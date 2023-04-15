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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Гиль Хесус
Кадис
 
Позже
Реал Мадрид

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 6 Владение мячом, % 94

Владение мячом

Прогнозы 141
Кадис 2.8% (4)
X 7.1% (10)
Реал Мадрид 90.1% (127)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кадис
Ничья
Реал Мадрид
6.10
6.20
4.15
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Хиль
Давид
2
Парра
Рауль
23
Эрнандес
Луис
3
Хименес
Фали
22
Эспино
Альфонсо
10
Бонгонда
Тео
24
Сан
Эметерио
Феде
4
Алькарас
Рубен
7
Собрино
Рубен
19
Гвардиола
Серхи
16
Рамос
Кристофер
1
Куртуа
Тибо
17
Васкес
Лукас
3
Милитао
Эдер
22
Рюдигер
Антонио
6
Начо
Фернандес
15
Вальверде
Федерико
18
Тчуамени
Орельен
19
Себальос
Дани
11
Асенсио
Марко
9
Бензема
Карим
21
Родриго
Кадис
4-4-2
Реал Мадрид
4-3-3

История личных встреч

Кадис
Реал Мадрид

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:3
ЛЛ
0:1
КК
0:3
КК
3:0

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.25

Среднее время на гол

67
72

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.5
1.33

Среднее время на гол

180
67

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

0.86
1.29

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3

Среднее время на гол

105
70

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перес Лукас 3 0.11
Алекс Фернандес 3 (1) 0.11
Алькарас Рубен 3 (2) 0.11
Бонгонда Тео 2 0.07
Собрино Рубен 2 0.07
Эскаланте Гонсало 2 0.07
Гвардиола Серхи 2 0.07
Негредо Альваро 1 0.04
Окампо Брайан 1 0.04
Рохер Марти 1 0.04
Чуст Виктор 1 0.04
Рамос Кристофер 1 0.04
Эспино Альфонсо 0 0
Карлос Гарсия 0 0
Сальдуа Хосеба 0 0
Карселен Исаак 0 0
Алехо Иван 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 14 (5) 0.5
Винисиус Жуниор 9 0.32
Вальверде Федерико 7 0.25
Асенсио Марко 6 0.21
Родриго 5 (1) 0.18
Модрич Лука 4 (1) 0.14
Милитао Эдер 4 0.14
Васкес Лукас 3 0.11
Кроос Тони 2 0.07
Алаба Давид 1 0.04
Родригес Альваро 1 0.04
Рюдигер Антонио 1 0.04
Тчуамени Орельен 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Себальос Дани 0 0
Азар Эден 0 0
Начо Фернандес 0 0
Менди Ферлан 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алехо Иван 9 1
Собрино Рубен 9 0
Алькарас Рубен 7 1
Сан Эметерио Феде 8 0
Карселен Исаак 2 3
Эрнандес Луис 5 1
Эспино Альфонсо 6 0
Хименес Фали 5 0
Сальдуа Хосеба 4 0
Лосано Энтони 3 0
Мари Хосе 3 0
Чуст Виктор 3 0
Перес Лукас 3 0
Аларкон Томас 1 1
Эскаланте Гонсало 2 0
Окампо Брайан 2 0
Рохер Марти 1 0
Ледесма Херемиас 1 0
Гонсалес Серхи 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Мбайе Мамаду 1 0
Рамос Кристофер 1 0
Диарра Юба 1 0
Парра Рауль 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Жуниор 8 0
Модрич Лука 6 0
Начо Фернандес 5 0
Карвахаль Даниэль 4 0
Себальос Дани 4 0
Камавинга Эдуардо 4 0
Алаба Давид 3 0
Милитао Эдер 3 0
Кроос Тони 1 1
Менди Ферлан 2 0
Диас Мариано 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Родриго 2 0
Бензема Карим 1 0
Рюдигер Антонио 1 0
Асенсио Марко 1 0
Васкес Лукас 1 0
Тчуамени Орельен 1 0

Результаты матчей

Кадис
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Реал Мадрид
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

6
4
Кадис
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Реал Мадрид
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

20
4

Волевые поражения

6
32
Кадис
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (11)
46% (13)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
Реал Мадрид
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
18% (5)
50% (14)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

21
8

Волевые поражения

12
36

Голы по времени матча

Забито

15
25
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
20 Не забивали 16
4
27%
5
20%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
4
27%
4
16%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
1
7%
4
16%
61-75
6
40%
8
32%
76-90

Пропущено

18
12
3 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
0
0%
3
25%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
1
6%
3
25%
31-45
4
22%
1
8%
46-60
4
22%
2
17%
61-75
7
39%
2
17%
76-90

Забито

8
33
2 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 9
21 Не забивали 15
1
13%
4
12%
1-15
1
13%
3
9%
16-30
0
0%
9
27%
31-45
4
50%
3
9%
46-60
0
0%
5
15%
61-75
2
25%
9
27%
76-90

Пропущено

22
13
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
1
5%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
8
36%
2
15%
31-45
1
5%
2
15%
46-60
5
23%
1
8%
61-75
7
32%
5
38%
76-90

Забито

23
58
10 В 1-м тайме 27
13 Во 2-м тайме 31
12 Забивали первыми 18
13 Не забивали 3
5
22%
9
16%
1-15
1
4%
5
9%
16-30
4
17%
13
22%
31-45
4
17%
5
9%
46-60
1
4%
9
16%
61-75
8
35%
17
29%
29%
76-90

Пропущено

40
25
12 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 17
1
3%
4
16%
1-15
2
5%
3
12%
16-30
9
23%
5
20%
31-45
5
13%
3
12%
46-60
9
23%
3
12%
61-75
14
35%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бетис - Кадис 0:2 Кадис - Севилья 0:2 Альмерия - Кадис 1:1 Кадис - Хетафе 2:2
Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 2:0 Атлетик Б - Кадис 4:1 Кадис - Мальорка 2:0 Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Эльче 1:1 Валенсия - Кадис 0:1 Кадис - Альмерия 1:1 Рома - Кадис 0:3 Кадис - Вулверхэмптон 3:4 Кадис - Манчестер Юнайтед 4:2 Xerez CD - Кадис 0:0 Реал Унион Ирун - Кадис 3:2 Реал Мадрид - Кадис 2:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Реал Мадрид - Челси 2:0 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0
Барселона - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Реал Мадрид - Аль-Хиляль Эр-Рияд 5:3 Аль-Ахли Каир - Реал Мадрид 1:4 Мальорка - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Валенсия 2:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 3:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2

Результаты матчей

Кадис
Реал Мадрид

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
2
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 43%
1
10 раз 36%
2
5 раз 18%
3
1 раз 4%
2
10 раз 36%
1
6 раз 21%
3
5 раз 18%
0
3 раза 11%
4
3 раза 11%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Кадис
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
13
1
5
9
1.5
10
4
1
13
2.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
12
2
1
13
1.5
9
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
12
0.5
Больше Меньше
25
3
6
22
1.5
19
9
1
27
2.5
9
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 28 23 3 2 53 - 9 72
2.
Реал Мадрид
 Заявка 28 18 5 5 59 - 24 59
3.
Атлетико М
 Заявка 28 17 6 5 45 - 20 57
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 29 15 6 8 37 - 28 51
5.
Бетис
 Заявка 29 14 6 9 37 - 30 48
6.
Вильярреал
 Заявка 29 14 5 10 38 - 28 47
7.
Атлетик Б
 Заявка 29 12 7 10 40 - 29 43
8.
Райо Вальекано
 Заявка 29 10 10 9 35 - 34 40
9.
Осасуна
 Заявка 29 10 8 11 25 - 30 38
10.
Сельта
 Заявка 28 9 9 10 36 - 39 36
11.
Жирона
 Заявка 28 9 8 11 42 - 42 35
12.
Мальорка
 Заявка 28 9 7 12 25 - 30 34
13.
Вальядолид
 Заявка 29 9 5 15 25 - 48 32
14.
Севилья
 Заявка 28 8 8 12 33 - 44 32
15.
Кадис
 Заявка 28 7 10 11 23 - 40 31
16.
Хетафе
 Заявка 28 7 9 12 27 - 36 30
17.
Альмерия
 Заявка 28 8 6 14 34 - 48 30
18.
Валенсия
 Заявка 28 7 6 15 30 - 34 27
19.
Эспаньол
 Заявка 29 6 9 14 35 - 49 27
20.
Эльче
 Заявка 28 2 7 19 20 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 11 3 0 27 - 2 36
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 4 1 34 - 12 31
3.
Атлетико М
 Заявка 14 8 3 3 26 - 11 27
4.
Бетис
 Заявка 15 8 3 4 22 - 15 27
5.
Вильярреал
 Заявка 14 8 2 4 20 - 12 26
6.
Альмерия
 Заявка 15 8 2 5 23 - 19 26
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 7 4 3 17 - 12 25
8.
Жирона
 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
9.
Атлетик Б
 Заявка 15 7 3 5 20 - 11 24
10.
Райо Вальекано
 Заявка 15 6 5 4 21 - 17 23
11.
Осасуна
 Заявка 14 7 1 6 14 - 15 22
12.
Мальорка
 Заявка 14 6 4 4 13 - 10 22
13.
Валенсия
 Заявка 14 6 3 5 21 - 13 21
14.
Вальядолид
 Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
15.
Сельта
 Заявка 14 5 5 4 21 - 16 20
16.
Севилья
 Заявка 14 5 4 5 18 - 18 19
17.
Хетафе
 Заявка 14 5 4 5 16 - 16 19
18.
Кадис
 Заявка 14 4 6 4 14 - 19 18
19.
Эспаньол
 Заявка 14 3 4 7 18 - 25 13
20.
Эльче
 Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 12 0 2 26 - 7 36
2.
Атлетико М
 Заявка 14 9 3 2 19 - 9 30
3.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 1 4 25 - 12 28
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 8 2 5 20 - 16 26
5.
Вильярреал
 Заявка 15 6 3 6 18 - 16 21
6.
Бетис
 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
7.
Атлетик Б
 Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
8.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 5 5 14 - 17 17
9.
Осасуна
 Заявка 15 3 7 5 11 - 15 16
10.
Сельта
 Заявка 14 4 4 6 15 - 23 16
11.
Эспаньол
 Заявка 15 3 5 7 17 - 24 14
12.
Севилья
 Заявка 14 3 4 7 15 - 26 13
13.
Кадис
 Заявка 14 3 4 7 9 - 21 13
14.
Мальорка
 Заявка 14 3 3 8 12 - 20 12
15.
Вальядолид
 Заявка 15 3 2 10 10 - 32 11
16.
Жирона
 Заявка 14 2 5 7 17 - 23 11
17.
Хетафе
 Заявка 14 2 5 7 11 - 20 11
18.
Валенсия
 Заявка 14 1 3 10 9 - 21 6
19.
Эльче
 Заявка 14 1 3 10 9 - 32 6
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 4 9 11 - 29 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 17 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 14 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Севилья Акунья Маркос 2 8
Вальядолид Роке Меса 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    5'
    Угловой под №1 заработали сейчас футболисты "Реала". Подача последовала с левого края на дальнюю штангу - мяч в руки вратарю "Кадиса" прилетел.
  • 4'
    Буквально затоптал сейчас Рамос Милитао. Фола в атаке не фиксирует судейская бригада. Можно встречу продолжать.
  • 2'
    Футболисты "Кадиса" вышли сегодня на газон в желто-синих цветах, а игроки "Реала" предстали в сливочном обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 62% завершится победой Кадис.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Кадис - Реал Мадрид

Исход игры
Кадис
2.8% (4)
Ничья
6.9% (10)
Реал Мадрид
90.3% (130)
Тотал 2.5
Больше
43.8% (53)
Меньше
56.2% (68)
Обе команды забьют
Да
42.98% (52)
Нет
57.02% (69)
Популярный счёт
0:2 Реал Мадрид
36.8% (53)
1:2 Реал Мадрид
17.4% (25)
1:3 Реал Мадрид
9.7% (14)
0:1 Реал Мадрид
5.6% (8)
1:1 Ничья
3.5% (5)
1:4 Реал Мадрид
2.8% (4)
0:3 Реал Мадрид
2.8% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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