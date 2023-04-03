Тур: 27. Стадион: Некми Кадыоглу.
0:1
Второй тайм: 72'
0'
0:1
27' ГолДиань Мбайе
30' Желтая карточкаEmir Gultekin
44' Желтая карточкаРиччи Матео
50' Желтая карточкаЛосаж Флорьян
58' Желтая карточкаJason Eyenga-Lokilo2
Ход матча
27'
0:1
30'
44'
50'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 4
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
23
Okan
Erdogan
66
Яшар
Али
12
Ба
Махамаду
27
Этеми
Вален
16
Борини
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Okan ErdoganЗащитник
- Защитник
-
66 Яшар АлиЗащитник
-
12 Ба МахамадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Этеми ВаленПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
88 Мехремич АдиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Шен КеремПолузащитник
-
20 Дели СимонПолузащитник
-
98 Топали ЕтмирПолузащитник
-
-
90 Emeka Eze2
-
59 Alp Arda
-
Главный тренер: Fatih Tekke
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Борини ФабиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
54 Дурсун СалихЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Колли ЭбримаНападающий
-
11 Фрей КеримНападающий
-
10 Ляич АдемНападающий
-
-
Главный тренер: Пирло Андреа
История личных встреч
Истанбулспор
Фатих Карагюмрюк
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
7 матчей
28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.57
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
57
90
Бомбардиры внутри турнира
Истанбулспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Этеми Вален
|10 (2)
|0.4
|Топали Етмир
|4
|0.16
|Jason Eyenga-Lokilo2
|3
|0.12
|Emir Gultekin
|2
|0.08
|Рроца Эдуарт
|1
|0.04
|Мехремич Ади
|1
|0.04
|Дахени Демиако
|1
|0.04
|Melih Kabasakal
|1
|0.04
|Mehmet Yesil III
|1
|0.04
|Яшар Али
|1
|0.04
|Muammer Sarikaya
|0
|0
|Лосаж Флорьян
|0
|0
|Okan Erdogan
|0
|0
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диань Мбайе
|16 (2)
|0.64
|Борини Фабио
|15 (4)
|0.6
|Оздоев Магомед
|4
|0.16
|Куасси Жан
|3
|0.12
|Бираски Давиде
|2
|0.08
|Мерджан Левент
|2
|0.08
|Rayyan Baniya
|2
|0.08
|Колли Эбрима
|1
|0.04
|Риччи Матео
|1
|0.04
|Дурсун Салих
|1
|0.04
|Шукуров Отабек
|1
|0.04
|Кападжак Бурак
|1
|0.04
|Колкер Стивен
|1
|0.04
|Фрей Керим
|1
|0.04
|Дрешевич Ибрахим
|1
|0.04
|Эркин Джанер
|0
|0
|Казим-Казим
|0
|0
|Ляич Адем
|0
|0
Карточки
Истанбулспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рроца Эдуарт
|7
|1
|Ibrahim Yilmaz
|4
|0
|Tuncer Duhan Aksu
|4
|0
|Okan Erdogan
|4
|0
|Йенсен Давид
|3
|0
|Mehmet Yesil III
|3
|0
|Этеми Вален
|3
|0
|Muammer Sarikaya
|3
|0
|Мехремич Ади
|1
|1
|Абазай Кристал
|1
|1
|Эберт Патрик
|2
|0
|Дахени Демиако
|2
|0
|Melih Kabasakal
|2
|0
|Топали Етмир
|2
|0
|Emeka Eze2
|2
|0
|Emir Gultekin
|2
|0
|Michael Ologo
|2
|0
|Язган Ферхат
|1
|0
|Бербер Огузхан
|1
|0
|Лосаж Флорьян
|1
|0
|Jason Eyenga-Lokilo2
|1
|0
|Ба Махамаду
|1
|0
|Яшар Али
|1
|0
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шукуров Отабек
|7
|1
|Борини Фабио
|7
|0
|Оздоев Магомед
|6
|0
|Колли Эбрима
|4
|1
|Дурсун Салих
|4
|0
|Диань Мбайе
|4
|0
|Бираски Давиде
|3
|0
|Риччи Матео
|3
|0
|Николас Лоуренс Анвон
|3
|0
|Rayyan Baniya
|3
|0
|Угур Аднан
|1
|1
|Эркин Джанер
|2
|0
|Вивиано Эмильяно
|2
|0
|Дурмаз Джимми
|2
|0
|Казим-Казим
|1
|0
|Муса Ахмед
|1
|0
|Куасси Жан
|1
|0
|Шен Батухан
|1
|0
|Кападжак Бурак
|1
|0
Результаты матчей
Истанбулспор
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Фатих Карагюмрюк
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
8
14
Истанбулспор
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Фатих Карагюмрюк
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
23
8
Волевые поражения
6
26
Истанбулспор
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
21% (5)
33% (8)
Фатих Карагюмрюк
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (5)
33% (8)
46% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
25
11
Волевые поражения
14
40
Голы по времени матча
Забито
15
23
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
2
13%
4
17%
1-15
1
7%
4
17%
16-30
1
7%
2
9%
31-45
4
27%
6
26%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
5
33%
3
13%
76-90
Пропущено
23
24
13 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
4%
4
17%
1-15
8
35%
4
17%
16-30
4
17%
6
25%
31-45
2
9%
2
8%
46-60
2
9%
3
13%
61-75
6
26%
5
21%
76-90
Забито
11
29
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 13
0
0%
4
14%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
8
28%
31-45
1
9%
6
21%
46-60
4
36%
4
14%
61-75
2
18%
7
24%
76-90
Пропущено
26
22
10 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
8%
1
5%
1-15
2
8%
5
23%
16-30
6
23%
2
9%
31-45
7
27%
1
5%
46-60
3
12%
7
32%
61-75
6
23%
6
27%
76-90
Забито
26
52
8 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 30
8 Забивали первыми 8
7 Не забивали 3
2
8%
8
15%
1-15
4
15%
4
8%
16-30
2
8%
10
19%
31-45
5
19%
12
23%
46-60
6
23%
8
15%
61-75
7
27%
10
19%
76-90
Пропущено
49
46
23 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 19
3
6%
5
11%
1-15
10
20%
9
20%
16-30
10
20%
8
17%
31-45
9
18%
3
7%
46-60
5
10%
10
22%
61-75
12
24%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбулспор
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Истанбулспор - Кайсериспор 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Сивасспор 3:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:6
Истанбулспор - Аланьяспор 2:1 Коньяспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 2:4 Трабзонспор - Истанбулспор 4:0 Умраниеспор - Истанбулспор 0:2 Истанбулспор - Газиантеп 1:1 Адана Демирспор - Истанбулспор 6:0 Истанбулспор - Касымпаша 2:1 Галатасарай - Истанбулспор 2:1 Фенербахче - Истанбулспор 3:1 Бешикташ - Истанбулспор 4:0 Истанбулспор - Хатайспор 0:1 Истанбулспор - Этимесгут 3:2 Гиресунспор - Истанбулспор 3:2 Истанбулспор - Фенербахче 2:5 Антальяспор - Истанбулспор 2:1
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Гиресунспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 4:3 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 0:2
Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 1:1 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 2:2 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 3:3 Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:4 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 4:1 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Ушакспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 3:3 Фатих Карагюмрюк - Киршехирспор 3:1 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 4:2 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 0:2 Умраниеспор - Фатих Карагюмрюк 1:3 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 3:0 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 5:4
Результаты матчей
Истанбулспор
Фатих Карагюмрюк
Точный счет
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
2:1
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
2
5 раз 42%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
2:2
4 раза 17%
4:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:4
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:4
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 33%
1
8 раз 33%
0
7 раз 29%
3
1 раз 4%
2
7 раз 29%
1
5 раз 21%
4
5 раз 21%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Истанбулспор
Фатих Карагюмрюк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
111
65
84
110
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
102
310
84
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
177
Больше Меньше
213
915
168
123
915
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|21
|3
|3
|57 - 19
|66
|2.
|25
|17
|3
|5
|63 - 30
|54
|3.
|26
|15
|7
|4
|52 - 27
|52
|4.
|26
|12
|9
|5
|50 - 29
|45
|5.
|25
|13
|5
|7
|38 - 26
|44
|6.
|25
|12
|5
|8
|48 - 36
|41
|7.
|25
|12
|2
|11
|49 - 39
|38
|8.
|1:0
|25
|8
|10
|7
|58 - 47
|34
|9.
|25
|7
|11
|7
|34 - 29
|32
|10.
|26
|7
|8
|11
|43 - 48
|29
|11.
|25
|8
|4
|13
|32 - 40
|28
|12.
|25
|7
|6
|12
|34 - 38
|27
|13.
|25
|7
|5
|13
|34 - 44
|26
|14.
|25
|7
|4
|14
|30 - 38
|25
|15.
|24
|6
|7
|11
|31 - 63
|25
|16.
|0:1
|25
|7
|3
|15
|30 - 49
|24
|17.
|25
|5
|9
|11
|25 - 44
|24
|18.
|22
|6
|5
|11
|19 - 71
|23
|19.
|25
|4
|8
|13
|35 - 45
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|26 - 12
|34
|2.
|13
|9
|3
|1
|29 - 10
|30
|3.
|14
|9
|3
|2
|27 - 11
|30
|4.
|13
|9
|1
|3
|37 - 19
|28
|5.
|13
|9
|1
|3
|23 - 13
|28
|6.
|12
|8
|4
|0
|29 - 7
|28
|7.
|13
|6
|4
|3
|26 - 17
|22
|8.
|13
|6
|2
|5
|23 - 20
|20
|9.
|12
|6
|1
|5
|28 - 16
|19
|10.
|14
|5
|3
|6
|23 - 26
|18
|11.
|1:0
|12
|4
|5
|3
|28 - 23
|17
|12.
|13
|4
|5
|4
|11 - 11
|17
|13.
|10
|4
|4
|2
|12 - 28
|16
|14.
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|15.
|12
|3
|5
|4
|14 - 13
|14
|16.
|12
|3
|4
|5
|17 - 37
|13
|17.
|12
|3
|3
|6
|14 - 20
|12
|18.
|0:1
|12
|3
|2
|7
|15 - 24
|11
|19.
|13
|1
|4
|8
|17 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|31 - 7
|32
|2.
|12
|8
|2
|2
|26 - 11
|26
|3.
|13
|6
|4
|3
|23 - 17
|22
|4.
|13
|6
|1
|6
|21 - 23
|19
|5.
|1:0
|13
|4
|5
|4
|30 - 24
|17
|6.
|14
|4
|5
|5
|21 - 22
|17
|7.
|12
|4
|4
|4
|15 - 13
|16
|8.
|12
|3
|6
|3
|23 - 18
|15
|9.
|13
|4
|1
|8
|20 - 25
|13
|10.
|0:1
|13
|4
|1
|8
|15 - 25
|13
|11.
|12
|3
|4
|5
|18 - 22
|13
|12.
|12
|3
|3
|6
|14 - 26
|12
|13.
|13
|2
|6
|5
|11 - 24
|12
|14.
|11
|3
|2
|6
|21 - 25
|11
|15.
|13
|3
|2
|8
|15 - 20
|11
|16.
|11
|2
|2
|7
|11 - 18
|8
|17.
|12
|2
|2
|8
|9 - 20
|8
|18.
|13
|1
|4
|8
|17 - 31
|7
|19.
|12
|2
|1
|9
|7 - 43
|7
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|26 (4)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|16 (5)
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|15 (8)
|Бешикташ
|Тосун Дженк
|12 (2)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|12 (1)
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 9
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|1 8
|Антальяспор
|Фернандо Мартинс
|1 8
|Касымпаша
|Эйссерик Валентин
|9
|Фатих Карагюмрюк
|Шукуров Отабек
|1 7