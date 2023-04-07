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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Марченаро Маттео
Милан
 
Позже
Эмполи

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 127
Милан 97.6% (124)
X 2.4% (3)
Эмполи 0% (0)
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Милан
Ничья
Эмполи
1.40
9.50
9.91
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
28
Тиав
Малик
23
Томори
Фикайо
19
Эрнандес
Тео
4
Беннасер
Исмаэль
8
Тонали
Сандро
56
Салемакерс
Алексис
32
Побега
Томмазо
12
Ребич
Анте
27
Ориги
Дивок
1
Перизан
Самуэле
24
Эбюэхи
Тайронн
6
Де
Винтер
Кони
33
Луперто
Себастьяно
65
Паризи
Фабьяно
21
Фаццини
Якопо
18
Марин
Рэзван
25
Бандинелли
Филиппо
35
Бальданци
Томмазо
19
Капуто
Франческо
91
Пикколи
Роберто
Милан
4-2-3-1
Эмполи
4-3-1-2

История личных встреч

Милан
Эмполи

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

13 матчей

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

СA
1:3
СA
1:0
СA
2:4
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:4
СA
2:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:3
СA
0:1

Голы

Всего голов

8
19

Голов в среднем за матч

1.33
2.71

Среднее время на гол

67
33

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.43
0.83

Среднее время на гол

63
108

Всего голов

18
24

Голов в среднем за матч

1.38
1.85

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

65
48

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 10 0.36
Жиру Оливье 8 (1) 0.29
Диас Браим 5 0.18
Мессиас Жуниор 4 0.14
Эрнандес Тео 3 (1) 0.11
Ребич Анте 3 0.11
Тонали Сандро 2 0.07
Ориги Дивок 2 0.07
Калабрия Давиде 1 0.04
Беннасер Исмаэль 1 0.04
Салемакерс Алексис 1 0.04
Томори Фикайо 1 0.04
Балло-Туре Фоде 1 0.04
Калюлю Пьер 1 0.04
Побега Томмазо 1 0.04
Ибрагимович Златан 1 (1) 0.04
Татарушану Чиприан 0 0
Крунич Раде 0 0
Де Кетеларе Шарль 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальданци Томмазо 4 0.14
Камбьяги Николо 3 0.11
Капуто Франческо 2 (1) 0.07
Марин Рэзван 2 0.07
Эбюэхи Тайронн 2 0.07
Сатриано Мартин 2 0.07
Бандинелли Филиппо 2 0.07
Паризи Фабьяно 2 0.07
Ламмерс Сэм 1 0.04
Байрами Недим 1 0.04
Дестро Маттиа 1 0.04
Хаас Николас 1 0.04
Луперто Себастьяно 1 0.04
Виньято Эмануэль 1 0.04
Хендерсон Лиам 0 0
Стоянович Петар 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиру Оливье 7 1
Леау Рафаэл 6 1
Тонали Сандро 7 0
Крунич Раде 6 0
Беннасер Исмаэль 5 0
Эрнандес Тео 5 0
Кьяер Симон 4 0
Ребич Анте 4 0
Калабрия Давиде 4 0
Калюлю Пьер 4 0
Томори Фикайо 3 0
Тиав Малик 3 0
Диас Браим 2 0
Габбия Маттео 2 0
Мессиас Жуниор 2 0
Де Кетеларе Шарль 2 0
Побега Томмазо 2 0
Стефано Пиоли 2 0
Ориги Дивок 1 0
Адли Ясин 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Лазетич Марко 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 7 2
Хендерсон Лиам 8 0
Паризи Фабьяно 6 1
Бандинелли Филиппо 7 0
Марин Рэзван 7 0
Луперто Себастьяно 3 2
Фаццини Якопо 4 0
Занетти Паоло 2 1
Стоянович Петар 3 0
Викарио Гульельмо 3 0
Исмайли Ардиан 3 0
Сатриано Мартин 3 0
Де Винтер Кони 3 0
Дестро Маттиа 2 0
Хаас Николас 2 0
Грасси Альберто 2 0
Тонелли Лоренцо 0 1
Капуто Франческо 1 0
Байрами Недим 1 0
Какаче Либерато 1 0
Камбьяги Николо 1 0
Бальданци Томмазо 1 0

Результаты матчей

Милан
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
8% (1)
31% (4)
Эмполи
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

6
10
Милан
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Эмполи
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
9

Волевые поражения

17
11
Милан
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
46% (13)
36% (10)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
21% (6)
36% (10)
Эмполи
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
50% (14)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

21
9

Волевые поражения

23
21

Голы по времени матча

Забито

26
12
12 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 8
15 Не забивали 18
3
12%
1
8%
1-15
6
23%
2
17%
16-30
3
12%
2
17%
31-45
5
19%
2
17%
46-60
4
15%
2
17%
61-75
5
19%
3
25%
76-90

Пропущено

19
21
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
1
5%
4
19%
1-15
6
32%
1
5%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
3
16%
3
14%
46-60
3
16%
4
19%
61-75
5
26%
6
29%
76-90

Забито

20
14
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
4
20%
1
7%
1-15
2
10%
2
14%
16-30
2
10%
2
14%
31-45
2
10%
2
14%
46-60
5
25%
4
29%
61-75
5
25%
3
21%
76-90

Пропущено

19
14
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
3
21%
16-30
5
26%
2
14%
31-45
2
11%
2
14%
46-60
3
16%
2
14%
61-75
3
16%
5
36%
76-90

Забито

46
26
20 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 16
4 Не забивали 7
7
15%
2
8%
1-15
8
17%
4
15%
16-30
5
11%
4
15%
31-45
7
15%
4
15%
46-60
9
20%
6
23%
61-75
10
22%
6
23%
76-90

Пропущено

38
35
19 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 20
4
11%
4
11%
1-15
9
24%
4
11%
16-30
6
16%
5
14%
31-45
5
13%
5
14%
46-60
6
16%
6
17%
61-75
8
21%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Наполи - Милан 0:4 Удинезе - Милан 3:1 Милан - Салернитана 1:1 Тоттенхэм - Милан 0:0
Фиорентина - Милан 2:1 Милан - Аталанта 2:0 Монца - Милан 0:1 Милан - Тоттенхэм 1:0 Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Милан 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Лацио - Милан 4:0 Милан - Интер Милан 0:3 Лечче - Милан 2:2 Милан - Торино 0:1 Милан - Рома 2:2 Салернитана - Милан 1:2 ПСВ - Милан 3:0 Ливерпуль - Милан 4:1 Арсенал - Милан 2:1
Эмполи
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эмполи - Лечче 1:0 Аталанта - Эмполи 2:1 Эмполи - Удинезе 0:1 Монца - Эмполи 2:1
Эмполи - Наполи 0:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Эмполи - Специя 2:2 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Торино 2:2 Интер Милан - Эмполи 0:1 Эмполи - Сампдория 1:0 Лацио - Эмполи 2:2 Удинезе - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 2:1 Эмполи - Монако 0:1 Эмполи - Вулверхэмптон 1:1 Штурм - Эмполи 1:2 Эмполи - Кремонезе 2:0 Наполи - Эмполи 2:0 Эмполи - Сассуоло 1:0

Результаты матчей

Милан
Эмполи

Точный счет

2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 54%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
1:1
5 раз 18%
2:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
11 раз 39%
1
8 раз 29%
0
4 раза 14%
4
3 раза 11%
3
2 раза 7%
1
15 раз 54%
0
8 раз 29%
2
5 раз 18%

Тоталы голов в матче

Милан
Эмполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
1.5
Больше Меньше
3
11
3
10
2.5
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
4
6
9
1.5
2
12
2
13
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
4
0.5
Больше Меньше
20
8
16
12
1.5
5
23
5
23
2.5
3
25
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 2:1 Заявка 29 24 2 3 66 - 21 74
2.
Лацио
 Заявка 28 16 7 5 44 - 19 55
3.
Милан
 Заявка 28 15 6 7 48 - 36 51
4.
Интер Милан
 Заявка 29 16 3 10 48 - 33 51
5.
Рома
 Заявка 28 15 5 8 38 - 26 50
6.
Аталанта
 Заявка 28 14 6 8 47 - 32 48
7.
Ювентус
 Заявка 28 18 5 5 46 - 22 44
8.
Фиорентина
 Заявка 28 11 7 10 33 - 31 40
9.
Болонья
 Заявка 28 11 7 10 36 - 36 40
10.
Торино
 Заявка 28 10 8 10 30 - 34 38
11.
Удинезе
 Заявка 28 9 11 8 37 - 34 38
12.
Сассуоло
 Заявка 28 10 7 11 36 - 41 37
13.
Монца
 Заявка 28 9 7 12 32 - 39 34
14.
Эмполи
 Заявка 28 7 10 11 25 - 36 31
15.
Салернитана
 Заявка 29 6 11 12 33 - 49 29
16.
Лечче
 1:2 Заявка 29 6 9 14 25 - 35 27
17.
Специя
 Заявка 28 5 10 13 24 - 44 25
18.
Верона
 Заявка 28 4 7 17 22 - 42 19
19.
Сампдория
 Заявка 28 3 6 19 16 - 47 15
20.
Кремонезе
 Заявка 28 1 10 17 23 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 2:1 Заявка 14 11 1 2 33 - 13 34
2.
Интер Милан
 Заявка 15 11 0 4 27 - 8 33
3.
Милан
 Заявка 13 9 2 2 28 - 17 29
4.
Рома
 Заявка 14 9 1 4 20 - 9 28
5.
Лацио
 Заявка 14 8 3 3 23 - 12 27
6.
Болонья
 Заявка 15 7 5 3 20 - 10 26
7.
Фиорентина
 Заявка 14 6 4 4 19 - 19 22
8.
Аталанта
 Заявка 13 6 3 4 24 - 16 21
9.
Сассуоло
 Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
10.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 34 - 12 21
11.
Торино
 Заявка 13 5 4 4 11 - 12 19
12.
Удинезе
 Заявка 13 4 7 2 22 - 15 19
13.
Эмполи
 Заявка 14 5 4 5 13 - 15 19
14.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
15.
Салернитана
 Заявка 15 4 5 6 20 - 21 17
16.
Специя
 Заявка 15 3 8 4 16 - 21 17
17.
Верона
 Заявка 14 4 2 8 15 - 22 14
18.
Лечче
 1:2 Заявка 14 2 6 6 14 - 19 12
19.
Сампдория
 Заявка 14 1 4 9 6 - 19 7
20.
Кремонезе
 Заявка 14 1 3 10 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 2:1 Заявка 15 13 1 1 33 - 8 40
2.
Лацио
 Заявка 14 8 4 2 21 - 7 28
3.
Аталанта
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
4.
Ювентус
 Заявка 13 7 2 4 12 - 10 23
5.
Рома
 Заявка 14 6 4 4 18 - 17 22
6.
Милан
 Заявка 15 6 4 5 20 - 19 22
7.
Торино
 Заявка 15 5 4 6 19 - 22 19
8.
Удинезе
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
9.
Фиорентина
 Заявка 14 5 3 6 14 - 12 18
10.
Интер Милан
 Заявка 14 5 3 6 21 - 25 18
11.
Сассуоло
 Заявка 14 4 4 6 18 - 25 16
12.
Монца
 Заявка 13 4 3 6 13 - 21 15
13.
Лечче
 1:2 Заявка 15 4 3 8 11 - 16 15
14.
Болонья
 Заявка 13 4 2 7 16 - 26 14
15.
Эмполи
 Заявка 14 2 6 6 12 - 21 12
16.
Салернитана
 Заявка 14 2 6 6 13 - 28 12
17.
Специя
 Заявка 13 2 2 9 8 - 23 8
18.
Сампдория
 Заявка 14 2 2 10 10 - 28 8
19.
Кремонезе
 Заявка 14 0 7 7 15 - 27 7
20.
Верона
 Заявка 14 0 5 9 7 - 20 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Специя Нзола М'Бала 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 11
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Фиорентина Амрабат Софьян 10
Салернитана Кулибали Лассана 10
Весь список
  • До матча
  • Доброго времени суток вам, уважаемые поклонники спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к итальянскому футболу. В рамках 29-го тура чемпионата Италии сойдутся лицом к лицу игроки «Милана» и «Эмполи». Встреча состоится в Милане, на стадионе «Сан-Сиро». Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Siro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Эмполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 апреля 2023, осталось считанные секунды.

    Главный судья: Марченаро Маттео

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 51.6% пользователей.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Милан - Эмполи

Исход игры
Милан
97.7% (125)
Ничья
2.3% (3)
Эмполи
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
30.09% (34)
Меньше
69.91% (79)
Обе команды забьют
Да
23.89% (27)
Нет
76.11% (86)
Популярный счёт
2:0 Милан
51.6% (66)
2:1 Милан
12.5% (16)
1:0 Милан
7.8% (10)
3:0 Милан
6.3% (8)
3:1 Милан
5.5% (7)
1:1 Ничья
2.3% (3)
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