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Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: .
Анкарагюджю
3:2
Второй тайм: 64'
Истанбулспор
0'
1:0
10' Гол
Соу Али
2:0
24' Гол
Дьяк Ламин
28' Желтая карточка
Этеми Вален
2:1
47' Гол
Шен Керем
51' Желтая карточка
Muammer Sarikaya
3:1
53' Гол
Соу Али
3:2
55' Гол
Jason Eyenga-Lokilo2

Ход матча

10'
Соу Али
1:0
24'
Дьяк Ламин
2:0
28'
 
Этеми Вален
47'
2:1
Шен Керем
(Emeka Eze2)
51'
 
Muammer Sarikaya
52'
Atakan Cankaya
Захид Гайас
 
52'
Милсон
Хадзийованнис Анастасиос
 
53'
Соу Али
(Антальялы Тайлан)
3:1
55'
3:2
Jason Eyenga-Lokilo2

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Анкарагюджю
Ничья
Истанбулспор
4.05
5.90
5.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Аккан
Гёкхан
88
Юзюм
Фыратджан
26
Радакович
Урош
18
Муякич
Нихад
5
Ганоушек
Матей
14
Дьяк
Ламин
48
Антальялы
Тайлан
7
Хадзийованнис
Анастасиос
54
Кылынч
Эмре
19
Захид
Гайас
22
Соу
Али
59
Alp
Arda
21
Дахени
Демиако
23
Okan
Erdogan
4
Mehmet
Yesil
III
3
Tuncer
Duhan
Aksu
12
Ба
Махамаду
27
Этеми
Вален
24
Muammer
Sarikaya
16
Шен
Керем
70
Jason
Eyenga-Lokilo2
90
Emeka
Eze2
Анкарагюджю
4-2-3-1
Истанбулспор
4-1-4-1

История личных встреч

Анкарагюджю
Истанбулспор

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

История матчей

С
1:2
ПЛТ
0:1
ПЛТ
0:1
ПЛТ
1:2
ПЛТ
1:0

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.5
1.67

Среднее время на гол

180
54

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.6
1.2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

150
75

Бомбардиры внутри турнира

Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соу Али 9 0.35
Беридзе Георгий 4 0.15
Антальялы Тайлан 2 0.08
Джигерджи Толга 2 (2) 0.08
Кылынч Эмре 2 0.08
Захид Гайас 2 0.08
Хесе Родригес 2 (1) 0.08
Дьяк Ламин 2 0.08
Радакович Урош 1 0.04
Хадзийованнис Анастасиос 1 0.04
Yasin Gureler 1 0.04
Милсон 1 0.04
Малку Кевин 0 0
Педринью V 0 0
Джейлан Огуз 0 0
Хавьер Марлон 0 0
Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Этеми Вален 10 (2) 0.38
Топали Етмир 4 0.15
Jason Eyenga-Lokilo2 4 0.15
Emir Gultekin 2 0.08
Рроца Эдуарт 1 0.04
Мехремич Ади 1 0.04
Дахени Демиако 1 0.04
Melih Kabasakal 1 0.04
Mehmet Yesil III 1 0.04
Яшар Али 1 0.04
Шен Керем 1 0.04
Muammer Sarikaya 0 0
Лосаж Флорьян 0 0
Okan Erdogan 0 0
Emeka Eze2 0 0

Карточки

Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джигерджи Толга 5 0
Дьяк Ламин 5 0
Муякич Нихад 4 0
Хавьер Марлон 2 1
Малку Кевин 3 0
Кылынч Эмре 3 0
Джейлан Огуз 3 0
Yasin Gureler 3 0
Аккан Гёкхан 2 0
Родригеш Педру 2 0
Bahadir Han Gungordu 2 0
Хадзийованнис Анастасиос 2 0
Atakan Cankaya 2 0
Македа Федерико 1 0
Хесе Родригес 1 0
Радакович Урош 1 0
Антальялы Тайлан 1 0
Захид Гайас 1 0
Sinan Osmanoglu 1 0
Педринью V 1 0
Юзюм Фыратджан 1 0
Милсон 1 0
Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рроца Эдуарт 7 1
Ibrahim Yilmaz 4 0
Tuncer Duhan Aksu 4 0
Этеми Вален 4 0
Okan Erdogan 4 0
Muammer Sarikaya 4 0
Йенсен Давид 3 0
Mehmet Yesil III 3 0
Emeka Eze2 3 0
Мехремич Ади 1 1
Абазай Кристал 1 1
Эберт Патрик 2 0
Дахени Демиако 2 0
Melih Kabasakal 2 0
Топали Етмир 2 0
Jason Eyenga-Lokilo2 2 0
Яшар Али 2 0
Emir Gultekin 2 0
Michael Ologo 2 0
Язган Ферхат 1 0
Бербер Огузхан 1 0
Лосаж Флорьян 1 0
Ба Махамаду 1 0

Результаты матчей

Анкарагюджю
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Истанбулспор
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

5
6
Анкарагюджю
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Истанбулспор
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

18
18

Волевые поражения

7
9
Анкарагюджю
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (8)
48% (12)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Истанбулспор
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
24% (6)
44% (11)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

21
20

Волевые поражения

12
15

Голы по времени матча

Забито

15
11
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
3
27%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
4
27%
4
36%
61-75
2
13%
2
18%
76-90

Пропущено

18
26
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
4
22%
2
8%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
2
11%
6
23%
31-45
3
17%
7
27%
46-60
3
17%
3
12%
61-75
4
22%
6
23%
76-90

Забито

11
15
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 16
1
9%
2
13%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
18%
4
27%
46-60
4
36%
2
13%
61-75
3
27%
5
33%
76-90

Пропущено

21
24
7 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
2
10%
1
4%
1-15
3
14%
9
38%
16-30
2
10%
4
17%
31-45
7
33%
2
8%
46-60
2
10%
2
8%
61-75
5
24%
6
25%
76-90

Забито

26
26
9 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 8
8 Не забивали 8
4
15%
2
8%
1-15
3
12%
4
15%
16-30
2
8%
2
8%
31-45
4
15%
5
19%
46-60
8
31%
6
23%
61-75
5
19%
7
27%
76-90

Пропущено

39
50
15 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 22
6
15%
3
6%
1-15
5
13%
11
22%
16-30
4
10%
10
20%
31-45
10
26%
9
18%
46-60
5
13%
5
10%
61-75
9
23%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Анкарагюджю
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Анкарагюджю - Трабзонспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Сивасспор - Анкарагюджю 2:0 Анкарагюджю - Аланьяспор 2:0
Бешикташ - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 0:2 Анкарагюджю - Газиантеп 0:2 Коньяспор - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Адана Демирспор - Анкарагюджю 3:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 2:1 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Умраниеспор 1:2 Антальяспор - Анкарагюджю 0:2 Анкарагюджю - Тузласпор 2:0 Анкарагюджю - Коньяспор 0:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:2 Анкарагюджю - Трабзонспор 1:1 Анкарагюджю - Амедспор 6:2 Касымпаша - Анкарагюджю 1:1
Истанбулспор
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Истанбулспор - Фатих Карагюмрюк 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Сивасспор 3:0
Истанбулспор - Галатасарай 0:6 Истанбулспор - Аланьяспор 2:1 Коньяспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 2:4 Трабзонспор - Истанбулспор 4:0 Умраниеспор - Истанбулспор 0:2 Истанбулспор - Газиантеп 1:1 Адана Демирспор - Истанбулспор 6:0 Истанбулспор - Касымпаша 2:1 Галатасарай - Истанбулспор 2:1 Фенербахче - Истанбулспор 3:1 Бешикташ - Истанбулспор 4:0 Истанбулспор - Хатайспор 0:1 Истанбулспор - Этимесгут 3:2 Гиресунспор - Истанбулспор 3:2 Истанбулспор - Фенербахче 2:5

Результаты матчей

Анкарагюджю
Истанбулспор

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Точный счет

2:1
5 раз 20%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:1
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 44%
0
7 раз 28%
2
6 раз 24%
4
1 раз 4%
0
8 раз 32%
1
8 раз 32%
2
8 раз 32%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Анкарагюджю
Истанбулспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
4
5
7
1.5
6
6
1
11
2.5
1
11
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
4
2
11
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
7
0.5
Больше Меньше
17
8
7
18
1.5
9
16
1
24
2.5
1
24
1
24
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 27 21 3 3 57 - 19 66
2.
Фенербахче
 25 17 3 5 63 - 30 54
3.
Бешикташ
 26 15 7 4 55 - 27 52
4.
Адана Демирспор
 26 12 9 5 50 - 29 45
5.
Истанбул Башакшехир
 25 13 5 7 38 - 26 44
6.
Трабзонспор
 25 12 5 8 48 - 36 41
7.
Кайсериспор
 25 12 2 11 49 - 39 38
8.
Фатих Карагюмрюк
 25 8 10 7 58 - 47 34
9.
Коньяспор
 26 7 12 7 35 - 30 33
10.
Аланьяспор
 26 7 8 11 43 - 48 29
11.
Антальяспор
 26 8 5 13 33 - 41 29
12.
Анкарагюджю
 3:2 26 8 4 14 33 - 40 28
13.
Сивасспор
 25 7 6 12 34 - 38 27
14.
Касымпаша
 25 7 5 13 34 - 44 26
15.
Газиантеп
 24 6 7 11 31 - 66 25
16.
Истанбулспор
 2:3 26 7 3 16 32 - 52 24
17.
Гиресунспор
 25 5 9 11 28 - 44 24
18.
Хатайспор
 22 6 5 11 19 - 74 23
19.
Умраниеспор
 25 4 8 13 35 - 45 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 13 11 1 1 26 - 12 34
2.
Бешикташ
 13 9 3 1 32 - 10 30
3.
Трабзонспор
 14 9 3 2 27 - 11 30
4.
Фенербахче
 13 9 1 3 37 - 19 28
5.
Истанбул Башакшехир
 13 9 1 3 23 - 13 28
6.
Адана Демирспор
 12 8 4 0 29 - 7 28
7.
Аланьяспор
 13 6 4 3 26 - 17 22
8.
Антальяспор
 13 6 2 5 23 - 20 20
9.
Кайсериспор
 12 6 1 5 28 - 16 19
10.
Коньяспор
 14 4 6 4 12 - 12 18
11.
Касымпаша
 14 5 3 6 23 - 26 18
12.
Фатих Карагюмрюк
 12 4 5 3 28 - 23 17
13.
Анкарагюджю
 3:2 13 5 2 6 18 - 20 17
14.
Хатайспор
 10 4 4 2 12 - 28 16
15.
Сивасспор
 12 3 5 4 14 - 13 14
16.
Газиантеп
 12 3 4 5 17 - 37 13
17.
Гиресунспор
 12 3 3 6 17 - 20 12
18.
Истанбулспор
 2:3 12 3 2 7 15 - 24 11
19.
Умраниеспор
 13 1 4 8 17 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 14 10 2 2 31 - 7 32
2.
Фенербахче
 12 8 2 2 26 - 11 26
3.
Бешикташ
 13 6 4 3 23 - 17 22
4.
Кайсериспор
 13 6 1 6 21 - 23 19
5.
Фатих Карагюмрюк
 13 4 5 4 30 - 24 17
6.
Адана Демирспор
 14 4 5 5 21 - 22 17
7.
Истанбул Башакшехир
 12 4 4 4 15 - 13 16
8.
Коньяспор
 12 3 6 3 23 - 18 15
9.
Сивасспор
 13 4 1 8 20 - 25 13
10.
Истанбулспор
 2:3 14 4 1 9 17 - 28 13
11.
Умраниеспор
 12 3 4 5 18 - 22 13
12.
Гиресунспор
 13 2 6 5 11 - 24 12
13.
Газиантеп
 12 3 3 6 14 - 29 12
14.
Трабзонспор
 11 3 2 6 21 - 25 11
15.
Анкарагюджю
 3:2 13 3 2 8 15 - 20 11
16.
Антальяспор
 13 2 3 8 10 - 21 9
17.
Касымпаша
 11 2 2 7 11 - 18 8
18.
Аланьяспор
 13 1 4 8 17 - 31 7
19.
Хатайспор
 12 2 1 9 7 - 46 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 26 (4)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 16 (5)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 15 (8)
Антальяспор Райт Хаджи 13 (1)
Бешикташ Тосун Дженк 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 9
Аланьяспор Фер Лерой 1 8
Антальяспор Фернандо Мартинс 1 8
Касымпаша Эйссерик Валентин 9
Коньяспор Кальво Франсиско 9
Весь список
  • Желтая карточка
    51'
    Muammer Sarikaya получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Шен Керем бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    28'
    Этеми Вален получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Дьяк Ламин бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Соу Али бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Анкарагюджю
    Ничья
    Истанбулспор
    4.05
    5.90
    5.20
    Все Коэффициенты
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    Истанбулспор
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