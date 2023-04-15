Ребич слишком активно вёл борьбу за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Фергюсона.

Балло-Туре теперь уже на половине поля "Болоньи" нарушил правила против Фергюсона. Льюис стал действовать в середине второго тайма куда более активно.

Тиав под давлением соперника на правом фланге ошибся с передачей на Меньяна, мяч в итоге ушёл на угловой.

Эбишер с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Меньян грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Де Кетеларе вошёл в штрафную площадь с правого фланга, Схаутен накрыл Шарля и выбил мяч на угловой.

Мессиас с углового покатил мяч к правому углу штрафной площади, Калабрия в касание отправил мяч в центр штрафной, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам.

Де Кетеларе вошёл в штрафную площадь с левого фланга, но под давлением соперника Шарль потерял мяч.

Вранкс со своей половины поля попытался выполнить длинный заброс вперёд, Штефан Пош при попытке перехватить мяч сыграл рукой, за это Давиде Масса показал жёлтую карточку фланговому защитнику "Болоньи".

Мессиас перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Болоньи", мяч был нарушен против Фергюсона.

Барроу с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Тиав головой выбил мяч подальше от своих ворот.

Из центра поля последовал заброс на левый угол штрафной площади "Милана" на ход Домингесу, Калабрия за счёт лучшей позиции выиграл борьбу за мяч.

Кирьякопулос с левого фланга выполнил перевод к правому углу штрафной площади "Милана", вновь гости без особого труда перехватили мяч.

Ребич теперь уже перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Поша.

Домингес с правой половины поля выполнил передачу на правый угол штрафной площади на ход Пошу, Штефан наткнулся на Побегу и оказался на газоне, Давиде Масса показал, что будет удар от ворот.

Сансоне теперь уже слишком активно пошёл в борьбе за мяч в штрафную площадь "Милана", Никола нарушил правила против Меньяна.

Балло-Туре не смог сохранить мяч в поле при рывке вперёд по левому флангу, на этот раз Фоде упустил мяч за лицевую линию поля.

Салемакерс в центре поля нарушил правила против Схаутена. Игроки "Болоньи" теперь уже также разыграли стандарт.

Пока что в последние минуты "Болонья" стала больше времени проводить с мячом, но при этом продвинуться вперёд из центра поля никак не получается.

Салемакерс на правом фланге смог продавить Кирьякопулоса после заброса из глубины поля, далее Алексис выполнил прострел в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам.

Фланговый защитник "Милана" Алессандро Флоренци получил жёлтую карточку за срыв атаки. Флоренци в центре поля уже нагло хватал за руки Схаутена, который был готов убежать в контратаку по левому флангу.

Ориги с правого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Балло-Туре головой пробил в ближний угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Скорупски выловил его без особого труда.

Начинается второй тайм. Посмотрим, как сейчас себя проявит "Милан", чтобы также продолжить играть на поле соперника первым номером и даже резервным составом бороться за три очка. Наверняка Стефано Пиоли также выпустит и игроков основного состава, хотя бы минут на тридцать, а поэтому игра должна будет стать ещё более интересной.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. Ничего не стал добавлять Давиде Масса к основному времени первого тайма. "Болонья" и "Милан" показали в первой половине матча довольно хороший футбол, но, всё же команда Тьяго Мотты побаивается своего соперника, что очень хорошо заметно. "Красно-синим" нужно постараться сыграть первым номером и тогда уже "Болонья" будет вполне способна побороться за три очка.

44' Барроу теперь уже попытался разогнать атаку по правому флангу, Флоренци накрыл соперника и выбил мяч в аут.

43' Слишком уж сильно прижималась "Болонья" к своим воротам, нельзя играть так против "Милана", даже против резерва чемпионов Италии.

42' Барроу со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Милана", которую грамотно выстроил Меньян.

41' Побега теперь уже на своей половине поля нарушил правила против Барроу. "Болонья" заработала неплохой стандарт.

40' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Побега!!! И всё же "Милан" дожал своего соперника. Балло-Туре с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Болоньи" не смогли перехватить мяч, а после выноса на левой половине поля подбор был за Салемакерсом, Алексис выполнил передачу к радиусу штрафной площади на Ребича, Анте не смог протолкнуть мяч в центр штрафной площади, но в итоге мяч от Поша отскочил очень удачно на ногу Побеге, а Томмазо в касание вколотил мяч в левый угол ворот, мяч от сетки зашёл в цель.

39' Вполне "Милан" уже наиграл на ответный мяч, но пока что оборона "Болоньи" всё же держится.

38' Балло-Туре догнал на левом фланге непростой мяч после передачи от Ребича, Фоден от лицевой линии поля выполнил подачу к дальнему углу вратарской на Ориги, Дивок под давлением соперника не смог как следует головой пробить по воротам, в итоге Скорупски забрал мяч в руки.

37' Барроу разогнал атаку по правой половине поля, Мусса выполнил передачу к линии штрафной площади на Сансоне, но мяч от защитника "Милана" удачно отскочил немного назад на набегающего Эбишера, Мишель в касание пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной, но Меньян всё контролировал.

36' С правого фланга Балло-Туре выполнил подачу в центр штрафной площади, Ребич под давлением Лукуми в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника "Болоньи", затем отскочил в форварда "Милана" и ушёл за лицевую линию поля. Давиде Масса изначально назначил угловой, но после общения с боковым арбитром был назначен справедливый удар от ворот.

35' Из центра поля последовал заброс на ход Ориги по левой половине поля, боковой арбитр очень долго тянул, но всё же Дивок был в офсайде и спустя секунд двадцать флаг был поднят.

34' Флоренци с углового в свою очередь выполнил далеко не самую лучшую подачу на ближний угол вратарской, игроки "Болоньи" вновь сыграли достаточно внимательно и без особого труда перехватили мяч.

33' Ребич сместился на правый фланг и выполнил подачу к линии вратарской, Лукуми успел сыграть в обороне, мяч был выбит на угловой.

32' Флоренци со стандарта выполнил мягкий заброс на правый угол вратарской, игроки "Болоньи" сыграли внимательно и выбили мяч за пределы штрафной площади.

31' Ребич вновь совершил рывок вперёд по левому флангу, Пош у своей штрафной площади нарушил правила против активного Анте.

30' Тиав в борьбе за мяч на правой половине поля у линии своей штрафной площади действовал на грани фола против Сансоне, но Давиде Масса показал, что всё было в рамках правил.

29' Барроу в борьбе за верховой мяч на правом фланге половины поля "Милана" нарушил правила против Ребича.

28' Ребич выиграл борьбу за мяч на левом фланге у штрафной площади "Болоньи", далее Анте выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Салемакерс зацепился за мяч уже на правом фланге, в борьбе с Домингесом Алексис оказался на газоне, но Давиде Масса показал, что нужно играть дальше.

27' Флоренци с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Побега головой пробил в правый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

26' Побега разогнал атаку по центру и выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Ориги, Пош удачно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.

25' Салемакерс с правой половины поля после отскока в касание пробил в левый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели, Балло-Туре подставил ногу, но в итоге попасть в створ у Фоде также не получилось.

24' Флоренци с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Вранкс под давлением соперника не смог зацепиться за мяч.

23' Флоренци со стандарта очень неплохо пробил в левый угол ворот, Скорупски в прыжке отбил мяч на угловой.

22' Сумаоро у радиуса своей штрафной площади нарушил правила против Салемакерса. "Милан" заработал очень опасный стандарт.

21' Де Кетеларе из аута на правом фланге вбросил мяч на ход Флоренци, Алессандро выполнил подачу в центр штрафной площади, Ребич головой пробил по воротам, мяч полетел неплохо, но практически точно по центру, Скорупски в прыжке намертво поймал мяч.

20' Салемакерс с правого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно и ушёл за лицевую линию поля.

19' А теперь уже Де Кетеларе в центре поля нарушил правила против Кирьякопулоса. Довольно много мелких фолов стало в нашем матче.

18' Эбишер при развитии атаки по правому флангу выполнил передачу на ход Пошу по правому флангу, Балло-Туре грамотно поставил корпус, в итоге Штефан нарушил правила.

17' Продолжают игроки "Милана" искать своё счастье в атаке за счёт длинных забросов вперёд, Калюлю выполнил заброс к радиусу штрафной площади на Ориги, но Дивок оказался в офсайде.

16' Из центра поля последовал заброс на ход Ребичу по левому флангу, Сумаоро накрыл Анте и выбил мяч в аут.

15' Схаутен в центре поля нарушил правила против Де Кетеларе. Игроки "Милана" достаточно быстро разыграли стандарт.

14' Лукуми из глубины поля выполнил заброс на ход Эбишеру по правому флангу, мяч полетел слишком сильно и ушёл в аут.

13' Балло-Туре теперь уже в центре поля нарушил правила против Сансоне. Вновь "Болонья" не стала торопиться при розыгрыше мяча.

12' Побега из центра поля выполнил передачу на ход Балло-Туре по левому флангу, Фоде не был готов к рывку, мяч в итоге улетел в аут.

11' Балло-Туре с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

10' Балло-Туре совершил рывок вперёд по левому флангу, Фергюсон накрыл флангового защитника "Милана" и выбил мяч в аут.

9' Салемакерс на правом фланге на половине поля соперника нарушил правила против Схаутена. "Болонья" не стала торопиться при розыгрыше мяча.

8' Ребич с левого угла штрафной площади теперь уже выполнил безадресную подачу на правый угол штрафной площади, пока что взаимопонимания между игроками "Милана" не хватает.

7' Ребич попытался войти в штрафную площадь сл евого фланга, вновь Анте наткнулся на защитника "Болоньи", мяч был выбит в аут.

6' Из центра поля как раз последовал заброс в центр к линии штрафной площади, Ребич зацепился за мяч, но Сумаоро не позволил Анте развить атаку и сразу же выбил мяч на левый фланг.

5' В среднем темпе работают команды на поле, "Болонья" очень плотно играет в обороне и пока что "Милану" остаётся уповать только на длинные забросы вперёд.

4' "Болонья" после гола на первой минуте сразу же перешла на игру от обороны, "Милан" владеет мячом на своей половине поля, но с развитием атак у гостей проблемы.

3' Вранкс с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

2' Давиде Масса послушал судей из команды VAR, нарушения правил в борьбе за мяч на правом фланге не было, чистый гол со стороны "Болоньи".

1' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Сансоне!!! Провалилась оборона "Милана" на правом фланге, Пош и Эбишер отлично навязали борьбу Балло-Туре и Ребичу, далее Стефан от лицевой линии поля выполнил прострел в центр к линии вратарской, Сансоне опередил Калюлю и вколотил мяч под перекладину.

1' Сегодня Стефано Пиоли провёл очень сильную ротацию после четвертьфинального матча Лиги чемпионов, совсем скоро ответный матч против "Наполи", а поэтому приоритет конечно же на следующую игру. Но, это не значит, что запасные "Милана" не будут сраться побежать.