Тур: 28. Стадион: Vodafone Park.
0:0
Первый тайм: 10'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
34
Гюнок
Мерт
26
Саисс
Ромен
21
Ариас
Рамон
25
Alexis
Perez
14
Robert
Mejia
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Саисс РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Мераш УмутЗащитник
- Защитник
-
17 Кесгин КеремПолузащитник
-
20 Уйсал НеджипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гюнеш Шенол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Ариас РамонЗащитник
-
25 Alexis PerezЗащитник
- Защитник
-
14 Robert MejiaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Давас ДоганПолузащитник
-
75 Mert Kurt
-
-
50 Kadir Seven
-
-
Главный тренер: Hakan Keles
История личных встреч
Бешикташ
Гиресунспор
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Среднее время на гол
36
180
Всего голов
0
7
Голов в среднем за матч
0
3.5
Среднее время на гол
0
25
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1.25
2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
45
Бомбардиры внутри турнира
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тосун Дженк
|12 (2)
|0.44
|Вегхорст Ваут
|8
|0.3
|Абубакар Венсан
|4
|0.15
|Мулека Джексон
|4
|0.15
|Н'Куду Жорж-Кевин
|4 (1)
|0.15
|Редмонд Натан
|3
|0.11
|Учан Салих
|3
|0.11
|Масуаку Артур
|2
|0.07
|Геззаль Рашид
|2 (1)
|0.07
|Алли Деле
|2
|0.07
|Сануч Тайиб
|2
|0.07
|Розье Валентен
|1
|0.04
|Соуза Жосеф
|1
|0.04
|Фернандеш Жедсон
|0
|0
|Саисс Ромен
|0
|0
|Бингол Тайфур
|0
|0
|Йылмаз Картал
|0
|0
Гиресунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баич Риад
|9 (2)
|0.35
|Сайнс Борха
|6
|0.23
|Кампуш Сержинью
|2
|0.08
|Улудаг Алпер
|1
|0.04
|Кювас Брандлей
|1 (1)
|0.04
|Давас Доган
|1
|0.04
|Савичевич Вукан
|1
|0.04
|Robert Mejia
|1
|0.04
|Беришбек Рахметулла
|1
|0.04
|Кампусано Хорман
|1
|0.04
|Саглам Геркем
|1 (1)
|0.04
|Hayrullah Bilazer
|0
|0
|Mert Kurt
|0
|0
Карточки
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велинтон Соуза
|5
|1
|Масуаку Артур
|6
|0
|Фернандеш Жедсон
|6
|0
|Тосун Дженк
|4
|1
|Розье Валентен
|4
|1
|Редмонд Натан
|5
|0
|Учан Салих
|4
|0
|Саисс Ромен
|4
|0
|Соуза Жосеф
|3
|0
|Узунхан Эмреджан
|1
|1
|Уйсал Неджип
|2
|0
|Вегхорст Ваут
|2
|0
|Колли Омар
|2
|0
|Н'Куду Жорж-Кевин
|2
|0
|Мулека Джексон
|2
|0
|Абубакар Венсан
|1
|0
|Максим Александру
|1
|0
|Бингол Тайфур
|1
|0
|Хаджиахметович Амир
|1
|0
|Монтеро Франcиско
|1
|0
|Сануч Тайиб
|1
|0
|Вардар Беркай
|1
|0
Гиресунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Улудаг Алпер
|8
|0
|Ариас Рамон
|8
|0
|Alexis Perez
|6
|1
|Кампуш Сержинью
|5
|1
|Сайнс Борха
|6
|0
|Савичевич Вукан
|5
|0
|Hayrullah Bilazer
|5
|0
|Кампусано Хорман
|5
|0
|Robert Mejia
|4
|0
|Акпынар Мурат
|4
|0
|Саглам Геркем
|3
|0
|Генч Фарук Джан
|2
|0
|Каплан Ферхат
|1
|0
|Траоре Хамиду
|1
|0
|Onurcan Piri
|1
|0
|Баич Риад
|1
|0
|Кювас Брандлей
|1
|0
|Sergen Picinciol
|1
|0
|Сенгор Фостин
|1
|0
Результаты матчей
Бешикташ
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Гиресунспор
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
1
9
Бешикташ
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Гиресунспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
12
Волевые поражения
24
11
Бешикташ
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
35% (9)
23% (6)
Гиресунспор
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
12
13
Волевые поражения
25
20
Голы по времени матча
Забито
25
12
13 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
3
12%
2
17%
1-15
4
16%
1
8%
16-30
6
24%
1
8%
31-45
6
24%
0
0%
46-60
2
8%
3
25%
61-75
4
16%
5
42%
76-90
Пропущено
11
23
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
1
9%
2
9%
1-15
1
9%
3
13%
16-30
2
18%
4
17%
31-45
3
27%
2
9%
46-60
3
27%
6
26%
61-75
1
9%
6
26%
76-90
Забито
26
14
16 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
6
23%
0
0%
1-15
4
15%
2
14%
16-30
6
23%
2
14%
31-45
2
8%
4
29%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
4
15%
6
43%
76-90
Пропущено
14
20
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
0
0%
1
5%
1-15
3
21%
4
20%
16-30
2
14%
4
20%
31-45
4
29%
4
20%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
4
29%
5
25%
76-90
Забито
51
26
29 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 18
17 Забивали первыми 9
4 Не забивали 7
9
18%
2
8%
1-15
8
16%
3
12%
16-30
12
24%
3
12%
31-45
8
16%
4
15%
46-60
6
12%
3
12%
61-75
8
16%
11
42%
76-90
Пропущено
25
43
9 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 25
7 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 22
1
4%
3
7%
1-15
4
16%
7
16%
16-30
4
16%
8
19%
31-45
7
28%
6
14%
46-60
4
16%
8
19%
61-75
5
20%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Бешикташ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Фенербахче - Бешикташ 2:4 Бешикташ - Истанбулспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Анкарагюджю 2:1
Бешикташ - Антальяспор 0:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Аланьяспор 3:0 Кайсериспор - Бешикташ 0:2 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Коньяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Касымпаша 2:1 Бешикташ - Адана Демирспор 1:0 Газиантеп - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Шанлыурфаспор 4:2 Бешикташ - Гиресунспор 5:3 Бешикташ - Вестерло 1:0 Бешикташ - Шарлеруа 2:1 Бешикташ - Карагумрук 1:1 Бешикташ - Истанбулспор 4:0
Гиресунспор
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Гиресунспор - Аланьяспор 2:2 Ордуспор 1967 - Гиресунспор 1:4 Гиресунспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Коньяспор - Гиресунспор 0:0
Гиресунспор - Кайсериспор 1:2 Касымпаша - Гиресунспор 5:1 Гиресунспор - Галатасарай 0:4 Адана Демирспор - Гиресунспор 1:1 Антальяспор - Гиресунспор 2:2 Гиресунспор - Умраниеспор 0:1 Трабзонспор - Гиресунспор 3:0 Гиресунспор - Газиантеп 2:1 Хатайспор - Гиресунспор 1:1 Гиресунспор - Караджабей 0:5 Бешикташ - Гиресунспор 5:3 Кайсериспор - Гиресунспор 5:3 Фенербахче - Гиресунспор 1:2 Гиресунспор - Османлыспор 3:2 Гиресунспор - Истанбулспор 3:2 Истанбул Башакшехир - Гиресунспор 3:1
Результаты матчей
Бешикташ
Гиресунспор
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
3:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
Точный счет
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
0:1
4 раза 16%
2:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 27%
2
7 раз 27%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
10 раз 40%
0
8 раз 32%
2
6 раз 24%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Бешикташ
Гиресунспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
84
85
57
58
111
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
94
76
211
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
224
Больше Меньше
178
1511
718
818
124
323
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|21
|3
|3
|57 - 19
|66
|2.
|25
|17
|3
|5
|63 - 30
|54
|3.
|0:0
|27
|15
|8
|4
|55 - 27
|53
|4.
|26
|12
|9
|5
|50 - 29
|45
|5.
|26
|13
|6
|7
|39 - 27
|45
|6.
|26
|12
|5
|9
|48 - 38
|41
|7.
|25
|12
|2
|11
|49 - 39
|38
|8.
|25
|8
|10
|7
|58 - 47
|34
|9.
|26
|7
|12
|7
|35 - 30
|33
|10.
|26
|7
|8
|11
|43 - 48
|29
|11.
|26
|8
|5
|13
|36 - 44
|29
|12.
|26
|8
|5
|13
|33 - 41
|29
|13.
|26
|7
|7
|12
|35 - 39
|28
|14.
|26
|8
|4
|14
|33 - 40
|28
|15.
|0:0
|26
|5
|10
|11
|28 - 44
|25
|16.
|24
|6
|7
|11
|31 - 66
|25
|17.
|26
|7
|3
|16
|32 - 52
|24
|18.
|22
|6
|5
|11
|19 - 74
|23
|19.
|25
|4
|8
|13
|35 - 45
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|26 - 12
|34
|2.
|0:0
|14
|9
|4
|1
|32 - 10
|31
|3.
|14
|9
|3
|2
|27 - 11
|30
|4.
|13
|9
|1
|3
|37 - 19
|28
|5.
|13
|9
|1
|3
|23 - 13
|28
|6.
|12
|8
|4
|0
|29 - 7
|28
|7.
|13
|6
|4
|3
|26 - 17
|22
|8.
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|9.
|13
|6
|2
|5
|23 - 20
|20
|10.
|12
|6
|1
|5
|28 - 16
|19
|11.
|14
|4
|6
|4
|12 - 12
|18
|12.
|12
|4
|5
|3
|28 - 23
|17
|13.
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|14.
|10
|4
|4
|2
|12 - 28
|16
|15.
|13
|3
|6
|4
|15 - 14
|15
|16.
|12
|3
|4
|5
|17 - 37
|13
|17.
|0:0
|12
|3
|3
|6
|17 - 20
|12
|18.
|12
|3
|2
|7
|15 - 24
|11
|19.
|13
|1
|4
|8
|17 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|31 - 7
|32
|2.
|12
|8
|2
|2
|26 - 11
|26
|3.
|0:0
|13
|6
|4
|3
|23 - 17
|22
|4.
|13
|6
|1
|6
|21 - 23
|19
|5.
|13
|4
|5
|4
|30 - 24
|17
|6.
|13
|4
|5
|4
|16 - 14
|17
|7.
|14
|4
|5
|5
|21 - 22
|17
|8.
|12
|3
|6
|3
|23 - 18
|15
|9.
|13
|4
|1
|8
|20 - 25
|13
|10.
|14
|4
|1
|9
|17 - 28
|13
|11.
|12
|3
|4
|5
|18 - 22
|13
|12.
|0:0
|14
|2
|7
|5
|11 - 24
|13
|13.
|12
|3
|3
|6
|14 - 29
|12
|14.
|12
|3
|2
|7
|21 - 27
|11
|15.
|13
|3
|2
|8
|15 - 20
|11
|16.
|13
|2
|3
|8
|10 - 21
|9
|17.
|11
|2
|2
|7
|11 - 18
|8
|18.
|13
|1
|4
|8
|17 - 31
|7
|19.
|12
|2
|1
|9
|7 - 46
|7
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|26 (4)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|16 (5)
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|15 (8)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|13 (1)
|Бешикташ
|Тосун Дженк
|12 (2)
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 9
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|1 8
|Антальяспор
|Фернандо Мартинс
|1 8
|Касымпаша
|Эйссерик Валентин
|9
|Коньяспор
|Кальво Франсиско
|9