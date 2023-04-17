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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Зрители: 13577 Главный судья: Ортис Мигель
Сельта
0:1
Второй тайм: 90+'
Мальорка
0'
0:1
21' Гол
Дьедью Амат
45' Желтая карточка
Мальо Уго
61' Желтая карточка
Ману Морланес
90' Вторая желтая карточка
Мальо Уго

Ход матча

21'
0:1
Дьедью Амат
(Раильо Антонио)
45'
Мальо Уго
 
46'
Пасьенса Гонсало
Сеферович Харис
 
46'
Перес Карлес
Родригес Мигель
 
61'
 
Ману Морланес
64'
Серви Франко
Вейга Габриэль
 
64'
Ларсен Йорген
Галан Хави
 
72'
 
Баба Иддрису
Ману Морланес
76'
Тапия Ренато
Де ла Торре Лука
 
81'
 
Кадевере Тино
Санчес Антонио
90'
Мальо Уго
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

Прогнозы 130
Сельта 83.8% (109)
X 13.1% (17)
Мальорка 3.1% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сельта
Ничья
Мальорка
5.80
4.90
5.57
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Вильяр
Иван
2
Мальо
Уго
15
Айду
Джозеф
4
Нуньес
Унай
17
Галан
Хави
29
Родригес
Мигель
24
Вейга
Габриэль
8
Пейнадо
Франсиско
23
Де
ла
Торре
Лука
10
Аспас
Яго
22
Сеферович
Харис
1
Райкович
Предраг
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
5
Хаджикадунич
Деннис
10
Санчес
Антонио
15
Маффео
Пабло
11
Ману
Морланес
4
Руис
Иньиго
19
Кан-Ин
Ли
7
Мурики
Ведат
23
Дьедью
Амат
Сельта
4-4-2
Мальорка
5-3-2

История личных встреч

Сельта
Мальорка

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
4:3
ЛЛ
0:0
ЛЛ
5:1
ЛЛ
2:2
П
1:0
П
1:1

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

2.33
0.25

Среднее время на гол

38
360

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
2

Среднее время на гол

51
45

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 12 (2) 0.41
Вейга Габриэль 9 0.31
Перес Карлес 2 0.07
Ларсен Йорген 2 0.07
Сеферович Харис 2 0.07
Оскар Родригес 2 0.07
Пасьенса Гонсало 2 0.07
Айду Джозеф 2 0.07
Родригес Мигель 1 0.03
Серви Франко 0 0
Галан Хави 0 0
Де ла Торре Лука 0 0
Мальо Уго 0 0
Солари Аугусто 0 0
Пейнадо Франсиско 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 12 (3) 0.41
Кан-Ин Ли 3 0.1
Родригес Даниэль 3 0.1
Дьедью Амат 2 0.07
Маффео Пабло 1 0.03
Раильо Антонио 1 0.03
Пратс Абдон 1 0.03
Кадевере Тино 1 0.03
Ману Морланес 1 0.03
Гонсалес Джованни 0 0
Коста Хауме 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нуньес Унай 6 0
Тапия Ренато 4 1
Вейга Габриэль 4 1
Мальо Уго 5 0
Оскар Родригес 5 0
Перес Карлес 5 0
Аспас Яго 4 0
Айду Джозеф 4 0
Ларсен Йорген 4 0
Пасьенса Гонсало 2 1
Галан Хави 3 0
Пейнадо Франсиско 3 0
Серви Франко 1 1
Марчесин Агустин 2 0
Де ла Торре Лука 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Сеферович Харис 1 0
Сведберг Виллиот 1 0
Карлос Карвалхал 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Хауме 9 0
Руис Иньиго 9 0
Раильо Антонио 9 0
Копете Хосе 7 1
Вальент Мартин 8 0
Гренье Клеман 7 0
Родригес Даниэль 7 0
Кан-Ин Ли 7 0
Мурики Ведат 5 1
Хавьер Агирре 5 1
Маффео Пабло 4 1
Батталья Родриго 5 0
Баба Иддрису 5 0
Гонсалес Джованни 5 0
Санчес Антонио 4 0
Настасич Матия 3 0
Райкович Предраг 3 0
Пратс Абдон 2 0
Дьедью Амат 2 0
Ману Морланес 2 0
Лаго Жуниор 1 0
Анхель Луис 1 0

Результаты матчей

Сельта
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Мальорка
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

10
6
Сельта
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Мальорка
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

15
5

Волевые поражения

11
11
Сельта
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
29% (8)
32% (9)
Мальорка
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
18% (5)
50% (14)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

3
11

Волевые победы

16
6

Волевые поражения

21
17

Голы по времени матча

Забито

20
12
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 21
2
10%
1
8%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
5
25%
3
25%
31-45
2
10%
2
17%
46-60
6
30%
4
33%
61-75
2
10%
2
17%
76-90

Пропущено

17
20
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
4
24%
3
15%
1-15
2
12%
2
10%
16-30
3
18%
4
20%
31-45
4
24%
5
25%
46-60
2
12%
2
10%
61-75
2
12%
4
20%
76-90

Забито

15
12
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 19
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
2
13%
5
42%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
27%
2
17%
76-90

Пропущено

23
11
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
13%
3
27%
1-15
2
9%
1
9%
16-30
3
13%
1
9%
31-45
4
17%
2
18%
46-60
3
13%
2
18%
61-75
8
35%
2
18%
76-90

Забито

35
24
17 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 10
7 Не забивали 12
4
11%
1
4%
1-15
5
14%
3
13%
16-30
8
23%
4
17%
31-45
4
11%
7
29%
29%
46-60
8
23%
5
21%
61-75
6
17%
4
17%
76-90

Пропущено

40
31
17 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 20
7
18%
6
19%
1-15
4
10%
3
10%
16-30
6
15%
5
16%
31-45
8
20%
7
23%
46-60
5
13%
4
13%
61-75
10
25%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Альмерия 2:2 Эспаньол - Сельта 1:3 Сельта - Райо Вальекано 3:0
Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Вальядолид 3:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Бетис - Сельта 3:4 Сельта - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 1:1 Эльче - Сельта 0:1 Эспаньол - Сельта 3:1 Сельта - Севилья 1:1 Герника - Сельта 0:3 Брентфорд - Сельта 1:3 Сельта - Боавишта 1:1 Альгар - Сельта 1:6 Райо Вальекано - Сельта 0:0
Мальорка
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вальядолид - Мальорка 3:3 Мальорка - Осасуна 0:0 Бетис - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1
Мальорка - Эльче 0:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Севилья - Мальорка 2:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:0 Кадис - Мальорка 2:0 Мальорка - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Мальорка - Вальядолид 1:0 Понтеведра - Мальорка 0:2 Хетафе - Мальорка 2:0 Реал Унион Ирун - Мальорка 0:1 Мальорка - Болонья 1:2 Мальорка - Майнц 2:2 Побленсе - Мальорка 1:4

Результаты матчей

Сельта
Мальорка

Точный счет

3:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:0
5 раз 36%
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
9 раз 64%
0
4 раза 29%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
3:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:0
8 раз 29%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 50%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
2
3 раза 11%
4
1 раз 4%
1
12 раз 43%
0
11 раз 39%
2
3 раза 11%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сельта
Мальорка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
4
5
9
1.5
1
13
3
11
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
7
7
3
11
1.5
4
10
2
12
2.5
1
13
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
6
0.5
Больше Меньше
17
11
8
20
1.5
5
23
5
23
2.5
2
26
1
27
3.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 29 23 4 2 53 - 9 73
2.
Реал Мадрид
 Заявка 29 19 5 5 61 - 24 62
3.
Атлетико М
 Заявка 29 18 6 5 47 - 21 60
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 29 15 6 8 37 - 28 51
5.
Бетис
 Заявка 29 14 6 9 37 - 30 48
6.
Вильярреал
 Заявка 29 14 5 10 38 - 28 47
7.
Атлетик Б
 Заявка 29 12 7 10 40 - 29 43
8.
Райо Вальекано
 Заявка 29 10 10 9 35 - 34 40
9.
Жирона
 Заявка 29 10 8 11 44 - 42 38
10.
Осасуна
 Заявка 29 10 8 11 25 - 30 38
11.
Мальорка
 1:0 Заявка 29 10 7 12 26 - 30 37
12.
Сельта
 0:1 Заявка 29 9 9 11 36 - 40 36
13.
Севилья
 Заявка 29 9 8 12 35 - 44 35
14.
Вальядолид
 Заявка 29 9 5 15 25 - 48 32
15.
Хетафе
 Заявка 29 7 10 12 27 - 36 31
16.
Кадис
 Заявка 29 7 10 12 23 - 42 31
17.
Альмерия
 Заявка 29 8 6 15 35 - 50 30
18.
Валенсия
 Заявка 29 7 6 16 30 - 36 27
19.
Эспаньол
 Заявка 29 6 9 14 35 - 49 27
20.
Эльче
 Заявка 29 2 7 20 20 - 59 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 11 3 0 27 - 2 36
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 4 1 34 - 12 31
3.
Атлетико М
 Заявка 15 9 3 3 28 - 12 30
4.
Жирона
 Заявка 15 8 3 4 27 - 19 27
5.
Бетис
 Заявка 15 8 3 4 22 - 15 27
6.
Вильярреал
 Заявка 14 8 2 4 20 - 12 26
7.
Альмерия
 Заявка 15 8 2 5 23 - 19 26
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 7 4 3 17 - 12 25
9.
Атлетик Б
 Заявка 15 7 3 5 20 - 11 24
10.
Райо Вальекано
 Заявка 15 6 5 4 21 - 17 23
11.
Мальорка
 1:0 Заявка 14 6 4 4 13 - 10 22
12.
Осасуна
 Заявка 14 7 1 6 14 - 15 22
13.
Валенсия
 Заявка 15 6 3 6 21 - 15 21
14.
Вальядолид
 Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
15.
Сельта
 0:1 Заявка 15 5 5 5 21 - 17 20
16.
Хетафе
 Заявка 15 5 5 5 16 - 16 20
17.
Севилья
 Заявка 14 5 4 5 18 - 18 19
18.
Кадис
 Заявка 15 4 6 5 14 - 21 18
19.
Эспаньол
 Заявка 14 3 4 7 18 - 25 13
20.
Эльче
 Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 15 12 1 2 26 - 7 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 1 4 27 - 12 31
3.
Атлетико М
 Заявка 14 9 3 2 19 - 9 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 8 2 5 20 - 16 26
5.
Вильярреал
 Заявка 15 6 3 6 18 - 16 21
6.
Бетис
 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
7.
Атлетик Б
 Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
8.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 5 5 14 - 17 17
9.
Осасуна
 Заявка 15 3 7 5 11 - 15 16
10.
Сельта
 0:1 Заявка 14 4 4 6 15 - 23 16
11.
Севилья
 Заявка 15 4 4 7 17 - 26 16
12.
Мальорка
 1:0 Заявка 15 4 3 8 13 - 20 15
13.
Эспаньол
 Заявка 15 3 5 7 17 - 24 14
14.
Кадис
 Заявка 14 3 4 7 9 - 21 13
15.
Жирона
 Заявка 14 2 5 7 17 - 23 11
16.
Хетафе
 Заявка 14 2 5 7 11 - 20 11
17.
Вальядолид
 Заявка 15 3 2 10 10 - 32 11
18.
Валенсия
 Заявка 14 1 3 10 9 - 21 6
19.
Эльче
 Заявка 15 1 3 11 9 - 34 6
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 4 10 12 - 31 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 17 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 14 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Севилья Акунья Маркос 2 8
Вальядолид Роке Меса 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • Травма, повреждение
    94'
    Маффео Пабло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 93'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 93'
    Мальо Уго получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Фол, нарушение
    93'
    Судья сигнализирует, что Мальо Уго из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Маффео Пабло
  • 93'
    Сельта контролирует мяч.
  • 93'
    Сельта пытается что-то создать.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 92'
    Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Нуньес Унай нанес удар головой, но Предраг Райкович спокойно отбил мяч.
  • 92'
    Пейнадо Франсиско из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 92'
    Мурики Ведат из команды Мальорка перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    92'
    Пейнадо Франсиско навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 91'
    Дьедью Амат из команды Мальорка перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • Фол, нарушение
    91'
    Кадевере Тино задерживает мяч рукой
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Команда Мальорка имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Сельта: 72%, Мальорка: 28%.
    • 46'
      Кан-Ин Ли не смог попасть в створ ударом издали
    • 46'
      Мальо Уго ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Руис Иньиго из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Удар от ворот произведет Сельта
    • Желтая карточка
      45'
      Мальо Уго - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      45'
      Мальо Уго из команды Сельта заходит слишком далеко, он валит Дьедью Амат.
    • 45'
      Мальорка начинает контратаку
    • 45'
      Дьедью Амат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Сельта контролирует мяч.
    • 45'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 44'
      Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Сельта контролирует мяч.
    • 44'
      Айду Джозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Райкович Предраг из команды Мальорка перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 43'
      Сельта контролирует мяч.
    • 42'
      Удар от ворот произведет Мальорка
    • 42'
      Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 42'
      Мальо Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Руис Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Сельта контролирует мяч.
    • 41'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 41'
      Нуньес Унай выиграл воздушное противоборство у Хаджикадунич Деннис.
    • 41'
      Сельта контролирует мяч.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Мальорка
    • 40'
      Габриэль Вейга оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 40'
      Галан Хави из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 40'
      Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Пейнадо Франсиско выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Сельта контролирует мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Сельта: 71%, Мальорка: 29%.
    • 40'
      Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 39'
      Де ла Торре Лука выиграл воздушное противоборство у Дьедью Амат.
    • 39'
      Руис Иньиго ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 39'
      Сельта пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      38'
      Вальент Мартин наказан за толчок Сеферович Харис
    • 38'
      Удар от ворот произведет Сельта
    • 38'
      Дьедью Амат оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 38'
      Маффео Пабло из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 38'
      Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 38'
      Мальорка пытается что-то создать.
    • 37'
      Нуньес Унай из команды Сельта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      37'
      Мигель Родригес из команды Сельта заходит слишком далеко, он валит Кан-Ин Ли.
    • 36'
      Мальорка пытается что-то создать.
    • 36'
      Айду Джозеф из команды Сельта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Айду Джозеф выиграл воздушное противоборство у Мурики Ведат.
    • Офсайд
      36'
      Сеферович Харис из команды Сельта в офсайде
    • 35'
      Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе
    • 35'
      Галан Хави создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 35'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 35'
      Руис Иньиго ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Галан Хави из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 35'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Сельта: 71%, Мальорка: 29%.
    • 34'
      Сельта контролирует мяч.
    • 34'
      Вальент Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Нуньес Унай из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 34'
      Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 34'
      Раильо Антонио из команды Мальорка перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      34'
      Галан Хави из команды Сельта разыграл угловой с правого угла.
    • 33'
      Кан-Ин Ли ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 33'
      Ману Морланес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 33'
      Мальорка контролирует мяч.
    • 33'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 33'
      Сельта контролирует мяч.
    • 32'
      Кан-Ин Ли пробует нанести удар издали, но Иван Вильяр держит все под контролем
    • 32'
      Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 32'
      Мигель Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Мурики Ведат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Нуньес Унай нанес удар головой, но Предраг Райкович спокойно отбил мяч.
    • 31'
      Галан Хави из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 31'
      Раильо Антонио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Угловой
      31'
      Пейнадо Франсиско из команды Сельта разыграл угловой с левого угла.
    • Фол, нарушение
      30'
      Раильо Антонио из команды Мальорка толкнул локтем оппонента. Это Аспас Яго заработал фол
    • 30'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 30'
      Райкович Предраг из команды Мальорка перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Контроль мяча: Сельта: 68%, Мальорка: 32%.
    • 29'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 29'
      Дьедью Амат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Сельта контролирует мяч.
    • 28'
      Вальент Мартин из команды Мальорка перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 27'
      Сельта контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      27'
      Де ла Торре Лука наказан за толчок Ману Морланес
    • 27'
      Сельта пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      26'
      Судья сигнализирует, что Мурики Ведат из команды Мальорка поставил подножку. Пострадал Габриэль Вейга
    • 25'
      Удар от ворот произведет Мальорка
    • 25'
      Вальент Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      Контроль мяча: Сельта: 66%, Мальорка: 34%.
    • 25'
      Сельта контролирует мяч.
    • 24'
      Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе
    • 24'
      Вальент Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 24'
      Маффео Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 24'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 23'
      Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      23'
      Судья сигнализирует, что Руис Иньиго из команды Мальорка поставил подножку. Пострадал Габриэль Вейга
    • 23'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Мальорка будет все-таки засчитан.
    • Описание гола
      23'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 23'
      Команда Мальорка забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 23'
      Вильяр Иван плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Дьедью Амат забивает с правой ноги!
    • 21'
      Айду Джозеф из команды Сельта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      21'
      Руис Иньиго навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 21'
      Галан Хави из команды Сельта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Раильо Антонио сделал результативную передачу.
    • 21'
      Галан Хави выиграл воздушное противоборство у Антонио Санчес.
    • 21'
      Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Контроль мяча: Сельта: 66%, Мальорка: 34%.
    • 20'
      Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Мальорка контролирует мяч.
    • 19'
      Сельта контролирует мяч.
    • 19'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 19'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 19'
      Мурики Ведат выиграл воздушное противоборство у Нуньес Унай.
    • 18'
      Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Сельта пытается что-то создать.
    • Травма, повреждение
      18'
      Габриэль Вейга возвращается на поле.
    • Травма, повреждение
      18'
      Кан-Ин Ли возвращается на поле.
    • 18'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      18'
      Ох, нехорошо это выглядит. Кан-Ин Ли получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      18'
      Ох, нехорошо это выглядит. Габриэль Вейга получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      17'
      Кан-Ин Ли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Травма, повреждение
      17'
      Габриэль Вейга на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 16'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      16'
      Кан-Ин Ли наказан за толчок Габриэль Вейга
    • 16'
      Удар от ворот произведет Сельта
    • 16'
      Оооо... вот это был удар! Мурики Ведат должен был забить с этой позиции.
    • 16'
      Дьедью Амат оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 16'
      Кан-Ин Ли создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 15'
      Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Контроль мяча: Сельта: 64%, Мальорка: 36%.
    • 15'
      Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 14'
      Мальорка контролирует мяч.
    • 14'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 14'
      Габриэль Вейга выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Сельта контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      14'
      Хаджикадунич Деннис наказан за толчок Габриэль Вейга
    • 13'
      Мальо Уго ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Айду Джозеф из команды Сельта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Игрок из команды Мальорка делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 13'
      Мальорка пытается что-то создать.
    • 13'
      Мальорка контролирует мяч.
    • 12'
      Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Мурики Ведат выиграл воздушное противоборство у Пейнадо Франсиско.
    • Фол, нарушение
      12'
      Аспас Яго наказан за толчок Кан-Ин Ли
    • 11'
      Пейнадо Франсиско выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Угловой
      11'
      Пейнадо Франсиско из команды Сельта разыграл угловой с левого угла.
    • 11'
      Вальент Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Галан Хави создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 11'
      Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Сельта контролирует мяч.
    • 10'
      Мальорка начинает контратаку
    • 10'
      Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Галан Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Контроль мяча: Сельта: 63%, Мальорка: 37%.
    • 9'
      Сельта контролирует мяч.
    • 9'
      Вальент Мартин из команды Мальорка перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      8'
      Судья сигнализирует, что Мурики Ведат из команды Мальорка поставил подножку. Пострадал Де ла Торре Лука
    • 8'
      Дьедью Амат из команды Мальорка перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Мигель Родригес из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 8'
      Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Сельта контролирует мяч.
    • 7'
      Сельта контролирует мяч.
    • 7'
      Мальорка контролирует мяч.
    • 7'
      Раильо Антонио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Матч возобновлен
    • 6'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 6'
      Мурики Ведат выиграл воздушное противоборство у Нуньес Унай.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Мальорка
    • 5'
      Контроль мяча: Сельта: 52%, Мальорка: 48%.
    • 5'
      Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Мальорка контролирует мяч.
    • 4'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 4'
      Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Мальорка контролирует мяч.
    • 4'
      Нуньес Унай из команды Сельта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Нуньес Унай из команды Сельта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Кан-Ин Ли создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 3'
      Мальорка начинает контратаку
    • 3'
      Мальорка контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      3'
      Мурики Ведат задерживает мяч рукой
    • 3'
      Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Сельта пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      3'
      Судья сигнализирует, что Руис Иньиго из команды Мальорка поставил подножку. Пострадал Габриэль Вейга
    • 2'
      Сельта контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      2'
      Кан-Ин Ли из команды Мальорка заходит слишком далеко, он валит Мигель Родригес.
    • 2'
      Мигель Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Мальорка контролирует мяч.
    • 1'
      Айду Джозеф из команды Сельта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Пейнадо Франсиско из команды Сельта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Мурики Ведат выиграл воздушное противоборство у Айду Джозеф.
    • 1'
      Сегодня отличная погода для футбола.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Мальорка начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
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    Прогнозы 130
    Сельта 83.8% (109)
    X 13.1% (17)
    Мальорка 3.1% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сельта
    Ничья
    Мальорка
    5.80
    4.90
    5.57
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