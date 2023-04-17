Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Мальорка имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Кан-Ин Ли не смог попасть в створ ударом издали

46' Руис Иньиго из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Удар от ворот произведет Сельта

45' Мальо Уго - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

45' Дьедью Амат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Айду Джозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Удар от ворот произведет Мальорка

42' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Мальо Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Руис Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Удар от ворот произведет Мальорка

40' Габриэль Вейга оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Галан Хави из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Пейнадо Франсиско выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Удар от ворот произведет Сельта

38' Дьедью Амат оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Маффео Пабло из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

35' Галан Хави создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Галан Хави из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Вальент Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Нуньес Унай из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Кан-Ин Ли пробует нанести удар издали, но Иван Вильяр держит все под контролем

32' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Мигель Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Мурики Ведат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Нуньес Унай нанес удар головой, но Предраг Райкович спокойно отбил мяч.

31' Галан Хави из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Раильо Антонио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Дьедью Амат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Удар от ворот произведет Мальорка

25' Вальент Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

24' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Маффео Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Мальорка будет все-таки засчитан.

23' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

23' Команда Мальорка забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

23' Вильяр Иван плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

22' Г О О О О Л - Дьедью Амат забивает с правой ноги!

21' Руис Иньиго навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Галан Хави выиграл воздушное противоборство у Антонио Санчес.

21' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

18' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Габриэль Вейга возвращается на поле.

18' Матч возобновлен

18' Ох, нехорошо это выглядит. Кан-Ин Ли получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Ох, нехорошо это выглядит. Габриэль Вейга получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Кан-Ин Ли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Габриэль Вейга на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Удар от ворот произведет Сельта

16' Оооо... вот это был удар! Мурики Ведат должен был забить с этой позиции.

16' Дьедью Амат оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Кан-Ин Ли создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Габриэль Вейга выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Хаджикадунич Деннис наказан за толчок Габриэль Вейга

13' Игрок из команды Мальорка делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

12' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Пейнадо Франсиско выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Галан Хави создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Галан Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Мигель Родригес из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Раильо Антонио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Матч возобновлен

6' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

5' Удар от ворот произведет Мальорка

5' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Кан-Ин Ли создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Мигель Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Мальорка начинает с центра поля