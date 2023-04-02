Мор протащил мяч со своей половины практически до чужой штрафной и пальнул метров с 25 - снаряд проходит чуть правее створа.

Валенсия после подачи с фланга скидывал мяч в направлении партнера, которому пробить по воротам не позволили.

Жоао Педро цепляется за мяч в чужой штрафной, однако рефери фиксирует у форварда "Фенербахче" игру рукой.

Максим получает желтую карточку за срыв атаки, которую по флангу разгонял Мор.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:3! НАТАН РЕДМОНД! Что творит Редмонд! Подхватил Натан мяч в центральном круге, продвинулся по центральной зоне, обыграл Салаи и с 23 метров пробил точно в левый от себя угол!

Да, такими темпами "Фенербахче" вряд ли поспорит за чемпионство, тут бы удержать вторую позицию от притязаний "Бешикташа".

Ирфан Кахведжи и Сердар Дурсун появляются на поле вместо Арда Гюлера и Ферди Кадыоглу.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2! ДЖЕНК ТОСУН! Что творит "Бешикташ"! Редмонд из центрального круга катит на Тосуна, тот выходит на рандеву с голкипером и пробивает в левый от себя угол!

Диего Росси выходит на поле вместо Мерта Яндаша, а Миха Зайц заменил Брайта Осайи-Самуэля.

На самом деле очень на тоненького прошла голевая атака "Бешикташа", какие-то сантиметры отделили Тосуна от попадания в положение "вне игры".

Теперь сам Редмонд, отдавший два ассиста, завершил атаку гостей немного неточным ударом, но у Натана зафиксирован офсайд.

Уплывает игра из-под контроля "Фенербахче", чемпионская интрига, которую подарил "Галатасарай", может снова слегка стихнуть.

Гюлер после поперечного перевода от Росси пробивает в касание слёта, однако на пути мяча возникает защитник.

Эмре Мор появляется на поле вместо Самета Акайдина.

Угловой на правом фланге хозяева разыграли, после чего Гюлер исполнил подачу в штрафную, а один из игроков "Фенера" головой пробил мимо цели.

Абубакар вошел в штрафную с правого края, но встретил ожесточенное сопротивление защитника, а падение камерунца никак не тянуло на пенальти.

Пенальти в ворота "Бешикташа"! Валенсия опять выскакивает один на один с Гюноком, Велинтон его настигает и с фолом роняет на газон!

Еще и в меньшинстве остается "Бешикташ", Велинтон получает вторую желтую карточку, хотя здесь можно было дать и прямую красную, так как попытки сыграть в мяч не было.

Не забивает пенальти Валенсия! Бьет эквадорец низом в левый от себя угол, мяч цепляет штангу и уходит за лицевую!

Кадыоглу прорывается по центральной зоне и завершает атаку ударом под перекладину - Гюнок на месте.

А теперь Гюлер сам берет инициативу на себя и пробил из-за пределов штрафной, но мяч прошел выше перекладины.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! ДЖЕНК ТОСУН! Редмонд подает с правого фланга в штрафную, Тосун опережает защитника и головой отправляет мяч в дальний угол!

В меньшинстве удается "Бешикташу" отыграться, как бы хозяевам не аукнулся достаточно пижонский второй пенальти Валенсии.

Гюлер попытался войти в штрафную гостей с правого края, однако Масуаку идеально сыграл в отборе.

Александру Максим и Натан Редмонд появляются на поле вместо Рашида Геззаля и Амира Хаджиахметовича.

Жедсон Фернандеш опасно играет в единоборстве с Яндашем, желтая карточка случилась с запозданием.

Валенсия после навеса со штрафного пробивает в падении через себя, однако мяч проходит рядом со штангой!

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' Осайи-Самуэль прорывается вдоль лицевой линии и валится на газон в борьбе с Масуаку, рефери расценил действия игрока "Фенера" как симуляцию.

45' Осайи-Самуэль на правом фланге разбирается с защитником, но прострел был прерван обороной "Бешикташа".

45' Гюлер в борьбе с двумя соперниками оказался нарушителем, несмотря на то, что Арда потерял бутсу.

45' Коффи получает желтую карточку за фол в верховой борьбе с одним из игроков "Фенербахче".

45' Абубукар после заброса из глубины вываливается на рандеву с голкипером, опережая защитника, однако Байиндыр спасает свои ворота, выковыривая мяч в ногах камерунца!

45' 7 минут добавляет Халил Мелер к основному времени первого тайма.

43' После подачи углового хозяева выбивают мяч из своей штрафной, с подбора отличный удар низом с отскоком от газона удался Велинтону, однако Байиндыр вытащил сумасшедший мяч!

42' Свой 26-й гол в этом чемпионате забивает Валенсия, отрыв от ближайшего преследователя Фабио Борини составляет уже 11 мячей.

41' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ЭННЕР ВАЛЕНСИЯ!

Пробивает эквадорец с "точки" низом в левый от себя угол, Гюнок угадал направление удара, но спасти команду был не в состоянии!

40' Долгие споры гостей ни к чему не приводят, ВАР подтвердает решение судьи в поле.

38' Пенальти в ворота "Бешикташа"! Гюлер вошел в штрафную, на замахе обыграл двоих защитников, а вот Булут в итоге сбил молодое дарование "Фенербахче"!

37' А вот сам Яндаш получает предупреждение за споры с боковым арбитром. Разгораются страсти у нас.

36' Неудачной получается подача Гюлера со штрафного, на правом фланге атаки мяч подбирает Яндаш, против которого фолит Жедсон. И снова без карточки.

34' Геззаль на правом фланге обороны грубовато остановил Кадыоглу, но карточки, к негодованию публики, избежал.

32' Валенсия врывается в штрафную с правого края, однако жадничает и пробивает сам - мяч сваливается с ноги и летит сильно мимо.

31' Наконец-таки удалось исполнить угловой футболистам "Бешикташа", однако хозяева выбили мяч из штрафной, а удар Жедсона с подбора пришелся в колено Азизу.

30' Какие-то посторонние предметы полетели на поле, а арбитр предъявил по желтой карточке Абубакару и Акайдину.

29' Абубакар зарабатывает угловой на левом фланге и показывает какой-то жест в адрес болельщиков, после чего футболисты начинают толкаться друг с другом.

28' Велинтон получает отложенную желтую карточку за фол против Гюлера в предыдущем моменте.

27' Валенсия после передачи Гюлера вываливается один на один с голкипером гостей, однако удар эквадорца низом парирует Гюнок!

26' Новая атака гостей привела к потере мяча, после чего Хаджиахметович быстро сфолил против Жоао Педро в центре поля.

25' Очень долго готовили хозяева штрафной удар, в итоге Гюлер перебросил и "стенку", и ворота "Бешикташа".

23' Удар Валенсии из пределов штрафной блокирует Велинтон, на подборе Гюлер вынуждает сфолить Жедсона Фернандеша, опасный штрафной для "Фенербахче".

22' Штрафной в центральной зоне заработали гости после фола Гюлера, однако прямой удар со штрафного получается неточным.

21' Масуаку поддержал атаку "Бешикташа" по левому флангу и остро прострелил в штрафную, однако хозяева обстановку разряжают.

20' Геззаль на правом фланге попытался обыграть Кадыоглу и оказался на газоне, свисток судьи промолчал.

18' Геззаль после прострела с левого фланга пытался пробить по воротам в падении, но не попал по мячу. Быстрая ответная атака завершается ударом Гюлера с 23 метров - Гюнок ловит мяч.

17' Пока вообще мяч не держится у "Бешикташа", но и "Фенербахче" игровым снарядом распоряжается не лучшим образом.

16' Вообще 4 последние встречи эти команды неизменно завершили вничью, а победить "Фенербахче" не может на протяжении шести матчей, последний успех случился в декабре 2019 года.

15' В первом круге в начале октября "Бешикташ" и "Фенербахче" не забили голов, что случилось в их встречах впервые за 6 лет.

14' Впрочем, нападающий "Фенербахче" встречу сможет продолжить, в этом моменте вынужденной замены не потребовалось.

13' Теперь есть работа для врачей "Фенербахче", Жоао Педро оказался на газоне после одного из единоборств.

12' "Бешикташ" уже давно сосредоточен на чемпионате, после возобновления сезона в Турции стамбульцы сыграли вничью с "Антальяспором", после чего выиграли три встречи кряду.

11' Напомним, что "Фенербахче" в паузе на матчи сборных провел товарищеский матч с "Зенитом" (2:2), а до этого обыграл "Аланьяспор" и вылетел из Лиги Европы от "Севильи".

10' Велинтон Соуза появляется на поле вместо Тайиба Сануча, которого на носилках уносят с поля.

9' Пауза у нас в этой встрече, Сануч оказывается на газоне и просит помощи у врачей. Даже носилки появляются на поле.

8' Гюлер после ошибки защитника врывается в штрафную, однако удар с 13 метров блокирует Колли, мяч уходит на угловой!

7' Еще один угловой усилиями Валенсии заработали хозяева, но подача со "стандарта" вновь ни к чему не привела.

6' "Бешикташ", в свою очередь, отстает от "Фенербахче" на 5 очков, при этом подопечные Шенола Гюнеша провели на один матч больше сегодняшнего соперника.

5' "Фенербахче" в турнирной таблице занимает второе место, отставая от "Галатасарая" на 9 очков, но при этом команда Жорже Жезуша имеет две игры в запасе.

4' Яндаш с левого фланга вырезает подачу в чужую штрафную, однако Гюнок успешно играет на выходе, опережая Валенсию.

3' Еще один угловой в исполнении хозяев вновь не приводит к опасному моменту, после чего Кадыоглу быстро срывает атаку соперника.

2' Сануч неудачно прервал подачу с правого фланга, организовав первый угловой, после подачи на ближнюю штангу и пары рикошетов мяч вновь ушел за лицевую.