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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: .
Бешикташ
0:0
Первый тайм: 10'
Гиресунспор
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бешикташ
Ничья
Гиресунспор
8.00
6.80
9.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
34
Гюнок
Мерт
4
Булут
Онур
6
Колли
Омар
26
Саисс
Ромен
25
Масуаку
Артур
15
Редмонд
Натан
19
Хаджиахметович
Амир
8
Учан
Салих
18
Геззаль
Рашид
9
Тосун
Дженк
10
Абубакар
Венсан
35
Каплан
Ферхат
77
Hayrullah
Bilazer
21
Ариас
Рамон
25
Alexis
Perez
6
Улудаг
Алпер
14
Robert
Mejia
30
Кампусано
Хорман
11
Кювас
Брандлей
23
Саглам
Геркем
7
Сайнс
Борха
9
Баич
Риад
Бешикташ
4-4-2
Гиресунспор
4-2-3-1

История личных встреч

Бешикташ
Гиресунспор

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
5:3
С
0:1
С
0:0
С
0:4

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Среднее время на гол

36
180

Всего голов

0
7

Голов в среднем за матч

0
3.5

Среднее время на гол

0
25

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1.25
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
45

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тосун Дженк 12 (2) 0.44
Вегхорст Ваут 8 0.3
Абубакар Венсан 4 0.15
Мулека Джексон 4 0.15
Н'Куду Жорж-Кевин 4 (1) 0.15
Редмонд Натан 3 0.11
Учан Салих 3 0.11
Масуаку Артур 2 0.07
Геззаль Рашид 2 (1) 0.07
Алли Деле 2 0.07
Сануч Тайиб 2 0.07
Розье Валентен 1 0.04
Соуза Жосеф 1 0.04
Фернандеш Жедсон 0 0
Саисс Ромен 0 0
Бингол Тайфур 0 0
Йылмаз Картал 0 0
Гиресунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баич Риад 9 (2) 0.35
Сайнс Борха 6 0.23
Кампуш Сержинью 2 0.08
Улудаг Алпер 1 0.04
Кювас Брандлей 1 (1) 0.04
Давас Доган 1 0.04
Савичевич Вукан 1 0.04
Robert Mejia 1 0.04
Беришбек Рахметулла 1 0.04
Кампусано Хорман 1 0.04
Саглам Геркем 1 (1) 0.04
Hayrullah Bilazer 0 0
Mert Kurt 0 0

Карточки

Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велинтон Соуза 5 1
Масуаку Артур 6 0
Фернандеш Жедсон 6 0
Тосун Дженк 4 1
Розье Валентен 4 1
Редмонд Натан 5 0
Учан Салих 4 0
Саисс Ромен 4 0
Соуза Жосеф 3 0
Узунхан Эмреджан 1 1
Уйсал Неджип 2 0
Вегхорст Ваут 2 0
Колли Омар 2 0
Н'Куду Жорж-Кевин 2 0
Мулека Джексон 2 0
Абубакар Венсан 1 0
Максим Александру 1 0
Бингол Тайфур 1 0
Хаджиахметович Амир 1 0
Монтеро Франcиско 1 0
Сануч Тайиб 1 0
Вардар Беркай 1 0
Гиресунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Улудаг Алпер 8 0
Ариас Рамон 8 0
Alexis Perez 6 1
Кампуш Сержинью 5 1
Сайнс Борха 6 0
Савичевич Вукан 5 0
Hayrullah Bilazer 5 0
Кампусано Хорман 5 0
Robert Mejia 4 0
Акпынар Мурат 4 0
Саглам Геркем 3 0
Генч Фарук Джан 2 0
Каплан Ферхат 1 0
Траоре Хамиду 1 0
Onurcan Piri 1 0
Баич Риад 1 0
Кювас Брандлей 1 0
Sergen Picinciol 1 0
Сенгор Фостин 1 0

Результаты матчей

Бешикташ
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Гиресунспор
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

1
9
Бешикташ
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Гиресунспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
12

Волевые поражения

24
11
Бешикташ
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
35% (9)
23% (6)
Гиресунспор
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

12
13

Волевые поражения

25
20

Голы по времени матча

Забито

25
12
13 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
3
12%
2
17%
1-15
4
16%
1
8%
16-30
6
24%
1
8%
31-45
6
24%
0
0%
46-60
2
8%
3
25%
61-75
4
16%
5
42%
76-90

Пропущено

11
23
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
1
9%
2
9%
1-15
1
9%
3
13%
16-30
2
18%
4
17%
31-45
3
27%
2
9%
46-60
3
27%
6
26%
61-75
1
9%
6
26%
76-90

Забито

26
14
16 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
6
23%
0
0%
1-15
4
15%
2
14%
16-30
6
23%
2
14%
31-45
2
8%
4
29%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
4
15%
6
43%
76-90

Пропущено

14
20
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
0
0%
1
5%
1-15
3
21%
4
20%
16-30
2
14%
4
20%
31-45
4
29%
4
20%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
4
29%
5
25%
76-90

Забито

51
26
29 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 18
17 Забивали первыми 9
4 Не забивали 7
9
18%
2
8%
1-15
8
16%
3
12%
16-30
12
24%
3
12%
31-45
8
16%
4
15%
46-60
6
12%
3
12%
61-75
8
16%
11
42%
76-90

Пропущено

25
43
9 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 25
7 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 22
1
4%
3
7%
1-15
4
16%
7
16%
16-30
4
16%
8
19%
31-45
7
28%
6
14%
46-60
4
16%
8
19%
61-75
5
20%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Бешикташ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Фенербахче - Бешикташ 2:4 Бешикташ - Истанбулспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Анкарагюджю 2:1
Бешикташ - Антальяспор 0:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Аланьяспор 3:0 Кайсериспор - Бешикташ 0:2 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Коньяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Касымпаша 2:1 Бешикташ - Адана Демирспор 1:0 Газиантеп - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Шанлыурфаспор 4:2 Бешикташ - Гиресунспор 5:3 Бешикташ - Вестерло 1:0 Бешикташ - Шарлеруа 2:1 Бешикташ - Карагумрук 1:1 Бешикташ - Истанбулспор 4:0
Гиресунспор
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Гиресунспор - Аланьяспор 2:2 Ордуспор 1967 - Гиресунспор 1:4 Гиресунспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Коньяспор - Гиресунспор 0:0
Гиресунспор - Кайсериспор 1:2 Касымпаша - Гиресунспор 5:1 Гиресунспор - Галатасарай 0:4 Адана Демирспор - Гиресунспор 1:1 Антальяспор - Гиресунспор 2:2 Гиресунспор - Умраниеспор 0:1 Трабзонспор - Гиресунспор 3:0 Гиресунспор - Газиантеп 2:1 Хатайспор - Гиресунспор 1:1 Гиресунспор - Караджабей 0:5 Бешикташ - Гиресунспор 5:3 Кайсериспор - Гиресунспор 5:3 Фенербахче - Гиресунспор 1:2 Гиресунспор - Османлыспор 3:2 Гиресунспор - Истанбулспор 3:2 Истанбул Башакшехир - Гиресунспор 3:1

Результаты матчей

Бешикташ
Гиресунспор

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
3:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%

Точный счет

2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
0:1
4 раза 16%
2:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 27%
2
7 раз 27%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
10 раз 40%
0
8 раз 32%
2
6 раз 24%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Бешикташ
Гиресунспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
4
8
5
1.5
5
7
5
8
2.5
1
11
2
11
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
4
7
6
1.5
2
11
3
10
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
4
0.5
Больше Меньше
17
8
15
11
1.5
7
18
8
18
2.5
1
24
3
23
3.5
1
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 27 21 3 3 57 - 19 66
2.
Фенербахче
 25 17 3 5 63 - 30 54
3.
Бешикташ
 0:0 27 15 8 4 55 - 27 53
4.
Адана Демирспор
 26 12 9 5 50 - 29 45
5.
Истанбул Башакшехир
 26 13 6 7 39 - 27 45
6.
Трабзонспор
 26 12 5 9 48 - 38 41
7.
Кайсериспор
 25 12 2 11 49 - 39 38
8.
Фатих Карагюмрюк
 25 8 10 7 58 - 47 34
9.
Коньяспор
 26 7 12 7 35 - 30 33
10.
Аланьяспор
 26 7 8 11 43 - 48 29
11.
Касымпаша
 26 8 5 13 36 - 44 29
12.
Антальяспор
 26 8 5 13 33 - 41 29
13.
Сивасспор
 26 7 7 12 35 - 39 28
14.
Анкарагюджю
 26 8 4 14 33 - 40 28
15.
Гиресунспор
 0:0 26 5 10 11 28 - 44 25
16.
Газиантеп
 24 6 7 11 31 - 66 25
17.
Истанбулспор
 26 7 3 16 32 - 52 24
18.
Хатайспор
 22 6 5 11 19 - 74 23
19.
Умраниеспор
 25 4 8 13 35 - 45 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 13 11 1 1 26 - 12 34
2.
Бешикташ
 0:0 14 9 4 1 32 - 10 31
3.
Трабзонспор
 14 9 3 2 27 - 11 30
4.
Фенербахче
 13 9 1 3 37 - 19 28
5.
Истанбул Башакшехир
 13 9 1 3 23 - 13 28
6.
Адана Демирспор
 12 8 4 0 29 - 7 28
7.
Аланьяспор
 13 6 4 3 26 - 17 22
8.
Касымпаша
 15 6 3 6 25 - 26 21
9.
Антальяспор
 13 6 2 5 23 - 20 20
10.
Кайсериспор
 12 6 1 5 28 - 16 19
11.
Коньяспор
 14 4 6 4 12 - 12 18
12.
Фатих Карагюмрюк
 12 4 5 3 28 - 23 17
13.
Анкарагюджю
 13 5 2 6 18 - 20 17
14.
Хатайспор
 10 4 4 2 12 - 28 16
15.
Сивасспор
 13 3 6 4 15 - 14 15
16.
Газиантеп
 12 3 4 5 17 - 37 13
17.
Гиресунспор
 0:0 12 3 3 6 17 - 20 12
18.
Истанбулспор
 12 3 2 7 15 - 24 11
19.
Умраниеспор
 13 1 4 8 17 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 14 10 2 2 31 - 7 32
2.
Фенербахче
 12 8 2 2 26 - 11 26
3.
Бешикташ
 0:0 13 6 4 3 23 - 17 22
4.
Кайсериспор
 13 6 1 6 21 - 23 19
5.
Фатих Карагюмрюк
 13 4 5 4 30 - 24 17
6.
Истанбул Башакшехир
 13 4 5 4 16 - 14 17
7.
Адана Демирспор
 14 4 5 5 21 - 22 17
8.
Коньяспор
 12 3 6 3 23 - 18 15
9.
Сивасспор
 13 4 1 8 20 - 25 13
10.
Истанбулспор
 14 4 1 9 17 - 28 13
11.
Умраниеспор
 12 3 4 5 18 - 22 13
12.
Гиресунспор
 0:0 14 2 7 5 11 - 24 13
13.
Газиантеп
 12 3 3 6 14 - 29 12
14.
Трабзонспор
 12 3 2 7 21 - 27 11
15.
Анкарагюджю
 13 3 2 8 15 - 20 11
16.
Антальяспор
 13 2 3 8 10 - 21 9
17.
Касымпаша
 11 2 2 7 11 - 18 8
18.
Аланьяспор
 13 1 4 8 17 - 31 7
19.
Хатайспор
 12 2 1 9 7 - 46 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 26 (4)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 16 (5)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 15 (8)
Антальяспор Райт Хаджи 13 (1)
Бешикташ Тосун Дженк 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 9
Аланьяспор Фер Лерой 1 8
Антальяспор Фернандо Мартинс 1 8
Касымпаша Эйссерик Валентин 9
Коньяспор Кальво Франсиско 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бешикташ
Ничья
Гиресунспор
8.00
6.80
9.00
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