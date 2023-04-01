Тур: 27. Стадион: Башакшехир Фатих Терим.
1:0
Конец матча
0'
1:0
36' ГолГюрлер Сердар
40' Желтая карточкаКылынч Эмре
44' Желтая карточкаАлексич Даниел
47' Желтая карточкаФигейредо Жоау
1:0
58' Не забитый пенальтиСоу Али
62' Желтая карточкаДьяк Ламин
69' Желтая карточкаТоуба Ахмед
90'+10
Ход матча
36'
40'
44'
46'
47'
58'
1:0
62'
69'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
9 Удары в створ 2
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
436 Количество передач 378
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
59
Тоуба
Ахмед
60
Лима
Лукас
18
Шиш
Патрик
32
Аккан
Гёкхан
14
Дьяк
Ламин
18
Муякич
Нихад
54
Кылынч
Эмре
22
Соу
Али
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
-
60 Лима ЛукасЗащитник
-
18 Шиш ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Билья ЛукасПолузащитник
-
17 Кени ФилиппПолузащитник
- Нападающий
-
23 Тюрюдж ДенизНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Белезоглу Эмре
- Основной состав
-
32 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Дьяк ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Муякич НихадПолузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
-
54 Кылынч ЭмреПолузащитник
-
22 Соу АлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Малку КевинЗащитник
- Полузащитник
-
19 Захид ГайасПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Тёре ГёкханПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Arda Unyay
-
Главный тренер: Толунай Кафкас
История личных встреч
Истанбул Башакшехир
Анкарагюджю
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
2.25
1.6
Среднее время на гол
40
56
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.8
1.25
Среднее время на гол
112
72
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.44
1.44
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
62
62
Бомбардиры внутри турнира
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гюрлер Сердар
|6
|0.24
|Алексич Даниел
|6
|0.24
|Тюрюдж Дениз
|6 (4)
|0.24
|Ндайишимийе Юссуф
|4
|0.16
|Озджан Беркай
|3
|0.12
|Шиш Патрик
|2
|0.08
|Траоре Бертран
|2
|0.08
|Кени Филипп
|2
|0.08
|Шуиар Мунир
|1
|0.04
|Шахинер Омер Али
|1
|0.04
|Окака Стефано
|1
|0.04
|Шадли Насер
|1
|0.04
|Лима Лукас
|0
|0
|Кайсара Жуниор
|0
|0
|Дуарте Леонардо
|0
|0
Анкарагюджю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соу Али
|7
|0.28
|Беридзе Георгий
|4
|0.16
|Джигерджи Толга
|2 (2)
|0.08
|Кылынч Эмре
|2
|0.08
|Антальялы Тайлан
|2
|0.08
|Захид Гайас
|2
|0.08
|Хесе Родригес
|2 (1)
|0.08
|Радакович Урош
|1
|0.04
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0.04
|Yasin Gureler
|1
|0.04
|Дьяк Ламин
|1
|0.04
|Милсон
|1
|0.04
|Малку Кевин
|0
|0
|Педринью V
|0
|0
|Джейлан Огуз
|0
|0
|Хавьер Марлон
|0
|0
Карточки
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндайишимийе Юссуф
|8
|0
|Текдемир Махмут
|6
|1
|Тюрюдж Дениз
|5
|0
|Окака Стефано
|3
|1
|Алексич Даниел
|4
|0
|Дуарте Леонардо
|3
|0
|Тоуба Ахмед
|3
|0
|Билья Лукас
|2
|0
|Гюрлер Сердар
|2
|0
|Шахинер Омер Али
|2
|0
|Кайсара Жуниор
|2
|0
|Лима Лукас
|2
|0
|Янузай Аднан
|0
|1
|Траоре Бертран
|1
|0
|Кривелли Энцо
|1
|0
|Фигейредо Жоау
|1
|0
|Шуиар Мунир
|1
|0
|Карзев Эден
|1
|0
|Кени Филипп
|1
|0
Анкарагюджю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джигерджи Толга
|5
|0
|Дьяк Ламин
|5
|0
|Муякич Нихад
|4
|0
|Хавьер Марлон
|2
|1
|Малку Кевин
|3
|0
|Кылынч Эмре
|3
|0
|Джейлан Огуз
|3
|0
|Yasin Gureler
|3
|0
|Аккан Гёкхан
|2
|0
|Родригеш Педру
|2
|0
|Bahadir Han Gungordu
|2
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|2
|0
|Atakan Cankaya
|2
|0
|Македа Федерико
|1
|0
|Хесе Родригес
|1
|0
|Радакович Урош
|1
|0
|Антальялы Тайлан
|1
|0
|Захид Гайас
|1
|0
|Sinan Osmanoglu
|1
|0
|Педринью V
|1
|0
|Юзюм Фыратджан
|1
|0
|Милсон
|1
|0
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Анкарагюджю
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
1
6
Истанбул Башакшехир
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Анкарагюджю
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
14
Волевые поражения
15
11
Истанбул Башакшехир
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (10)
40% (10)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
24% (6)
28% (7)
Анкарагюджю
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
6
15
Волевые поражения
16
17
Голы по времени матча
Забито
21
11
9 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
0
0%
1
9%
1-15
4
19%
1
9%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
3
14%
2
18%
46-60
5
24%
4
36%
61-75
4
19%
3
27%
76-90
Пропущено
12
21
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 11
2
17%
2
10%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
17%
2
10%
31-45
3
25%
7
33%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
4
33%
5
24%
76-90
Забито
15
15
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
2
13%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
6
40%
2
13%
76-90
Пропущено
13
18
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
8%
4
22%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
3
23%
3
17%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
4
31%
4
22%
76-90
Забито
36
26
13 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 10
8 Не забивали 8
2
6%
4
15%
1-15
4
11%
3
12%
16-30
7
19%
2
8%
31-45
6
17%
4
15%
46-60
7
19%
8
31%
61-75
10
28%
5
19%
76-90
Пропущено
25
39
9 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 21
3
12%
6
15%
1-15
3
12%
5
13%
16-30
3
12%
4
10%
31-45
6
24%
10
26%
46-60
2
8%
5
13%
61-75
8
32%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:2 Гент - Истанбул Башакшехир 1:1
Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:0 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 1:3 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 2:1 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 2:0 Умраниеспор - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Гёзтепе 3:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 0:7 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 3:3 Истанбул Башакшехир - Хартс 3:1 Истанбул Башакшехир - Гиресунспор 3:1 Фиорентина - Истанбул Башакшехир 2:1
Анкарагюджю
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сивасспор - Анкарагюджю 2:0 Анкарагюджю - Аланьяспор 2:0 Бешикташ - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 0:2
Анкарагюджю - Газиантеп 0:2 Коньяспор - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Адана Демирспор - Анкарагюджю 3:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 2:1 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Умраниеспор 1:2 Антальяспор - Анкарагюджю 0:2 Анкарагюджю - Тузласпор 2:0 Анкарагюджю - Коньяспор 0:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:2 Анкарагюджю - Трабзонспор 1:1 Анкарагюджю - Амедспор 6:2 Касымпаша - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Хатайспор 4:1 Гиресунспор - Анкарагюджю 1:1
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
Анкарагюджю
Точный счет
2:0
5 раз 38%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
0
4 раза 31%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 33%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
Точный счет
2:0
5 раз 20%
1:0
5 раз 20%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
5 раз 20%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 36%
2
8 раз 32%
3
4 раза 16%
1
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
11 раз 44%
0
7 раз 28%
2
6 раз 24%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Истанбул Башакшехир
Анкарагюджю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
84
85
57
211
111
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
103
57
211
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
169
Больше Меньше
187
1312
718
520
124
124
124
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|25 (4)
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|15 (8)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|15 (5)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|12 (1)
|Истанбулспор
|Этеми Вален
|10 (4)
|Антальяспор
|Фернандо Мартинс
|1 8
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 8
|Касымпаша
|Эйссерик Валентин
|9
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|1 7
|Фатих Карагюмрюк
|Шукуров Отабек
|1 7