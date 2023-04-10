Тур: 28. Стадион: Вефа.
1:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
24'
1:0
42'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
34 Владение мячом, % 66
Прогноз на матч от Liveresult
54
Дурсун
Салих
19
Колли
Эбрима
16
Борини
Фабио
41
Салаи
Аттила
99
Мор
Эмре
80
Юксек
Исмаил
17
Кавечи
Ирфан
- Основной состав
- Вратарь
-
54 Дурсун СалихЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Колли ЭбримаНападающий
- Нападающий
-
16 Борини ФабиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фрей КеримНападающий
- Нападающий
-
10 Ляич АдемНападающий
-
13 Казим-КазимНападающий
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
- Защитник
-
99 Мор ЭмреПолузащитник
-
80 Юксек ИсмаилПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гюлер АрдаПолузащитник
-
20 Педро ЖоаоНападающий
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
История личных встреч
Фатих Карагюмрюк
Фенербахче
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
10
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
12
3
Голов в среднем за матч
2.4
1.5
Среднее время на гол
37
60
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
2
1.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
45
48
Бомбардиры внутри турнира
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диань Мбайе
|16 (2)
|0.62
|Борини Фабио
|15 (4)
|0.58
|Оздоев Магомед
|5
|0.19
|Куасси Жан
|3
|0.12
|Бираски Давиде
|2
|0.08
|Мерджан Левент
|2
|0.08
|Rayyan Baniya
|2
|0.08
|Колли Эбрима
|1
|0.04
|Риччи Матео
|1
|0.04
|Дурсун Салих
|1
|0.04
|Шукуров Отабек
|1
|0.04
|Кападжак Бурак
|1
|0.04
|Колкер Стивен
|1
|0.04
|Фрей Керим
|1
|0.04
|Дрешевич Ибрахим
|1
|0.04
|Эркин Джанер
|0
|0
|Казим-Казим
|0
|0
|Ляич Адем
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валенсия Эннер
|26 (11)
|1
|Бачуайи Миши
|10 (2)
|0.38
|Кинг Джошуа
|4
|0.15
|Кавечи Ирфан
|4
|0.15
|Росси Диего
|3
|0.12
|Мор Эмре
|2
|0.08
|Креспо Мигель
|2
|0.08
|Энрике Густаво
|2
|0.08
|Гюлер Арда
|2
|0.08
|Зайц Миха
|1
|0.04
|Дурсун Сердар
|1
|0.04
|Салаи Аттила
|1
|0.04
|Кадыоглу Ферди
|1
|0.04
|Педро Жоао
|1
|0.04
|Алиоски Эгзиян
|1
|0.04
|Бериша Мергим
|1
|0.04
|Линкольн II
|0
|0
|Виллиан Арао
|0
|0
|Юксек Исмаил
|0
|0
Карточки
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шукуров Отабек
|7
|1
|Борини Фабио
|7
|0
|Оздоев Магомед
|6
|0
|Бираски Давиде
|4
|1
|Колли Эбрима
|4
|1
|Дурсун Салих
|4
|0
|Диань Мбайе
|4
|0
|Риччи Матео
|3
|0
|Николас Лоуренс Анвон
|3
|0
|Rayyan Baniya
|3
|0
|Угур Аднан
|1
|1
|Эркин Джанер
|2
|0
|Вивиано Эмильяно
|2
|0
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|Дурмаз Джимми
|2
|0
|Казим-Казим
|1
|0
|Муса Ахмед
|1
|0
|Куасси Жан
|1
|0
|Шен Батухан
|1
|0
|Кападжак Бурак
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бачуайи Миши
|5
|1
|Креспо Мигель
|5
|1
|Салаи Аттила
|5
|0
|Валенсия Эннер
|3
|1
|Кадыоглу Ферди
|4
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|4
|0
|Кавечи Ирфан
|2
|1
|Азиз Сердар
|3
|0
|Виллиан Арао
|3
|0
|Зайц Миха
|3
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|3
|0
|Мор Эмре
|3
|0
|Педро Жоао
|1
|1
|Энрике Густаво
|2
|0
|Линкольн II
|2
|0
|Байиндыр Алтай
|2
|0
|Кинг Джошуа
|1
|0
|Дурсун Сердар
|1
|0
|Алиоски Эгзиян
|1
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|1
|0
|Бериша Мергим
|1
|0
|Перес Луан
|1
|0
|Гюлер Арда
|1
|0
Результаты матчей
Фатих Карагюмрюк
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Фенербахче
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
4
8
Волевые поражения
13
1
Фатих Карагюмрюк
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Фенербахче
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
15
9
Волевые поражения
16
34
Фатих Карагюмрюк
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (11)
32% (8)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
Фенербахче
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
20% (5)
40% (10)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
19
17
Волевые поражения
29
35
Голы по времени матча
Забито
29
25
12 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
4
14%
4
16%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
8
28%
3
12%
31-45
6
21%
3
12%
46-60
4
14%
4
16%
61-75
7
24%
9
36%
76-90
Пропущено
22
12
8 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
5%
2
17%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
1
5%
2
17%
46-60
7
32%
3
25%
61-75
6
27%
5
42%
76-90
Забито
24
37
11 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 11
14 Не забивали 13
4
17%
3
8%
1-15
5
21%
7
19%
16-30
2
8%
8
22%
31-45
6
25%
4
11%
46-60
4
17%
5
14%
61-75
3
13%
10
27%
76-90
Пропущено
24
19
14 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
4
21%
16-30
6
25%
1
5%
31-45
2
8%
2
11%
46-60
3
13%
7
37%
61-75
5
21%
5
26%
76-90
Забито
53
62
23 В 1-м тайме 27
30 Во 2-м тайме 35
9 Забивали первыми 17
3 Не забивали 4
8
15%
7
11%
1-15
5
9%
9
15%
16-30
10
19%
11
18%
31-45
12
23%
7
11%
46-60
8
15%
9
15%
61-75
10
19%
19
31%
76-90
Пропущено
46
31
22 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 16
5
11%
2
6%
1-15
9
20%
4
13%
16-30
8
17%
1
3%
31-45
3
7%
4
13%
46-60
10
22%
10
32%
61-75
11
24%
10
32%
76-90
Результаты последних матчей
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Истанбулспор - Фатих Карагюмрюк 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Гиресунспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 4:3
Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 1:1 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 2:2 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 3:3 Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:4 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 4:1 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Ушакспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 3:3 Фатих Карагюмрюк - Киршехирспор 3:1 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 4:2 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 0:2 Умраниеспор - Фатих Карагюмрюк 1:3 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 3:0
Фенербахче
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Фенербахче - Кайсериспор 4:1 Фенербахче - Бешикташ 2:4 Фенербахче - Зенит 2:2 Аланьяспор - Фенербахче 1:3
Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Фенербахче 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Коньяспор 4:0 Фенербахче - Карагумрук 4:2 Адана Демирспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Касымпаша 5:1 Умраниеспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 2:1 Газиантеп - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Галатасарай 0:3 Антальяспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Хатайспор 4:0 Трабзонспор - Фенербахче 2:0 Фенербахче - Истанбулспор 3:1 Фенербахче - Салернитана 3:0
Результаты матчей
Фатих Карагюмрюк
Фенербахче
Точный счет
3:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
4:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
3 раза 23%
4
3 раза 23%
5
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:4
1 раз 8%
1:2
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
2:2
4 раза 16%
4:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:4
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:4
1 раз 4%
1:2
5 раз 20%
1:0
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:4
1 раз 4%
Точное количество голов
2
7 раз 28%
1
6 раз 24%
4
5 раз 20%
3
4 раза 16%
0
3 раза 12%
2
6 раз 24%
0
4 раза 16%
1
4 раза 16%
5
4 раза 16%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Фатих Карагюмрюк
Фенербахче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
121
84
94
66
76
39
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
93
85
84
310
48
211
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
223
Больше Меньше
214
169
178
916
1114
520
817
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|21
|3
|3
|57 - 19
|66
|2.
|27
|16
|7
|4
|58 - 28
|55
|3.
|0:1
|26
|17
|3
|6
|63 - 31
|54
|4.
|26
|12
|9
|5
|50 - 29
|45
|5.
|26
|13
|6
|7
|39 - 27
|45
|6.
|26
|13
|2
|11
|52 - 40
|41
|7.
|26
|12
|5
|9
|48 - 38
|41
|8.
|1:0
|26
|9
|10
|7
|59 - 47
|37
|9.
|26
|7
|12
|7
|35 - 30
|33
|10.
|26
|7
|8
|11
|43 - 48
|29
|11.
|26
|8
|5
|13
|36 - 44
|29
|12.
|26
|8
|5
|13
|33 - 41
|29
|13.
|26
|7
|7
|12
|35 - 39
|28
|14.
|26
|8
|4
|14
|33 - 40
|28
|15.
|24
|6
|7
|11
|31 - 66
|25
|16.
|26
|5
|9
|12
|29 - 47
|24
|17.
|26
|7
|3
|16
|32 - 52
|24
|18.
|22
|6
|5
|11
|19 - 74
|23
|19.
|26
|4
|8
|14
|36 - 48
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|26 - 12
|34
|2.
|14
|10
|3
|1
|35 - 11
|33
|3.
|14
|9
|3
|2
|27 - 11
|30
|4.
|0:1
|13
|9
|1
|3
|37 - 19
|28
|5.
|13
|9
|1
|3
|23 - 13
|28
|6.
|12
|8
|4
|0
|29 - 7
|28
|7.
|13
|7
|1
|5
|31 - 17
|22
|8.
|13
|6
|4
|3
|26 - 17
|22
|9.
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|10.
|13
|6
|2
|5
|23 - 20
|20
|11.
|1:0
|13
|5
|5
|3
|29 - 23
|20
|12.
|14
|4
|6
|4
|12 - 12
|18
|13.
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|14.
|10
|4
|4
|2
|12 - 28
|16
|15.
|13
|3
|6
|4
|15 - 14
|15
|16.
|12
|3
|4
|5
|17 - 37
|13
|17.
|12
|3
|3
|6
|17 - 20
|12
|18.
|12
|3
|2
|7
|15 - 24
|11
|19.
|13
|1
|4
|8
|17 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|31 - 7
|32
|2.
|0:1
|13
|8
|2
|3
|26 - 12
|26
|3.
|13
|6
|4
|3
|23 - 17
|22
|4.
|13
|6
|1
|6
|21 - 23
|19
|5.
|1:0
|13
|4
|5
|4
|30 - 24
|17
|6.
|13
|4
|5
|4
|16 - 14
|17
|7.
|14
|4
|5
|5
|21 - 22
|17
|8.
|12
|3
|6
|3
|23 - 18
|15
|9.
|13
|4
|1
|8
|20 - 25
|13
|10.
|14
|4
|1
|9
|17 - 28
|13
|11.
|13
|3
|4
|6
|19 - 25
|13
|12.
|12
|3
|3
|6
|14 - 29
|12
|13.
|14
|2
|6
|6
|12 - 27
|12
|14.
|13
|3
|2
|8
|15 - 20
|11
|15.
|12
|3
|2
|7
|21 - 27
|11
|16.
|13
|2
|3
|8
|10 - 21
|9
|17.
|11
|2
|2
|7
|11 - 18
|8
|18.
|13
|1
|4
|8
|17 - 31
|7
|19.
|12
|2
|1
|9
|7 - 46
|7
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|26 (4)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|16 (5)
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|15 (8)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|13 (1)
|Бешикташ
|Тосун Дженк
|12 (2)
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 9
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|1 8
|Умраниеспор
|Сакей Айзаак
|1 8
|Антальяспор
|Фернандо Мартинс
|1 8
|Касымпаша
|Эйссерик Валентин
|9