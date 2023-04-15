  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Истанбулспор
1:0
Конец матча
Истанбул Башакшехир
0'
24' Желтая карточка
Дахени Демиако
38' Желтая карточка
Билья Лукас
45' Желтая карточка
Гюрлер Сердар
1:0
45' Гол
Emeka Eze2
71' Желтая карточка
Текдемир Махмут
90' Желтая карточка
Фигейредо Жоау
90' Желтая карточка
Эркин Джанер
90' Желтая карточка
Ба Махамаду
90' Желтая карточка
Шахинер Омер Али
90'+10

Ход матча

24'
Дахени Демиако
 
38'
 
Билья Лукас
45'
 
Гюрлер Сердар
45'
Emeka Eze2
1:0
46'
 
Янузай Аднан
Гюрлер Сердар
46'
Яшар Али
Tuncer Duhan Aksu
 
57'
Emir Gultekin
Топали Етмир
 
61'
 
Тюрюдж Дениз
Шиш Патрик
61'
 
Эркин Джанер
Лима Лукас
61'
 
Текдемир Махмут
Тоуба Ахмед
71'
 
Текдемир Махмут
75'
 
Кени Филипп
Озджан Беркай
77'
Эрсой Эртугрул
Рроца Эдуарт
 
77'
Шен Керем
Emir Gultekin
 
90'
 
Фигейредо Жоау
90'
Гури Синдри
Emeka Eze2
 
90'
 
Эркин Джанер
90'
Ба Махамаду
 
90'
 
Шахинер Омер Али

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 358 Количество передач 520
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Йенсен
Давид
21
Дахени
Демиако
23
Okan
Erdogan
20
Дели
Симон
3
Tuncer
Duhan
Aksu
12
Ба
Махамаду
70
Jason
Eyenga-Lokilo2
8
Эргюн
Онур
10
Рроца
Эдуарт
98
Топали
Етмир
90
Emeka
Eze2
16
Шенгезер
Мухаммед
42
Шахинер
Омер
Али
5
Дуарте
Леонардо
59
Тоуба
Ахмед
60
Лима
Лукас
20
Билья
Лукас
18
Шиш
Патрик
8
Алексич
Даниел
19
Озджан
Беркай
7
Гюрлер
Сердар
25
Фигейредо
Жоау
Истанбулспор
4-1-4-1
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1

История личных встреч

Истанбулспор
Истанбул Башакшехир

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

С
2:0
ТМК
1:3
ТМК
0:1

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Этеми Вален 10 (2) 0.37
Топали Етмир 4 0.15
Jason Eyenga-Lokilo2 4 0.15
Emir Gultekin 2 0.07
Рроца Эдуарт 1 0.04
Emeka Eze2 1 0.04
Мехремич Ади 1 0.04
Дахени Демиако 1 0.04
Melih Kabasakal 1 0.04
Mehmet Yesil III 1 0.04
Яшар Али 1 0.04
Шен Керем 1 0.04
Muammer Sarikaya 0 0
Лосаж Флорьян 0 0
Okan Erdogan 0 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюрлер Сердар 6 0.22
Алексич Даниел 6 0.22
Тюрюдж Дениз 6 (4) 0.22
Ндайишимийе Юссуф 4 0.15
Шиш Патрик 3 0.11
Озджан Беркай 3 0.11
Траоре Бертран 2 0.07
Кени Филипп 2 0.07
Шуиар Мунир 1 0.04
Шахинер Омер Али 1 0.04
Окака Стефано 1 0.04
Шадли Насер 1 0.04
Лима Лукас 0 0
Кайсара Жуниор 0 0
Дуарте Леонардо 0 0

Карточки

Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рроца Эдуарт 7 1
Ibrahim Yilmaz 4 0
Mehmet Yesil III 4 0
Tuncer Duhan Aksu 4 0
Этеми Вален 4 0
Okan Erdogan 4 0
Muammer Sarikaya 4 0
Йенсен Давид 3 0
Дахени Демиако 3 0
Emeka Eze2 3 0
Ба Махамаду 3 0
Мехремич Ади 1 1
Абазай Кристал 1 1
Эберт Патрик 2 0
Melih Kabasakal 2 0
Топали Етмир 2 0
Jason Eyenga-Lokilo2 2 0
Яшар Али 2 0
Emir Gultekin 2 0
Michael Ologo 2 0
Язган Ферхат 1 0
Бербер Огузхан 1 0
Лосаж Флорьян 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Текдемир Махмут 7 1
Ндайишимийе Юссуф 8 0
Тюрюдж Дениз 5 0
Окака Стефано 3 1
Алексич Даниел 4 0
Билья Лукас 3 0
Гюрлер Сердар 3 0
Шахинер Омер Али 3 0
Дуарте Леонардо 3 0
Тоуба Ахмед 3 0
Кайсара Жуниор 2 0
Лима Лукас 2 0
Фигейредо Жоау 2 0
Янузай Аднан 0 1
Эркин Джанер 1 0
Траоре Бертран 1 0
Кривелли Энцо 1 0
Шуиар Мунир 1 0
Карзев Эден 1 0
Кени Филипп 1 0

Результаты матчей

Истанбулспор
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Истанбул Башакшехир
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

8
8
Истанбулспор
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Истанбул Башакшехир
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

26
10

Волевые поражения

6
20
Истанбулспор
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (11)
26% (7)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
26% (7)
33% (9)
Истанбул Башакшехир
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (5)
37% (10)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
26% (7)
44% (12)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

7
12

Волевые победы

28
13

Волевые поражения

14
28

Голы по времени матча

Забито

16
17
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
2
13%
2
12%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
4
25%
3
18%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
5
31%
6
35%
76-90

Пропущено

24
14
14 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
1
4%
1
7%
1-15
9
38%
3
21%
16-30
4
17%
2
14%
31-45
2
8%
3
21%
46-60
2
8%
1
7%
61-75
6
25%
4
29%
76-90

Забито

13
21
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
18 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
4
19%
16-30
1
8%
5
24%
31-45
3
23%
3
14%
46-60
4
31%
5
24%
61-75
2
15%
4
19%
76-90

Пропущено

29
12
12 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 5
3
10%
2
17%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
6
21%
2
17%
31-45
8
28%
3
25%
46-60
3
10%
1
8%
61-75
6
21%
4
33%
76-90

Забито

29
38
9 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 15
8 Не забивали 9
2
7%
2
5%
1-15
4
14%
4
11%
16-30
3
10%
8
21%
31-45
7
24%
6
16%
46-60
6
21%
8
21%
61-75
7
24%
10
26%
76-90

Пропущено

53
26
26 В 1-м тайме 10
27 Во 2-м тайме 16
18 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 16
4
8%
3
12%
1-15
12
23%
3
12%
16-30
10
19%
4
15%
31-45
10
19%
6
23%
46-60
5
9%
2
8%
61-75
12
23%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбулспор
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Анкарагюджю - Истанбулспор 3:2 Истанбулспор - Фатих Карагюмрюк 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 3:1
Истанбулспор - Сивасспор 3:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:6 Истанбулспор - Аланьяспор 2:1 Коньяспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 2:4 Трабзонспор - Истанбулспор 4:0 Умраниеспор - Истанбулспор 0:2 Истанбулспор - Газиантеп 1:1 Адана Демирспор - Истанбулспор 6:0 Истанбулспор - Касымпаша 2:1 Галатасарай - Истанбулспор 2:1 Фенербахче - Истанбулспор 3:1 Бешикташ - Истанбулспор 4:0 Истанбулспор - Хатайспор 0:1 Истанбулспор - Этимесгут 3:2 Гиресунспор - Истанбулспор 3:2
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2
Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:2 Гент - Истанбул Башакшехир 1:1 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:0 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 1:3 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 2:1 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 2:0 Умраниеспор - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Гёзтепе 3:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 0:7 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 3:3

Результаты матчей

Истанбулспор
Истанбул Башакшехир

Точный счет

2:1
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:0
5 раз 38%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
6 раз 46%
0
4 раза 31%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:0
5 раз 36%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%

Точный счет

0:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:0
6 раз 22%
2:0
5 раз 19%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 33%
1
9 раз 33%
0
8 раз 30%
3
1 раз 4%
0
10 раз 37%
2
8 раз 30%
1
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Истанбулспор
Истанбул Башакшехир

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
4
6
7
1.5
8
5
1
12
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
8
6
4
10
1.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
17
10
10
17
1.5
13
14
1
26
2.5
5
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 28 22 3 3 63 - 19 69
2.
Фенербахче
 26 18 3 5 68 - 31 57
3.
Бешикташ
 27 16 7 4 58 - 28 55
4.
Адана Демирспор
 27 13 9 5 55 - 29 48
5.
Истанбул Башакшехир
 27 13 6 8 39 - 28 45
6.
Кайсериспор
 27 13 2 12 52 - 46 41
7.
Трабзонспор
 26 12 5 9 48 - 38 41
8.
Фатих Карагюмрюк
 26 8 10 8 59 - 49 34
9.
Коньяспор
 26 7 12 7 35 - 30 33
10.
Антальяспор
 27 9 5 13 36 - 42 32
11.
Касымпаша
 27 8 5 14 36 - 49 29
12.
Аланьяспор
 27 7 8 12 44 - 51 29
13.
Сивасспор
 26 7 7 12 35 - 39 28
14.
Анкарагюджю
 26 8 4 14 33 - 40 28
15.
Истанбулспор
 27 8 3 16 33 - 52 27
16.
Газиантеп
 24 6 7 11 31 - 69 25
17.
Гиресунспор
 26 5 9 12 32 - 47 24
18.
Хатайспор
 22 6 5 11 19 - 77 23
19.
Умраниеспор
 26 4 8 14 36 - 48 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 14 12 1 1 32 - 12 37
2.
Бешикташ
 14 10 3 1 35 - 11 33
3.
Адана Демирспор
 13 9 4 0 34 - 7 31
4.
Трабзонспор
 14 9 3 2 27 - 11 30
5.
Фенербахче
 13 9 1 3 37 - 19 28
6.
Истанбул Башакшехир
 13 9 1 3 23 - 13 28
7.
Антальяспор
 14 7 2 5 26 - 21 23
8.
Кайсериспор
 13 7 1 5 31 - 17 22
9.
Аланьяспор
 13 6 4 3 26 - 17 22
10.
Касымпаша
 15 6 3 6 25 - 26 21
11.
Коньяспор
 14 4 6 4 12 - 12 18
12.
Фатих Карагюмрюк
 13 4 5 4 29 - 25 17
13.
Анкарагюджю
 13 5 2 6 18 - 20 17
14.
Хатайспор
 10 4 4 2 12 - 31 16
15.
Сивасспор
 13 3 6 4 15 - 14 15
16.
Истанбулспор
 13 4 2 7 16 - 24 14
17.
Газиантеп
 12 3 4 5 17 - 40 13
18.
Гиресунспор
 12 3 3 6 17 - 20 12
19.
Умраниеспор
 13 1 4 8 17 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 14 10 2 2 31 - 7 32
2.
Фенербахче
 13 9 2 2 31 - 12 29
3.
Бешикташ
 13 6 4 3 23 - 17 22
4.
Кайсериспор
 14 6 1 7 21 - 29 19
5.
Фатих Карагюмрюк
 13 4 5 4 30 - 24 17
6.
Истанбул Башакшехир
 14 4 5 5 16 - 15 17
7.
Адана Демирспор
 14 4 5 5 21 - 22 17
8.
Коньяспор
 12 3 6 3 23 - 18 15
9.
Сивасспор
 13 4 1 8 20 - 25 13
10.
Истанбулспор
 14 4 1 9 17 - 28 13
11.
Умраниеспор
 13 3 4 6 19 - 25 13
12.
Гиресунспор
 14 2 6 6 15 - 27 12
13.
Газиантеп
 12 3 3 6 14 - 29 12
14.
Анкарагюджю
 13 3 2 8 15 - 20 11
15.
Трабзонспор
 12 3 2 7 21 - 27 11
16.
Антальяспор
 13 2 3 8 10 - 21 9
17.
Касымпаша
 12 2 2 8 11 - 23 8
18.
Хатайспор
 12 2 1 9 7 - 46 7
19.
Аланьяспор
 14 1 4 9 18 - 34 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 26 (4)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 16 (5)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 15 (8)
Антальяспор Райт Хаджи 13 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Антальяспор Фернандо Мартинс 1 9
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 9
Аланьяспор Фер Лерой 1 8
Умраниеспор Сакей Айзаак 1 8
Касымпаша Эйссерик Валентин 9
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    95'
    Шахинер Омер Али получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    95'
    Mahamadou Ba получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    93'
    Эркин Джанер получил желтую карточку от судьи
  • 90'
    Emeka Eze уходит с поля. Гури Синдри выходит вместо него
  • Желтая карточка
    90'
    Фигейредо Жоау получил желтую карточку от судьи
  • 77'
    Emir Gultekin уходит с поля. Шен Керем выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Tuncer Duhan Aksu уходит с поля. Яшар Али выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 54'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      52'
      Г О О О О Л - Emeka Eze бьет в цель!
    • Желтая карточка
      51'
      Гюрлер Сердар получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      38'
      Билья Лукас получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      24'
      Дахени Демиако получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Истанбулспор 1:0 Истанбул Башакшехир онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     