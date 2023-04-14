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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Иррати Массимилиано
Специя
0:2
Второй тайм: 72'
Лацио
0'
30' Желтая карточка
Гьяси Эммануэль
33' Желтая карточка
Ампаду Этан
0:1
36' Пенальти
Иммобиле Чиро
0:2
52' Гол
Андерсон Фелипе
Иммобиле не забивает в пустые во...

Ход матча

30'
Гьяси Эммануэль
 
33'
Ампаду Этан
 
36'
0:1
Иммобиле Чиро
52'
0:2
Андерсон Фелипе
62'
Реца Аркадиуш
Николау Димитрис
 
62'
Агудело Кевин
Бурабия Мехди
 
62'
Мальдини Даниэль
Гьяси Эммануэль
 
69'
 
Педро Родригес
Иммобиле Чиро

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 154
Специя 7.1% (11)
X 7.1% (11)
Лацио 85.7% (132)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Специя
Ничья
Лацио
51.00
4.70
3.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
69
Дронговски
Бартломей
27
Амьен-Аду
Кельвен
55
Висневски
Пшемыслав
4
Ампаду
Этан
43
Николау
Димитрис
8
Экдаль
Альбин
25
Эспозито
Сальваторе
6
Бурабия
Мехди
10
Верде
Даниэле
18
Нзола
М'Бала
11
Гьяси
Эммануэль
94
Проведель
Иван
77
Марушич
Адам
4
Патрик
13
Романьоли
Алессио
23
Хюсай
Эльсейд
21
Милинкович-Савич
Сергей
32
Катальди
Данило
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
Специя
4-3-3
Лацио
4-3-3

История личных встреч

Специя
Лацио

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

История матчей

СA
4:0
СA
3:4
СA
6:1
СA
2:1
СA
1:2

Голы

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

4
3

Среднее время на гол

22
30

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

3.2
1.6

Тотал матчей

3.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

28
56

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нзола М'Бала 13 (3) 0.43
Бастони Симоне 2 0.07
Мальдини Даниэль 2 0.07
Верде Даниэле 2 (1) 0.07
Реца Аркадиуш 1 0.03
Хольм Эмиль 1 0.03
Гьяси Эммануэль 1 0.03
Шомуродов Элдор 1 0.03
Экдаль Альбин 0 0
Бурабия Мехди 0 0
Дронговски Бартломей 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Ампаду Этан 0 0
Агудело Кевин 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзакканьи Маттиа 10 (1) 0.33
Иммобиле Чиро 10 (3) 0.33
Андерсон Фелипе 7 0.23
Милинкович-Савич Сергей 6 0.2
Альберто Луис 5 (1) 0.17
Педро Родригес 4 0.13
Весино Матиас 2 0.07
Казале Николо 1 0.03
Романьоли Алессио 1 0.03
Ромеро Лука 1 0.03
Марушич Адам 0 0
Катальди Данило 0 0
Хюсай Эльсейд 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 8 1
Гьяси Эммануэль 8 0
Ампаду Этан 7 0
Кальдара Маттиа 6 0
Нзола М'Бала 6 0
Экдаль Альбин 4 1
Бастони Симоне 5 0
Реца Аркадиуш 5 0
Амьен-Аду Кельвен 4 0
Хольм Эмиль 4 0
Эспозито Сальваторе 2 1
Бурабия Мехди 3 0
Кивёр Якуб 3 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 3 0
Агудело Кевин 3 0
Маркетти Федерико 0 1
Сала Якопо 1 0
Коваленко Виктор 1 0
Дронговски Бартломей 1 0
Верде Даниэле 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Висневски Пшемыслав 1 0
Журковски Шимон 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милинкович-Савич Сергей 8 0
Дзакканьи Маттиа 7 0
Марушич Адам 5 1
Весино Матиас 5 0
Лаццари Мануэль 5 0
Казале Николо 5 0
Катальди Данило 4 0
Маурицио Сарри 4 0
Иммобиле Чиро 3 0
Хюсай Эльсейд 3 0
Канчельери Маттео 3 0
Альберто Луис 2 0
Андерсон Фелипе 2 0
Романьоли Алессио 2 0
Башич Тома 2 0
Максимиану Луиш 0 1
Антонио Маркос 1 0
Педро Родригес 1 0
Раду Стефан 1 0
Патрик 1 0
Проведель Иван 1 0

Результаты матчей

Специя
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Лацио
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
7% (1)
60% (9)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

11
3
Специя
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Лацио
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)

Сухие победы

8
8

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

18
7

Волевые поражения

9
22
Специя
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (11)
45% (13)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)
Лацио
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (11)
38% (11)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
14% (4)
45% (13)

Сухие победы

9
9

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

21
7

Волевые поражения

20
25

Голы по времени матча

Забито

15
21
11 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 11
19 Не забивали 18
1
7%
5
24%
1-15
3
20%
4
19%
16-30
7
47%
3
14%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
1
7%
4
19%
76-90

Пропущено

22
7
9 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 4
5
23%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
14%
1
14%
31-45
5
23%
3
43%
46-60
4
18%
1
14%
61-75
4
18%
2
29%
76-90

Забито

10
24
6 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 12
23 Не забивали 16
1
10%
5
21%
1-15
3
30%
1
4%
16-30
2
20%
4
17%
31-45
2
20%
2
8%
46-60
2
20%
7
29%
29%
61-75
0
0%
5
21%
76-90

Пропущено

23
14
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 8
2
9%
0
0%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
3
13%
3
21%
31-45
3
13%
3
21%
46-60
4
17%
4
29%
61-75
7
30%
3
21%
76-90

Забито

25
45
17 В 1-м тайме 22
8 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 23
13 Не забивали 5
2
8%
10
22%
1-15
6
24%
5
11%
16-30
9
36%
7
16%
31-45
3
12%
5
11%
46-60
4
16%
9
20%
61-75
1
4%
9
20%
76-90

Пропущено

45
21
18 В 1-м тайме 5
27 Во 2-м тайме 16
18 Пропускали первыми 3
23 Не пропускали 12
7
16%
0
0%
1-15
5
11%
1
5%
16-30
6
13%
4
19%
31-45
8
18%
6
29%
46-60
8
18%
5
24%
61-75
11
24%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Фиорентина - Специя 1:1 Специя - Салернитана 1:1 Сассуоло - Специя 1:0 Специя - Интер Милан 2:1
Специя - Верона 0:0 Удинезе - Специя 2:2 Специя - Ювентус 0:2 Эмполи - Специя 2:2 Специя - Наполи 0:3 Болонья - Специя 2:0 Специя - Рома 0:2 Аталанта - Специя 5:2 Торино - Специя 0:1 Специя - Лечче 0:0 Специя - Аталанта 2:2 Специя - Гронинген 2:0 Специя - Спарта Роттердам 1:3 Специя - Серветт 3:0 Специя - Сампдория (до 19 лет) 7:1 Верона - Специя 1:2
Лацио
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лацио - Ювентус 2:1 Монца - Лацио 0:2 Лацио - Рома 1:0 АЗ Алкмаар - Лацио 2:1
Болонья - Лацио 0:0 Лацио - АЗ Алкмаар 1:2 Наполи - Лацио 0:1 Лацио - Сампдория 1:0 ЧФР Клуж - Лацио 0:0 Салернитана - Лацио 0:2 Лацио - ЧФР Клуж 1:0 Лацио - Аталанта 0:2 Верона - Лацио 1:1 Ювентус - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:1 Лацио - Милан 4:0 Лацио - Болонья 1:0 Сассуоло - Лацио 0:2 Лацио - Эмполи 2:2 Лечче - Лацио 2:1

Результаты матчей

Специя
Лацио

Точный счет

2:2
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:2
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
2 раза 14%

Точный счет

2:2
6 раз 21%
1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:2
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 45%
2
9 раз 31%
1
7 раз 24%
1
11 раз 38%
2
8 раз 28%
0
5 раз 17%
4
4 раза 14%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Специя
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
13
2
6
9
1.5
7
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
11
3
3
11
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
13
0.5
Больше Меньше
24
5
9
20
1.5
13
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 29 24 2 3 66 - 21 74
2.
Лацио
 2:0 Заявка 30 18 7 5 48 - 20 61
3.
Рома
 Заявка 29 16 5 8 39 - 26 53
4.
Милан
 Заявка 29 15 7 7 48 - 36 52
5.
Интер Милан
 Заявка 29 16 3 10 48 - 33 51
6.
Аталанта
 Заявка 29 14 6 9 47 - 34 48
7.
Ювентус
 Заявка 29 18 5 6 47 - 24 44
8.
Болонья
 Заявка 29 12 7 10 38 - 36 43
9.
Фиорентина
 Заявка 29 11 8 10 34 - 32 41
10.
Удинезе
 Заявка 29 9 12 8 39 - 36 39
11.
Торино
 Заявка 29 10 8 11 30 - 35 38
12.
Сассуоло
 Заявка 29 10 7 12 37 - 43 37
13.
Монца
 Заявка 29 9 8 12 34 - 41 35
14.
Эмполи
 Заявка 30 7 11 12 25 - 37 32
15.
Салернитана
 Заявка 29 6 11 12 33 - 49 29
16.
Лечче
 Заявка 29 6 9 14 25 - 35 27
17.
Специя
 0:2 Заявка 30 5 11 14 25 - 47 26
18.
Верона
 Заявка 29 5 7 17 24 - 43 22
19.
Кремонезе
 Заявка 30 3 10 17 27 - 54 19
20.
Сампдория
 Заявка 29 3 6 20 18 - 50 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 14 11 1 2 33 - 13 34
2.
Интер Милан
 Заявка 15 11 0 4 27 - 8 33
3.
Милан
 Заявка 14 9 3 2 28 - 17 30
4.
Лацио
 2:0 Заявка 15 9 3 3 25 - 13 30
5.
Рома
 Заявка 14 9 1 4 20 - 9 28
6.
Болонья
 Заявка 15 7 5 3 20 - 10 26
7.
Фиорентина
 Заявка 15 6 5 4 20 - 20 23
8.
Аталанта
 Заявка 14 6 3 5 24 - 18 21
9.
Сассуоло
 Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
10.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 34 - 12 21
11.
Удинезе
 Заявка 14 4 8 2 24 - 17 20
12.
Торино
 Заявка 14 5 4 5 11 - 13 19
13.
Эмполи
 Заявка 14 5 4 5 13 - 15 19
14.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
15.
Верона
 Заявка 15 5 2 8 17 - 23 17
16.
Салернитана
 Заявка 15 4 5 6 20 - 21 17
17.
Специя
 0:2 Заявка 16 3 8 5 16 - 23 17
18.
Лечче
 Заявка 14 2 6 6 14 - 19 12
19.
Кремонезе
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
20.
Сампдория
 Заявка 15 1 4 10 8 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 13 1 1 33 - 8 40
2.
Лацио
 2:0 Заявка 15 9 4 2 23 - 7 31
3.
Аталанта
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
4.
Рома
 Заявка 15 7 4 4 19 - 17 25
5.
Ювентус
 Заявка 14 7 2 5 13 - 12 23
6.
Милан
 Заявка 15 6 4 5 20 - 19 22
7.
Торино
 Заявка 15 5 4 6 19 - 22 19
8.
Удинезе
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
9.
Фиорентина
 Заявка 14 5 3 6 14 - 12 18
10.
Интер Милан
 Заявка 14 5 3 6 21 - 25 18
11.
Болонья
 Заявка 14 5 2 7 18 - 26 17
12.
Монца
 Заявка 14 4 4 6 15 - 23 16
13.
Сассуоло
 Заявка 15 4 4 7 19 - 27 16
14.
Лечче
 Заявка 15 4 3 8 11 - 16 15
15.
Эмполи
 Заявка 16 2 7 7 12 - 22 13
16.
Салернитана
 Заявка 14 2 6 6 13 - 28 12
17.
Кремонезе
 Заявка 15 1 7 7 18 - 29 10
18.
Специя
 0:2 Заявка 14 2 3 9 9 - 24 9
19.
Сампдория
 Заявка 14 2 2 10 10 - 28 8
20.
Верона
 Заявка 14 0 5 9 7 - 20 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 12
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Фиорентина Амрабат Софьян 10
Салернитана Кулибали Лассана 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 72'
    Позиционная атака "Специи" завершается плотным ударом Агудело метров с 23, однако проходит в отдалении от створа.
  • Желтая карточка
    71'
    Катальди получает желтую карточку за жесткий фол в центре поля.
  • 70'
    Попытка "Специи" пойти в прессинг в чужой штрафной и у лицевой претерпела неудачу, соперник спокойно отыгрался от ноги Мальдини за пределы поля.
  • Замена
    68'
    Первая замена в составе гостей, вместо Чиро Иммобиле на поле появляется Педро Родригес.
  • Опасный момент
    67'
    Луис Альберто разыграл угловой с партнером, после чего прострелил на ближнюю штангу, где первым на мяче был Милинкович-Савич, однако подставление в исполнении серба получилось немного неточным!
  • 66'
    "Лацио" же при овладевании мячом совершенно никуда не спешит, даже в ситуациях, когда передача в штрафную читается и должна быть априори опасной.
  • 64'
    Да и контроль мяча у "Специи" разладился, начали больше спешить и суетиться хозяева, что неизбежно приводит к потерям.
  • 63'
    Посмотрим, насколько замены от Леонардо Семпличи помогут "Специи", которая периодически создает неприятные моменты, но всё-таки в створ практически не попадает.
  • Замена
    62'
    Кевин Агудело меняет Мехди Бурабию, Аркадиуш Реца меняет Димитриса Николау, а Даниэль Мальдини играет вместо Эммануэля Гьяси.
  • 60'
    Час игры в стартовом туре очередного тура итальянского чемпионата позади, уверенно "Лацио" ведет дело к очередной победе.
  • Угловой
    59'
    С углового следует подачу на ближнюю штангу, где игрок "Специи" не очень ловко подставляя голову, выбивая мяч из штрафной соперника. А вот в следующей фазе получилось опаснее, Проведель отбил мяч после удара из штрафной.
  • 58'
    Верде исполняет подачу с правого фланга, на дальней штанге Марушич опередил Гьяси, при этом едва не срезав мяч в собственные ворота.
  • 56'
    Гьяси с левого фланга закручивает мяч на дальнюю штангу, однако никто из партнеров в ту зону не успевает, снаряд уходит за лицевую линию.
  • 55'
    С запасом действует "Лацио" во втором тайме, очевидно, что в случае необходимости подопечные Маурицио Сарри способны прибавить.
  • 54'
    А вот это уже похоже на нокдаун для хозяев поля, трудно представить, что они смогут забить дважды лучшей обороне Серии А.
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    • Описание гола
      52'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2! ФЕЛИПЕ АНДЕРСОН!
      Фелипе Андерсон покатил мяч в штрафную на Иммобиле, на ответный пас не стал реагировать, пропустив мяч на Луиса Альберто, испанец покатил обратно на бразильца, тот на линии штрафной усадил на пятую точку Амьена-Аду и расстрелял цель с близкого расстояния!
    • 51'
      Бурабия с левого фланга исполняет слишком сильный диагональный перевод, Нзола не успевает оставить мяч в поле.
    • 50'
      Фелипе Андерсон смещается с правого фланга к центру и пробивает низом метров с 20 - Дронговски уверенно накрывает мяч.
    • Угловой
      49'
      После подачи Луиса Альберто с углового и верхового единоборства мяч отскочил к Иммобиле, который попытался пробить слёта, но направил снаряд в сторону правой бровки.
    • 48'
      Марушич догоняет мяч у лицевой линии на правом фланге и исполняет подачу в штрафную, с которой справляется Ампаду - угловой.
    • 47'
      53 процента игрового времени с мячом была "Специя" по итогам первого тайма, вторая половина также начинается с контроля от хозяев.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • 45'
      Милинкович-Савич играет в "стенку" с Дзакканьи и наносит плотный удар с 23 метров - Дронговски свои ворота спасает. В следующей фазе атаки Иммобиле не попал по мячу головой после навеса с правого фланга.
    • 45'
      Интересная комбинация с участием Иммобиле, Андерсона и Луиса Альберто завершается ударом испанца с линии штрафной - мяч прокатывается чуть левее створа.
    • Опасный момент
      45'
      Милинкович-Савич врывается в штрафную с правого края и исполняет передачу на пустые ворота на Иммобиле, который под мяч не подстроился и по воротам так и не пробил!
    • 45'
      Продолжают хозяева поля много времени проводить на чужой половине поля, однако таких острых моментов, как в начале игры, "Специя" больше не создает.
    • Дополнительное время
      45'
      Смотрите-ка, сразу 5 минут добавляет Массимилиано Иррати к основному времени первого тайма.
    • 45'
      Нзола получает мяч в штрафной и пробивает с разворота из-под Хюсая, однако силы этой попытке лучшего бомбардира "Специи" явно не хватило, Проведель справился спокойно.
    • 44'
      Между тем, перерыв у нас совсем близок, пару минут Иррати вправе накинуть из-за просмотра видео и подготовки к пенальти.
    • 43'
      Снова у хозяев есть крен на правый фланг, откуда следует навес на дальнюю штангу - Проведель на выходе надежен.
    • 42'
      Передачу на Нзолу по правому флангу исполняет Амьен-Аду, однако Романьоли чётко отрабатывает в подкате.
    • 41'
      Экдаль в центральной зоне прошел соперника и попытался исполнить проникающий пас на поддержавшего атаку Амьена-Аду, но защитник хозяев с мячом не встретился.
    • 40'
      А вот удар из-за пределов штрафной в исполнении Верде проходит, правда, проблем у Проведеля в ближнем нижнем углу не возникает.
    • 39'
      Снова смело лезут в атаку футболисты "Специи", но в штрафной "Лацио" довольно высокая плотность, пробить по воротам не удается.
    • 37'
      Не хуже одного из лидеров в первом тайме смотрится "Специя", но класс команды и отдельных исполнителей сыграл к этой минуте свою роль.
    • Пенальти
      36'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ЧИРО ИММОБИЛЕ!
      Уверенно реализует 11-метровый бомбардир "Лацио", сильно пробивая низом в левый от себя угол, Дронговски направление не угадывает!
    • Видеоповтор
      35'
      Впрочем, ВАР берет паузу и проверяет этот момент более внимательно, пока игроки "Специи" пытаются доказать Массимилиано Иррати его неправоту. Видеоассистенты на стороне главного, Иммобиле будет исполнять 11-метровый.
    • Желтая карточка
      34'
      Желтую карточку за свой фол получает Ампаду, красной нет, потому что была попытка сыграть в мяч.
    • Пенальти!
      33'
      Пенальти в ворота "Специи"! Фелипе Андерсон врывается в штрафную после передачи со своей половины поля, где его настигает подкат Ампаду!
    • Фол, нарушение
      32'
      Фелипе Андерсон навалился на Эспозито в верховой борьбе в центре поля, в этом моменте рефери ограничивается устным внушением.
    • Желтая карточка
      30'
      Гьяси перехватывает неудачный поперечный пас соперника, но далеко отпускает от себя мяч и врезается в голеностоп Марушичу - желтая карточка.
    • Фол, нарушение
      29'
      Опять римляне проявляют недовольство отсутствием желтой карточки для соперника, в этот раз Экдаль не по правилам завалил на газон Хюсая.
    • 27'
      Последний отрезок у нас проходит без ворот, игра достаточно вязкая, оборона явно превалирует над атакой.
    • 25'
      Дзакканьи возвращается на поле и разгоняет атаку своей команды, несколько передач гости исполнили в центральной зоне, после чего Луис Альберто выдал крайне неудачный пас обратно на Дзакканьи.
    • Травма, повреждение
      24'
      Дзакканьи вроде бы поднялся на ноги, но в следующей паузе снова оказался на газоне, помощь врачей нужна 20-му номеру "Лацио".
    • Желтая карточка
      23'
      Амьен-Аду срывает атаку "Лацио", которую пытался разогнать Дзакканьи, ранее чисто отобравший мяч у Нзолы. Арбитр показывает карточку кому-то из представителей скамейки гостей, возможно, и самом Сарри.
    • 22'
      Луис Альберто приближается к штрафной по центру и пытается вывести Иммобиле на рандеву с голкипером, но защитники передачу перехватывают.
    • Травма, повреждение
      21'
      Дронговски в предыдущем моменте стокнулся с Иммобиле и Ампаду, помощь врачей требуется голкиперу "Специи".
    • Опасный момент
      20'
      Годная атака удается "Лацио", Иммобиле получает мяч в штрафной после заброса из глубины, однако Дронговски в ближнем бою блокирует попытку капитана гостей!
    • Угловой
      19'
      Эспозито разыгрывает угловой с одноклубником, после чего исполняет чересчур сильную подачу, отправляя мяч за ворота Проведеля.
    • 18'
      А вот сейчас хозяева комбинируют уже в штрафной площади, правда, Экдаль и Бурабия так и не находят возможности для удара, а подача с фланга приводит к угловому.
    • 17'
      Снова "Специя" всей командой переходит за центр поля, но и "Лацио" всем составом за линией мяча, поэтому с продвижением вперед у хозяев всё тяжеловато.
    • Фол, нарушение
      16'
      Экдаль в центре поля с нарушением правил атакует в прессинге Дзакканьи, свисток арбитра публика встречает явным негодованием.
    • 15'
      Пока неспешно римляне втягиваются в эту игру, такими темпами можно устроиться и на 0:1. Надо поскорее прибавлять команде Сарри.
    • 13'
      Дзакканьи прорвался по левому флангу и исполнил перевод на дальний край штрафной, откуда Луис Альберто попытался пробить слёта, но мяч попал в Ампаду.
    • Опасный момент
      12'
      Еще один острейший момент создают хозяева! Нзола после навеса Бурабии от лицевой линии пробивает головой с линии вратарской, однако немного не попадает в дальний угол!
    • 10'
      В первом круге "Лацио" на своем поле "Специю" обыграл уверенно, забив четыре безответных мяча. В первом тайме забивали Дзакканьи и Романьоли, во второй половине дублем отметился Милинкович-Савич.
    • 8'
      Пока гости тяжеловато втягиваются в эту игру, по-прежнему сохраняется преимущество "Специи" в контроле мяча, хорошую поддержку своей команды оказывают трибуны.
    • 6'
      "Лацио", как мы помним, избавился от еврокубковой обузы, уступив в прошлом раунде Лиги конференций "АЗ Алкмару", зато в Серии А римляне не проигрывают в семи матчах, успев по ходу этой серии обыграть и "Наполи", и "Рому", и "Ювентус".
    • 5'
      На первых минутах встречи "Специя" чуть побольше владеет мячом, при этом пауз в игре практически не возникает, потому мы до сих пор не увидели повтора момента с перекладиной.
    • 4'
      "Специя" из последних 12 матчей в Серии А выиграла всего один, причем у "Интера", потому хозяева сегодняшнего матча откатились уже на 17-е место, в четырех очках от зоны вылета.
    • 3'
      Напомним, что "Лацио" за 9 туров до конца чемпионата находится на втором месте, опережая "Рому" на 5 очков, а идущий пятым "Интер" - на 7. Отличные шансы у команды Маурицио Сарри наконец-таки попасть в Лигу чемпионов.
    • Штанга
      2'
      Сразу же крайне опасная атака хозяев поля! После прострела с правого фланга Бурабиа играет на опережение и пробивает в касание, но мяч попадает в перекладину ворот Проведеля!
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Специя 0:2 Лацио

    Исход игры
    Специя
    7.1% (11)
    Ничья
    7.1% (11)
    Лацио
    85.7% (132)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.91% (69)
    Меньше
    46.09% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    57.03% (73)
    Нет
    42.97% (55)
    Популярный счёт
    1:2 Лацио
    35.1% (54)
    0:2 Лацио
    18.2% (28)
    0:1 Лацио
    13.6% (21)
    1:1 Ничья
    5.2% (8)
    1:3 Лацио
    3.9% (6)
    2:1 Специя
    1.9% (3)
    0:3 Лацио
    1.9% (3)
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