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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Luca Zufferli
Кремонезе
1:0
Первый тайм: 40'
Эмполи
0'
1:0
4' Гол
Дессерс Сириль
15' Желтая карточка
Серникола Леонардо
1:0. Гол Сириля Дессерса (видео)...

Ход матча

4'
Дессерс Сириль
(Серникола Леонардо)
1:0
15'
Серникола Леонардо
 
40'
 
Валюкевич Себастьян
Де Винтер Кони

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 133
Кремонезе 19.5% (26)
X 49.6% (66)
Эмполи 30.8% (41)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Кремонезе
Ничья
Эмполи
3.30
4.10
9.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Карнесекки
Марко
17
Серникола
Леонардо
5
Васкес
Хоан
44
Лочошвили
Лука
3
Валери
Эмануэле
6
Пикель
Шарль
28
Мейте
Суалихо
19
Кастаньетти
Микеле
27
Гальдамес
Пабло
74
Цаджу
Франк
90
Дессерс
Сириль
1
Перизан
Самуэле
24
Эбюэхи
Тайронн
6
Де
Винтер
Кони
33
Луперто
Себастьяно
65
Паризи
Фабьяно
21
Фаццини
Якопо
18
Марин
Рэзван
25
Бандинелли
Филиппо
35
Бальданци
Томмазо
19
Капуто
Франческо
91
Пикколи
Роберто
Кремонезе
4-3-1-2
Эмполи
4-3-1-2

История личных встреч

Кремонезе
Эмполи

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

СA
2:0
СB
2:2
СB
1:0
СB
2:3
К
1:0
СB
1:1
СB
1:1
СB
1:1

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Среднее время на гол

72
60

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.38
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
90

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дессерс Сириль 6 0.2
Чофани Даниэль 6 (3) 0.2
Окереке Давид 5 (1) 0.17
Серникола Леонардо 2 0.07
Валери Эмануэле 2 0.07
Цаджу Франк 2 0.07
Гильоне Паоло 1 0.03
Лочошвили Лука 1 0.03
Буонаюто Кристиан 1 0.03
Пикель Шарль 1 0.03
Мейте Суалихо 0 0
Кастаньетти Микеле 0 0
Эскаланте Гонсало 0 0
Карнесекки Марко 0 0
Квальята Джакомо 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальданци Томмазо 4 0.13
Камбьяги Николо 3 0.1
Капуто Франческо 2 (1) 0.07
Марин Рэзван 2 0.07
Эбюэхи Тайронн 2 0.07
Ламмерс Сэм 2 0.07
Байрами Недим 2 0.07
Сатриано Мартин 2 0.07
Бандинелли Филиппо 2 0.07
Паризи Фабьяно 2 0.07
Дестро Маттиа 1 0.03
Хаас Николас 1 0.03
Луперто Себастьяно 1 0.03
Виньято Эмануэль 1 0.03
Хендерсон Лиам 0 0
Стоянович Петар 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Серникола Леонардо 9 0
Пикель Шарль 8 0
Васкес Хоан 6 0
Мейте Суалихо 5 0
Бьянкетти Маттео 5 0
Окереке Давид 4 0
Лочошвили Лука 4 0
Феррари Алекс 3 0
Дессерс Сириль 3 0
Айву Эмануэль 3 0
Афена-Гьян Феликс 3 0
Кирикеш Влад 2 0
Кастаньетти Микеле 2 0
Буонаюто Кристиан 2 0
Гильоне Паоло 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Валери Эмануэле 2 0
Эскаланте Гонсало 0 1
Чофани Даниэль 1 0
Бенасси Марко 1 0
Хендри Джек 1 0
Аскасибар Сантьяго 1 0
Цаджу Франк 1 0
Карнесекки Марко 1 0
Massimiliano Alvini 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 7 2
Хендерсон Лиам 8 0
Паризи Фабьяно 6 1
Бандинелли Филиппо 7 0
Марин Рэзван 7 0
Луперто Себастьяно 3 2
Сатриано Мартин 4 0
Фаццини Якопо 4 0
Занетти Паоло 2 1
Стоянович Петар 3 0
Викарио Гульельмо 3 0
Исмайли Ардиан 3 0
Де Винтер Кони 3 0
Дестро Маттиа 2 0
Хаас Николас 2 0
Грасси Альберто 2 0
Камбьяги Николо 2 0
Тонелли Лоренцо 0 1
Капуто Франческо 1 0
Байрами Недим 1 0
Какаче Либерато 1 0
Бальданци Томмазо 1 0

Результаты матчей

Кремонезе
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Эмполи
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

6
10
Кремонезе
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
47% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Эмполи
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

17
9

Волевые поражения

14
11
Кремонезе
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
41% (12)
45% (13)
Эмполи
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
52% (15)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

18
9

Волевые поражения

20
21

Голы по времени матча

Забито

8
12
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 8
23 Не забивали 19
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
3
38%
3
25%
76-90

Пропущено

25
21
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
2
8%
4
19%
1-15
6
24%
1
5%
16-30
2
8%
3
14%
31-45
3
12%
3
14%
46-60
5
20%
4
19%
61-75
7
28%
6
29%
76-90

Забито

19
14
5 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
2
11%
1
7%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
1
5%
2
14%
31-45
4
21%
2
14%
46-60
4
21%
4
29%
61-75
6
32%
3
21%
76-90

Пропущено

28
14
16 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
4
14%
0
0%
1-15
6
21%
3
21%
16-30
6
21%
2
14%
31-45
1
4%
2
14%
46-60
5
18%
2
14%
61-75
6
21%
5
36%
76-90

Забито

27
26
7 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 16
12 Не забивали 8
3
11%
2
8%
1-15
3
11%
4
15%
16-30
1
4%
4
15%
31-45
6
22%
4
15%
46-60
5
19%
6
23%
61-75
9
33%
6
23%
76-90

Пропущено

53
35
26 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 22
20 Пропускали первыми 11
25 Не пропускали 20
6
11%
4
11%
1-15
12
23%
4
11%
16-30
8
15%
5
14%
31-45
4
8%
5
14%
46-60
10
19%
6
17%
61-75
13
25%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сампдория - Кремонезе 2:3 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Кремонезе - Аталанта 1:3 Кремонезе - СПАЛ 2:2
Монца - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Сассуоло - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Рома 2:1 Торино - Кремонезе 2:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Лечче 0:2 Рома - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Кремонезе 1:1 Наполи - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Монца 2:3 Верона - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Ювентус 0:1 Кремонезе - Удинезе 1:3 Торино - Кремонезе 0:0
Эмполи
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Милан - Эмполи 0:0 Эмполи - Лечче 1:0 Аталанта - Эмполи 2:1 Эмполи - Удинезе 0:1
Монца - Эмполи 2:1 Эмполи - Наполи 0:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Эмполи - Специя 2:2 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Торино 2:2 Интер Милан - Эмполи 0:1 Эмполи - Сампдория 1:0 Лацио - Эмполи 2:2 Удинезе - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 2:1 Эмполи - Монако 0:1 Эмполи - Вулверхэмптон 1:1 Штурм - Эмполи 1:2 Эмполи - Кремонезе 2:0 Наполи - Эмполи 2:0

Результаты матчей

Кремонезе
Эмполи

Точный счет

0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
2:2
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
2:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 41%
1
9 раз 31%
2
7 раз 24%
3
1 раз 3%
1
15 раз 52%
0
9 раз 31%
2
5 раз 17%

Тоталы голов в матче

Кремонезе
Эмполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
10
4
2
12
1.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
5
6
9
1.5
2
13
1
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
12
0.5
Больше Меньше
20
9
8
21
1.5
5
24
1
28
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 29 24 2 3 66 - 21 74
2.
Лацио
 Заявка 29 17 7 5 46 - 20 58
3.
Рома
 Заявка 29 16 5 8 39 - 26 53
4.
Милан
 Заявка 29 15 7 7 48 - 36 52
5.
Интер Милан
 Заявка 29 16 3 10 48 - 33 51
6.
Аталанта
 Заявка 29 14 6 9 47 - 34 48
7.
Ювентус
 Заявка 29 18 5 6 47 - 24 44
8.
Болонья
 Заявка 29 12 7 10 38 - 36 43
9.
Фиорентина
 Заявка 29 11 8 10 34 - 32 41
10.
Удинезе
 Заявка 29 9 12 8 39 - 36 39
11.
Торино
 Заявка 29 10 8 11 30 - 35 38
12.
Сассуоло
 Заявка 29 10 7 12 37 - 43 37
13.
Монца
 Заявка 29 9 8 12 34 - 41 35
14.
Эмполи
 0:1 Заявка 30 7 11 12 25 - 37 32
15.
Салернитана
 Заявка 29 6 11 12 33 - 49 29
16.
Лечче
 Заявка 29 6 9 14 25 - 35 27
17.
Специя
 Заявка 29 5 11 13 25 - 45 26
18.
Верона
 Заявка 29 5 7 17 24 - 43 22
19.
Кремонезе
 1:0 Заявка 30 3 10 17 27 - 54 19
20.
Сампдория
 Заявка 29 3 6 20 18 - 50 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 14 11 1 2 33 - 13 34
2.
Интер Милан
 Заявка 15 11 0 4 27 - 8 33
3.
Милан
 Заявка 14 9 3 2 28 - 17 30
4.
Лацио
 Заявка 15 9 3 3 25 - 13 30
5.
Рома
 Заявка 14 9 1 4 20 - 9 28
6.
Болонья
 Заявка 15 7 5 3 20 - 10 26
7.
Фиорентина
 Заявка 15 6 5 4 20 - 20 23
8.
Аталанта
 Заявка 14 6 3 5 24 - 18 21
9.
Сассуоло
 Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
10.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 34 - 12 21
11.
Удинезе
 Заявка 14 4 8 2 24 - 17 20
12.
Торино
 Заявка 14 5 4 5 11 - 13 19
13.
Эмполи
 0:1 Заявка 14 5 4 5 13 - 15 19
14.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
15.
Верона
 Заявка 15 5 2 8 17 - 23 17
16.
Салернитана
 Заявка 15 4 5 6 20 - 21 17
17.
Специя
 Заявка 15 3 8 4 16 - 21 17
18.
Лечче
 Заявка 14 2 6 6 14 - 19 12
19.
Кремонезе
 1:0 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
20.
Сампдория
 Заявка 15 1 4 10 8 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 13 1 1 33 - 8 40
2.
Лацио
 Заявка 14 8 4 2 21 - 7 28
3.
Аталанта
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
4.
Рома
 Заявка 15 7 4 4 19 - 17 25
5.
Ювентус
 Заявка 14 7 2 5 13 - 12 23
6.
Милан
 Заявка 15 6 4 5 20 - 19 22
7.
Торино
 Заявка 15 5 4 6 19 - 22 19
8.
Удинезе
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
9.
Фиорентина
 Заявка 14 5 3 6 14 - 12 18
10.
Интер Милан
 Заявка 14 5 3 6 21 - 25 18
11.
Болонья
 Заявка 14 5 2 7 18 - 26 17
12.
Монца
 Заявка 14 4 4 6 15 - 23 16
13.
Сассуоло
 Заявка 15 4 4 7 19 - 27 16
14.
Лечче
 Заявка 15 4 3 8 11 - 16 15
15.
Эмполи
 0:1 Заявка 16 2 7 7 12 - 22 13
16.
Салернитана
 Заявка 14 2 6 6 13 - 28 12
17.
Кремонезе
 1:0 Заявка 15 1 7 7 18 - 29 10
18.
Специя
 Заявка 14 2 3 9 9 - 24 9
19.
Сампдория
 Заявка 14 2 2 10 10 - 28 8
20.
Верона
 Заявка 14 0 5 9 7 - 20 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 12
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Фиорентина Амрабат Софьян 10
Салернитана Кулибали Лассана 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 42'
    Эмполи контролирует мяч.
  • 41'
    Луперто Себастьяно из команды Эмполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 41'
    Кастаньетти Микеле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 41'
    Эмполи пытается что-то создать.
  • 41'
    Кремонезе совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 40'
    Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 40'
    Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 43.6% пользователей.
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    Прогнозы 133
    Кремонезе 19.5% (26)
    X 49.6% (66)
    Эмполи 30.8% (41)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кремонезе
    Ничья
    Эмполи
    3.30
    4.10
    9.00
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кремонезе 1:0 Эмполи

    Исход игры
    Кремонезе
    19.5% (26)
    Ничья
    49.6% (66)
    Эмполи
    30.8% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.6% (32)
    Меньше
    74.4% (93)
    Обе команды забьют
    Да
    72% (90)
    Нет
    28% (35)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.6% (58)
    1:2 Эмполи
    15.8% (21)
    1:0 Кремонезе
    12.8% (17)
    0:1 Эмполи
    10.5% (14)
    2:1 Кремонезе
    5.3% (7)
    2:3 Эмполи
    1.5% (2)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
    0:0 Ничья
    1.5% (2)
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