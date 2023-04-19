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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Истанбул Башакшехир
1:2
Конец матча
Фенербахче
0'
1:0
30' Гол
Алексич Даниел
45' Желтая карточка
Шиш Патрик
45' Желтая карточка
Остерволде Джейден
50' Желтая карточка
Шахинер Омер Али
50' Желтая карточка
Билья Лукас
67' Желтая карточка
Тоуба Ахмед
70' Вторая желтая карточка
Тоуба Ахмед
74' Желтая карточка
Алексич Даниел
82' Желтая карточка
Текдемир Махмут
85' Желтая карточка
Шенгезер Мухаммед
1:1
88' Гол
Педро Жоао
1:2
90' Гол
Педро Жоао
90' Вторая желтая карточка
Шахинер Омер Али
90'+8

Ход матча

30'
Алексич Даниел
1:0
45'
Шиш Патрик
 
45'
 
Остерволде Джейден
46'
 
Алиоски Эгзиян
Остерволде Джейден
46'
 
Мор Эмре
Росси Диего
46'
 
Педро Жоао
Гюлер Арда
50'
Шахинер Омер Али
 
50'
Билья Лукас
 
63'
 
Яндаш Мерт Хакан
Креспо Мигель
67'
Тоуба Ахмед
 
70'
Тоуба Ахмед
 
74'
Алексич Даниел
 
80'
Янузай Аднан
Фигейредо Жоау
 
82'
 
Дурсун Сердар
Виллиан Арао
82'
Текдемир Махмут
 
85'
Кени Филипп
Алексич Даниел
 
85'
Озджан Беркай
Тюрюдж Дениз
 
85'
Шенгезер Мухаммед
 
88'
1:1
Педро Жоао
(Дурсун Сердар)
90'
1:2
Педро Жоао
90'
Шахинер Омер Али
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 6
  • 9 Жёлтые карточки 1
  • 2 Красные карточки 0
  • 308 Количество передач 602
  • 34 Владение мячом, % 66
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Шенгезер
Мухаммед
42
Шахинер
Омер
Али
5
Дуарте
Леонардо
59
Тоуба
Ахмед
60
Лима
Лукас
20
Билья
Лукас
21
Текдемир
Махмут
23
Тюрюдж
Дениз
8
Алексич
Даниел
18
Шиш
Патрик
25
Фигейредо
Жоау
70
Эгрибайят
Ирфан
Джан
7
Кадыоглу
Ферди
3
Акайдин
Самет
41
Салаи
Аттила
24
Остерволде
Джейден
10
Гюлер
Арда
5
Виллиан
Арао
27
Креспо
Мигель
17
Кавечи
Ирфан
13
Валенсия
Эннер
9
Росси
Диего
Истанбул Башакшехир
4-2-3-1
Фенербахче
4-4-2

История личных встреч

Истанбул Башакшехир
Фенербахче

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 11 побед

22 матча

40.9%
13.6%
45.5%
9 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

40.9%
45.5%
13.6%
9 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

18.2%
31.8%
50%
4 победы 7 ничьих 11 побед

История матчей

С
1:0
С
0:1
С
2:0
С
1:2
К
1:2
С
4:1
С
2:0
С
1:2
С
2:1
С
0:0
С
0:2
С
2:3
К
2:2
К
2:2
С
1:0
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
2:2
С
2:0
С
2:0
С
2:1

Голы

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.5
0.83

Среднее время на гол

60
108

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.5
1.2

Среднее время на гол

60
75

Всего голов

33
22

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алексич Даниел 7 0.25
Гюрлер Сердар 6 0.21
Тюрюдж Дениз 6 (4) 0.21
Ндайишимийе Юссуф 4 0.14
Шиш Патрик 3 0.11
Озджан Беркай 3 0.11
Траоре Бертран 2 0.07
Кени Филипп 2 0.07
Шуиар Мунир 1 0.04
Шахинер Омер Али 1 0.04
Окака Стефано 1 0.04
Шадли Насер 1 0.04
Лима Лукас 0 0
Кайсара Жуниор 0 0
Дуарте Леонардо 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валенсия Эннер 27 (12) 0.96
Бачуайи Миши 10 (2) 0.36
Кинг Джошуа 4 0.14
Кавечи Ирфан 4 0.14
Росси Диего 3 0.11
Креспо Мигель 3 0.11
Педро Жоао 3 0.11
Зайц Миха 2 0.07
Мор Эмре 2 0.07
Салаи Аттила 2 0.07
Энрике Густаво 2 0.07
Гюлер Арда 2 0.07
Дурсун Сердар 1 0.04
Кадыоглу Ферди 1 0.04
Алиоски Эгзиян 1 0.04
Бериша Мергим 1 0.04
Линкольн II 0 0
Виллиан Арао 0 0
Юксек Исмаил 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Текдемир Махмут 8 1
Ндайишимийе Юссуф 8 0
Шахинер Омер Али 4 1
Тоуба Ахмед 4 1
Алексич Даниел 5 0
Тюрюдж Дениз 5 0
Окака Стефано 3 1
Билья Лукас 4 0
Гюрлер Сердар 3 0
Дуарте Леонардо 3 0
Кайсара Жуниор 2 0
Лима Лукас 2 0
Фигейредо Жоау 2 0
Янузай Аднан 0 1
Эркин Джанер 1 0
Траоре Бертран 1 0
Кривелли Энцо 1 0
Шиш Патрик 1 0
Шуиар Мунир 1 0
Шенгезер Мухаммед 1 0
Карзев Эден 1 0
Кени Филипп 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бачуайи Миши 5 1
Креспо Мигель 5 1
Салаи Аттила 5 0
Валенсия Эннер 3 1
Осайи-Самуэль Брайт 4 0
Кадыоглу Ферди 4 0
Яндаш Мерт Хакан 4 0
Кавечи Ирфан 2 1
Азиз Сердар 3 0
Виллиан Арао 3 0
Зайц Миха 3 0
Мор Эмре 3 0
Педро Жоао 1 1
Энрике Густаво 2 0
Линкольн II 2 0
Байиндыр Алтай 2 0
Кинг Джошуа 1 0
Дурсун Сердар 1 0
Алиоски Эгзиян 1 0
Эгрибайят Ирфан Джан 1 0
Бериша Мергим 1 0
Перес Луан 1 0
Остерволде Джейден 1 0
Юксек Исмаил 1 0
Гюлер Арда 1 0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Фенербахче
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
7% (1)
64% (9)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

2
10

Волевые поражения

2
1
Истанбул Башакшехир
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Фенербахче
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
9

Волевые поражения

17
36
Истанбул Башакшехир
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
46% (13)
36% (10)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
25% (7)
32% (9)
Фенербахче
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
32% (9)
46% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
18% (5)
39% (11)

Сухие победы

12
3

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

7
19

Волевые поражения

19
37

Голы по времени матча

Забито

22
29
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
0
0%
4
14%
1-15
5
23%
2
7%
16-30
5
23%
3
10%
31-45
3
14%
4
14%
46-60
5
23%
4
14%
61-75
4
18%
12
41%
76-90

Пропущено

14
14
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
2
14%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
2
14%
46-60
1
7%
3
21%
61-75
6
43%
5
36%
76-90

Забито

17
39
5 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 11
20 Не забивали 15
2
12%
3
8%
1-15
0
0%
7
18%
16-30
3
18%
8
21%
31-45
3
18%
4
10%
46-60
3
18%
5
13%
61-75
6
35%
12
31%
76-90

Пропущено

14
20
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
4
20%
16-30
2
14%
1
5%
31-45
3
21%
2
10%
46-60
1
7%
7
35%
61-75
4
29%
6
30%
76-90

Забито

39
68
15 В 1-м тайме 27
24 Во 2-м тайме 41
16 Забивали первыми 17
9 Не забивали 4
2
5%
7
10%
1-15
5
13%
9
13%
16-30
8
21%
11
16%
31-45
6
15%
8
12%
46-60
8
21%
9
13%
61-75
10
26%
24
35%
76-90

Пропущено

28
34
10 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 19
3
11%
2
6%
1-15
3
11%
6
18%
16-30
4
14%
1
3%
31-45
6
21%
4
12%
46-60
2
7%
10
29%
29%
61-75
10
36%
11
32%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0
Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:2 Гент - Истанбул Башакшехир 1:1 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:0 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 1:3 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 2:1 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 2:0 Умраниеспор - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Гёзтепе 3:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 0:7
Фенербахче
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 4:1 Фенербахче - Бешикташ 2:4
Фенербахче - Зенит 2:2 Аланьяспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Фенербахче 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Коньяспор 4:0 Фенербахче - Карагумрук 4:2 Адана Демирспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Касымпаша 5:1 Умраниеспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 2:1 Газиантеп - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Галатасарай 0:3 Антальяспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Хатайспор 4:0 Трабзонспор - Фенербахче 2:0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
Фенербахче

Точный счет

2:0
5 раз 36%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
3 раза 21%
5
3 раза 21%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 36%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:2
6 раз 43%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:0
6 раз 21%
2:0
5 раз 18%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:2
7 раз 25%
1:0
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
5:4
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 36%
2
8 раз 29%
1
5 раз 18%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%
2
9 раз 32%
0
4 раза 14%
1
4 раза 14%
5
4 раза 14%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Истанбул Башакшехир
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
13
1
8
6
1.5
10
4
2
12
2.5
7
7
1
13
3.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
10
4
3
11
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
10
0.5
Больше Меньше
24
4
13
15
1.5
20
8
5
23
2.5
11
17
1
27
3.5
8
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 29 23 3 3 67 - 20 72
2.
Фенербахче
 28 20 3 5 75 - 33 63
3.
Бешикташ
 28 16 8 4 64 - 28 56
4.
Адана Демирспор
 28 14 9 5 57 - 30 51
5.
Истанбул Башакшехир
 28 13 6 9 43 - 30 45
6.
Кайсериспор
 28 13 3 12 55 - 46 42
7.
Трабзонспор
 27 12 6 9 48 - 38 42
8.
Фатих Карагюмрюк
 27 9 10 8 66 - 51 37
9.
Антальяспор
 28 9 6 13 39 - 45 33
10.
Коньяспор
 27 7 12 8 36 - 32 33
11.
Касымпаша
 28 8 6 14 36 - 49 30
12.
Аланьяспор
 28 7 8 13 48 - 55 29
13.
Анкарагюджю
 27 8 4 15 37 - 42 28
14.
Истанбулспор
 28 8 4 16 39 - 55 28
15.
Сивасспор
 27 7 7 13 35 - 40 28
16.
Гиресунспор
 27 6 9 12 39 - 47 27
17.
Газиантеп
 24 6 7 11 31 - 84 25
18.
Хатайспор
 22 6 5 11 19 - 95 23
19.
Умраниеспор
 27 4 8 15 38 - 52 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 14 12 1 1 32 - 12 37
2.
Бешикташ
 14 10 3 1 41 - 11 33
3.
Фенербахче
 14 10 1 3 39 - 20 31
4.
Адана Демирспор
 13 9 4 0 34 - 7 31
5.
Трабзонспор
 15 9 4 2 27 - 11 31
6.
Истанбул Башакшехир
 14 9 1 4 27 - 15 28
7.
Кайсериспор
 14 7 2 5 34 - 17 23
8.
Антальяспор
 14 7 2 5 26 - 21 23
9.
Аланьяспор
 14 6 4 4 27 - 21 22
10.
Касымпаша
 15 6 3 6 25 - 26 21
11.
Фатих Карагюмрюк
 14 5 5 4 33 - 27 20
12.
Коньяспор
 15 4 6 5 13 - 14 18
13.
Анкарагюджю
 13 5 2 6 18 - 20 17
14.
Хатайспор
 10 4 4 2 12 - 40 16
15.
Гиресунспор
 13 4 3 6 21 - 20 15
16.
Сивасспор
 13 3 6 4 15 - 14 15
17.
Истанбулспор
 14 4 3 7 19 - 27 15
18.
Газиантеп
 12 3 4 5 17 - 49 13
19.
Умраниеспор
 13 1 4 8 17 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 15 11 2 2 35 - 8 35
2.
Фенербахче
 14 10 2 2 36 - 13 32
3.
Бешикташ
 14 6 5 3 23 - 17 23
4.
Адана Демирспор
 15 5 5 5 23 - 23 20
5.
Кайсериспор
 14 6 1 7 21 - 29 19
6.
Фатих Карагюмрюк
 13 4 5 4 33 - 24 17
7.
Истанбул Башакшехир
 14 4 5 5 16 - 15 17
8.
Коньяспор
 12 3 6 3 23 - 18 15
9.
Сивасспор
 14 4 1 9 20 - 26 13
10.
Истанбулспор
 14 4 1 9 20 - 28 13
11.
Умраниеспор
 14 3 4 7 21 - 29 13
12.
Газиантеп
 12 3 3 6 14 - 35 12
13.
Гиресунспор
 14 2 6 6 18 - 27 12
14.
Трабзонспор
 12 3 2 7 21 - 27 11
15.
Анкарагюджю
 14 3 2 9 19 - 22 11
16.
Антальяспор
 14 2 4 8 13 - 24 10
17.
Касымпаша
 13 2 3 8 11 - 23 9
18.
Аланьяспор
 14 1 4 9 21 - 34 7
19.
Хатайспор
 12 2 1 9 7 - 55 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 27 (4)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 17 (8)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 17 (5)
Антальяспор Райт Хаджи 15 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Джилободжи Папи 1 9
Антальяспор Фернандо Мартинс 1 9
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 9
Аланьяспор Фер Лерой 1 8
Истанбул Башакшехир Текдемир Махмут 1 8
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