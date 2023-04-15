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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Фенербахче
0:0
Второй тайм: 66'
Анкарагюджю
0'
45' Желтая карточка
Юксек Исмаил

Ход матча

45'
Юксек Исмаил
 
46'
Педро Жоао
Дурсун Сердар
 
46'
 
Джоканович Андрей
Захид Гайас
64'
 
Милсон
Кылынч Эмре
64'
Виллиан Арао
Юксек Исмаил
 
64'
Мор Эмре
Росси Диего
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 7
  • 3 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фенербахче
Ничья
Анкарагюджю
5.60
5.75
9.09
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
70
Эгрибайят
Ирфан
Джан
21
Осайи-Самуэль
Брайт
3
Акайдин
Самет
41
Салаи
Аттила
6
Алиоски
Эгзиян
10
Гюлер
Арда
80
Юксек
Исмаил
26
Зайц
Миха
9
Росси
Диего
19
Дурсун
Сердар
13
Валенсия
Эннер
32
Аккан
Гёкхан
17
Кициу
Стелиос
24
Малку
Кевин
18
Муякич
Нихад
5
Ганоушек
Матей
14
Дьяк
Ламин
4
Atakan
Cankaya
48
Антальялы
Тайлан
19
Захид
Гайас
54
Кылынч
Эмре
22
Соу
Али
Фенербахче
4-4-2
Анкарагюджю
4-2-3-1

История личных встреч

Фенербахче
Анкарагюджю

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

18 матчей

55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

С
0:3
С
1:2
С
3:1
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
1:3
С
0:2
С
4:2
С
6:0
С
2:1
К
4:2
С
0:3
С
3:2
С
1:2
С
0:0
К
0:1
С
0:0

Голы

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

2.86
1.45

Среднее время на гол

31
61

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

0.91
1.57

Среднее время на гол

99
57

Всего голов

30
27

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

54
60

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валенсия Эннер 26 (11) 0.96
Бачуайи Миши 10 (2) 0.37
Кинг Джошуа 4 0.15
Кавечи Ирфан 4 0.15
Росси Диего 3 0.11
Зайц Миха 2 0.07
Мор Эмре 2 0.07
Салаи Аттила 2 0.07
Креспо Мигель 2 0.07
Энрике Густаво 2 0.07
Гюлер Арда 2 0.07
Дурсун Сердар 1 0.04
Кадыоглу Ферди 1 0.04
Педро Жоао 1 0.04
Алиоски Эгзиян 1 0.04
Бериша Мергим 1 0.04
Линкольн II 0 0
Виллиан Арао 0 0
Юксек Исмаил 0 0
Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соу Али 9 0.33
Беридзе Георгий 4 0.15
Антальялы Тайлан 2 0.07
Джигерджи Толга 2 (2) 0.07
Кылынч Эмре 2 0.07
Захид Гайас 2 0.07
Хесе Родригес 2 (1) 0.07
Дьяк Ламин 2 0.07
Радакович Урош 1 0.04
Хадзийованнис Анастасиос 1 0.04
Yasin Gureler 1 0.04
Милсон 1 0.04
Малку Кевин 0 0
Педринью V 0 0
Джейлан Огуз 0 0
Хавьер Марлон 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бачуайи Миши 5 1
Креспо Мигель 5 1
Салаи Аттила 5 0
Валенсия Эннер 3 1
Кадыоглу Ферди 4 0
Яндаш Мерт Хакан 4 0
Кавечи Ирфан 2 1
Азиз Сердар 3 0
Виллиан Арао 3 0
Зайц Миха 3 0
Осайи-Самуэль Брайт 3 0
Мор Эмре 3 0
Педро Жоао 1 1
Энрике Густаво 2 0
Линкольн II 2 0
Байиндыр Алтай 2 0
Кинг Джошуа 1 0
Дурсун Сердар 1 0
Алиоски Эгзиян 1 0
Эгрибайят Ирфан Джан 1 0
Бериша Мергим 1 0
Перес Луан 1 0
Юксек Исмаил 1 0
Гюлер Арда 1 0
Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джигерджи Толга 5 0
Дьяк Ламин 5 0
Муякич Нихад 4 0
Хавьер Марлон 2 1
Малку Кевин 3 0
Кылынч Эмре 3 0
Джейлан Огуз 3 0
Yasin Gureler 3 0
Аккан Гёкхан 2 0
Антальялы Тайлан 2 0
Родригеш Педру 2 0
Bahadir Han Gungordu 2 0
Хадзийованнис Анастасиос 2 0
Atakan Cankaya 2 0
Македа Федерико 1 0
Хесе Родригес 1 0
Радакович Урош 1 0
Захид Гайас 1 0
Sinan Osmanoglu 1 0
Педринью V 1 0
Юзюм Фыратджан 1 0
Милсон 1 0

Результаты матчей

Фенербахче
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
8% (1)
31% (4)
Анкарагюджю
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

6
6
Фенербахче
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Анкарагюджю
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
14

Волевые поражения

27
14
Фенербахче
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
46% (12)
31% (8)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
19% (5)
42% (11)
Анкарагюджю
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
46% (12)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

10
15

Волевые поражения

33
20

Голы по времени матча

Забито

37
11
18 В 1-м тайме 2
19 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
3
8%
1
9%
1-15
7
19%
1
9%
16-30
8
22%
0
0%
31-45
4
11%
2
18%
46-60
5
14%
4
36%
61-75
10
27%
3
27%
76-90

Пропущено

19
21
5 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
0
0%
2
10%
1-15
4
21%
3
14%
16-30
1
5%
2
10%
31-45
2
11%
7
33%
46-60
7
37%
2
10%
61-75
5
26%
5
24%
76-90

Забито

27
18
9 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
4
15%
4
22%
1-15
2
7%
3
17%
16-30
3
11%
2
11%
31-45
4
15%
3
17%
46-60
4
15%
4
22%
61-75
10
37%
2
11%
76-90

Пропущено

13
20
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
2
15%
4
20%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
2
15%
5
25%
46-60
3
23%
3
15%
61-75
5
38%
4
20%
76-90

Забито

64
29
27 В 1-м тайме 11
37 Во 2-м тайме 18
17 Забивали первыми 11
4 Не забивали 8
7
11%
5
17%
1-15
9
14%
4
14%
16-30
11
17%
2
7%
31-45
8
13%
5
17%
46-60
9
14%
8
28%
61-75
20
31%
5
17%
76-90

Пропущено

32
41
8 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 26
8 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 22
2
6%
6
15%
1-15
5
16%
5
12%
16-30
1
3%
4
10%
31-45
4
13%
12
29%
29%
46-60
10
31%
5
12%
61-75
10
31%
9
22%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 4:1 Фенербахче - Бешикташ 2:4 Фенербахче - Зенит 2:2
Аланьяспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Фенербахче 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Коньяспор 4:0 Фенербахче - Карагумрук 4:2 Адана Демирспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Касымпаша 5:1 Умраниеспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 2:1 Газиантеп - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Галатасарай 0:3 Антальяспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Хатайспор 4:0 Трабзонспор - Фенербахче 2:0 Фенербахче - Истанбулспор 3:1
Анкарагюджю
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Анкарагюджю - Истанбулспор 3:2 Анкарагюджю - Трабзонспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Сивасспор - Анкарагюджю 2:0
Анкарагюджю - Аланьяспор 2:0 Бешикташ - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 0:2 Анкарагюджю - Газиантеп 0:2 Коньяспор - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Адана Демирспор - Анкарагюджю 3:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 2:1 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Умраниеспор 1:2 Антальяспор - Анкарагюджю 0:2 Анкарагюджю - Тузласпор 2:0 Анкарагюджю - Коньяспор 0:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:2 Анкарагюджю - Трабзонспор 1:1 Анкарагюджю - Амедспор 6:2

Результаты матчей

Фенербахче
Анкарагюджю

Точный счет

4:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:4
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 23%
4
3 раза 23%
5
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:2
5 раз 38%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%

Точный счет

1:2
6 раз 23%
1:0
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:4
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 27%
0
4 раза 15%
1
4 раза 15%
5
4 раза 15%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
6
1 раз 4%
1
11 раз 42%
0
7 раз 27%
2
6 раз 23%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Фенербахче
Анкарагюджю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
4
9
4
1.5
6
7
7
6
2.5
2
11
6
7
3.5
1
12
3
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
9
4
1.5
2
11
4
9
2.5
2
11
3.5
2
11
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
4
0.5
Больше Меньше
19
7
18
8
1.5
8
18
11
15
2.5
2
24
8
18
3.5
1
25
5
21
4.5
1
25
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 28 22 3 3 63 - 19 69
2.
Фенербахче
 0:0 27 18 4 5 68 - 31 58
3.
Бешикташ
 27 16 7 4 58 - 28 55
4.
Адана Демирспор
 27 13 9 5 55 - 29 48
5.
Истанбул Башакшехир
 27 13 6 8 39 - 28 45
6.
Кайсериспор
 27 13 2 12 52 - 46 41
7.
Трабзонспор
 26 12 5 9 48 - 38 41
8.
Фатих Карагюмрюк
 26 8 10 8 59 - 49 34
9.
Коньяспор
 26 7 12 7 35 - 30 33
10.
Антальяспор
 27 9 5 13 36 - 42 32
11.
Анкарагюджю
 0:0 27 8 5 14 33 - 40 29
12.
Аланьяспор
 27 7 8 12 44 - 51 29
13.
Касымпаша
 27 8 5 14 36 - 49 29
14.
Сивасспор
 26 7 7 12 35 - 39 28
15.
Истанбулспор
 27 8 3 16 33 - 52 27
16.
Газиантеп
 24 6 7 11 31 - 69 25
17.
Гиресунспор
 26 5 9 12 32 - 47 24
18.
Хатайспор
 22 6 5 11 19 - 77 23
19.
Умраниеспор
 26 4 8 14 36 - 48 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 14 12 1 1 32 - 12 37
2.
Бешикташ
 14 10 3 1 35 - 11 33
3.
Адана Демирспор
 13 9 4 0 34 - 7 31
4.
Трабзонспор
 14 9 3 2 27 - 11 30
5.
Фенербахче
 0:0 14 9 2 3 37 - 19 29
6.
Истанбул Башакшехир
 13 9 1 3 23 - 13 28
7.
Антальяспор
 14 7 2 5 26 - 21 23
8.
Кайсериспор
 13 7 1 5 31 - 17 22
9.
Аланьяспор
 13 6 4 3 26 - 17 22
10.
Касымпаша
 15 6 3 6 25 - 26 21
11.
Коньяспор
 14 4 6 4 12 - 12 18
12.
Фатих Карагюмрюк
 13 4 5 4 29 - 25 17
13.
Анкарагюджю
 0:0 13 5 2 6 18 - 20 17
14.
Хатайспор
 10 4 4 2 12 - 31 16
15.
Сивасспор
 13 3 6 4 15 - 14 15
16.
Истанбулспор
 13 4 2 7 16 - 24 14
17.
Газиантеп
 12 3 4 5 17 - 40 13
18.
Гиресунспор
 12 3 3 6 17 - 20 12
19.
Умраниеспор
 13 1 4 8 17 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 14 10 2 2 31 - 7 32
2.
Фенербахче
 0:0 13 9 2 2 31 - 12 29
3.
Бешикташ
 13 6 4 3 23 - 17 22
4.
Кайсериспор
 14 6 1 7 21 - 29 19
5.
Фатих Карагюмрюк
 13 4 5 4 30 - 24 17
6.
Истанбул Башакшехир
 14 4 5 5 16 - 15 17
7.
Адана Демирспор
 14 4 5 5 21 - 22 17
8.
Коньяспор
 12 3 6 3 23 - 18 15
9.
Сивасспор
 13 4 1 8 20 - 25 13
10.
Истанбулспор
 14 4 1 9 17 - 28 13
11.
Умраниеспор
 13 3 4 6 19 - 25 13
12.
Анкарагюджю
 0:0 14 3 3 8 15 - 20 12
13.
Гиресунспор
 14 2 6 6 15 - 27 12
14.
Газиантеп
 12 3 3 6 14 - 29 12
15.
Трабзонспор
 12 3 2 7 21 - 27 11
16.
Антальяспор
 13 2 3 8 10 - 21 9
17.
Касымпаша
 12 2 2 8 11 - 23 8
18.
Хатайспор
 12 2 1 9 7 - 46 7
19.
Аланьяспор
 14 1 4 9 18 - 34 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 26 (4)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 16 (5)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 15 (8)
Антальяспор Райт Хаджи 13 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Антальяспор Фернандо Мартинс 1 9
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 9
Аланьяспор Фер Лерой 1 8
Умраниеспор Сакей Айзаак 1 8
Касымпаша Эйссерик Валентин 9
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    46'
    Ismail Yuksek получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фенербахче
Ничья
Анкарагюджю
5.60
5.75
9.09
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