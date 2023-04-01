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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: .
Истанбул Башакшехир
1:0
Конец матча
Анкарагюджю
0'
1:0
36' Гол
Гюрлер Сердар
40' Желтая карточка
Кылынч Эмре
44' Желтая карточка
Алексич Даниел
47' Желтая карточка
Фигейредо Жоау
1:0
58' Не забитый пенальти
Соу Али
62' Желтая карточка
Дьяк Ламин
69' Желтая карточка
Тоуба Ахмед
90'+10
16
Шенгезер
Мухаммед
42
Шахинер
Омер
Али
5
Дуарте
Леонардо
59
Тоуба
Ахмед
60
Лима
Лукас
18
Шиш
Патрик
19
Озджан
Беркай
21
Текдемир
Махмут
8
Алексич
Даниел
7
Гюрлер
Сердар
25
Фигейредо
Жоау
32
Аккан
Гёкхан
17
Кициу
Стелиос
26
Радакович
Урош
4
Atakan
Cankaya
33
Калдырым
Хасан
Али
14
Дьяк
Ламин
48
Антальялы
Тайлан
18
Муякич
Нихад
8
Педринью
V
54
Кылынч
Эмре
22
Соу
Али
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1
Анкарагюджю
4-2-3-1

История личных встреч

Истанбул Башакшехир
Анкарагюджю

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:2
С
2:1
С
1:2
С
1:2
С
2:1
С
2:1
С
0:1
К
1:1
КТ
3:2

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

2.25
1.6

Среднее время на гол

40
56

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.8
1.25

Среднее время на гол

112
72

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.44
1.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

62
62

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюрлер Сердар 6 0.24
Алексич Даниел 6 0.24
Тюрюдж Дениз 6 (4) 0.24
Ндайишимийе Юссуф 4 0.16
Озджан Беркай 3 0.12
Шиш Патрик 2 0.08
Траоре Бертран 2 0.08
Кени Филипп 2 0.08
Шуиар Мунир 1 0.04
Шахинер Омер Али 1 0.04
Окака Стефано 1 0.04
Шадли Насер 1 0.04
Лима Лукас 0 0
Кайсара Жуниор 0 0
Дуарте Леонардо 0 0
Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соу Али 7 0.28
Беридзе Георгий 4 0.16
Джигерджи Толга 2 (2) 0.08
Кылынч Эмре 2 0.08
Антальялы Тайлан 2 0.08
Захид Гайас 2 0.08
Хесе Родригес 2 (1) 0.08
Радакович Урош 1 0.04
Хадзийованнис Анастасиос 1 0.04
Yasin Gureler 1 0.04
Дьяк Ламин 1 0.04
Милсон 1 0.04
Малку Кевин 0 0
Педринью V 0 0
Джейлан Огуз 0 0
Хавьер Марлон 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндайишимийе Юссуф 8 0
Текдемир Махмут 6 1
Тюрюдж Дениз 5 0
Окака Стефано 3 1
Алексич Даниел 4 0
Дуарте Леонардо 3 0
Тоуба Ахмед 3 0
Билья Лукас 2 0
Гюрлер Сердар 2 0
Шахинер Омер Али 2 0
Кайсара Жуниор 2 0
Лима Лукас 2 0
Янузай Аднан 0 1
Траоре Бертран 1 0
Кривелли Энцо 1 0
Фигейредо Жоау 1 0
Шуиар Мунир 1 0
Карзев Эден 1 0
Кени Филипп 1 0
Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джигерджи Толга 5 0
Дьяк Ламин 5 0
Муякич Нихад 4 0
Хавьер Марлон 2 1
Малку Кевин 3 0
Кылынч Эмре 3 0
Джейлан Огуз 3 0
Yasin Gureler 3 0
Аккан Гёкхан 2 0
Родригеш Педру 2 0
Bahadir Han Gungordu 2 0
Хадзийованнис Анастасиос 2 0
Atakan Cankaya 2 0
Македа Федерико 1 0
Хесе Родригес 1 0
Радакович Урош 1 0
Антальялы Тайлан 1 0
Захид Гайас 1 0
Sinan Osmanoglu 1 0
Педринью V 1 0
Юзюм Фыратджан 1 0
Милсон 1 0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Анкарагюджю
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

1
6
Истанбул Башакшехир
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Анкарагюджю
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
14

Волевые поражения

15
11
Истанбул Башакшехир
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (10)
40% (10)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
24% (6)
28% (7)
Анкарагюджю
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

6
15

Волевые поражения

16
17

Голы по времени матча

Забито

21
11
9 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
0
0%
1
9%
1-15
4
19%
1
9%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
3
14%
2
18%
46-60
5
24%
4
36%
61-75
4
19%
3
27%
76-90

Пропущено

12
21
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 11
2
17%
2
10%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
17%
2
10%
31-45
3
25%
7
33%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
4
33%
5
24%
76-90

Забито

15
15
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
2
13%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
6
40%
2
13%
76-90

Пропущено

13
18
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
8%
4
22%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
3
23%
3
17%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
4
31%
4
22%
76-90

Забито

36
26
13 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 10
8 Не забивали 8
2
6%
4
15%
1-15
4
11%
3
12%
16-30
7
19%
2
8%
31-45
6
17%
4
15%
46-60
7
19%
8
31%
61-75
10
28%
5
19%
76-90

Пропущено

25
39
9 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 21
3
12%
6
15%
1-15
3
12%
5
13%
16-30
3
12%
4
10%
31-45
6
24%
10
26%
46-60
2
8%
5
13%
61-75
8
32%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:2 Гент - Истанбул Башакшехир 1:1
Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:0 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 1:3 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 2:1 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 2:0 Умраниеспор - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Гёзтепе 3:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 0:7 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 3:3 Истанбул Башакшехир - Хартс 3:1 Истанбул Башакшехир - Гиресунспор 3:1 Фиорентина - Истанбул Башакшехир 2:1
Анкарагюджю
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сивасспор - Анкарагюджю 2:0 Анкарагюджю - Аланьяспор 2:0 Бешикташ - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 0:2
Анкарагюджю - Газиантеп 0:2 Коньяспор - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Адана Демирспор - Анкарагюджю 3:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 2:1 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Умраниеспор 1:2 Антальяспор - Анкарагюджю 0:2 Анкарагюджю - Тузласпор 2:0 Анкарагюджю - Коньяспор 0:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:2 Анкарагюджю - Трабзонспор 1:1 Анкарагюджю - Амедспор 6:2 Касымпаша - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Хатайспор 4:1 Гиресунспор - Анкарагюджю 1:1

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
Анкарагюджю

Точный счет

2:0
5 раз 38%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
0
4 раза 31%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 33%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%

Точный счет

2:0
5 раз 20%
1:0
5 раз 20%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
5 раз 20%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 36%
2
8 раз 32%
3
4 раза 16%
1
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
11 раз 44%
0
7 раз 28%
2
6 раз 24%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Истанбул Башакшехир
Анкарагюджю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
8
4
8
5
1.5
5
7
2
11
2.5
1
11
1
12
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
10
3
5
7
1.5
2
11
3
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
9
0.5
Больше Меньше
18
7
13
12
1.5
7
18
5
20
2.5
1
24
1
24
3.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 27 21 3 3 57 - 19 66
2.
Фенербахче
 24 17 3 4 61 - 26 54
3.
Бешикташ
 25 14 7 4 48 - 25 49
4.
Адана Демирспор
 26 12 9 5 50 - 29 45
5.
Истанбул Башакшехир
 25 13 5 7 38 - 26 44
6.
Трабзонспор
 25 12 5 8 48 - 36 41
7.
Кайсериспор
 25 12 2 11 49 - 39 38
8.
Фатих Карагюмрюк
 24 7 10 7 57 - 47 31
9.
Коньяспор
 24 7 10 7 32 - 27 31
10.
Аланьяспор
 25 7 7 11 41 - 46 28
11.
Антальяспор
 25 8 4 13 32 - 40 28
12.
Сивасспор
 25 7 6 12 34 - 38 27
13.
Касымпаша
 25 7 5 13 34 - 44 26
14.
Анкарагюджю
 25 7 4 14 30 - 38 25
15.
Газиантеп
 24 6 7 11 31 - 63 25
16.
Истанбулспор
 24 7 3 14 30 - 48 24
17.
Гиресунспор
 24 5 8 11 23 - 42 23
18.
Хатайспор
 22 6 5 11 19 - 71 23
19.
Умраниеспор
 24 4 7 13 33 - 43 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 13 11 1 1 26 - 12 34
2.
Бешикташ
 13 9 3 1 29 - 10 30
3.
Трабзонспор
 14 9 3 2 27 - 11 30
4.
Фенербахче
 12 9 1 2 35 - 15 28
5.
Истанбул Башакшехир
 13 9 1 3 23 - 13 28
6.
Адана Демирспор
 12 8 4 0 29 - 7 28
7.
Аланьяспор
 13 6 4 3 26 - 17 22
8.
Антальяспор
 13 6 2 5 23 - 20 20
9.
Кайсериспор
 12 6 1 5 28 - 16 19
10.
Касымпаша
 14 5 3 6 23 - 26 18
11.
Фатих Карагюмрюк
 12 4 5 3 28 - 23 17
12.
Коньяспор
 13 4 5 4 11 - 11 17
13.
Хатайспор
 10 4 4 2 12 - 28 16
14.
Анкарагюджю
 12 4 2 6 15 - 18 14
15.
Сивасспор
 12 3 5 4 14 - 13 14
16.
Газиантеп
 12 3 4 5 17 - 37 13
17.
Гиресунспор
 11 3 2 6 12 - 18 11
18.
Истанбулспор
 11 3 2 6 15 - 23 11
19.
Умраниеспор
 12 1 3 8 15 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 14 10 2 2 31 - 7 32
2.
Фенербахче
 12 8 2 2 26 - 11 26
3.
Кайсериспор
 13 6 1 6 21 - 23 19
4.
Бешикташ
 12 5 4 3 19 - 15 19
5.
Адана Демирспор
 14 4 5 5 21 - 22 17
6.
Истанбул Башакшехир
 12 4 4 4 15 - 13 16
7.
Коньяспор
 11 3 5 3 21 - 16 14
8.
Фатих Карагюмрюк
 12 3 5 4 29 - 24 14
9.
Сивасспор
 13 4 1 8 20 - 25 13
10.
Истанбулспор
 13 4 1 8 15 - 25 13
11.
Умраниеспор
 12 3 4 5 18 - 22 13
12.
Газиантеп
 12 3 3 6 14 - 26 12
13.
Гиресунспор
 13 2 6 5 11 - 24 12
14.
Трабзонспор
 11 3 2 6 21 - 25 11
15.
Анкарагюджю
 13 3 2 8 15 - 20 11
16.
Касымпаша
 11 2 2 7 11 - 18 8
17.
Антальяспор
 12 2 2 8 9 - 20 8
18.
Хатайспор
 12 2 1 9 7 - 43 7
19.
Аланьяспор
 12 1 3 8 15 - 29 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 25 (4)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 15 (8)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 15 (5)
Антальяспор Райт Хаджи 12 (1)
Истанбулспор Этеми Вален 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Антальяспор Фернандо Мартинс 1 8
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 8
Касымпаша Эйссерик Валентин 9
Аланьяспор Фер Лерой 1 7
Фатих Карагюмрюк Шукуров Отабек 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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