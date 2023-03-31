Тур: 27. Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу.
Позже
История личных встреч
Фенербахче
Бешикташ
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
23.8%
9.5%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
37 матчей
43.2%
35.1%
21.7%
16 побед 13 ничьих 8 побед
Первый тайм
37.8%
43.2%
19%
14 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
43.2%
32.4%
24.4%
16 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
29
Голов в среднем за матч
1.88
1.45
Среднее время на гол
47
62
Всего голов
30
20
Голов в среднем за матч
1.5
1.18
Среднее время на гол
60
76
Всего голов
62
49
Голов в среднем за матч
1.68
1.32
Тотал матчей
2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
20
Больше 54%
Меньше 46%
17
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
53
67
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валенсия Эннер
|25 (10)
|1.04
|Бачуайи Миши
|10 (2)
|0.42
|Кинг Джошуа
|4
|0.17
|Росси Диего
|3
|0.13
|Кавечи Ирфан
|3
|0.13
|Мор Эмре
|2
|0.08
|Креспо Мигель
|2
|0.08
|Энрике Густаво
|2
|0.08
|Гюлер Арда
|2
|0.08
|Дурсун Сердар
|1
|0.04
|Зайц Миха
|1
|0.04
|Салаи Аттила
|1
|0.04
|Кадыоглу Ферди
|1
|0.04
|Педро Жоао
|1
|0.04
|Алиоски Эгзиян
|1
|0.04
|Бериша Мергим
|1
|0.04
|Линкольн II
|0
|0
|Виллиан Арао
|0
|0
|Юксек Исмаил
|0
|0
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тосун Дженк
|10 (2)
|0.4
|Вегхорст Ваут
|8
|0.32
|Мулека Джексон
|4
|0.16
|Н'Куду Жорж-Кевин
|4 (1)
|0.16
|Учан Салих
|3
|0.12
|Абубакар Венсан
|3
|0.12
|Масуаку Артур
|2
|0.08
|Редмонд Натан
|2
|0.08
|Геззаль Рашид
|2 (1)
|0.08
|Алли Деле
|2
|0.08
|Сануч Тайиб
|2
|0.08
|Розье Валентен
|1
|0.04
|Соуза Жосеф
|1
|0.04
|Фернандеш Жедсон
|0
|0
|Саисс Ромен
|0
|0
|Булут Онур
|0
|0
|Бингол Тайфур
|0
|0
|Йылмаз Картал
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бачуайи Миши
|5
|1
|Креспо Мигель
|5
|1
|Салаи Аттила
|5
|0
|Валенсия Эннер
|3
|1
|Кавечи Ирфан
|2
|1
|Азиз Сердар
|3
|0
|Виллиан Арао
|3
|0
|Зайц Миха
|3
|0
|Мор Эмре
|3
|0
|Кадыоглу Ферди
|3
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|3
|0
|Педро Жоао
|1
|1
|Осайи-Самуэль Брайт
|2
|0
|Энрике Густаво
|2
|0
|Линкольн II
|2
|0
|Байиндыр Алтай
|2
|0
|Кинг Джошуа
|1
|0
|Дурсун Сердар
|1
|0
|Алиоски Эгзиян
|1
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|1
|0
|Бериша Мергим
|1
|0
|Перес Луан
|1
|0
|Гюлер Арда
|1
|0
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масуаку Артур
|6
|0
|Тосун Дженк
|4
|1
|Розье Валентен
|4
|1
|Редмонд Натан
|5
|0
|Фернандеш Жедсон
|5
|0
|Учан Салих
|4
|0
|Саисс Ромен
|4
|0
|Велинтон Соуза
|4
|0
|Соуза Жосеф
|3
|0
|Узунхан Эмреджан
|1
|1
|Уйсал Неджип
|2
|0
|Вегхорст Ваут
|2
|0
|Н'Куду Жорж-Кевин
|2
|0
|Мулека Джексон
|2
|0
|Бингол Тайфур
|1
|0
|Колли Омар
|1
|0
|Хаджиахметович Амир
|1
|0
|Монтеро Франcиско
|1
|0
|Сануч Тайиб
|1
|0
|Вардар Беркай
|1
|0
Результаты матчей
Фенербахче
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Бешикташ
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
4
11
Фенербахче
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Бешикташ
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
25
25
Фенербахче
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
42% (10)
33% (8)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
21% (5)
38% (9)
Бешикташ
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (9)
24% (6)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
36% (9)
44% (11)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
10
3
Волевые поражения
29
36
Голы по времени матча
Забито
35
22
17 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 8
13 Не забивали 14
3
9%
6
27%
1-15
7
20%
4
18%
16-30
7
20%
6
27%
31-45
4
11%
1
5%
46-60
5
14%
2
9%
61-75
9
26%
3
14%
76-90
Пропущено
15
12
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
4
27%
3
25%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
1
7%
4
33%
46-60
5
33%
1
8%
61-75
4
27%
3
25%
76-90
Забито
25
25
9 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 15
4
16%
3
12%
1-15
2
8%
4
16%
16-30
3
12%
6
24%
31-45
3
12%
6
24%
46-60
4
16%
2
8%
61-75
9
36%
4
16%
76-90
Пропущено
12
11
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
2
17%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
17%
3
27%
46-60
3
25%
3
27%
61-75
5
42%
1
9%
76-90
Забито
60
47
26 В 1-м тайме 29
34 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 17
4 Не забивали 4
7
12%
9
19%
1-15
9
15%
8
17%
16-30
10
17%
12
26%
31-45
7
12%
7
15%
46-60
9
15%
4
9%
61-75
18
30%
7
15%
76-90
Пропущено
27
23
7 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 16
2
7%
1
4%
1-15
4
15%
4
17%
16-30
1
4%
3
13%
31-45
3
11%
7
30%
46-60
8
30%
30%
4
17%
61-75
9
33%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Фенербахче - Зенит 2:2 Аланьяспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Фенербахче 2:0
Кайсериспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Коньяспор 4:0 Фенербахче - Карагумрук 4:2 Адана Демирспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Касымпаша 5:1 Умраниеспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 2:1 Газиантеп - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Галатасарай 0:3 Антальяспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Хатайспор 4:0 Трабзонспор - Фенербахче 2:0 Фенербахче - Истанбулспор 3:1 Фенербахче - Салернитана 3:0 Аланьяспор - Фенербахче 2:4 Фенербахче - Вильярреал 2:1
Бешикташ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Бешикташ - Истанбулспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Антальяспор 0:0
Сивасспор - Бешикташ 1:0 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Аланьяспор 3:0 Кайсериспор - Бешикташ 0:2 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Коньяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Касымпаша 2:1 Бешикташ - Адана Демирспор 1:0 Газиантеп - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Шанлыурфаспор 4:2 Бешикташ - Гиресунспор 5:3 Бешикташ - Вестерло 1:0 Бешикташ - Шарлеруа 2:1 Бешикташ - Карагумрук 1:1 Бешикташ - Истанбулспор 4:0 Бешикташ - Серик Беледиеспор 3:1
Результаты матчей
Фенербахче
Бешикташ
Точный счет
1:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
3 раза 25%
4
3 раза 25%
5
3 раза 25%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:2
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:2
5 раз 21%
1:0
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:4
1 раз 4%
2:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
5 раз 21%
0
4 раза 17%
1
4 раза 17%
5
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
6
1 раз 4%
1
7 раз 28%
2
7 раз 28%
3
5 раз 20%
0
4 раза 16%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Фенербахче
Бешикташ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
103
84
85
75
58
66
211
39
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
111
84
66
48
210
210
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
204
Больше Меньше
214
168
1411
1113
718
816
223
519
124
123
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|25 (4)
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|15 (8)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|15 (5)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|12 (1)
|Истанбулспор
|Этеми Вален
|10 (4)
|Антальяспор
|Фернандо Мартинс
|1 8
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 8
|Касымпаша
|Эйссерик Валентин
|9
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|1 7
|Фатих Карагюмрюк
|Шукуров Отабек
|1 7
Прогнозы на матч Фенербахче - Бешикташ
Исход игры
Фенербахче
77.6% (38)
Ничья
20.4% (10)
Бешикташ
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
76.6% (36)
Меньше
23.4% (11)
Обе команды забьют
Да
89.36% (42)
Нет
10.64% (5)
Популярный счёт
2:1 Фенербахче
61.2% (30)
1:1 Ничья
12.2% (6)
2:2 Ничья
6.1% (3)
1:0 Фенербахче
6.1% (3)
3:2 Фенербахче
4.1% (2)
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