гол правой ногой! Супер!

48' Рибаудо Нико навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Гонсалес Эдгар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Винисиус Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.