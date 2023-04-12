Тур: 29. Стадион: Нуэво Мирандилья.
Позже
История личных встреч
Кадис
Реал Мадрид
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.25
Среднее время на гол
67
72
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.5
1.33
Среднее время на гол
180
67
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
0.86
1.29
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
Среднее время на гол
105
70
Бомбардиры внутри турнира
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перес Лукас
|3
|0.11
|Алекс Фернандес
|3 (1)
|0.11
|Алькарас Рубен
|3 (2)
|0.11
|Бонгонда Тео
|2
|0.07
|Собрино Рубен
|2
|0.07
|Эскаланте Гонсало
|2
|0.07
|Гвардиола Серхи
|2
|0.07
|Негредо Альваро
|1
|0.04
|Окампо Брайан
|1
|0.04
|Рохер Марти
|1
|0.04
|Чуст Виктор
|1
|0.04
|Рамос Кристофер
|1
|0.04
|Эспино Альфонсо
|0
|0
|Карлос Гарсия
|0
|0
|Сальдуа Хосеба
|0
|0
|Карселен Исаак
|0
|0
|Алехо Иван
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|14 (5)
|0.5
|Винисиус Жуниор
|9
|0.32
|Вальверде Федерико
|7
|0.25
|Асенсио Марко
|6
|0.21
|Родриго
|5 (1)
|0.18
|Модрич Лука
|4 (1)
|0.14
|Милитао Эдер
|4
|0.14
|Васкес Лукас
|3
|0.11
|Кроос Тони
|2
|0.07
|Алаба Давид
|1
|0.04
|Родригес Альваро
|1
|0.04
|Рюдигер Антонио
|1
|0.04
|Тчуамени Орельен
|0
|0
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|Себальос Дани
|0
|0
|Азар Эден
|0
|0
|Начо Фернандес
|0
|0
|Менди Ферлан
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
Карточки
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алехо Иван
|9
|1
|Собрино Рубен
|9
|0
|Алькарас Рубен
|7
|1
|Сан Эметерио Феде
|8
|0
|Карселен Исаак
|2
|3
|Эрнандес Луис
|5
|1
|Эспино Альфонсо
|6
|0
|Хименес Фали
|5
|0
|Сальдуа Хосеба
|4
|0
|Лосано Энтони
|3
|0
|Мари Хосе
|3
|0
|Чуст Виктор
|3
|0
|Перес Лукас
|3
|0
|Аларкон Томас
|1
|1
|Эскаланте Гонсало
|2
|0
|Окампо Брайан
|2
|0
|Рохер Марти
|1
|0
|Ледесма Херемиас
|1
|0
|Гонсалес Серхи
|1
|0
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|Мбайе Мамаду
|1
|0
|Рамос Кристофер
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Парра Рауль
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винисиус Жуниор
|8
|0
|Модрич Лука
|6
|0
|Начо Фернандес
|5
|0
|Карвахаль Даниэль
|4
|0
|Себальос Дани
|4
|0
|Камавинга Эдуардо
|4
|0
|Алаба Давид
|3
|0
|Милитао Эдер
|3
|0
|Кроос Тони
|1
|1
|Менди Ферлан
|2
|0
|Диас Мариано
|2
|0
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Родриго
|2
|0
|Бензема Карим
|1
|0
|Рюдигер Антонио
|1
|0
|Асенсио Марко
|1
|0
|Васкес Лукас
|1
|0
|Тчуамени Орельен
|1
|0
Результаты матчей
Кадис
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Реал Мадрид
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
6
4
Кадис
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Реал Мадрид
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
20
4
Волевые поражения
6
32
Кадис
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (11)
46% (13)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
Реал Мадрид
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
18% (5)
50% (14)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
21
8
Волевые поражения
12
36
Голы по времени матча
Забито
15
25
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
20 Не забивали 16
4
27%
5
20%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
4
27%
4
16%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
1
7%
4
16%
61-75
6
40%
8
32%
76-90
Пропущено
18
12
3 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
0
0%
3
25%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
1
6%
3
25%
31-45
4
22%
1
8%
46-60
4
22%
2
17%
61-75
7
39%
2
17%
76-90
Забито
8
33
2 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 9
21 Не забивали 15
1
13%
4
12%
1-15
1
13%
3
9%
16-30
0
0%
9
27%
31-45
4
50%
3
9%
46-60
0
0%
5
15%
61-75
2
25%
9
27%
76-90
Пропущено
22
13
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
1
5%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
8
36%
2
15%
31-45
1
5%
2
15%
46-60
5
23%
1
8%
61-75
7
32%
5
38%
76-90
Забито
23
58
10 В 1-м тайме 27
13 Во 2-м тайме 31
12 Забивали первыми 18
13 Не забивали 3
5
22%
9
16%
1-15
1
4%
5
9%
16-30
4
17%
13
22%
31-45
4
17%
5
9%
46-60
1
4%
9
16%
61-75
8
35%
17
29%
29%
76-90
Пропущено
40
25
12 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 17
1
3%
4
16%
1-15
2
5%
3
12%
16-30
9
23%
5
20%
31-45
5
13%
3
12%
46-60
9
23%
3
12%
61-75
14
35%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Кадис
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бетис - Кадис 0:2 Кадис - Севилья 0:2 Альмерия - Кадис 1:1 Кадис - Хетафе 2:2
Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 2:0 Атлетик Б - Кадис 4:1 Кадис - Мальорка 2:0 Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Эльче 1:1 Валенсия - Кадис 0:1 Кадис - Альмерия 1:1 Рома - Кадис 0:3 Кадис - Вулверхэмптон 3:4 Кадис - Манчестер Юнайтед 4:2 Xerez CD - Кадис 0:0 Реал Унион Ирун - Кадис 3:2 Реал Мадрид - Кадис 2:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Реал Мадрид - Челси 2:0 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0
Барселона - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Реал Мадрид - Аль-Хиляль Эр-Рияд 5:3 Аль-Ахли Каир - Реал Мадрид 1:4 Мальорка - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Валенсия 2:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 3:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2
Результаты матчей
Кадис
Реал Мадрид
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
2
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 43%
1
10 раз 36%
2
5 раз 18%
3
1 раз 4%
2
10 раз 36%
1
6 раз 21%
3
5 раз 18%
0
3 раза 11%
4
3 раза 11%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Кадис
Реал Мадрид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
131
59
104
113
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
122
113
95
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1612
Больше Меньше
253
622
199
127
919
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|23
|3
|2
|53 - 9
|72
|2.
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|59 - 24
|59
|3.
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|45 - 20
|57
|4.
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|37 - 26
|51
|5.
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|37 - 26
|47
|6.
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|34 - 29
|45
|7.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|38 - 29
|40
|8.
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|24 - 28
|38
|9.
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|33 - 33
|37
|10.
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|36 - 39
|36
|11.
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|42 - 42
|35
|12.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|25 - 30
|34
|13.
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|33 - 44
|32
|14.
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|23 - 40
|31
|15.
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|27 - 36
|30
|16.
|Заявка
|28
|8
|6
|14
|34 - 48
|30
|17.
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|23 - 47
|29
|18.
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|30 - 34
|27
|19.
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|34 - 46
|27
|20.
|Заявка
|28
|2
|7
|19
|20 - 57
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|27 - 2
|36
|2.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|34 - 12
|31
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 11
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|19 - 10
|26
|5.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 19
|26
|6.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|17 - 12
|25
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|24
|9.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|14 - 15
|22
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|13 - 10
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 13
|21
|12.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 11
|21
|13.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|14.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 16
|20
|15.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 16
|20
|16.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 18
|19
|17.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|18.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 19
|18
|19.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|18 - 25
|13
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|0
|2
|26 - 7
|36
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|19 - 9
|30
|3.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 12
|28
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 14
|26
|5.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|6.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 16
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|8.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|9.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 13
|16
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 23
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 21
|14
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 26
|13
|13.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|9 - 21
|13
|14.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 20
|12
|15.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 23
|11
|16.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 20
|11
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 21
|6
|19.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 32
|6
|20.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|11 - 29
|4
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- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|14 (3)
|Хетафе
|Унал Энес
|13 (3)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|12 (3)
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 10
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 8
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 9
Прогнозы на матч Кадис - Реал Мадрид
Исход игры
Кадис
2.2% (1)
Ничья
6.5% (3)
Реал Мадрид
91.3% (42)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (25)
Меньше
44.44% (20)
Обе команды забьют
Да
46.67% (21)
Нет
53.33% (24)
Популярный счёт
0:2 Реал Мадрид
37% (17)
1:2 Реал Мадрид
17.4% (8)
1:3 Реал Мадрид
13% (6)
0:3 Реал Мадрид
6.5% (3)
2:2 Ничья
4.3% (2)
1:4 Реал Мадрид
4.3% (2)
0:1 Реал Мадрид
4.3% (2)
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