Тур: 30. Стадион: Джованни Цини. Главный судья: Luca Zufferli
Бонусы букмекеров
Ход матча
4'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 1
-
3 Угловые 8
-
4 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
74
Цаджу
Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Цаджу ФранкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Уйкани СамирВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Пьяца МаркоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кремонезе
Эмполи
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Среднее время на гол
72
60
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.38
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
90
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дессерс Сириль
|6
|0.2
|Чофани Даниэль
|6 (3)
|0.2
|Окереке Давид
|5 (1)
|0.17
|Серникола Леонардо
|2
|0.07
|Валери Эмануэле
|2
|0.07
|Цаджу Франк
|2
|0.07
|Гильоне Паоло
|1
|0.03
|Лочошвили Лука
|1
|0.03
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.03
|Пикель Шарль
|1
|0.03
|Мейте Суалихо
|0
|0
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Карнесекки Марко
|0
|0
|Квальята Джакомо
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальданци Томмазо
|4
|0.13
|Камбьяги Николо
|3
|0.1
|Капуто Франческо
|2 (1)
|0.07
|Марин Рэзван
|2
|0.07
|Эбюэхи Тайронн
|2
|0.07
|Ламмерс Сэм
|2
|0.07
|Байрами Недим
|2
|0.07
|Сатриано Мартин
|2
|0.07
|Бандинелли Филиппо
|2
|0.07
|Паризи Фабьяно
|2
|0.07
|Дестро Маттиа
|1
|0.03
|Хаас Николас
|1
|0.03
|Луперто Себастьяно
|1
|0.03
|Виньято Эмануэль
|1
|0.03
|Хендерсон Лиам
|0
|0
|Стоянович Петар
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Серникола Леонардо
|9
|0
|Пикель Шарль
|8
|0
|Васкес Хоан
|6
|0
|Мейте Суалихо
|5
|0
|Бьянкетти Маттео
|5
|0
|Окереке Давид
|4
|0
|Лочошвили Лука
|4
|0
|Феррари Алекс
|3
|0
|Дессерс Сириль
|3
|0
|Айву Эмануэль
|3
|0
|Афена-Гьян Феликс
|3
|0
|Кирикеш Влад
|2
|0
|Кастаньетти Микеле
|2
|0
|Буонаюто Кристиан
|2
|0
|Гильоне Паоло
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Валери Эмануэле
|2
|0
|Эскаланте Гонсало
|0
|1
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0
|Цаджу Франк
|1
|0
|Карнесекки Марко
|1
|0
|Massimiliano Alvini
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|7
|2
|Хендерсон Лиам
|8
|0
|Паризи Фабьяно
|6
|1
|Бандинелли Филиппо
|7
|0
|Марин Рэзван
|7
|0
|Луперто Себастьяно
|3
|2
|Сатриано Мартин
|4
|0
|Фаццини Якопо
|4
|0
|Занетти Паоло
|2
|1
|Стоянович Петар
|3
|0
|Викарио Гульельмо
|3
|0
|Исмайли Ардиан
|3
|0
|Де Винтер Кони
|3
|0
|Дестро Маттиа
|2
|0
|Хаас Николас
|2
|0
|Грасси Альберто
|2
|0
|Камбьяги Николо
|2
|0
|Тонелли Лоренцо
|0
|1
|Капуто Франческо
|1
|0
|Байрами Недим
|1
|0
|Какаче Либерато
|1
|0
|Бальданци Томмазо
|1
|0
Результаты матчей
Кремонезе
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Эмполи
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
6
10
Кремонезе
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
47% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Эмполи
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
17
9
Волевые поражения
14
11
Кремонезе
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (10)
47% (14)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
43% (13)
43% (13)
Эмполи
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (6)
50% (15)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
18
9
Волевые поражения
20
21
Голы по времени матча
Забито
9
12
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 8
23 Не забивали 20
2
22%
1
8%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
3
33%
3
25%
76-90
Пропущено
25
22
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
2
8%
5
23%
1-15
6
24%
1
5%
16-30
2
8%
3
14%
31-45
3
12%
3
14%
46-60
5
20%
4
18%
61-75
7
28%
6
27%
76-90
Забито
19
14
5 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
2
11%
1
7%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
1
5%
2
14%
31-45
4
21%
2
14%
46-60
4
21%
4
29%
61-75
6
32%
3
21%
76-90
Пропущено
28
14
16 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
4
14%
0
0%
1-15
6
21%
3
21%
16-30
6
21%
2
14%
31-45
1
4%
2
14%
46-60
5
18%
2
14%
61-75
6
21%
5
36%
76-90
Забито
28
26
8 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 16
12 Не забивали 9
4
14%
2
8%
1-15
3
11%
4
15%
16-30
1
4%
4
15%
31-45
6
21%
4
15%
46-60
5
18%
6
23%
61-75
9
32%
6
23%
76-90
Пропущено
53
36
26 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 22
20 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 21
6
11%
5
14%
1-15
12
23%
4
11%
16-30
8
15%
5
14%
31-45
4
8%
5
14%
46-60
10
19%
6
17%
61-75
13
25%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сампдория - Кремонезе 2:3 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Кремонезе - Аталанта 1:3 Кремонезе - СПАЛ 2:2
Монца - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Сассуоло - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Рома 2:1 Торино - Кремонезе 2:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Лечче 0:2 Рома - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Кремонезе 1:1 Наполи - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Монца 2:3 Верона - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Ювентус 0:1 Кремонезе - Удинезе 1:3 Торино - Кремонезе 0:0
Эмполи
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Милан - Эмполи 0:0 Эмполи - Лечче 1:0 Аталанта - Эмполи 2:1 Эмполи - Удинезе 0:1
Монца - Эмполи 2:1 Эмполи - Наполи 0:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Эмполи - Специя 2:2 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Торино 2:2 Интер Милан - Эмполи 0:1 Эмполи - Сампдория 1:0 Лацио - Эмполи 2:2 Удинезе - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 2:1 Эмполи - Монако 0:1 Эмполи - Вулверхэмптон 1:1 Штурм - Эмполи 1:2 Эмполи - Кремонезе 2:0 Наполи - Эмполи 2:0
Результаты матчей
Кремонезе
Эмполи
Точный счет
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
2:2
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
2:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 40%
1
10 раз 33%
2
7 раз 23%
3
1 раз 3%
1
15 раз 50%
0
10 раз 33%
2
5 раз 17%
Тоталы голов в матче
Кремонезе
Эмполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
104
213
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
106
69
214
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1812
Больше Меньше
2010
822
525
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|24
|2
|3
|66 - 21
|74
|2.
|2:0 Заявка
|30
|18
|7
|5
|48 - 20
|61
|3.
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|39 - 26
|53
|4.
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|48 - 36
|52
|5.
|Заявка
|29
|16
|3
|10
|48 - 33
|51
|6.
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|47 - 34
|48
|7.
|Заявка
|29
|18
|5
|6
|47 - 24
|44
|8.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|38 - 36
|43
|9.
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|34 - 32
|41
|10.
|Заявка
|29
|9
|12
|8
|39 - 36
|39
|11.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|30 - 35
|38
|12.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|37 - 43
|37
|13.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|34 - 41
|35
|14.
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|25 - 37
|32
|15.
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|33 - 49
|29
|16.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|25 - 35
|27
|17.
|0:2 Заявка
|30
|5
|11
|14
|25 - 47
|26
|18.
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|24 - 43
|22
|19.
|Заявка
|30
|3
|10
|17
|27 - 54
|19
|20.
|Заявка
|29
|3
|6
|20
|18 - 50
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|33 - 13
|34
|2.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|27 - 8
|33
|3.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 17
|30
|4.
|2:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|25 - 13
|30
|5.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 9
|28
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 10
|26
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 20
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 18
|21
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|10.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|34 - 12
|21
|11.
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|24 - 17
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|11 - 13
|19
|13.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 15
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|15.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|17 - 23
|17
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 21
|17
|17.
|0:2 Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 23
|17
|18.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|14 - 19
|12
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 25
|9
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|8 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|33 - 8
|40
|2.
|2:0 Заявка
|15
|9
|4
|2
|23 - 7
|31
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 16
|27
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 17
|25
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|13 - 12
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 22
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 12
|18
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 25
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 26
|17
|12.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 23
|16
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 27
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|11 - 16
|15
|15.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|12 - 22
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 28
|12
|17.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|18 - 29
|10
|18.
|0:2 Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 24
|9
|19.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 28
|8
|20.
|Заявка
|14
|0
|5
|9
|7 - 20
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|14 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|12 (10)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|12
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 9
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|10
|Салернитана
|Кулибали Лассана
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кремонезе 1:0 Эмполи
Исход игры
Кремонезе
19.5% (26)
Ничья
49.6% (66)
Эмполи
30.8% (41)
Тотал 2.5
Больше
25.6% (32)
Меньше
74.4% (93)
Обе команды забьют
Да
72% (90)
Нет
28% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.6% (58)
1:2 Эмполи
15.8% (21)
1:0 Кремонезе
12.8% (17)
0:1 Эмполи
10.5% (14)
2:1 Кремонезе
5.3% (7)
2:3 Эмполи
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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