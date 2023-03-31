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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: .
Фенербахче
 
Позже
Бешикташ
Прогнозы 49
Фенербахче 77.6% (38)
X 20.4% (10)
Бешикташ 2% (1)
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Лучшие коэффициенты
Фенербахче
Ничья
Бешикташ
1.91
4.00
4.01
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Фенербахче
Бешикташ

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
23.8%
9.5%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

37 матчей

43.2%
35.1%
21.7%
16 побед 13 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.8%
43.2%
19%
14 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

43.2%
32.4%
24.4%
16 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

С
0:0
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
3:4
С
2:0
С
3:1
С
3:3
С
1:1
К
2:2
С
3:1
С
2:1
С
1:1
К
0:1
С
0:0
С
2:0
С
3:2
С
1:0
С
0:2
С
1:1
С
3:3
С
3:2
С
3:0
С
1:0
С
2:1
С
2:0
С
2:2
С
2:4
С
1:1
С
1:0
С
3:0
С
0:2
К
2:4
С
1:2
С
2:1
С
1:2
С
2:1

Голы

Всего голов

32
29

Голов в среднем за матч

1.88
1.45

Среднее время на гол

47
62

Всего голов

30
20

Голов в среднем за матч

1.5
1.18

Среднее время на гол

60
76

Всего голов

62
49

Голов в среднем за матч

1.68
1.32

Тотал матчей

2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
20
Больше 54%
Меньше 46%
17
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

53
67

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валенсия Эннер 25 (10) 1.04
Бачуайи Миши 10 (2) 0.42
Кинг Джошуа 4 0.17
Росси Диего 3 0.13
Кавечи Ирфан 3 0.13
Мор Эмре 2 0.08
Креспо Мигель 2 0.08
Энрике Густаво 2 0.08
Гюлер Арда 2 0.08
Дурсун Сердар 1 0.04
Зайц Миха 1 0.04
Салаи Аттила 1 0.04
Кадыоглу Ферди 1 0.04
Педро Жоао 1 0.04
Алиоски Эгзиян 1 0.04
Бериша Мергим 1 0.04
Линкольн II 0 0
Виллиан Арао 0 0
Юксек Исмаил 0 0
Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тосун Дженк 10 (2) 0.4
Вегхорст Ваут 8 0.32
Мулека Джексон 4 0.16
Н'Куду Жорж-Кевин 4 (1) 0.16
Учан Салих 3 0.12
Абубакар Венсан 3 0.12
Масуаку Артур 2 0.08
Редмонд Натан 2 0.08
Геззаль Рашид 2 (1) 0.08
Алли Деле 2 0.08
Сануч Тайиб 2 0.08
Розье Валентен 1 0.04
Соуза Жосеф 1 0.04
Фернандеш Жедсон 0 0
Саисс Ромен 0 0
Булут Онур 0 0
Бингол Тайфур 0 0
Йылмаз Картал 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бачуайи Миши 5 1
Креспо Мигель 5 1
Салаи Аттила 5 0
Валенсия Эннер 3 1
Кавечи Ирфан 2 1
Азиз Сердар 3 0
Виллиан Арао 3 0
Зайц Миха 3 0
Мор Эмре 3 0
Кадыоглу Ферди 3 0
Яндаш Мерт Хакан 3 0
Педро Жоао 1 1
Осайи-Самуэль Брайт 2 0
Энрике Густаво 2 0
Линкольн II 2 0
Байиндыр Алтай 2 0
Кинг Джошуа 1 0
Дурсун Сердар 1 0
Алиоски Эгзиян 1 0
Эгрибайят Ирфан Джан 1 0
Бериша Мергим 1 0
Перес Луан 1 0
Гюлер Арда 1 0
Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масуаку Артур 6 0
Тосун Дженк 4 1
Розье Валентен 4 1
Редмонд Натан 5 0
Фернандеш Жедсон 5 0
Учан Салих 4 0
Саисс Ромен 4 0
Велинтон Соуза 4 0
Соуза Жосеф 3 0
Узунхан Эмреджан 1 1
Уйсал Неджип 2 0
Вегхорст Ваут 2 0
Н'Куду Жорж-Кевин 2 0
Мулека Джексон 2 0
Бингол Тайфур 1 0
Колли Омар 1 0
Хаджиахметович Амир 1 0
Монтеро Франcиско 1 0
Сануч Тайиб 1 0
Вардар Беркай 1 0

Результаты матчей

Фенербахче
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Бешикташ
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

4
11
Фенербахче
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Бешикташ
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

25
25
Фенербахче
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
42% (10)
33% (8)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
21% (5)
38% (9)
Бешикташ
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (9)
24% (6)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
36% (9)
44% (11)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

10
3

Волевые поражения

29
36

Голы по времени матча

Забито

35
22
17 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 8
13 Не забивали 14
3
9%
6
27%
1-15
7
20%
4
18%
16-30
7
20%
6
27%
31-45
4
11%
1
5%
46-60
5
14%
2
9%
61-75
9
26%
3
14%
76-90

Пропущено

15
12
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
4
27%
3
25%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
1
7%
4
33%
46-60
5
33%
1
8%
61-75
4
27%
3
25%
76-90

Забито

25
25
9 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 15
4
16%
3
12%
1-15
2
8%
4
16%
16-30
3
12%
6
24%
31-45
3
12%
6
24%
46-60
4
16%
2
8%
61-75
9
36%
4
16%
76-90

Пропущено

12
11
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
2
17%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
17%
3
27%
46-60
3
25%
3
27%
61-75
5
42%
1
9%
76-90

Забито

60
47
26 В 1-м тайме 29
34 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 17
4 Не забивали 4
7
12%
9
19%
1-15
9
15%
8
17%
16-30
10
17%
12
26%
31-45
7
12%
7
15%
46-60
9
15%
4
9%
61-75
18
30%
7
15%
76-90

Пропущено

27
23
7 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 16
2
7%
1
4%
1-15
4
15%
4
17%
16-30
1
4%
3
13%
31-45
3
11%
7
30%
46-60
8
30%
30%
4
17%
61-75
9
33%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Фенербахче - Зенит 2:2 Аланьяспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Фенербахче 2:0
Кайсериспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Коньяспор 4:0 Фенербахче - Карагумрук 4:2 Адана Демирспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Касымпаша 5:1 Умраниеспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 2:1 Газиантеп - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Галатасарай 0:3 Антальяспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Хатайспор 4:0 Трабзонспор - Фенербахче 2:0 Фенербахче - Истанбулспор 3:1 Фенербахче - Салернитана 3:0 Аланьяспор - Фенербахче 2:4 Фенербахче - Вильярреал 2:1
Бешикташ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Бешикташ - Истанбулспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Антальяспор 0:0
Сивасспор - Бешикташ 1:0 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Аланьяспор 3:0 Кайсериспор - Бешикташ 0:2 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Коньяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Касымпаша 2:1 Бешикташ - Адана Демирспор 1:0 Газиантеп - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Шанлыурфаспор 4:2 Бешикташ - Гиресунспор 5:3 Бешикташ - Вестерло 1:0 Бешикташ - Шарлеруа 2:1 Бешикташ - Карагумрук 1:1 Бешикташ - Истанбулспор 4:0 Бешикташ - Серик Беледиеспор 3:1

Результаты матчей

Фенербахче
Бешикташ

Точный счет

1:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 25%
4
3 раза 25%
5
3 раза 25%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:2
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:2
5 раз 21%
1:0
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:4
1 раз 4%
2:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
5 раз 21%
0
4 раза 17%
1
4 раза 17%
5
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
6
1 раз 4%
1
7 раз 28%
2
7 раз 28%
3
5 раз 20%
0
4 раза 16%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Фенербахче
Бешикташ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
3
8
4
1.5
8
5
7
5
2.5
5
8
6
6
3.5
2
11
3
9
4.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
11
1
8
4
1.5
6
6
4
8
2.5
2
10
2
10
3.5
2
10
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
4
0.5
Больше Меньше
21
4
16
8
1.5
14
11
11
13
2.5
7
18
8
16
3.5
2
23
5
19
4.5
1
24
1
23
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 26 20 3 3 55 - 19 63
2.
Фенербахче
 24 17 3 4 61 - 26 54
3.
Бешикташ
 25 14 7 4 48 - 25 49
4.
Адана Демирспор
 25 12 9 4 50 - 27 45
5.
Трабзонспор
 24 12 5 7 45 - 32 41
6.
Истанбул Башакшехир
 24 12 5 7 37 - 26 41
7.
Кайсериспор
 24 11 2 11 45 - 36 35
8.
Фатих Карагюмрюк
 24 7 10 7 57 - 47 31
9.
Коньяспор
 24 7 10 7 32 - 27 31
10.
Аланьяспор
 25 7 7 11 41 - 46 28
11.
Антальяспор
 25 8 4 13 32 - 40 28
12.
Сивасспор
 25 7 6 12 34 - 38 27
13.
Касымпаша
 25 7 5 13 34 - 44 26
14.
Анкарагюджю
 24 7 4 13 30 - 37 25
15.
Газиантеп
 24 6 7 11 31 - 63 25
16.
Истанбулспор
 24 7 3 14 30 - 48 24
17.
Гиресунспор
 24 5 8 11 23 - 42 23
18.
Хатайспор
 22 6 5 11 19 - 71 23
19.
Умраниеспор
 24 4 7 13 33 - 43 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 12 10 1 1 24 - 12 31
2.
Бешикташ
 13 9 3 1 29 - 10 30
3.
Трабзонспор
 13 9 3 1 24 - 7 30
4.
Фенербахче
 12 9 1 2 35 - 15 28
5.
Адана Демирспор
 12 8 4 0 29 - 7 28
6.
Истанбул Башакшехир
 12 8 1 3 22 - 13 25
7.
Аланьяспор
 13 6 4 3 26 - 17 22
8.
Антальяспор
 13 6 2 5 23 - 20 20
9.
Кайсериспор
 12 6 1 5 28 - 16 19
10.
Касымпаша
 14 5 3 6 23 - 26 18
11.
Фатих Карагюмрюк
 12 4 5 3 28 - 23 17
12.
Коньяспор
 13 4 5 4 11 - 11 17
13.
Хатайспор
 10 4 4 2 12 - 28 16
14.
Анкарагюджю
 12 4 2 6 15 - 18 14
15.
Сивасспор
 12 3 5 4 14 - 13 14
16.
Газиантеп
 12 3 4 5 17 - 37 13
17.
Гиресунспор
 11 3 2 6 12 - 18 11
18.
Истанбулспор
 11 3 2 6 15 - 23 11
19.
Умраниеспор
 12 1 3 8 15 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 14 10 2 2 31 - 7 32
2.
Фенербахче
 12 8 2 2 26 - 11 26
3.
Бешикташ
 12 5 4 3 19 - 15 19
4.
Адана Демирспор
 13 4 5 4 21 - 20 17
5.
Кайсериспор
 12 5 1 6 17 - 20 16
6.
Истанбул Башакшехир
 12 4 4 4 15 - 13 16
7.
Коньяспор
 11 3 5 3 21 - 16 14
8.
Фатих Карагюмрюк
 12 3 5 4 29 - 24 14
9.
Сивасспор
 13 4 1 8 20 - 25 13
10.
Истанбулспор
 13 4 1 8 15 - 25 13
11.
Умраниеспор
 12 3 4 5 18 - 22 13
12.
Газиантеп
 12 3 3 6 14 - 26 12
13.
Гиресунспор
 13 2 6 5 11 - 24 12
14.
Трабзонспор
 11 3 2 6 21 - 25 11
15.
Анкарагюджю
 12 3 2 7 15 - 19 11
16.
Касымпаша
 11 2 2 7 11 - 18 8
17.
Антальяспор
 12 2 2 8 9 - 20 8
18.
Хатайспор
 12 2 1 9 7 - 43 7
19.
Аланьяспор
 12 1 3 8 15 - 29 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 25 (4)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 15 (8)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 15 (5)
Антальяспор Райт Хаджи 12 (1)
Истанбулспор Этеми Вален 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Антальяспор Фернандо Мартинс 1 8
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 8
Касымпаша Эйссерик Валентин 9
Аланьяспор Фер Лерой 1 7
Фатих Карагюмрюк Шукуров Отабек 1 7
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фенербахче - Бешикташ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 апреля 2023, осталось 2 дня 8 часов 6 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 61.2% пользователей.
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    • Прогнозы 49
    Фенербахче 77.6% (38)
    X 20.4% (10)
    Бешикташ 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фенербахче
    Ничья
    Бешикташ
    1.91
    4.00
    4.01
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Фенербахче - Бешикташ онлайн

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    Прогнозы на матч Фенербахче - Бешикташ

    Исход игры
    Фенербахче
    77.6% (38)
    Ничья
    20.4% (10)
    Бешикташ
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.6% (36)
    Меньше
    23.4% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    89.36% (42)
    Нет
    10.64% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Фенербахче
    61.2% (30)
    1:1 Ничья
    12.2% (6)
    2:2 Ничья
    6.1% (3)
    1:0 Фенербахче
    6.1% (3)
    3:2 Фенербахче
    4.1% (2)
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    Фенербахче
    Бешикташ
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