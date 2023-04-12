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  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Масса Давиде
Болонья
 
Позже
Милан
Прогнозы 47
Болонья 4.3% (2)
X 10.6% (5)
Милан 85.1% (40)
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Болонья
Ничья
Милан
3.35
3.35
3.20
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История личных встреч

Болонья
Милан

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
100%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
133.3%
3 победы 8 ничьих 0 побед

21 матч

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 13 побед

27 матчей

7.4%
22.2%
70.4%
2 победы 6 ничьих 19 побед

Первый тайм

3.7%
51.9%
44.4%
1 победа 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

11.1%
40.7%
48.2%
3 победы 11 ничьих 13 побед

История матчей

СA
2:0
СA
0:0
СA
2:4
СA
1:2
СA
2:0
СA
5:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
0:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
3:3
СA
2:1
СA
1:3
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:0
СA
0:3
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:4
СA
1:2

Голы

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1
0.57

Среднее время на гол

90
157

Всего голов

23
28

Голов в среднем за матч

1.64
2.15

Среднее время на гол

54
41

Всего голов

36
36

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
24

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 8 (3) 0.28
Орсолини Риккардо 7 (1) 0.24
Пош Штефан 5 0.17
Фергюсон Льюис 4 0.14
Барроу Муса 3 0.1
Сориано Роберто 2 0.07
Сансоне Никола 2 0.07
Ликояннис Хараламбос 2 0.07
Моро Никола 1 0.03
Домингес Николас 1 0.03
Зиркзее Джошуа 1 0.03
Эбишер Мишель 1 0.03
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Касиус Денсо 0 0
Камбьясо Андреа 0 0
Медель Гари 0 0
Виньято Эмануэль 0 0
Лукуми Джон 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 10 0.34
Жиру Оливье 8 (1) 0.28
Диас Браим 5 0.17
Мессиас Жуниор 4 0.14
Эрнандес Тео 3 (1) 0.1
Ребич Анте 3 0.1
Тонали Сандро 2 0.07
Ориги Дивок 2 0.07
Калабрия Давиде 1 0.03
Беннасер Исмаэль 1 0.03
Салемакерс Алексис 1 0.03
Томори Фикайо 1 0.03
Балло-Туре Фоде 1 0.03
Калюлю Пьер 1 0.03
Побега Томмазо 1 0.03
Ибрагимович Златан 1 (1) 0.03
Татарушану Чиприан 0 0
Крунич Раде 0 0
Де Кетеларе Шарль 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукуми Джон 8 0
Домингес Николас 7 0
Орсолини Риккардо 5 1
Сумаоро Адама 4 1
Арнаутович Марко 5 0
Медель Гари 5 0
Фергюсон Льюис 4 0
Мотта Тьяго 3 0
Скорупски Лукаш 3 0
Ликояннис Хараламбос 3 0
Эбишер Мишель 3 0
Схаутен Йерди 3 0
Сансоне Никола 2 0
Барроу Муса 2 0
Камбьясо Андреа 2 0
Хоакин Соса 2 0
Де Сильвестри Лоренцо 1 0
Сориано Роберто 1 0
Бонифаци Кевин 1 0
Моро Никола 1 0
Виньято Эмануэль 1 0
Пош Штефан 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Касиус Денсо 1 0
Синиша Михайлович 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиру Оливье 7 1
Леау Рафаэл 6 1
Тонали Сандро 7 0
Крунич Раде 6 0
Беннасер Исмаэль 5 0
Эрнандес Тео 5 0
Кьяер Симон 4 0
Ребич Анте 4 0
Калабрия Давиде 4 0
Калюлю Пьер 4 0
Томори Фикайо 3 0
Побега Томмазо 3 0
Тиав Малик 3 0
Диас Браим 2 0
Габбия Маттео 2 0
Мессиас Жуниор 2 0
Де Кетеларе Шарль 2 0
Стефано Пиоли 2 0
Ориги Дивок 1 0
Адли Ясин 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Лазетич Марко 1 0

Результаты матчей

Болонья
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Милан
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

4
7
Болонья
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Милан
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

17
7

Волевые поражения

15
23
Болонья
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (12)
45% (13)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
38% (11)
24% (7)
Милан
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (5)
38% (11)
45% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
24% (7)
41% (12)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

19
12

Волевые поражения

19
30

Голы по времени матча

Забито

19
20
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
4
21%
4
20%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
3
16%
2
10%
31-45
4
21%
2
10%
46-60
3
16%
5
25%
61-75
3
16%
5
25%
76-90

Пропущено

11
19
3 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
0
0%
3
16%
1-15
2
18%
3
16%
16-30
1
9%
5
26%
31-45
5
45%
2
11%
46-60
2
18%
3
16%
61-75
1
9%
3
16%
76-90

Забито

20
26
7 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 16
3
15%
3
12%
1-15
2
10%
6
23%
16-30
2
10%
3
12%
31-45
6
30%
5
19%
46-60
4
20%
4
15%
61-75
3
15%
5
19%
76-90

Пропущено

24
19
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
3
13%
1
5%
1-15
5
21%
6
32%
16-30
4
17%
1
5%
31-45
6
25%
3
16%
46-60
4
17%
3
16%
61-75
2
8%
5
26%
76-90

Забито

39
46
16 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 26
16 Забивали первыми 14
8 Не забивали 5
7
18%
7
15%
1-15
4
10%
8
17%
16-30
5
13%
5
11%
31-45
10
26%
7
15%
46-60
7
18%
9
20%
61-75
6
15%
10
22%
76-90

Пропущено

35
38
15 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 21
3
9%
4
11%
1-15
7
20%
9
24%
16-30
5
14%
6
16%
31-45
11
31%
5
13%
46-60
6
17%
6
16%
61-75
3
9%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аталанта - Болонья 0:2 Болонья - Удинезе 3:0 Салернитана - Болонья 2:2 Болонья - Лацио 0:0
Торино - Болонья 1:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Монца 0:1 Фиорентина - Болонья 1:2 Болонья - Специя 2:0 Болонья - Кремонезе 1:1 Лацио - Болонья 1:0 Удинезе - Болонья 1:2 Болонья - Аталанта 1:2 Рома - Болонья 1:0 Верона - Болонья 0:1 Мальорка - Болонья 1:2 Болонья - Капфенберг 9:0 Болонья - Сассуоло 3:0 Интер Милан - Болонья 6:1
Милан
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Милан - Наполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Наполи - Милан 0:4 Удинезе - Милан 3:1
Милан - Салернитана 1:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Фиорентина - Милан 2:1 Милан - Аталанта 2:0 Монца - Милан 0:1 Милан - Тоттенхэм 1:0 Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Милан 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Лацио - Милан 4:0 Милан - Интер Милан 0:3 Лечче - Милан 2:2 Милан - Торино 0:1 Милан - Рома 2:2 Салернитана - Милан 1:2 ПСВ - Милан 3:0

Результаты матчей

Болонья
Милан

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
7 раз 50%
1
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:2
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 57%
0
4 раза 29%
1
2 раза 14%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:2
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 41%
1
8 раз 28%
0
7 раз 24%
3
2 раза 7%
2
11 раз 38%
1
8 раз 28%
0
5 раз 17%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Болонья
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
13
1
6
9
1.5
10
4
2
13
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
4
8
6
1.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
7
0.5
Больше Меньше
24
5
14
15
1.5
16
13
2
27
2.5
5
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 29 24 2 3 66 - 21 74
2.
Лацио
 Заявка 29 17 7 5 46 - 20 58
3.
Рома
 Заявка 29 16 5 8 39 - 26 53
4.
Милан
 Заявка 29 15 7 7 48 - 36 52
5.
Интер Милан
 Заявка 29 16 3 10 48 - 33 51
6.
Аталанта
 Заявка 29 14 6 9 47 - 34 48
7.
Ювентус
 Заявка 29 18 5 6 47 - 24 44
8.
Болонья
 Заявка 29 12 7 10 38 - 36 43
9.
Фиорентина
 Заявка 29 11 8 10 34 - 32 41
10.
Удинезе
 Заявка 29 9 12 8 39 - 36 39
11.
Торино
 Заявка 29 10 8 11 30 - 35 38
12.
Сассуоло
 Заявка 29 10 7 12 37 - 43 37
13.
Монца
 Заявка 29 9 8 12 34 - 41 35
14.
Эмполи
 Заявка 29 7 11 11 25 - 36 32
15.
Салернитана
 Заявка 29 6 11 12 33 - 49 29
16.
Лечче
 Заявка 29 6 9 14 25 - 35 27
17.
Специя
 Заявка 29 5 11 13 25 - 45 26
18.
Верона
 Заявка 29 5 7 17 24 - 43 22
19.
Кремонезе
 Заявка 29 2 10 17 26 - 54 16
20.
Сампдория
 Заявка 29 3 6 20 18 - 50 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 14 11 1 2 33 - 13 34
2.
Интер Милан
 Заявка 15 11 0 4 27 - 8 33
3.
Милан
 Заявка 14 9 3 2 28 - 17 30
4.
Лацио
 Заявка 15 9 3 3 25 - 13 30
5.
Рома
 Заявка 14 9 1 4 20 - 9 28
6.
Болонья
 Заявка 15 7 5 3 20 - 10 26
7.
Фиорентина
 Заявка 15 6 5 4 20 - 20 23
8.
Аталанта
 Заявка 14 6 3 5 24 - 18 21
9.
Сассуоло
 Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
10.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 34 - 12 21
11.
Удинезе
 Заявка 14 4 8 2 24 - 17 20
12.
Торино
 Заявка 14 5 4 5 11 - 13 19
13.
Эмполи
 Заявка 14 5 4 5 13 - 15 19
14.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
15.
Верона
 Заявка 15 5 2 8 17 - 23 17
16.
Салернитана
 Заявка 15 4 5 6 20 - 21 17
17.
Специя
 Заявка 15 3 8 4 16 - 21 17
18.
Лечче
 Заявка 14 2 6 6 14 - 19 12
19.
Сампдория
 Заявка 15 1 4 10 8 - 22 7
20.
Кремонезе
 Заявка 14 1 3 10 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 13 1 1 33 - 8 40
2.
Лацио
 Заявка 14 8 4 2 21 - 7 28
3.
Аталанта
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
4.
Рома
 Заявка 15 7 4 4 19 - 17 25
5.
Ювентус
 Заявка 14 7 2 5 13 - 12 23
6.
Милан
 Заявка 15 6 4 5 20 - 19 22
7.
Торино
 Заявка 15 5 4 6 19 - 22 19
8.
Удинезе
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
9.
Фиорентина
 Заявка 14 5 3 6 14 - 12 18
10.
Интер Милан
 Заявка 14 5 3 6 21 - 25 18
11.
Болонья
 Заявка 14 5 2 7 18 - 26 17
12.
Монца
 Заявка 14 4 4 6 15 - 23 16
13.
Сассуоло
 Заявка 15 4 4 7 19 - 27 16
14.
Лечче
 Заявка 15 4 3 8 11 - 16 15
15.
Эмполи
 Заявка 15 2 7 6 12 - 21 13
16.
Салернитана
 Заявка 14 2 6 6 13 - 28 12
17.
Кремонезе
 Заявка 15 1 7 7 18 - 29 10
18.
Специя
 Заявка 14 2 3 9 9 - 24 9
19.
Сампдория
 Заявка 14 2 2 10 10 - 28 8
20.
Верона
 Заявка 14 0 5 9 7 - 20 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 12
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Фиорентина Амрабат Софьян 10
Салернитана Кулибали Лассана 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Болонья - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 апреля 2023, осталось 2 дня 5 часов 8 минут.

    Главный судья: Масса Давиде

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  • 28 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 47
    Болонья 4.3% (2)
    X 10.6% (5)
    Милан 85.1% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Болонья
    Ничья
    Милан
    3.35
    3.35
    3.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Болонья - Милан

    Исход игры
    Болонья
    4.3% (2)
    Ничья
    10.6% (5)
    Милан
    85.1% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.87% (28)
    Меньше
    39.13% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    67.39% (31)
    Нет
    32.61% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    48.9% (23)
    0:1 Милан
    14.9% (7)
    0:2 Милан
    12.8% (6)
    1:1 Ничья
    8.5% (4)
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