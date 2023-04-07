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Обменялись команды зеркальными атаками - в обоих случаях вратари забирают мяч на выходе после не самого расчётливого навеса с правого фланга.

Не удается "Лечче" организовать финальный штурм, класса этой команде всё-таки не хватает, очень уверенно "Наполи" контролирует мяч в последние минуты.

Матиас Оливера и Алессио Дзербин появляются на поле вместо Мариу Руя и Хвичи Кварацхелии.

Угловой на левом фланге удается заработать хозяевам, на "стандарт" пришел даже Фальконе, однако Банда исполнил совсем низкую неудачную подачу.

И еще один угловой в исполнении "Лечче" получается плохим, в этот раз Стрефецца низом направил мяч на ближнюю штангу, защитники легко выбили мяч.

Звучит финальный свисток! "Наполи" одерживает непростую победу над "Лечче" и продолжает на всех парах лететь к скудетто!

Начинается у нас заключительная 10-минутка основного времени, не самый убедительный матч в исполнении "Наполи", но класс гостей позволяет им рассчитывать на 3 очка.

Вышел Симеоне на поле, чтобы дать время на разминку кому-то из партнеров ,и тут же снова оказывается на газоне. Конечно, замены не избежать, Маттео Политано появляется вместо Джованни.

Штрафной на левом полуфланге заработали гости, последовала подача на дальнюю штангу, куда стремился Ким, однако корейцу не удалось оставить мяч в поле.

Ди Лоренцо получает мяч на правом фланге и моментально простреливает в штрафную, на дальнем краю Элмас отмечается ударом в касание - Фальконе оставляет "Лечче" в игре!

Юмтити получает желтую карточку за неспортивное поведение, какие-то жесты чемпиона мира арбитру не понравились.

Длинный аут исполняют хозяева поля, однако Баскиротто в чужой штрафной в верховой борьбе роняет на газон Лоботку.

5 минут добавляет Джанлука Манганьелло к основному времени матча.

Джованни Симеоне и Тангай Ндомбеле появляются на поле вместо Джакомо Распадори и Ирвинга Лосано.

Теперь неплохой момент в ответ создают хозяева, Сисей немного не дотягивается до мяча после прострела Гонсалеса, а дальше Ди Лоренцо обстановку разряжает.

Штрафной с правого фланга исполняют хозяева, верховая борьба остается за неаполитанцами, а дальний удар с подбора получается заблокированным.

У хозяев первая замена - Торир Хельгасон появляется на поле вместо Джоана Гонсалеса.

Н'Домбеле получает желтую карточку за фол против Ди Франческо неподалеку от собственной штрафной. До ворот метров 26, мяч установлен правее створа.

Удар Удена со штрафного приняла на себя "стенка", мяч отскочил в центральную зону к Юмтити, который пальнул в касание почти с 30 метров - рядом со штангой.

Интересно, что пока всего одну замену произвел Марко Барони, хотя заявка у него сегодня переполнена. Может быть, свежие игроки и смогли бы сделать решающее усилие по спасению этого матча.

Ди Лоренцо открывается по месту центрального нападающего под передачу из глубины поля, однако Фальконе на выходе опережает капитана "Наполи".

Симеоне получает повреждение задней поверхности бедра, не очень удачно обрабатывая мяч у чужой штрафной, судя по всему, еще одна потеря в атакующей группе у Лучано Спаллетти.

В этой паузе сразу три замены в составе хозяев - Йоэль Перссон, Кристоффер Аскилдсен и Габриэль Стрефецца появляются на поле вместо Ассана Сисея, Юссеф Мале и Реми Удена.

Уден после заброса с левого фланга открывается в центре штрафной, однако не попадает по мячу в касание, снаряд приходит в руки Мерету.

Хвича на дриблинге входит в штрафную с левого края и катит на Замбо-Ангисса, удар которого успевает накрыть соперник, мяч по дуге приходит в руки Баскиротто.

Пытается "Лечче" включиться в начале второго тайма, как это было и в дебюте игры, непростой стартовый отрезок пришлось переждать неаполитанцам сегодня.

Угловой с левого фланга подал Уден, Юмтити головой скинул мяч во вратарскую, где Мерет опередил одного из игроков "Лечче".

"Наполи" никуда не спешит в позиционных владениях, чаще всего мы видим перепасовку между центральными защитниками, а порой мяч доходит и до Мерета.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! ФЕДЕРИКО ДИ ФРАНЧЕСКО! После навеса со штрафного и скидки вдоль ворот Сисей головой пробивает в перекладину, Ди Франческо на отскоке принимает мяч и с разворота укладывает его в нижний угол!

Снова перед возобновлением игры случилась небольшая пауза, которая к отмене гола не привела, по правилам забивает "Лечче".

Ди Франческо на кураже прессингует соперника и нарушает правила, вынужден рефери немного охладить пыл автора гола.

По-прежнему арбитр обходится без желтых карточек, хотя сейчас Юмтити вполне заслуживал предупреждения за фол против Лосано в центре поля.

Мариу Руй с левого фланга направляет мяч в штрафную, Распадори эффектно прокидывает между ног Юмтити, но подстраховка у хозяев работает, всего лишь угловой.

Впрочем, угловой в исполнении "Наполи" едва не привел к контратаке хозяев, но рефери зафиксировал фол со стороны Мале в единоборстве с Замбо-Ангисса.

Штрафной на чужой половине поля неаполитанцы предпочли разыграть и ничего интересного не придумали.

Ди Франческо едва не получил мяч на левом краю штрафной после передачи Мале, но успел отработать в обороне Лосано - угловой.

Сисей после навеса с углового скидывал мяч в гущу игроков, гости отбились и организовали контратаку, которую фолом против Лоботки сорвал Гендрей - первая карточка сегодня.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2! АВТОГОЛ ГАЛЛО! Хвича на левом фланге оставляет мяч Мариу Рую, португалец подает в штрафную, Галло срезает мяч бедром в собственные ворота, а Фальконе не спасает от автогола, хотя снаряд прошел между его перчаток!

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' Угловой в исполнении неаполитанцев к опасному моменту не привел, удается игрокам "Лечче" довольно уверенно отбить мяч из опасной зоны.

45' Хвича находит в штрафной площади соперника Лосано, тот пробивает низом из-под Баскиротто, который в падении блокирует попытку мексиканца.

45' 3 минуты добавляет Джанлука Манганьелло к основному времени первого тайма.

43' Лосано в быстрой атаке "Наполи" добирается до линии штрафной и пробивает из центральной зоны - мяч прилетает в одного из защитников "Лечче".

42' Сисей прорывается по левому флангу и завершает свой забег неточным ударом, плюс у форварда хозяев в момент паса Галло по флангу был зафиксирован офсайд.

41' Распадори получает мяч от Хвичи перед штрафной, но теряет равновесие после толчка в спину от Юмтити, но судейский свисток молчит.

39' Редкая позиционная атака "Лечче" завершается подачей с левого фланга, на котору откликался Сисей, но акцентированного удара головой гамбиец не нанес.

38' Напомним, что сегодня играют все три четвертьфиналиста Лиги чемпионов от Италии. "Интер" уже сыграл свой матч, упустив победу над "Салернитаной" и рискуя вылелеть из топ-4, а "Милан" следующим запуском играет против "Эмполи".

37' До 70 процентов возрастает процент владения мячом у "Наполи", тотальный контроль от неаполитанцев после забитого мяча мы наблюдаем.

35' В небольшом нокдауне оказался Баскиротто, заблокировавший удар Хвичи, но обошелся защитник "Лечче" без медицинского вмешательства.

34' Гости разыграли угловой, после чего Мариу Руй навесил в штрафную, мяч после верхового единоборства отскочил к Хвиче, мощный удар которого пришелся в защитника.

33' Лосано смещается с правого фланга к центру и низом пробивает в ближний угол - Фальконе отбивает мяч на угловой.

32' После возобновления игры прошло уже 10 минут, на этом отрезке команды про ворота забыли совершенно. "Наполи" не хочет, "Лечче" не может.

30' Полчаса отыграли команды, пока у "Лечче" преимущество по общему количеству ударов и весу ожидаемых голов, но класс "Наполи" к данной минуте сказывается.

28' 68 процентов игрового времени мячом владеют гости, причем до гола эта цифра была немного меньше.

26' Очень спокойно футболисты "Наполи" контролируют мяч в эти минуты, есть ощущение, что уже держат неаполитанцы в уме предстоящие матчи против "Милана" в Лиге чемпионов.

24' Не пришлось "Наполи" прикладывать сверхусилия в этой встрече, выдержали несколько неплохих атак "Лечче" и забили сами, повысив свои шансы на очередную победу.

22' Всё-таки засчитан гол капитана "Наполи", с центра поля разыгрывают мяч футболисты "Лечче".

21' Ожидает Джанлука Манганьелло решения видеоассистентов, которые пока определить правильность взятия ворот не могут.

20' Впрочем, ВАР внимательно изучает этот эпизод, вероятно, в какой-то из фаз атаки, начавшегося со штрафного, у гостей случился офсайд.

18' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ДЖОВАННИ ДИ ЛОРЕНЦО!

С подачей Мариу Руя со штрафного хозяева справились, вторым темпом последовала подача с правого фланга и точный удар Ди Лоренцо головой в ближний угол!

17' Мале цепляет Лоботку на своей половине поля, штрафной ближе к левому флангу готовят игроки "Наполи".

15' Теперь Лосано врезается в бедро Мале в центре поля, вынужден арбитр провести беседу с мексиканцем. Но пока без предупреждений.

14' Ррахмани на чужой половине поля попадает по голеностопу Сисею, не успевая к мячу, ничего толкового у "Наполи" по-прежнему не получается.

13' Хвича получил небольшое повреждение в столкновении с одним из соперников, но сумел подняться без помощи врачей. Потерять еще и грузина помимо Осимхена "Наполи" крайне нежелательно.

12' Включение Гендрея по правому флангу завершается подачей в чужую штрафную, где выше всех выпрыгивает Ррахмани.

11' Еще одна атака "Лечче" завершается прострелом с левого фланга прямиком в створ ворот, Мерет мяч забирает.

10' Уден получил мяч на линии штрафной и попытался пробить с разворота, однако попал в одного из защитников "Наполи".

9' После навеса с углового Сисей выиграл верховую борьбу на линии вратарской, но пробил головой выше перекладины. Пока поострее выглядит "Лечче".

8' Мале получает мяч в штрафной и с полулёта направляет его под перекладину - Мерет не без труда отводит угрозу!

7' Напомним, что в первом круге "Лечче" преподнёс сюрприз, отобрав очки в Неаполе - 1:1. На гол Элмаса еще по ходу первого тайма тогда ответил Коломбо, а в последний час игры забитых голов не случилось.

6' Напомним, что "Наполи" в прошлом туре крупно проиграл дома "Милану" 0:4, при этом именно с россонери неаполитанцам играть в предстоящем четвертьфинале Лиги чемпионов. Правда, отрыв в Серии А всё равно огромный.

5' Юмтити после навеса со штрафного с левого фланга переиграл в воздухе Кима, однако пробил головой выше ворот, а попытки надавать на судью, чтобы тот назначил угловой, успехом не увенчались.

4' "Лечче" проиграл 5 последних матча в Серии А, причем не забил в этих поединках ни разу, таким образом команда опустилась уже на 16-е место в таблице.

3' С первых же мгновений встречи мяч находится под контролем "Наполи", явно не будет настаивать на владении один из аутсайдеров чемпионата Италии.

2' Первый угловой в этой встрече на левом фланге заработали гости, но ничего опасного на "стандарте" создать не смогли.