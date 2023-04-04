Тур: 29. Стадион: Сан-Сиро.
История личных встреч
Милан
Эмполи
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
13 матчей
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
19
Голов в среднем за матч
1.33
2.71
Среднее время на гол
67
33
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.43
0.83
Среднее время на гол
63
108
Всего голов
18
24
Голов в среднем за матч
1.38
1.85
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
65
48
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леау Рафаэл
|10
|0.36
|Жиру Оливье
|8 (1)
|0.29
|Диас Браим
|5
|0.18
|Мессиас Жуниор
|4
|0.14
|Эрнандес Тео
|3 (1)
|0.11
|Ребич Анте
|3
|0.11
|Тонали Сандро
|2
|0.07
|Ориги Дивок
|2
|0.07
|Калабрия Давиде
|1
|0.04
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.04
|Салемакерс Алексис
|1
|0.04
|Томори Фикайо
|1
|0.04
|Балло-Туре Фоде
|1
|0.04
|Калюлю Пьер
|1
|0.04
|Побега Томмазо
|1
|0.04
|Ибрагимович Златан
|1 (1)
|0.04
|Татарушану Чиприан
|0
|0
|Крунич Раде
|0
|0
|Де Кетеларе Шарль
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальданци Томмазо
|4
|0.14
|Камбьяги Николо
|3
|0.11
|Капуто Франческо
|2 (1)
|0.07
|Марин Рэзван
|2
|0.07
|Эбюэхи Тайронн
|2
|0.07
|Сатриано Мартин
|2
|0.07
|Бандинелли Филиппо
|2
|0.07
|Паризи Фабьяно
|2
|0.07
|Ламмерс Сэм
|1
|0.04
|Байрами Недим
|1
|0.04
|Дестро Маттиа
|1
|0.04
|Хаас Николас
|1
|0.04
|Луперто Себастьяно
|1
|0.04
|Виньято Эмануэль
|1
|0.04
|Хендерсон Лиам
|0
|0
|Стоянович Петар
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиру Оливье
|7
|1
|Леау Рафаэл
|6
|1
|Тонали Сандро
|7
|0
|Крунич Раде
|6
|0
|Беннасер Исмаэль
|5
|0
|Эрнандес Тео
|5
|0
|Кьяер Симон
|4
|0
|Ребич Анте
|4
|0
|Калабрия Давиде
|4
|0
|Калюлю Пьер
|4
|0
|Томори Фикайо
|3
|0
|Тиав Малик
|3
|0
|Диас Браим
|2
|0
|Габбия Маттео
|2
|0
|Мессиас Жуниор
|2
|0
|Де Кетеларе Шарль
|2
|0
|Побега Томмазо
|2
|0
|Стефано Пиоли
|2
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Лазетич Марко
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|7
|2
|Хендерсон Лиам
|8
|0
|Паризи Фабьяно
|6
|1
|Бандинелли Филиппо
|7
|0
|Марин Рэзван
|7
|0
|Луперто Себастьяно
|3
|2
|Фаццини Якопо
|4
|0
|Занетти Паоло
|2
|1
|Стоянович Петар
|3
|0
|Викарио Гульельмо
|3
|0
|Исмайли Ардиан
|3
|0
|Сатриано Мартин
|3
|0
|Де Винтер Кони
|3
|0
|Дестро Маттиа
|2
|0
|Хаас Николас
|2
|0
|Грасси Альберто
|2
|0
|Тонелли Лоренцо
|0
|1
|Капуто Франческо
|1
|0
|Байрами Недим
|1
|0
|Какаче Либерато
|1
|0
|Камбьяги Николо
|1
|0
|Бальданци Томмазо
|1
|0
Результаты матчей
Милан
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
8% (1)
31% (4)
Эмполи
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
9
0
Волевые поражения
6
10
Милан
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Эмполи
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
12
9
Волевые поражения
17
11
Милан
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
46% (13)
36% (10)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
21% (6)
36% (10)
Эмполи
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
50% (14)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
21
9
Волевые поражения
23
21
Голы по времени матча
Забито
26
12
12 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 8
15 Не забивали 18
3
12%
1
8%
1-15
6
23%
2
17%
16-30
3
12%
2
17%
31-45
5
19%
2
17%
46-60
4
15%
2
17%
61-75
5
19%
3
25%
76-90
Пропущено
19
21
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
1
5%
4
19%
1-15
6
32%
1
5%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
3
16%
3
14%
46-60
3
16%
4
19%
61-75
5
26%
6
29%
76-90
Забито
20
14
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
4
20%
1
7%
1-15
2
10%
2
14%
16-30
2
10%
2
14%
31-45
2
10%
2
14%
46-60
5
25%
4
29%
61-75
5
25%
3
21%
76-90
Пропущено
19
14
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
3
21%
16-30
5
26%
2
14%
31-45
2
11%
2
14%
46-60
3
16%
2
14%
61-75
3
16%
5
36%
76-90
Забито
46
26
20 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 16
4 Не забивали 7
7
15%
2
8%
1-15
8
17%
4
15%
16-30
5
11%
4
15%
31-45
7
15%
4
15%
46-60
9
20%
6
23%
61-75
10
22%
6
23%
76-90
Пропущено
38
35
19 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 20
4
11%
4
11%
1-15
9
24%
4
11%
16-30
6
16%
5
14%
31-45
5
13%
5
14%
46-60
6
16%
6
17%
61-75
8
21%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Наполи - Милан 0:4 Удинезе - Милан 3:1 Милан - Салернитана 1:1 Тоттенхэм - Милан 0:0
Фиорентина - Милан 2:1 Милан - Аталанта 2:0 Монца - Милан 0:1 Милан - Тоттенхэм 1:0 Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Милан 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Лацио - Милан 4:0 Милан - Интер Милан 0:3 Лечче - Милан 2:2 Милан - Торино 0:1 Милан - Рома 2:2 Салернитана - Милан 1:2 ПСВ - Милан 3:0 Ливерпуль - Милан 4:1 Арсенал - Милан 2:1
Эмполи
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эмполи - Лечче 1:0 Аталанта - Эмполи 2:1 Эмполи - Удинезе 0:1 Монца - Эмполи 2:1
Эмполи - Наполи 0:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Эмполи - Специя 2:2 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Торино 2:2 Интер Милан - Эмполи 0:1 Эмполи - Сампдория 1:0 Лацио - Эмполи 2:2 Удинезе - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 2:1 Эмполи - Монако 0:1 Эмполи - Вулверхэмптон 1:1 Штурм - Эмполи 1:2 Эмполи - Кремонезе 2:0 Наполи - Эмполи 2:0 Эмполи - Сассуоло 1:0
Результаты матчей
Милан
Эмполи
Точный счет
2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 54%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
Точный счет
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
Точный счет
2:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
1:1
5 раз 18%
2:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
11 раз 39%
1
8 раз 29%
0
4 раза 14%
4
3 раза 11%
3
2 раза 7%
1
15 раз 54%
0
8 раз 29%
2
5 раз 18%
Тоталы голов в матче
Милан
Эмполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
311
310
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
104
69
212
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
244
Больше Меньше
208
1612
523
523
325
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|23
|2
|3
|64 - 20
|71
|2.
|Заявка
|28
|16
|7
|5
|44 - 19
|55
|3.
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|48 - 36
|51
|4.
|Заявка
|28
|16
|2
|10
|47 - 32
|50
|5.
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|38 - 26
|50
|6.
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|47 - 32
|48
|7.
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|46 - 22
|44
|8.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|33 - 31
|40
|9.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|36 - 36
|40
|10.
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|30 - 34
|38
|11.
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|37 - 34
|38
|12.
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|36 - 41
|37
|13.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|32 - 39
|34
|14.
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|25 - 36
|31
|15.
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|32 - 48
|28
|16.
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|24 - 33
|27
|17.
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|24 - 44
|25
|18.
|Заявка
|28
|4
|7
|17
|22 - 42
|19
|19.
|Заявка
|28
|3
|6
|19
|16 - 47
|15
|20.
|Заявка
|28
|1
|10
|17
|23 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|33 - 13
|34
|2.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|27 - 8
|33
|3.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|28 - 17
|29
|4.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 9
|28
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 12
|27
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 10
|26
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 19
|22
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 16
|21
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|10.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|34 - 12
|21
|11.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|11 - 12
|19
|12.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|22 - 15
|19
|13.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 15
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|15.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|16 - 21
|17
|16.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|17.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 22
|14
|18.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 17
|12
|19.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|6 - 19
|7
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|8 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|31 - 7
|37
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|21 - 7
|28
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 16
|27
|4.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|12 - 10
|23
|5.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 17
|22
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 22
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 12
|18
|10.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 24
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 25
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|13.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|11 - 16
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 26
|14
|15.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 21
|12
|16.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 28
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 23
|8
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 28
|8
|19.
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|15 - 27
|7
|20.
|Заявка
|14
|0
|5
|9
|7 - 20
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|14 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|12 (10)
|Специя
|Нзола М'Бала
|12 (2)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 9
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|10
|Удинезе
|Бекао Родриго
|10
Прогнозы на матч Милан - Эмполи
Исход игры
Милан
97.7% (42)
Ничья
2.3% (1)
Эмполи
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
29.27% (12)
Меньше
70.73% (29)
Обе команды забьют
Да
21.95% (9)
Нет
78.05% (32)
Популярный счёт
2:0 Милан
58.1% (25)
2:1 Милан
14% (6)
1:0 Милан
7% (3)
3:0 Милан
4.7% (2)
3:1 Милан
4.7% (2)
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