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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Гиресунспор
1:0
Второй тайм: 63'
Сивасспор

Ход матча

16'
Кювас Брандлей
Alexis Perez
 
18'
Кампусано Хорман
(Кювас Брандлей)
1:0
46'
 
Ятабаре Мустафа
Кайседо Хорди
46'
 
Градель Макс-Ален
Палули Мурат

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 34 Владение мячом, % 66
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гиресунспор
Ничья
Сивасспор
2.69
4.50
3.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Каплан
Ферхат
77
Hayrullah
Bilazer
21
Ариас
Рамон
25
Alexis
Perez
99
Генч
Фарук
Джан
30
Кампусано
Хорман
14
Robert
Mejia
10
Кампуш
Сержинью
23
Саглам
Геркем
7
Сайнс
Борха
9
Баич
Риад
35
Вурал
Али
Шашал
2
Палули
Мурат
4
Аппиндангойе
Аарон
6
Гутас
Димитрис
58
Эрдал
Зия
5
Кофи
Исаак
10
Нжи
Клинтон
Муа
24
Сайс
Самуэль
23
Ульвестад
Фредрик
17
Ешильюрт
Эрдоган
30
Кайседо
Хорди
Гиресунспор
4-2-3-1
Сивасспор
4-1-4-1

История личных встреч

Гиресунспор
Сивасспор

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

С
3:0
С
2:2
С
0:0
К
1:0
ПЛТ
2:0
ПЛТ
1:2
К
4:3

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.6

Среднее время на гол

60
150

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.86
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

48
90

Бомбардиры внутри турнира

Гиресунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баич Риад 10 (2) 0.37
Сайнс Борха 6 0.22
Кампуш Сержинью 2 0.07
Кампусано Хорман 2 0.07
Кювас Брандлей 1 (1) 0.04
Улудаг Алпер 1 0.04
Давас Доган 1 0.04
Савичевич Вукан 1 0.04
Robert Mejia 1 0.04
Беришбек Рахметулла 1 0.04
Саглам Геркем 1 (1) 0.04
Hayrullah Bilazer 0 0
Mert Kurt 0 0
Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саба Диа 5 (1) 0.19
Градель Макс-Ален 5 (3) 0.19
Ятабаре Мустафа 5 0.19
Сайс Самуэль 2 (1) 0.07
Кофи Исаак 2 0.07
Джеймс Леке 2 0.07
Ешильюрт Эрдоган 2 0.07
Нжи Клинтон Муа 2 0.07
Ульвестад Фредрик 1 0.04
Кайседо Хорди 1 0.04
Арслан Хакан 1 0.04
Османпаша Джанер 1 0.04
Ялчин Робин 1 0.04
Харисис Харилаос 1 0.04
Чифтчи Угюр 0 0
Гутас Димитрис 0 0
Окумуш Аладдин 0 0

Карточки

Гиресунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexis Perez 7 1
Улудаг Алпер 8 0
Ариас Рамон 8 0
Сайнс Борха 7 0
Кампуш Сержинью 5 1
Савичевич Вукан 5 0
Hayrullah Bilazer 5 0
Кампусано Хорман 5 0
Robert Mejia 4 0
Акпынар Мурат 4 0
Саглам Геркем 3 0
Кювас Брандлей 2 0
Генч Фарук Джан 2 0
Каплан Ферхат 1 0
Траоре Хамиду 1 0
Onurcan Piri 1 0
Баич Риад 1 0
Беришбек Рахметулла 1 0
Sergen Picinciol 1 0
Сенгор Фостин 1 0
Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ешильюрт Эрдоган 4 1
Чифтчи Угюр 4 1
Ялчин Робин 5 0
Градель Макс-Ален 3 1
Саба Диа 4 0
Ульвестад Фредрик 3 0
Османпаша Джанер 3 0
Харисис Харилаос 3 0
Ятабаре Мустафа 2 0
Арслан Хакан 2 0
Кофи Исаак 2 0
Эрдал Зия 2 0
Гутас Димитрис 2 0
Сайс Самуэль 2 0
Кейта Абдул-Кадер 2 0
Аппиндангойе Аарон 1 0
Камара Самба 1 0

Результаты матчей

Гиресунспор
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сивасспор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

8
8
Гиресунспор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Сивасспор
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

19
7

Волевые поражения

9
11
Гиресунспор
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
31% (8)
23% (6)
Сивасспор
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (8)
27% (7)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

22
9

Волевые поражения

17
19

Голы по времени матча

Забито

14
17
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
0
0%
1
6%
1-15
2
14%
2
12%
16-30
2
14%
4
24%
31-45
4
29%
4
24%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
6
43%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

20
25
9 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
1
5%
4
16%
1-15
4
20%
3
12%
16-30
4
20%
7
28%
31-45
4
20%
6
24%
46-60
2
10%
3
12%
61-75
5
25%
2
8%
76-90

Забито

13
15
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
4
27%
16-30
1
8%
4
27%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
5
38%
4
27%
76-90

Пропущено

26
14
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
2
8%
1
7%
1-15
3
12%
5
36%
16-30
6
23%
2
14%
31-45
3
12%
1
7%
46-60
6
23%
2
14%
61-75
6
23%
3
21%
76-90

Забито

27
32
9 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 10
7 Не забивали 6
2
7%
1
3%
1-15
4
15%
6
19%
16-30
3
11%
8
25%
31-45
4
15%
5
16%
46-60
3
11%
3
9%
61-75
11
41%
9
28%
76-90

Пропущено

46
39
20 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 20
3
7%
5
13%
1-15
7
15%
8
21%
16-30
10
22%
9
23%
31-45
7
15%
7
18%
46-60
8
17%
5
13%
61-75
11
24%
5
13%
76-90

Результаты последних матчей

Гиресунспор
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Бешикташ - Гиресунспор 3:1 Гиресунспор - Аланьяспор 2:2 Ордуспор 1967 - Гиресунспор 1:4 Гиресунспор - Фатих Карагюмрюк 2:2
Коньяспор - Гиресунспор 0:0 Гиресунспор - Кайсериспор 1:2 Касымпаша - Гиресунспор 5:1 Гиресунспор - Галатасарай 0:4 Адана Демирспор - Гиресунспор 1:1 Антальяспор - Гиресунспор 2:2 Гиресунспор - Умраниеспор 0:1 Трабзонспор - Гиресунспор 3:0 Гиресунспор - Газиантеп 2:1 Хатайспор - Гиресунспор 1:1 Гиресунспор - Караджабей 0:5 Бешикташ - Гиресунспор 5:3 Кайсериспор - Гиресунспор 5:3 Фенербахче - Гиресунспор 1:2 Гиресунспор - Османлыспор 3:2 Гиресунспор - Истанбулспор 3:2
Сивасспор
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 2:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4 Истанбулспор - Сивасспор 3:0
Фиорентина - Сивасспор 1:0 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 4:3 Сивасспор - Газиантеп 3:0 Сивасспор - Сивас Беледьеспор 3:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Аланьяспор - Сивасспор 0:3 Сивасспор - Адана Демирспор 1:2 Газиантеп - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Караджабей 3:0 Кайсериспор - Сивасспор 4:1 Коньяспор - Сивасспор 2:2 Сивасспор - Галатасарай 1:2 Касымпаша - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Эрокспор 5:2 Анкарагюджю - Сивасспор 0:2 Сивасспор - Саарбрюккен 2:1

Результаты матчей

Гиресунспор
Сивасспор

Точный счет

0:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
1:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
3:0
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
2:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:2
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 42%
0
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
1 раз 4%
1
11 раз 42%
0
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Гиресунспор
Сивасспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
11
2
5
7
1.5
3
10
1
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
4
2
12
1.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
20
6
7
19
1.5
9
17
1
25
2.5
3
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 28 22 3 3 63 - 19 69
2.
Фенербахче
 27 19 3 5 70 - 32 60
3.
Бешикташ
 27 16 7 4 58 - 28 55
4.
Адана Демирспор
 27 13 9 5 55 - 29 48
5.
Истанбул Башакшехир
 27 13 6 8 39 - 28 45
6.
Кайсериспор
 27 13 2 12 52 - 46 41
7.
Трабзонспор
 26 12 5 9 48 - 38 41
8.
Фатих Карагюмрюк
 26 8 10 8 59 - 49 34
9.
Коньяспор
 26 7 12 7 35 - 30 33
10.
Антальяспор
 27 9 5 13 36 - 42 32
11.
Касымпаша
 27 8 5 14 36 - 49 29
12.
Аланьяспор
 27 7 8 12 44 - 51 29
13.
Сивасспор
 0:1 27 7 7 13 35 - 40 28
14.
Анкарагюджю
 27 8 4 15 34 - 42 28
15.
Гиресунспор
 1:0 27 6 9 12 33 - 47 27
16.
Истанбулспор
 27 8 3 16 33 - 52 27
17.
Газиантеп
 24 6 7 11 31 - 69 25
18.
Хатайспор
 22 6 5 11 19 - 77 23
19.
Умраниеспор
 26 4 8 14 36 - 48 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 14 12 1 1 32 - 12 37
2.
Бешикташ
 14 10 3 1 35 - 11 33
3.
Фенербахче
 14 10 1 3 39 - 20 31
4.
Адана Демирспор
 13 9 4 0 34 - 7 31
5.
Трабзонспор
 14 9 3 2 27 - 11 30
6.
Истанбул Башакшехир
 13 9 1 3 23 - 13 28
7.
Антальяспор
 14 7 2 5 26 - 21 23
8.
Кайсериспор
 13 7 1 5 31 - 17 22
9.
Аланьяспор
 13 6 4 3 26 - 17 22
10.
Касымпаша
 15 6 3 6 25 - 26 21
11.
Коньяспор
 14 4 6 4 12 - 12 18
12.
Фатих Карагюмрюк
 13 4 5 4 29 - 25 17
13.
Анкарагюджю
 13 5 2 6 18 - 20 17
14.
Хатайспор
 10 4 4 2 12 - 31 16
15.
Сивасспор
 0:1 13 3 6 4 15 - 14 15
16.
Гиресунспор
 1:0 13 4 3 6 18 - 20 15
17.
Истанбулспор
 13 4 2 7 16 - 24 14
18.
Газиантеп
 12 3 4 5 17 - 40 13
19.
Умраниеспор
 13 1 4 8 17 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 14 10 2 2 31 - 7 32
2.
Фенербахче
 13 9 2 2 31 - 12 29
3.
Бешикташ
 13 6 4 3 23 - 17 22
4.
Кайсериспор
 14 6 1 7 21 - 29 19
5.
Фатих Карагюмрюк
 13 4 5 4 30 - 24 17
6.
Истанбул Башакшехир
 14 4 5 5 16 - 15 17
7.
Адана Демирспор
 14 4 5 5 21 - 22 17
8.
Коньяспор
 12 3 6 3 23 - 18 15
9.
Сивасспор
 0:1 14 4 1 9 20 - 26 13
10.
Истанбулспор
 14 4 1 9 17 - 28 13
11.
Умраниеспор
 13 3 4 6 19 - 25 13
12.
Газиантеп
 12 3 3 6 14 - 29 12
13.
Гиресунспор
 1:0 14 2 6 6 15 - 27 12
14.
Трабзонспор
 12 3 2 7 21 - 27 11
15.
Анкарагюджю
 14 3 2 9 16 - 22 11
16.
Антальяспор
 13 2 3 8 10 - 21 9
17.
Касымпаша
 12 2 2 8 11 - 23 8
18.
Хатайспор
 12 2 1 9 7 - 46 7
19.
Аланьяспор
 14 1 4 9 18 - 34 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 27 (4)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 16 (5)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 15 (8)
Антальяспор Райт Хаджи 13 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Антальяспор Фернандо Мартинс 1 9
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 9
Аланьяспор Фер Лерой 1 8
Умраниеспор Сакей Айзаак 1 8
Касымпаша Эйссерик Валентин 9
Весь список
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Гиресунспор
Ничья
Сивасспор
2.69
4.50
3.40
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