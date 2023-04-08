Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Ухань Три Таунс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Станчу Николае решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Сантос Уоллес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Лю Дяньцзо взял и забрал мяч на выходе

44' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Матч возобновлен

42' Жадсон II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Якубу Абдул-Азиз на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Станчу Николае навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Станчу Николае создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Ханьвэнь Дэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Джун-Хо Сон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Жадсон II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Сантос Уоллес получил желтую карточку от судьи

30' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Се Пэнфэй не смог попасть в створ ударом издали

27' Chen Pu получил желтую карточку от судьи

25' Жадсон II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Станчу Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Матч возобновлен

22' Ханьвэнь Дэн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Давидсон задерживает мяч рукой

19' Хорошую попытку сделал Вэй Ши-Хао . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Вэй Ши-Хао создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Се Пэнфэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Оооо... вот это был удар! Chen Pu должен был забить с этой позиции.

18' Хорошую попытку сделал Chen Pu . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Chen Pu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Chen Pu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Станчу Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Джун-Хо Сон пробил со штрафного прямо в стенку

15' Ханьвэнь Дэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Станчу Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Джун-Хо Сон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Джун-Хо Сон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Гао Чжуньи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Rongze Han взял и забрал мяч на выходе

3' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Матч возобновлен

2' Сантос Уоллес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.