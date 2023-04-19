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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Коньяспор
1:2
Второй тайм: 86'
Адана Демирспор
0'
13' Желтая карточка
Н'Диайе Папа
0:1
28' Гол
Н'Диайе Папа
35' Желтая карточка
Морено Марлос
1:1
40' Гол
Эмрели Махир
48' Красная карточка
Акинтола Дэвид
56' Желтая карточка
Шехич Ибрагим
1:2
56' Пенальти
Ндиайе Чериф
71' Желтая карточка
Свенссон Юнас

Ход матча

13'
 
Н'Диайе Папа
28'
0:1
Н'Диайе Папа
(Ндиайе Чериф)
35'
Морено Марлос
 
40'
Эмрели Махир
1:1
48'
 
Акинтола Дэвид
56'
Шехич Ибрагим
 
56'
1:2
Ндиайе Чериф
58'
 
Инлер Гёкхан
Оньекуру Генри
60'
Мурич Роберт
Эмрели Махир
 
60'
Паш Бруно
Бухалакис Андреас
 
60'
Павичич Домагой
Посуэло Алехандро
 
71'
 
Свенссон Юнас
74'
 
Манев Йован
Стамбули Бенжамен
74'
 
Беланда Юнес
Акбаба Эмре
74'
Михаляк Конрад
Морено Марлос
 
84'
 
Соялп Фуркан
Н'Диайе Папа
84'
 
Гульбрандсен Фредрик
Ндиайе Чериф

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 6 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коньяспор
Ничья
Адана Демирспор
9.40
3.76
2.84
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Шехич
Ибрагим
22
Огюз
Ахмет
5
Язгылы
Угурджан
15
Кальво
Франсиско
12
Хауберт
Гильерме
99
Диуф
Маме
Бирам
14
Дикмен
Сонер
32
Бухалакис
Андреас
70
Морено
Марлос
24
Посуэло
Алехандро
19
Эмрели
Махир
25
Озбир
Эртач
22
Свенссон
Юнас
45
Четин
Мерт
5
Морель
Хорхе
77
Кевин
Родригес
20
Акбаба
Эмре
90
Стамбули
Бенжамен
17
Н'Диайе
Папа
11
Акинтола
Дэвид
29
Ндиайе
Чериф
7
Оньекуру
Генри
Коньяспор
4-4-1-1
Адана Демирспор
4-4-2

История личных встреч

Коньяспор
Адана Демирспор

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:1
С
1:0
С
1:1
ТМК
2:1
ТПЛ
3:3
ТПЛ
1:2

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
67

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диуф Маме Бирам 8 (1) 0.3
Демир Мухаммет 6 (1) 0.22
Хаджиахметович Амир 3 (3) 0.11
Хауберт Гильерме 2 (1) 0.07
Дикмен Сонер 2 0.07
Кальво Франсиско 2 0.07
Цекици Эндри 2 0.07
Паш Бруно 1 0.04
Юлгюн Огулджан 1 0.04
Эмрели Махир 1 0.04
Огюз Ахмет 0 0
Мурич Роберт 0 0
Бютюки Зюмер 0 0
Икпеазу Уче 0 0
Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Н'Диайе Папа 9 (2) 0.32
Беланда Юнес 7 (3) 0.25
Акинтола Дэвид 6 0.21
Оньекуру Генри 6 0.21
Акбаба Эмре 5 0.18
Сари Юсуф 3 0.11
Ндиайе Чериф 3 (1) 0.11
Инлер Гёкхан 2 0.07
Ассомбалонга Бритт 2 0.07
Кевин Родригес 2 0.07
Акайдин Самет 2 0.07
Гульбрандсен Фредрик 1 0.04
Дзюба Артём 1 0.04
Тёре Гёкхан 1 0.04
Сануч Тайиб 1 0.04
Стамбули Бенжамен 0 0
Свенссон Юнас 0 0
Бьярнасон Биркир 0 0
Озбир Эртач 0 0
Гюлер Семих 0 0
Дурсун Абдуррахим 0 0

Карточки

Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирбаг Адиль 9 1
Кальво Франсиско 9 0
Огюз Ахмет 7 0
Юлгюн Огулджан 6 0
Шехич Ибрагим 4 1
Икпеазу Уче 4 1
Паш Бруно 5 0
Цекици Эндри 3 0
Хауберт Гильерме 3 0
Диуф Маме Бирам 1 1
Демир Мухаммет 2 0
Бютюки Зюмер 2 0
Мурич Роберт 2 0
Хаджиахметович Амир 2 0
Михаляк Конрад 2 0
Дикмен Сонер 2 0
Амилтон Минервино 1 0
Бухалакис Андреас 1 0
Морено Марлос 1 0
Язгылы Угурджан 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0
Караель Джебраил 1 0
Эмрели Махир 1 0
Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беланда Юнес 5 2
Ракицкий Ярослав 4 2
Стамбули Бенжамен 4 1
Оньекуру Генри 5 0
Сари Юсуф 3 1
Свенссон Юнас 4 0
Кевин Родригес 4 0
Гюлер Семих 4 0
Н'Диайе Папа 4 0
Акайдин Самет 4 0
Акинтола Дэвид 2 1
Гульбрандсен Фредрик 3 0
Озбир Эртач 3 0
Четин Мерт 2 0
Дзюба Артём 1 0
Инлер Гёкхан 1 0
Ассомбалонга Бритт 1 0
Акбаба Эмре 1 0
Морель Хорхе 1 0
Ндиайе Чериф 1 0

Результаты матчей

Коньяспор
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Адана Демирспор
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

7
9
Коньяспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Адана Демирспор
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

16
28
Коньяспор
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (7)
62% (16)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
Адана Демирспор
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (3)
44% (12)
44% (12)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

8
4

Волевые поражения

23
37

Голы по времени матча

Забито

12
21
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
0
0%
2
10%
1-15
3
25%
2
10%
16-30
1
8%
4
19%
31-45
1
8%
4
19%
46-60
4
33%
4
19%
61-75
3
25%
5
24%
76-90

Пропущено

12
22
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
1
8%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
3
25%
1
5%
31-45
2
17%
4
18%
46-60
2
17%
4
18%
61-75
4
33%
9
41%
76-90

Забито

18
28
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
2
11%
3
11%
1-15
3
17%
4
14%
16-30
2
11%
5
18%
31-45
2
11%
5
18%
46-60
4
22%
3
11%
61-75
5
28%
8
29%
76-90

Пропущено

17
7
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
5
29%
29%
1
14%
1-15
1
6%
2
29%
16-30
4
24%
1
14%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
2
12%
1
14%
61-75
3
18%
2
29%
76-90

Забито

30
49
11 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 16
8 Не забивали 5
2
7%
5
10%
1-15
6
20%
6
12%
16-30
3
10%
9
18%
31-45
3
10%
9
18%
46-60
8
27%
7
14%
61-75
8
27%
13
27%
76-90

Пропущено

29
29
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 18
6
21%
3
10%
1-15
1
3%
4
14%
16-30
7
24%
2
7%
31-45
4
14%
4
14%
46-60
4
14%
5
17%
61-75
7
24%
11
38%
76-90

Результаты последних матчей

Коньяспор
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Коньяспор - Антальяспор 1:1 Умраниеспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Галатасарай 2:1 Коньяспор - Гиресунспор 0:0
Фенербахче - Коньяспор 4:0 Коньяспор - Афжет Афьонспор 5:0 Коньяспор - Истанбулспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Анкарагюджю 0:1 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Бешикташ 1:2 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 3:3 Коньяспор - Сивасспор 2:2 Коньяспор - Аланьяспор 2:2 Коньяспор - Бодрумспор 3:2 Анкарагюджю - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Газиантепспор 0:1 Железничар - Коньяспор 1:2 Кайсериспор - Коньяспор 1:2 Трабзонспор - Коньяспор 2:2
Адана Демирспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Адана Демирспор - Касымпаша 5:0 Галатасарай - Адана Демирспор 2:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 4:1
Адана Демирспор - Хатайспор 3:0 Умраниеспор - Адана Демирспор 1:1 Динамо Киев - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Фенербахче 1:1 Сивасспор - Адана Демирспор 1:2 Адана Демирспор - Гиресунспор 1:1 Адана Демирспор - Анкарагюджю 3:1 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Истанбулспор 6:0 Бешикташ - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Ризеспор 3:4 Адана Демирспор - Сампдория 2:2 Галатасарай - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Лиепая 5:0 Адана Демирспор - Ситтард 1:2

Результаты матчей

Коньяспор
Адана Демирспор

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
0:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
5:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
0
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
9 раз 33%
3
6 раз 22%
2
5 раз 19%
0
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Коньяспор
Адана Демирспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
12
1
3
11
1.5
8
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
11
3
5
7
1.5
6
8
2
10
2.5
3
11
1
11
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
23
4
8
18
1.5
14
13
2
24
2.5
9
18
1
25
3.5
3
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 29 23 3 3 67 - 20 72
2.
Фенербахче
 0:1 28 19 3 6 70 - 33 60
3.
Бешикташ
 28 16 8 4 64 - 28 56
4.
Адана Демирспор
 2:1 28 14 9 5 57 - 30 51
5.
Истанбул Башакшехир
 1:0 28 14 6 8 43 - 28 48
6.
Кайсериспор
 28 13 3 12 55 - 46 42
7.
Трабзонспор
 27 12 6 9 48 - 38 42
8.
Фатих Карагюмрюк
 27 9 10 8 66 - 51 37
9.
Антальяспор
 28 9 6 13 39 - 45 33
10.
Коньяспор
 1:2 27 7 12 8 36 - 32 33
11.
Касымпаша
 28 8 6 14 36 - 49 30
12.
Аланьяспор
 28 7 8 13 48 - 55 29
13.
Анкарагюджю
 27 8 4 15 37 - 42 28
14.
Истанбулспор
 28 8 4 16 39 - 55 28
15.
Сивасспор
 27 7 7 13 35 - 40 28
16.
Гиресунспор
 27 6 9 12 36 - 47 27
17.
Газиантеп
 24 6 7 11 31 - 81 25
18.
Хатайспор
 22 6 5 11 19 - 92 23
19.
Умраниеспор
 27 4 8 15 38 - 52 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 14 12 1 1 32 - 12 37
2.
Бешикташ
 14 10 3 1 41 - 11 33
3.
Фенербахче
 0:1 14 10 1 3 39 - 20 31
4.
Трабзонспор
 15 9 4 2 27 - 11 31
5.
Истанбул Башакшехир
 1:0 14 10 1 3 27 - 13 31
6.
Адана Демирспор
 2:1 13 9 4 0 34 - 7 31
7.
Кайсериспор
 14 7 2 5 34 - 17 23
8.
Антальяспор
 14 7 2 5 26 - 21 23
9.
Аланьяспор
 14 6 4 4 27 - 21 22
10.
Касымпаша
 15 6 3 6 25 - 26 21
11.
Фатих Карагюмрюк
 14 5 5 4 33 - 27 20
12.
Коньяспор
 1:2 15 4 6 5 13 - 14 18
13.
Анкарагюджю
 13 5 2 6 18 - 20 17
14.
Хатайспор
 10 4 4 2 12 - 37 16
15.
Гиресунспор
 13 4 3 6 21 - 20 15
16.
Сивасспор
 13 3 6 4 15 - 14 15
17.
Истанбулспор
 14 4 3 7 19 - 27 15
18.
Газиантеп
 12 3 4 5 17 - 46 13
19.
Умраниеспор
 13 1 4 8 17 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 15 11 2 2 35 - 8 35
2.
Фенербахче
 0:1 14 9 2 3 31 - 13 29
3.
Бешикташ
 14 6 5 3 23 - 17 23
4.
Адана Демирспор
 2:1 15 5 5 5 23 - 23 20
5.
Кайсериспор
 14 6 1 7 21 - 29 19
6.
Фатих Карагюмрюк
 13 4 5 4 33 - 24 17
7.
Истанбул Башакшехир
 1:0 14 4 5 5 16 - 15 17
8.
Коньяспор
 1:2 12 3 6 3 23 - 18 15
9.
Сивасспор
 14 4 1 9 20 - 26 13
10.
Истанбулспор
 14 4 1 9 20 - 28 13
11.
Умраниеспор
 14 3 4 7 21 - 29 13
12.
Газиантеп
 12 3 3 6 14 - 35 12
13.
Гиресунспор
 14 2 6 6 15 - 27 12
14.
Трабзонспор
 12 3 2 7 21 - 27 11
15.
Анкарагюджю
 14 3 2 9 19 - 22 11
16.
Антальяспор
 14 2 4 8 13 - 24 10
17.
Касымпаша
 13 2 3 8 11 - 23 9
18.
Аланьяспор
 14 1 4 9 21 - 34 7
19.
Хатайспор
 12 2 1 9 7 - 55 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 27 (4)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 17 (8)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 17 (5)
Антальяспор Райт Хаджи 15 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Джилободжи Папи 1 9
Антальяспор Фернандо Мартинс 1 9
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 9
Аланьяспор Фер Лерой 1 8
Умраниеспор Сакей Айзаак 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
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    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Эмрели Махир бьет в цель!
    • Желтая карточка
      35'
      Морено Марлос получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Ндиайе Чериф сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Н'Диайе Папа бьет в цель!
    • Желтая карточка
      13'
      Н'Диайе Папа получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 40% завершится ничьей.
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    Коньяспор
    Ничья
    Адана Демирспор
    9.40
    3.76
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