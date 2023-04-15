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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Ла Пенья Федерико
Наполи
0:0
Перерыв
Верона
0'
14' Желтая карточка
Чеккерини Федерико

Ход матча

14'
 
Чеккерини Федерико

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 79 Владение мячом, % 21

Владение мячом

Прогнозы 135
Наполи 97% (131)
X 1.5% (2)
Верона 1.5% (2)
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Ничья
Верона
7.65
4.50
7.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
3
Мин-Чжэ
Ким
5
Жуан
Жезус
17
Оливера
Матиас
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
4
Демме
Диего
7
Элмас
Эльиф
21
Политано
Маттео
81
Распадори
Джакомо
11
Лосано
Ирвинг
1
Монтипо
Лоренцо
27
Давидович
Павел
6
Хиен
Исак
17
Чеккерини
Федерико
5
Фараони
Марко
29
Депаоли
Фабио
61
Тамез
Адриен
28
Абильдгор
Оливер
33
Дуда
Ондрей
11
Ласанья
Кевин
38
Гайч
Адольфо
Наполи
4-3-3
Верона
3-4-1-2

История личных встреч

Наполи
Верона

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

16 матчей

75%
12.5%
12.5%
12 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

СA
2:5
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:3
СA
3:0
К
3:0
СA
0:2
СA
2:0
СA
6:2
СA
5:1
СA
0:3

Голы

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

2.88
2.25

Среднее время на гол

31
40

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.13
0.63

Среднее время на гол

80
144

Всего голов

32
23

Голов в среднем за матч

2
1.44

Тотал матчей

2.5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

45
62

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 21 0.7
Кварацхелия Хвича 12 (2) 0.4
Элмас Эльиф 6 (1) 0.2
Зелиньски Пётр 3 0.1
Лосано Ирвинг 3 (1) 0.1
Политано Маттео 3 (2) 0.1
Симеоне Джованни 3 0.1
Ди Лоренцо Джованни 2 0.07
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0.07
Мин-Чжэ Ким 2 0.07
Ррахмани Амир 2 0.07
Оливера Матиас 1 0.03
Лоботка Станислав 1 0.03
Жуан Жезус 1 0.03
Н'Домбеле Тангай 1 0.03
Распадори Джакомо 1 0.03
Руй Мариу 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лазович Дарко 3 0.1
Дойг Джош 2 0.07
Депаоли Фабио 2 0.07
Нгонж Сириль 2 0.07
Верди Симоне 2 0.07
Чеккерини Федерико 2 0.07
Анри Тома 2 0.07
Фараони Марко 1 0.03
Ласанья Кевин 1 0.03
Давидович Павел 1 0.03
Гюнтер Корай 1 0.03
Каллон Яя 1 0.03
Гайч Адольфо 1 0.03
Джурич Милан II 1 0.03
Илич Иван 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'Домбеле Тангай 5 0
Лучано Спаллетти 3 1
Мин-Чжэ Ким 4 0
Осимхен Виктор 4 0
Руй Мариу 2 1
Лосано Ирвинг 3 0
Элмас Эльиф 3 0
Жуан Жезус 2 0
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Зелиньски Пётр 2 0
Лоботка Станислав 2 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0
Политано Маттео 1 0
Симеоне Джованни 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Оливера Матиас 1 0
Эстигор Лео 1 0
Дзербин Алессио 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 8 1
Хиен Исак 8 0
Давидович Павел 5 1
Маньяни Джанджакомо 5 1
Велозу Мигель 5 0
Коппола Диего 5 0
Фараони Марко 4 0
Анри Тома 4 0
Депаоли Фабио 4 0
Онгла Мартин 4 0
Дуда Ондрей 3 0
Гюнтер Корай 3 0
Джурич Милан II 3 0
Сулемана Ибрахим 3 0
Верди Симоне 2 0
Тамез Адриен 2 0
Ласанья Кевин 2 0
Боккетти Сальваторе 1 0
Габриель Киоффи 1 0
Нгонж Сириль 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Браф Джейден 1 0
Илич Иван 1 0
Хуан Кабаль 1 0
Дойг Джош 1 0
Терраччано Филиппо 1 0
Амионе Бруно 1 0
Каллон Яя 1 0

Результаты матчей

Наполи
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Верона
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

1
6
Наполи
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (6)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Верона
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

1
18

Волевые поражения

31
10
Наполи
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)
Верона
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (5)
41% (12)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

9
9

Волевые победы

8
18

Волевые поражения

32
16

Голы по времени матча

Забито

33
6
16 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 3
11 Забивали первыми 2
17 Не забивали 23
5
15%
1
17%
1-15
4
12%
0
0%
16-30
7
21%
2
33%
31-45
4
12%
1
17%
46-60
6
18%
1
17%
61-75
7
21%
1
17%
76-90

Пропущено

13
21
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 13
0
0%
3
14%
1-15
2
15%
5
24%
16-30
4
31%
3
14%
31-45
2
15%
1
5%
46-60
3
23%
4
19%
61-75
2
15%
5
24%
76-90

Забито

31
17
14 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 9
16 Не забивали 17
2
6%
2
12%
1-15
5
16%
6
35%
16-30
7
23%
3
18%
31-45
5
16%
4
24%
46-60
5
16%
0
0%
61-75
7
23%
2
12%
76-90

Пропущено

10
23
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
1
10%
1
4%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
8
35%
31-45
4
40%
5
22%
46-60
2
20%
3
13%
61-75
0
0%
6
26%
76-90

Забито

64
23
30 В 1-м тайме 14
34 Во 2-м тайме 9
20 Забивали первыми 11
4 Не забивали 11
7
11%
3
13%
1-15
9
14%
6
26%
16-30
14
22%
5
22%
31-45
9
14%
5
22%
46-60
11
17%
1
4%
61-75
14
22%
3
13%
76-90

Пропущено

23
44
10 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 17
16 Не пропускали 25
1
4%
4
9%
1-15
5
22%
5
11%
16-30
4
17%
11
25%
31-45
6
26%
6
14%
46-60
5
22%
7
16%
61-75
2
9%
11
25%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Милан - Наполи 1:0 Лечче - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:4 Торино - Наполи 0:4
Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Наполи - Аталанта 2:0 Наполи - Лацио 0:1 Эмполи - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Сассуоло - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Рома 2:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 2:2 Наполи - Ювентус 5:1 Сампдория - Наполи 0:2 Интер Милан - Наполи 1:0 Наполи - Лилль 1:4 Наполи - Вильярреал 2:3
Верона
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Верона - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 1:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Монца 1:1
Специя - Верона 0:0 Верона - Фиорентина 0:3 Рома - Верона 1:0 Верона - Салернитана 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лечче 2:0 Интер Милан - Верона 1:0 Верона - Кремонезе 2:0 Торино - Верона 1:1 Верона - Болонья 0:1 Верона - Истра 1961 0:0 Верона - Специя 1:2 Верона - Ювентус 0:1 Монца - Верона 2:0 Верона - Рома 1:3

Результаты матчей

Наполи
Верона

Точный счет

3:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%

Точное количество голов

3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%

Точный счет

1:2
4 раза 27%
0:2
4 раза 27%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 53%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
7 раз 50%

Точный счет

0:2
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
4:0
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 21%
2:0
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 38%
3
5 раз 17%
0
4 раза 14%
4
4 раза 14%
1
3 раза 10%
5
2 раза 7%
1
14 раз 48%
0
10 раз 34%
2
5 раз 17%

Тоталы голов в матче

Наполи
Верона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
3
10
4
1.5
5
10
7
7
2.5
3
11
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
7
7
12
3
1.5
4
11
2.5
3
12
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
4
0.5
Больше Меньше
19
10
22
7
1.5
5
24
11
18
2.5
6
23
3.5
2
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 0:0 Заявка 30 24 3 3 66 - 21 75
2.
Лацио
 Заявка 30 18 7 5 49 - 20 61
3.
Рома
 Заявка 29 16 5 8 39 - 26 53
4.
Милан
 Заявка 30 15 8 7 49 - 37 53
5.
Интер Милан
 Заявка 29 16 3 10 48 - 33 51
6.
Аталанта
 Заявка 29 14 6 9 47 - 34 48
7.
Ювентус
 Заявка 29 18 5 6 47 - 24 44
8.
Болонья
 Заявка 30 12 8 10 39 - 37 44
9.
Фиорентина
 Заявка 29 11 8 10 34 - 32 41
10.
Удинезе
 Заявка 29 9 12 8 39 - 36 39
11.
Торино
 Заявка 29 10 8 11 30 - 35 38
12.
Сассуоло
 Заявка 29 10 7 12 37 - 43 37
13.
Монца
 Заявка 29 9 8 12 34 - 41 35
14.
Эмполи
 Заявка 30 7 11 12 25 - 37 32
15.
Салернитана
 Заявка 29 6 11 12 33 - 49 29
16.
Лечче
 Заявка 29 6 9 14 25 - 35 27
17.
Специя
 Заявка 30 5 11 14 25 - 48 26
18.
Верона
 0:0 Заявка 30 5 8 17 24 - 43 23
19.
Кремонезе
 Заявка 30 3 10 17 27 - 54 19
20.
Сампдория
 Заявка 29 3 6 20 18 - 50 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 0:0 Заявка 15 11 2 2 33 - 13 35
2.
Интер Милан
 Заявка 15 11 0 4 27 - 8 33
3.
Милан
 Заявка 14 9 3 2 28 - 17 30
4.
Лацио
 Заявка 15 9 3 3 25 - 13 30
5.
Рома
 Заявка 14 9 1 4 20 - 9 28
6.
Болонья
 Заявка 16 7 6 3 21 - 11 27
7.
Фиорентина
 Заявка 15 6 5 4 20 - 20 23
8.
Аталанта
 Заявка 14 6 3 5 24 - 18 21
9.
Сассуоло
 Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
10.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 34 - 12 21
11.
Удинезе
 Заявка 14 4 8 2 24 - 17 20
12.
Торино
 Заявка 14 5 4 5 11 - 13 19
13.
Эмполи
 Заявка 14 5 4 5 13 - 15 19
14.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
15.
Верона
 0:0 Заявка 15 5 2 8 17 - 23 17
16.
Салернитана
 Заявка 15 4 5 6 20 - 21 17
17.
Специя
 Заявка 16 3 8 5 16 - 24 17
18.
Лечче
 Заявка 14 2 6 6 14 - 19 12
19.
Кремонезе
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
20.
Сампдория
 Заявка 15 1 4 10 8 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 0:0 Заявка 15 13 1 1 33 - 8 40
2.
Лацио
 Заявка 15 9 4 2 24 - 7 31
3.
Аталанта
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
4.
Рома
 Заявка 15 7 4 4 19 - 17 25
5.
Ювентус
 Заявка 14 7 2 5 13 - 12 23
6.
Милан
 Заявка 16 6 5 5 21 - 20 23
7.
Торино
 Заявка 15 5 4 6 19 - 22 19
8.
Удинезе
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
9.
Фиорентина
 Заявка 14 5 3 6 14 - 12 18
10.
Интер Милан
 Заявка 14 5 3 6 21 - 25 18
11.
Болонья
 Заявка 14 5 2 7 18 - 26 17
12.
Монца
 Заявка 14 4 4 6 15 - 23 16
13.
Сассуоло
 Заявка 15 4 4 7 19 - 27 16
14.
Лечче
 Заявка 15 4 3 8 11 - 16 15
15.
Эмполи
 Заявка 16 2 7 7 12 - 22 13
16.
Салернитана
 Заявка 14 2 6 6 13 - 28 12
17.
Кремонезе
 Заявка 15 1 7 7 18 - 29 10
18.
Специя
 Заявка 14 2 3 9 9 - 24 9
19.
Сампдория
 Заявка 14 2 2 10 10 - 28 8
20.
Верона
 0:0 Заявка 15 0 6 9 7 - 20 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 12
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Фиорентина Амрабат Софьян 10
Салернитана Кулибали Лассана 10
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!
  • 45'
    На чужой половине поля получил по ногам Оливера в борьбе против Тамеза. Штрафной удар исполнять будут неаполитанцы.
  • 44'
    Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Жуан на ход Политано, но тот не смог пробить в борьбе против Чеккерини.
  • 43'
    Мог убегать на ворота соперника Политано после заброса от Замбо-Ангисса, но остановил эту атаку поднятый флажок лайнсмена.
  • 41'
    Прорвался по центру к штрафной соперника Демме и покатил поперек на Распадори, но не добрался он до мяча.
  • 40'
    С правого фланга навесил Ди Лоренцо на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог замкнуть.
  • 39'
    Догнал мяч у лицевой линии Политано и прострелил вдоль ворот, но пробить Распадори не смог в борьбе с Давидовичем.
  • 38'
    Со штрафного забросил Тамез на линию вратарской, где пробил в падении Ласанья, но не попал он в створ ворот.
  • 37'
    В центре поля Замбо-Ангисса в подкате заехал по ногам Дуде. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Вероны".
  • 36'
    Долго катают мяч на чужой половине поля неаполитанцы, но пройти массированную оборону сопернику ему не удалось. 
  • 35'
    Проникающим пасом Политано искал в штрафной соперника на ход Распадори, но того от мяча оттеснил корпусом Хиен.
  • 34'
    Диагональ исполнял Ким на правый фланг, куда забегал Политано, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.
  • 33'
    В центре поля подставился Фараони и получил по ногам от Жуана. Штрафной удар в пользу гостей назначил арбитр.
  • 32'
    С дальней дистанции пробивал по воротам Замбо-Ангисса после поперечного паса от Политано, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 30'
    Ворвался в штрафную соперника на скорости Распадори и упал в борьбе с защитником, но судья не стал назначать пенальти.
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    • Опасный момент
      29'
      Прорвался по центру к штрафной соперника Абильгорд и пробил с дальней дистанции, но в падении смог спасти свою команду Мерет.
    • 28'
      Мог убегать на ворота соперника Распадори после заброса от Лосано, но тот проиграл силовую борьбу за мяч Чеккерини.
    • Угловой
      27'
      Со штрафного забросил Демме на ближнюю штангу, куда забегал Политано, но в падении вынес сферу на угловой Давидович.
    • 26'
      Распадори грамотно подставился перед чужой штрафной и заработал для своей команды перспективный стандарт.
    • 25'
      Тонко вырезал в штрафную соперника Элмас на ход Политано, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • 24'
      Мог убегать на ворота соперника Ласанья после заброса от Дуды, но вышел за пределы штрафной Мерет и отвел угрозу.
    • 23'
      В верховой борьбе против Замбо-Ангисса получил повреждение Фараони. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.
    • Офсайд
      22'
      Выскакивал на ворота соперника Лосано после паса от Демме, но арбитр остановил эту атаку из-за офсйда.
    • Офсайд
      21'
      Навесил с углового на дальнюю штангу Лосано. Здесь Элмас скинул головой поперек на Политано, который протолкнул снаряд в сетку, но гол был отменен из-за офсайда.
    • Угловой
      20'
      Пробивал головой Демме с линии вратарской после навеса с фланга от Политано, но мяч рикошетом от головы защитника полетел на угловой.
    • 19'
      Мягко забросил Демме в штрафную соперника на ход Распадори, но выстрел последнего заблокировали защитники.
    • 17'
      Дальний заброс исполнял Фараони в штрафную на ход Гайчу, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • 16'
      Зацепился за мяч перед чужой штрафной Распадори и сбросил на ход Политано, но на выходе спокойно забрал мяч в руки Монтипо.
    • 15'
      Отдавал в штрафную соперника Лосано на ход Распадори, но тому добраться до мяча не удалось в борьбе с защитником.
    • Желтая карточка
      14'
      На фланге Чеккерини уложил на газон руками Политано, за что увидел тут же перед собой желтую карточку.
    • 13'
      Догнал мяч на фланге Политано и прострелил в штрафную, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
    • 12'
      Подставился грамотно в центре поля Демме и вынудил нарушить правила Абильдгора. Штрафной удар вновь исполнят неаполитанцы.
    • 11'
      Проникающий пас исполнял Фараони в штрафную на ход Гайчу, но тот не смог догнать мяч в пределах поля.
    • 10'
      Тонким пасом Рапсадори искал в штрафной соперника Политано, но тому добраться до мяча не позволил в силовой борьбе Чеккерини.
    • Фол, нарушение
      9'
      На чужой половине поля получил по ногам Фараони от Демме. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Вероны".
    • 8'
      Ушел финтом от соперника Абильдгор и прострелил во вратарскую, но тут никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
    • 7'
      В центре поля получил по ногам Замбо-Ангисса в подкате от Абильдгора. Штрафной удар будут исполнять игроки "Наполи".
    • 6'
      Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Демме на ход Политано, но тому пробить в борьбе с защитником не удалось.
    • 5'
      Забросил с центра поля Демме на ход Распадори, но вышел из ворот голкипер и спокойно забрал мяч в свои руки.
    • 4'
      Убежал по правому флангу на Фараони и прострелил вдоль ворот, где пробил Ласанья, но на пути мяча оказался защитник.
    • 3'
      В центре поля получил по ногам Тамез в борьбе против Элмаса. Штрафной удар исполнять будут игроки "Вероны".
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя голубых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Наполи 0:0 Верона

    Исход игры
    Наполи
    97% (131)
    Ничья
    1.5% (2)
    Верона
    1.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.97% (44)
    Меньше
    63.03% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    22.69% (27)
    Нет
    77.31% (92)
    Популярный счёт
    2:0 Наполи
    48.9% (66)
    3:0 Наполи
    11.1% (15)
    2:1 Наполи
    9.6% (13)
    3:1 Наполи
    7.4% (10)
    1:0 Наполи
    5.9% (8)
    4:1 Наполи
    1.5% (2)
    4:0 Наполи
    1.5% (2)
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