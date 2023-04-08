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  3. Китай: Суперкубок: Финал
Стадион: . Главный судья: Ма Нин
Ухань Три Таунс
2:0
Конец матча
Шаньдун Тайшань
0'
1:0
10' Гол
Якубу Абдул-Азиз
26' Желтая карточка
Chen Pu
31' Желтая карточка
Сантос Уоллес
2:0
56' Гол
Се Пэнфэй
62' Желтая карточка
Гао Чжуньи
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Лю Биньбинь
88' Красная карточка
Джун-Хо Сон
90' Желтая карточка
Вэй Ши-Хао
90'+8

Ход матча

10'
Якубу Абдул-Азиз
(Вэй Ши-Хао)
1:0
26'
 
Chen Pu
31'
Сантос Уоллес
 
40'
 
Guowen Sun
Дельгаду Педру
46'
 
Tong Wang1
Чжэн Чжэн
56'
 
Феллайни Маруан
Tianyu Guo
56'
 
Лю Биньбинь
Цзи Сян
56'
Се Пэнфэй
(Станчу Николае)
2:0
62'
Гао Чжуньи
 
64'
 
Лю Ян
Chen Pu
68'
Dinghao Yan
Се Пэнфэй
 
78'
Xiaobin Zhang II
Чао Хэ
 
81'
 
Лю Биньбинь
88'
 
Джун-Хо Сон
90'
Ademilson
Якубу Абдул-Азиз
 
90'
Denny Wang
Вэй Ши-Хао
 
90'
Вэй Ши-Хао
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

22
Лю
Дяньцзо
18
Имин
Лю
3
Сантос
Уоллес
20
Гао
Чжуньи
25
Ханьвэнь
Дэн
10
Станчу
Николае
21
Чао
Хэ
4
Вэй
Ши-Хао
30
Се
Пэнфэй
9
Якубу
Абдул-Азиз
11
Давидсон
18
Rongze
Han
4
Жадсон
II
27
Кэ
Ши
5
Чжэн
Чжэн
37
Цзи
Сян
39
Long
Song
22
Дельгаду
Педру
10
Мойсес
Лима
28
Джун-Хо
Сон
7
Tianyu
Guo
29
Chen
Pu
Ухань Три Таунс
3-4-3
Шаньдун Тайшань
5-3-2

История личных встреч

Ухань Три Таунс
Шаньдун Тайшань

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

К
0:3
К
3:1
С
1:1
С
1:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
60

Результаты последних матчей

Ухань Три Таунс
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0
Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Дандонг Тэнгюэ - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Фули 4:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 0:1 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1
Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Шаньдун Тайшань - Цзыбо Цуцзюй 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шаньдун Тайшань 2:4 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 5:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 4:0 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0 Шаньдун Тайшань - Тянцзинь Тэда 4:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 3:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Эвергранд 3:0
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