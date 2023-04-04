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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Салернитана
 
Позже
Интер Милан

История личных встреч

Салернитана
Интер Милан

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

СA
2:0
СA
5:0
СA
0:5

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

3.5
5

Среднее время на гол

25
18

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

2.33
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

38
54

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 10 0.36
Кандрева Антонио 3 0.11
Пёнтек Кшиштоф 3 (1) 0.11
Де Вильена Тонни 3 0.11
Маццокки Паскуале 2 0.07
Кулибали Лассана 2 0.07
Бонаццоли Федерико 2 0.07
Ботхейм Эрик 1 0.04
Фасио Федерико 1 0.04
Кастанос Григорис 1 0.04
Николусси Кавилья Ханс 1 0.04
Пирола Лоренцо 1 0.04
Брадарич Домагой 0 0
Данилюк Флавиус 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 14 (1) 0.5
Джеко Эдин 7 0.25
Барелла Николо 5 0.18
Димарко Федерико 3 0.11
Мхитарян Генрих 3 0.11
Корреа Хоакин 3 0.11
Лукаку Ромелу 3 (2) 0.11
Чалханоглу Хакан 2 (1) 0.07
Брозович Марсело 2 0.07
Дюмфрис Дензел 1 0.04
Дармиан Маттео 1 0.04
Де Врей Стефан 1 0.04
Госенс Робин 1 0.04
Бастони Алессандро 0 0
Д'Амброзио Данило 0 0
Ачерби Франческо 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Лассана 9 0
Данилюк Флавиус 6 0
Бронн Дилан 3 1
Де Вильена Тонни 4 0
Пёнтек Кшиштоф 4 0
Брадарич Домагой 4 0
Фасио Федерико 2 1
Кандрева Антонио 2 1
Сепе Луиджи 3 0
Давиде Никола 3 0
Самбья Саломон 3 0
Дьомбер Норберт 3 0
Кастанос Григорис 3 0
Диа Булайе 3 0
Пирола Лоренцо 3 0
Радованович Иван 1 1
Маццокки Паскуале 2 0
Маджоре Джулио 2 0
Чрнигой Домен 1 0
Бонаццоли Федерико 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Валенсия Диего 1 0
Николусси Кавилья Ханс 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 7 0
Шкриньяр Милан 4 1
Барелла Николо 5 0
Индзаги Симоне 4 0
Ачерби Франческо 4 0
Дюмфрис Дензел 4 0
Д'Амброзио Данило 2 1
Дармиан Маттео 3 0
Мхитарян Генрих 3 0
Джеко Эдин 2 0
Де Врей Стефан 2 0
Чалханоглу Хакан 2 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Бастони Алессандро 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Лукаку Ромелу 1 0
Гальярдини Роберто 1 0
Корреа Хоакин 1 0
Госенс Робин 1 0
Онана Андре 1 0

Результаты матчей

Салернитана
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Интер Милан
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

1
9

Волевые поражения

8
9
Салернитана
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Интер Милан
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

21
5

Волевые поражения

9
26
Салернитана
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (11)
29% (8)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
39% (11)
21% (6)
Интер Милан
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
18% (5)
50% (14)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
29% (8)
54% (15)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

22
14

Волевые поражения

17
35

Голы по времени матча

Забито

18
21
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
3
17%
5
24%
1-15
2
11%
4
19%
16-30
2
11%
2
10%
31-45
4
22%
2
10%
46-60
4
22%
4
19%
61-75
3
17%
4
19%
76-90

Пропущено

21
23
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
4
19%
2
9%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
6
29%
2
9%
31-45
5
24%
7
30%
46-60
2
10%
2
9%
61-75
3
14%
8
35%
76-90

Забито

12
27
5 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 11
21 Не забивали 16
2
17%
3
11%
1-15
2
17%
5
19%
16-30
1
8%
6
22%
31-45
3
25%
6
22%
46-60
2
17%
2
7%
61-75
2
17%
5
19%
76-90

Пропущено

29
8
16 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
4
14%
0
0%
1-15
4
14%
2
25%
16-30
8
28%
2
25%
31-45
5
17%
1
13%
46-60
2
7%
2
25%
61-75
6
21%
1
13%
76-90

Забито

30
48
12 В 1-м тайме 25
18 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 17
12 Не забивали 6
5
17%
8
17%
1-15
4
13%
9
19%
16-30
3
10%
8
17%
31-45
7
23%
8
17%
46-60
6
20%
6
13%
61-75
5
17%
9
19%
76-90

Пропущено

50
31
27 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 21
18 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 19
8
16%
2
6%
1-15
5
10%
4
13%
16-30
14
28%
4
13%
31-45
10
20%
8
26%
46-60
4
8%
4
13%
61-75
9
18%
9
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Специя - Салернитана 1:1 Салернитана - Болонья 2:2 Милан - Салернитана 1:1 Сампдория - Салернитана 0:0
Салернитана - Монца 3:0 Салернитана - Лацио 0:2 Верона - Салернитана 1:0 Салернитана - Ювентус 0:3 Лечче - Салернитана 1:2 Салернитана - Наполи 0:2 Аталанта - Салернитана 8:2 Салернитана - Торино 1:1 Салернитана - Милан 1:2 Аланьяспор - Салернитана 3:1 Фенербахче - Салернитана 3:0 Монца - Салернитана 3:0 Фиорентина - Салернитана 2:1 Салернитана - Кремонезе 2:2 Лацио - Салернитана 1:3 Салернитана - Специя 1:0
Интер Милан
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Интер Милан - Фиорентина 0:1 Интер Милан - Ювентус 0:1 Порту - Интер Милан 0:0 Специя - Интер Милан 2:1
Интер Милан - Лечче 2:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Порту 1:0 Интер Милан - Удинезе 3:1 Сампдория - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Аталанта 1:0 Кремонезе - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Эмполи 0:1 Милан - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Верона 1:0 Интер Милан - Парма 2:1 Монца - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Наполи 1:0 Сассуоло - Интер Милан 0:1 Реджина - Интер Милан 0:2

Результаты матчей

Салернитана
Интер Милан

Точный счет

2:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
8:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
8:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
1:2
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 36%
1
8 раз 29%
2
7 раз 25%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
8 раз 29%
2
7 раз 25%
0
6 раз 21%
3
5 раз 18%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Салернитана
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
3
6
8
1.5
7
8
2
12
2.5
5
10
1
13
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
10
3
4
10
1.5
7
6
1
13
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
10
0.5
Больше Меньше
22
6
10
18
1.5
14
14
3
25
2.5
7
21
1
27
3.5
2
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 28 23 2 3 64 - 20 71
2.
Лацио
 Заявка 28 16 7 5 44 - 19 55
3.
Милан
 Заявка 28 15 6 7 48 - 36 51
4.
Интер Милан
 Заявка 28 16 2 10 47 - 32 50
5.
Рома
 Заявка 28 15 5 8 38 - 26 50
6.
Аталанта
 Заявка 28 14 6 8 47 - 32 48
7.
Ювентус
 Заявка 28 18 5 5 46 - 22 44
8.
Фиорентина
 Заявка 28 11 7 10 33 - 31 40
9.
Болонья
 Заявка 28 11 7 10 36 - 36 40
10.
Торино
 Заявка 28 10 8 10 30 - 34 38
11.
Удинезе
 Заявка 28 9 11 8 37 - 34 38
12.
Сассуоло
 Заявка 28 10 7 11 36 - 41 37
13.
Монца
 Заявка 28 9 7 12 32 - 39 34
14.
Эмполи
 Заявка 28 7 10 11 25 - 36 31
15.
Салернитана
 Заявка 28 6 10 12 32 - 48 28
16.
Лечче
 Заявка 28 6 9 13 24 - 33 27
17.
Специя
 Заявка 28 5 10 13 24 - 44 25
18.
Верона
 Заявка 28 4 7 17 22 - 42 19
19.
Сампдория
 Заявка 28 3 6 19 16 - 47 15
20.
Кремонезе
 Заявка 28 1 10 17 23 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 14 11 1 2 33 - 13 34
2.
Интер Милан
 Заявка 15 11 0 4 27 - 8 33
3.
Милан
 Заявка 13 9 2 2 28 - 17 29
4.
Рома
 Заявка 14 9 1 4 20 - 9 28
5.
Лацио
 Заявка 14 8 3 3 23 - 12 27
6.
Болонья
 Заявка 15 7 5 3 20 - 10 26
7.
Фиорентина
 Заявка 14 6 4 4 19 - 19 22
8.
Аталанта
 Заявка 13 6 3 4 24 - 16 21
9.
Сассуоло
 Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
10.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 34 - 12 21
11.
Торино
 Заявка 13 5 4 4 11 - 12 19
12.
Удинезе
 Заявка 13 4 7 2 22 - 15 19
13.
Эмполи
 Заявка 14 5 4 5 13 - 15 19
14.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
15.
Специя
 Заявка 15 3 8 4 16 - 21 17
16.
Салернитана
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
17.
Верона
 Заявка 14 4 2 8 15 - 22 14
18.
Лечче
 Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
19.
Сампдория
 Заявка 14 1 4 9 6 - 19 7
20.
Кремонезе
 Заявка 14 1 3 10 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 14 12 1 1 31 - 7 37
2.
Лацио
 Заявка 14 8 4 2 21 - 7 28
3.
Аталанта
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
4.
Ювентус
 Заявка 13 7 2 4 12 - 10 23
5.
Рома
 Заявка 14 6 4 4 18 - 17 22
6.
Милан
 Заявка 15 6 4 5 20 - 19 22
7.
Торино
 Заявка 15 5 4 6 19 - 22 19
8.
Удинезе
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
9.
Фиорентина
 Заявка 14 5 3 6 14 - 12 18
10.
Интер Милан
 Заявка 13 5 2 6 20 - 24 17
11.
Сассуоло
 Заявка 14 4 4 6 18 - 25 16
12.
Монца
 Заявка 13 4 3 6 13 - 21 15
13.
Лечче
 Заявка 15 4 3 8 11 - 16 15
14.
Болонья
 Заявка 13 4 2 7 16 - 26 14
15.
Эмполи
 Заявка 14 2 6 6 12 - 21 12
16.
Салернитана
 Заявка 14 2 6 6 13 - 28 12
17.
Специя
 Заявка 13 2 2 9 8 - 23 8
18.
Сампдория
 Заявка 14 2 2 10 10 - 28 8
19.
Кремонезе
 Заявка 14 0 7 7 15 - 27 7
20.
Верона
 Заявка 14 0 5 9 7 - 20 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Специя Нзола М'Бала 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 11
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Фиорентина Амрабат Софьян 10
Удинезе Бекао Родриго 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Салернитана - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 апреля 2023, осталось 2 дня 10 часов 10 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 68% завершится победой Салернитана.
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    • Прогнозы 42
    Салернитана 0% (0)
    X 2.4% (1)
    Интер Милан 97.6% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Салернитана
    Ничья
    Интер Милан
    7.40
    7.20
    4.90
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Салернитана - Интер Милан онлайн

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    Прогнозы на матч Салернитана - Интер Милан

    Исход игры
    Салернитана
    0% (0)
    Ничья
    2.3% (1)
    Интер Милан
    97.7% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (21)
    Меньше
    50% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    42.86% (18)
    Нет
    57.14% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    31.8% (14)
    0:2 Интер Милан
    31.8% (14)
    0:1 Интер Милан
    15.9% (7)
    1:3 Интер Милан
    4.5% (2)
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