Тур: 29. Стадион: Балаидос. Зрители: 13577 Главный судья: Ортис Мигель
0'
0:1
21' ГолДьедью Амат
45' Желтая карточкаМальо Уго
61' Желтая карточкаМану Морланес
90' Вторая желтая карточкаМальо Уго
Ход матча
21'
0:1
45'
61'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 2
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
74 Владение мячом, % 26
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Вильяр
Иван
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
10
Аспас
Яго
15
Маффео
Пабло
19
Кан-Ин
Ли
23
Дьедью
Амат
- Основной состав
-
13 Вильяр ИванВратарь
- Защитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Pablo Duran
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кан-Ин ЛиПолузащитник
- Нападающий
-
23 Дьедью АматНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
29 Гайя ХосепЗащитник
-
12 Баба ИддрисуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Анхель ЛуисНападающий
-
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Сельта
Мальорка
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
2.33
0.25
Среднее время на гол
38
360
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
2
Среднее время на гол
51
45
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|12 (2)
|0.41
|Вейга Габриэль
|9
|0.31
|Перес Карлес
|2
|0.07
|Ларсен Йорген
|2
|0.07
|Сеферович Харис
|2
|0.07
|Оскар Родригес
|2
|0.07
|Пасьенса Гонсало
|2
|0.07
|Айду Джозеф
|2
|0.07
|Родригес Мигель
|1
|0.03
|Серви Франко
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
|Де ла Торре Лука
|0
|0
|Мальо Уго
|0
|0
|Солари Аугусто
|0
|0
|Пейнадо Франсиско
|0
|0
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|12 (3)
|0.41
|Кан-Ин Ли
|3
|0.1
|Родригес Даниэль
|3
|0.1
|Дьедью Амат
|2
|0.07
|Маффео Пабло
|1
|0.03
|Раильо Антонио
|1
|0.03
|Пратс Абдон
|1
|0.03
|Кадевере Тино
|1
|0.03
|Ману Морланес
|1
|0.03
|Гонсалес Джованни
|0
|0
|Коста Хауме
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нуньес Унай
|6
|0
|Тапия Ренато
|4
|1
|Вейга Габриэль
|4
|1
|Мальо Уго
|5
|0
|Оскар Родригес
|5
|0
|Перес Карлес
|5
|0
|Аспас Яго
|4
|0
|Айду Джозеф
|4
|0
|Ларсен Йорген
|4
|0
|Пасьенса Гонсало
|2
|1
|Галан Хави
|3
|0
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|Серви Франко
|1
|1
|Марчесин Агустин
|2
|0
|Де ла Торре Лука
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Сеферович Харис
|1
|0
|Сведберг Виллиот
|1
|0
|Карлос Карвалхал
|1
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коста Хауме
|9
|0
|Руис Иньиго
|9
|0
|Раильо Антонио
|9
|0
|Копете Хосе
|7
|1
|Вальент Мартин
|8
|0
|Гренье Клеман
|7
|0
|Родригес Даниэль
|7
|0
|Кан-Ин Ли
|7
|0
|Мурики Ведат
|5
|1
|Хавьер Агирре
|5
|1
|Маффео Пабло
|4
|1
|Батталья Родриго
|5
|0
|Баба Иддрису
|5
|0
|Гонсалес Джованни
|5
|0
|Санчес Антонио
|4
|0
|Настасич Матия
|3
|0
|Райкович Предраг
|3
|0
|Пратс Абдон
|2
|0
|Дьедью Амат
|2
|0
|Ману Морланес
|2
|0
|Лаго Жуниор
|1
|0
|Анхель Луис
|1
|0
Результаты матчей
Сельта
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Мальорка
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
10
6
Сельта
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Мальорка
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
15
5
Волевые поражения
11
11
Сельта
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
29% (8)
32% (9)
Мальорка
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
18% (5)
50% (14)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
3
11
Волевые победы
16
6
Волевые поражения
21
17
Голы по времени матча
Забито
20
12
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 21
2
10%
1
8%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
5
25%
3
25%
31-45
2
10%
2
17%
46-60
6
30%
4
33%
61-75
2
10%
2
17%
76-90
Пропущено
17
20
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
4
24%
3
15%
1-15
2
12%
2
10%
16-30
3
18%
4
20%
31-45
4
24%
5
25%
46-60
2
12%
2
10%
61-75
2
12%
4
20%
76-90
Забито
15
12
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 19
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
2
13%
5
42%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
27%
2
17%
76-90
Пропущено
23
11
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
13%
3
27%
1-15
2
9%
1
9%
16-30
3
13%
1
9%
31-45
4
17%
2
18%
46-60
3
13%
2
18%
61-75
8
35%
2
18%
76-90
Забито
35
24
17 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 10
7 Не забивали 12
4
11%
1
4%
1-15
5
14%
3
13%
16-30
8
23%
4
17%
31-45
4
11%
7
29%
29%
46-60
8
23%
5
21%
61-75
6
17%
4
17%
76-90
Пропущено
40
31
17 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 20
7
18%
6
19%
1-15
4
10%
3
10%
16-30
6
15%
5
16%
31-45
8
20%
7
23%
46-60
5
13%
4
13%
61-75
10
25%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Альмерия 2:2 Эспаньол - Сельта 1:3 Сельта - Райо Вальекано 3:0
Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Вальядолид 3:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Бетис - Сельта 3:4 Сельта - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 1:1 Эльче - Сельта 0:1 Эспаньол - Сельта 3:1 Сельта - Севилья 1:1 Герника - Сельта 0:3 Брентфорд - Сельта 1:3 Сельта - Боавишта 1:1 Альгар - Сельта 1:6 Райо Вальекано - Сельта 0:0
Мальорка
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вальядолид - Мальорка 3:3 Мальорка - Осасуна 0:0 Бетис - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1
Мальорка - Эльче 0:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Севилья - Мальорка 2:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:0 Кадис - Мальорка 2:0 Мальорка - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Мальорка - Вальядолид 1:0 Понтеведра - Мальорка 0:2 Хетафе - Мальорка 2:0 Реал Унион Ирун - Мальорка 0:1 Мальорка - Болонья 1:2 Мальорка - Майнц 2:2 Побленсе - Мальорка 1:4
Результаты матчей
Сельта
Мальорка
Точный счет
3:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:0
5 раз 36%
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
9 раз 64%
0
4 раза 29%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
3:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:0
8 раз 29%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
14 раз 50%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
2
3 раза 11%
4
1 раз 4%
1
12 раз 43%
0
11 раз 39%
2
3 раза 11%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сельта
Мальорка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
104
59
113
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
77
311
410
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
1711
820
523
523
226
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|23
|4
|2
|53 - 9
|73
|2.
|Заявка
|29
|19
|5
|5
|61 - 24
|62
|3.
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|47 - 21
|60
|4.
|Заявка
|29
|15
|6
|8
|37 - 28
|51
|5.
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|37 - 30
|48
|6.
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|38 - 28
|47
|7.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|40 - 29
|43
|8.
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|35 - 34
|40
|9.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|44 - 42
|38
|10.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|25 - 30
|38
|11.
|1:0 Заявка
|29
|10
|7
|12
|26 - 30
|37
|12.
|0:1 Заявка
|29
|9
|9
|11
|36 - 40
|36
|13.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|35 - 44
|35
|14.
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|25 - 48
|32
|15.
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|27 - 36
|31
|16.
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|23 - 42
|31
|17.
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|35 - 50
|30
|18.
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|30 - 36
|27
|19.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|35 - 49
|27
|20.
|Заявка
|29
|2
|7
|20
|20 - 59
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|27 - 2
|36
|2.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|34 - 12
|31
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 12
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 19
|27
|5.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 15
|27
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 12
|26
|7.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 19
|26
|8.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|17 - 12
|25
|9.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 11
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 17
|23
|11.
|1:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|13 - 10
|22
|12.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|14 - 15
|22
|13.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 15
|21
|14.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|15.
|0:1 Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 17
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|17.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 18
|19
|18.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 21
|18
|19.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|18 - 25
|13
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|26 - 7
|37
|2.
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|27 - 12
|31
|3.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|19 - 9
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|20 - 16
|26
|5.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 16
|21
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|8.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|9.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|11 - 15
|16
|10.
|0:1 Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 23
|16
|11.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 26
|16
|12.
|1:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 20
|15
|13.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 24
|14
|14.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|9 - 21
|13
|15.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 23
|11
|16.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 20
|11
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|10 - 32
|11
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 21
|6
|19.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|9 - 34
|6
|20.
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|12 - 31
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|14 (3)
|Хетафе
|Унал Энес
|13 (3)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|12 (3)
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 8
|Вальядолид
|Роке Меса
|1 9