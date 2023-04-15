Догнал мяч у лицевой линии Политано и прострелил вдоль ворот, но пробить Распадори не смог в борьбе с Давидовичем.

С правого фланга навесил Ди Лоренцо на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог замкнуть.

Прорвался по центру к штрафной соперника Демме и покатил поперек на Распадори, но не добрался он до мяча.

Мог убегать на ворота соперника Политано после заброса от Замбо-Ангисса, но остановил эту атаку поднятый флажок лайнсмена.

Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Жуан на ход Политано, но тот не смог пробить в борьбе против Чеккерини.

На чужой половине поля получил по ногам Оливера в борьбе против Тамеза. Штрафной удар исполнять будут неаполитанцы.

Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!

Ворвался в штрафную соперника на скорости Распадори и упал в борьбе с защитником, но судья не стал назначать пенальти.

С дальней дистанции пробивал по воротам Замбо-Ангисса после поперечного паса от Политано, но мяч застрял в гуще защитников.

В центре поля подставился Фараони и получил по ногам от Жуана. Штрафной удар в пользу гостей назначил арбитр.

Диагональ исполнял Ким на правый фланг, куда забегал Политано, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.

Проникающим пасом Политано искал в штрафной соперника на ход Распадори, но того от мяча оттеснил корпусом Хиен.

Долго катают мяч на чужой половине поля неаполитанцы, но пройти массированную оборону сопернику ему не удалось.

В центре поля Замбо-Ангисса в подкате заехал по ногам Дуде. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Вероны".

Со штрафного забросил Тамез на линию вратарской, где пробил в падении Ласанья, но не попал он в створ ворот.

Пробивал головой Демме с линии вратарской после навеса с фланга от Политано, но мяч рикошетом от головы защитника полетел на угловой.

Навесил с углового на дальнюю штангу Лосано. Здесь Элмас скинул головой поперек на Политано, который протолкнул снаряд в сетку, но гол был отменен из-за офсайда.

Выскакивал на ворота соперника Лосано после паса от Демме, но арбитр остановил эту атаку из-за офсйда.

В верховой борьбе против Замбо-Ангисса получил повреждение Фараони. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.

Мог убегать на ворота соперника Ласанья после заброса от Дуды, но вышел за пределы штрафной Мерет и отвел угрозу.

Тонко вырезал в штрафную соперника Элмас на ход Политано, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

Распадори грамотно подставился перед чужой штрафной и заработал для своей команды перспективный стандарт.

Со штрафного забросил Демме на ближнюю штангу, куда забегал Политано, но в падении вынес сферу на угловой Давидович.

Мог убегать на ворота соперника Распадори после заброса от Лосано, но тот проиграл силовую борьбу за мяч Чеккерини.

Прорвался по центру к штрафной соперника Абильгорд и пробил с дальней дистанции, но в падении смог спасти свою команду Мерет.

19' Мягко забросил Демме в штрафную соперника на ход Распадори, но выстрел последнего заблокировали защитники.

17' Дальний заброс исполнял Фараони в штрафную на ход Гайчу, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

16' Зацепился за мяч перед чужой штрафной Распадори и сбросил на ход Политано, но на выходе спокойно забрал мяч в руки Монтипо.

15' Отдавал в штрафную соперника Лосано на ход Распадори, но тому добраться до мяча не удалось в борьбе с защитником.

14' На фланге Чеккерини уложил на газон руками Политано, за что увидел тут же перед собой желтую карточку.

13' Догнал мяч на фланге Политано и прострелил в штрафную, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.

12' Подставился грамотно в центре поля Демме и вынудил нарушить правила Абильдгора. Штрафной удар вновь исполнят неаполитанцы.

11' Проникающий пас исполнял Фараони в штрафную на ход Гайчу, но тот не смог догнать мяч в пределах поля.

10' Тонким пасом Рапсадори искал в штрафной соперника Политано, но тому добраться до мяча не позволил в силовой борьбе Чеккерини.

9' На чужой половине поля получил по ногам Фараони от Демме. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Вероны".

8' Ушел финтом от соперника Абильдгор и прострелил во вратарскую, но тут никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

7' В центре поля получил по ногам Замбо-Ангисса в подкате от Абильдгора. Штрафной удар будут исполнять игроки "Наполи".

6' Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Демме на ход Политано, но тому пробить в борьбе с защитником не удалось.

5' Забросил с центра поля Демме на ход Распадори, но вышел из ворот голкипер и спокойно забрал мяч в свои руки.

4' Убежал по правому флангу на Фараони и прострелил вдоль ворот, где пробил Ласанья, но на пути мяча оказался защитник.

3' В центре поля получил по ногам Тамез в борьбе против Элмаса. Штрафной удар исполнять будут игроки "Вероны".

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя голубых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.