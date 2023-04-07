Тур: 28. Стадион: Конья Бююкшехир.
1:1
Конец матча
0'
1:0
24' ГолДемир Мухаммет
1:1
45' ГолРайт Хаджи
57' Желтая карточкаФреди Гомеш
87' Желтая карточкаХауберт Гильерме
90' Желтая карточкаКальво Франсиско
90' Желтая карточкаУзунхан Эмреджан
90' Желтая карточкаГача Хуссам
90'+12
Ход матча
24'
1:0
45'
1:1
57'
87'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 4
-
4 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
413 Количество передач 480
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.00 Победа «Коньяспора»
-
22
Огюз
Ахмет
23
Цекици
Эндри
14
Дикмен
Сонер
80
Паш
Бруно
90
Лейте
Элтон
21
Топрак
Омер
11
Вурал
Гюрай
19
Акьоль
Уфук
18
Ндао
Алассан
16
Фреди
Гомеш
20
Ларссон
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Огюз АхметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Цекици ЭндриПолузащитник
-
14 Дикмен СонерПолузащитник
-
80 Паш БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Эмрели МахирПолузащитник
-
11 Мурич РобертПолузащитник
-
-
Главный тренер: Станоджевич Александр
- Основной состав
-
90 Лейте ЭлтонВратарь
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
- Защитник
-
11 Вурал ГюрайЗащитник
- Полузащитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
-
18 Ндао АлассанПолузащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
-
20 Ларссон СэмПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Сабо БалинтПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Гача ХуссамПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Грунендейк Альфонс
История личных встреч
Коньяспор
Антальяспор
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
23 матча
39.1%
47.8%
13.1%
9 побед 11 ничьих 3 победы
Первый тайм
21.7%
65.2%
13.1%
5 побед 15 ничьих 3 победы
Второй тайм
43.5%
39.1%
17.4%
10 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
1.17
0.74
Тотал матчей
2.5
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
76
121
Бомбардиры внутри турнира
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диуф Маме Бирам
|8 (1)
|0.31
|Демир Мухаммет
|6 (1)
|0.23
|Хаджиахметович Амир
|3 (3)
|0.12
|Хауберт Гильерме
|2 (1)
|0.08
|Дикмен Сонер
|2
|0.08
|Кальво Франсиско
|2
|0.08
|Цекици Эндри
|2
|0.08
|Паш Бруно
|1
|0.04
|Юлгюн Огулджан
|1
|0.04
|Огюз Ахмет
|0
|0
|Мурич Роберт
|0
|0
|Бютюки Зюмер
|0
|0
|Икпеазу Уче
|0
|0
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Райт Хаджи
|13 (1)
|0.5
|Фернандо Мартинс
|4 (1)
|0.15
|Фреди Гомеш
|3
|0.12
|Вурал Гюрай
|3
|0.12
|Адриано Луис
|2
|0.08
|Сари Вейсел
|2
|0.08
|Байракдар Гокдениз
|2
|0.08
|Ларссон Сэм
|1
|0.04
|Синик Догукан
|1
|0.04
|Йылдырым Бертуг
|1
|0.04
|Балчи Бюньямин
|0
|0
|Озмерт Хакан
|0
|0
|Айдогду Сонер
|0
|0
|Люиндама Кристиан
|0
|0
|Гача Хуссам
|0
|0
|Сертель Джемали
|0
|0
|Ндао Алассан
|0
|0
|Эрдильман Мустафа
|0
|0
|Узунхан Эмреджан
|0
|0
Карточки
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирбаг Адиль
|9
|1
|Кальво Франсиско
|9
|0
|Огюз Ахмет
|7
|0
|Юлгюн Огулджан
|6
|0
|Икпеазу Уче
|4
|1
|Паш Бруно
|5
|0
|Шехич Ибрагим
|3
|1
|Цекици Эндри
|3
|0
|Хауберт Гильерме
|3
|0
|Диуф Маме Бирам
|1
|1
|Демир Мухаммет
|2
|0
|Бютюки Зюмер
|2
|0
|Мурич Роберт
|2
|0
|Хаджиахметович Амир
|2
|0
|Михаляк Конрад
|2
|0
|Дикмен Сонер
|2
|0
|Амилтон Минервино
|1
|0
|Бухалакис Андреас
|1
|0
|Язгылы Угурджан
|1
|0
|Демиртапа Кархаман
|1
|0
|Караель Джебраил
|1
|0
|Эмрели Махир
|1
|0
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандо Мартинс
|8
|1
|Вурал Гюрай
|7
|0
|Фреди Гомеш
|4
|1
|Айдогду Сонер
|3
|1
|Кудряшов Фёдор
|4
|0
|Сари Вейсел
|4
|0
|Ларссон Сэм
|4
|0
|Адриано Луис
|2
|1
|Гача Хуссам
|3
|0
|Озмерт Хакан
|2
|0
|Топрак Омер
|2
|0
|Сертель Джемали
|2
|0
|Балчи Бюньямин
|2
|0
|Накацзима Шоя
|0
|1
|Мехмеди Адмир
|1
|0
|Гюмюш Синан
|1
|0
|Уйсал Алперен
|1
|0
|Флоранюс Шерел
|1
|0
|Синик Догукан
|1
|0
|Райт Хаджи
|1
|0
|Акьоль Уфук
|1
|0
|Байракдар Гокдениз
|1
|0
|Узунхан Эмреджан
|1
|0
Результаты матчей
Коньяспор
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Антальяспор
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
7
8
Коньяспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Антальяспор
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
9
Волевые поражения
16
22
Коньяспор
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (7)
62% (16)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
Антальяспор
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
15% (4)
50% (13)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
35% (9)
42% (11)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
8
10
Волевые поражения
23
30
Голы по времени матча
Забито
12
10
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 1
17 Не забивали 19
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
2
20%
16-30
1
8%
3
30%
31-45
1
8%
4
40%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
3
25%
1
10%
76-90
Пропущено
12
21
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 10
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
3
25%
5
24%
31-45
2
17%
7
33%
46-60
2
17%
4
19%
61-75
4
33%
1
5%
76-90
Забито
18
24
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
2
11%
3
13%
1-15
3
17%
1
4%
16-30
2
11%
7
29%
29%
31-45
2
11%
4
17%
46-60
4
22%
2
8%
61-75
5
28%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
17
19
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
5
29%
29%
2
11%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
4
24%
4
21%
31-45
2
12%
2
11%
46-60
2
12%
4
21%
61-75
3
18%
5
26%
76-90
Забито
30
34
11 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 7
8 Не забивали 9
2
7%
3
9%
1-15
6
20%
3
9%
16-30
3
10%
10
29%
29%
31-45
3
10%
8
24%
46-60
8
27%
2
6%
61-75
8
27%
8
24%
76-90
Пропущено
29
40
14 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 21
6
21%
2
5%
1-15
1
3%
6
15%
16-30
7
24%
9
23%
31-45
4
14%
9
23%
46-60
4
14%
8
20%
61-75
7
24%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Коньяспор
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Умраниеспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Галатасарай 2:1 Коньяспор - Гиресунспор 0:0 Фенербахче - Коньяспор 4:0
Коньяспор - Афжет Афьонспор 5:0 Коньяспор - Истанбулспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Анкарагюджю 0:1 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Бешикташ 1:2 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 3:3 Коньяспор - Сивасспор 2:2 Коньяспор - Аланьяспор 2:2 Коньяспор - Бодрумспор 3:2 Анкарагюджю - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Газиантепспор 0:1 Железничар - Коньяспор 1:2 Кайсериспор - Коньяспор 1:2 Трабзонспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Касымпаша 1:1
Антальяспор
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Адана Демирспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Кайсериспор 4:0 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Бешикташ - Антальяспор 0:0
Антальяспор - Газиантеп 1:0 Трабзонспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Умраниеспор 3:2 Галатасарай - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Кайсериспор 0:2 Антальяспор - Гиресунспор 2:2 Хатайспор - Антальяспор 0:0 Антальяспор - Фенербахче 1:2 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Анкарагюджю 0:2 Антальяспор - Маниса 1:0 Антальяспор - Карагумрук 2:3 Антальяспор - Наполи 2:3 Антальяспор - Маккаби Тель-Авив 1:2 Антальяспор - Пендикспор 3:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 4:2
Результаты матчей
Коньяспор
Антальяспор
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
Точный счет
0:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
5:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
0
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
10 раз 38%
1
7 раз 27%
2
5 раз 19%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Коньяспор
Антальяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
94
311
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
76
57
310
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
188
Больше Меньше
1610
818
917
224
422
125
323
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|26 (4)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|16 (5)
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|15 (8)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|13 (1)
|Бешикташ
|Тосун Дженк
|12 (2)
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 9
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|1 8
|Антальяспор
|Фернандо Мартинс
|1 8
|Касымпаша
|Эйссерик Валентин
|9
|Коньяспор
|Кальво Франсиско
|9
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.00 Победа «Коньяспора»
-