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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Лечче
 
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Наполи
Прогнозы 43
Лечче 0% (0)
X 0% (0)
Наполи 100% (43)
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Ничья
Наполи
6.49
3.90
6.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Лечче
Наполи

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

СA
1:1
СA
2:3
СA
1:4
СA
0:2
СA
4:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:0

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

2.2
2

Среднее время на гол

40
45

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.67
1.56

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

54
57

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стрефецца Габриэль 7 (1) 0.25
Коломбо Лоренцо 4 0.14
Сисей Ассан 4 0.14
Баскиротто Федерико 3 0.11
Гонсалес Джоан 1 0.04
Ди Франческо Федерико 1 0.04
Банда Ламек 1 0.04
Блен Алексис 1 0.04
Юлманд Мортен 0 0
Юмтити Самуэль 0 0
Пеццелла Джузеппе 0 0
Галло Антонино 0 0
Гендрей Валентин 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 21 0.75
Кварацхелия Хвича 12 (2) 0.43
Элмас Эльиф 6 (1) 0.21
Зелиньски Пётр 3 0.11
Лосано Ирвинг 3 (1) 0.11
Политано Маттео 3 (2) 0.11
Симеоне Джованни 3 0.11
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0.07
Ррахмани Амир 2 0.07
Мин-Чжэ Ким 2 0.07
Ди Лоренцо Джованни 1 0.04
Оливера Матиас 1 0.04
Лоботка Станислав 1 0.04
Жуан Жезус 1 0.04
Н'Домбеле Тангай 1 0.04
Распадори Джакомо 1 0.04
Руй Мариу 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 7 1
Гонсалес Джоан 6 0
Юмтити Самуэль 5 0
Блен Алексис 5 0
Баскиротто Федерико 5 0
Галло Антонино 3 1
Ди Франческо Федерико 4 0
Стрефецца Габриэль 4 0
Коломбо Лоренцо 4 0
Банда Ламек 4 0
Мале Юссеф 3 0
Гендрей Валентин 3 0
Аскилдсен Кристоффер 3 0
Понграчич Марин 2 0
Туиа Алессандро 1 0
Фальконе Владимиро 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Уден Реми 1 0
Сисей Ассан 1 0
Марко Барони 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лучано Спаллетти 3 1
Мин-Чжэ Ким 4 0
Осимхен Виктор 4 0
Н'Домбеле Тангай 4 0
Руй Мариу 2 1
Лосано Ирвинг 3 0
Элмас Эльиф 3 0
Жуан Жезус 2 0
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Зелиньски Пётр 2 0
Лоботка Станислав 2 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0
Политано Маттео 1 0
Симеоне Джованни 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Оливера Матиас 1 0
Эстигор Лео 1 0
Дзербин Алессио 1 0
Распадори Джакомо 1 0

Результаты матчей

Лечче
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Наполи
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

2
7

Волевые поражения

7
0
Лечче
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Наполи
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

11
5

Волевые поражения

11
33
Лечче
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
54% (15)
21% (6)
Наполи
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
25% (7)
32% (9)

Сухие победы

7
9

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

13
12

Волевые поражения

18
33

Голы по времени матча

Забито

11
30
7 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 17
2 Забивали первыми 8
19 Не забивали 16
0
0%
2
7%
1-15
4
36%
4
13%
16-30
3
27%
7
23%
31-45
3
27%
5
17%
46-60
1
9%
5
17%
61-75
0
0%
7
23%
76-90

Пропущено

19
8
13 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 7
5
26%
1
13%
1-15
6
32%
3
38%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
2
11%
3
38%
46-60
3
16%
1
13%
61-75
1
5%
0
0%
76-90

Забито

13
33
7 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 11
20 Не забивали 16
1
8%
5
15%
1-15
1
8%
4
12%
16-30
5
38%
7
21%
31-45
2
15%
4
12%
46-60
2
15%
6
18%
61-75
2
15%
7
21%
76-90

Пропущено

14
13
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
4
29%
4
31%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
2
14%
3
23%
61-75
1
7%
2
15%
76-90

Забито

24
63
14 В 1-м тайме 29
10 Во 2-м тайме 34
8 Забивали первыми 19
11 Не забивали 4
1
4%
7
11%
1-15
5
21%
8
13%
16-30
8
33%
14
22%
31-45
5
21%
9
14%
46-60
3
13%
11
17%
61-75
2
8%
14
22%
76-90

Пропущено

33
21
21 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
19 Пропускали первыми 8
23 Не пропускали 15
7
21%
1
5%
1-15
8
24%
5
24%
16-30
6
18%
4
19%
31-45
5
15%
5
24%
46-60
5
15%
4
19%
61-75
2
6%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эмполи - Лечче 1:0 Лечче - Триестина 0:0 Фиорентина - Лечче 1:0 Пьяченца - Лечче 0:0
Лечче - ФералпиСало 0:0 Лечче - Порденоне 0:0 Лечче - Торино 0:2 Интер Милан - Лечче 2:0 Тренто - Лечче 2:0 Лечче - Арциньяно 2:1 Лечче - Сассуоло 0:1 Ювентус (до 23 лет) - Лечче 0:2 Аталанта - Лечче 1:2 Лечче - Рома 1:1 Лечче - Новара 3:1 НибионноОггионо - Лечче 1:0 Кремонезе - Лечче 0:2 Лечче - Альбинолеффе 2:1 Мантуя - Лечче 2:0 Лечче - Салернитана 1:2
Наполи
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Наполи - Милан 0:4 Торино - Наполи 0:4 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Наполи - Аталанта 2:0
Наполи - Лацио 0:1 Эмполи - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Сассуоло - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Рома 2:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 2:2 Наполи - Ювентус 5:1 Сампдория - Наполи 0:2 Интер Милан - Наполи 1:0 Наполи - Лилль 1:4 Наполи - Вильярреал 2:3 Кристал Пэлас - Наполи 1:3 Антальяспор - Наполи 2:3

Результаты матчей

Лечче
Наполи

Точный счет

1:1
5 раз 38%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:2
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
7 раз 50%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
7 раз 25%
1:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:2
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
4:0
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 39%
1
10 раз 36%
2
7 раз 25%
2
10 раз 36%
3
5 раз 18%
0
4 раза 14%
4
4 раза 14%
1
3 раза 11%
5
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Лечче
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
12
2
3
10
1.5
10
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
12
2
4
11
1.5
11
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
11
0.5
Больше Меньше
24
4
7
21
1.5
21
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 28 23 2 3 64 - 20 71
2.
Лацио
 Заявка 28 16 7 5 44 - 19 55
3.
Милан
 Заявка 28 15 6 7 48 - 36 51
4.
Интер Милан
 Заявка 28 16 2 10 47 - 32 50
5.
Рома
 Заявка 28 15 5 8 38 - 26 50
6.
Аталанта
 Заявка 28 14 6 8 47 - 32 48
7.
Ювентус
 Заявка 28 18 5 5 46 - 22 44
8.
Фиорентина
 Заявка 28 11 7 10 33 - 31 40
9.
Болонья
 Заявка 28 11 7 10 36 - 36 40
10.
Торино
 Заявка 28 10 8 10 30 - 34 38
11.
Удинезе
 Заявка 28 9 11 8 37 - 34 38
12.
Сассуоло
 Заявка 28 10 7 11 36 - 41 37
13.
Монца
 Заявка 28 9 7 12 32 - 39 34
14.
Эмполи
 Заявка 28 7 10 11 25 - 36 31
15.
Салернитана
 Заявка 28 6 10 12 32 - 48 28
16.
Лечче
 Заявка 28 6 9 13 24 - 33 27
17.
Специя
 Заявка 28 5 10 13 24 - 44 25
18.
Верона
 Заявка 28 4 7 17 22 - 42 19
19.
Сампдория
 Заявка 28 3 6 19 16 - 47 15
20.
Кремонезе
 Заявка 28 1 10 17 23 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 14 11 1 2 33 - 13 34
2.
Интер Милан
 Заявка 15 11 0 4 27 - 8 33
3.
Милан
 Заявка 13 9 2 2 28 - 17 29
4.
Рома
 Заявка 14 9 1 4 20 - 9 28
5.
Лацио
 Заявка 14 8 3 3 23 - 12 27
6.
Болонья
 Заявка 15 7 5 3 20 - 10 26
7.
Фиорентина
 Заявка 14 6 4 4 19 - 19 22
8.
Аталанта
 Заявка 13 6 3 4 24 - 16 21
9.
Сассуоло
 Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
10.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 34 - 12 21
11.
Торино
 Заявка 13 5 4 4 11 - 12 19
12.
Удинезе
 Заявка 13 4 7 2 22 - 15 19
13.
Эмполи
 Заявка 14 5 4 5 13 - 15 19
14.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
15.
Специя
 Заявка 15 3 8 4 16 - 21 17
16.
Салернитана
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
17.
Верона
 Заявка 14 4 2 8 15 - 22 14
18.
Лечче
 Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
19.
Сампдория
 Заявка 14 1 4 9 6 - 19 7
20.
Кремонезе
 Заявка 14 1 3 10 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 14 12 1 1 31 - 7 37
2.
Лацио
 Заявка 14 8 4 2 21 - 7 28
3.
Аталанта
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
4.
Ювентус
 Заявка 13 7 2 4 12 - 10 23
5.
Рома
 Заявка 14 6 4 4 18 - 17 22
6.
Милан
 Заявка 15 6 4 5 20 - 19 22
7.
Торино
 Заявка 15 5 4 6 19 - 22 19
8.
Удинезе
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
9.
Фиорентина
 Заявка 14 5 3 6 14 - 12 18
10.
Интер Милан
 Заявка 13 5 2 6 20 - 24 17
11.
Сассуоло
 Заявка 14 4 4 6 18 - 25 16
12.
Монца
 Заявка 13 4 3 6 13 - 21 15
13.
Лечче
 Заявка 15 4 3 8 11 - 16 15
14.
Болонья
 Заявка 13 4 2 7 16 - 26 14
15.
Эмполи
 Заявка 14 2 6 6 12 - 21 12
16.
Салернитана
 Заявка 14 2 6 6 13 - 28 12
17.
Специя
 Заявка 13 2 2 9 8 - 23 8
18.
Сампдория
 Заявка 14 2 2 10 10 - 28 8
19.
Кремонезе
 Заявка 14 0 7 7 15 - 27 7
20.
Верона
 Заявка 14 0 5 9 7 - 20 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Специя Нзола М'Бала 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 11
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Фиорентина Амрабат Софьян 10
Удинезе Бекао Родриго 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лечче - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 апреля 2023, осталось 2 дня 12 часов 10 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 0:2 – на это поставили 37.2% пользователей.
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    • Прогнозы 43
    Лечче 0% (0)
    X 0% (0)
    Наполи 100% (43)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лечче
    Ничья
    Наполи
    6.49
    3.90
    6.50
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    Прогнозы на матч Лечче - Наполи

    Исход игры
    Лечче
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Наполи
    100% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.1% (23)
    Меньше
    43.9% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    39.02% (16)
    Нет
    60.98% (25)
    Популярный счёт
    0:2 Наполи
    37.2% (16)
    1:2 Наполи
    30.2% (13)
    0:3 Наполи
    9.3% (4)
    0:5 Наполи
    4.7% (2)
    0:1 Наполи
    4.7% (2)
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