Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Хорошую попытку сделал Аспас Яго . Удар в створ, но вратарь начеку

90' Тапия Ренато из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

90' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Игрок из команды Сельта делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

89' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Вильяр Иван взял и забрал мяч на выходе

88' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Кан-Ин Ли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Руис Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Удар от ворот произведет Мальорка

86' Нуньес Унай не смог попасть в створ ударом издали

86' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Айду Джозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Пейнадо Франсиско навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Тапия Ренато

82' Пейнадо Франсиско из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Тактическая замена. Антонио Санчес уходит с поля и его заменяет Кадевере Тино

81' Айду Джозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Мурики Ведат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Баба Иддрису на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Сельта

75' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Сегодняшная посещаемость составляет 13577 болельщиков

70' Удар от ворот произведет Сельта

70' Матч возобновлен

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Мальо Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Матч возобновится спорным мячом

68' Ох, нехорошо это выглядит. Айду Джозеф получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Айду Джозеф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Тактическая замена. Габриэль Вейга уходит с поля и его заменяет Серви Франко

63' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Пейнадо Франсиско выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Ману Морланес получает желтую карточку за неспортивное поведение

61' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Ману Морланес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

59' Шанс! Габриэль Вейга из команды Сельта пробил головой, но мимо

59' Галан Хави из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Перес Карлес из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

57' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

57' VAR - ПРОВЕРКА - Судья остановил игру. VAR проверяется.

57' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Перес Карлес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Руис Иньиго навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Удар от ворот произведет Сельта

51' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Кан-Ин Ли навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Игрок из команды Мальорка делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

48' Удар от ворот произведет Мальорка

47' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля