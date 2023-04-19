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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Истанбулспор
1:0
Первый тайм: 28'
Антальяспор
0'
1:0
6' Гол
Рроца Эдуарт

Ход матча

6'
Рроца Эдуарт
(Emeka Eze2)
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Истанбулспор
Ничья
Антальяспор
3.28
3.80
4.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Йенсен
Давид
21
Дахени
Демиако
4
Mehmet
Yesil
III
20
Дели
Симон
3
Tuncer
Duhan
Aksu
12
Ба
Махамаду
70
Jason
Eyenga-Lokilo2
8
Эргюн
Онур
10
Рроца
Эдуарт
27
Этеми
Вален
90
Emeka
Eze2
90
Лейте
Элтон
7
Балчи
Бюньямин
89
Сари
Вейсел
5
Узунхан
Эмреджан
11
Вурал
Гюрай
19
Акьоль
Уфук
8
Фернандо
Мартинс
18
Ндао
Алассан
20
Ларссон
Сэм
70
Синик
Догукан
9
Райт
Хаджи
Истанбулспор
4-1-4-1
Антальяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Истанбулспор
Антальяспор

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

С
2:1
ТМС
1:2
АЛ
0:0
АЛ
1:2

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1

Среднее время на гол

90
72

Бомбардиры внутри турнира

Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Этеми Вален 10 (2) 0.36
Топали Етмир 4 0.14
Jason Eyenga-Lokilo2 4 0.14
Рроца Эдуарт 2 0.07
Emir Gultekin 2 0.07
Emeka Eze2 1 0.04
Мехремич Ади 1 0.04
Дахени Демиако 1 0.04
Melih Kabasakal 1 0.04
Mehmet Yesil III 1 0.04
Яшар Али 1 0.04
Шен Керем 1 0.04
Muammer Sarikaya 0 0
Лосаж Флорьян 0 0
Okan Erdogan 0 0
Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райт Хаджи 13 (1) 0.46
Фернандо Мартинс 4 (1) 0.14
Фреди Гомеш 3 0.11
Вурал Гюрай 3 0.11
Адриано Луис 2 0.07
Синик Догукан 2 0.07
Сари Вейсел 2 0.07
Байракдар Гокдениз 2 0.07
Йылдырым Бертуг 2 0.07
Ларссон Сэм 1 0.04
Ндао Алассан 1 0.04
Балчи Бюньямин 0 0
Озмерт Хакан 0 0
Айдогду Сонер 0 0
Люиндама Кристиан 0 0
Гача Хуссам 0 0
Сертель Джемали 0 0
Эрдильман Мустафа 0 0
Узунхан Эмреджан 0 0

Карточки

Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рроца Эдуарт 7 1
Ibrahim Yilmaz 4 0
Mehmet Yesil III 4 0
Tuncer Duhan Aksu 4 0
Этеми Вален 4 0
Okan Erdogan 4 0
Muammer Sarikaya 4 0
Йенсен Давид 3 0
Дахени Демиако 3 0
Emeka Eze2 3 0
Ба Махамаду 3 0
Мехремич Ади 1 1
Абазай Кристал 1 1
Эберт Патрик 2 0
Melih Kabasakal 2 0
Топали Етмир 2 0
Jason Eyenga-Lokilo2 2 0
Яшар Али 2 0
Emir Gultekin 2 0
Michael Ologo 2 0
Язган Ферхат 1 0
Бербер Огузхан 1 0
Лосаж Флорьян 1 0
Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандо Мартинс 9 1
Вурал Гюрай 7 0
Фреди Гомеш 4 1
Айдогду Сонер 3 1
Кудряшов Фёдор 4 0
Сари Вейсел 4 0
Ларссон Сэм 4 0
Адриано Луис 2 1
Гача Хуссам 3 0
Озмерт Хакан 2 0
Топрак Омер 2 0
Синик Догукан 2 0
Сертель Джемали 2 0
Балчи Бюньямин 2 0
Накацзима Шоя 0 1
Мехмеди Адмир 1 0
Гюмюш Синан 1 0
Уйсал Алперен 1 0
Флоранюс Шерел 1 0
Райт Хаджи 1 0
Акьоль Уфук 1 0
Байракдар Гокдениз 1 0
Узунхан Эмреджан 1 0

Результаты матчей

Истанбулспор
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Антальяспор
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

8
8
Истанбулспор
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Антальяспор
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

26
9

Волевые поражения

6
25
Истанбулспор
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (11)
26% (7)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
26% (7)
33% (9)
Антальяспор
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
15% (4)
48% (13)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
33% (9)
44% (12)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

28
10

Волевые поражения

14
33

Голы по времени матча

Забито

16
10
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
17 Не забивали 20
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
2
13%
3
30%
31-45
4
25%
4
40%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
31%
1
10%
76-90

Пропущено

24
21
14 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 10
1
4%
0
0%
1-15
9
38%
4
19%
16-30
4
17%
5
24%
31-45
2
8%
7
33%
46-60
2
8%
4
19%
61-75
6
25%
1
5%
76-90

Забито

13
27
4 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
0
0%
3
11%
1-15
3
23%
2
7%
16-30
1
8%
8
30%
30%
31-45
3
23%
4
15%
46-60
4
31%
2
7%
61-75
2
15%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

29
20
12 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
3
10%
2
10%
1-15
3
10%
3
15%
16-30
6
21%
4
20%
31-45
8
28%
2
10%
46-60
3
10%
4
20%
61-75
6
21%
5
25%
76-90

Забито

29
37
9 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 7
8 Не забивали 9
2
7%
3
8%
1-15
4
14%
4
11%
16-30
3
10%
11
30%
30%
31-45
7
24%
8
22%
46-60
6
21%
2
5%
61-75
7
24%
9
24%
76-90

Пропущено

53
41
26 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 23
18 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 22
4
8%
2
5%
1-15
12
23%
7
17%
16-30
10
19%
9
22%
31-45
10
19%
9
22%
46-60
5
9%
8
20%
61-75
12
23%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбулспор
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Анкарагюджю - Истанбулспор 3:2 Истанбулспор - Фатих Карагюмрюк 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 2:1
Бешикташ - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Сивасспор 3:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:6 Истанбулспор - Аланьяспор 2:1 Коньяспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 2:4 Трабзонспор - Истанбулспор 4:0 Умраниеспор - Истанбулспор 0:2 Истанбулспор - Газиантеп 1:1 Адана Демирспор - Истанбулспор 6:0 Истанбулспор - Касымпаша 2:1 Галатасарай - Истанбулспор 2:1 Фенербахче - Истанбулспор 3:1 Бешикташ - Истанбулспор 4:0 Истанбулспор - Хатайспор 0:1 Истанбулспор - Этимесгут 3:2
Антальяспор
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Антальяспор - Аланьяспор 3:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Адана Демирспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Кайсериспор 4:0
Касымпаша - Антальяспор 3:1 Бешикташ - Антальяспор 0:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Трабзонспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Умраниеспор 3:2 Галатасарай - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Кайсериспор 0:2 Антальяспор - Гиресунспор 2:2 Хатайспор - Антальяспор 0:0 Антальяспор - Фенербахче 1:2 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Анкарагюджю 0:2 Антальяспор - Маниса 1:0 Антальяспор - Карагумрук 2:3 Антальяспор - Наполи 2:3 Антальяспор - Маккаби Тель-Авив 1:2

Результаты матчей

Истанбулспор
Антальяспор

Точный счет

2:1
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Точный счет

0:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
0:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
5:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 33%
1
9 раз 33%
0
8 раз 30%
3
1 раз 4%
0
10 раз 37%
1
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Истанбулспор
Антальяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
4
6
7
1.5
7
7
1
12
2.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
7
6
4
10
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
17
10
10
17
1.5
10
17
1
26
2.5
5
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 29 23 3 3 67 - 20 72
2.
Фенербахче
 27 19 3 5 70 - 32 60
3.
Бешикташ
 28 16 8 4 64 - 28 56
4.
Адана Демирспор
 27 13 9 5 55 - 29 48
5.
Истанбул Башакшехир
 27 13 6 8 42 - 28 45
6.
Кайсериспор
 0:0 28 13 3 12 55 - 46 42
7.
Трабзонспор
 27 12 6 9 48 - 38 42
8.
Фатих Карагюмрюк
 27 9 10 8 66 - 51 37
9.
Коньяспор
 26 7 12 7 35 - 30 33
10.
Антальяспор
 0:1 28 9 5 14 36 - 43 32
11.
Истанбулспор
 1:0 28 9 3 16 37 - 52 30
12.
Касымпаша
 0:0 28 8 6 14 36 - 49 30
13.
Аланьяспор
 28 7 8 13 48 - 55 29
14.
Анкарагюджю
 27 8 4 15 37 - 42 28
15.
Сивасспор
 27 7 7 13 35 - 40 28
16.
Гиресунспор
 27 6 9 12 36 - 47 27
17.
Газиантеп
 24 6 7 11 31 - 81 25
18.
Хатайспор
 22 6 5 11 19 - 92 23
19.
Умраниеспор
 27 4 8 15 38 - 52 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 14 12 1 1 32 - 12 37
2.
Бешикташ
 14 10 3 1 41 - 11 33
3.
Фенербахче
 14 10 1 3 39 - 20 31
4.
Адана Демирспор
 13 9 4 0 34 - 7 31
5.
Трабзонспор
 15 9 4 2 27 - 11 31
6.
Истанбул Башакшехир
 13 9 1 3 26 - 13 28
7.
Кайсериспор
 0:0 14 7 2 5 34 - 17 23
8.
Антальяспор
 0:1 14 7 2 5 26 - 21 23
9.
Аланьяспор
 14 6 4 4 27 - 21 22
10.
Касымпаша
 0:0 15 6 3 6 25 - 26 21
11.
Фатих Карагюмрюк
 14 5 5 4 33 - 27 20
12.
Коньяспор
 14 4 6 4 12 - 12 18
13.
Анкарагюджю
 13 5 2 6 18 - 20 17
14.
Истанбулспор
 1:0 14 5 2 7 17 - 24 17
15.
Хатайспор
 10 4 4 2 12 - 37 16
16.
Гиресунспор
 13 4 3 6 21 - 20 15
17.
Сивасспор
 13 3 6 4 15 - 14 15
18.
Газиантеп
 12 3 4 5 17 - 46 13
19.
Умраниеспор
 13 1 4 8 17 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 15 11 2 2 35 - 8 35
2.
Фенербахче
 13 9 2 2 31 - 12 29
3.
Бешикташ
 14 6 5 3 23 - 17 23
4.
Кайсериспор
 0:0 14 6 1 7 21 - 29 19
5.
Фатих Карагюмрюк
 13 4 5 4 33 - 24 17
6.
Истанбул Башакшехир
 14 4 5 5 16 - 15 17
7.
Адана Демирспор
 14 4 5 5 21 - 22 17
8.
Коньяспор
 12 3 6 3 23 - 18 15
9.
Сивасспор
 14 4 1 9 20 - 26 13
10.
Истанбулспор
 1:0 14 4 1 9 20 - 28 13
11.
Умраниеспор
 14 3 4 7 21 - 29 13
12.
Газиантеп
 12 3 3 6 14 - 35 12
13.
Гиресунспор
 14 2 6 6 15 - 27 12
14.
Анкарагюджю
 14 3 2 9 19 - 22 11
15.
Трабзонспор
 12 3 2 7 21 - 27 11
16.
Касымпаша
 0:0 13 2 3 8 11 - 23 9
17.
Антальяспор
 0:1 14 2 3 9 10 - 22 9
18.
Хатайспор
 12 2 1 9 7 - 55 7
19.
Аланьяспор
 14 1 4 9 21 - 34 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 27 (4)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 17 (8)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 17 (5)
Галатасарай Икарди Мауро 13 (7)
Антальяспор Райт Хаджи 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Антальяспор Фернандо Мартинс 1 9
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 9
Аланьяспор Фер Лерой 1 8
Умраниеспор Сакей Айзаак 1 8
Фатих Карагюмрюк Шукуров Отабек 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 6'
    Emeka Eze сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Eduart Rroca бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Истанбулспор
Ничья
Антальяспор
3.28
3.80
4.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Истанбулспор 1:0 Антальяспор онлайн

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