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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Манганьелло Джанлука
Лечче
1:2
Второй тайм: 90+'
Наполи
0'
0:1
18' Гол
Ди Лоренцо Джованни
1:1
52' Гол
Ди Франческо Федерико
62' Желтая карточка
Гендрей Валентин
1:2
64' Гол в свои ворота
Фальконе Владимиро
72' Желтая карточка
Н'Домбеле Тангай
86' Желтая карточка
Юмтити Самуэль
1:2. Автогол Антонино Галло (вид...
1:1. Гол Федерико Ди Франческо (...
0:1. Гол Джованни Ди Лоренцо (ви...

Ход матча

18'
0:1
Ди Лоренцо Джованни
(Мин-Чжэ Ким)
52'
Ди Франческо Федерико
1:1
62'
Гендрей Валентин
 
64'
1:2
Фальконе Владимиро
66'
 
Симеоне Джованни
Распадори Джакомо
66'
 
Н'Домбеле Тангай
Лосано Ирвинг
71'
Хельгасон Торир
Гонсалес Джоан
 
72'
 
Н'Домбеле Тангай
80'
Аскилдсен Кристоффер
Мале Юссеф
 
80'
Перссон Йоэль
Сисей Ассан
 
80'
Стрефецца Габриэль
Уден Реми
 
82'
 
Политано Маттео
Симеоне Джованни
86'
Юмтити Самуэль
 
88'
Банда Ламек
Ди Франческо Федерико
 
90'
 
Дзербин Алессио
Кварацхелия Хвича
90'
 
Оливера Матиас
Руй Мариу

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Прогнозы 138
Лечче 2.9% (4)
X 4.3% (6)
Наполи 92.8% (128)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лечче
Ничья
Наполи
6.10
7.70
6.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Фальконе
Владимиро
17
Гендрей
Валентин
6
Баскиротто
Федерико
93
Юмтити
Самуэль
25
Галло
Антонино
16
Гонсалес
Джоан
42
Юлманд
Мортен
32
Мале
Юссеф
28
Уден
Реми
77
Сисей
Ассан
11
Ди
Франческо
Федерико
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
3
Мин-Чжэ
Ким
6
Руй
Мариу
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
7
Элмас
Эльиф
11
Лосано
Ирвинг
81
Распадори
Джакомо
77
Кварацхелия
Хвича
Лечче
4-3-3
Наполи
4-3-3

История личных встреч

Лечче
Наполи

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

СA
1:1
СA
2:3
СA
1:4
СA
0:2
СA
4:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:0

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

2.2
2

Среднее время на гол

40
45

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.67
1.56

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

54
57

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стрефецца Габриэль 7 (1) 0.24
Коломбо Лоренцо 4 0.14
Сисей Ассан 4 0.14
Баскиротто Федерико 3 0.1
Ди Франческо Федерико 2 0.07
Гонсалес Джоан 1 0.03
Банда Ламек 1 0.03
Блен Алексис 1 0.03
Юлманд Мортен 0 0
Юмтити Самуэль 0 0
Пеццелла Джузеппе 0 0
Галло Антонино 0 0
Гендрей Валентин 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 21 0.72
Кварацхелия Хвича 12 (2) 0.41
Элмас Эльиф 6 (1) 0.21
Зелиньски Пётр 3 0.1
Лосано Ирвинг 3 (1) 0.1
Политано Маттео 3 (2) 0.1
Симеоне Джованни 3 0.1
Ди Лоренцо Джованни 2 0.07
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0.07
Мин-Чжэ Ким 2 0.07
Ррахмани Амир 2 0.07
Оливера Матиас 1 0.03
Лоботка Станислав 1 0.03
Жуан Жезус 1 0.03
Н'Домбеле Тангай 1 0.03
Распадори Джакомо 1 0.03
Руй Мариу 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 7 1
Гонсалес Джоан 6 0
Юмтити Самуэль 5 0
Блен Алексис 5 0
Баскиротто Федерико 5 0
Галло Антонино 3 1
Ди Франческо Федерико 4 0
Стрефецца Габриэль 4 0
Гендрей Валентин 4 0
Коломбо Лоренцо 4 0
Банда Ламек 4 0
Мале Юссеф 3 0
Аскилдсен Кристоффер 3 0
Понграчич Марин 2 0
Туиа Алессандро 1 0
Фальконе Владимиро 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Уден Реми 1 0
Сисей Ассан 1 0
Марко Барони 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'Домбеле Тангай 5 0
Лучано Спаллетти 3 1
Мин-Чжэ Ким 4 0
Осимхен Виктор 4 0
Руй Мариу 2 1
Лосано Ирвинг 3 0
Элмас Эльиф 3 0
Жуан Жезус 2 0
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Зелиньски Пётр 2 0
Лоботка Станислав 2 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0
Политано Маттео 1 0
Симеоне Джованни 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Оливера Матиас 1 0
Эстигор Лео 1 0
Дзербин Алессио 1 0
Распадори Джакомо 1 0

Результаты матчей

Лечче
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Наполи
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

2
7

Волевые поражения

7
0
Лечче
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Наполи
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

11
5

Волевые поражения

11
33
Лечче
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
54% (15)
21% (6)
Наполи
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
25% (7)
32% (9)

Сухие победы

7
9

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

13
12

Волевые поражения

18
33

Голы по времени матча

Забито

11
30
7 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 17
2 Забивали первыми 8
19 Не забивали 16
0
0%
2
7%
1-15
4
36%
4
13%
16-30
3
27%
7
23%
31-45
3
27%
5
17%
46-60
1
9%
5
17%
61-75
0
0%
7
23%
76-90

Пропущено

19
8
13 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 7
5
26%
1
13%
1-15
6
32%
3
38%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
2
11%
3
38%
46-60
3
16%
1
13%
61-75
1
5%
0
0%
76-90

Забито

13
33
7 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 11
20 Не забивали 16
1
8%
5
15%
1-15
1
8%
4
12%
16-30
5
38%
7
21%
31-45
2
15%
4
12%
46-60
2
15%
6
18%
61-75
2
15%
7
21%
76-90

Пропущено

14
13
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
4
29%
4
31%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
2
14%
3
23%
61-75
1
7%
2
15%
76-90

Забито

24
63
14 В 1-м тайме 29
10 Во 2-м тайме 34
8 Забивали первыми 19
11 Не забивали 4
1
4%
7
11%
1-15
5
21%
8
13%
16-30
8
33%
14
22%
31-45
5
21%
9
14%
46-60
3
13%
11
17%
61-75
2
8%
14
22%
76-90

Пропущено

33
21
21 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
19 Пропускали первыми 8
23 Не пропускали 15
7
21%
1
5%
1-15
8
24%
5
24%
16-30
6
18%
4
19%
31-45
5
15%
5
24%
46-60
5
15%
4
19%
61-75
2
6%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эмполи - Лечче 1:0 Лечче - Триестина 0:0 Фиорентина - Лечче 1:0 Пьяченца - Лечче 0:0
Лечче - ФералпиСало 0:0 Лечче - Порденоне 0:0 Лечче - Торино 0:2 Интер Милан - Лечче 2:0 Тренто - Лечче 2:0 Лечче - Арциньяно 2:1 Лечче - Сассуоло 0:1 Ювентус (до 23 лет) - Лечче 0:2 Аталанта - Лечче 1:2 Лечче - Рома 1:1 Лечче - Новара 3:1 НибионноОггионо - Лечче 1:0 Кремонезе - Лечче 0:2 Лечче - Альбинолеффе 2:1 Мантуя - Лечче 2:0 Лечче - Салернитана 1:2
Наполи
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Наполи - Милан 0:4 Торино - Наполи 0:4 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Наполи - Аталанта 2:0
Наполи - Лацио 0:1 Эмполи - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Сассуоло - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Рома 2:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 2:2 Наполи - Ювентус 5:1 Сампдория - Наполи 0:2 Интер Милан - Наполи 1:0 Наполи - Лилль 1:4 Наполи - Вильярреал 2:3 Кристал Пэлас - Наполи 1:3 Антальяспор - Наполи 2:3

Результаты матчей

Лечче
Наполи

Точный счет

1:1
5 раз 38%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:2
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
7 раз 50%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
7 раз 25%
1:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:2
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
4:0
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 39%
1
10 раз 36%
2
7 раз 25%
2
10 раз 36%
3
5 раз 18%
0
4 раза 14%
4
4 раза 14%
1
3 раза 11%
5
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Лечче
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
12
2
3
10
1.5
10
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
12
2
4
11
1.5
11
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
11
0.5
Больше Меньше
24
4
7
21
1.5
21
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 2:1 Заявка 29 24 2 3 66 - 21 74
2.
Лацио
 Заявка 28 16 7 5 44 - 19 55
3.
Милан
 Заявка 28 15 6 7 48 - 36 51
4.
Интер Милан
 Заявка 29 16 3 10 48 - 33 51
5.
Рома
 Заявка 28 15 5 8 38 - 26 50
6.
Аталанта
 Заявка 28 14 6 8 47 - 32 48
7.
Ювентус
 Заявка 28 18 5 5 46 - 22 44
8.
Фиорентина
 Заявка 28 11 7 10 33 - 31 40
9.
Болонья
 Заявка 28 11 7 10 36 - 36 40
10.
Торино
 Заявка 28 10 8 10 30 - 34 38
11.
Удинезе
 Заявка 28 9 11 8 37 - 34 38
12.
Сассуоло
 Заявка 28 10 7 11 36 - 41 37
13.
Монца
 Заявка 28 9 7 12 32 - 39 34
14.
Эмполи
 Заявка 28 7 10 11 25 - 36 31
15.
Салернитана
 Заявка 29 6 11 12 33 - 49 29
16.
Лечче
 1:2 Заявка 29 6 9 14 25 - 35 27
17.
Специя
 Заявка 28 5 10 13 24 - 44 25
18.
Верона
 Заявка 28 4 7 17 22 - 42 19
19.
Сампдория
 Заявка 28 3 6 19 16 - 47 15
20.
Кремонезе
 Заявка 28 1 10 17 23 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 2:1 Заявка 14 11 1 2 33 - 13 34
2.
Интер Милан
 Заявка 15 11 0 4 27 - 8 33
3.
Милан
 Заявка 13 9 2 2 28 - 17 29
4.
Рома
 Заявка 14 9 1 4 20 - 9 28
5.
Лацио
 Заявка 14 8 3 3 23 - 12 27
6.
Болонья
 Заявка 15 7 5 3 20 - 10 26
7.
Фиорентина
 Заявка 14 6 4 4 19 - 19 22
8.
Аталанта
 Заявка 13 6 3 4 24 - 16 21
9.
Сассуоло
 Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
10.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 34 - 12 21
11.
Торино
 Заявка 13 5 4 4 11 - 12 19
12.
Удинезе
 Заявка 13 4 7 2 22 - 15 19
13.
Эмполи
 Заявка 14 5 4 5 13 - 15 19
14.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
15.
Салернитана
 Заявка 15 4 5 6 20 - 21 17
16.
Специя
 Заявка 15 3 8 4 16 - 21 17
17.
Верона
 Заявка 14 4 2 8 15 - 22 14
18.
Лечче
 1:2 Заявка 14 2 6 6 14 - 19 12
19.
Сампдория
 Заявка 14 1 4 9 6 - 19 7
20.
Кремонезе
 Заявка 14 1 3 10 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 2:1 Заявка 15 13 1 1 33 - 8 40
2.
Лацио
 Заявка 14 8 4 2 21 - 7 28
3.
Аталанта
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
4.
Ювентус
 Заявка 13 7 2 4 12 - 10 23
5.
Рома
 Заявка 14 6 4 4 18 - 17 22
6.
Милан
 Заявка 15 6 4 5 20 - 19 22
7.
Торино
 Заявка 15 5 4 6 19 - 22 19
8.
Удинезе
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
9.
Фиорентина
 Заявка 14 5 3 6 14 - 12 18
10.
Интер Милан
 Заявка 14 5 3 6 21 - 25 18
11.
Сассуоло
 Заявка 14 4 4 6 18 - 25 16
12.
Монца
 Заявка 13 4 3 6 13 - 21 15
13.
Лечче
 1:2 Заявка 15 4 3 8 11 - 16 15
14.
Болонья
 Заявка 13 4 2 7 16 - 26 14
15.
Эмполи
 Заявка 14 2 6 6 12 - 21 12
16.
Салернитана
 Заявка 14 2 6 6 13 - 28 12
17.
Специя
 Заявка 13 2 2 9 8 - 23 8
18.
Сампдория
 Заявка 14 2 2 10 10 - 28 8
19.
Кремонезе
 Заявка 14 0 7 7 15 - 27 7
20.
Верона
 Заявка 14 0 5 9 7 - 20 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Специя Нзола М'Бала 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 11
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Фиорентина Амрабат Софьян 10
Салернитана Кулибали Лассана 10
Весь список
  • После матча
  • На этом наша трансляция подошла к концу, помогал Вам следить за этим матчем Антон Сазонтов. Благодарим за внимание и до новых встреч!
  • Второй тайм
  • Свисток
    Звучит финальный свисток! "Наполи" одерживает непростую победу над "Лечче" и продолжает на всех парах лететь к скудетто!
  • Угловой
    90'
    И еще один угловой в исполнении "Лечче" получается плохим, в этот раз Стрефецца низом направил мяч на ближнюю штангу, защитники легко выбили мяч.
  • Угловой
    90'
    Угловой на левом фланге удается заработать хозяевам, на "стандарт" пришел даже Фальконе, однако Банда исполнил совсем низкую неудачную подачу.
  • Замена
    90'
    Матиас Оливера и Алессио Дзербин появляются на поле вместо Мариу Руя и Хвичи Кварацхелии.
  • 90'
    Не удается "Лечче" организовать финальный штурм, класса этой команде всё-таки не хватает, очень уверенно "Наполи" контролирует мяч в последние минуты.
  • 90'
    Обменялись команды зеркальными атаками - в обоих случаях вратари забирают мяч на выходе после не самого расчётливого навеса с правого фланга.
  • Дополнительное время
    90'
    5 минут добавляет Джанлука Манганьелло к основному времени матча.
  • Фол, нарушение
    89'
    Длинный аут исполняют хозяева поля, однако Баскиротто в чужой штрафной в верховой борьбе роняет на газон Лоботку.
  • Замена
    88'
    Ламек Банда появляется на поле вместо Федерико Ди Франческо.
  • Желтая карточка
    86'
    Юмтити получает желтую карточку за неспортивное поведение, какие-то жесты чемпиона мира арбитру не понравились.
  • Опасный момент
    85'
    Ди Лоренцо получает мяч на правом фланге и моментально простреливает в штрафную, на дальнем краю Элмас отмечается ударом в касание - Фальконе оставляет "Лечче" в игре!
  • 83'
    Штрафной на левом полуфланге заработали гости, последовала подача на дальнюю штангу, куда стремился Ким, однако корейцу не удалось оставить мяч в поле.
  • Замена
    82'
    Вышел Симеоне на поле, чтобы дать время на разминку кому-то из партнеров ,и тут же снова оказывается на газоне. Конечно, замены не избежать, Маттео Политано появляется вместо Джованни.
  • 81'
    Начинается у нас заключительная 10-минутка основного времени, не самый убедительный матч в исполнении "Наполи", но класс гостей позволяет им рассчитывать на 3 очка.
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    • Замена
      80'
      В этой паузе сразу три замены в составе хозяев - Йоэль Перссон, Кристоффер Аскилдсен и Габриэль Стрефецца появляются на поле вместо Ассана Сисея, Юссеф Мале и Реми Удена.
    • Травма, повреждение
      78'
      Симеоне получает повреждение задней поверхности бедра, не очень удачно обрабатывая мяч у чужой штрафной, судя по всему, еще одна потеря в атакующей группе у Лучано Спаллетти.
    • 77'
      Ди Лоренцо открывается по месту центрального нападающего под передачу из глубины поля, однако Фальконе на выходе опережает капитана "Наполи".
    • 75'
      Интересно, что пока всего одну замену произвел Марко Барони, хотя заявка у него сегодня переполнена. Может быть, свежие игроки и смогли бы сделать решающее усилие по спасению этого матча.
    • 73'
      Удар Удена со штрафного приняла на себя "стенка", мяч отскочил в центральную зону к Юмтити, который пальнул в касание почти с 30 метров - рядом со штангой.
    • Желтая карточка
      72'
      Н'Домбеле получает желтую карточку за фол против Ди Франческо неподалеку от собственной штрафной. До ворот метров 26, мяч установлен правее створа.
    • Замена
      71'
      У хозяев первая замена - Торир Хельгасон появляется на поле вместо Джоана Гонсалеса.
    • 69'
      Штрафной с правого фланга исполняют хозяева, верховая борьба остается за неаполитанцами, а дальний удар с подбора получается заблокированным.
    • 67'
      Теперь неплохой момент в ответ создают хозяева, Сисей немного не дотягивается до мяча после прострела Гонсалеса, а дальше Ди Лоренцо обстановку разряжает.
    • Замена
      66'
      Джованни Симеоне и Тангай Ндомбеле появляются на поле вместо Джакомо Распадори и Ирвинга Лосано.
    • Описание гола
      64'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2! АВТОГОЛ ГАЛЛО!
      Хвича на левом фланге оставляет мяч Мариу Рую, португалец подает в штрафную, Галло срезает мяч бедром в собственные ворота, а Фальконе не спасает от автогола, хотя снаряд прошел между его перчаток!
    • Желтая карточка
      62'
      Сисей после навеса с углового скидывал мяч в гущу игроков, гости отбились и организовали контратаку, которую фолом против Лоботки сорвал Гендрей - первая карточка сегодня.
    • 61'
      Ди Франческо едва не получил мяч на левом краю штрафной после передачи Мале, но успел отработать в обороне Лосано - угловой.
    • 60'
      Штрафной на чужой половине поля неаполитанцы предпочли разыграть и ничего интересного не придумали.
    • Угловой
      59'
      Впрочем, угловой в исполнении "Наполи" едва не привел к контратаке хозяев, но рефери зафиксировал фол со стороны Мале в единоборстве с Замбо-Ангисса.
    • 58'
      Мариу Руй с левого фланга направляет мяч в штрафную, Распадори эффектно прокидывает между ног Юмтити, но подстраховка у хозяев работает, всего лишь угловой.
    • Фол, нарушение
      56'
      По-прежнему арбитр обходится без желтых карточек, хотя сейчас Юмтити вполне заслуживал предупреждения за фол против Лосано в центре поля.
    • Фол, нарушение
      54'
      Ди Франческо на кураже прессингует соперника и нарушает правила, вынужден рефери немного охладить пыл автора гола.
    • Видеоповтор
      53'
      Снова перед возобновлением игры случилась небольшая пауза, которая к отмене гола не привела, по правилам забивает "Лечче".
    • Описание гола
      52'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! ФЕДЕРИКО ДИ ФРАНЧЕСКО!
      После навеса со штрафного и скидки вдоль ворот Сисей головой пробивает в перекладину, Ди Франческо на отскоке принимает мяч и с разворота укладывает его в нижний угол!
    • 50'
      "Наполи" никуда не спешит в позиционных владениях, чаще всего мы видим перепасовку между центральными защитниками, а порой мяч доходит и до Мерета.
    • Угловой
      49'
      Угловой с левого фланга подал Уден, Юмтити головой скинул мяч во вратарскую, где Мерет опередил одного из игроков "Лечче".
    • 48'
      Пытается "Лечче" включиться в начале второго тайма, как это было и в дебюте игры, непростой стартовый отрезок пришлось переждать неаполитанцам сегодня.
    • 47'
      Хвича на дриблинге входит в штрафную с левого края и катит на Замбо-Ангисса, удар которого успевает накрыть соперник, мяч по дуге приходит в руки Баскиротто.
    • 46'
      Уден после заброса с левого фланга открывается в центре штрафной, однако не попадает по мячу в касание, снаряд приходит в руки Мерету.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • Угловой
      45'
      Угловой в исполнении неаполитанцев к опасному моменту не привел, удается игрокам "Лечче" довольно уверенно отбить мяч из опасной зоны.
    • 45'
      Хвича находит в штрафной площади соперника Лосано, тот пробивает низом из-под Баскиротто, который в падении блокирует попытку мексиканца.
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты добавляет Джанлука Манганьелло к основному времени первого тайма.
    • 43'
      Лосано в быстрой атаке "Наполи" добирается до линии штрафной и пробивает из центральной зоны - мяч прилетает в одного из защитников "Лечче".
    • Офсайд
      42'
      Сисей прорывается по левому флангу и завершает свой забег неточным ударом, плюс у форварда хозяев в момент паса Галло по флангу был зафиксирован офсайд.
    • 41'
      Распадори получает мяч от Хвичи перед штрафной, но теряет равновесие после толчка в спину от Юмтити, но судейский свисток молчит.
    • 39'
      Редкая позиционная атака "Лечче" завершается подачей с левого фланга, на котору откликался Сисей, но акцентированного удара головой гамбиец не нанес.
    • 38'
      Напомним, что сегодня играют все три четвертьфиналиста Лиги чемпионов от Италии. "Интер" уже сыграл свой матч, упустив победу над "Салернитаной" и рискуя вылелеть из топ-4, а "Милан" следующим запуском играет против "Эмполи".
    • 37'
      До 70 процентов возрастает процент владения мячом у "Наполи", тотальный контроль от неаполитанцев после забитого мяча мы наблюдаем.
    • Травма, повреждение
      35'
      В небольшом нокдауне оказался Баскиротто, заблокировавший удар Хвичи, но обошелся защитник "Лечче" без медицинского вмешательства.
    • Угловой
      34'
      Гости разыграли угловой, после чего Мариу Руй навесил в штрафную, мяч после верхового единоборства отскочил к Хвиче, мощный удар которого пришелся в защитника.
    • 33'
      Лосано смещается с правого фланга к центру и низом пробивает в ближний угол - Фальконе отбивает мяч на угловой.
    • 32'
      После возобновления игры прошло уже 10 минут, на этом отрезке команды про ворота забыли совершенно. "Наполи" не хочет, "Лечче" не может.
    • 30'
      Полчаса отыграли команды, пока у "Лечче" преимущество по общему количеству ударов и весу ожидаемых голов, но класс "Наполи" к данной минуте сказывается.
    • 28'
      68 процентов игрового времени мячом владеют гости, причем до гола эта цифра была немного меньше.
    • 26'
      Очень спокойно футболисты "Наполи" контролируют мяч в эти минуты, есть ощущение, что уже держат неаполитанцы в уме предстоящие матчи против "Милана" в Лиге чемпионов.
    • 24'
      Не пришлось "Наполи" прикладывать сверхусилия в этой встрече, выдержали несколько неплохих атак "Лечче" и забили сами, повысив свои шансы на очередную победу.
    • 22'
      Всё-таки засчитан гол капитана "Наполи", с центра поля разыгрывают мяч футболисты "Лечче".
    • 21'
      Ожидает Джанлука Манганьелло решения видеоассистентов, которые пока определить правильность взятия ворот не могут.
    • Видеоповтор
      20'
      Впрочем, ВАР внимательно изучает этот эпизод, вероятно, в какой-то из фаз атаки, начавшегося со штрафного, у гостей случился офсайд.
    • Описание гола
      18'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ДЖОВАННИ ДИ ЛОРЕНЦО!
      С подачей Мариу Руя со штрафного хозяева справились, вторым темпом последовала подача с правого фланга и точный удар Ди Лоренцо головой в ближний угол!
    • Фол, нарушение
      17'
      Мале цепляет Лоботку на своей половине поля, штрафной ближе к левому флангу готовят игроки "Наполи".
    • Фол, нарушение
      15'
      Теперь Лосано врезается в бедро Мале в центре поля, вынужден арбитр провести беседу с мексиканцем. Но пока без предупреждений.
    • Фол, нарушение
      14'
      Ррахмани на чужой половине поля попадает по голеностопу Сисею, не успевая к мячу, ничего толкового у "Наполи" по-прежнему не получается.
    • Травма, повреждение
      13'
      Хвича получил небольшое повреждение в столкновении с одним из соперников, но сумел подняться без помощи врачей. Потерять еще и грузина помимо Осимхена "Наполи" крайне нежелательно.
    • 12'
      Включение Гендрея по правому флангу завершается подачей в чужую штрафную, где выше всех выпрыгивает Ррахмани.
    • 11'
      Еще одна атака "Лечче" завершается прострелом с левого фланга прямиком в створ ворот, Мерет мяч забирает.
    • 10'
      Уден получил мяч на линии штрафной и попытался пробить с разворота, однако попал в одного из защитников "Наполи".
    • Угловой
      9'
      После навеса с углового Сисей выиграл верховую борьбу на линии вратарской, но пробил головой выше перекладины. Пока поострее выглядит "Лечче".
    • Опасный момент
      8'
      Мале получает мяч в штрафной и с полулёта направляет его под перекладину - Мерет не без труда отводит угрозу!
    • 7'
      Напомним, что в первом круге "Лечче" преподнёс сюрприз, отобрав очки в Неаполе - 1:1. На гол Элмаса еще по ходу первого тайма тогда ответил Коломбо, а в последний час игры забитых голов не случилось.
    • 6'
      Напомним, что "Наполи" в прошлом туре крупно проиграл дома "Милану" 0:4, при этом именно с россонери неаполитанцам играть в предстоящем четвертьфинале Лиги чемпионов. Правда, отрыв в Серии А всё равно огромный.
    • 5'
      Юмтити после навеса со штрафного с левого фланга переиграл в воздухе Кима, однако пробил головой выше ворот, а попытки надавать на судью, чтобы тот назначил угловой, успехом не увенчались.
    • 4'
      "Лечче" проиграл 5 последних матча в Серии А, причем не забил в этих поединках ни разу, таким образом команда опустилась уже на 16-е место в таблице.
    • 3'
      С первых же мгновений встречи мяч находится под контролем "Наполи", явно не будет настаивать на владении один из аутсайдеров чемпионата Италии.
    • Угловой
      2'
      Первый угловой в этой встрече на левом фланге заработали гости, но ничего опасного на "стандарте" создать не смогли.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!