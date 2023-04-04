Тур: 29. Стадион: Виа дель Маре.
История личных встреч
Лечче
Наполи
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Среднее время на гол
90
75
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
2.2
2
Среднее время на гол
40
45
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.67
1.56
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
54
57
Бомбардиры внутри турнира
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стрефецца Габриэль
|7 (1)
|0.25
|Коломбо Лоренцо
|4
|0.14
|Сисей Ассан
|4
|0.14
|Баскиротто Федерико
|3
|0.11
|Гонсалес Джоан
|1
|0.04
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.04
|Банда Ламек
|1
|0.04
|Блен Алексис
|1
|0.04
|Юлманд Мортен
|0
|0
|Юмтити Самуэль
|0
|0
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
|Гендрей Валентин
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|21
|0.75
|Кварацхелия Хвича
|12 (2)
|0.43
|Элмас Эльиф
|6 (1)
|0.21
|Зелиньски Пётр
|3
|0.11
|Лосано Ирвинг
|3 (1)
|0.11
|Политано Маттео
|3 (2)
|0.11
|Симеоне Джованни
|3
|0.11
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|2
|0.07
|Ррахмани Амир
|2
|0.07
|Мин-Чжэ Ким
|2
|0.07
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.04
|Оливера Матиас
|1
|0.04
|Лоботка Станислав
|1
|0.04
|Жуан Жезус
|1
|0.04
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.04
|Распадори Джакомо
|1
|0.04
|Руй Мариу
|0
|0
|Гаэтано Джанлука
|0
|0
Карточки
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлманд Мортен
|7
|1
|Гонсалес Джоан
|6
|0
|Юмтити Самуэль
|5
|0
|Блен Алексис
|5
|0
|Баскиротто Федерико
|5
|0
|Галло Антонино
|3
|1
|Ди Франческо Федерико
|4
|0
|Стрефецца Габриэль
|4
|0
|Коломбо Лоренцо
|4
|0
|Банда Ламек
|4
|0
|Мале Юссеф
|3
|0
|Гендрей Валентин
|3
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|3
|0
|Понграчич Марин
|2
|0
|Туиа Алессандро
|1
|0
|Фальконе Владимиро
|1
|0
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
|Уден Реми
|1
|0
|Сисей Ассан
|1
|0
|Марко Барони
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лучано Спаллетти
|3
|1
|Мин-Чжэ Ким
|4
|0
|Осимхен Виктор
|4
|0
|Н'Домбеле Тангай
|4
|0
|Руй Мариу
|2
|1
|Лосано Ирвинг
|3
|0
|Элмас Эльиф
|3
|0
|Жуан Жезус
|2
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0
|Зелиньски Пётр
|2
|0
|Лоботка Станислав
|2
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|2
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Симеоне Джованни
|1
|0
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Оливера Матиас
|1
|0
|Эстигор Лео
|1
|0
|Дзербин Алессио
|1
|0
|Распадори Джакомо
|1
|0
Результаты матчей
Лечче
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Наполи
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
2
7
Волевые поражения
7
0
Лечче
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Наполи
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
11
5
Волевые поражения
11
33
Лечче
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
54% (15)
21% (6)
Наполи
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
25% (7)
32% (9)
Сухие победы
7
9
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
13
12
Волевые поражения
18
33
Голы по времени матча
Забито
11
30
7 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 17
2 Забивали первыми 8
19 Не забивали 16
0
0%
2
7%
1-15
4
36%
4
13%
16-30
3
27%
7
23%
31-45
3
27%
5
17%
46-60
1
9%
5
17%
61-75
0
0%
7
23%
76-90
Пропущено
19
8
13 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 7
5
26%
1
13%
1-15
6
32%
3
38%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
2
11%
3
38%
46-60
3
16%
1
13%
61-75
1
5%
0
0%
76-90
Забито
13
33
7 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 11
20 Не забивали 16
1
8%
5
15%
1-15
1
8%
4
12%
16-30
5
38%
7
21%
31-45
2
15%
4
12%
46-60
2
15%
6
18%
61-75
2
15%
7
21%
76-90
Пропущено
14
13
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
4
29%
4
31%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
2
14%
3
23%
61-75
1
7%
2
15%
76-90
Забито
24
63
14 В 1-м тайме 29
10 Во 2-м тайме 34
8 Забивали первыми 19
11 Не забивали 4
1
4%
7
11%
1-15
5
21%
8
13%
16-30
8
33%
14
22%
31-45
5
21%
9
14%
46-60
3
13%
11
17%
61-75
2
8%
14
22%
76-90
Пропущено
33
21
21 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
19 Пропускали первыми 8
23 Не пропускали 15
7
21%
1
5%
1-15
8
24%
5
24%
16-30
6
18%
4
19%
31-45
5
15%
5
24%
46-60
5
15%
4
19%
61-75
2
6%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эмполи - Лечче 1:0 Лечче - Триестина 0:0 Фиорентина - Лечче 1:0 Пьяченца - Лечче 0:0
Лечче - ФералпиСало 0:0 Лечче - Порденоне 0:0 Лечче - Торино 0:2 Интер Милан - Лечче 2:0 Тренто - Лечче 2:0 Лечче - Арциньяно 2:1 Лечче - Сассуоло 0:1 Ювентус (до 23 лет) - Лечче 0:2 Аталанта - Лечче 1:2 Лечче - Рома 1:1 Лечче - Новара 3:1 НибионноОггионо - Лечче 1:0 Кремонезе - Лечче 0:2 Лечче - Альбинолеффе 2:1 Мантуя - Лечче 2:0 Лечче - Салернитана 1:2
Наполи
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Наполи - Милан 0:4 Торино - Наполи 0:4 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Наполи - Аталанта 2:0
Наполи - Лацио 0:1 Эмполи - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Сассуоло - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Рома 2:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 2:2 Наполи - Ювентус 5:1 Сампдория - Наполи 0:2 Интер Милан - Наполи 1:0 Наполи - Лилль 1:4 Наполи - Вильярреал 2:3 Кристал Пэлас - Наполи 1:3 Антальяспор - Наполи 2:3
Результаты матчей
Лечче
Наполи
Точный счет
1:1
5 раз 38%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:2
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
7 раз 50%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 25%
1:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:2
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
4:0
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 39%
1
10 раз 36%
2
7 раз 25%
2
10 раз 36%
3
5 раз 18%
0
4 раза 14%
4
4 раза 14%
1
3 раза 11%
5
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Лечче
Наполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
122
310
104
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
122
411
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1711
Больше Меньше
244
721
217
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|23
|2
|3
|64 - 20
|71
|2.
|Заявка
|28
|16
|7
|5
|44 - 19
|55
|3.
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|48 - 36
|51
|4.
|Заявка
|28
|16
|2
|10
|47 - 32
|50
|5.
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|38 - 26
|50
|6.
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|47 - 32
|48
|7.
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|46 - 22
|44
|8.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|33 - 31
|40
|9.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|36 - 36
|40
|10.
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|30 - 34
|38
|11.
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|37 - 34
|38
|12.
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|36 - 41
|37
|13.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|32 - 39
|34
|14.
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|25 - 36
|31
|15.
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|32 - 48
|28
|16.
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|24 - 33
|27
|17.
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|24 - 44
|25
|18.
|Заявка
|28
|4
|7
|17
|22 - 42
|19
|19.
|Заявка
|28
|3
|6
|19
|16 - 47
|15
|20.
|Заявка
|28
|1
|10
|17
|23 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|33 - 13
|34
|2.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|27 - 8
|33
|3.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|28 - 17
|29
|4.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 9
|28
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 12
|27
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 10
|26
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 19
|22
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 16
|21
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|10.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|34 - 12
|21
|11.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|11 - 12
|19
|12.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|22 - 15
|19
|13.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 15
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|15.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|16 - 21
|17
|16.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|17.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 22
|14
|18.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 17
|12
|19.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|6 - 19
|7
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|8 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|31 - 7
|37
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|21 - 7
|28
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 16
|27
|4.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|12 - 10
|23
|5.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 17
|22
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 22
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 12
|18
|10.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 24
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 25
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|13.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|11 - 16
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 26
|14
|15.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 21
|12
|16.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 28
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 23
|8
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 28
|8
|19.
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|15 - 27
|7
|20.
|Заявка
|14
|0
|5
|9
|7 - 20
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|14 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|12 (10)
|Специя
|Нзола М'Бала
|12 (2)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 9
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|10
|Удинезе
|Бекао Родриго
|10
Прогнозы на матч Лечче - Наполи
Исход игры
Лечче
0% (0)
Ничья
0% (0)
Наполи
100% (43)
Тотал 2.5
Больше
56.1% (23)
Меньше
43.9% (18)
Обе команды забьют
Да
39.02% (16)
Нет
60.98% (25)
Популярный счёт
0:2 Наполи
37.2% (16)
1:2 Наполи
30.2% (13)
0:3 Наполи
9.3% (4)
0:5 Наполи
4.7% (2)
0:1 Наполи
4.7% (2)
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