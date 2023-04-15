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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к испанскому футболу. В рамках поединка 29-го тура Примеры сойдутся лицом к лицу игроки «Кадиса» и «Реала». Встреча состоится в Кадисе, на стадионе «Нуэво Мирандилья».



Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!