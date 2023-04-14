Да и контроль мяча у "Специи" разладился, начали больше спешить и суетиться хозяева, что неизбежно приводит к потерям.

"Лацио" же при овладевании мячом совершенно никуда не спешит, даже в ситуациях, когда передача в штрафную читается и должна быть априори опасной.

Луис Альберто разыграл угловой с партнером, после чего прострелил на ближнюю штангу, где первым на мяче был Милинкович-Савич, однако подставление в исполнении серба получилось немного неточным!

Попытка "Специи" пойти в прессинг в чужой штрафной и у лицевой претерпела неудачу, соперник спокойно отыгрался от ноги Мальдини за пределы поля.

Позиционная атака "Специи" завершается плотным ударом Агудело метров с 23, однако проходит в отдалении от створа.

А вот это уже похоже на нокдаун для хозяев поля, трудно представить, что они смогут забить дважды лучшей обороне Серии А.

С запасом действует "Лацио" во втором тайме, очевидно, что в случае необходимости подопечные Маурицио Сарри способны прибавить.

Гьяси с левого фланга закручивает мяч на дальнюю штангу, однако никто из партнеров в ту зону не успевает, снаряд уходит за лицевую линию.

Верде исполняет подачу с правого фланга, на дальней штанге Марушич опередил Гьяси, при этом едва не срезав мяч в собственные ворота.

С углового следует подачу на ближнюю штангу, где игрок "Специи" не очень ловко подставляя голову, выбивая мяч из штрафной соперника. А вот в следующей фазе получилось опаснее, Проведель отбил мяч после удара из штрафной.

Посмотрим, насколько замены от Леонардо Семпличи помогут "Специи", которая периодически создает неприятные моменты, но всё-таки в створ практически не попадает.

53 процента игрового времени с мячом была "Специя" по итогам первого тайма, вторая половина также начинается с контроля от хозяев.

Марушич догоняет мяч у лицевой линии на правом фланге и исполняет подачу в штрафную, с которой справляется Ампаду - угловой.

После подачи Луиса Альберто с углового и верхового единоборства мяч отскочил к Иммобиле, который попытался пробить слёта, но направил снаряд в сторону правой бровки.

Фелипе Андерсон смещается с правого фланга к центру и пробивает низом метров с 20 - Дронговски уверенно накрывает мяч.

Бурабия с левого фланга исполняет слишком сильный диагональный перевод, Нзола не успевает оставить мяч в поле.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2! ФЕЛИПЕ АНДЕРСОН! Фелипе Андерсон покатил мяч в штрафную на Иммобиле, на ответный пас не стал реагировать, пропустив мяч на Луиса Альберто, испанец покатил обратно на бразильца, тот на линии штрафной усадил на пятую точку Амьена-Аду и расстрелял цель с близкого расстояния!

Интересная комбинация с участием Иммобиле, Андерсона и Луиса Альберто завершается ударом испанца с линии штрафной - мяч прокатывается чуть левее створа.

Милинкович-Савич играет в "стенку" с Дзакканьи и наносит плотный удар с 23 метров - Дронговски свои ворота спасает. В следующей фазе атаки Иммобиле не попал по мячу головой после навеса с правого фланга.

45' Милинкович-Савич врывается в штрафную с правого края и исполняет передачу на пустые ворота на Иммобиле, который под мяч не подстроился и по воротам так и не пробил!

45' Продолжают хозяева поля много времени проводить на чужой половине поля, однако таких острых моментов, как в начале игры, "Специя" больше не создает.

45' Смотрите-ка, сразу 5 минут добавляет Массимилиано Иррати к основному времени первого тайма.

45' Нзола получает мяч в штрафной и пробивает с разворота из-под Хюсая, однако силы этой попытке лучшего бомбардира "Специи" явно не хватило, Проведель справился спокойно.

44' Между тем, перерыв у нас совсем близок, пару минут Иррати вправе накинуть из-за просмотра видео и подготовки к пенальти.

43' Снова у хозяев есть крен на правый фланг, откуда следует навес на дальнюю штангу - Проведель на выходе надежен.

42' Передачу на Нзолу по правому флангу исполняет Амьен-Аду, однако Романьоли чётко отрабатывает в подкате.

41' Экдаль в центральной зоне прошел соперника и попытался исполнить проникающий пас на поддержавшего атаку Амьена-Аду, но защитник хозяев с мячом не встретился.

40' А вот удар из-за пределов штрафной в исполнении Верде проходит, правда, проблем у Проведеля в ближнем нижнем углу не возникает.

39' Снова смело лезут в атаку футболисты "Специи", но в штрафной "Лацио" довольно высокая плотность, пробить по воротам не удается.

37' Не хуже одного из лидеров в первом тайме смотрится "Специя", но класс команды и отдельных исполнителей сыграл к этой минуте свою роль.

36' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ЧИРО ИММОБИЛЕ!

Уверенно реализует 11-метровый бомбардир "Лацио", сильно пробивая низом в левый от себя угол, Дронговски направление не угадывает!

35' Впрочем, ВАР берет паузу и проверяет этот момент более внимательно, пока игроки "Специи" пытаются доказать Массимилиано Иррати его неправоту. Видеоассистенты на стороне главного, Иммобиле будет исполнять 11-метровый.

34' Желтую карточку за свой фол получает Ампаду, красной нет, потому что была попытка сыграть в мяч.

33' Пенальти в ворота "Специи"! Фелипе Андерсон врывается в штрафную после передачи со своей половины поля, где его настигает подкат Ампаду!

32' Фелипе Андерсон навалился на Эспозито в верховой борьбе в центре поля, в этом моменте рефери ограничивается устным внушением.

30' Гьяси перехватывает неудачный поперечный пас соперника, но далеко отпускает от себя мяч и врезается в голеностоп Марушичу - желтая карточка.

29' Опять римляне проявляют недовольство отсутствием желтой карточки для соперника, в этот раз Экдаль не по правилам завалил на газон Хюсая.

27' Последний отрезок у нас проходит без ворот, игра достаточно вязкая, оборона явно превалирует над атакой.

25' Дзакканьи возвращается на поле и разгоняет атаку своей команды, несколько передач гости исполнили в центральной зоне, после чего Луис Альберто выдал крайне неудачный пас обратно на Дзакканьи.

24' Дзакканьи вроде бы поднялся на ноги, но в следующей паузе снова оказался на газоне, помощь врачей нужна 20-му номеру "Лацио".

23' Амьен-Аду срывает атаку "Лацио", которую пытался разогнать Дзакканьи, ранее чисто отобравший мяч у Нзолы. Арбитр показывает карточку кому-то из представителей скамейки гостей, возможно, и самом Сарри.

22' Луис Альберто приближается к штрафной по центру и пытается вывести Иммобиле на рандеву с голкипером, но защитники передачу перехватывают.

21' Дронговски в предыдущем моменте стокнулся с Иммобиле и Ампаду, помощь врачей требуется голкиперу "Специи".

20' Годная атака удается "Лацио", Иммобиле получает мяч в штрафной после заброса из глубины, однако Дронговски в ближнем бою блокирует попытку капитана гостей!

19' Эспозито разыгрывает угловой с одноклубником, после чего исполняет чересчур сильную подачу, отправляя мяч за ворота Проведеля.

18' А вот сейчас хозяева комбинируют уже в штрафной площади, правда, Экдаль и Бурабия так и не находят возможности для удара, а подача с фланга приводит к угловому.

17' Снова "Специя" всей командой переходит за центр поля, но и "Лацио" всем составом за линией мяча, поэтому с продвижением вперед у хозяев всё тяжеловато.

16' Экдаль в центре поля с нарушением правил атакует в прессинге Дзакканьи, свисток арбитра публика встречает явным негодованием.

15' Пока неспешно римляне втягиваются в эту игру, такими темпами можно устроиться и на 0:1. Надо поскорее прибавлять команде Сарри.

13' Дзакканьи прорвался по левому флангу и исполнил перевод на дальний край штрафной, откуда Луис Альберто попытался пробить слёта, но мяч попал в Ампаду.

12' Еще один острейший момент создают хозяева! Нзола после навеса Бурабии от лицевой линии пробивает головой с линии вратарской, однако немного не попадает в дальний угол!

10' В первом круге "Лацио" на своем поле "Специю" обыграл уверенно, забив четыре безответных мяча. В первом тайме забивали Дзакканьи и Романьоли, во второй половине дублем отметился Милинкович-Савич.

8' Пока гости тяжеловато втягиваются в эту игру, по-прежнему сохраняется преимущество "Специи" в контроле мяча, хорошую поддержку своей команды оказывают трибуны.

6' "Лацио", как мы помним, избавился от еврокубковой обузы, уступив в прошлом раунде Лиги конференций "АЗ Алкмару", зато в Серии А римляне не проигрывают в семи матчах, успев по ходу этой серии обыграть и "Наполи", и "Рому", и "Ювентус".

5' На первых минутах встречи "Специя" чуть побольше владеет мячом, при этом пауз в игре практически не возникает, потому мы до сих пор не увидели повтора момента с перекладиной.

4' "Специя" из последних 12 матчей в Серии А выиграла всего один, причем у "Интера", потому хозяева сегодняшнего матча откатились уже на 17-е место, в четырех очках от зоны вылета.

3' Напомним, что "Лацио" за 9 туров до конца чемпионата находится на втором месте, опережая "Рому" на 5 очков, а идущий пятым "Интер" - на 7. Отличные шансы у команды Маурицио Сарри наконец-таки попасть в Лигу чемпионов.

2' Сразу же крайне опасная атака хозяев поля! После прострела с правого фланга Бурабиа играет на опережение и пробивает в касание, но мяч попадает в перекладину ворот Проведеля!