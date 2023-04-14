Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Джакомо Квальята из команды Кремонезе подал угловой справа.

89' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Стоянович Петар из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Удар от ворот произведет Эмполи

88' Валюкевич Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Удар от ворот произведет Кремонезе

88' Сантиметры! Удар с лета нанес Валюкевич Себастьян , но попал в штангу!

87' Томмазо Балданци нанес удар, но тот был заблокирован.

87' Бенасси Марко выиграл воздушное противоборство у Томмазо Балданци.

85' Тактическая замена. Цаджу Франк уходит с поля и его заменяет Джакомо Квальята

85' Удар от ворот произведет Кремонезе

84' Хорошую попытку сделал Окереке Давид . Удар в створ, но вратарь начеку

84' Цаджу Франк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Карнесекки Марко взял и забрал мяч на выходе

83' Марин Рэзван из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Бенасси Марко бьет ударом через себя, но Самуэле Перизан блокирует удар!

82' Серникола Леонардо из команды Кремонезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Карнесекки Марко взял и забрал мяч на выходе

80' Марин Рэзван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Матч возобновлен

78' Камбьяги Николо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Стоянович Петар из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Удар от ворот произведет Эмполи

76' Цаджу Франк нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

76' Emanuele Valeri из команды Кремонезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Кремонезе совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Паризи Фабьяно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Кремонезе совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Капуто Франческо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Перизан Самуэле взял и забрал мяч на выходе

73' Окереке Давид не смог попасть в створ ударом издали

73' Цаджу Франк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Пикель Шарль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Мейте Суалихо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Карнесекки Марко взял и забрал мяч на выходе

69' Удар от ворот произведет Эмполи

69' Матч возобновлен

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Пикель Шарль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Луперто Себастьяно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Удар от ворот произведет Кремонезе

67' Стоянович Петар из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Марин Рэзван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Назначен штрафной. Пострадал Томмазо Балданци, его свалил Айву Эмануэль

63' Кастаньетти Микеле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Фаццини Якопо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Удар от ворот произведет Эмполи

60' Цаджу Франк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Дессерс Сириль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Фаццини Якопо из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Emanuele Valeri из команды Кремонезе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

58' Марин Рэзван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Валюкевич Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Хорошую попытку сделал Цаджу Франк . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Дессерс Сириль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Удар от ворот произведет Кремонезе

54' Удар от ворот произведет Кремонезе

53' Эбюэхи Тайронн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Томмазо Балданци создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Игра в одни ворота сейчас. Эмполи доминирует и владеет мячом

52' Томмазо Балданци нанес удар, но тот был заблокирован.

52' Паризи Фабьяно из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Матч возобновлен

51' Ох, нехорошо это выглядит. Лочошвили Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.

50' Лочошвили Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Кремонезе совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Кремонезе совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Гальдамес Пабло навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника