Тур: 30. Стадион: Конья Бююкшехир.
1:2
Второй тайм: 86'
0'
13' Желтая карточкаН'Диайе Папа
0:1
28' ГолН'Диайе Папа
35' Желтая карточкаМорено Марлос
1:1
40' ГолЭмрели Махир
48' Красная карточкаАкинтола Дэвид
56' Желтая карточкаШехич Ибрагим
1:2
56' ПенальтиНдиайе Чериф
71' Желтая карточкаСвенссон Юнас
Ход матча
13'
28'
0:1
35'
40'
1:1
48'
56'
56'
1:2
71'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
6 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
22
Огюз
Ахмет
14
Дикмен
Сонер
19
Эмрели
Махир
25
Озбир
Эртач
45
Четин
Мерт
20
Акбаба
Эмре
17
Н'Диайе
Папа
29
Ндиайе
Чериф
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Огюз АхметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Дикмен СонерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Эмрели МахирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Паш БруноПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мурич РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Станоджевич Александр
- Основной состав
-
25 Озбир ЭртачВратарь
- Защитник
-
45 Четин МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Акбаба ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Н'Диайе ПапаПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Ндиайе ЧерифНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Манев ЙованЗащитник
- Защитник
-
26 Сари ЮсуфПолузащитник
-
32 Эрдоган ЮсуфПолузащитник
-
27 Соялп ФурканПолузащитник
-
88 Инлер ГёкханПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Беланда ЮнесНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Монтелла Винченцо
История личных встреч
Коньяспор
Адана Демирспор
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
60
67
Бомбардиры внутри турнира
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диуф Маме Бирам
|8 (1)
|0.3
|Демир Мухаммет
|6 (1)
|0.22
|Хаджиахметович Амир
|3 (3)
|0.11
|Хауберт Гильерме
|2 (1)
|0.07
|Дикмен Сонер
|2
|0.07
|Кальво Франсиско
|2
|0.07
|Цекици Эндри
|2
|0.07
|Паш Бруно
|1
|0.04
|Юлгюн Огулджан
|1
|0.04
|Эмрели Махир
|1
|0.04
|Огюз Ахмет
|0
|0
|Мурич Роберт
|0
|0
|Бютюки Зюмер
|0
|0
|Икпеазу Уче
|0
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Н'Диайе Папа
|9 (2)
|0.32
|Беланда Юнес
|7 (3)
|0.25
|Акинтола Дэвид
|6
|0.21
|Оньекуру Генри
|6
|0.21
|Акбаба Эмре
|5
|0.18
|Сари Юсуф
|3
|0.11
|Ндиайе Чериф
|3 (1)
|0.11
|Инлер Гёкхан
|2
|0.07
|Ассомбалонга Бритт
|2
|0.07
|Кевин Родригес
|2
|0.07
|Акайдин Самет
|2
|0.07
|Гульбрандсен Фредрик
|1
|0.04
|Дзюба Артём
|1
|0.04
|Тёре Гёкхан
|1
|0.04
|Сануч Тайиб
|1
|0.04
|Стамбули Бенжамен
|0
|0
|Свенссон Юнас
|0
|0
|Бьярнасон Биркир
|0
|0
|Озбир Эртач
|0
|0
|Гюлер Семих
|0
|0
|Дурсун Абдуррахим
|0
|0
Карточки
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирбаг Адиль
|9
|1
|Кальво Франсиско
|9
|0
|Огюз Ахмет
|7
|0
|Юлгюн Огулджан
|6
|0
|Шехич Ибрагим
|4
|1
|Икпеазу Уче
|4
|1
|Паш Бруно
|5
|0
|Цекици Эндри
|3
|0
|Хауберт Гильерме
|3
|0
|Диуф Маме Бирам
|1
|1
|Демир Мухаммет
|2
|0
|Бютюки Зюмер
|2
|0
|Мурич Роберт
|2
|0
|Хаджиахметович Амир
|2
|0
|Михаляк Конрад
|2
|0
|Дикмен Сонер
|2
|0
|Амилтон Минервино
|1
|0
|Бухалакис Андреас
|1
|0
|Морено Марлос
|1
|0
|Язгылы Угурджан
|1
|0
|Демиртапа Кархаман
|1
|0
|Караель Джебраил
|1
|0
|Эмрели Махир
|1
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беланда Юнес
|5
|2
|Ракицкий Ярослав
|4
|2
|Стамбули Бенжамен
|4
|1
|Оньекуру Генри
|5
|0
|Сари Юсуф
|3
|1
|Свенссон Юнас
|4
|0
|Кевин Родригес
|4
|0
|Гюлер Семих
|4
|0
|Н'Диайе Папа
|4
|0
|Акайдин Самет
|4
|0
|Акинтола Дэвид
|2
|1
|Гульбрандсен Фредрик
|3
|0
|Озбир Эртач
|3
|0
|Четин Мерт
|2
|0
|Дзюба Артём
|1
|0
|Инлер Гёкхан
|1
|0
|Ассомбалонга Бритт
|1
|0
|Акбаба Эмре
|1
|0
|Морель Хорхе
|1
|0
|Ндиайе Чериф
|1
|0
Результаты матчей
Коньяспор
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Адана Демирспор
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
7
9
Коньяспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Адана Демирспор
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
16
28
Коньяспор
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (7)
62% (16)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
Адана Демирспор
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (3)
44% (12)
44% (12)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
8
4
Волевые поражения
23
37
Голы по времени матча
Забито
12
21
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
0
0%
2
10%
1-15
3
25%
2
10%
16-30
1
8%
4
19%
31-45
1
8%
4
19%
46-60
4
33%
4
19%
61-75
3
25%
5
24%
76-90
Пропущено
12
22
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
1
8%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
3
25%
1
5%
31-45
2
17%
4
18%
46-60
2
17%
4
18%
61-75
4
33%
9
41%
76-90
Забито
18
28
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
2
11%
3
11%
1-15
3
17%
4
14%
16-30
2
11%
5
18%
31-45
2
11%
5
18%
46-60
4
22%
3
11%
61-75
5
28%
8
29%
76-90
Пропущено
17
7
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
5
29%
29%
1
14%
1-15
1
6%
2
29%
16-30
4
24%
1
14%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
2
12%
1
14%
61-75
3
18%
2
29%
76-90
Забито
30
49
11 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 16
8 Не забивали 5
2
7%
5
10%
1-15
6
20%
6
12%
16-30
3
10%
9
18%
31-45
3
10%
9
18%
46-60
8
27%
7
14%
61-75
8
27%
13
27%
76-90
Пропущено
29
29
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 18
6
21%
3
10%
1-15
1
3%
4
14%
16-30
7
24%
2
7%
31-45
4
14%
4
14%
46-60
4
14%
5
17%
61-75
7
24%
11
38%
76-90
Результаты последних матчей
Коньяспор
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Коньяспор - Антальяспор 1:1 Умраниеспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Галатасарай 2:1 Коньяспор - Гиресунспор 0:0
Фенербахче - Коньяспор 4:0 Коньяспор - Афжет Афьонспор 5:0 Коньяспор - Истанбулспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Анкарагюджю 0:1 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Бешикташ 1:2 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 3:3 Коньяспор - Сивасспор 2:2 Коньяспор - Аланьяспор 2:2 Коньяспор - Бодрумспор 3:2 Анкарагюджю - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Газиантепспор 0:1 Железничар - Коньяспор 1:2 Кайсериспор - Коньяспор 1:2 Трабзонспор - Коньяспор 2:2
Адана Демирспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Адана Демирспор - Касымпаша 5:0 Галатасарай - Адана Демирспор 2:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 4:1
Адана Демирспор - Хатайспор 3:0 Умраниеспор - Адана Демирспор 1:1 Динамо Киев - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Фенербахче 1:1 Сивасспор - Адана Демирспор 1:2 Адана Демирспор - Гиресунспор 1:1 Адана Демирспор - Анкарагюджю 3:1 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Истанбулспор 6:0 Бешикташ - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Ризеспор 3:4 Адана Демирспор - Сампдория 2:2 Галатасарай - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Лиепая 5:0 Адана Демирспор - Ситтард 1:2
Результаты матчей
Коньяспор
Адана Демирспор
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
0:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
5:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
0
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
9 раз 33%
3
6 раз 22%
2
5 раз 19%
0
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Коньяспор
Адана Демирспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
121
311
85
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
113
57
68
210
311
111
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
188
Больше Меньше
234
818
1413
224
918
125
324
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|23
|3
|3
|67 - 20
|72
|2.
|0:1
|28
|19
|3
|6
|70 - 33
|60
|3.
|28
|16
|8
|4
|64 - 28
|56
|4.
|2:1
|28
|14
|9
|5
|57 - 30
|51
|5.
|1:0
|28
|14
|6
|8
|43 - 28
|48
|6.
|28
|13
|3
|12
|55 - 46
|42
|7.
|27
|12
|6
|9
|48 - 38
|42
|8.
|27
|9
|10
|8
|66 - 51
|37
|9.
|28
|9
|6
|13
|39 - 45
|33
|10.
|1:2
|27
|7
|12
|8
|36 - 32
|33
|11.
|28
|8
|6
|14
|36 - 49
|30
|12.
|28
|7
|8
|13
|48 - 55
|29
|13.
|27
|8
|4
|15
|37 - 42
|28
|14.
|28
|8
|4
|16
|39 - 55
|28
|15.
|27
|7
|7
|13
|35 - 40
|28
|16.
|27
|6
|9
|12
|36 - 47
|27
|17.
|24
|6
|7
|11
|31 - 81
|25
|18.
|22
|6
|5
|11
|19 - 92
|23
|19.
|27
|4
|8
|15
|38 - 52
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|12
|1
|1
|32 - 12
|37
|2.
|14
|10
|3
|1
|41 - 11
|33
|3.
|0:1
|14
|10
|1
|3
|39 - 20
|31
|4.
|15
|9
|4
|2
|27 - 11
|31
|5.
|1:0
|14
|10
|1
|3
|27 - 13
|31
|6.
|2:1
|13
|9
|4
|0
|34 - 7
|31
|7.
|14
|7
|2
|5
|34 - 17
|23
|8.
|14
|7
|2
|5
|26 - 21
|23
|9.
|14
|6
|4
|4
|27 - 21
|22
|10.
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|11.
|14
|5
|5
|4
|33 - 27
|20
|12.
|1:2
|15
|4
|6
|5
|13 - 14
|18
|13.
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|14.
|10
|4
|4
|2
|12 - 37
|16
|15.
|13
|4
|3
|6
|21 - 20
|15
|16.
|13
|3
|6
|4
|15 - 14
|15
|17.
|14
|4
|3
|7
|19 - 27
|15
|18.
|12
|3
|4
|5
|17 - 46
|13
|19.
|13
|1
|4
|8
|17 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|2
|2
|35 - 8
|35
|2.
|0:1
|14
|9
|2
|3
|31 - 13
|29
|3.
|14
|6
|5
|3
|23 - 17
|23
|4.
|2:1
|15
|5
|5
|5
|23 - 23
|20
|5.
|14
|6
|1
|7
|21 - 29
|19
|6.
|13
|4
|5
|4
|33 - 24
|17
|7.
|1:0
|14
|4
|5
|5
|16 - 15
|17
|8.
|1:2
|12
|3
|6
|3
|23 - 18
|15
|9.
|14
|4
|1
|9
|20 - 26
|13
|10.
|14
|4
|1
|9
|20 - 28
|13
|11.
|14
|3
|4
|7
|21 - 29
|13
|12.
|12
|3
|3
|6
|14 - 35
|12
|13.
|14
|2
|6
|6
|15 - 27
|12
|14.
|12
|3
|2
|7
|21 - 27
|11
|15.
|14
|3
|2
|9
|19 - 22
|11
|16.
|14
|2
|4
|8
|13 - 24
|10
|17.
|13
|2
|3
|8
|11 - 23
|9
|18.
|14
|1
|4
|9
|21 - 34
|7
|19.
|12
|2
|1
|9
|7 - 55
|7
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|27 (4)
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|17 (8)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|17 (5)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|15 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|13 (7)
|Газиантеп
|Джилободжи Папи
|1 9
|Антальяспор
|Фернандо Мартинс
|1 9
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 9
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|1 8
|Умраниеспор
|Сакей Айзаак
|1 8