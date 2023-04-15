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Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Истанбулспор
2:0
Второй тайм: 62'
Истанбул Башакшехир
0'
24' Желтая карточка
Дахени Демиако
38' Желтая карточка
Билья Лукас
45' Желтая карточка
Гюрлер Сердар
1:0
45' Гол
Emeka Eze2
2:0
60' Гол
Emir Gultekin

Ход матча

24'
Дахени Демиако
 
38'
 
Билья Лукас
45'
 
Гюрлер Сердар
45'
Emeka Eze2
1:0
46'
 
Янузай Аднан
Гюрлер Сердар
46'
Яшар Али
Tuncer Duhan Aksu
 
58'
Emir Gultekin
Топали Етмир
 
60'
Emir Gultekin
2:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Истанбулспор
Ничья
Истанбул Башакшехир
4.84
3.80
7.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Йенсен
Давид
21
Дахени
Демиако
23
Okan
Erdogan
20
Дели
Симон
3
Tuncer
Duhan
Aksu
12
Ба
Махамаду
70
Jason
Eyenga-Lokilo2
8
Эргюн
Онур
10
Рроца
Эдуарт
98
Топали
Етмир
90
Emeka
Eze2
16
Шенгезер
Мухаммед
42
Шахинер
Омер
Али
5
Дуарте
Леонардо
59
Тоуба
Ахмед
60
Лима
Лукас
20
Билья
Лукас
18
Шиш
Патрик
8
Алексич
Даниел
19
Озджан
Беркай
7
Гюрлер
Сердар
25
Фигейредо
Жоау
Истанбулспор
4-1-4-1
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1

История личных встреч

Истанбулспор
Истанбул Башакшехир

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

С
2:0
ТМК
1:3
ТМК
0:1

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Этеми Вален 10 (2) 0.37
Топали Етмир 4 0.15
Jason Eyenga-Lokilo2 4 0.15
Emir Gultekin 2 0.07
Рроца Эдуарт 1 0.04
Emeka Eze2 1 0.04
Мехремич Ади 1 0.04
Дахени Демиако 1 0.04
Melih Kabasakal 1 0.04
Mehmet Yesil III 1 0.04
Яшар Али 1 0.04
Шен Керем 1 0.04
Muammer Sarikaya 0 0
Лосаж Флорьян 0 0
Okan Erdogan 0 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюрлер Сердар 6 0.22
Алексич Даниел 6 0.22
Тюрюдж Дениз 6 (4) 0.22
Ндайишимийе Юссуф 4 0.15
Шиш Патрик 3 0.11
Озджан Беркай 3 0.11
Траоре Бертран 2 0.07
Кени Филипп 2 0.07
Шуиар Мунир 1 0.04
Шахинер Омер Али 1 0.04
Окака Стефано 1 0.04
Шадли Насер 1 0.04
Лима Лукас 0 0
Кайсара Жуниор 0 0
Дуарте Леонардо 0 0

Карточки

Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рроца Эдуарт 7 1
Ibrahim Yilmaz 4 0
Mehmet Yesil III 4 0
Tuncer Duhan Aksu 4 0
Этеми Вален 4 0
Okan Erdogan 4 0
Muammer Sarikaya 4 0
Йенсен Давид 3 0
Дахени Демиако 3 0
Emeka Eze2 3 0
Мехремич Ади 1 1
Абазай Кристал 1 1
Эберт Патрик 2 0
Melih Kabasakal 2 0
Топали Етмир 2 0
Jason Eyenga-Lokilo2 2 0
Ба Махамаду 2 0
Яшар Али 2 0
Emir Gultekin 2 0
Michael Ologo 2 0
Язган Ферхат 1 0
Бербер Огузхан 1 0
Лосаж Флорьян 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндайишимийе Юссуф 8 0
Текдемир Махмут 6 1
Тюрюдж Дениз 5 0
Окака Стефано 3 1
Алексич Даниел 4 0
Билья Лукас 3 0
Гюрлер Сердар 3 0
Дуарте Леонардо 3 0
Тоуба Ахмед 3 0
Шахинер Омер Али 2 0
Кайсара Жуниор 2 0
Лима Лукас 2 0
Янузай Аднан 0 1
Траоре Бертран 1 0
Кривелли Энцо 1 0
Фигейредо Жоау 1 0
Шуиар Мунир 1 0
Карзев Эден 1 0
Кени Филипп 1 0

Результаты матчей

Истанбулспор
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Истанбул Башакшехир
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

8
8
Истанбулспор
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Истанбул Башакшехир
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

26
10

Волевые поражения

6
20
Истанбулспор
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (10)
27% (7)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)
Истанбул Башакшехир
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
38% (10)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
23% (6)
46% (12)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

7
11

Волевые победы

28
13

Волевые поражения

14
28

Голы по времени матча

Забито

15
17
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
2
13%
2
12%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
4
27%
3
18%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
5
33%
6
35%
76-90

Пропущено

24
13
14 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
4%
1
8%
1-15
9
38%
3
23%
16-30
4
17%
1
8%
31-45
2
8%
3
23%
46-60
2
8%
1
8%
61-75
6
25%
4
31%
76-90

Забито

13
21
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
4
19%
16-30
1
8%
5
24%
31-45
3
23%
3
14%
46-60
4
31%
5
24%
61-75
2
15%
4
19%
76-90

Пропущено

29
12
12 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 5
3
10%
2
17%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
6
21%
2
17%
31-45
8
28%
3
25%
46-60
3
10%
1
8%
61-75
6
21%
4
33%
76-90

Забито

28
38
8 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 15
8 Не забивали 8
2
7%
2
5%
1-15
4
14%
4
11%
16-30
2
7%
8
21%
31-45
7
25%
6
16%
46-60
6
21%
8
21%
61-75
7
25%
10
26%
76-90

Пропущено

53
25
26 В 1-м тайме 9
27 Во 2-м тайме 16
18 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 15
4
8%
3
12%
1-15
12
23%
3
12%
16-30
10
19%
3
12%
31-45
10
19%
6
24%
46-60
5
9%
2
8%
61-75
12
23%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбулспор
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Анкарагюджю - Истанбулспор 3:2 Истанбулспор - Фатих Карагюмрюк 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 3:1
Истанбулспор - Сивасспор 3:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:6 Истанбулспор - Аланьяспор 2:1 Коньяспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 2:4 Трабзонспор - Истанбулспор 4:0 Умраниеспор - Истанбулспор 0:2 Истанбулспор - Газиантеп 1:1 Адана Демирспор - Истанбулспор 6:0 Истанбулспор - Касымпаша 2:1 Галатасарай - Истанбулспор 2:1 Фенербахче - Истанбулспор 3:1 Бешикташ - Истанбулспор 4:0 Истанбулспор - Хатайспор 0:1 Истанбулспор - Этимесгут 3:2 Гиресунспор - Истанбулспор 3:2
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2
Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:2 Гент - Истанбул Башакшехир 1:1 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:0 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 1:3 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 2:1 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 2:0 Умраниеспор - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Гёзтепе 3:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 0:7 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 3:3

Результаты матчей

Истанбулспор
Истанбул Башакшехир

Точный счет

0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:0
5 раз 38%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
6 раз 46%
0
4 раза 31%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%

Точный счет

0:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
2:0
5 раз 19%
1:0
5 раз 19%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 35%
0
8 раз 31%
1
8 раз 31%
3
1 раз 4%
0
9 раз 35%
2
8 раз 31%
1
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Истанбулспор
Истанбул Башакшехир

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
4
6
6
1.5
8
5
1
11
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
8
5
4
10
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
17
9
10
16
1.5
13
13
1
25
2.5
5
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 28 22 3 3 63 - 19 69
2.
Фенербахче
 26 18 3 5 68 - 31 57
3.
Бешикташ
 27 16 7 4 58 - 28 55
4.
Адана Демирспор
 3:0 27 13 9 5 53 - 29 48
5.
Истанбул Башакшехир
 0:1 27 13 6 8 39 - 28 45
6.
Кайсериспор
 27 13 2 12 52 - 46 41
7.
Трабзонспор
 26 12 5 9 48 - 38 41
8.
Фатих Карагюмрюк
 26 8 10 8 59 - 49 34
9.
Коньяспор
 26 7 12 7 35 - 30 33
10.
Антальяспор
 27 9 5 13 36 - 42 32
11.
Касымпаша
 0:3 27 8 5 14 36 - 47 29
12.
Аланьяспор
 27 7 8 12 44 - 51 29
13.
Сивасспор
 26 7 7 12 35 - 39 28
14.
Анкарагюджю
 26 8 4 14 33 - 40 28
15.
Истанбулспор
 1:0 27 8 3 16 33 - 52 27
16.
Газиантеп
 24 6 7 11 31 - 69 25
17.
Гиресунспор
 26 5 9 12 32 - 47 24
18.
Хатайспор
 22 6 5 11 19 - 77 23
19.
Умраниеспор
 26 4 8 14 36 - 48 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 14 12 1 1 32 - 12 37
2.
Бешикташ
 14 10 3 1 35 - 11 33
3.
Адана Демирспор
 3:0 13 9 4 0 32 - 7 31
4.
Трабзонспор
 14 9 3 2 27 - 11 30
5.
Фенербахче
 13 9 1 3 37 - 19 28
6.
Истанбул Башакшехир
 0:1 13 9 1 3 23 - 13 28
7.
Антальяспор
 14 7 2 5 26 - 21 23
8.
Кайсериспор
 13 7 1 5 31 - 17 22
9.
Аланьяспор
 13 6 4 3 26 - 17 22
10.
Касымпаша
 0:3 15 6 3 6 25 - 26 21
11.
Коньяспор
 14 4 6 4 12 - 12 18
12.
Фатих Карагюмрюк
 13 4 5 4 29 - 25 17
13.
Анкарагюджю
 13 5 2 6 18 - 20 17
14.
Хатайспор
 10 4 4 2 12 - 31 16
15.
Сивасспор
 13 3 6 4 15 - 14 15
16.
Истанбулспор
 1:0 13 4 2 7 16 - 24 14
17.
Газиантеп
 12 3 4 5 17 - 40 13
18.
Гиресунспор
 12 3 3 6 17 - 20 12
19.
Умраниеспор
 13 1 4 8 17 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 14 10 2 2 31 - 7 32
2.
Фенербахче
 13 9 2 2 31 - 12 29
3.
Бешикташ
 13 6 4 3 23 - 17 22
4.
Кайсериспор
 14 6 1 7 21 - 29 19
5.
Фатих Карагюмрюк
 13 4 5 4 30 - 24 17
6.
Истанбул Башакшехир
 0:1 14 4 5 5 16 - 15 17
7.
Адана Демирспор
 3:0 14 4 5 5 21 - 22 17
8.
Коньяспор
 12 3 6 3 23 - 18 15
9.
Сивасспор
 13 4 1 8 20 - 25 13
10.
Истанбулспор
 1:0 14 4 1 9 17 - 28 13
11.
Умраниеспор
 13 3 4 6 19 - 25 13
12.
Гиресунспор
 14 2 6 6 15 - 27 12
13.
Газиантеп
 12 3 3 6 14 - 29 12
14.
Анкарагюджю
 13 3 2 8 15 - 20 11
15.
Трабзонспор
 12 3 2 7 21 - 27 11
16.
Антальяспор
 13 2 3 8 10 - 21 9
17.
Касымпаша
 0:3 12 2 2 8 11 - 21 8
18.
Хатайспор
 12 2 1 9 7 - 46 7
19.
Аланьяспор
 14 1 4 9 18 - 34 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 26 (4)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 16 (5)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 15 (8)
Антальяспор Райт Хаджи 13 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Антальяспор Фернандо Мартинс 1 9
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 9
Аланьяспор Фер Лерой 1 8
Умраниеспор Сакей Айзаак 1 8
Касымпаша Эйссерик Валентин 9
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    60'
    Г О О О О Л - Emir Gultekin бьет в цель!
  • 58'
    Етмир Топали уходит с поля. Emir Gultekin выходит вместо него
  • 46'
    Tuncer Duhan Aksu уходит с поля. Яшар Али выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    52'
    Г О О О О Л - Emeka Eze бьет в цель!
  • Желтая карточка
    51'
    Гюрлер Сердар получил желтую карточку от судьи
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Истанбулспор
Ничья
Истанбул Башакшехир
4.84
3.80
7.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Истанбулспор 2:0 Истанбул Башакшехир онлайн

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