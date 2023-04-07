Кастанос получил повреждение по итогам предыдущего эпизода, так что ему пришлось оказывать медицинскую помощь. Но обошлось для парня без серьёзной травмы.

Онана на краю своей штрафной площади накрыл мяч руками. Работавший в эпизоде до конца Пёнтек немного не успел подпрыгнуть, так что задел ногу вратаря, но грубости не было, так что здесь фол без карточки.

"Интер" сбивает и без того невысокий темп матча в концовке первого тайма, просто катая мяч поперёк поля. Кулибали неудачно попытался сыграть на опережении против Мхитаряна, в итоге заработав в свой пассив жёлтую карточку.

Теперь уже Мхитаряну потребовалась медицинская помощь. Медики оперативно подскочили к армянину, принявшись замораживать повреждённое место футболиста.

Аслани из глубины поля выполнил подачу со стандартного положения в чужую штрафную площадку, где Ачерби пробил головой в борьбе с соперником, но получилось весьма неточно.

Угловой на правом фланге заработали в ответной атаке "бордово-чёрные". Со стандарта последовала подача во вратарскую площадь, но там Онана кулаками отбил игровой снаряд в поле.

В атаке вторым темпом с правого фланга снова следовала подача во вратарскую, где Онана теперь поймал мяч, но по инерции грудью наткнулся на плечо Пёнтека. Из-за полученного болезненного удара камерунцу теперь надо время, чтобы прийти в себя.

Кулибали через полполя забрасывал мяч на правый край штрафной площади гостей на забегание Кандревы, но защитники "Интера" очень уверенно разобрались в этой ситуации.

Аут на левом фланге заработали хозяева, стараниями Кандревы. Брадарич сильно метнул мяч в центр штрафной площади соперника, но там снова защитники "чёрно-синих" легко выиграли борьбу за мяч.

Дюмфрис едва ли не впервые в этом матче забегал на максимальной скорости в атаку по правому флангу, но пас в его адрес от Лукаку получился неточным, так что мяч вышел за боковую линию.

То ли нарушение правил, то ли положение "вне игры" сейчас зафиксировано у Лукаку. Нападающий "Интера" не пытается протестовать после свистка.

Отмечаем, что в матче практически нет никаких пауз. Не исключено, что главный арбитр решит ничего не компенсировать к основным 45 минутам в первом тайме.

Слишком долго порой размышляют над дальнейшими действиями футболисты "Салернитаны". Сейчас де Вильена слишком долго искал адресата для передачи, так что мяч у него из-под ног увели соперники.

ОПАСНО! Госенс с левого фланга выполнил навес в штрафную площадку, после чего головой метров с семи в противоход Очоа пробивал Корреа, но 37-летний мексиканский вратарь чудом среагировался, перестроился и в броске совершил сэйв.

Де Врей в центральном круге жёстко скосил соперника, не успевая к мячу, за что получил жёлтую карточку. Миланцы возмущаются, отмечая, что это был только первый фол защитника в матче, но судья своего решения не меняет.

Болельщики на трибунах стараются сейчас подбадривать команду Паулу Соузы, но та продолжает ошибаться в простых ситуациях, очень быстро теряя мяч.

Атакующий кураж "Интера" всё-таки начал стихать, так что сейчас гости из Милана всем составом решили опуститься на свою половину поля, чтобы занять здесь позиционную оборону.

Штрафной удар в глубине поля заработали хозяева. После розыгрыша накоротке следовала подача в штрафную площадку, но там Онана сыграл на выходе кулаком, да и постфактум офсайд зафиксирован у Пёнтека.

0:5 - такова статистика по общему количеству ударов по воротам за первую четверть матча. В створ ворот соперника миланцы попадали дважды.

Барелла выполнил неудачный перевод на левый фланг атаки, куда забегал Ачерби, но сильно и неточно получилось - мяч вышел за боковую линию поля.

Хороший заброс у хозяев прошёл на левый край атаки, куда подключился Брадарич, но его прострельная передача в штрафную площадку оказалась в противоход двум партнёрам по команде.

Лукаку правее центральной оси вошёл в штрафную площадь соперника, откуда пробивал с левой ноги в борьбе с двумя защитниками, но не очень сильно получилось, так что Очоа со второй попытки сумел накрыть мяч руками.

Госенс выполнил скидку на левый край на Корреа, который решил в касание пробить от угла штрафной площади, но плохо получилось - мяч полетел намного выше ворот.

Аслани теперь решить по воротам хозяев поля с дистанции, примерно метров с 28, но мяч полетел выше и правее цели, совершенно не испугав Очоа и болельщиков "Салернитаны".

Комбинационная игра у команды Паулу Соузы, по-прежнему, совсем не клеится. По этой причине подходы к воротам Онаны являются исключительной редкостью.

18' Редкий вертикальный пас вперёд следовал на Корреа, но тот под прессингом опекуна не сумел выполнить точную передачу в касание на Лукаку, так что мяч просто прикатился к ногам Очоа.

17' Только сейчас своей контратакой ответили "морские коньки", но передача на левый край штрафной площади адресата не нашла, а разрядил ситуацию в этой зоне мощным выносом Дармиан.

16' С правого фланга Барелла выполнил навес в центр штрафной площади, откуда головой по воротам пробивал Госенс, но получилось несильно, да и почти по центру ворот, так что Очоа сумел справиться с этой угрозой.

15' ОПАСНО! Аслани здорово забросил мяч на левый край штрафной площади на Госенса, который умело обработал мяч, после чего мог бить по воротам, но решил он всё-таки сыграть в центр на Лукаку, однако пас пришёлся в противоход форварду.

14' Аслани выполнял подачу углового с правого фланга, но снова высокие защитники "Салернитаны" сумели выиграть борьбу на "втором этаже", на этот раз отбив мяч в поле.

13' В глубине поля штрафной удар на левом фланге заработали гости. Подача последовала в район линии вратарской площади, где защищающимся удалось выбить мяч на угловой.

12' "Интер" в последнее время мало забивал, поэтому неудивительно, что быстрый гол в этой встрече так благотворно повлиял на уверенности команды, которая сейчас с мячом фактически не расстаётся.

11' ОПАСНО! После паса Корреа Лукаку вошёл на правый край штрафной площади соперника, откуда из-под защитника пробивал в дальний нижний угол ворот, но немного не попал.

10' Ещё один пас вперёд прошёл на Лукаку, но теперь низом, однако бельгиец ногой не смог сделать столь качественную скидку, которая была тремя минутами ранее головой.

9' "Интер" пока что уверенно контролирует мяч после забитого гола. Их соперники пытаются активней работать в прессинге, но это им пока что никаких дивидендов не приносит.

8' Шокирующее начало для "Салернитане", которой важно в такой ситуации не "поплыть", а стараться для начала просто следовать первоначальному плану на игру.

7' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Робин Госенс!!!

Вот так так! Ничего не предвещало беды, но гости забили. После дальнего заброса наудачу Лукаку головой спросил мяч в полукружие штрафной площади, где Корреа отвлёк на себя внимание защитников, но мяч подобрел Госенс, который хладнокровно пробил под левую штангу.

6' Кулибали решил выполнить длинный перевод мяча на правый фланг, но не рассчитал при этом силу паса, так что мяч улетел над Бронном за боковую линию поля.

5' Онана решил выйти за пределы штрафной площадки, чтобы попасоваться со своими защитниками. Хозяева попытались заставить африканского вратаря ошибиться, но безуспешно.

4' Ни одна из команд явно не настроена на агрессивное начало. Всё пока что происходит в центральной зоне в пешем темпе.

3' Встреча началась в достаточно спокойном ритме. "Морские коньки" сейчас катают мяч на своей половине поля, в то время как миланцы не особо стремятся работать в коллективном прессинге.

2' Хорошая атмосфера на стадионе "Аречи". Местная публика верит в победу любимой команды, которая может обеспечить увольнение Симоне Индзаги с поста главного тренера "Интера".