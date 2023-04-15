Тур: 29. Стадион: Некми Кадыоглу.
1:0
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаДахени Демиако
38' Желтая карточкаБилья Лукас
45' Желтая карточкаГюрлер Сердар
1:0
45' ГолEmeka Eze2
71' Желтая карточкаТекдемир Махмут
90' Желтая карточкаФигейредо Жоау
90' Желтая карточкаЭркин Джанер
90' Желтая карточкаБа Махамаду
90' Желтая карточкаШахинер Омер Али
90'+10
Ход матча
24'
38'
45'
45'
1:0
71'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
358 Количество передач 520
-
40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
23
Okan
Erdogan
20
Дели
Симон
12
Ба
Махамаду
10
Рроца
Эдуарт
98
Топали
Етмир
90
Emeka
Eze2
59
Тоуба
Ахмед
60
Лима
Лукас
20
Билья
Лукас
18
Шиш
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Okan ErdoganЗащитник
-
20 Дели СимонЗащитник
- Защитник
-
12 Ба МахамадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рроца ЭдуартПолузащитник
-
98 Топали ЕтмирПолузащитник
-
90 Emeka Eze2Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
88 Мехремич АдиЗащитник
-
66 Яшар АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Шен КеремПолузащитник
- Полузащитник
-
61 Гури СиндриНападающий
-
-
59 Alp Arda
-
Главный тренер: Fatih Tekke
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
-
60 Лима ЛукасЗащитник
-
20 Билья ЛукасПолузащитник
-
18 Шиш ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
51 Ие ЭдгарЗащитник
- Защитник
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
- Полузащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
-
17 Кени ФилиппНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Белезоглу Эмре
История личных встреч
Истанбулспор
Истанбул Башакшехир
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
67
Бомбардиры внутри турнира
Истанбулспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Этеми Вален
|10 (2)
|0.37
|Топали Етмир
|4
|0.15
|Jason Eyenga-Lokilo2
|4
|0.15
|Emir Gultekin
|2
|0.07
|Рроца Эдуарт
|1
|0.04
|Emeka Eze2
|1
|0.04
|Мехремич Ади
|1
|0.04
|Дахени Демиако
|1
|0.04
|Melih Kabasakal
|1
|0.04
|Mehmet Yesil III
|1
|0.04
|Яшар Али
|1
|0.04
|Шен Керем
|1
|0.04
|Muammer Sarikaya
|0
|0
|Лосаж Флорьян
|0
|0
|Okan Erdogan
|0
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гюрлер Сердар
|6
|0.22
|Алексич Даниел
|6
|0.22
|Тюрюдж Дениз
|6 (4)
|0.22
|Ндайишимийе Юссуф
|4
|0.15
|Шиш Патрик
|3
|0.11
|Озджан Беркай
|3
|0.11
|Траоре Бертран
|2
|0.07
|Кени Филипп
|2
|0.07
|Шуиар Мунир
|1
|0.04
|Шахинер Омер Али
|1
|0.04
|Окака Стефано
|1
|0.04
|Шадли Насер
|1
|0.04
|Лима Лукас
|0
|0
|Кайсара Жуниор
|0
|0
|Дуарте Леонардо
|0
|0
Карточки
Истанбулспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рроца Эдуарт
|7
|1
|Ibrahim Yilmaz
|4
|0
|Mehmet Yesil III
|4
|0
|Tuncer Duhan Aksu
|4
|0
|Этеми Вален
|4
|0
|Okan Erdogan
|4
|0
|Muammer Sarikaya
|4
|0
|Йенсен Давид
|3
|0
|Дахени Демиако
|3
|0
|Emeka Eze2
|3
|0
|Ба Махамаду
|3
|0
|Мехремич Ади
|1
|1
|Абазай Кристал
|1
|1
|Эберт Патрик
|2
|0
|Melih Kabasakal
|2
|0
|Топали Етмир
|2
|0
|Jason Eyenga-Lokilo2
|2
|0
|Яшар Али
|2
|0
|Emir Gultekin
|2
|0
|Michael Ologo
|2
|0
|Язган Ферхат
|1
|0
|Бербер Огузхан
|1
|0
|Лосаж Флорьян
|1
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Текдемир Махмут
|7
|1
|Ндайишимийе Юссуф
|8
|0
|Тюрюдж Дениз
|5
|0
|Окака Стефано
|3
|1
|Алексич Даниел
|4
|0
|Билья Лукас
|3
|0
|Гюрлер Сердар
|3
|0
|Шахинер Омер Али
|3
|0
|Дуарте Леонардо
|3
|0
|Тоуба Ахмед
|3
|0
|Кайсара Жуниор
|2
|0
|Лима Лукас
|2
|0
|Фигейредо Жоау
|2
|0
|Янузай Аднан
|0
|1
|Эркин Джанер
|1
|0
|Траоре Бертран
|1
|0
|Кривелли Энцо
|1
|0
|Шуиар Мунир
|1
|0
|Карзев Эден
|1
|0
|Кени Филипп
|1
|0
Результаты матчей
Истанбулспор
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Истанбул Башакшехир
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
8
8
Истанбулспор
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Истанбул Башакшехир
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
26
10
Волевые поражения
6
20
Истанбулспор
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (11)
26% (7)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
26% (7)
33% (9)
Истанбул Башакшехир
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (5)
37% (10)
44% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
26% (7)
44% (12)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
7
12
Волевые победы
28
13
Волевые поражения
14
28
Голы по времени матча
Забито
16
17
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
2
13%
2
12%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
4
25%
3
18%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
5
31%
6
35%
76-90
Пропущено
24
14
14 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
1
4%
1
7%
1-15
9
38%
3
21%
16-30
4
17%
2
14%
31-45
2
8%
3
21%
46-60
2
8%
1
7%
61-75
6
25%
4
29%
76-90
Забито
13
21
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
18 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
4
19%
16-30
1
8%
5
24%
31-45
3
23%
3
14%
46-60
4
31%
5
24%
61-75
2
15%
4
19%
76-90
Пропущено
29
12
12 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 5
3
10%
2
17%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
6
21%
2
17%
31-45
8
28%
3
25%
46-60
3
10%
1
8%
61-75
6
21%
4
33%
76-90
Забито
29
38
9 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 15
8 Не забивали 9
2
7%
2
5%
1-15
4
14%
4
11%
16-30
3
10%
8
21%
31-45
7
24%
6
16%
46-60
6
21%
8
21%
61-75
7
24%
10
26%
76-90
Пропущено
53
26
26 В 1-м тайме 10
27 Во 2-м тайме 16
18 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 16
4
8%
3
12%
1-15
12
23%
3
12%
16-30
10
19%
4
15%
31-45
10
19%
6
23%
46-60
5
9%
2
8%
61-75
12
23%
8
31%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбулспор
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Анкарагюджю - Истанбулспор 3:2 Истанбулспор - Фатих Карагюмрюк 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 3:1
Истанбулспор - Сивасспор 3:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:6 Истанбулспор - Аланьяспор 2:1 Коньяспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 2:4 Трабзонспор - Истанбулспор 4:0 Умраниеспор - Истанбулспор 0:2 Истанбулспор - Газиантеп 1:1 Адана Демирспор - Истанбулспор 6:0 Истанбулспор - Касымпаша 2:1 Галатасарай - Истанбулспор 2:1 Фенербахче - Истанбулспор 3:1 Бешикташ - Истанбулспор 4:0 Истанбулспор - Хатайспор 0:1 Истанбулспор - Этимесгут 3:2 Гиресунспор - Истанбулспор 3:2
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2
Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:2 Гент - Истанбул Башакшехир 1:1 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:0 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 1:3 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 2:1 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 2:0 Умраниеспор - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Гёзтепе 3:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 0:7 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 3:3
Результаты матчей
Истанбулспор
Истанбул Башакшехир
Точный счет
2:1
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:0
5 раз 38%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
6 раз 46%
0
4 раза 31%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:0
5 раз 36%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
Точный счет
0:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:0
6 раз 22%
2:0
5 раз 19%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 33%
1
9 раз 33%
0
8 раз 30%
3
1 раз 4%
0
10 раз 37%
2
8 раз 30%
1
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Истанбулспор
Истанбул Башакшехир
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
94
67
85
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
86
410
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
198
Больше Меньше
1710
1017
1314
126
522
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|26 (4)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|16 (5)
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|15 (8)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|13 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (7)
|Антальяспор
|Фернандо Мартинс
|1 9
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 9
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|1 8
|Умраниеспор
|Сакей Айзаак
|1 8
|Касымпаша
|Эйссерик Валентин
|9