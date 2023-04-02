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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: .
Умраниеспор
2:2
Конец матча
Коньяспор
0'
16' Желтая карточка
Демирбаг Адиль
45' Желтая карточка
Глумац Томислав
1:0
62' Гол в свои ворота
Демиртапа Кархаман
63' Желтая карточка
Серкан Гёксу
1:1
82' Гол
Диуф Маме Бирам
2:1
89' Гол
Айик Онур
2:2
90' Гол
Дикмен Сонер
90'+9
13
Оздемир
Оркун
8
Серкан
Гёксу
44
Глумац
Томислав
24
Епуряну
Александр
16
Атасаяр
Онур
20
Огуз
Гурбулак
41
Йылмаз
Картал
39
Антонио
Мрсич
29
Жералду
Бартоломеу
18
Найир
Умут
77
Секидика
Джесс
13
Шехич
Ибрагим
22
Огюз
Ахмет
4
Демирбаг
Адиль
20
Демиртапа
Кархаман
12
Хауберт
Гильерме
14
Дикмен
Сонер
32
Бухалакис
Андреас
19
Эмрели
Махир
24
Посуэло
Алехандро
70
Морено
Марлос
9
Демир
Мухаммет
Умраниеспор
4-3-3
Коньяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Умраниеспор
Коньяспор

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:0
К
2:0
ТМК
0:0
К
2:1

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.25
0

Среднее время на гол

72
0

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.25
0.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
360

Бомбардиры внутри турнира

Умраниеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Найир Умут 10 (1) 0.4
Антонио Мрсич 6 (4) 0.24
Авуну Дюрель 5 0.2
Айик Онур 2 0.08
Глумац Томислав 2 0.08
Жералду Бартоломеу 1 0.04
Огуз Гурбулак 1 0.04
Дель Валье Йонатан 1 0.04
Кайоде Оларенваджу 1 0.04
Георге Валентин 1 0.04
Секидика Джесс 1 0.04
Леняни Эрмир 0 0
Сакей Айзаак 0 0
Попов Страхил 0 0
Атасаяр Онур 0 0
Йылмаз Картал 0 0
Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диуф Маме Бирам 8 (1) 0.32
Демир Мухаммет 5 (1) 0.2
Хаджиахметович Амир 3 (3) 0.12
Хауберт Гильерме 2 (1) 0.08
Дикмен Сонер 2 0.08
Кальво Франсиско 2 0.08
Цекици Эндри 2 0.08
Паш Бруно 1 0.04
Юлгюн Огулджан 1 0.04
Огюз Ахмет 0 0
Мурич Роберт 0 0
Бютюки Зюмер 0 0
Икпеазу Уче 0 0

Карточки

Умраниеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сакей Айзаак 7 0
Серкан Гёксу 6 0
Глумац Томислав 4 1
Огуз Гурбулак 5 0
Атасаяр Онур 3 1
Жералду Бартоломеу 4 0
Авуну Дюрель 2 1
Георге Валентин 3 0
Аллисон 1 1
Дель Валье Йонатан 2 0
Айик Онур 2 0
Оздемир Оркун 2 0
Найир Умут 2 0
Епуряну Александр 1 0
Антонио Мрсич 1 0
Попов Страхил 1 0
Нефиз Эмре 1 0
Секидика Джесс 1 0
Йылмаз Картал 1 0
Йылмаз Мерт 1 0
Беттаеб Адель 1 0
Гагнидзе Ника 1 0
Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирбаг Адиль 9 1
Кальво Франсиско 8 0
Огюз Ахмет 7 0
Юлгюн Огулджан 6 0
Икпеазу Уче 4 1
Паш Бруно 5 0
Шехич Ибрагим 3 1
Цекици Эндри 3 0
Диуф Маме Бирам 1 1
Демир Мухаммет 2 0
Бютюки Зюмер 2 0
Мурич Роберт 2 0
Хаджиахметович Амир 2 0
Михаляк Конрад 2 0
Дикмен Сонер 2 0
Хауберт Гильерме 2 0
Амилтон Минервино 1 0
Бухалакис Андреас 1 0
Язгылы Угурджан 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0
Караель Джебраил 1 0
Эмрели Махир 1 0

Результаты матчей

Умраниеспор
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Коньяспор
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

11
12
Умраниеспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Коньяспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
5

Волевые поражения

12
10
Умраниеспор
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (5)
64% (16)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
44% (11)
40% (10)
Коньяспор
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
12% (3)
60% (15)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

14
7

Волевые поражения

23
22

Голы по времени матча

Забито

14
18
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
1
7%
2
11%
1-15
2
14%
3
17%
16-30
2
14%
2
11%
31-45
2
14%
2
11%
46-60
2
14%
4
22%
61-75
5
36%
5
28%
76-90

Пропущено

23
17
7 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
2
9%
5
29%
29%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
2
9%
4
24%
31-45
6
26%
2
12%
46-60
3
13%
2
12%
61-75
7
30%
3
18%
76-90

Забито

18
11
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
4
22%
1
9%
31-45
4
22%
1
9%
46-60
3
17%
4
36%
61-75
3
17%
3
27%
76-90

Пропущено

22
11
11 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
3
14%
1
9%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
6
27%
2
18%
31-45
5
23%
2
18%
46-60
1
5%
2
18%
61-75
5
23%
4
36%
76-90

Забито

32
29
13 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 10
6 Не забивали 8
3
9%
2
7%
1-15
4
13%
5
17%
16-30
6
19%
3
10%
31-45
6
19%
3
10%
46-60
5
16%
8
28%
61-75
8
25%
8
28%
76-90

Пропущено

45
28
18 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 15
18 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 17
5
11%
6
21%
1-15
5
11%
1
4%
16-30
8
18%
6
21%
31-45
11
24%
4
14%
46-60
4
9%
4
14%
61-75
12
27%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Умраниеспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Касымпаша - Умраниеспор 1:1 Трабзонспор - Умраниеспор 1:2 Умраниеспор - Адана Демирспор 1:1 Галатасарай - Умраниеспор 3:2
Антальяспор - Умраниеспор 3:2 Умраниеспор - Фенербахче 1:2 Умраниеспор - Трабзонспор 1:4 Умраниеспор - Истанбулспор 0:2 Гиресунспор - Умраниеспор 0:1 Умраниеспор - Хатайспор 2:2 Анкарагюджю - Умраниеспор 1:2 Умраниеспор - Истанбул Башакшехир 1:3 Касымпаша - Умраниеспор 1:2 Партизани - Умраниеспор 2:2 Сивасспор - Умраниеспор 2:2 Умраниеспор - Эфелер 09 4:0 Умраниеспор - Аланьяспор 3:1 Бешикташ - Умраниеспор 5:2 Умраниеспор - Фатих Карагюмрюк 1:3 Умраниеспор - Кайсериспор 2:2
Коньяспор
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Коньяспор - Галатасарай 2:1 Коньяспор - Гиресунспор 0:0 Фенербахче - Коньяспор 4:0 Коньяспор - Афжет Афьонспор 5:0
Коньяспор - Истанбулспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Анкарагюджю 0:1 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Бешикташ 1:2 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 3:3 Коньяспор - Сивасспор 2:2 Коньяспор - Аланьяспор 2:2 Коньяспор - Бодрумспор 3:2 Анкарагюджю - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Газиантепспор 0:1 Железничар - Коньяспор 1:2 Кайсериспор - Коньяспор 1:2 Трабзонспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Касымпаша 1:1 Адана Демирспор - Коньяспор 1:1

Результаты матчей

Умраниеспор
Коньяспор

Точный счет

0:1
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
4 раза 16%
1:2
4 раза 16%
2:2
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:2
4 раза 16%
0:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 36%
1
8 раз 32%
0
6 раз 24%
3
2 раза 8%
1
9 раз 36%
0
8 раз 32%
2
6 раз 24%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Умраниеспор
Коньяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
8
5
4
9
1.5
3
10
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
3
7
5
1.5
5
7
1
11
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
17
8
11
14
1.5
8
17
2
23
2.5
2
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 27 21 3 3 57 - 19 66
2.
Фенербахче
 24 17 3 4 61 - 26 54
3.
Бешикташ
 25 14 7 4 48 - 25 49
4.
Адана Демирспор
 26 12 9 5 50 - 29 45
5.
Истанбул Башакшехир
 25 13 5 7 38 - 26 44
6.
Трабзонспор
 25 12 5 8 48 - 36 41
7.
Кайсериспор
 25 12 2 11 49 - 39 38
8.
Коньяспор
 25 7 11 7 34 - 29 32
9.
Фатих Карагюмрюк
 24 7 10 7 57 - 47 31
10.
Аланьяспор
 26 7 8 11 43 - 48 29
11.
Антальяспор
 25 8 4 13 32 - 40 28
12.
Сивасспор
 25 7 6 12 34 - 38 27
13.
Касымпаша
 25 7 5 13 34 - 44 26
14.
Анкарагюджю
 25 7 4 14 30 - 38 25
15.
Газиантеп
 24 6 7 11 31 - 63 25
16.
Истанбулспор
 24 7 3 14 30 - 48 24
17.
Гиресунспор
 25 5 9 11 25 - 44 24
18.
Хатайспор
 22 6 5 11 19 - 71 23
19.
Умраниеспор
 25 4 8 13 35 - 45 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 13 11 1 1 26 - 12 34
2.
Бешикташ
 13 9 3 1 29 - 10 30
3.
Трабзонспор
 14 9 3 2 27 - 11 30
4.
Фенербахче
 12 9 1 2 35 - 15 28
5.
Истанбул Башакшехир
 13 9 1 3 23 - 13 28
6.
Адана Демирспор
 12 8 4 0 29 - 7 28
7.
Аланьяспор
 13 6 4 3 26 - 17 22
8.
Антальяспор
 13 6 2 5 23 - 20 20
9.
Кайсериспор
 12 6 1 5 28 - 16 19
10.
Касымпаша
 14 5 3 6 23 - 26 18
11.
Фатих Карагюмрюк
 12 4 5 3 28 - 23 17
12.
Коньяспор
 13 4 5 4 11 - 11 17
13.
Хатайспор
 10 4 4 2 12 - 28 16
14.
Анкарагюджю
 12 4 2 6 15 - 18 14
15.
Сивасспор
 12 3 5 4 14 - 13 14
16.
Газиантеп
 12 3 4 5 17 - 37 13
17.
Гиресунспор
 12 3 3 6 14 - 20 12
18.
Истанбулспор
 11 3 2 6 15 - 23 11
19.
Умраниеспор
 13 1 4 8 17 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 14 10 2 2 31 - 7 32
2.
Фенербахче
 12 8 2 2 26 - 11 26
3.
Кайсериспор
 13 6 1 6 21 - 23 19
4.
Бешикташ
 12 5 4 3 19 - 15 19
5.
Адана Демирспор
 14 4 5 5 21 - 22 17
6.
Истанбул Башакшехир
 12 4 4 4 15 - 13 16
7.
Коньяспор
 12 3 6 3 23 - 18 15
8.
Фатих Карагюмрюк
 12 3 5 4 29 - 24 14
9.
Сивасспор
 13 4 1 8 20 - 25 13
10.
Истанбулспор
 13 4 1 8 15 - 25 13
11.
Умраниеспор
 12 3 4 5 18 - 22 13
12.
Газиантеп
 12 3 3 6 14 - 26 12
13.
Гиресунспор
 13 2 6 5 11 - 24 12
14.
Трабзонспор
 11 3 2 6 21 - 25 11
15.
Анкарагюджю
 13 3 2 8 15 - 20 11
16.
Касымпаша
 11 2 2 7 11 - 18 8
17.
Антальяспор
 12 2 2 8 9 - 20 8
18.
Аланьяспор
 13 1 4 8 17 - 31 7
19.
Хатайспор
 12 2 1 9 7 - 43 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 25 (4)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 15 (8)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 15 (5)
Антальяспор Райт Хаджи 12 (1)
Истанбулспор Этеми Вален 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 9
Аланьяспор Фер Лерой 1 8
Антальяспор Фернандо Мартинс 1 8
Касымпаша Эйссерик Валентин 9
Фатих Карагюмрюк Шукуров Отабек 1 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      47'
      Глумац Томислав получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      16'
      Демирбаг Адиль получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
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