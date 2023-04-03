Тур: 27. Стадион: Некми Кадыоглу.
0:1
Конец матча
0'
0:1
27' ГолДиань Мбайе
30' Желтая карточкаEmir Gultekin
44' Желтая карточкаРиччи Матео
50' Желтая карточкаЛосаж Флорьян
58' Желтая карточкаJason Eyenga-Lokilo2
75' Желтая карточкаEmeka Eze2
80' Желтая карточкаЯшар Али
90' Желтая карточкаБираски Давиде
90' Вторая желтая карточкаБираски Давиде
90'+8
Ход матча
27'
0:1
30'
44'
50'
75'
80'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 5
-
8 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 19
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
506 Количество передач 474
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
23
Okan
Erdogan
66
Яшар
Али
12
Ба
Махамаду
27
Этеми
Вален
16
Борини
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Okan ErdoganЗащитник
- Защитник
-
66 Яшар АлиЗащитник
-
12 Ба МахамадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Этеми ВаленПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
88 Мехремич АдиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Шен КеремПолузащитник
-
20 Дели СимонПолузащитник
-
98 Топали ЕтмирПолузащитник
-
-
90 Emeka Eze2
-
59 Alp Arda
-
Главный тренер: Fatih Tekke
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Борини ФабиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
54 Дурсун СалихЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Колли ЭбримаНападающий
-
11 Фрей КеримНападающий
-
10 Ляич АдемНападающий
-
-
Главный тренер: Пирло Андреа
История личных встреч
Истанбулспор
Фатих Карагюмрюк
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
7 матчей
28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.57
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
57
90
Бомбардиры внутри турнира
Истанбулспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Этеми Вален
|10 (2)
|0.4
|Топали Етмир
|4
|0.16
|Jason Eyenga-Lokilo2
|3
|0.12
|Emir Gultekin
|2
|0.08
|Рроца Эдуарт
|1
|0.04
|Мехремич Ади
|1
|0.04
|Дахени Демиако
|1
|0.04
|Melih Kabasakal
|1
|0.04
|Mehmet Yesil III
|1
|0.04
|Яшар Али
|1
|0.04
|Muammer Sarikaya
|0
|0
|Лосаж Флорьян
|0
|0
|Okan Erdogan
|0
|0
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диань Мбайе
|16 (2)
|0.64
|Борини Фабио
|15 (4)
|0.6
|Оздоев Магомед
|4
|0.16
|Куасси Жан
|3
|0.12
|Бираски Давиде
|2
|0.08
|Мерджан Левент
|2
|0.08
|Rayyan Baniya
|2
|0.08
|Колли Эбрима
|1
|0.04
|Риччи Матео
|1
|0.04
|Дурсун Салих
|1
|0.04
|Шукуров Отабек
|1
|0.04
|Кападжак Бурак
|1
|0.04
|Колкер Стивен
|1
|0.04
|Фрей Керим
|1
|0.04
|Дрешевич Ибрахим
|1
|0.04
|Эркин Джанер
|0
|0
|Казим-Казим
|0
|0
|Ляич Адем
|0
|0
Карточки
Истанбулспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рроца Эдуарт
|7
|1
|Ibrahim Yilmaz
|4
|0
|Tuncer Duhan Aksu
|4
|0
|Okan Erdogan
|4
|0
|Йенсен Давид
|3
|0
|Mehmet Yesil III
|3
|0
|Этеми Вален
|3
|0
|Muammer Sarikaya
|3
|0
|Emeka Eze2
|3
|0
|Мехремич Ади
|1
|1
|Абазай Кристал
|1
|1
|Эберт Патрик
|2
|0
|Дахени Демиако
|2
|0
|Melih Kabasakal
|2
|0
|Топали Етмир
|2
|0
|Jason Eyenga-Lokilo2
|2
|0
|Яшар Али
|2
|0
|Emir Gultekin
|2
|0
|Michael Ologo
|2
|0
|Язган Ферхат
|1
|0
|Бербер Огузхан
|1
|0
|Лосаж Флорьян
|1
|0
|Ба Махамаду
|1
|0
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шукуров Отабек
|7
|1
|Борини Фабио
|7
|0
|Оздоев Магомед
|6
|0
|Бираски Давиде
|4
|1
|Колли Эбрима
|4
|1
|Дурсун Салих
|4
|0
|Диань Мбайе
|4
|0
|Риччи Матео
|3
|0
|Николас Лоуренс Анвон
|3
|0
|Rayyan Baniya
|3
|0
|Угур Аднан
|1
|1
|Эркин Джанер
|2
|0
|Вивиано Эмильяно
|2
|0
|Дурмаз Джимми
|2
|0
|Казим-Казим
|1
|0
|Муса Ахмед
|1
|0
|Куасси Жан
|1
|0
|Шен Батухан
|1
|0
|Кападжак Бурак
|1
|0
Результаты матчей
Истанбулспор
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Фатих Карагюмрюк
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
8
14
Истанбулспор
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Фатих Карагюмрюк
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
23
8
Волевые поражения
6
26
Истанбулспор
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
24% (6)
32% (8)
Фатих Карагюмрюк
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
7
1
Волевые победы
25
11
Волевые поражения
14
40
Голы по времени матча
Забито
15
24
4 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 14
2
13%
4
17%
1-15
1
7%
5
21%
16-30
1
7%
2
8%
31-45
4
27%
6
25%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
5
33%
3
13%
76-90
Пропущено
24
24
14 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
1
4%
4
17%
1-15
9
38%
4
17%
16-30
4
17%
6
25%
31-45
2
8%
2
8%
46-60
2
8%
3
13%
61-75
6
25%
5
21%
76-90
Забито
11
29
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 14
0
0%
4
14%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
8
28%
31-45
1
9%
6
21%
46-60
4
36%
4
14%
61-75
2
18%
7
24%
76-90
Пропущено
26
22
10 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
8%
1
5%
1-15
2
8%
5
23%
16-30
6
23%
2
9%
31-45
7
27%
1
5%
46-60
3
12%
7
32%
61-75
6
23%
6
27%
76-90
Забито
26
53
8 В 1-м тайме 23
18 Во 2-м тайме 30
8 Забивали первыми 9
8 Не забивали 3
2
8%
8
15%
1-15
4
15%
5
9%
16-30
2
8%
10
19%
31-45
5
19%
12
23%
46-60
6
23%
8
15%
61-75
7
27%
10
19%
76-90
Пропущено
50
46
24 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 24
17 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 19
3
6%
5
11%
1-15
11
22%
9
20%
16-30
10
20%
8
17%
31-45
9
18%
3
7%
46-60
5
10%
10
22%
61-75
12
24%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбулспор
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Истанбулспор - Кайсериспор 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Сивасспор 3:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:6
Истанбулспор - Аланьяспор 2:1 Коньяспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 2:4 Трабзонспор - Истанбулспор 4:0 Умраниеспор - Истанбулспор 0:2 Истанбулспор - Газиантеп 1:1 Адана Демирспор - Истанбулспор 6:0 Истанбулспор - Касымпаша 2:1 Галатасарай - Истанбулспор 2:1 Фенербахче - Истанбулспор 3:1 Бешикташ - Истанбулспор 4:0 Истанбулспор - Хатайспор 0:1 Истанбулспор - Этимесгут 3:2 Гиресунспор - Истанбулспор 3:2 Истанбулспор - Фенербахче 2:5 Антальяспор - Истанбулспор 2:1
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Гиресунспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 4:3 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 0:2
Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 1:1 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 2:2 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 3:3 Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:4 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 4:1 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Ушакспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 3:3 Фатих Карагюмрюк - Киршехирспор 3:1 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 4:2 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 0:2 Умраниеспор - Фатих Карагюмрюк 1:3 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 3:0 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 5:4
Результаты матчей
Истанбулспор
Фатих Карагюмрюк
Точный счет
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
2:1
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
2:2
4 раза 16%
4:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:4
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:4
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 32%
1
8 раз 32%
2
8 раз 32%
3
1 раз 4%
2
7 раз 28%
1
6 раз 24%
4
5 раз 20%
3
4 раза 16%
0
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Истанбулспор
Фатих Карагюмрюк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
111
66
84
111
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
112
310
85
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
223
916
169
124
916
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|26 (4)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|16 (5)
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|15 (8)
|Бешикташ
|Тосун Дженк
|12 (2)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|12 (1)
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 9
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|1 8
|Антальяспор
|Фернандо Мартинс
|1 8
|Касымпаша
|Эйссерик Валентин
|9
|Фатих Карагюмрюк
|Шукуров Отабек
|1 7