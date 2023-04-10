  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: .
Фатих Карагюмрюк
1:0
Первый тайм: 45+'
Фенербахче
0'
1:0
24' Гол
Оздоев Магомед
42' Желтая карточка
Кадыоглу Ферди

Ход матча

24'
Оздоев Магомед
1:0
42'
 
Кадыоглу Ферди

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 34 Владение мячом, % 66
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фатих Карагюмрюк
Ничья
Фенербахче
5.65
6.20
4.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шен
Батухан
54
Дурсун
Салих
99
Rayyan
Baniya
5
Дрешевич
Ибрахим
18
Мерджан
Левент
29
Шукуров
Отабек
8
Риччи
Матео
27
Оздоев
Магомед
19
Колли
Эбрима
9
Диань
Мбайе
16
Борини
Фабио
1
Байиндыр
Алтай
7
Кадыоглу
Ферди
3
Акайдин
Самет
41
Салаи
Аттила
6
Алиоски
Эгзиян
99
Мор
Эмре
80
Юксек
Исмаил
5
Виллиан
Арао
17
Кавечи
Ирфан
19
Дурсун
Сердар
13
Валенсия
Эннер
Фатих Карагюмрюк
4-3-3
Фенербахче
4-4-2

История личных встреч

Фатих Карагюмрюк
Фенербахче

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

История матчей

С
5:4
С
0:0
С
1:1
С
1:2
ТМК
3:3
С
2:1
ТМК
2:2

Голы

Всего голов

2
10

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

2.4
1.5

Среднее время на гол

37
60

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

2
1.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

45
48

Бомбардиры внутри турнира

Фатих Карагюмрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диань Мбайе 16 (2) 0.62
Борини Фабио 15 (4) 0.58
Оздоев Магомед 5 0.19
Куасси Жан 3 0.12
Бираски Давиде 2 0.08
Мерджан Левент 2 0.08
Rayyan Baniya 2 0.08
Колли Эбрима 1 0.04
Риччи Матео 1 0.04
Дурсун Салих 1 0.04
Шукуров Отабек 1 0.04
Кападжак Бурак 1 0.04
Колкер Стивен 1 0.04
Фрей Керим 1 0.04
Дрешевич Ибрахим 1 0.04
Эркин Джанер 0 0
Казим-Казим 0 0
Ляич Адем 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валенсия Эннер 26 (11) 1
Бачуайи Миши 10 (2) 0.38
Кинг Джошуа 4 0.15
Кавечи Ирфан 4 0.15
Росси Диего 3 0.12
Мор Эмре 2 0.08
Креспо Мигель 2 0.08
Энрике Густаво 2 0.08
Гюлер Арда 2 0.08
Зайц Миха 1 0.04
Дурсун Сердар 1 0.04
Салаи Аттила 1 0.04
Кадыоглу Ферди 1 0.04
Педро Жоао 1 0.04
Алиоски Эгзиян 1 0.04
Бериша Мергим 1 0.04
Линкольн II 0 0
Виллиан Арао 0 0
Юксек Исмаил 0 0

Карточки

Фатих Карагюмрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шукуров Отабек 7 1
Борини Фабио 7 0
Оздоев Магомед 6 0
Бираски Давиде 4 1
Колли Эбрима 4 1
Дурсун Салих 4 0
Диань Мбайе 4 0
Риччи Матео 3 0
Николас Лоуренс Анвон 3 0
Rayyan Baniya 3 0
Угур Аднан 1 1
Эркин Джанер 2 0
Вивиано Эмильяно 2 0
Бертолаччи Андреа 2 0
Дурмаз Джимми 2 0
Казим-Казим 1 0
Муса Ахмед 1 0
Куасси Жан 1 0
Шен Батухан 1 0
Кападжак Бурак 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бачуайи Миши 5 1
Креспо Мигель 5 1
Салаи Аттила 5 0
Валенсия Эннер 3 1
Кадыоглу Ферди 4 0
Яндаш Мерт Хакан 4 0
Кавечи Ирфан 2 1
Азиз Сердар 3 0
Виллиан Арао 3 0
Зайц Миха 3 0
Осайи-Самуэль Брайт 3 0
Мор Эмре 3 0
Педро Жоао 1 1
Энрике Густаво 2 0
Линкольн II 2 0
Байиндыр Алтай 2 0
Кинг Джошуа 1 0
Дурсун Сердар 1 0
Алиоски Эгзиян 1 0
Эгрибайят Ирфан Джан 1 0
Бериша Мергим 1 0
Перес Луан 1 0
Гюлер Арда 1 0

Результаты матчей

Фатих Карагюмрюк
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Фенербахче
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

4
8

Волевые поражения

13
1
Фатих Карагюмрюк
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Фенербахче
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

15
9

Волевые поражения

16
34
Фатих Карагюмрюк
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (11)
32% (8)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
Фенербахче
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
20% (5)
40% (10)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

19
17

Волевые поражения

29
35

Голы по времени матча

Забито

29
25
12 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
4
14%
4
16%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
8
28%
3
12%
31-45
6
21%
3
12%
46-60
4
14%
4
16%
61-75
7
24%
9
36%
76-90

Пропущено

22
12
8 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
5%
2
17%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
1
5%
2
17%
46-60
7
32%
3
25%
61-75
6
27%
5
42%
76-90

Забито

24
37
11 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 11
14 Не забивали 13
4
17%
3
8%
1-15
5
21%
7
19%
16-30
2
8%
8
22%
31-45
6
25%
4
11%
46-60
4
17%
5
14%
61-75
3
13%
10
27%
76-90

Пропущено

24
19
14 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
4
21%
16-30
6
25%
1
5%
31-45
2
8%
2
11%
46-60
3
13%
7
37%
61-75
5
21%
5
26%
76-90

Забито

53
62
23 В 1-м тайме 27
30 Во 2-м тайме 35
9 Забивали первыми 17
3 Не забивали 4
8
15%
7
11%
1-15
5
9%
9
15%
16-30
10
19%
11
18%
31-45
12
23%
7
11%
46-60
8
15%
9
15%
61-75
10
19%
19
31%
76-90

Пропущено

46
31
22 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 16
5
11%
2
6%
1-15
9
20%
4
13%
16-30
8
17%
1
3%
31-45
3
7%
4
13%
46-60
10
22%
10
32%
61-75
11
24%
10
32%
76-90

Результаты последних матчей

Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Истанбулспор - Фатих Карагюмрюк 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Гиресунспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 4:3
Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 1:1 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 2:2 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 3:3 Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:4 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 4:1 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Ушакспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 3:3 Фатих Карагюмрюк - Киршехирспор 3:1 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 4:2 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 0:2 Умраниеспор - Фатих Карагюмрюк 1:3 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 3:0
Фенербахче
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Фенербахче - Кайсериспор 4:1 Фенербахче - Бешикташ 2:4 Фенербахче - Зенит 2:2 Аланьяспор - Фенербахче 1:3
Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Фенербахче 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Коньяспор 4:0 Фенербахче - Карагумрук 4:2 Адана Демирспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Касымпаша 5:1 Умраниеспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 2:1 Газиантеп - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Галатасарай 0:3 Антальяспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Хатайспор 4:0 Трабзонспор - Фенербахче 2:0 Фенербахче - Истанбулспор 3:1 Фенербахче - Салернитана 3:0

Результаты матчей

Фатих Карагюмрюк
Фенербахче

Точный счет

3:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
4:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
3 раза 23%
4
3 раза 23%
5
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:4
1 раз 8%
1:2
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

2:2
4 раза 16%
4:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:4
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:4
1 раз 4%
1:2
5 раз 20%
1:0
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:4
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 28%
1
6 раз 24%
4
5 раз 20%
3
4 раза 16%
0
3 раза 12%
2
6 раз 24%
0
4 раза 16%
1
4 раза 16%
5
4 раза 16%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Фатих Карагюмрюк
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
12
1
8
4
1.5
9
4
6
6
2.5
7
6
3
9
3.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
3
8
5
1.5
8
4
3
10
2.5
4
8
2
11
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
3
0.5
Больше Меньше
21
4
16
9
1.5
17
8
9
16
2.5
11
14
5
20
3.5
8
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 27 21 3 3 57 - 19 66
2.
Бешикташ
 27 16 7 4 58 - 28 55
3.
Фенербахче
 0:1 26 17 3 6 63 - 31 54
4.
Адана Демирспор
 26 12 9 5 50 - 29 45
5.
Истанбул Башакшехир
 26 13 6 7 39 - 27 45
6.
Кайсериспор
 26 13 2 11 52 - 40 41
7.
Трабзонспор
 26 12 5 9 48 - 38 41
8.
Фатих Карагюмрюк
 1:0 26 9 10 7 59 - 47 37
9.
Коньяспор
 26 7 12 7 35 - 30 33
10.
Аланьяспор
 26 7 8 11 43 - 48 29
11.
Касымпаша
 26 8 5 13 36 - 44 29
12.
Антальяспор
 26 8 5 13 33 - 41 29
13.
Сивасспор
 26 7 7 12 35 - 39 28
14.
Анкарагюджю
 26 8 4 14 33 - 40 28
15.
Газиантеп
 24 6 7 11 31 - 66 25
16.
Гиресунспор
 26 5 9 12 29 - 47 24
17.
Истанбулспор
 26 7 3 16 32 - 52 24
18.
Хатайспор
 22 6 5 11 19 - 74 23
19.
Умраниеспор
 26 4 8 14 36 - 48 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 13 11 1 1 26 - 12 34
2.
Бешикташ
 14 10 3 1 35 - 11 33
3.
Трабзонспор
 14 9 3 2 27 - 11 30
4.
Фенербахче
 0:1 13 9 1 3 37 - 19 28
5.
Истанбул Башакшехир
 13 9 1 3 23 - 13 28
6.
Адана Демирспор
 12 8 4 0 29 - 7 28
7.
Кайсериспор
 13 7 1 5 31 - 17 22
8.
Аланьяспор
 13 6 4 3 26 - 17 22
9.
Касымпаша
 15 6 3 6 25 - 26 21
10.
Антальяспор
 13 6 2 5 23 - 20 20
11.
Фатих Карагюмрюк
 1:0 13 5 5 3 29 - 23 20
12.
Коньяспор
 14 4 6 4 12 - 12 18
13.
Анкарагюджю
 13 5 2 6 18 - 20 17
14.
Хатайспор
 10 4 4 2 12 - 28 16
15.
Сивасспор
 13 3 6 4 15 - 14 15
16.
Газиантеп
 12 3 4 5 17 - 37 13
17.
Гиресунспор
 12 3 3 6 17 - 20 12
18.
Истанбулспор
 12 3 2 7 15 - 24 11
19.
Умраниеспор
 13 1 4 8 17 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 14 10 2 2 31 - 7 32
2.
Фенербахче
 0:1 13 8 2 3 26 - 12 26
3.
Бешикташ
 13 6 4 3 23 - 17 22
4.
Кайсериспор
 13 6 1 6 21 - 23 19
5.
Фатих Карагюмрюк
 1:0 13 4 5 4 30 - 24 17
6.
Истанбул Башакшехир
 13 4 5 4 16 - 14 17
7.
Адана Демирспор
 14 4 5 5 21 - 22 17
8.
Коньяспор
 12 3 6 3 23 - 18 15
9.
Сивасспор
 13 4 1 8 20 - 25 13
10.
Истанбулспор
 14 4 1 9 17 - 28 13
11.
Умраниеспор
 13 3 4 6 19 - 25 13
12.
Газиантеп
 12 3 3 6 14 - 29 12
13.
Гиресунспор
 14 2 6 6 12 - 27 12
14.
Анкарагюджю
 13 3 2 8 15 - 20 11
15.
Трабзонспор
 12 3 2 7 21 - 27 11
16.
Антальяспор
 13 2 3 8 10 - 21 9
17.
Касымпаша
 11 2 2 7 11 - 18 8
18.
Аланьяспор
 13 1 4 8 17 - 31 7
19.
Хатайспор
 12 2 1 9 7 - 46 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 26 (4)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 16 (5)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 15 (8)
Антальяспор Райт Хаджи 13 (1)
Бешикташ Тосун Дженк 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 9
Аланьяспор Фер Лерой 1 8
Умраниеспор Сакей Айзаак 1 8
Антальяспор Фернандо Мартинс 1 8
Касымпаша Эйссерик Валентин 9
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фатих Карагюмрюк
Ничья
Фенербахче
5.65
6.20
4.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Фатих Карагюмрюк 1:0 Фенербахче онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Фатих Карагюмрюк
Фенербахче
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей - бесплатная ставка
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 