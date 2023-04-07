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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Фаббри Микаэль
Салернитана
0:1
Первый тайм: 41'
Интер Милан
0'
0:1
6' Гол
Госенс Робин
35' Желтая карточка
Де Врей Стефан
39' Желтая карточка
Кулибали Лассана
0:1. Гол Робина Гозенса (видео)....

Ход матча

6'
0:1
Госенс Робин
(Лукаку Ромелу)
35'
 
Де Врей Стефан
39'
Кулибали Лассана
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 131
Салернитана 0% (0)
X 6.1% (8)
Интер Милан 93.9% (123)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Салернитана
Ничья
Интер Милан
7.30
7.92
4.50
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13
Очоа
Гильермо
5
Данилюк
Флавиус
23
Дьомбер
Норберт
98
Пирола
Лоренцо
2
Бронн
Дилан
3
Брадарич
Домагой
18
Кулибали
Лассана
10
Де
Вильена
Тонни
20
Кастанос
Григорис
87
Кандрева
Антонио
99
Пёнтек
Кшиштоф
24
Онана
Андре
36
Дармиан
Маттео
6
Де
Врей
Стефан
15
Ачерби
Франческо
2
Дюмфрис
Дензел
23
Барелла
Николо
14
Аслани
Кристьян
22
Мхитарян
Генрих
8
Госенс
Робин
90
Лукаку
Ромелу
11
Корреа
Хоакин
Салернитана
3-4-2-1
Интер Милан
3-5-2

История личных встреч

Салернитана
Интер Милан

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

СA
2:0
СA
5:0
СA
0:5

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

3.5
5

Среднее время на гол

25
18

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

2.33
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

38
54

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 10 0.34
Кандрева Антонио 3 0.1
Пёнтек Кшиштоф 3 (1) 0.1
Де Вильена Тонни 3 0.1
Маццокки Паскуале 2 0.07
Кулибали Лассана 2 0.07
Бонаццоли Федерико 2 0.07
Ботхейм Эрик 1 0.03
Фасио Федерико 1 0.03
Кастанос Григорис 1 0.03
Николусси Кавилья Ханс 1 0.03
Пирола Лоренцо 1 0.03
Брадарич Домагой 0 0
Данилюк Флавиус 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 14 (1) 0.48
Джеко Эдин 7 0.24
Барелла Николо 5 0.17
Димарко Федерико 3 0.1
Лукаку Ромелу 3 (2) 0.1
Мхитарян Генрих 3 0.1
Корреа Хоакин 3 0.1
Чалханоглу Хакан 2 (1) 0.07
Брозович Марсело 2 0.07
Госенс Робин 2 0.07
Дюмфрис Дензел 1 0.03
Дармиан Маттео 1 0.03
Де Врей Стефан 1 0.03
Бастони Алессандро 0 0
Д'Амброзио Данило 0 0
Ачерби Франческо 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Лассана 10 0
Данилюк Флавиус 6 0
Бронн Дилан 3 1
Де Вильена Тонни 4 0
Пёнтек Кшиштоф 4 0
Брадарич Домагой 4 0
Фасио Федерико 2 1
Кандрева Антонио 2 1
Сепе Луиджи 3 0
Давиде Никола 3 0
Самбья Саломон 3 0
Дьомбер Норберт 3 0
Кастанос Григорис 3 0
Диа Булайе 3 0
Пирола Лоренцо 3 0
Радованович Иван 1 1
Маццокки Паскуале 2 0
Маджоре Джулио 2 0
Чрнигой Домен 1 0
Бонаццоли Федерико 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Валенсия Диего 1 0
Николусси Кавилья Ханс 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 7 0
Шкриньяр Милан 4 1
Барелла Николо 5 0
Индзаги Симоне 4 0
Ачерби Франческо 4 0
Дюмфрис Дензел 4 0
Д'Амброзио Данило 2 1
Дармиан Маттео 3 0
Мхитарян Генрих 3 0
Де Врей Стефан 3 0
Джеко Эдин 2 0
Чалханоглу Хакан 2 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Бастони Алессандро 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Лукаку Ромелу 1 0
Гальярдини Роберто 1 0
Корреа Хоакин 1 0
Госенс Робин 1 0
Онана Андре 1 0

Результаты матчей

Салернитана
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Интер Милан
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

1
9

Волевые поражения

8
9
Салернитана
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Интер Милан
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

21
5

Волевые поражения

9
26
Салернитана
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (11)
29% (8)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
39% (11)
21% (6)
Интер Милан
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
18% (5)
50% (14)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
29% (8)
54% (15)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

22
14

Волевые поражения

17
35

Голы по времени матча

Забито

18
21
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
3
17%
5
24%
1-15
2
11%
4
19%
16-30
2
11%
2
10%
31-45
4
22%
2
10%
46-60
4
22%
4
19%
61-75
3
17%
4
19%
76-90

Пропущено

21
23
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
4
19%
2
9%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
6
29%
2
9%
31-45
5
24%
7
30%
46-60
2
10%
2
9%
61-75
3
14%
8
35%
76-90

Забито

12
27
5 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 11
21 Не забивали 16
2
17%
3
11%
1-15
2
17%
5
19%
16-30
1
8%
6
22%
31-45
3
25%
6
22%
46-60
2
17%
2
7%
61-75
2
17%
5
19%
76-90

Пропущено

29
8
16 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
4
14%
0
0%
1-15
4
14%
2
25%
16-30
8
28%
2
25%
31-45
5
17%
1
13%
46-60
2
7%
2
25%
61-75
6
21%
1
13%
76-90

Забито

30
48
12 В 1-м тайме 25
18 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 17
12 Не забивали 6
5
17%
8
17%
1-15
4
13%
9
19%
16-30
3
10%
8
17%
31-45
7
23%
8
17%
46-60
6
20%
6
13%
61-75
5
17%
9
19%
76-90

Пропущено

50
31
27 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 21
18 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 19
8
16%
2
6%
1-15
5
10%
4
13%
16-30
14
28%
4
13%
31-45
10
20%
8
26%
46-60
4
8%
4
13%
61-75
9
18%
9
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Специя - Салернитана 1:1 Салернитана - Болонья 2:2 Милан - Салернитана 1:1 Сампдория - Салернитана 0:0
Салернитана - Монца 3:0 Салернитана - Лацио 0:2 Верона - Салернитана 1:0 Салернитана - Ювентус 0:3 Лечче - Салернитана 1:2 Салернитана - Наполи 0:2 Аталанта - Салернитана 8:2 Салернитана - Торино 1:1 Салернитана - Милан 1:2 Аланьяспор - Салернитана 3:1 Фенербахче - Салернитана 3:0 Монца - Салернитана 3:0 Фиорентина - Салернитана 2:1 Салернитана - Кремонезе 2:2 Лацио - Салернитана 1:3 Салернитана - Специя 1:0
Интер Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Интер Милан - Ювентус 0:1 Порту - Интер Милан 0:0
Специя - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Порту 1:0 Интер Милан - Удинезе 3:1 Сампдория - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Аталанта 1:0 Кремонезе - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Эмполи 0:1 Милан - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Верона 1:0 Интер Милан - Парма 2:1 Монца - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Наполи 1:0 Сассуоло - Интер Милан 0:1

Результаты матчей

Салернитана
Интер Милан

Точный счет

2:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
8:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
8:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
1:2
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 36%
1
8 раз 29%
2
7 раз 25%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
8 раз 29%
2
7 раз 25%
0
6 раз 21%
3
5 раз 18%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Салернитана
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
3
6
8
1.5
7
8
2
12
2.5
5
10
1
13
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
10
3
4
10
1.5
7
6
1
13
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
10
0.5
Больше Меньше
22
6
10
18
1.5
14
14
3
25
2.5
7
21
1
27
3.5
2
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 28 23 2 3 64 - 20 71
2.
Лацио
 Заявка 28 16 7 5 44 - 19 55
3.
Интер Милан
 1:0 Заявка 29 17 2 10 48 - 32 53
4.
Милан
 Заявка 28 15 6 7 48 - 36 51
5.
Рома
 Заявка 28 15 5 8 38 - 26 50
6.
Аталанта
 Заявка 28 14 6 8 47 - 32 48
7.
Ювентус
 Заявка 28 18 5 5 46 - 22 44
8.
Фиорентина
 Заявка 28 11 7 10 33 - 31 40
9.
Болонья
 Заявка 28 11 7 10 36 - 36 40
10.
Торино
 Заявка 28 10 8 10 30 - 34 38
11.
Удинезе
 Заявка 28 9 11 8 37 - 34 38
12.
Сассуоло
 Заявка 28 10 7 11 36 - 41 37
13.
Монца
 Заявка 28 9 7 12 32 - 39 34
14.
Эмполи
 Заявка 28 7 10 11 25 - 36 31
15.
Салернитана
 0:1 Заявка 29 6 10 13 32 - 49 28
16.
Лечче
 Заявка 28 6 9 13 24 - 33 27
17.
Специя
 Заявка 28 5 10 13 24 - 44 25
18.
Верона
 Заявка 28 4 7 17 22 - 42 19
19.
Сампдория
 Заявка 28 3 6 19 16 - 47 15
20.
Кремонезе
 Заявка 28 1 10 17 23 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 14 11 1 2 33 - 13 34
2.
Интер Милан
 1:0 Заявка 15 11 0 4 27 - 8 33
3.
Милан
 Заявка 13 9 2 2 28 - 17 29
4.
Рома
 Заявка 14 9 1 4 20 - 9 28
5.
Лацио
 Заявка 14 8 3 3 23 - 12 27
6.
Болонья
 Заявка 15 7 5 3 20 - 10 26
7.
Фиорентина
 Заявка 14 6 4 4 19 - 19 22
8.
Аталанта
 Заявка 13 6 3 4 24 - 16 21
9.
Сассуоло
 Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
10.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 34 - 12 21
11.
Торино
 Заявка 13 5 4 4 11 - 12 19
12.
Удинезе
 Заявка 13 4 7 2 22 - 15 19
13.
Эмполи
 Заявка 14 5 4 5 13 - 15 19
14.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
15.
Специя
 Заявка 15 3 8 4 16 - 21 17
16.
Салернитана
 0:1 Заявка 15 4 4 7 19 - 21 16
17.
Верона
 Заявка 14 4 2 8 15 - 22 14
18.
Лечче
 Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
19.
Сампдория
 Заявка 14 1 4 9 6 - 19 7
20.
Кремонезе
 Заявка 14 1 3 10 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 14 12 1 1 31 - 7 37
2.
Лацио
 Заявка 14 8 4 2 21 - 7 28
3.
Аталанта
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
4.
Ювентус
 Заявка 13 7 2 4 12 - 10 23
5.
Рома
 Заявка 14 6 4 4 18 - 17 22
6.
Милан
 Заявка 15 6 4 5 20 - 19 22
7.
Интер Милан
 1:0 Заявка 14 6 2 6 21 - 24 20
8.
Торино
 Заявка 15 5 4 6 19 - 22 19
9.
Удинезе
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
10.
Фиорентина
 Заявка 14 5 3 6 14 - 12 18
11.
Сассуоло
 Заявка 14 4 4 6 18 - 25 16
12.
Монца
 Заявка 13 4 3 6 13 - 21 15
13.
Лечче
 Заявка 15 4 3 8 11 - 16 15
14.
Болонья
 Заявка 13 4 2 7 16 - 26 14
15.
Эмполи
 Заявка 14 2 6 6 12 - 21 12
16.
Салернитана
 0:1 Заявка 14 2 6 6 13 - 28 12
17.
Специя
 Заявка 13 2 2 9 8 - 23 8
18.
Сампдория
 Заявка 14 2 2 10 10 - 28 8
19.
Кремонезе
 Заявка 14 0 7 7 15 - 27 7
20.
Верона
 Заявка 14 0 5 9 7 - 20 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Специя Нзола М'Бала 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 11
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Фиорентина Амрабат Софьян 10
Удинезе Бекао Родриго 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    43'
    В атаке вторым темпом с правого фланга снова следовала подача во вратарскую, где Онана теперь поймал мяч, но по инерции грудью наткнулся на плечо Пёнтека. Из-за полученного болезненного удара камерунцу теперь надо время, чтобы прийти в себя.
  • Угловой
    42'
    Угловой на правом фланге заработали в ответной атаке "бордово-чёрные". Со стандарта последовала подача во вратарскую площадь, но там Онана кулаками отбил игровой снаряд в поле.
  • 41'
    Аслани из глубины поля выполнил подачу со стандартного положения в чужую штрафную площадку, где Ачерби пробил головой в борьбе с соперником, но получилось весьма неточно.
  • Травма, повреждение
    40'
    Теперь уже Мхитаряну потребовалась медицинская помощь. Медики оперативно подскочили к армянину, принявшись замораживать повреждённое место футболиста.
  • Желтая карточка
    39'
    "Интер" сбивает и без того невысокий темп матча в концовке первого тайма, просто катая мяч поперёк поля. Кулибали неудачно попытался сыграть на опережении против Мхитаряна, в итоге заработав в свой пассив жёлтую карточку.
  • Фол, нарушение
    38'
    Онана на краю своей штрафной площади накрыл мяч руками. Работавший в эпизоде до конца Пёнтек немного не успел подпрыгнуть, так что задел ногу вратаря, но грубости не было, так что здесь фол без карточки.
  • Травма, повреждение
    37'
    Кастанос получил повреждение по итогам предыдущего эпизода, так что ему пришлось оказывать медицинскую помощь. Но обошлось для парня без серьёзной травмы.
  • Желтая карточка
    36'
    Де Врей в центральном круге жёстко скосил соперника, не успевая к мячу, за что получил жёлтую карточку. Миланцы возмущаются, отмечая, что это был только первый фол защитника в матче, но судья своего решения не меняет.
  • Опасный момент
    35'
    ОПАСНО! Госенс с левого фланга выполнил навес в штрафную площадку, после чего головой метров с семи в противоход Очоа пробивал Корреа, но 37-летний мексиканский вратарь чудом среагировался, перестроился и в броске совершил сэйв.
  • 34'
    Слишком долго порой размышляют над дальнейшими действиями футболисты "Салернитаны". Сейчас де Вильена слишком долго искал адресата для передачи, так что мяч у него из-под ног увели соперники.
  • 33'
    Отмечаем, что в матче практически нет никаких пауз. Не исключено, что главный арбитр решит ничего не компенсировать к основным 45 минутам в первом тайме.
  • Судья
    32'
    То ли нарушение правил, то ли положение "вне игры" сейчас зафиксировано у Лукаку. Нападающий "Интера" не пытается протестовать после свистка.
  • 31'
    Дюмфрис едва ли не впервые в этом матче забегал на максимальной скорости в атаку по правому флангу, но пас в его адрес от Лукаку получился неточным, так что мяч вышел за боковую линию.
  • 30'
    Аут на левом фланге заработали хозяева, стараниями Кандревы. Брадарич сильно метнул мяч в центр штрафной площади соперника, но там снова защитники "чёрно-синих" легко выиграли борьбу за мяч.
  • 29'
    Кулибали через полполя забрасывал мяч на правый край штрафной площади гостей на забегание Кандревы, но защитники "Интера" очень уверенно разобрались в этой ситуации.
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    • 28'
      Комбинационная игра у команды Паулу Соузы, по-прежнему, совсем не клеится. По этой причине подходы к воротам Онаны являются исключительной редкостью.
    • 27'
      Аслани теперь решить по воротам хозяев поля с дистанции, примерно метров с 28, но мяч полетел выше и правее цели, совершенно не испугав Очоа и болельщиков "Салернитаны".
    • 26'
      Госенс выполнил скидку на левый край на Корреа, который решил в касание пробить от угла штрафной площади, но плохо получилось - мяч полетел намного выше ворот.
    • Опасный момент
      25'
      Лукаку правее центральной оси вошёл в штрафную площадь соперника, откуда пробивал с левой ноги в борьбе с двумя защитниками, но не очень сильно получилось, так что Очоа со второй попытки сумел накрыть мяч руками.
    • 24'
      Хороший заброс у хозяев прошёл на левый край атаки, куда подключился Брадарич, но его прострельная передача в штрафную площадку оказалась в противоход двум партнёрам по команде.
    • 23'
      Барелла выполнил неудачный перевод на левый фланг атаки, куда забегал Ачерби, но сильно и неточно получилось - мяч вышел за боковую линию поля.
    • 22'
      0:5 - такова статистика по общему количеству ударов по воротам за первую четверть матча. В створ ворот соперника миланцы попадали дважды.
    • Офсайд
      21'
      Штрафной удар в глубине поля заработали хозяева. После розыгрыша накоротке следовала подача в штрафную площадку, но там Онана сыграл на выходе кулаком, да и постфактум офсайд зафиксирован у Пёнтека.
    • 20'
      Атакующий кураж "Интера" всё-таки начал стихать, так что сейчас гости из Милана всем составом решили опуститься на свою половину поля, чтобы занять здесь позиционную оборону.
    • 19'
      Болельщики на трибунах стараются сейчас подбадривать команду Паулу Соузы, но та продолжает ошибаться в простых ситуациях, очень быстро теряя мяч.
    • 18'
      Редкий вертикальный пас вперёд следовал на Корреа, но тот под прессингом опекуна не сумел выполнить точную передачу в касание на Лукаку, так что мяч просто прикатился к ногам Очоа.
    • 17'
      Только сейчас своей контратакой ответили "морские коньки", но передача на левый край штрафной площади адресата не нашла, а разрядил ситуацию в этой зоне мощным выносом Дармиан.
    • Опасный момент
      16'
      С правого фланга Барелла выполнил навес в центр штрафной площади, откуда головой по воротам пробивал Госенс, но получилось несильно, да и почти по центру ворот, так что Очоа сумел справиться с этой угрозой.
    • Опасный момент
      15'
      ОПАСНО! Аслани здорово забросил мяч на левый край штрафной площади на Госенса, который умело обработал мяч, после чего мог бить по воротам, но решил он всё-таки сыграть в центр на Лукаку, однако пас пришёлся в противоход форварду.
    • Угловой
      14'
      Аслани выполнял подачу углового с правого фланга, но снова высокие защитники "Салернитаны" сумели выиграть борьбу на "втором этаже", на этот раз отбив мяч в поле.
    • Фол, нарушение
      13'
      В глубине поля штрафной удар на левом фланге заработали гости. Подача последовала в район линии вратарской площади, где защищающимся удалось выбить мяч на угловой.
    • 12'
      "Интер" в последнее время мало забивал, поэтому неудивительно, что быстрый гол в этой встрече так благотворно повлиял на уверенности команды, которая сейчас с мячом фактически не расстаётся.
    • Опасный момент
      11'
      ОПАСНО! После паса Корреа Лукаку вошёл на правый край штрафной площади соперника, откуда из-под защитника пробивал в дальний нижний угол ворот, но немного не попал.
    • 10'
      Ещё один пас вперёд прошёл на Лукаку, но теперь низом, однако бельгиец ногой не смог сделать столь качественную скидку, которая была тремя минутами ранее головой.
    • 9'
      "Интер" пока что уверенно контролирует мяч после забитого гола. Их соперники пытаются активней работать в прессинге, но это им пока что никаких дивидендов не приносит.
    • 8'
      Шокирующее начало для "Салернитане", которой важно в такой ситуации не "поплыть", а стараться для начала просто следовать первоначальному плану на игру.
    • Описание гола
      7'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Робин Госенс!!!
      Вот так так! Ничего не предвещало беды, но гости забили. После дальнего заброса наудачу Лукаку головой спросил мяч в полукружие штрафной площади, где Корреа отвлёк на себя внимание защитников, но мяч подобрел Госенс, который хладнокровно пробил под левую штангу.
    • 6'
      Кулибали решил выполнить длинный перевод мяча на правый фланг, но не рассчитал при этом силу паса, так что мяч улетел над Бронном за боковую линию поля.
    • 5'
      Онана решил выйти за пределы штрафной площадки, чтобы попасоваться со своими защитниками. Хозяева попытались заставить африканского вратаря ошибиться, но безуспешно.
    • 4'
      Ни одна из команд явно не настроена на агрессивное начало. Всё пока что происходит в центральной зоне в пешем темпе.
    • 3'
      Встреча началась в достаточно спокойном ритме. "Морские коньки" сейчас катают мяч на своей половине поля, в то время как миланцы не особо стремятся работать в коллективном прессинге.
    • 2'
      Хорошая атмосфера на стадионе "Аречи". Местная публика верит в победу любимой команды, которая может обеспечить увольнение Симоне Индзаги с поста главного тренера "Интера".
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 61 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Салернитана 0:1 Интер Милан

    Исход игры
    Салернитана
    0% (0)
    Ничья
    5.9% (8)
    Интер Милан
    94.1% (127)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.49% (53)
    Меньше
    53.51% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    45.61% (52)
    Нет
    54.39% (62)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    28.1% (38)
    0:2 Интер Милан
    26.7% (36)
    0:1 Интер Милан
    14.8% (20)
    1:3 Интер Милан
    5.9% (8)
    1:1 Ничья
    3% (4)
    0:3 Интер Милан
    2.2% (3)
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    Салернитана
    Интер Милан
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