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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: .
Истанбулспор
0:1
Конец матча
Фатих Карагюмрюк
0'
0:1
27' Гол
Диань Мбайе
30' Желтая карточка
Emir Gultekin
44' Желтая карточка
Риччи Матео
50' Желтая карточка
Лосаж Флорьян
58' Желтая карточка
Jason Eyenga-Lokilo2
75' Желтая карточка
Emeka Eze2
80' Желтая карточка
Яшар Али
90' Желтая карточка
Бираски Давиде
90' Вторая желтая карточка
Бираски Давиде
90'+8

Ход матча

27'
0:1
Диань Мбайе
(Кападжак Бурак)
30'
Emir Gultekin
 
44'
 
Риччи Матео
50'
Лосаж Флорьян
 
58'
Jason Eyenga-Lokilo2
 
62'
 
Фрей Керим
Кападжак Бурак
63'
Emeka Eze2
Emir Gultekin
 
63'
Шен Керем
Лосаж Флорьян
 
74'
 
Фегули Софьян
Бертолаччи Андреа
74'
 
Колли Эбрима
Борини Фабио
75'
Emeka Eze2
 
80'
Яшар Али
 
86'
 
Николас Лоуренс Анвон
Оздоев Магомед
86'
 
Шукуров Отабек
Риччи Матео
90'
 
Бираски Давиде
90'
Дели Симон
Muammer Sarikaya
 
90'
 
Бираски Давиде
90'
Мехремич Ади
Jason Eyenga-Lokilo2
 
90'
Эрсой Эртугрул
Этеми Вален
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 19
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 506 Количество передач 474
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Йенсен
Давид
21
Дахени
Демиако
23
Okan
Erdogan
4
Mehmet
Yesil
III
66
Яшар
Али
12
Ба
Махамаду
70
Jason
Eyenga-Lokilo2
24
Muammer
Sarikaya
34
Лосаж
Флорьян
27
Этеми
Вален
19
Emir
Gultekin
1
Шен
Батухан
4
Бираски
Давиде
6
Родригеш
Бруну
5
Дрешевич
Ибрахим
18
Мерджан
Левент
91
Бертолаччи
Андреа
8
Риччи
Матео
27
Оздоев
Магомед
22
Кападжак
Бурак
9
Диань
Мбайе
16
Борини
Фабио
Истанбулспор
4-1-4-1
Фатих Карагюмрюк
4-3-3

История личных встреч

Истанбулспор
Фатих Карагюмрюк

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:2
ПЛТ
1:0
ПЛТ
4:0
ВЛ
0:1
ВЛ
2:0
Л
3:2
Л
0:2

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.57
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
90

Бомбардиры внутри турнира

Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Этеми Вален 10 (2) 0.4
Топали Етмир 4 0.16
Jason Eyenga-Lokilo2 3 0.12
Emir Gultekin 2 0.08
Рроца Эдуарт 1 0.04
Мехремич Ади 1 0.04
Дахени Демиако 1 0.04
Melih Kabasakal 1 0.04
Mehmet Yesil III 1 0.04
Яшар Али 1 0.04
Muammer Sarikaya 0 0
Лосаж Флорьян 0 0
Okan Erdogan 0 0
Фатих Карагюмрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диань Мбайе 16 (2) 0.64
Борини Фабио 15 (4) 0.6
Оздоев Магомед 4 0.16
Куасси Жан 3 0.12
Бираски Давиде 2 0.08
Мерджан Левент 2 0.08
Rayyan Baniya 2 0.08
Колли Эбрима 1 0.04
Риччи Матео 1 0.04
Дурсун Салих 1 0.04
Шукуров Отабек 1 0.04
Кападжак Бурак 1 0.04
Колкер Стивен 1 0.04
Фрей Керим 1 0.04
Дрешевич Ибрахим 1 0.04
Эркин Джанер 0 0
Казим-Казим 0 0
Ляич Адем 0 0

Карточки

Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рроца Эдуарт 7 1
Ibrahim Yilmaz 4 0
Tuncer Duhan Aksu 4 0
Okan Erdogan 4 0
Йенсен Давид 3 0
Mehmet Yesil III 3 0
Этеми Вален 3 0
Muammer Sarikaya 3 0
Emeka Eze2 3 0
Мехремич Ади 1 1
Абазай Кристал 1 1
Эберт Патрик 2 0
Дахени Демиако 2 0
Melih Kabasakal 2 0
Топали Етмир 2 0
Jason Eyenga-Lokilo2 2 0
Яшар Али 2 0
Emir Gultekin 2 0
Michael Ologo 2 0
Язган Ферхат 1 0
Бербер Огузхан 1 0
Лосаж Флорьян 1 0
Ба Махамаду 1 0
Фатих Карагюмрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шукуров Отабек 7 1
Борини Фабио 7 0
Оздоев Магомед 6 0
Бираски Давиде 4 1
Колли Эбрима 4 1
Дурсун Салих 4 0
Диань Мбайе 4 0
Риччи Матео 3 0
Николас Лоуренс Анвон 3 0
Rayyan Baniya 3 0
Угур Аднан 1 1
Эркин Джанер 2 0
Вивиано Эмильяно 2 0
Дурмаз Джимми 2 0
Казим-Казим 1 0
Муса Ахмед 1 0
Куасси Жан 1 0
Шен Батухан 1 0
Кападжак Бурак 1 0

Результаты матчей

Истанбулспор
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Фатих Карагюмрюк
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

8
14
Истанбулспор
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Фатих Карагюмрюк
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

23
8

Волевые поражения

6
26
Истанбулспор
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
24% (6)
32% (8)
Фатих Карагюмрюк
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

7
1

Волевые победы

25
11

Волевые поражения

14
40

Голы по времени матча

Забито

15
24
4 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 14
2
13%
4
17%
1-15
1
7%
5
21%
16-30
1
7%
2
8%
31-45
4
27%
6
25%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
5
33%
3
13%
76-90

Пропущено

24
24
14 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
1
4%
4
17%
1-15
9
38%
4
17%
16-30
4
17%
6
25%
31-45
2
8%
2
8%
46-60
2
8%
3
13%
61-75
6
25%
5
21%
76-90

Забито

11
29
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 14
0
0%
4
14%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
8
28%
31-45
1
9%
6
21%
46-60
4
36%
4
14%
61-75
2
18%
7
24%
76-90

Пропущено

26
22
10 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
8%
1
5%
1-15
2
8%
5
23%
16-30
6
23%
2
9%
31-45
7
27%
1
5%
46-60
3
12%
7
32%
61-75
6
23%
6
27%
76-90

Забито

26
53
8 В 1-м тайме 23
18 Во 2-м тайме 30
8 Забивали первыми 9
8 Не забивали 3
2
8%
8
15%
1-15
4
15%
5
9%
16-30
2
8%
10
19%
31-45
5
19%
12
23%
46-60
6
23%
8
15%
61-75
7
27%
10
19%
76-90

Пропущено

50
46
24 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 24
17 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 19
3
6%
5
11%
1-15
11
22%
9
20%
16-30
10
20%
8
17%
31-45
9
18%
3
7%
46-60
5
10%
10
22%
61-75
12
24%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбулспор
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Истанбулспор - Кайсериспор 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Сивасспор 3:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:6
Истанбулспор - Аланьяспор 2:1 Коньяспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 2:4 Трабзонспор - Истанбулспор 4:0 Умраниеспор - Истанбулспор 0:2 Истанбулспор - Газиантеп 1:1 Адана Демирспор - Истанбулспор 6:0 Истанбулспор - Касымпаша 2:1 Галатасарай - Истанбулспор 2:1 Фенербахче - Истанбулспор 3:1 Бешикташ - Истанбулспор 4:0 Истанбулспор - Хатайспор 0:1 Истанбулспор - Этимесгут 3:2 Гиресунспор - Истанбулспор 3:2 Истанбулспор - Фенербахче 2:5 Антальяспор - Истанбулспор 2:1
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Гиресунспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 4:3 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 0:2
Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 1:1 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 2:2 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 3:3 Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:4 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 4:1 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Ушакспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 3:3 Фатих Карагюмрюк - Киршехирспор 3:1 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 4:2 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 0:2 Умраниеспор - Фатих Карагюмрюк 1:3 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 3:0 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 5:4

Результаты матчей

Истанбулспор
Фатих Карагюмрюк

Точный счет

0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

2:1
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
2:2
4 раза 16%
4:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:4
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:4
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 32%
1
8 раз 32%
2
8 раз 32%
3
1 раз 4%
2
7 раз 28%
1
6 раз 24%
4
5 раз 20%
3
4 раза 16%
0
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Истанбулспор
Фатих Карагюмрюк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
11
1
6
6
1.5
8
4
1
11
2.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
2
3
10
1.5
8
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
22
3
9
16
1.5
16
9
1
24
2.5
9
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 27 21 3 3 57 - 19 66
2.
Фенербахче
 25 17 3 5 63 - 30 54
3.
Бешикташ
 26 15 7 4 52 - 27 52
4.
Адана Демирспор
 26 12 9 5 50 - 29 45
5.
Истанбул Башакшехир
 25 13 5 7 38 - 26 44
6.
Трабзонспор
 25 12 5 8 48 - 36 41
7.
Кайсериспор
 25 12 2 11 49 - 39 38
8.
Фатих Карагюмрюк
 25 8 10 7 58 - 47 34
9.
Коньяспор
 25 7 11 7 34 - 29 32
10.
Аланьяспор
 26 7 8 11 43 - 48 29
11.
Антальяспор
 25 8 4 13 32 - 40 28
12.
Сивасспор
 25 7 6 12 34 - 38 27
13.
Касымпаша
 25 7 5 13 34 - 44 26
14.
Анкарагюджю
 25 7 4 14 30 - 38 25
15.
Газиантеп
 24 6 7 11 31 - 63 25
16.
Истанбулспор
 25 7 3 15 30 - 49 24
17.
Гиресунспор
 25 5 9 11 25 - 44 24
18.
Хатайспор
 22 6 5 11 19 - 71 23
19.
Умраниеспор
 25 4 8 13 35 - 45 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 13 11 1 1 26 - 12 34
2.
Бешикташ
 13 9 3 1 29 - 10 30
3.
Трабзонспор
 14 9 3 2 27 - 11 30
4.
Фенербахче
 13 9 1 3 37 - 19 28
5.
Истанбул Башакшехир
 13 9 1 3 23 - 13 28
6.
Адана Демирспор
 12 8 4 0 29 - 7 28
7.
Аланьяспор
 13 6 4 3 26 - 17 22
8.
Антальяспор
 13 6 2 5 23 - 20 20
9.
Кайсериспор
 12 6 1 5 28 - 16 19
10.
Касымпаша
 14 5 3 6 23 - 26 18
11.
Фатих Карагюмрюк
 12 4 5 3 28 - 23 17
12.
Коньяспор
 13 4 5 4 11 - 11 17
13.
Хатайспор
 10 4 4 2 12 - 28 16
14.
Анкарагюджю
 12 4 2 6 15 - 18 14
15.
Сивасспор
 12 3 5 4 14 - 13 14
16.
Газиантеп
 12 3 4 5 17 - 37 13
17.
Гиресунспор
 12 3 3 6 14 - 20 12
18.
Истанбулспор
 12 3 2 7 15 - 24 11
19.
Умраниеспор
 13 1 4 8 17 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 14 10 2 2 31 - 7 32
2.
Фенербахче
 12 8 2 2 26 - 11 26
3.
Бешикташ
 13 6 4 3 23 - 17 22
4.
Кайсериспор
 13 6 1 6 21 - 23 19
5.
Фатих Карагюмрюк
 13 4 5 4 30 - 24 17
6.
Адана Демирспор
 14 4 5 5 21 - 22 17
7.
Истанбул Башакшехир
 12 4 4 4 15 - 13 16
8.
Коньяспор
 12 3 6 3 23 - 18 15
9.
Сивасспор
 13 4 1 8 20 - 25 13
10.
Истанбулспор
 13 4 1 8 15 - 25 13
11.
Умраниеспор
 12 3 4 5 18 - 22 13
12.
Газиантеп
 12 3 3 6 14 - 26 12
13.
Гиресунспор
 13 2 6 5 11 - 24 12
14.
Трабзонспор
 11 3 2 6 21 - 25 11
15.
Анкарагюджю
 13 3 2 8 15 - 20 11
16.
Касымпаша
 11 2 2 7 11 - 18 8
17.
Антальяспор
 12 2 2 8 9 - 20 8
18.
Аланьяспор
 13 1 4 8 17 - 31 7
19.
Хатайспор
 12 2 1 9 7 - 43 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 26 (4)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 16 (5)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 15 (8)
Бешикташ Тосун Дженк 12 (2)
Антальяспор Райт Хаджи 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 9
Аланьяспор Фер Лерой 1 8
Антальяспор Фернандо Мартинс 1 8
Касымпаша Эйссерик Валентин 9
Фатих Карагюмрюк Шукуров Отабек 1 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      58'
      Jason Eyenga-Lokilo получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      50'
      Лосаж Флорьян получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      44'
      Риччи Матео получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      30'
      Emir Gultekin получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Кападжак Бурак сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Диань Мбайе бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Истанбулспор 0:1 Фатих Карагюмрюк онлайн

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