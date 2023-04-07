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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: .
Коньяспор
1:1
Второй тайм: 63'
Антальяспор
0'
1:0
24' Гол
Демир Мухаммет
1:1
45' Гол
Райт Хаджи
57' Желтая карточка
Фреди Гомеш

Ход матча

24'
Демир Мухаммет
1:0
45'
1:1
Райт Хаджи
(Балчи Бюньямин)
57'
 
Фреди Гомеш

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коньяспор
Ничья
Антальяспор
3.20
3.50
4.15
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Шехич
Ибрагим
22
Огюз
Ахмет
5
Язгылы
Угурджан
15
Кальво
Франсиско
12
Хауберт
Гильерме
23
Цекици
Эндри
14
Дикмен
Сонер
80
Паш
Бруно
70
Морено
Марлос
99
Диуф
Маме
Бирам
9
Демир
Мухаммет
90
Лейте
Элтон
7
Балчи
Бюньямин
21
Топрак
Омер
5
Узунхан
Эмреджан
11
Вурал
Гюрай
8
Фернандо
Мартинс
19
Акьоль
Уфук
18
Ндао
Алассан
16
Фреди
Гомеш
20
Ларссон
Сэм
9
Райт
Хаджи
Коньяспор
4-4-2
Антальяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Коньяспор
Антальяспор

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

23 матча

39.1%
47.8%
13.1%
9 побед 11 ничьих 3 победы

Первый тайм

21.7%
65.2%
13.1%
5 побед 15 ничьих 3 победы

Второй тайм

43.5%
39.1%
17.4%
10 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:1
С
3:2
С
1:0
ТМК
1:0
С
0:0
С
0:0
С
0:0
С
2:2
С
2:0
С
3:3
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
1:3
С
1:0
К
1:0
С
3:2
С
1:1
С
2:0
С
0:0
С
1:0
С
2:0
С
0:1

Голы

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

1.17
0.74

Тотал матчей

2.5
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

76
121

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диуф Маме Бирам 8 (1) 0.31
Демир Мухаммет 6 (1) 0.23
Хаджиахметович Амир 3 (3) 0.12
Хауберт Гильерме 2 (1) 0.08
Дикмен Сонер 2 0.08
Кальво Франсиско 2 0.08
Цекици Эндри 2 0.08
Паш Бруно 1 0.04
Юлгюн Огулджан 1 0.04
Огюз Ахмет 0 0
Мурич Роберт 0 0
Бютюки Зюмер 0 0
Икпеазу Уче 0 0
Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райт Хаджи 13 (1) 0.5
Фернандо Мартинс 4 (1) 0.15
Фреди Гомеш 3 0.12
Вурал Гюрай 3 0.12
Адриано Луис 2 0.08
Сари Вейсел 2 0.08
Байракдар Гокдениз 2 0.08
Ларссон Сэм 1 0.04
Синик Догукан 1 0.04
Йылдырым Бертуг 1 0.04
Балчи Бюньямин 0 0
Озмерт Хакан 0 0
Айдогду Сонер 0 0
Люиндама Кристиан 0 0
Гача Хуссам 0 0
Сертель Джемали 0 0
Ндао Алассан 0 0
Эрдильман Мустафа 0 0
Узунхан Эмреджан 0 0

Карточки

Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирбаг Адиль 9 1
Кальво Франсиско 8 0
Огюз Ахмет 7 0
Юлгюн Огулджан 6 0
Икпеазу Уче 4 1
Паш Бруно 5 0
Шехич Ибрагим 3 1
Цекици Эндри 3 0
Диуф Маме Бирам 1 1
Демир Мухаммет 2 0
Бютюки Зюмер 2 0
Мурич Роберт 2 0
Хаджиахметович Амир 2 0
Михаляк Конрад 2 0
Дикмен Сонер 2 0
Хауберт Гильерме 2 0
Амилтон Минервино 1 0
Бухалакис Андреас 1 0
Язгылы Угурджан 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0
Караель Джебраил 1 0
Эмрели Махир 1 0
Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандо Мартинс 8 1
Вурал Гюрай 7 0
Айдогду Сонер 3 1
Фреди Гомеш 3 1
Кудряшов Фёдор 4 0
Сари Вейсел 4 0
Ларссон Сэм 4 0
Адриано Луис 2 1
Озмерт Хакан 2 0
Топрак Омер 2 0
Гача Хуссам 2 0
Сертель Джемали 2 0
Балчи Бюньямин 2 0
Накацзима Шоя 0 1
Мехмеди Адмир 1 0
Гюмюш Синан 1 0
Уйсал Алперен 1 0
Флоранюс Шерел 1 0
Синик Догукан 1 0
Райт Хаджи 1 0
Акьоль Уфук 1 0
Байракдар Гокдениз 1 0

Результаты матчей

Коньяспор
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Антальяспор
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

6
7
Коньяспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Антальяспор
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
9

Волевые поражения

16
22
Коньяспор
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (7)
60% (15)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
Антальяспор
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
16% (4)
48% (12)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

8
10

Волевые поражения

22
29

Голы по времени матча

Забито

11
9
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 1
17 Не забивали 19
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
1
9%
4
44%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
3
27%
1
11%
76-90

Пропущено

11
20
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 9
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
2
18%
5
25%
31-45
2
18%
7
35%
46-60
2
18%
4
20%
61-75
4
36%
1
5%
76-90

Забито

18
24
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
2
11%
3
13%
1-15
3
17%
1
4%
16-30
2
11%
7
29%
29%
31-45
2
11%
4
17%
46-60
4
22%
2
8%
61-75
5
28%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

17
19
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
5
29%
29%
2
11%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
4
24%
4
21%
31-45
2
12%
2
11%
46-60
2
12%
4
21%
61-75
3
18%
5
26%
76-90

Забито

29
33
10 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 7
8 Не забивали 9
2
7%
3
9%
1-15
5
17%
3
9%
16-30
3
10%
9
27%
31-45
3
10%
8
24%
46-60
8
28%
2
6%
61-75
8
28%
8
24%
76-90

Пропущено

28
39
13 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 16
17 Не пропускали 20
6
21%
2
5%
1-15
1
4%
5
13%
16-30
6
21%
9
23%
31-45
4
14%
9
23%
46-60
4
14%
8
21%
61-75
7
25%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Коньяспор
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Умраниеспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Галатасарай 2:1 Коньяспор - Гиресунспор 0:0 Фенербахче - Коньяспор 4:0
Коньяспор - Афжет Афьонспор 5:0 Коньяспор - Истанбулспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Анкарагюджю 0:1 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Бешикташ 1:2 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 3:3 Коньяспор - Сивасспор 2:2 Коньяспор - Аланьяспор 2:2 Коньяспор - Бодрумспор 3:2 Анкарагюджю - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Газиантепспор 0:1 Железничар - Коньяспор 1:2 Кайсериспор - Коньяспор 1:2 Трабзонспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Касымпаша 1:1
Антальяспор
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Адана Демирспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Кайсериспор 4:0 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Бешикташ - Антальяспор 0:0
Антальяспор - Газиантеп 1:0 Трабзонспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Умраниеспор 3:2 Галатасарай - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Кайсериспор 0:2 Антальяспор - Гиресунспор 2:2 Хатайспор - Антальяспор 0:0 Антальяспор - Фенербахче 1:2 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Анкарагюджю 0:2 Антальяспор - Маниса 1:0 Антальяспор - Карагумрук 2:3 Антальяспор - Наполи 2:3 Антальяспор - Маккаби Тель-Авив 1:2 Антальяспор - Пендикспор 3:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 4:2

Результаты матчей

Коньяспор
Антальяспор

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%

Точный счет

2:2
4 раза 16%
0:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
5:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 36%
0
8 раз 32%
2
6 раз 24%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
10 раз 40%
1
6 раз 24%
2
5 раз 20%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Коньяспор
Антальяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
4
3
10
1.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
6
5
7
1.5
3
9
2
10
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
15
10
8
17
1.5
9
16
2
23
2.5
4
21
1
24
3.5
3
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 27 21 3 3 57 - 19 66
2.
Фенербахче
 25 17 3 5 63 - 30 54
3.
Бешикташ
 26 15 7 4 55 - 27 52
4.
Адана Демирспор
 26 12 9 5 50 - 29 45
5.
Истанбул Башакшехир
 25 13 5 7 38 - 26 44
6.
Трабзонспор
 25 12 5 8 48 - 36 41
7.
Кайсериспор
 25 12 2 11 49 - 39 38
8.
Фатих Карагюмрюк
 25 8 10 7 58 - 47 34
9.
Коньяспор
 1:1 26 7 12 7 35 - 30 33
10.
Аланьяспор
 26 7 8 11 43 - 48 29
11.
Антальяспор
 1:1 26 8 5 13 33 - 41 29
12.
Сивасспор
 25 7 6 12 34 - 38 27
13.
Касымпаша
 25 7 5 13 34 - 44 26
14.
Анкарагюджю
 25 7 4 14 30 - 38 25
15.
Газиантеп
 24 6 7 11 31 - 66 25
16.
Гиресунспор
 25 5 9 11 28 - 44 24
17.
Истанбулспор
 25 7 3 15 30 - 49 24
18.
Хатайспор
 22 6 5 11 19 - 74 23
19.
Умраниеспор
 25 4 8 13 35 - 45 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 13 11 1 1 26 - 12 34
2.
Бешикташ
 13 9 3 1 32 - 10 30
3.
Трабзонспор
 14 9 3 2 27 - 11 30
4.
Фенербахче
 13 9 1 3 37 - 19 28
5.
Истанбул Башакшехир
 13 9 1 3 23 - 13 28
6.
Адана Демирспор
 12 8 4 0 29 - 7 28
7.
Аланьяспор
 13 6 4 3 26 - 17 22
8.
Антальяспор
 1:1 13 6 2 5 23 - 20 20
9.
Кайсериспор
 12 6 1 5 28 - 16 19
10.
Касымпаша
 14 5 3 6 23 - 26 18
11.
Коньяспор
 1:1 14 4 6 4 12 - 12 18
12.
Фатих Карагюмрюк
 12 4 5 3 28 - 23 17
13.
Хатайспор
 10 4 4 2 12 - 28 16
14.
Анкарагюджю
 12 4 2 6 15 - 18 14
15.
Сивасспор
 12 3 5 4 14 - 13 14
16.
Газиантеп
 12 3 4 5 17 - 37 13
17.
Гиресунспор
 12 3 3 6 17 - 20 12
18.
Истанбулспор
 12 3 2 7 15 - 24 11
19.
Умраниеспор
 13 1 4 8 17 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 14 10 2 2 31 - 7 32
2.
Фенербахче
 12 8 2 2 26 - 11 26
3.
Бешикташ
 13 6 4 3 23 - 17 22
4.
Кайсериспор
 13 6 1 6 21 - 23 19
5.
Фатих Карагюмрюк
 13 4 5 4 30 - 24 17
6.
Адана Демирспор
 14 4 5 5 21 - 22 17
7.
Истанбул Башакшехир
 12 4 4 4 15 - 13 16
8.
Коньяспор
 1:1 12 3 6 3 23 - 18 15
9.
Сивасспор
 13 4 1 8 20 - 25 13
10.
Истанбулспор
 13 4 1 8 15 - 25 13
11.
Умраниеспор
 12 3 4 5 18 - 22 13
12.
Гиресунспор
 13 2 6 5 11 - 24 12
13.
Газиантеп
 12 3 3 6 14 - 29 12
14.
Трабзонспор
 11 3 2 6 21 - 25 11
15.
Анкарагюджю
 13 3 2 8 15 - 20 11
16.
Антальяспор
 1:1 13 2 3 8 10 - 21 9
17.
Касымпаша
 11 2 2 7 11 - 18 8
18.
Аланьяспор
 13 1 4 8 17 - 31 7
19.
Хатайспор
 12 2 1 9 7 - 46 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 26 (4)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 16 (5)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 15 (8)
Антальяспор Райт Хаджи 13 (1)
Бешикташ Тосун Дженк 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 9
Аланьяспор Фер Лерой 1 8
Антальяспор Фернандо Мартинс 1 8
Касымпаша Эйссерик Валентин 9
Фатих Карагюмрюк Шукуров Отабек 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    57'
    Фреди Гомеш получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Балчи Бюньямин сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Райт Хаджи бьет в цель!
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Демир Мухаммет бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коньяспор
Ничья
Антальяспор
3.20
3.50
4.15
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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