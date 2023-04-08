Тур: 28. Стадион: Eryaman Stadyumu.
3:2
Второй тайм: 64'
0'
1:0
10' ГолСоу Али
2:0
24' ГолДьяк Ламин
28' Желтая карточкаЭтеми Вален
2:1
47' ГолШен Керем
51' Желтая карточкаMuammer Sarikaya
3:1
53' ГолСоу Али
3:2
55' ГолJason Eyenga-Lokilo2
Ход матча
10'
1:0
24'
2:0
28'
47'
2:1
51'
53'
3:1
55'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 5
-
4 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
32
Аккан
Гёкхан
18
Муякич
Нихад
14
Дьяк
Ламин
54
Кылынч
Эмре
19
Захид
Гайас
22
Соу
Али
59
Alp
Arda
23
Okan
Erdogan
12
Ба
Махамаду
27
Этеми
Вален
16
Шен
Керем
90
Emeka
Eze2
- Основной состав
-
32 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Муякич НихадЗащитник
- Защитник
-
14 Дьяк ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Кылынч ЭмреПолузащитник
-
19 Захид ГайасПолузащитник
-
22 Соу АлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
-
77 Тёре ГёкханПолузащитник
- Полузащитник
-
70 МилсонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Толунай Кафкас
- Основной состав
-
59 Alp ArdaВратарь
- Защитник
-
23 Okan ErdoganЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ба МахамадуПолузащитник
-
27 Этеми ВаленПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Шен КеремПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Emeka Eze2Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Кыванч АхметВратарь
-
20 Дели СимонЗащитник
- Защитник
-
66 Яшар АлиЗащитник
-
88 Мехремич АдиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
98 Топали ЕтмирПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Fatih Tekke
История личных встреч
Анкарагюджю
Истанбулспор
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.5
1.67
Среднее время на гол
180
54
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.5
Среднее время на гол
135
180
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
0.6
1.2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
150
75
Бомбардиры внутри турнира
Анкарагюджю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соу Али
|9
|0.35
|Беридзе Георгий
|4
|0.15
|Антальялы Тайлан
|2
|0.08
|Джигерджи Толга
|2 (2)
|0.08
|Кылынч Эмре
|2
|0.08
|Захид Гайас
|2
|0.08
|Хесе Родригес
|2 (1)
|0.08
|Дьяк Ламин
|2
|0.08
|Радакович Урош
|1
|0.04
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0.04
|Yasin Gureler
|1
|0.04
|Милсон
|1
|0.04
|Малку Кевин
|0
|0
|Педринью V
|0
|0
|Джейлан Огуз
|0
|0
|Хавьер Марлон
|0
|0
Истанбулспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Этеми Вален
|10 (2)
|0.38
|Топали Етмир
|4
|0.15
|Jason Eyenga-Lokilo2
|4
|0.15
|Emir Gultekin
|2
|0.08
|Рроца Эдуарт
|1
|0.04
|Мехремич Ади
|1
|0.04
|Дахени Демиако
|1
|0.04
|Melih Kabasakal
|1
|0.04
|Mehmet Yesil III
|1
|0.04
|Яшар Али
|1
|0.04
|Шен Керем
|1
|0.04
|Muammer Sarikaya
|0
|0
|Лосаж Флорьян
|0
|0
|Okan Erdogan
|0
|0
|Emeka Eze2
|0
|0
Карточки
Анкарагюджю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джигерджи Толга
|5
|0
|Дьяк Ламин
|5
|0
|Муякич Нихад
|4
|0
|Хавьер Марлон
|2
|1
|Малку Кевин
|3
|0
|Кылынч Эмре
|3
|0
|Джейлан Огуз
|3
|0
|Yasin Gureler
|3
|0
|Аккан Гёкхан
|2
|0
|Родригеш Педру
|2
|0
|Bahadir Han Gungordu
|2
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|2
|0
|Atakan Cankaya
|2
|0
|Македа Федерико
|1
|0
|Хесе Родригес
|1
|0
|Радакович Урош
|1
|0
|Антальялы Тайлан
|1
|0
|Захид Гайас
|1
|0
|Sinan Osmanoglu
|1
|0
|Педринью V
|1
|0
|Юзюм Фыратджан
|1
|0
|Милсон
|1
|0
Истанбулспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рроца Эдуарт
|7
|1
|Ibrahim Yilmaz
|4
|0
|Tuncer Duhan Aksu
|4
|0
|Этеми Вален
|4
|0
|Okan Erdogan
|4
|0
|Muammer Sarikaya
|4
|0
|Йенсен Давид
|3
|0
|Mehmet Yesil III
|3
|0
|Emeka Eze2
|3
|0
|Мехремич Ади
|1
|1
|Абазай Кристал
|1
|1
|Эберт Патрик
|2
|0
|Дахени Демиако
|2
|0
|Melih Kabasakal
|2
|0
|Топали Етмир
|2
|0
|Jason Eyenga-Lokilo2
|2
|0
|Яшар Али
|2
|0
|Emir Gultekin
|2
|0
|Michael Ologo
|2
|0
|Язган Ферхат
|1
|0
|Бербер Огузхан
|1
|0
|Лосаж Флорьян
|1
|0
|Ба Махамаду
|1
|0
Результаты матчей
Анкарагюджю
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Истанбулспор
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
5
6
Анкарагюджю
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Истанбулспор
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
18
18
Волевые поражения
7
9
Анкарагюджю
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (8)
48% (12)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Истанбулспор
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
24% (6)
44% (11)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
21
20
Волевые поражения
12
15
Голы по времени матча
Забито
15
11
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
3
27%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
4
27%
4
36%
61-75
2
13%
2
18%
76-90
Пропущено
18
26
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
4
22%
2
8%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
2
11%
6
23%
31-45
3
17%
7
27%
46-60
3
17%
3
12%
61-75
4
22%
6
23%
76-90
Забито
11
15
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 16
1
9%
2
13%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
18%
4
27%
46-60
4
36%
2
13%
61-75
3
27%
5
33%
76-90
Пропущено
21
24
7 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
2
10%
1
4%
1-15
3
14%
9
38%
16-30
2
10%
4
17%
31-45
7
33%
2
8%
46-60
2
10%
2
8%
61-75
5
24%
6
25%
76-90
Забито
26
26
9 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 8
8 Не забивали 8
4
15%
2
8%
1-15
3
12%
4
15%
16-30
2
8%
2
8%
31-45
4
15%
5
19%
46-60
8
31%
6
23%
61-75
5
19%
7
27%
76-90
Пропущено
39
50
15 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 22
6
15%
3
6%
1-15
5
13%
11
22%
16-30
4
10%
10
20%
31-45
10
26%
9
18%
46-60
5
13%
5
10%
61-75
9
23%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Анкарагюджю
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Анкарагюджю - Трабзонспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Сивасспор - Анкарагюджю 2:0 Анкарагюджю - Аланьяспор 2:0
Бешикташ - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 0:2 Анкарагюджю - Газиантеп 0:2 Коньяспор - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Адана Демирспор - Анкарагюджю 3:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 2:1 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Умраниеспор 1:2 Антальяспор - Анкарагюджю 0:2 Анкарагюджю - Тузласпор 2:0 Анкарагюджю - Коньяспор 0:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:2 Анкарагюджю - Трабзонспор 1:1 Анкарагюджю - Амедспор 6:2 Касымпаша - Анкарагюджю 1:1
Истанбулспор
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Истанбулспор - Фатих Карагюмрюк 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Сивасспор 3:0
Истанбулспор - Галатасарай 0:6 Истанбулспор - Аланьяспор 2:1 Коньяспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 2:4 Трабзонспор - Истанбулспор 4:0 Умраниеспор - Истанбулспор 0:2 Истанбулспор - Газиантеп 1:1 Адана Демирспор - Истанбулспор 6:0 Истанбулспор - Касымпаша 2:1 Галатасарай - Истанбулспор 2:1 Фенербахче - Истанбулспор 3:1 Бешикташ - Истанбулспор 4:0 Истанбулспор - Хатайспор 0:1 Истанбулспор - Этимесгут 3:2 Гиресунспор - Истанбулспор 3:2 Истанбулспор - Фенербахче 2:5
Результаты матчей
Анкарагюджю
Истанбулспор
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
Точный счет
2:1
5 раз 20%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:1
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 44%
0
7 раз 28%
2
6 раз 24%
4
1 раз 4%
0
8 раз 32%
1
8 раз 32%
2
8 раз 32%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Анкарагюджю
Истанбулспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
84
57
66
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
94
211
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
187
Больше Меньше
178
718
916
124
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|21
|3
|3
|57 - 19
|66
|2.
|25
|17
|3
|5
|63 - 30
|54
|3.
|26
|15
|7
|4
|55 - 27
|52
|4.
|26
|12
|9
|5
|50 - 29
|45
|5.
|25
|13
|5
|7
|38 - 26
|44
|6.
|25
|12
|5
|8
|48 - 36
|41
|7.
|25
|12
|2
|11
|49 - 39
|38
|8.
|25
|8
|10
|7
|58 - 47
|34
|9.
|26
|7
|12
|7
|35 - 30
|33
|10.
|26
|7
|8
|11
|43 - 48
|29
|11.
|26
|8
|5
|13
|33 - 41
|29
|12.
|3:2
|26
|8
|4
|14
|33 - 40
|28
|13.
|25
|7
|6
|12
|34 - 38
|27
|14.
|25
|7
|5
|13
|34 - 44
|26
|15.
|24
|6
|7
|11
|31 - 66
|25
|16.
|2:3
|26
|7
|3
|16
|32 - 52
|24
|17.
|25
|5
|9
|11
|28 - 44
|24
|18.
|22
|6
|5
|11
|19 - 74
|23
|19.
|25
|4
|8
|13
|35 - 45
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|26 - 12
|34
|2.
|13
|9
|3
|1
|32 - 10
|30
|3.
|14
|9
|3
|2
|27 - 11
|30
|4.
|13
|9
|1
|3
|37 - 19
|28
|5.
|13
|9
|1
|3
|23 - 13
|28
|6.
|12
|8
|4
|0
|29 - 7
|28
|7.
|13
|6
|4
|3
|26 - 17
|22
|8.
|13
|6
|2
|5
|23 - 20
|20
|9.
|12
|6
|1
|5
|28 - 16
|19
|10.
|14
|4
|6
|4
|12 - 12
|18
|11.
|14
|5
|3
|6
|23 - 26
|18
|12.
|12
|4
|5
|3
|28 - 23
|17
|13.
|3:2
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|14.
|10
|4
|4
|2
|12 - 28
|16
|15.
|12
|3
|5
|4
|14 - 13
|14
|16.
|12
|3
|4
|5
|17 - 37
|13
|17.
|12
|3
|3
|6
|17 - 20
|12
|18.
|2:3
|12
|3
|2
|7
|15 - 24
|11
|19.
|13
|1
|4
|8
|17 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|31 - 7
|32
|2.
|12
|8
|2
|2
|26 - 11
|26
|3.
|13
|6
|4
|3
|23 - 17
|22
|4.
|13
|6
|1
|6
|21 - 23
|19
|5.
|13
|4
|5
|4
|30 - 24
|17
|6.
|14
|4
|5
|5
|21 - 22
|17
|7.
|12
|4
|4
|4
|15 - 13
|16
|8.
|12
|3
|6
|3
|23 - 18
|15
|9.
|13
|4
|1
|8
|20 - 25
|13
|10.
|2:3
|14
|4
|1
|9
|17 - 28
|13
|11.
|12
|3
|4
|5
|18 - 22
|13
|12.
|13
|2
|6
|5
|11 - 24
|12
|13.
|12
|3
|3
|6
|14 - 29
|12
|14.
|11
|3
|2
|6
|21 - 25
|11
|15.
|3:2
|13
|3
|2
|8
|15 - 20
|11
|16.
|13
|2
|3
|8
|10 - 21
|9
|17.
|11
|2
|2
|7
|11 - 18
|8
|18.
|13
|1
|4
|8
|17 - 31
|7
|19.
|12
|2
|1
|9
|7 - 46
|7
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|26 (4)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|16 (5)
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|15 (8)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|13 (1)
|Бешикташ
|Тосун Дженк
|12 (2)
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 9
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|1 8
|Антальяспор
|Фернандо Мартинс
|1 8
|Касымпаша
|Эйссерик Валентин
|9
|Коньяспор
|Кальво Франсиско
|9