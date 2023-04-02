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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: .
Фенербахче
1:3
Второй тайм: 78'
Бешикташ
0'
28' Желтая карточка
Велинтон Соуза
30' Желтая карточка
Акайдин Самет
30' Желтая карточка
Абубакар Венсан
37' Желтая карточка
Яндаш Мерт Хакан
1:0
41' Пенальти
Валенсия Эннер
45' Желтая карточка
Колли Омар
45' Желтая карточка
Осайи-Самуэль Брайт
48' Желтая карточка
Фернандеш Жедсон
51' Вторая желтая карточка
Велинтон Соуза
1:0
53' Не забитый пенальти
Валенсия Эннер
1:1
58' Гол
Тосун Дженк
1:2
62' Гол
Тосун Дженк
74' Желтая карточка
Максим Александру
1:3
76' Гол
Редмонд Натан

Ход матча

11'
 
Велинтон Соуза
Сануч Тайиб
28'
 
Велинтон Соуза
30'
Акайдин Самет
 
30'
 
Абубакар Венсан
37'
Яндаш Мерт Хакан
 
41'
Валенсия Эннер
1:0
45'
 
Колли Омар
45'
Осайи-Самуэль Брайт
 
46'
 
Максим Александру
Геззаль Рашид
46'
 
Редмонд Натан
Хаджиахметович Амир
48'
 
Фернандеш Жедсон
51'
 
Велинтон Соуза
53'
Валенсия Эннер
1:0
55'
 
Уйсал Неджип
Фернандеш Жедсон
58'
1:1
Тосун Дженк
(Редмонд Натан)
62'
1:2
Тосун Дженк
(Редмонд Натан)
63'
Росси Диего
Яндаш Мерт Хакан
 
63'
Зайц Миха
Осайи-Самуэль Брайт
 
69'
Мор Эмре
Акайдин Самет
 
74'
 
Максим Александру
76'
1:3
Редмонд Натан

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 4
  • 14 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 1
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогнозы 125
Фенербахче 84% (105)
X 12.8% (16)
Бешикташ 3.2% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фенербахче
Ничья
Бешикташ
5.20
3.92
6.90
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Байиндыр
Алтай
4
Азиз
Сердар
3
Акайдин
Самет
41
Салаи
Аттила
21
Осайи-Самуэль
Брайт
8
Яндаш
Мерт
Хакан
10
Гюлер
Арда
5
Виллиан
Арао
7
Кадыоглу
Ферди
20
Педро
Жоао
13
Валенсия
Эннер
34
Гюнок
Мерт
4
Булут
Онур
3
Сануч
Тайиб
6
Колли
Омар
25
Масуаку
Артур
19
Хаджиахметович
Амир
18
Геззаль
Рашид
8
Учан
Салих
83
Фернандеш
Жедсон
9
Тосун
Дженк
10
Абубакар
Венсан
Фенербахче
3-5-2
Бешикташ
4-1-4-1

История личных встреч

Фенербахче
Бешикташ

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
23.8%
9.5%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

37 матчей

43.2%
35.1%
21.7%
16 побед 13 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.8%
43.2%
19%
14 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

43.2%
32.4%
24.4%
16 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

С
0:0
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
3:4
С
2:0
С
3:1
С
3:3
С
1:1
К
2:2
С
3:1
С
2:1
С
1:1
К
0:1
С
0:0
С
2:0
С
3:2
С
1:0
С
0:2
С
1:1
С
3:3
С
3:2
С
3:0
С
1:0
С
2:1
С
2:0
С
2:2
С
2:4
С
1:1
С
1:0
С
3:0
С
0:2
К
2:4
С
1:2
С
2:1
С
1:2
С
2:1

Голы

Всего голов

32
29

Голов в среднем за матч

1.88
1.45

Среднее время на гол

47
62

Всего голов

30
20

Голов в среднем за матч

1.5
1.18

Среднее время на гол

60
76

Всего голов

62
49

Голов в среднем за матч

1.68
1.32

Тотал матчей

2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
20
Больше 54%
Меньше 46%
17
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

53
67

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валенсия Эннер 26 (11) 1.04
Бачуайи Миши 10 (2) 0.4
Кинг Джошуа 4 0.16
Росси Диего 3 0.12
Кавечи Ирфан 3 0.12
Мор Эмре 2 0.08
Креспо Мигель 2 0.08
Энрике Густаво 2 0.08
Гюлер Арда 2 0.08
Дурсун Сердар 1 0.04
Зайц Миха 1 0.04
Салаи Аттила 1 0.04
Кадыоглу Ферди 1 0.04
Педро Жоао 1 0.04
Алиоски Эгзиян 1 0.04
Бериша Мергим 1 0.04
Линкольн II 0 0
Виллиан Арао 0 0
Юксек Исмаил 0 0
Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тосун Дженк 12 (2) 0.46
Вегхорст Ваут 8 0.31
Мулека Джексон 4 0.15
Н'Куду Жорж-Кевин 4 (1) 0.15
Учан Салих 3 0.12
Абубакар Венсан 3 0.12
Редмонд Натан 2 0.08
Масуаку Артур 2 0.08
Геззаль Рашид 2 (1) 0.08
Алли Деле 2 0.08
Сануч Тайиб 2 0.08
Розье Валентен 1 0.04
Соуза Жосеф 1 0.04
Фернандеш Жедсон 0 0
Саисс Ромен 0 0
Булут Онур 0 0
Бингол Тайфур 0 0
Йылмаз Картал 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бачуайи Миши 5 1
Креспо Мигель 5 1
Салаи Аттила 5 0
Валенсия Эннер 3 1
Яндаш Мерт Хакан 4 0
Кавечи Ирфан 2 1
Азиз Сердар 3 0
Виллиан Арао 3 0
Зайц Миха 3 0
Осайи-Самуэль Брайт 3 0
Мор Эмре 3 0
Кадыоглу Ферди 3 0
Педро Жоао 1 1
Энрике Густаво 2 0
Линкольн II 2 0
Байиндыр Алтай 2 0
Кинг Джошуа 1 0
Дурсун Сердар 1 0
Алиоски Эгзиян 1 0
Эгрибайят Ирфан Джан 1 0
Бериша Мергим 1 0
Перес Луан 1 0
Гюлер Арда 1 0
Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велинтон Соуза 5 1
Масуаку Артур 6 0
Фернандеш Жедсон 6 0
Тосун Дженк 4 1
Розье Валентен 4 1
Редмонд Натан 5 0
Учан Салих 4 0
Саисс Ромен 4 0
Соуза Жосеф 3 0
Узунхан Эмреджан 1 1
Уйсал Неджип 2 0
Вегхорст Ваут 2 0
Колли Омар 2 0
Н'Куду Жорж-Кевин 2 0
Мулека Джексон 2 0
Абубакар Венсан 1 0
Бингол Тайфур 1 0
Хаджиахметович Амир 1 0
Монтеро Франcиско 1 0
Сануч Тайиб 1 0
Вардар Беркай 1 0

Результаты матчей

Фенербахче
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Бешикташ
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

4
11
Фенербахче
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Бешикташ
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

25
25
Фенербахче
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
42% (10)
33% (8)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
21% (5)
38% (9)
Бешикташ
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (9)
24% (6)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
36% (9)
44% (11)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

10
3

Волевые поражения

29
36

Голы по времени матча

Забито

35
22
17 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 8
13 Не забивали 14
3
9%
6
27%
1-15
7
20%
4
18%
16-30
7
20%
6
27%
31-45
4
11%
1
5%
46-60
5
14%
2
9%
61-75
9
26%
3
14%
76-90

Пропущено

15
12
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
4
27%
3
25%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
1
7%
4
33%
46-60
5
33%
1
8%
61-75
4
27%
3
25%
76-90

Забито

25
25
9 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 15
4
16%
3
12%
1-15
2
8%
4
16%
16-30
3
12%
6
24%
31-45
3
12%
6
24%
46-60
4
16%
2
8%
61-75
9
36%
4
16%
76-90

Пропущено

12
11
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
2
17%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
17%
3
27%
46-60
3
25%
3
27%
61-75
5
42%
1
9%
76-90

Забито

60
47
26 В 1-м тайме 29
34 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 17
4 Не забивали 4
7
12%
9
19%
1-15
9
15%
8
17%
16-30
10
17%
12
26%
31-45
7
12%
7
15%
46-60
9
15%
4
9%
61-75
18
30%
7
15%
76-90

Пропущено

27
23
7 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 16
2
7%
1
4%
1-15
4
15%
4
17%
16-30
1
4%
3
13%
31-45
3
11%
7
30%
46-60
8
30%
30%
4
17%
61-75
9
33%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Фенербахче - Зенит 2:2 Аланьяспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Фенербахче 2:0
Кайсериспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Коньяспор 4:0 Фенербахче - Карагумрук 4:2 Адана Демирспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Касымпаша 5:1 Умраниеспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 2:1 Газиантеп - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Галатасарай 0:3 Антальяспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Хатайспор 4:0 Трабзонспор - Фенербахче 2:0 Фенербахче - Истанбулспор 3:1 Фенербахче - Салернитана 3:0 Аланьяспор - Фенербахче 2:4 Фенербахче - Вильярреал 2:1
Бешикташ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Бешикташ - Истанбулспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Антальяспор 0:0
Сивасспор - Бешикташ 1:0 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Аланьяспор 3:0 Кайсериспор - Бешикташ 0:2 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Коньяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Касымпаша 2:1 Бешикташ - Адана Демирспор 1:0 Газиантеп - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Шанлыурфаспор 4:2 Бешикташ - Гиресунспор 5:3 Бешикташ - Вестерло 1:0 Бешикташ - Шарлеруа 2:1 Бешикташ - Карагумрук 1:1 Бешикташ - Истанбулспор 4:0 Бешикташ - Серик Беледиеспор 3:1

Результаты матчей

Фенербахче
Бешикташ

Точный счет

1:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 25%
4
3 раза 25%
5
3 раза 25%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:2
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:2
5 раз 21%
1:0
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:4
1 раз 4%
2:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
5 раз 21%
0
4 раза 17%
1
4 раза 17%
5
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
6
1 раз 4%
1
7 раз 28%
2
7 раз 28%
3
5 раз 20%
0
4 раза 16%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Фенербахче
Бешикташ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
3
8
4
1.5
8
5
7
5
2.5
5
8
6
6
3.5
2
11
3
9
4.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
11
1
8
4
1.5
6
6
4
8
2.5
2
10
2
10
3.5
2
10
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
4
0.5
Больше Меньше
21
4
16
8
1.5
14
11
11
13
2.5
7
18
8
16
3.5
2
23
5
19
4.5
1
24
1
23
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 27 21 3 3 57 - 19 66
2.
Фенербахче
 1:3 25 17 3 5 62 - 29 54
3.
Бешикташ
 3:1 26 15 7 4 51 - 26 52
4.
Адана Демирспор
 26 12 9 5 50 - 29 45
5.
Истанбул Башакшехир
 25 13 5 7 38 - 26 44
6.
Трабзонспор
 25 12 5 8 48 - 36 41
7.
Кайсериспор
 25 12 2 11 49 - 39 38
8.
Коньяспор
 25 7 11 7 34 - 29 32
9.
Фатих Карагюмрюк
 24 7 10 7 57 - 47 31
10.
Аланьяспор
 26 7 8 11 43 - 48 29
11.
Антальяспор
 25 8 4 13 32 - 40 28
12.
Сивасспор
 25 7 6 12 34 - 38 27
13.
Касымпаша
 25 7 5 13 34 - 44 26
14.
Анкарагюджю
 25 7 4 14 30 - 38 25
15.
Газиантеп
 24 6 7 11 31 - 63 25
16.
Истанбулспор
 24 7 3 14 30 - 48 24
17.
Гиресунспор
 25 5 9 11 25 - 44 24
18.
Хатайспор
 22 6 5 11 19 - 71 23
19.
Умраниеспор
 25 4 8 13 35 - 45 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 13 11 1 1 26 - 12 34
2.
Бешикташ
 3:1 13 9 3 1 29 - 10 30
3.
Трабзонспор
 14 9 3 2 27 - 11 30
4.
Фенербахче
 1:3 13 9 1 3 36 - 18 28
5.
Истанбул Башакшехир
 13 9 1 3 23 - 13 28
6.
Адана Демирспор
 12 8 4 0 29 - 7 28
7.
Аланьяспор
 13 6 4 3 26 - 17 22
8.
Антальяспор
 13 6 2 5 23 - 20 20
9.
Кайсериспор
 12 6 1 5 28 - 16 19
10.
Касымпаша
 14 5 3 6 23 - 26 18
11.
Фатих Карагюмрюк
 12 4 5 3 28 - 23 17
12.
Коньяспор
 13 4 5 4 11 - 11 17
13.
Хатайспор
 10 4 4 2 12 - 28 16
14.
Анкарагюджю
 12 4 2 6 15 - 18 14
15.
Сивасспор
 12 3 5 4 14 - 13 14
16.
Газиантеп
 12 3 4 5 17 - 37 13
17.
Гиресунспор
 12 3 3 6 14 - 20 12
18.
Истанбулспор
 11 3 2 6 15 - 23 11
19.
Умраниеспор
 13 1 4 8 17 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 14 10 2 2 31 - 7 32
2.
Фенербахче
 1:3 12 8 2 2 26 - 11 26
3.
Бешикташ
 3:1 13 6 4 3 22 - 16 22
4.
Кайсериспор
 13 6 1 6 21 - 23 19
5.
Адана Демирспор
 14 4 5 5 21 - 22 17
6.
Истанбул Башакшехир
 12 4 4 4 15 - 13 16
7.
Коньяспор
 12 3 6 3 23 - 18 15
8.
Фатих Карагюмрюк
 12 3 5 4 29 - 24 14
9.
Сивасспор
 13 4 1 8 20 - 25 13
10.
Истанбулспор
 13 4 1 8 15 - 25 13
11.
Умраниеспор
 12 3 4 5 18 - 22 13
12.
Газиантеп
 12 3 3 6 14 - 26 12
13.
Гиресунспор
 13 2 6 5 11 - 24 12
14.
Трабзонспор
 11 3 2 6 21 - 25 11
15.
Анкарагюджю
 13 3 2 8 15 - 20 11
16.
Касымпаша
 11 2 2 7 11 - 18 8
17.
Антальяспор
 12 2 2 8 9 - 20 8
18.
Аланьяспор
 13 1 4 8 17 - 31 7
19.
Хатайспор
 12 2 1 9 7 - 43 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 26 (4)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 15 (8)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 15 (5)
Бешикташ Тосун Дженк 12 (2)
Антальяспор Райт Хаджи 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 9
Аланьяспор Фер Лерой 1 8
Антальяспор Фернандо Мартинс 1 8
Касымпаша Эйссерик Валентин 9
Фатих Карагюмрюк Шукуров Отабек 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    78'
    Ирфан Кахведжи и Сердар Дурсун появляются на поле вместо Арда Гюлера и Ферди Кадыоглу.
  • 76'
    Да, такими темпами "Фенербахче" вряд ли поспорит за чемпионство, тут бы удержать вторую позицию от притязаний "Бешикташа".
  • Описание гола
    75'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:3! НАТАН РЕДМОНД!
    Что творит Редмонд! Подхватил Натан мяч в центральном круге, продвинулся по центральной зоне, обыграл Салаи и с 23 метров пробил точно в левый от себя угол!
  • Желтая карточка
    74'
    Максим получает желтую карточку за срыв атаки, которую по флангу разгонял Мор.
  • Фол, нарушение
    73'
    Жоао Педро цепляется за мяч в чужой штрафной, однако рефери фиксирует у форварда "Фенербахче" игру рукой.
  • 72'
    Валенсия после подачи с фланга скидывал мяч в направлении партнера, которому пробить по воротам не позволили.
  • 71'
    Мор протащил мяч со своей половины практически до чужой штрафной и пальнул метров с 25 - снаряд проходит чуть правее створа.
  • Угловой
    70'
    Угловой на правом фланге хозяева разыграли, после чего Гюлер исполнил подачу в штрафную, а один из игроков "Фенера" головой пробил мимо цели.
  • Замена
    69'
    Эмре Мор появляется на поле вместо Самета Акайдина.
  • 68'
    Гюлер после поперечного перевода от Росси пробивает в касание слёта, однако на пути мяча возникает защитник.
  • 67'
    Уплывает игра из-под контроля "Фенербахче", чемпионская интрига, которую подарил "Галатасарай", может снова слегка стихнуть.
  • Офсайд
    65'
    Теперь сам Редмонд, отдавший два ассиста, завершил атаку гостей немного неточным ударом, но у Натана зафиксирован офсайд.
  • 64'
    На самом деле очень на тоненького прошла голевая атака "Бешикташа", какие-то сантиметры отделили Тосуна от попадания в положение "вне игры".
  • Замена
    63'
    Диего Росси выходит на поле вместо Мерта Яндаша, а Миха Зайц заменил Брайта Осайи-Самуэля.
  • 2 гола - дубль!
    62'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2! ДЖЕНК ТОСУН!
    Что творит "Бешикташ"! Редмонд из центрального круга катит на Тосуна, тот выходит на рандеву с голкипером и пробивает в левый от себя угол!
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    • 61'
      Гюлер попытался войти в штрафную гостей с правого края, однако Масуаку идеально сыграл в отборе.
    • 60'
      В меньшинстве удается "Бешикташу" отыграться, как бы хозяевам не аукнулся достаточно пижонский второй пенальти Валенсии.
    • Описание гола
      58'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! ДЖЕНК ТОСУН!
      Редмонд подает с правого фланга в штрафную, Тосун опережает защитника и головой отправляет мяч в дальний угол!
    • 57'
      А теперь Гюлер сам берет инициативу на себя и пробил из-за пределов штрафной, но мяч прошел выше перекладины.
    • 56'
      Кадыоглу прорывается по центральной зоне и завершает атаку ударом под перекладину - Гюнок на месте.
    • Замена
      55'
      Неджип Уйсал появляется на поле вместо Жедсона Фернандеша.
    • Не забитый пенальти
      53'
      Не забивает пенальти Валенсия! Бьет эквадорец низом в левый от себя угол, мяч цепляет штангу и уходит за лицевую!
    • Жёлтая и сразу красная
      51'
      Еще и в меньшинстве остается "Бешикташ", Велинтон получает вторую желтую карточку, хотя здесь можно было дать и прямую красную, так как попытки сыграть в мяч не было.
    • Пенальти!
      50'
      Пенальти в ворота "Бешикташа"! Валенсия опять выскакивает один на один с Гюноком, Велинтон его настигает и с фолом роняет на газон!
    • 49'
      Абубакар вошел в штрафную с правого края, но встретил ожесточенное сопротивление защитника, а падение камерунца никак не тянуло на пенальти.
    • Опасный момент
      48'
      Валенсия после навеса со штрафного пробивает в падении через себя, однако мяч проходит рядом со штангой!
    • Желтая карточка
      47'
      Жедсон Фернандеш опасно играет в единоборстве с Яндашем, желтая карточка случилась с запозданием.
    • Замена
      46'
      Александру Максим и Натан Редмонд появляются на поле вместо Рашида Геззаля и Амира Хаджиахметовича.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • Желтая карточка
      45'
      Осайи-Самуэль прорывается вдоль лицевой линии и валится на газон в борьбе с Масуаку, рефери расценил действия игрока "Фенера" как симуляцию.
    • 45'
      Осайи-Самуэль на правом фланге разбирается с защитником, но прострел был прерван обороной "Бешикташа".
    • Фол, нарушение
      45'
      Гюлер в борьбе с двумя соперниками оказался нарушителем, несмотря на то, что Арда потерял бутсу.
    • Желтая карточка
      45'
      Коффи получает желтую карточку за фол в верховой борьбе с одним из игроков "Фенербахче".
    • Опасный момент
      45'
      Абубукар после заброса из глубины вываливается на рандеву с голкипером, опережая защитника, однако Байиндыр спасает свои ворота, выковыривая мяч в ногах камерунца!
    • Дополнительное время
      45'
      7 минут добавляет Халил Мелер к основному времени первого тайма.
    • Опасный момент
      43'
      После подачи углового хозяева выбивают мяч из своей штрафной, с подбора отличный удар низом с отскоком от газона удался Велинтону, однако Байиндыр вытащил сумасшедший мяч!
    • 42'
      Свой 26-й гол в этом чемпионате забивает Валенсия, отрыв от ближайшего преследователя Фабио Борини составляет уже 11 мячей.
    • Пенальти
      41'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ЭННЕР ВАЛЕНСИЯ!
      Пробивает эквадорец с "точки" низом в левый от себя угол, Гюнок угадал направление удара, но спасти команду был не в состоянии!
    • 40'
      Долгие споры гостей ни к чему не приводят, ВАР подтвердает решение судьи в поле.
    • Пенальти!
      38'
      Пенальти в ворота "Бешикташа"! Гюлер вошел в штрафную, на замахе обыграл двоих защитников, а вот Булут в итоге сбил молодое дарование "Фенербахче"!
    • Желтая карточка
      37'
      А вот сам Яндаш получает предупреждение за споры с боковым арбитром. Разгораются страсти у нас.
    • Фол, нарушение
      36'
      Неудачной получается подача Гюлера со штрафного, на правом фланге атаки мяч подбирает Яндаш, против которого фолит Жедсон. И снова без карточки.
    • Фол, нарушение
      34'
      Геззаль на правом фланге обороны грубовато остановил Кадыоглу, но карточки, к негодованию публики, избежал.
    • 32'
      Валенсия врывается в штрафную с правого края, однако жадничает и пробивает сам - мяч сваливается с ноги и летит сильно мимо.
    • Угловой
      31'
      Наконец-таки удалось исполнить угловой футболистам "Бешикташа", однако хозяева выбили мяч из штрафной, а удар Жедсона с подбора пришелся в колено Азизу.
    • Желтая карточка
      30'
      Какие-то посторонние предметы полетели на поле, а арбитр предъявил по желтой карточке Абубакару и Акайдину.
    • 29'
      Абубакар зарабатывает угловой на левом фланге и показывает какой-то жест в адрес болельщиков, после чего футболисты начинают толкаться друг с другом.
    • Желтая карточка
      28'
      Велинтон получает отложенную желтую карточку за фол против Гюлера в предыдущем моменте.
    • Опасный момент
      27'
      Валенсия после передачи Гюлера вываливается один на один с голкипером гостей, однако удар эквадорца низом парирует Гюнок!
    • Фол, нарушение
      26'
      Новая атака гостей привела к потере мяча, после чего Хаджиахметович быстро сфолил против Жоао Педро в центре поля.
    • 25'
      Очень долго готовили хозяева штрафной удар, в итоге Гюлер перебросил и "стенку", и ворота "Бешикташа".
    • Фол, нарушение
      23'
      Удар Валенсии из пределов штрафной блокирует Велинтон, на подборе Гюлер вынуждает сфолить Жедсона Фернандеша, опасный штрафной для "Фенербахче".
    • 22'
      Штрафной в центральной зоне заработали гости после фола Гюлера, однако прямой удар со штрафного получается неточным.
    • 21'
      Масуаку поддержал атаку "Бешикташа" по левому флангу и остро прострелил в штрафную, однако хозяева обстановку разряжают.
    • 20'
      Геззаль на правом фланге попытался обыграть Кадыоглу и оказался на газоне, свисток судьи промолчал.
    • 18'
      Геззаль после прострела с левого фланга пытался пробить по воротам в падении, но не попал по мячу. Быстрая ответная атака завершается ударом Гюлера с 23 метров - Гюнок ловит мяч.
    • 17'
      Пока вообще мяч не держится у "Бешикташа", но и "Фенербахче" игровым снарядом распоряжается не лучшим образом.
    • 16'
      Вообще 4 последние встречи эти команды неизменно завершили вничью, а победить "Фенербахче" не может на протяжении шести матчей, последний успех случился в декабре 2019 года.
    • 15'
      В первом круге в начале октября "Бешикташ" и "Фенербахче" не забили голов, что случилось в их встречах впервые за 6 лет.
    • 14'
      Впрочем, нападающий "Фенербахче" встречу сможет продолжить, в этом моменте вынужденной замены не потребовалось.
    • Травма, повреждение
      13'
      Теперь есть работа для врачей "Фенербахче", Жоао Педро оказался на газоне после одного из единоборств.
    • 12'
      "Бешикташ" уже давно сосредоточен на чемпионате, после возобновления сезона в Турции стамбульцы сыграли вничью с "Антальяспором", после чего выиграли три встречи кряду.
    • 11'
      Напомним, что "Фенербахче" в паузе на матчи сборных провел товарищеский матч с "Зенитом" (2:2), а до этого обыграл "Аланьяспор" и вылетел из Лиги Европы от "Севильи".
    • Замена
      10'
      Велинтон Соуза появляется на поле вместо Тайиба Сануча, которого на носилках уносят с поля.
    • Травма, повреждение
      9'
      Пауза у нас в этой встрече, Сануч оказывается на газоне и просит помощи у врачей. Даже носилки появляются на поле.
    • Опасный момент
      8'
      Гюлер после ошибки защитника врывается в штрафную, однако удар с 13 метров блокирует Колли, мяч уходит на угловой!
    • Угловой
      7'
      Еще один угловой усилиями Валенсии заработали хозяева, но подача со "стандарта" вновь ни к чему не привела.
    • 6'
      "Бешикташ", в свою очередь, отстает от "Фенербахче" на 5 очков, при этом подопечные Шенола Гюнеша провели на один матч больше сегодняшнего соперника.
    • 5'
      "Фенербахче" в турнирной таблице занимает второе место, отставая от "Галатасарая" на 9 очков, но при этом команда Жорже Жезуша имеет две игры в запасе.
    • 4'
      Яндаш с левого фланга вырезает подачу в чужую штрафную, однако Гюнок успешно играет на выходе, опережая Валенсию.
    • Угловой
      3'
      Еще один угловой в исполнении хозяев вновь не приводит к опасному моменту, после чего Кадыоглу быстро срывает атаку соперника.
    • Угловой
      2'
      Сануч неудачно прервал подачу с правого фланга, организовав первый угловой, после подачи на ближнюю штангу и пары рикошетов мяч вновь ушел за лицевую.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      52'
      Осайи-Самуэль Брайт получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      47'
      Колли Омар получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - Валенсия Эннер из команды Фенербахче забивает с точки!
    • Желтая карточка
      37'
      Яндаш Мерт Хакан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      30'
      Абубакар Венсан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      30'
      Акайдин Самет получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      28'
      Соуза Сильва Велинтон получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Сануч Тайиб уходит с поля. Соуза Сильва Велинтон выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фенербахче 1:3 Бешикташ

    Исход игры
    Фенербахче
    84% (105)
    Ничья
    12.8% (16)
    Бешикташ
    3.2% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.67% (96)
    Меньше
    19.33% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    88.24% (105)
    Нет
    11.76% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Фенербахче
    64.8% (81)
    1:0 Фенербахче
    8% (10)
    1:1 Ничья
    7.2% (9)
    2:2 Ничья
    4% (5)
    3:1 Фенербахче
    3.2% (4)
    3:2 Фенербахче
    2.4% (3)
    2:0 Фенербахче
    2.4% (3)
    1:2 Бешикташ
    2.4% (3)
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