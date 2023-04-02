Тур: 27. Стадион: Umraniye Belediyesi Sehir Stadium.
2:2
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаДемирбаг Адиль
45' Желтая карточкаГлумац Томислав
1:0
62' Гол в свои воротаДемиртапа Кархаман
63' Желтая карточкаСеркан Гёксу
1:1
82' ГолДиуф Маме Бирам
2:1
89' ГолАйик Онур
2:2
90' ГолДикмен Сонер
90'+9
Ход матча
16'
45'
62'
63'
82'
1:1
89'
2:1
90'
2:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 7
-
0 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
276 Количество передач 582
-
33 Владение мячом, % 67
Прогноз на матч от Liveresult
16
Атасаяр
Онур
18
Найир
Умут
22
Огюз
Ахмет
14
Дикмен
Сонер
19
Эмрели
Махир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Атасаяр ОнурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Найир УмутНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Озер БеркеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Авуну ДюрельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Айик ОнурНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Реджеп Учар
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Огюз АхметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Дикмен СонерПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Эмрели МахирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Мурич РобертПолузащитник
-
23 Цекици ЭндриПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Паш БруноПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Станоджевич Александр
История личных встреч
Умраниеспор
Коньяспор
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
1.25
0
Среднее время на гол
72
0
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.25
0.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
360
Бомбардиры внутри турнира
Умраниеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Найир Умут
|10 (1)
|0.4
|Антонио Мрсич
|6 (4)
|0.24
|Авуну Дюрель
|5
|0.2
|Айик Онур
|2
|0.08
|Глумац Томислав
|2
|0.08
|Жералду Бартоломеу
|1
|0.04
|Огуз Гурбулак
|1
|0.04
|Дель Валье Йонатан
|1
|0.04
|Кайоде Оларенваджу
|1
|0.04
|Георге Валентин
|1
|0.04
|Секидика Джесс
|1
|0.04
|Леняни Эрмир
|0
|0
|Сакей Айзаак
|0
|0
|Попов Страхил
|0
|0
|Атасаяр Онур
|0
|0
|Йылмаз Картал
|0
|0
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диуф Маме Бирам
|8 (1)
|0.32
|Демир Мухаммет
|5 (1)
|0.2
|Хаджиахметович Амир
|3 (3)
|0.12
|Хауберт Гильерме
|2 (1)
|0.08
|Дикмен Сонер
|2
|0.08
|Кальво Франсиско
|2
|0.08
|Цекици Эндри
|2
|0.08
|Паш Бруно
|1
|0.04
|Юлгюн Огулджан
|1
|0.04
|Огюз Ахмет
|0
|0
|Мурич Роберт
|0
|0
|Бютюки Зюмер
|0
|0
|Икпеазу Уче
|0
|0
Карточки
Умраниеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сакей Айзаак
|7
|0
|Серкан Гёксу
|6
|0
|Глумац Томислав
|4
|1
|Огуз Гурбулак
|5
|0
|Атасаяр Онур
|3
|1
|Жералду Бартоломеу
|4
|0
|Авуну Дюрель
|2
|1
|Георге Валентин
|3
|0
|Аллисон
|1
|1
|Дель Валье Йонатан
|2
|0
|Айик Онур
|2
|0
|Оздемир Оркун
|2
|0
|Найир Умут
|2
|0
|Епуряну Александр
|1
|0
|Антонио Мрсич
|1
|0
|Попов Страхил
|1
|0
|Нефиз Эмре
|1
|0
|Секидика Джесс
|1
|0
|Йылмаз Картал
|1
|0
|Йылмаз Мерт
|1
|0
|Беттаеб Адель
|1
|0
|Гагнидзе Ника
|1
|0
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирбаг Адиль
|9
|1
|Кальво Франсиско
|8
|0
|Огюз Ахмет
|7
|0
|Юлгюн Огулджан
|6
|0
|Икпеазу Уче
|4
|1
|Паш Бруно
|5
|0
|Шехич Ибрагим
|3
|1
|Цекици Эндри
|3
|0
|Диуф Маме Бирам
|1
|1
|Демир Мухаммет
|2
|0
|Бютюки Зюмер
|2
|0
|Мурич Роберт
|2
|0
|Хаджиахметович Амир
|2
|0
|Михаляк Конрад
|2
|0
|Дикмен Сонер
|2
|0
|Хауберт Гильерме
|2
|0
|Амилтон Минервино
|1
|0
|Бухалакис Андреас
|1
|0
|Язгылы Угурджан
|1
|0
|Демиртапа Кархаман
|1
|0
|Караель Джебраил
|1
|0
|Эмрели Махир
|1
|0
Результаты матчей
Умраниеспор
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Коньяспор
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
11
12
Умраниеспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Коньяспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
13
5
Волевые поражения
12
10
Умраниеспор
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (5)
64% (16)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
44% (11)
40% (10)
Коньяспор
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
12% (3)
60% (15)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
14
7
Волевые поражения
23
22
Голы по времени матча
Забито
14
18
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
1
7%
2
11%
1-15
2
14%
3
17%
16-30
2
14%
2
11%
31-45
2
14%
2
11%
46-60
2
14%
4
22%
61-75
5
36%
5
28%
76-90
Пропущено
23
17
7 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
2
9%
5
29%
29%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
2
9%
4
24%
31-45
6
26%
2
12%
46-60
3
13%
2
12%
61-75
7
30%
3
18%
76-90
Забито
18
11
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
4
22%
1
9%
31-45
4
22%
1
9%
46-60
3
17%
4
36%
61-75
3
17%
3
27%
76-90
Пропущено
22
11
11 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
3
14%
1
9%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
6
27%
2
18%
31-45
5
23%
2
18%
46-60
1
5%
2
18%
61-75
5
23%
4
36%
76-90
Забито
32
29
13 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 10
6 Не забивали 8
3
9%
2
7%
1-15
4
13%
5
17%
16-30
6
19%
3
10%
31-45
6
19%
3
10%
46-60
5
16%
8
28%
61-75
8
25%
8
28%
76-90
Пропущено
45
28
18 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 15
18 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 17
5
11%
6
21%
1-15
5
11%
1
4%
16-30
8
18%
6
21%
31-45
11
24%
4
14%
46-60
4
9%
4
14%
61-75
12
27%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Умраниеспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Касымпаша - Умраниеспор 1:1 Трабзонспор - Умраниеспор 1:2 Умраниеспор - Адана Демирспор 1:1 Галатасарай - Умраниеспор 3:2
Антальяспор - Умраниеспор 3:2 Умраниеспор - Фенербахче 1:2 Умраниеспор - Трабзонспор 1:4 Умраниеспор - Истанбулспор 0:2 Гиресунспор - Умраниеспор 0:1 Умраниеспор - Хатайспор 2:2 Анкарагюджю - Умраниеспор 1:2 Умраниеспор - Истанбул Башакшехир 1:3 Касымпаша - Умраниеспор 1:2 Партизани - Умраниеспор 2:2 Сивасспор - Умраниеспор 2:2 Умраниеспор - Эфелер 09 4:0 Умраниеспор - Аланьяспор 3:1 Бешикташ - Умраниеспор 5:2 Умраниеспор - Фатих Карагюмрюк 1:3 Умраниеспор - Кайсериспор 2:2
Коньяспор
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Коньяспор - Галатасарай 2:1 Коньяспор - Гиресунспор 0:0 Фенербахче - Коньяспор 4:0 Коньяспор - Афжет Афьонспор 5:0
Коньяспор - Истанбулспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Анкарагюджю 0:1 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Бешикташ 1:2 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 3:3 Коньяспор - Сивасспор 2:2 Коньяспор - Аланьяспор 2:2 Коньяспор - Бодрумспор 3:2 Анкарагюджю - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Газиантепспор 0:1 Железничар - Коньяспор 1:2 Кайсериспор - Коньяспор 1:2 Трабзонспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Касымпаша 1:1 Адана Демирспор - Коньяспор 1:1
Результаты матчей
Умраниеспор
Коньяспор
Точный счет
0:1
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
4 раза 16%
1:2
4 раза 16%
2:2
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:2
4 раза 16%
0:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 36%
1
8 раз 32%
0
6 раз 24%
3
2 раза 8%
1
9 раз 36%
0
8 раз 32%
2
6 раз 24%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Умраниеспор
Коньяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
85
49
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
93
75
57
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
178
1114
817
223
223
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|25 (4)
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|15 (8)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|15 (5)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|12 (1)
|Истанбулспор
|Этеми Вален
|10 (4)
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 9
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|1 8
|Антальяспор
|Фернандо Мартинс
|1 8
|Касымпаша
|Эйссерик Валентин
|9
|Фатих Карагюмрюк
|Шукуров Отабек
|1 7