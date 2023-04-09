Тур: 28. Стадион: Новый стадион 4 сентября.
1:0
Первый тайм: 43'
Ход матча
37'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
58
Эрдал
Зия
24
Сайс
Самуэль
90
Джеймс
Леке
59
Тоуба
Ахмед
60
Лима
Лукас
20
Билья
Лукас
23
Тюрюдж
Дениз
11
Янузай
Аднан
18
Шиш
Патрик
17
Кени
Филипп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
-
24 Сайс СамуэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Джеймс ЛекеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Камара СамбаЗащитник
- Полузащитник
-
21 Гекай ЭмреПолузащитник
-
37 Арслан ХаканПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Муса АхмедНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
-
60 Лима ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
20 Билья ЛукасПолузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
-
18 Шиш ПатрикПолузащитник
-
17 Кени ФилиппНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Белезоглу Эмре
История личных встреч
Сивасспор
Истанбул Башакшехир
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
88.9%
66.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
22 матча
18.2%
40.9%
40.9%
4 победы 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
36.4%
40.9%
22.7%
8 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.2%
31.8%
50%
4 победы 7 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
0.82
1.09
Среднее время на гол
110
82
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.55
1
Среднее время на гол
58
90
Всего голов
26
23
Голов в среднем за матч
1.18
1.05
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
76
86
Бомбардиры внутри турнира
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саба Диа
|5 (1)
|0.19
|Градель Макс-Ален
|5 (3)
|0.19
|Ятабаре Мустафа
|5
|0.19
|Сайс Самуэль
|2 (1)
|0.08
|Кофи Исаак
|2
|0.08
|Джеймс Леке
|2
|0.08
|Ешильюрт Эрдоган
|2
|0.08
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0.08
|Ульвестад Фредрик
|1
|0.04
|Кайседо Хорди
|1
|0.04
|Арслан Хакан
|1
|0.04
|Османпаша Джанер
|1
|0.04
|Ялчин Робин
|1
|0.04
|Харисис Харилаос
|1
|0.04
|Чифтчи Угюр
|0
|0
|Гутас Димитрис
|0
|0
|Окумуш Аладдин
|0
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гюрлер Сердар
|6
|0.23
|Алексич Даниел
|6
|0.23
|Тюрюдж Дениз
|6 (4)
|0.23
|Ндайишимийе Юссуф
|4
|0.15
|Озджан Беркай
|3
|0.12
|Шиш Патрик
|2
|0.08
|Траоре Бертран
|2
|0.08
|Кени Филипп
|2
|0.08
|Шуиар Мунир
|1
|0.04
|Шахинер Омер Али
|1
|0.04
|Окака Стефано
|1
|0.04
|Шадли Насер
|1
|0.04
|Лима Лукас
|0
|0
|Кайсара Жуниор
|0
|0
|Дуарте Леонардо
|0
|0
Карточки
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ешильюрт Эрдоган
|4
|1
|Чифтчи Угюр
|4
|1
|Ялчин Робин
|5
|0
|Градель Макс-Ален
|3
|1
|Саба Диа
|4
|0
|Ульвестад Фредрик
|3
|0
|Османпаша Джанер
|3
|0
|Харисис Харилаос
|3
|0
|Ятабаре Мустафа
|2
|0
|Арслан Хакан
|2
|0
|Кофи Исаак
|2
|0
|Гутас Димитрис
|2
|0
|Сайс Самуэль
|2
|0
|Кейта Абдул-Кадер
|2
|0
|Эрдал Зия
|1
|0
|Камара Самба
|1
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндайишимийе Юссуф
|8
|0
|Текдемир Махмут
|6
|1
|Тюрюдж Дениз
|5
|0
|Окака Стефано
|3
|1
|Алексич Даниел
|4
|0
|Дуарте Леонардо
|3
|0
|Тоуба Ахмед
|3
|0
|Билья Лукас
|2
|0
|Гюрлер Сердар
|2
|0
|Шахинер Омер Али
|2
|0
|Кайсара Жуниор
|2
|0
|Лима Лукас
|2
|0
|Янузай Аднан
|0
|1
|Траоре Бертран
|1
|0
|Кривелли Энцо
|1
|0
|Фигейредо Жоау
|1
|0
|Шуиар Мунир
|1
|0
|Карзев Эден
|1
|0
|Кени Филипп
|1
|0
Результаты матчей
Сивасспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Истанбул Башакшехир
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
9
6
Сивасспор
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Истанбул Башакшехир
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
21
10
Волевые поражения
11
20
Сивасспор
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (10)
28% (7)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
Истанбул Башакшехир
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
20% (5)
40% (10)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
24% (6)
48% (12)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
3
11
Волевые победы
21
13
Волевые поражения
20
26
Голы по времени матча
Забито
15
15
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 18
0
0%
2
13%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
4
27%
2
13%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
4
27%
6
40%
76-90
Пропущено
12
13
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
8%
1
8%
1-15
5
42%
3
23%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
3
25%
4
31%
76-90
Забито
17
21
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
4
19%
16-30
4
24%
5
24%
31-45
4
24%
3
14%
46-60
1
6%
5
24%
61-75
5
29%
29%
4
19%
76-90
Пропущено
25
12
14 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 5
4
16%
2
17%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
7
28%
2
17%
31-45
6
24%
3
25%
46-60
3
12%
1
8%
61-75
2
8%
4
33%
76-90
Забито
32
36
15 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 14
5 Не забивали 8
1
3%
2
6%
1-15
6
19%
4
11%
16-30
8
25%
7
19%
31-45
5
16%
6
17%
46-60
3
9%
7
19%
61-75
9
28%
10
28%
76-90
Пропущено
37
25
21 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 15
5
14%
3
12%
1-15
8
22%
3
12%
16-30
8
22%
3
12%
31-45
7
19%
6
24%
46-60
4
11%
2
8%
61-75
5
14%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Сивасспор
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Сивасспор - Анкарагюджю 2:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4 Истанбулспор - Сивасспор 3:0 Фиорентина - Сивасспор 1:0
Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 4:3 Сивасспор - Газиантеп 3:0 Сивасспор - Сивас Беледьеспор 3:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Аланьяспор - Сивасспор 0:3 Сивасспор - Адана Демирспор 1:2 Газиантеп - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Караджабей 3:0 Кайсериспор - Сивасспор 4:1 Коньяспор - Сивасспор 2:2 Сивасспор - Галатасарай 1:2 Касымпаша - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Эрокспор 5:2 Анкарагюджю - Сивасспор 0:2 Сивасспор - Саарбрюккен 2:1 Сивасспор - Партизани 2:0
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4
Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:2 Гент - Истанбул Башакшехир 1:1 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:0 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 1:3 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 2:1 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 2:0 Умраниеспор - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Гёзтепе 3:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 0:7 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 3:3 Истанбул Башакшехир - Хартс 3:1
Результаты матчей
Сивасспор
Истанбул Башакшехир
Точный счет
1:1
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:0
5 раз 38%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
6 раз 46%
0
4 раза 31%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
5 раз 42%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
Точный счет
1:2
5 раз 20%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
2:0
5 раз 20%
1:0
5 раз 20%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
0
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
3 раза 12%
0
9 раз 36%
2
8 раз 32%
3
4 раза 16%
1
3 раза 12%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сивасспор
Истанбул Башакшехир
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
94
39
85
111
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
75
67
57
211
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
169
916
1312
322
520
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|21
|3
|3
|57 - 19
|66
|2.
|25
|17
|3
|5
|63 - 30
|54
|3.
|26
|15
|7
|4
|55 - 27
|52
|4.
|26
|12
|9
|5
|50 - 29
|45
|5.
|0:1
|26
|13
|5
|8
|38 - 27
|44
|6.
|26
|12
|5
|9
|48 - 38
|41
|7.
|25
|12
|2
|11
|49 - 39
|38
|8.
|25
|8
|10
|7
|58 - 47
|34
|9.
|26
|7
|12
|7
|35 - 30
|33
|10.
|1:0
|26
|8
|6
|12
|35 - 38
|30
|11.
|26
|8
|5
|13
|33 - 41
|29
|12.
|26
|8
|5
|13
|36 - 44
|29
|13.
|26
|7
|8
|11
|43 - 48
|29
|14.
|26
|8
|4
|14
|33 - 40
|28
|15.
|24
|6
|7
|11
|31 - 66
|25
|16.
|26
|7
|3
|16
|32 - 52
|24
|17.
|25
|5
|9
|11
|28 - 44
|24
|18.
|22
|6
|5
|11
|19 - 74
|23
|19.
|25
|4
|8
|13
|35 - 45
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|26 - 12
|34
|2.
|13
|9
|3
|1
|32 - 10
|30
|3.
|14
|9
|3
|2
|27 - 11
|30
|4.
|13
|9
|1
|3
|37 - 19
|28
|5.
|0:1
|13
|9
|1
|3
|23 - 13
|28
|6.
|12
|8
|4
|0
|29 - 7
|28
|7.
|13
|6
|4
|3
|26 - 17
|22
|8.
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|9.
|13
|6
|2
|5
|23 - 20
|20
|10.
|12
|6
|1
|5
|28 - 16
|19
|11.
|14
|4
|6
|4
|12 - 12
|18
|12.
|12
|4
|5
|3
|28 - 23
|17
|13.
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|14.
|1:0
|13
|4
|5
|4
|15 - 13
|17
|15.
|10
|4
|4
|2
|12 - 28
|16
|16.
|12
|3
|4
|5
|17 - 37
|13
|17.
|12
|3
|3
|6
|17 - 20
|12
|18.
|12
|3
|2
|7
|15 - 24
|11
|19.
|13
|1
|4
|8
|17 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|31 - 7
|32
|2.
|12
|8
|2
|2
|26 - 11
|26
|3.
|13
|6
|4
|3
|23 - 17
|22
|4.
|13
|6
|1
|6
|21 - 23
|19
|5.
|13
|4
|5
|4
|30 - 24
|17
|6.
|14
|4
|5
|5
|21 - 22
|17
|7.
|0:1
|13
|4
|4
|5
|15 - 14
|16
|8.
|12
|3
|6
|3
|23 - 18
|15
|9.
|14
|4
|1
|9
|17 - 28
|13
|10.
|12
|3
|4
|5
|18 - 22
|13
|11.
|1:0
|13
|4
|1
|8
|20 - 25
|13
|12.
|13
|2
|6
|5
|11 - 24
|12
|13.
|12
|3
|3
|6
|14 - 29
|12
|14.
|12
|3
|2
|7
|21 - 27
|11
|15.
|13
|3
|2
|8
|15 - 20
|11
|16.
|13
|2
|3
|8
|10 - 21
|9
|17.
|11
|2
|2
|7
|11 - 18
|8
|18.
|12
|2
|1
|9
|7 - 46
|7
|19.
|13
|1
|4
|8
|17 - 31
|7
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|26 (4)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|16 (5)
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|15 (8)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|13 (1)
|Бешикташ
|Тосун Дженк
|12 (2)
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 9
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|1 8
|Антальяспор
|Фернандо Мартинс
|1 8
|Касымпаша
|Эйссерик Валентин
|9
|Коньяспор
|Кальво Франсиско
|9