Тур: 30. Стадион: Башакшехир Фатих Терим.
1:2
Конец матча
0'
1:0
30' ГолАлексич Даниел
45' Желтая карточкаШиш Патрик
45' Желтая карточкаОстерволде Джейден
50' Желтая карточкаШахинер Омер Али
50' Желтая карточкаБилья Лукас
67' Желтая карточкаТоуба Ахмед
70' Вторая желтая карточкаТоуба Ахмед
74' Желтая карточкаАлексич Даниел
82' Желтая карточкаТекдемир Махмут
85' Желтая карточкаШенгезер Мухаммед
1:1
88' ГолПедро Жоао
1:2
90' ГолПедро Жоао
90' Вторая желтая карточкаШахинер Омер Али
90'+8
Ход матча
30'
1:0
45'
46'
46'
50'
50'
67'
70'
74'
82'
88'
1:1
90'
1:2
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 5
-
5 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 6
-
9 Жёлтые карточки 1
-
2 Красные карточки 0
-
308 Количество передач 602
-
34 Владение мячом, % 66
Прогноз на матч от Liveresult
59
Тоуба
Ахмед
60
Лима
Лукас
20
Билья
Лукас
23
Тюрюдж
Дениз
18
Шиш
Патрик
41
Салаи
Аттила
10
Гюлер
Арда
17
Кавечи
Ирфан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
-
60 Лима ЛукасЗащитник
-
20 Билья ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Шиш ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
51 Ие ЭдгарЗащитник
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кени ФилиппНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Белезоглу Эмре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
- Защитник
-
10 Гюлер АрдаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
54 Четин ОсманВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Педро ЖоаоПолузащитник
-
80 Юксек ИсмаилПолузащитник
-
99 Мор ЭмреПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
История личных встреч
Истанбул Башакшехир
Фенербахче
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 11 побед
22 матча
40.9%
13.6%
45.5%
9 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
40.9%
45.5%
13.6%
9 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
18.2%
31.8%
50%
4 победы 7 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.5
0.83
Среднее время на гол
60
108
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.5
1.2
Среднее время на гол
60
75
Всего голов
33
22
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алексич Даниел
|7
|0.25
|Гюрлер Сердар
|6
|0.21
|Тюрюдж Дениз
|6 (4)
|0.21
|Ндайишимийе Юссуф
|4
|0.14
|Шиш Патрик
|3
|0.11
|Озджан Беркай
|3
|0.11
|Траоре Бертран
|2
|0.07
|Кени Филипп
|2
|0.07
|Шуиар Мунир
|1
|0.04
|Шахинер Омер Али
|1
|0.04
|Окака Стефано
|1
|0.04
|Шадли Насер
|1
|0.04
|Лима Лукас
|0
|0
|Кайсара Жуниор
|0
|0
|Дуарте Леонардо
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валенсия Эннер
|27 (12)
|0.96
|Бачуайи Миши
|10 (2)
|0.36
|Кинг Джошуа
|4
|0.14
|Кавечи Ирфан
|4
|0.14
|Росси Диего
|3
|0.11
|Креспо Мигель
|3
|0.11
|Педро Жоао
|3
|0.11
|Зайц Миха
|2
|0.07
|Мор Эмре
|2
|0.07
|Салаи Аттила
|2
|0.07
|Энрике Густаво
|2
|0.07
|Гюлер Арда
|2
|0.07
|Дурсун Сердар
|1
|0.04
|Кадыоглу Ферди
|1
|0.04
|Алиоски Эгзиян
|1
|0.04
|Бериша Мергим
|1
|0.04
|Линкольн II
|0
|0
|Виллиан Арао
|0
|0
|Юксек Исмаил
|0
|0
Карточки
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Текдемир Махмут
|8
|1
|Ндайишимийе Юссуф
|8
|0
|Шахинер Омер Али
|4
|1
|Тоуба Ахмед
|4
|1
|Алексич Даниел
|5
|0
|Тюрюдж Дениз
|5
|0
|Окака Стефано
|3
|1
|Билья Лукас
|4
|0
|Гюрлер Сердар
|3
|0
|Дуарте Леонардо
|3
|0
|Кайсара Жуниор
|2
|0
|Лима Лукас
|2
|0
|Фигейредо Жоау
|2
|0
|Янузай Аднан
|0
|1
|Эркин Джанер
|1
|0
|Траоре Бертран
|1
|0
|Кривелли Энцо
|1
|0
|Шиш Патрик
|1
|0
|Шуиар Мунир
|1
|0
|Шенгезер Мухаммед
|1
|0
|Карзев Эден
|1
|0
|Кени Филипп
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бачуайи Миши
|5
|1
|Креспо Мигель
|5
|1
|Салаи Аттила
|5
|0
|Валенсия Эннер
|3
|1
|Осайи-Самуэль Брайт
|4
|0
|Кадыоглу Ферди
|4
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|4
|0
|Кавечи Ирфан
|2
|1
|Азиз Сердар
|3
|0
|Виллиан Арао
|3
|0
|Зайц Миха
|3
|0
|Мор Эмре
|3
|0
|Педро Жоао
|1
|1
|Энрике Густаво
|2
|0
|Линкольн II
|2
|0
|Байиндыр Алтай
|2
|0
|Кинг Джошуа
|1
|0
|Дурсун Сердар
|1
|0
|Алиоски Эгзиян
|1
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|1
|0
|Бериша Мергим
|1
|0
|Перес Луан
|1
|0
|Остерволде Джейден
|1
|0
|Юксек Исмаил
|1
|0
|Гюлер Арда
|1
|0
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Фенербахче
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
7% (1)
64% (9)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
2
10
Волевые поражения
2
1
Истанбул Башакшехир
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Фенербахче
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
9
Волевые поражения
17
36
Истанбул Башакшехир
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
46% (13)
36% (10)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
25% (7)
32% (9)
Фенербахче
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
32% (9)
46% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
18% (5)
39% (11)
Сухие победы
12
3
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
7
19
Волевые поражения
19
37
Голы по времени матча
Забито
22
29
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
0
0%
4
14%
1-15
5
23%
2
7%
16-30
5
23%
3
10%
31-45
3
14%
4
14%
46-60
5
23%
4
14%
61-75
4
18%
12
41%
76-90
Пропущено
14
14
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
2
14%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
2
14%
46-60
1
7%
3
21%
61-75
6
43%
5
36%
76-90
Забито
17
39
5 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 11
20 Не забивали 15
2
12%
3
8%
1-15
0
0%
7
18%
16-30
3
18%
8
21%
31-45
3
18%
4
10%
46-60
3
18%
5
13%
61-75
6
35%
12
31%
76-90
Пропущено
14
20
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
4
20%
16-30
2
14%
1
5%
31-45
3
21%
2
10%
46-60
1
7%
7
35%
61-75
4
29%
6
30%
76-90
Забито
39
68
15 В 1-м тайме 27
24 Во 2-м тайме 41
16 Забивали первыми 17
9 Не забивали 4
2
5%
7
10%
1-15
5
13%
9
13%
16-30
8
21%
11
16%
31-45
6
15%
8
12%
46-60
8
21%
9
13%
61-75
10
26%
24
35%
76-90
Пропущено
28
34
10 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 19
3
11%
2
6%
1-15
3
11%
6
18%
16-30
4
14%
1
3%
31-45
6
21%
4
12%
46-60
2
7%
10
29%
29%
61-75
10
36%
11
32%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0
Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:2 Гент - Истанбул Башакшехир 1:1 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:0 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 1:3 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 2:1 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 2:0 Умраниеспор - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Гёзтепе 3:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 0:7
Фенербахче
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 4:1 Фенербахче - Бешикташ 2:4
Фенербахче - Зенит 2:2 Аланьяспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Фенербахче 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Коньяспор 4:0 Фенербахче - Карагумрук 4:2 Адана Демирспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Касымпаша 5:1 Умраниеспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 2:1 Газиантеп - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Галатасарай 0:3 Антальяспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Хатайспор 4:0 Трабзонспор - Фенербахче 2:0
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
Фенербахче
Точный счет
2:0
5 раз 36%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
3 раза 21%
5
3 раза 21%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 36%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:2
6 раз 43%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:0
6 раз 21%
2:0
5 раз 18%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:2
7 раз 25%
1:0
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
5:4
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 36%
2
8 раз 29%
1
5 раз 18%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%
2
9 раз 32%
0
4 раза 14%
1
4 раза 14%
5
4 раза 14%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Истанбул Башакшехир
Фенербахче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
131
86
104
212
77
113
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
113
59
104
311
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1810
Больше Меньше
244
1315
208
523
1117
127
820
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|27 (4)
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|17 (8)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|17 (5)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|15 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|13 (7)
|Газиантеп
|Джилободжи Папи
|1 9
|Антальяспор
|Фернандо Мартинс
|1 9
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 9
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|1 8
|Истанбул Башакшехир
|Текдемир Махмут
|1 8