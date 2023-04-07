Тур: 29. Стадион: Аречи. Главный судья: Фаббри Микаэль
0:1
Первый тайм: 41'
Бонусы букмекеров
Ход матча
6'
0:1
35'
39'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 3
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Онана
Андре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Сепе ЛуиджиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
-
29 Диа БулайеНападающий
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Ботис НикосВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Салернитана
Интер Милан
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
3.5
5
Среднее время на гол
25
18
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
2.33
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
38
54
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диа Булайе
|10
|0.34
|Кандрева Антонио
|3
|0.1
|Пёнтек Кшиштоф
|3 (1)
|0.1
|Де Вильена Тонни
|3
|0.1
|Маццокки Паскуале
|2
|0.07
|Кулибали Лассана
|2
|0.07
|Бонаццоли Федерико
|2
|0.07
|Ботхейм Эрик
|1
|0.03
|Фасио Федерико
|1
|0.03
|Кастанос Григорис
|1
|0.03
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0.03
|Пирола Лоренцо
|1
|0.03
|Брадарич Домагой
|0
|0
|Данилюк Флавиус
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|14 (1)
|0.48
|Джеко Эдин
|7
|0.24
|Барелла Николо
|5
|0.17
|Димарко Федерико
|3
|0.1
|Лукаку Ромелу
|3 (2)
|0.1
|Мхитарян Генрих
|3
|0.1
|Корреа Хоакин
|3
|0.1
|Чалханоглу Хакан
|2 (1)
|0.07
|Брозович Марсело
|2
|0.07
|Госенс Робин
|2
|0.07
|Дюмфрис Дензел
|1
|0.03
|Дармиан Маттео
|1
|0.03
|Де Врей Стефан
|1
|0.03
|Бастони Алессандро
|0
|0
|Д'Амброзио Данило
|0
|0
|Ачерби Франческо
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Лассана
|10
|0
|Данилюк Флавиус
|6
|0
|Бронн Дилан
|3
|1
|Де Вильена Тонни
|4
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|0
|Брадарич Домагой
|4
|0
|Фасио Федерико
|2
|1
|Кандрева Антонио
|2
|1
|Сепе Луиджи
|3
|0
|Давиде Никола
|3
|0
|Самбья Саломон
|3
|0
|Дьомбер Норберт
|3
|0
|Кастанос Григорис
|3
|0
|Диа Булайе
|3
|0
|Пирола Лоренцо
|3
|0
|Радованович Иван
|1
|1
|Маццокки Паскуале
|2
|0
|Маджоре Джулио
|2
|0
|Чрнигой Домен
|1
|0
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Валенсия Диего
|1
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|7
|0
|Шкриньяр Милан
|4
|1
|Барелла Николо
|5
|0
|Индзаги Симоне
|4
|0
|Ачерби Франческо
|4
|0
|Дюмфрис Дензел
|4
|0
|Д'Амброзио Данило
|2
|1
|Дармиан Маттео
|3
|0
|Мхитарян Генрих
|3
|0
|Де Врей Стефан
|3
|0
|Джеко Эдин
|2
|0
|Чалханоглу Хакан
|2
|0
|Мартинес Лаутаро
|2
|0
|Бастони Алессандро
|2
|0
|Аслани Кристьян
|2
|0
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|Гальярдини Роберто
|1
|0
|Корреа Хоакин
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
|Онана Андре
|1
|0
Результаты матчей
Салернитана
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Интер Милан
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
1
9
Волевые поражения
8
9
Салернитана
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Интер Милан
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
21
5
Волевые поражения
9
26
Салернитана
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (11)
29% (8)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
39% (11)
21% (6)
Интер Милан
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
18% (5)
50% (14)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
29% (8)
54% (15)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
22
14
Волевые поражения
17
35
Голы по времени матча
Забито
18
21
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
3
17%
5
24%
1-15
2
11%
4
19%
16-30
2
11%
2
10%
31-45
4
22%
2
10%
46-60
4
22%
4
19%
61-75
3
17%
4
19%
76-90
Пропущено
21
23
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
4
19%
2
9%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
6
29%
2
9%
31-45
5
24%
7
30%
46-60
2
10%
2
9%
61-75
3
14%
8
35%
76-90
Забито
12
27
5 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 11
21 Не забивали 16
2
17%
3
11%
1-15
2
17%
5
19%
16-30
1
8%
6
22%
31-45
3
25%
6
22%
46-60
2
17%
2
7%
61-75
2
17%
5
19%
76-90
Пропущено
29
8
16 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
4
14%
0
0%
1-15
4
14%
2
25%
16-30
8
28%
2
25%
31-45
5
17%
1
13%
46-60
2
7%
2
25%
61-75
6
21%
1
13%
76-90
Забито
30
48
12 В 1-м тайме 25
18 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 17
12 Не забивали 6
5
17%
8
17%
1-15
4
13%
9
19%
16-30
3
10%
8
17%
31-45
7
23%
8
17%
46-60
6
20%
6
13%
61-75
5
17%
9
19%
76-90
Пропущено
50
31
27 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 21
18 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 19
8
16%
2
6%
1-15
5
10%
4
13%
16-30
14
28%
4
13%
31-45
10
20%
8
26%
46-60
4
8%
4
13%
61-75
9
18%
9
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Специя - Салернитана 1:1 Салернитана - Болонья 2:2 Милан - Салернитана 1:1 Сампдория - Салернитана 0:0
Салернитана - Монца 3:0 Салернитана - Лацио 0:2 Верона - Салернитана 1:0 Салернитана - Ювентус 0:3 Лечче - Салернитана 1:2 Салернитана - Наполи 0:2 Аталанта - Салернитана 8:2 Салернитана - Торино 1:1 Салернитана - Милан 1:2 Аланьяспор - Салернитана 3:1 Фенербахче - Салернитана 3:0 Монца - Салернитана 3:0 Фиорентина - Салернитана 2:1 Салернитана - Кремонезе 2:2 Лацио - Салернитана 1:3 Салернитана - Специя 1:0
Интер Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Интер Милан - Ювентус 0:1 Порту - Интер Милан 0:0
Специя - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Порту 1:0 Интер Милан - Удинезе 3:1 Сампдория - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Аталанта 1:0 Кремонезе - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Эмполи 0:1 Милан - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Верона 1:0 Интер Милан - Парма 2:1 Монца - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Наполи 1:0 Сассуоло - Интер Милан 0:1
Результаты матчей
Салернитана
Интер Милан
Точный счет
2:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
8:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
8:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
1:2
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 36%
1
8 раз 29%
2
7 раз 25%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
8 раз 29%
2
7 раз 25%
0
6 раз 21%
3
5 раз 18%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Салернитана
Интер Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
123
68
78
212
510
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
103
410
76
113
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1810
Больше Меньше
226
1018
1414
325
721
127
226
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|23
|2
|3
|64 - 20
|71
|2.
|Заявка
|28
|16
|7
|5
|44 - 19
|55
|3.
|1:0 Заявка
|29
|17
|2
|10
|48 - 32
|53
|4.
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|48 - 36
|51
|5.
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|38 - 26
|50
|6.
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|47 - 32
|48
|7.
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|46 - 22
|44
|8.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|33 - 31
|40
|9.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|36 - 36
|40
|10.
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|30 - 34
|38
|11.
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|37 - 34
|38
|12.
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|36 - 41
|37
|13.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|32 - 39
|34
|14.
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|25 - 36
|31
|15.
|0:1 Заявка
|29
|6
|10
|13
|32 - 49
|28
|16.
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|24 - 33
|27
|17.
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|24 - 44
|25
|18.
|Заявка
|28
|4
|7
|17
|22 - 42
|19
|19.
|Заявка
|28
|3
|6
|19
|16 - 47
|15
|20.
|Заявка
|28
|1
|10
|17
|23 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|33 - 13
|34
|2.
|1:0 Заявка
|15
|11
|0
|4
|27 - 8
|33
|3.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|28 - 17
|29
|4.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 9
|28
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 12
|27
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 10
|26
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 19
|22
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 16
|21
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|10.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|34 - 12
|21
|11.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|11 - 12
|19
|12.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|22 - 15
|19
|13.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 15
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|15.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|16 - 21
|17
|16.
|0:1 Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 21
|16
|17.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 22
|14
|18.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 17
|12
|19.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|6 - 19
|7
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|8 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|31 - 7
|37
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|21 - 7
|28
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 16
|27
|4.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|12 - 10
|23
|5.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 17
|22
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|7.
|1:0 Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 24
|20
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 22
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 12
|18
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 25
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|13.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|11 - 16
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 26
|14
|15.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 21
|12
|16.
|0:1 Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 28
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 23
|8
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 28
|8
|19.
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|15 - 27
|7
|20.
|Заявка
|14
|0
|5
|9
|7 - 20
|5
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|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|14 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|12 (10)
|Специя
|Нзола М'Бала
|12 (2)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 9
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|10
|Удинезе
|Бекао Родриго
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Салернитана 0:1 Интер Милан
Исход игры
Салернитана
0% (0)
Ничья
5.9% (8)
Интер Милан
94.1% (127)
Тотал 2.5
Больше
46.49% (53)
Меньше
53.51% (61)
Обе команды забьют
Да
45.61% (52)
Нет
54.39% (62)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
28.1% (38)
0:2 Интер Милан
26.7% (36)
0:1 Интер Милан
14.8% (20)
1:3 Интер Милан
5.9% (8)
1:1 Ничья
3% (4)
0:3 Интер Милан
2.2% (3)
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