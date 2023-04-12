Тур: 30. Стадион: Ренато Далл'Ара. Главный судья: Масса Давиде
История личных встреч
Болонья
Милан
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
100%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
133.3%
3 победы 8 ничьих 0 побед
21 матч
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед
Первый тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 13 побед
27 матчей
7.4%
22.2%
70.4%
2 победы 6 ничьих 19 побед
Первый тайм
3.7%
51.9%
44.4%
1 победа 14 ничьих 12 побед
Второй тайм
11.1%
40.7%
48.2%
3 победы 11 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1
0.57
Среднее время на гол
90
157
Всего голов
23
28
Голов в среднем за матч
1.64
2.15
Среднее время на гол
54
41
Всего голов
36
36
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
Среднее время на гол
67
67
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|8 (3)
|0.28
|Орсолини Риккардо
|7 (1)
|0.24
|Пош Штефан
|5
|0.17
|Фергюсон Льюис
|4
|0.14
|Барроу Муса
|3
|0.1
|Сориано Роберто
|2
|0.07
|Сансоне Никола
|2
|0.07
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0.07
|Моро Никола
|1
|0.03
|Домингес Николас
|1
|0.03
|Зиркзее Джошуа
|1
|0.03
|Эбишер Мишель
|1
|0.03
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Схаутен Йерди
|0
|0
|Касиус Денсо
|0
|0
|Камбьясо Андреа
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
|Виньято Эмануэль
|0
|0
|Лукуми Джон
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леау Рафаэл
|10
|0.34
|Жиру Оливье
|8 (1)
|0.28
|Диас Браим
|5
|0.17
|Мессиас Жуниор
|4
|0.14
|Эрнандес Тео
|3 (1)
|0.1
|Ребич Анте
|3
|0.1
|Тонали Сандро
|2
|0.07
|Ориги Дивок
|2
|0.07
|Калабрия Давиде
|1
|0.03
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.03
|Салемакерс Алексис
|1
|0.03
|Томори Фикайо
|1
|0.03
|Балло-Туре Фоде
|1
|0.03
|Калюлю Пьер
|1
|0.03
|Побега Томмазо
|1
|0.03
|Ибрагимович Златан
|1 (1)
|0.03
|Татарушану Чиприан
|0
|0
|Крунич Раде
|0
|0
|Де Кетеларе Шарль
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукуми Джон
|8
|0
|Домингес Николас
|7
|0
|Орсолини Риккардо
|5
|1
|Сумаоро Адама
|4
|1
|Арнаутович Марко
|5
|0
|Медель Гари
|5
|0
|Фергюсон Льюис
|4
|0
|Мотта Тьяго
|3
|0
|Скорупски Лукаш
|3
|0
|Ликояннис Хараламбос
|3
|0
|Эбишер Мишель
|3
|0
|Схаутен Йерди
|3
|0
|Сансоне Никола
|2
|0
|Барроу Муса
|2
|0
|Камбьясо Андреа
|2
|0
|Хоакин Соса
|2
|0
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0
|Сориано Роберто
|1
|0
|Бонифаци Кевин
|1
|0
|Моро Никола
|1
|0
|Виньято Эмануэль
|1
|0
|Пош Штефан
|1
|0
|Зиркзее Джошуа
|1
|0
|Касиус Денсо
|1
|0
|Синиша Михайлович
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиру Оливье
|7
|1
|Леау Рафаэл
|6
|1
|Тонали Сандро
|7
|0
|Крунич Раде
|6
|0
|Беннасер Исмаэль
|5
|0
|Эрнандес Тео
|5
|0
|Кьяер Симон
|4
|0
|Ребич Анте
|4
|0
|Калабрия Давиде
|4
|0
|Калюлю Пьер
|4
|0
|Томори Фикайо
|3
|0
|Побега Томмазо
|3
|0
|Тиав Малик
|3
|0
|Диас Браим
|2
|0
|Габбия Маттео
|2
|0
|Мессиас Жуниор
|2
|0
|Де Кетеларе Шарль
|2
|0
|Стефано Пиоли
|2
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Лазетич Марко
|1
|0
Результаты матчей
Болонья
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Милан
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
4
7
Болонья
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Милан
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
17
7
Волевые поражения
15
23
Болонья
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (12)
45% (13)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
38% (11)
24% (7)
Милан
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (5)
38% (11)
45% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
24% (7)
41% (12)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
19
12
Волевые поражения
19
30
Голы по времени матча
Забито
19
20
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
4
21%
4
20%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
3
16%
2
10%
31-45
4
21%
2
10%
46-60
3
16%
5
25%
61-75
3
16%
5
25%
76-90
Пропущено
11
19
3 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
0
0%
3
16%
1-15
2
18%
3
16%
16-30
1
9%
5
26%
31-45
5
45%
2
11%
46-60
2
18%
3
16%
61-75
1
9%
3
16%
76-90
Забито
20
26
7 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 16
3
15%
3
12%
1-15
2
10%
6
23%
16-30
2
10%
3
12%
31-45
6
30%
5
19%
46-60
4
20%
4
15%
61-75
3
15%
5
19%
76-90
Пропущено
24
19
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
3
13%
1
5%
1-15
5
21%
6
32%
16-30
4
17%
1
5%
31-45
6
25%
3
16%
46-60
4
17%
3
16%
61-75
2
8%
5
26%
76-90
Забито
39
46
16 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 26
16 Забивали первыми 14
8 Не забивали 5
7
18%
7
15%
1-15
4
10%
8
17%
16-30
5
13%
5
11%
31-45
10
26%
7
15%
46-60
7
18%
9
20%
61-75
6
15%
10
22%
76-90
Пропущено
35
38
15 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 21
3
9%
4
11%
1-15
7
20%
9
24%
16-30
5
14%
6
16%
31-45
11
31%
5
13%
46-60
6
17%
6
16%
61-75
3
9%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аталанта - Болонья 0:2 Болонья - Удинезе 3:0 Салернитана - Болонья 2:2 Болонья - Лацио 0:0
Торино - Болонья 1:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Монца 0:1 Фиорентина - Болонья 1:2 Болонья - Специя 2:0 Болонья - Кремонезе 1:1 Лацио - Болонья 1:0 Удинезе - Болонья 1:2 Болонья - Аталанта 1:2 Рома - Болонья 1:0 Верона - Болонья 0:1 Мальорка - Болонья 1:2 Болонья - Капфенберг 9:0 Болонья - Сассуоло 3:0 Интер Милан - Болонья 6:1
Милан
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Милан - Наполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Наполи - Милан 0:4 Удинезе - Милан 3:1
Милан - Салернитана 1:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Фиорентина - Милан 2:1 Милан - Аталанта 2:0 Монца - Милан 0:1 Милан - Тоттенхэм 1:0 Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Милан 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Лацио - Милан 4:0 Милан - Интер Милан 0:3 Лечче - Милан 2:2 Милан - Торино 0:1 Милан - Рома 2:2 Салернитана - Милан 1:2 ПСВ - Милан 3:0
Результаты матчей
Болонья
Милан
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
7 раз 50%
1
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:2
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 57%
0
4 раза 29%
1
2 раза 14%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:2
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 41%
1
8 раз 28%
0
7 раз 24%
3
2 раза 7%
2
11 раз 38%
1
8 раз 28%
0
5 раз 17%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Болонья
Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
131
69
104
213
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
114
86
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
227
Больше Меньше
245
1415
1613
227
524
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|24
|2
|3
|66 - 21
|74
|2.
|Заявка
|29
|17
|7
|5
|46 - 20
|58
|3.
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|39 - 26
|53
|4.
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|48 - 36
|52
|5.
|Заявка
|29
|16
|3
|10
|48 - 33
|51
|6.
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|47 - 34
|48
|7.
|Заявка
|29
|18
|5
|6
|47 - 24
|44
|8.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|38 - 36
|43
|9.
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|34 - 32
|41
|10.
|Заявка
|29
|9
|12
|8
|39 - 36
|39
|11.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|30 - 35
|38
|12.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|37 - 43
|37
|13.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|34 - 41
|35
|14.
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|25 - 36
|32
|15.
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|33 - 49
|29
|16.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|25 - 35
|27
|17.
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|25 - 45
|26
|18.
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|24 - 43
|22
|19.
|Заявка
|29
|2
|10
|17
|26 - 54
|16
|20.
|Заявка
|29
|3
|6
|20
|18 - 50
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|33 - 13
|34
|2.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|27 - 8
|33
|3.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 17
|30
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|25 - 13
|30
|5.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 9
|28
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 10
|26
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 20
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 18
|21
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|10.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|34 - 12
|21
|11.
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|24 - 17
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|11 - 13
|19
|13.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 15
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|15.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|17 - 23
|17
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 21
|17
|17.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|16 - 21
|17
|18.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|14 - 19
|12
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|8 - 22
|7
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|8 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|33 - 8
|40
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|21 - 7
|28
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 16
|27
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 17
|25
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|13 - 12
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 22
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 12
|18
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 25
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 26
|17
|12.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 23
|16
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 27
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|11 - 16
|15
|15.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|12 - 21
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 28
|12
|17.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|18 - 29
|10
|18.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 24
|9
|19.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 28
|8
|20.
|Заявка
|14
|0
|5
|9
|7 - 20
|5
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|Наполи
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|21 (4)
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|14 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|12 (10)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|12
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 9
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|10
|Салернитана
|Кулибали Лассана
|10
Прогнозы на матч Болонья - Милан
Исход игры
Болонья
4.3% (2)
Ничья
10.6% (5)
Милан
85.1% (40)
Тотал 2.5
Больше
60.87% (28)
Меньше
39.13% (18)
Обе команды забьют
Да
67.39% (31)
Нет
32.61% (15)
Популярный счёт
1:2 Милан
48.9% (23)
0:1 Милан
14.9% (7)
0:2 Милан
12.8% (6)
1:1 Ничья
8.5% (4)
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