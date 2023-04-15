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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Масса Давиде
Болонья
1:1
Второй тайм: 68'
Милан
0'
1:0
1' Гол
Сансоне Никола
1:1
40' Гол
Побега Томмазо
54' Желтая карточка
Флоренци Алессандро
58' Желтая карточка
Пош Штефан
1:1. Гол Томмазо Побега (видео)....
1:0. Гол Никола Сансоне (видео)....

Ход матча

1'
Сансоне Никола
(Пош Штефан)
1:0
40'
1:1
Побега Томмазо
54'
 
Флоренци Алессандро
57'
 
Калабрия Давиде
Флоренци Алессандро
57'
 
Мессиас Жуниор
Салемакерс Алексис
57'
Зиркзее Джошуа
Сансоне Никола
 
58'
Пош Штефан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 129
Болонья 9.3% (12)
X 16.3% (21)
Милан 74.4% (96)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Болонья
Ничья
Милан
5.70
3.24
5.61
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
5
Сумаоро
Адама
26
Лукуми
Джон
77
Кирьякопулос
Георгиос
30
Схаутен
Йерди
8
Домингес
Николас
20
Эбишер
Мишель
19
Фергюсон
Льюис
99
Барроу
Муса
10
Сансоне
Никола
16
Меньян
Майк
25
Флоренци
Алессандро
20
Калюлю
Пьер
28
Тиав
Малик
5
Балло-Туре
Фоде
40
Вранкс
Астер
32
Побега
Томмазо
56
Салемакерс
Алексис
90
Де
Кетеларе
Шарль
12
Ребич
Анте
27
Ориги
Дивок
Болонья
4-2-3-1
Милан
4-2-3-1

История личных встреч

Болонья
Милан

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
100%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
133.3%
3 победы 8 ничьих 0 побед

21 матч

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 13 побед

27 матчей

7.4%
22.2%
70.4%
2 победы 6 ничьих 19 побед

Первый тайм

3.7%
51.9%
44.4%
1 победа 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

11.1%
40.7%
48.2%
3 победы 11 ничьих 13 побед

История матчей

СA
2:0
СA
0:0
СA
2:4
СA
1:2
СA
2:0
СA
5:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
0:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
3:3
СA
2:1
СA
1:3
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:0
СA
0:3
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:4
СA
1:2

Голы

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1
0.57

Среднее время на гол

90
157

Всего голов

23
28

Голов в среднем за матч

1.64
2.15

Среднее время на гол

54
41

Всего голов

36
36

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
24

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 8 (3) 0.27
Орсолини Риккардо 7 (1) 0.23
Пош Штефан 5 0.17
Фергюсон Льюис 4 0.13
Барроу Муса 3 0.1
Сансоне Никола 3 0.1
Сориано Роберто 2 0.07
Ликояннис Хараламбос 2 0.07
Моро Никола 1 0.03
Домингес Николас 1 0.03
Зиркзее Джошуа 1 0.03
Эбишер Мишель 1 0.03
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Касиус Денсо 0 0
Камбьясо Андреа 0 0
Медель Гари 0 0
Виньято Эмануэль 0 0
Лукуми Джон 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 10 0.33
Жиру Оливье 8 (1) 0.27
Диас Браим 5 0.17
Мессиас Жуниор 4 0.13
Эрнандес Тео 3 (1) 0.1
Ребич Анте 3 0.1
Тонали Сандро 2 0.07
Ориги Дивок 2 0.07
Побега Томмазо 2 0.07
Калабрия Давиде 1 0.03
Беннасер Исмаэль 1 0.03
Салемакерс Алексис 1 0.03
Томори Фикайо 1 0.03
Балло-Туре Фоде 1 0.03
Калюлю Пьер 1 0.03
Ибрагимович Златан 1 (1) 0.03
Татарушану Чиприан 0 0
Крунич Раде 0 0
Де Кетеларе Шарль 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукуми Джон 8 0
Домингес Николас 7 0
Орсолини Риккардо 5 1
Сумаоро Адама 4 1
Арнаутович Марко 5 0
Медель Гари 5 0
Фергюсон Льюис 4 0
Мотта Тьяго 3 0
Скорупски Лукаш 3 0
Ликояннис Хараламбос 3 0
Эбишер Мишель 3 0
Схаутен Йерди 3 0
Сансоне Никола 2 0
Барроу Муса 2 0
Камбьясо Андреа 2 0
Хоакин Соса 2 0
Де Сильвестри Лоренцо 1 0
Сориано Роберто 1 0
Бонифаци Кевин 1 0
Моро Никола 1 0
Виньято Эмануэль 1 0
Пош Штефан 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Касиус Денсо 1 0
Синиша Михайлович 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиру Оливье 7 1
Леау Рафаэл 6 1
Тонали Сандро 7 0
Крунич Раде 6 0
Беннасер Исмаэль 5 0
Эрнандес Тео 5 0
Кьяер Симон 4 0
Ребич Анте 4 0
Калабрия Давиде 4 0
Калюлю Пьер 4 0
Томори Фикайо 3 0
Побега Томмазо 3 0
Тиав Малик 3 0
Диас Браим 2 0
Габбия Маттео 2 0
Мессиас Жуниор 2 0
Де Кетеларе Шарль 2 0
Стефано Пиоли 2 0
Флоренци Алессандро 1 0
Ориги Дивок 1 0
Адли Ясин 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Лазетич Марко 1 0

Результаты матчей

Болонья
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Милан
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

4
7
Болонья
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Милан
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

17
7

Волевые поражения

15
23
Болонья
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (12)
45% (13)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
38% (11)
24% (7)
Милан
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (5)
38% (11)
45% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
24% (7)
41% (12)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

19
12

Волевые поражения

19
30

Голы по времени матча

Забито

19
20
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
4
21%
4
20%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
3
16%
2
10%
31-45
4
21%
2
10%
46-60
3
16%
5
25%
61-75
3
16%
5
25%
76-90

Пропущено

11
19
3 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
0
0%
3
16%
1-15
2
18%
3
16%
16-30
1
9%
5
26%
31-45
5
45%
2
11%
46-60
2
18%
3
16%
61-75
1
9%
3
16%
76-90

Забито

20
26
7 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 16
3
15%
3
12%
1-15
2
10%
6
23%
16-30
2
10%
3
12%
31-45
6
30%
5
19%
46-60
4
20%
4
15%
61-75
3
15%
5
19%
76-90

Пропущено

24
19
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
3
13%
1
5%
1-15
5
21%
6
32%
16-30
4
17%
1
5%
31-45
6
25%
3
16%
46-60
4
17%
3
16%
61-75
2
8%
5
26%
76-90

Забито

39
46
16 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 26
16 Забивали первыми 14
8 Не забивали 5
7
18%
7
15%
1-15
4
10%
8
17%
16-30
5
13%
5
11%
31-45
10
26%
7
15%
46-60
7
18%
9
20%
61-75
6
15%
10
22%
76-90

Пропущено

35
38
15 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 21
3
9%
4
11%
1-15
7
20%
9
24%
16-30
5
14%
6
16%
31-45
11
31%
5
13%
46-60
6
17%
6
16%
61-75
3
9%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аталанта - Болонья 0:2 Болонья - Удинезе 3:0 Салернитана - Болонья 2:2 Болонья - Лацио 0:0
Торино - Болонья 1:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Монца 0:1 Фиорентина - Болонья 1:2 Болонья - Специя 2:0 Болонья - Кремонезе 1:1 Лацио - Болонья 1:0 Удинезе - Болонья 1:2 Болонья - Аталанта 1:2 Рома - Болонья 1:0 Верона - Болонья 0:1 Мальорка - Болонья 1:2 Болонья - Капфенберг 9:0 Болонья - Сассуоло 3:0 Интер Милан - Болонья 6:1
Милан
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Милан - Наполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Наполи - Милан 0:4 Удинезе - Милан 3:1
Милан - Салернитана 1:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Фиорентина - Милан 2:1 Милан - Аталанта 2:0 Монца - Милан 0:1 Милан - Тоттенхэм 1:0 Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Милан 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Лацио - Милан 4:0 Милан - Интер Милан 0:3 Лечче - Милан 2:2 Милан - Торино 0:1 Милан - Рома 2:2 Салернитана - Милан 1:2 ПСВ - Милан 3:0

Результаты матчей

Болонья
Милан

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
7 раз 50%
1
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:2
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 57%
0
4 раза 29%
1
2 раза 14%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:2
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 41%
1
8 раз 28%
0
7 раз 24%
3
2 раза 7%
2
11 раз 38%
1
8 раз 28%
0
5 раз 17%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Болонья
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
13
1
6
9
1.5
10
4
2
13
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
4
8
6
1.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
7
0.5
Больше Меньше
24
5
14
15
1.5
16
13
2
27
2.5
5
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 29 24 2 3 66 - 21 74
2.
Лацио
 Заявка 30 18 7 5 49 - 20 61
3.
Рома
 Заявка 29 16 5 8 39 - 26 53
4.
Милан
 1:1 Заявка 30 15 8 7 49 - 37 53
5.
Интер Милан
 Заявка 29 16 3 10 48 - 33 51
6.
Аталанта
 Заявка 29 14 6 9 47 - 34 48
7.
Ювентус
 Заявка 29 18 5 6 47 - 24 44
8.
Болонья
 1:1 Заявка 30 12 8 10 39 - 37 44
9.
Фиорентина
 Заявка 29 11 8 10 34 - 32 41
10.
Удинезе
 Заявка 29 9 12 8 39 - 36 39
11.
Торино
 Заявка 29 10 8 11 30 - 35 38
12.
Сассуоло
 Заявка 29 10 7 12 37 - 43 37
13.
Монца
 Заявка 29 9 8 12 34 - 41 35
14.
Эмполи
 Заявка 30 7 11 12 25 - 37 32
15.
Салернитана
 Заявка 29 6 11 12 33 - 49 29
16.
Лечче
 Заявка 29 6 9 14 25 - 35 27
17.
Специя
 Заявка 30 5 11 14 25 - 48 26
18.
Верона
 Заявка 29 5 7 17 24 - 43 22
19.
Кремонезе
 Заявка 30 3 10 17 27 - 54 19
20.
Сампдория
 Заявка 29 3 6 20 18 - 50 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 14 11 1 2 33 - 13 34
2.
Интер Милан
 Заявка 15 11 0 4 27 - 8 33
3.
Милан
 1:1 Заявка 14 9 3 2 28 - 17 30
4.
Лацио
 Заявка 15 9 3 3 25 - 13 30
5.
Рома
 Заявка 14 9 1 4 20 - 9 28
6.
Болонья
 1:1 Заявка 16 7 6 3 21 - 11 27
7.
Фиорентина
 Заявка 15 6 5 4 20 - 20 23
8.
Аталанта
 Заявка 14 6 3 5 24 - 18 21
9.
Сассуоло
 Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
10.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 34 - 12 21
11.
Удинезе
 Заявка 14 4 8 2 24 - 17 20
12.
Торино
 Заявка 14 5 4 5 11 - 13 19
13.
Эмполи
 Заявка 14 5 4 5 13 - 15 19
14.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
15.
Верона
 Заявка 15 5 2 8 17 - 23 17
16.
Салернитана
 Заявка 15 4 5 6 20 - 21 17
17.
Специя
 Заявка 16 3 8 5 16 - 24 17
18.
Лечче
 Заявка 14 2 6 6 14 - 19 12
19.
Кремонезе
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
20.
Сампдория
 Заявка 15 1 4 10 8 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 13 1 1 33 - 8 40
2.
Лацио
 Заявка 15 9 4 2 24 - 7 31
3.
Аталанта
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
4.
Рома
 Заявка 15 7 4 4 19 - 17 25
5.
Ювентус
 Заявка 14 7 2 5 13 - 12 23
6.
Милан
 1:1 Заявка 16 6 5 5 21 - 20 23
7.
Торино
 Заявка 15 5 4 6 19 - 22 19
8.
Удинезе
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
9.
Фиорентина
 Заявка 14 5 3 6 14 - 12 18
10.
Интер Милан
 Заявка 14 5 3 6 21 - 25 18
11.
Болонья
 1:1 Заявка 14 5 2 7 18 - 26 17
12.
Монца
 Заявка 14 4 4 6 15 - 23 16
13.
Сассуоло
 Заявка 15 4 4 7 19 - 27 16
14.
Лечче
 Заявка 15 4 3 8 11 - 16 15
15.
Эмполи
 Заявка 16 2 7 7 12 - 22 13
16.
Салернитана
 Заявка 14 2 6 6 13 - 28 12
17.
Кремонезе
 Заявка 15 1 7 7 18 - 29 10
18.
Специя
 Заявка 14 2 3 9 9 - 24 9
19.
Сампдория
 Заявка 14 2 2 10 10 - 28 8
20.
Верона
 Заявка 14 0 5 9 7 - 20 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 12
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Фиорентина Амрабат Софьян 10
Салернитана Кулибали Лассана 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 71'
    Де Кетеларе вошёл в штрафную площадь с левого фланга, но под давлением соперника Шарль потерял мяч. 
  • Угловой
    70'
    Мессиас с углового покатил мяч к правому углу штрафной площади, Калабрия в касание отправил мяч в центр штрафной, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • 69'
    Де Кетеларе вошёл в штрафную площадь с правого фланга, Схаутен накрыл Шарля и выбил мяч на угловой. 
  • Угловой
    68'
    Эбишер с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Меньян грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 67'
    Тиав под давлением соперника на правом фланге ошибся с передачей на Меньяна, мяч в итоге ушёл на угловой. 
  • Фол, нарушение
    66'
    Балло-Туре теперь уже на половине поля "Болоньи" нарушил правила против Фергюсона. Льюис стал действовать в середине второго тайма куда более активно. 
  • Фол, нарушение
    65'
    Ребич слишком активно вёл борьбу за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Фергюсона. 
  • 64'
    Кирьякопулос с левого фланга выполнил перевод к правому углу штрафной площади "Милана", вновь гости без особого труда перехватили мяч. 
  • 63'
    Из центра поля последовал заброс на левый угол штрафной площади "Милана" на ход Домингесу, Калабрия за счёт лучшей позиции выиграл борьбу за мяч. 
  • 62'
    Барроу с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Тиав головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Фол, нарушение
    61'
    Мессиас перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Болоньи", мяч был нарушен против Фергюсона. 
  • Желтая карточка
    60'
    Вранкс со своей половины поля попытался выполнить длинный заброс вперёд, Штефан Пош при попытке перехватить мяч сыграл рукой, за это Давиде Масса показал жёлтую карточку фланговому защитнику "Болоньи". 
  • Замена
    59'
    Вторую подряд замену провёл Стефано Пиоли. Вместо Алексиса Салемакерса на поле вышел Жуниор Мессиас. 
  • Замена
    58'
    В составе "Болоньи" произошла замена. Вместо Николы Сансоне на поле вышел Джошуа Зиркзее. 
  • Замена
    57'
    В составе "Милана" произошла замена. Вместо Алессандро Флоренци на поле вышел Давиде Калабрия. 
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    • 56'
      Ориги с правого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Балло-Туре головой пробил в ближний угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Скорупски выловил его без особого труда. 
    • Желтая карточка
      55'
      Фланговый защитник "Милана" Алессандро Флоренци получил жёлтую карточку за срыв атаки. Флоренци в центре поля уже нагло хватал за руки Схаутена, который был готов убежать в контратаку по левому флангу. 
    • 54'
      Салемакерс на правом фланге смог продавить Кирьякопулоса после заброса из глубины поля, далее Алексис выполнил прострел в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • 53'
      Пока что в последние минуты "Болонья" стала больше времени проводить с мячом, но при этом продвинуться вперёд из центра поля никак не получается. 
    • Фол, нарушение
      52'
      Салемакерс в центре поля нарушил правила против Схаутена. Игроки "Болоньи" теперь уже также разыграли стандарт. 
    • 51'
      Балло-Туре не смог сохранить мяч в поле при рывке вперёд по левому флангу, на этот раз Фоде упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • 50'
      Сансоне теперь уже слишком активно пошёл в борьбе за мяч в штрафную площадь "Милана", Никола нарушил правила против Меньяна. 
    • Судья
      49'
      Домингес с правой половины поля выполнил передачу на правый угол штрафной площади на ход Пошу, Штефан наткнулся на Побегу и оказался на газоне, Давиде Масса показал, что будет удар от ворот. 
    • Фол, нарушение
      48'
      Ребич теперь уже перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Поша. 
    • Фол, нарушение
      47'
      Барроу в центре поля нарушил правила против Флоренци. "Милан" достаточно быстро разыграл стандарт. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, как сейчас себя проявит "Милан", чтобы также продолжить играть на поле соперника первым номером и даже резервным составом бороться за три очка. Наверняка Стефано Пиоли также выпустит и игроков основного состава, хотя бы минут на тридцать, а поэтому игра должна будет стать ещё более интересной. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. Ничего не стал добавлять Давиде Масса к основному времени первого тайма. "Болонья" и "Милан" показали в первой половине матча довольно хороший футбол, но, всё же команда Тьяго Мотты побаивается своего соперника, что очень хорошо заметно. "Красно-синим" нужно постараться сыграть первым номером и тогда уже "Болонья" будет вполне способна побороться за три очка. 
    • 44'
      Барроу теперь уже попытался разогнать атаку по правому флангу, Флоренци накрыл соперника и выбил мяч в аут. 
    • 43'
      Слишком уж сильно прижималась "Болонья" к своим воротам, нельзя играть так против "Милана", даже против резерва чемпионов Италии. 
    • 42'
      Барроу со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Милана", которую грамотно выстроил Меньян. 
    • Фол, нарушение
      41'
      Побега теперь уже на своей половине поля нарушил правила против Барроу. "Болонья" заработала неплохой стандарт. 
    • Описание гола
      40'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Побега!!! И всё же "Милан" дожал своего соперника. Балло-Туре с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Болоньи" не смогли перехватить мяч, а после выноса на левой половине поля подбор был за Салемакерсом, Алексис выполнил передачу к радиусу штрафной площади на Ребича, Анте не смог протолкнуть мяч в центр штрафной площади, но в итоге мяч от Поша отскочил очень удачно на ногу Побеге, а Томмазо в касание вколотил мяч в левый угол ворот, мяч от сетки зашёл в цель. 
    • 39'
      Вполне "Милан" уже наиграл на ответный мяч, но пока что оборона "Болоньи" всё же держится. 
    • 38'
      Балло-Туре догнал на левом фланге непростой мяч после передачи от Ребича, Фоден от лицевой линии поля выполнил подачу к дальнему углу вратарской на Ориги, Дивок под давлением соперника не смог как следует головой пробить по воротам, в итоге Скорупски забрал мяч в руки. 
    • 37'
      Барроу разогнал атаку по правой половине поля, Мусса выполнил передачу к линии штрафной площади на Сансоне, но мяч от защитника "Милана" удачно отскочил немного назад на набегающего Эбишера, Мишель в касание пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной, но Меньян всё контролировал. 
    • Судья
      36'
      С правого фланга Балло-Туре выполнил подачу в центр штрафной площади, Ребич под давлением Лукуми в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника "Болоньи", затем отскочил в форварда "Милана" и ушёл за лицевую линию поля. Давиде Масса изначально назначил угловой, но после общения с боковым арбитром был назначен справедливый удар от ворот. 
    • Офсайд
      35'
      Из центра поля последовал заброс на ход Ориги по левой половине поля, боковой арбитр очень долго тянул, но всё же Дивок был в офсайде и спустя секунд двадцать флаг был поднят. 
    • Угловой
      34'
      Флоренци с углового в свою очередь выполнил далеко не самую лучшую подачу на ближний угол вратарской, игроки "Болоньи" вновь сыграли достаточно внимательно и без особого труда перехватили мяч. 
    • 33'
      Ребич сместился на правый фланг и выполнил подачу к линии вратарской, Лукуми успел сыграть в обороне, мяч был выбит на угловой. 
    • 32'
      Флоренци со стандарта выполнил мягкий заброс на правый угол вратарской, игроки "Болоньи" сыграли внимательно и выбили мяч за пределы штрафной площади. 
    • Фол, нарушение
      31'
      Ребич вновь совершил рывок вперёд по левому флангу, Пош у своей штрафной площади нарушил правила против активного Анте. 
    • Судья
      30'
      Тиав в борьбе за мяч на правой половине поля у линии своей штрафной площади действовал на грани фола против Сансоне, но Давиде Масса показал, что всё было в рамках правил. 
    • Фол, нарушение
      29'
      Барроу в борьбе за верховой мяч на правом фланге половины поля "Милана" нарушил правила против Ребича. 
    • Судья
      28'
      Ребич выиграл борьбу за мяч на левом фланге у штрафной площади "Болоньи", далее Анте выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Салемакерс зацепился за мяч уже на правом фланге, в борьбе с Домингесом Алексис оказался на газоне, но Давиде Масса показал, что нужно играть дальше. 
    • Угловой
      27'
      Флоренци с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Побега головой пробил в правый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
    • 26'
      Побега разогнал атаку по центру и выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Ориги, Пош удачно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. 
    • 25'
      Салемакерс с правой половины поля после отскока в касание пробил в левый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели, Балло-Туре подставил ногу, но в итоге попасть в створ у Фоде также не получилось.
    • Угловой
      24'
      Флоренци с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Вранкс под давлением соперника не смог зацепиться за мяч. 
    • Опасный момент
      23'
      Флоренци со стандарта очень неплохо пробил в левый угол ворот, Скорупски в прыжке отбил мяч на угловой. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Сумаоро у радиуса своей штрафной площади нарушил правила против Салемакерса. "Милан" заработал очень опасный стандарт. 
    • 21'
      Де Кетеларе из аута на правом фланге вбросил мяч на ход Флоренци, Алессандро выполнил подачу в центр штрафной площади, Ребич головой пробил по воротам, мяч полетел неплохо, но практически точно по центру, Скорупски в прыжке намертво поймал мяч.  
    • 20'
      Салемакерс с правого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно и ушёл за лицевую линию поля. 
    • Фол, нарушение
      19'
      А теперь уже Де Кетеларе в центре поля нарушил правила против Кирьякопулоса. Довольно много мелких фолов стало в нашем матче. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Эбишер при развитии атаки по правому флангу выполнил передачу на ход Пошу по правому флангу, Балло-Туре грамотно поставил корпус, в итоге Штефан нарушил правила. 
    • Офсайд
      17'
      Продолжают игроки "Милана" искать своё счастье в атаке за счёт длинных забросов вперёд, Калюлю выполнил заброс к радиусу штрафной площади на Ориги, но Дивок оказался в офсайде. 
    • 16'
      Из центра поля последовал заброс на ход Ребичу по левому флангу, Сумаоро накрыл Анте и выбил мяч в аут. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Схаутен в центре поля нарушил правила против Де Кетеларе. Игроки "Милана" достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • 14'
      Лукуми из глубины поля выполнил заброс на ход Эбишеру по правому флангу, мяч полетел слишком сильно и ушёл в аут. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Балло-Туре теперь уже в центре поля нарушил правила против Сансоне. Вновь "Болонья" не стала торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 12'
      Побега из центра поля выполнил передачу на ход Балло-Туре по левому флангу, Фоде не был готов к рывку, мяч в итоге улетел в аут. 
    • 11'
      Балло-Туре с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • 10'
      Балло-Туре совершил рывок вперёд по левому флангу, Фергюсон накрыл флангового защитника "Милана" и выбил мяч в аут. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Салемакерс на правом фланге на половине поля соперника нарушил правила против Схаутена. "Болонья" не стала торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 8'
      Ребич с левого угла штрафной площади теперь уже выполнил безадресную подачу на правый угол штрафной площади, пока что взаимопонимания между игроками "Милана" не хватает. 
    • 7'
      Ребич попытался войти в штрафную площадь сл евого фланга, вновь Анте наткнулся на защитника "Болоньи", мяч был выбит в аут. 
    • 6'
      Из центра поля как раз последовал заброс в центр к линии штрафной площади, Ребич зацепился за мяч, но Сумаоро не позволил Анте развить атаку и сразу же выбил мяч на левый фланг. 
    • 5'
      В среднем темпе работают команды на поле, "Болонья" очень плотно играет в обороне и пока что "Милану" остаётся уповать только на длинные забросы вперёд. 
    • 4'
      "Болонья" после гола на первой минуте сразу же перешла на игру от обороны, "Милан" владеет мячом на своей половине поля, но с развитием атак у гостей проблемы. 
    • 3'
      Вранкс с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
    • Судья
      2'
      Давиде Масса послушал судей из команды VAR, нарушения правил в борьбе за мяч на правом фланге не было, чистый гол со стороны "Болоньи". 
    • Описание гола
      1'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Сансоне!!! Провалилась оборона "Милана" на правом фланге, Пош и Эбишер отлично навязали борьбу Балло-Туре и Ребичу, далее Стефан от лицевой линии поля выполнил прострел в центр к линии вратарской, Сансоне опередил Калюлю и вколотил мяч под перекладину. 
    • 1'
      Сегодня Стефано Пиоли провёл очень сильную ротацию после четвертьфинального матча Лиги чемпионов, совсем скоро ответный матч против "Наполи", а поэтому приоритет конечно же на следующую игру. Но, это не значит, что запасные "Милана" не будут сраться побежать. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Посмотрим, сможет ли "Милан" сегодня грамотно сыграть в завершении атак, чтобы не потерять из-за этого очки, как это было в прошлом туре в матче против "Эмполи". "Болонья" конечно же вполне может сыграть на контратаках, что команда Тьяго Мотты умеет делать достаточно неплохо. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 61 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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