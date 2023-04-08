Стадион: Hankou Cultural Sports Centre. Главный судья: Ма Нин
2:0
Конец матча
0'
1:0
10' ГолЯкубу Абдул-Азиз
26' Желтая карточкаChen Pu
31' Желтая карточкаСантос Уоллес
2:0
56' ГолСе Пэнфэй
62' Желтая карточкаГао Чжуньи
81' Undefined phrase: football_event_Лю Биньбинь
88' Красная карточкаДжун-Хо Сон
90' Желтая карточкаВэй Ши-Хао
90'+8
Ход матча
10'
1:0
26'
31'
46'
56'
56'
2:0
62'
68'
81'
88'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
6 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
22
Лю
Дяньцзо
18
Имин
Лю
20
Гао
Чжуньи
25
Ханьвэнь
Дэн
21
Чао
Хэ
30
Се
Пэнфэй
11
Давидсон
18
Rongze
Han
27
Кэ
Ши
37
Цзи
Сян
39
Long
Song
10
Мойсес
Лима
28
Джун-Хо
Сон
29
Chen
Pu
- Основной состав
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
-
18 Имин ЛюЗащитник
- Защитник
-
20 Гао ЧжуньиЗащитник
-
25 Ханьвэнь ДэнПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Чао ХэПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Се ПэнфэйНападающий
- Нападающий
-
11 ДавидсонНападающий
- Запасные игроки
-
19 Wentao ZhangЗащитник
-
23 Хан ЖэньЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
1 Fei Wu
-
2 Yang Li3
-
28 Denny Wang
-
-
32 Haidong Lu
-
40 Zhang Hui
-
Главный тренер: Pedro Morilla
- Основной состав
-
18 Rongze HanВратарь
- Защитник
-
27 Кэ ШиЗащитник
- Защитник
-
37 Цзи СянЗащитник
-
39 Long SongЗащитник
- Полузащитник
-
10 Мойсес ЛимаПолузащитник
-
28 Джун-Хо СонПолузащитник
- Нападающий
-
29 Chen PuНападающий
- Запасные игроки
-
16 Hailong LiЗащитник
- Защитник
-
15 Tianyu QiПолузащитник
-
21 Лю БиньбиньПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Лю ЯнНападающий
-
26 Shibo Liu
-
-
19 Guowen Sun
-
-
36 Liuyu Duan
-
40 Shi Songchen
-
Главный тренер: Wei Hao
История личных встреч
Ухань Три Таунс
Шаньдун Тайшань
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
60
Результаты последних матчей
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0
Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Дандонг Тэнгюэ - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Фули 4:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 0:1 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1
Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Шаньдун Тайшань - Цзыбо Цуцзюй 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шаньдун Тайшань 2:4 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 5:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 4:0 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0 Шаньдун Тайшань - Тянцзинь Тэда 4:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 3:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Эвергранд 3:0