Тур: 29. Стадион: Гиресун Ататюрк.
1:0
Второй тайм: 63'
Ход матча
18'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
34 Владение мячом, % 66
Прогноз на матч от Liveresult
21
Ариас
Рамон
25
Alexis
Perez
14
Robert
Mejia
58
Эрдал
Зия
24
Сайс
Самуэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Ариас РамонЗащитник
-
25 Alexis PerezЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Robert MejiaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Давас ДоганПолузащитник
- Полузащитник
-
-
50 Kadir Seven
-
88 Sahin Dik
-
75 Mert Kurt
-
Главный тренер: Hakan Keles
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Сайс СамуэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Камара СамбаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Гекай ЭмреПолузащитник
-
37 Арслан ХаканПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Муса АхмедНападающий
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
История личных встреч
Гиресунспор
Сивасспор
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.6
Среднее время на гол
60
150
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.86
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
48
90
Бомбардиры внутри турнира
Гиресунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баич Риад
|10 (2)
|0.37
|Сайнс Борха
|6
|0.22
|Кампуш Сержинью
|2
|0.07
|Кампусано Хорман
|2
|0.07
|Кювас Брандлей
|1 (1)
|0.04
|Улудаг Алпер
|1
|0.04
|Давас Доган
|1
|0.04
|Савичевич Вукан
|1
|0.04
|Robert Mejia
|1
|0.04
|Беришбек Рахметулла
|1
|0.04
|Саглам Геркем
|1 (1)
|0.04
|Hayrullah Bilazer
|0
|0
|Mert Kurt
|0
|0
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саба Диа
|5 (1)
|0.19
|Градель Макс-Ален
|5 (3)
|0.19
|Ятабаре Мустафа
|5
|0.19
|Сайс Самуэль
|2 (1)
|0.07
|Кофи Исаак
|2
|0.07
|Джеймс Леке
|2
|0.07
|Ешильюрт Эрдоган
|2
|0.07
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0.07
|Ульвестад Фредрик
|1
|0.04
|Кайседо Хорди
|1
|0.04
|Арслан Хакан
|1
|0.04
|Османпаша Джанер
|1
|0.04
|Ялчин Робин
|1
|0.04
|Харисис Харилаос
|1
|0.04
|Чифтчи Угюр
|0
|0
|Гутас Димитрис
|0
|0
|Окумуш Аладдин
|0
|0
Карточки
Гиресунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexis Perez
|7
|1
|Улудаг Алпер
|8
|0
|Ариас Рамон
|8
|0
|Сайнс Борха
|7
|0
|Кампуш Сержинью
|5
|1
|Савичевич Вукан
|5
|0
|Hayrullah Bilazer
|5
|0
|Кампусано Хорман
|5
|0
|Robert Mejia
|4
|0
|Акпынар Мурат
|4
|0
|Саглам Геркем
|3
|0
|Кювас Брандлей
|2
|0
|Генч Фарук Джан
|2
|0
|Каплан Ферхат
|1
|0
|Траоре Хамиду
|1
|0
|Onurcan Piri
|1
|0
|Баич Риад
|1
|0
|Беришбек Рахметулла
|1
|0
|Sergen Picinciol
|1
|0
|Сенгор Фостин
|1
|0
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ешильюрт Эрдоган
|4
|1
|Чифтчи Угюр
|4
|1
|Ялчин Робин
|5
|0
|Градель Макс-Ален
|3
|1
|Саба Диа
|4
|0
|Ульвестад Фредрик
|3
|0
|Османпаша Джанер
|3
|0
|Харисис Харилаос
|3
|0
|Ятабаре Мустафа
|2
|0
|Арслан Хакан
|2
|0
|Кофи Исаак
|2
|0
|Эрдал Зия
|2
|0
|Гутас Димитрис
|2
|0
|Сайс Самуэль
|2
|0
|Кейта Абдул-Кадер
|2
|0
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0
|Камара Самба
|1
|0
Результаты матчей
Гиресунспор
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сивасспор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
8
8
Гиресунспор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Сивасспор
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
19
7
Волевые поражения
9
11
Гиресунспор
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
31% (8)
23% (6)
Сивасспор
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (8)
27% (7)
42% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
22
9
Волевые поражения
17
19
Голы по времени матча
Забито
14
17
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
0
0%
1
6%
1-15
2
14%
2
12%
16-30
2
14%
4
24%
31-45
4
29%
4
24%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
6
43%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
20
25
9 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
1
5%
4
16%
1-15
4
20%
3
12%
16-30
4
20%
7
28%
31-45
4
20%
6
24%
46-60
2
10%
3
12%
61-75
5
25%
2
8%
76-90
Забито
13
15
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
4
27%
16-30
1
8%
4
27%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
5
38%
4
27%
76-90
Пропущено
26
14
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
2
8%
1
7%
1-15
3
12%
5
36%
16-30
6
23%
2
14%
31-45
3
12%
1
7%
46-60
6
23%
2
14%
61-75
6
23%
3
21%
76-90
Забито
27
32
9 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 10
7 Не забивали 6
2
7%
1
3%
1-15
4
15%
6
19%
16-30
3
11%
8
25%
31-45
4
15%
5
16%
46-60
3
11%
3
9%
61-75
11
41%
9
28%
76-90
Пропущено
46
39
20 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 20
3
7%
5
13%
1-15
7
15%
8
21%
16-30
10
22%
9
23%
31-45
7
15%
7
18%
46-60
8
17%
5
13%
61-75
11
24%
5
13%
76-90
Результаты последних матчей
Гиресунспор
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Бешикташ - Гиресунспор 3:1 Гиресунспор - Аланьяспор 2:2 Ордуспор 1967 - Гиресунспор 1:4 Гиресунспор - Фатих Карагюмрюк 2:2
Коньяспор - Гиресунспор 0:0 Гиресунспор - Кайсериспор 1:2 Касымпаша - Гиресунспор 5:1 Гиресунспор - Галатасарай 0:4 Адана Демирспор - Гиресунспор 1:1 Антальяспор - Гиресунспор 2:2 Гиресунспор - Умраниеспор 0:1 Трабзонспор - Гиресунспор 3:0 Гиресунспор - Газиантеп 2:1 Хатайспор - Гиресунспор 1:1 Гиресунспор - Караджабей 0:5 Бешикташ - Гиресунспор 5:3 Кайсериспор - Гиресунспор 5:3 Фенербахче - Гиресунспор 1:2 Гиресунспор - Османлыспор 3:2 Гиресунспор - Истанбулспор 3:2
Сивасспор
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 2:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4 Истанбулспор - Сивасспор 3:0
Фиорентина - Сивасспор 1:0 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 4:3 Сивасспор - Газиантеп 3:0 Сивасспор - Сивас Беледьеспор 3:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Аланьяспор - Сивасспор 0:3 Сивасспор - Адана Демирспор 1:2 Газиантеп - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Караджабей 3:0 Кайсериспор - Сивасспор 4:1 Коньяспор - Сивасспор 2:2 Сивасспор - Галатасарай 1:2 Касымпаша - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Эрокспор 5:2 Анкарагюджю - Сивасспор 0:2 Сивасспор - Саарбрюккен 2:1
Результаты матчей
Гиресунспор
Сивасспор
Точный счет
0:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
1:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
3:0
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
2:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:2
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 42%
0
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
1 раз 4%
1
11 раз 42%
0
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Гиресунспор
Сивасспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
112
57
310
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
94
212
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
188
Больше Меньше
206
719
917
125
323
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|22
|3
|3
|63 - 19
|69
|2.
|27
|19
|3
|5
|70 - 32
|60
|3.
|27
|16
|7
|4
|58 - 28
|55
|4.
|27
|13
|9
|5
|55 - 29
|48
|5.
|27
|13
|6
|8
|39 - 28
|45
|6.
|27
|13
|2
|12
|52 - 46
|41
|7.
|26
|12
|5
|9
|48 - 38
|41
|8.
|26
|8
|10
|8
|59 - 49
|34
|9.
|26
|7
|12
|7
|35 - 30
|33
|10.
|27
|9
|5
|13
|36 - 42
|32
|11.
|27
|8
|5
|14
|36 - 49
|29
|12.
|27
|7
|8
|12
|44 - 51
|29
|13.
|0:1
|27
|7
|7
|13
|35 - 40
|28
|14.
|27
|8
|4
|15
|34 - 42
|28
|15.
|1:0
|27
|6
|9
|12
|33 - 47
|27
|16.
|27
|8
|3
|16
|33 - 52
|27
|17.
|24
|6
|7
|11
|31 - 69
|25
|18.
|22
|6
|5
|11
|19 - 77
|23
|19.
|26
|4
|8
|14
|36 - 48
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|12
|1
|1
|32 - 12
|37
|2.
|14
|10
|3
|1
|35 - 11
|33
|3.
|14
|10
|1
|3
|39 - 20
|31
|4.
|13
|9
|4
|0
|34 - 7
|31
|5.
|14
|9
|3
|2
|27 - 11
|30
|6.
|13
|9
|1
|3
|23 - 13
|28
|7.
|14
|7
|2
|5
|26 - 21
|23
|8.
|13
|7
|1
|5
|31 - 17
|22
|9.
|13
|6
|4
|3
|26 - 17
|22
|10.
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|11.
|14
|4
|6
|4
|12 - 12
|18
|12.
|13
|4
|5
|4
|29 - 25
|17
|13.
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|14.
|10
|4
|4
|2
|12 - 31
|16
|15.
|0:1
|13
|3
|6
|4
|15 - 14
|15
|16.
|1:0
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|17.
|13
|4
|2
|7
|16 - 24
|14
|18.
|12
|3
|4
|5
|17 - 40
|13
|19.
|13
|1
|4
|8
|17 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|31 - 7
|32
|2.
|13
|9
|2
|2
|31 - 12
|29
|3.
|13
|6
|4
|3
|23 - 17
|22
|4.
|14
|6
|1
|7
|21 - 29
|19
|5.
|13
|4
|5
|4
|30 - 24
|17
|6.
|14
|4
|5
|5
|16 - 15
|17
|7.
|14
|4
|5
|5
|21 - 22
|17
|8.
|12
|3
|6
|3
|23 - 18
|15
|9.
|0:1
|14
|4
|1
|9
|20 - 26
|13
|10.
|14
|4
|1
|9
|17 - 28
|13
|11.
|13
|3
|4
|6
|19 - 25
|13
|12.
|12
|3
|3
|6
|14 - 29
|12
|13.
|1:0
|14
|2
|6
|6
|15 - 27
|12
|14.
|12
|3
|2
|7
|21 - 27
|11
|15.
|14
|3
|2
|9
|16 - 22
|11
|16.
|13
|2
|3
|8
|10 - 21
|9
|17.
|12
|2
|2
|8
|11 - 23
|8
|18.
|12
|2
|1
|9
|7 - 46
|7
|19.
|14
|1
|4
|9
|18 - 34
|7
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|27 (4)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|16 (5)
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|15 (8)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|13 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (7)
|Антальяспор
|Фернандо Мартинс
|1 9
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 9
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|1 8
|Умраниеспор
|Сакей Айзаак
|1 8
|Касымпаша
|Эйссерик Валентин
|9