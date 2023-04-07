—

Доброго времени суток вам, уважаемые поклонники спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к итальянскому футболу. В рамках 29-го тура чемпионата Италии сойдутся лицом к лицу игроки «Милана» и «Эмполи». Встреча состоится в Милане, на стадионе «Сан-Сиро». Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!