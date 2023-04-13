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  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Ла Пенья Федерико
Наполи
 
Позже
Верона

История личных встреч

Наполи
Верона

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

16 матчей

75%
12.5%
12.5%
12 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

СA
2:5
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:3
СA
3:0
К
3:0
СA
0:2
СA
2:0
СA
6:2
СA
5:1
СA
0:3

Голы

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

2.88
2.25

Среднее время на гол

31
40

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.13
0.63

Среднее время на гол

80
144

Всего голов

32
23

Голов в среднем за матч

2
1.44

Тотал матчей

2.5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

45
62

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 21 0.72
Кварацхелия Хвича 12 (2) 0.41
Элмас Эльиф 6 (1) 0.21
Зелиньски Пётр 3 0.1
Лосано Ирвинг 3 (1) 0.1
Политано Маттео 3 (2) 0.1
Симеоне Джованни 3 0.1
Ди Лоренцо Джованни 2 0.07
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0.07
Мин-Чжэ Ким 2 0.07
Ррахмани Амир 2 0.07
Оливера Матиас 1 0.03
Лоботка Станислав 1 0.03
Жуан Жезус 1 0.03
Н'Домбеле Тангай 1 0.03
Распадори Джакомо 1 0.03
Руй Мариу 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лазович Дарко 3 0.1
Дойг Джош 2 0.07
Депаоли Фабио 2 0.07
Нгонж Сириль 2 0.07
Верди Симоне 2 0.07
Чеккерини Федерико 2 0.07
Анри Тома 2 0.07
Фараони Марко 1 0.03
Ласанья Кевин 1 0.03
Давидович Павел 1 0.03
Гюнтер Корай 1 0.03
Каллон Яя 1 0.03
Гайч Адольфо 1 0.03
Джурич Милан II 1 0.03
Илич Иван 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'Домбеле Тангай 5 0
Лучано Спаллетти 3 1
Мин-Чжэ Ким 4 0
Осимхен Виктор 4 0
Руй Мариу 2 1
Лосано Ирвинг 3 0
Элмас Эльиф 3 0
Жуан Жезус 2 0
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Зелиньски Пётр 2 0
Лоботка Станислав 2 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0
Политано Маттео 1 0
Симеоне Джованни 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Оливера Матиас 1 0
Эстигор Лео 1 0
Дзербин Алессио 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 7 1
Хиен Исак 8 0
Давидович Павел 5 1
Маньяни Джанджакомо 5 1
Велозу Мигель 5 0
Коппола Диего 5 0
Фараони Марко 4 0
Анри Тома 4 0
Депаоли Фабио 4 0
Онгла Мартин 4 0
Дуда Ондрей 3 0
Гюнтер Корай 3 0
Джурич Милан II 3 0
Сулемана Ибрахим 3 0
Верди Симоне 2 0
Тамез Адриен 2 0
Ласанья Кевин 2 0
Боккетти Сальваторе 1 0
Габриель Киоффи 1 0
Нгонж Сириль 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Браф Джейден 1 0
Илич Иван 1 0
Хуан Кабаль 1 0
Дойг Джош 1 0
Терраччано Филиппо 1 0
Амионе Бруно 1 0
Каллон Яя 1 0

Результаты матчей

Наполи
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Верона
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

1
6
Наполи
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (6)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Верона
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

1
18

Волевые поражения

31
10
Наполи
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)
Верона
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (5)
41% (12)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

9
9

Волевые победы

8
18

Волевые поражения

32
16

Голы по времени матча

Забито

33
6
16 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 3
11 Забивали первыми 2
17 Не забивали 23
5
15%
1
17%
1-15
4
12%
0
0%
16-30
7
21%
2
33%
31-45
4
12%
1
17%
46-60
6
18%
1
17%
61-75
7
21%
1
17%
76-90

Пропущено

13
21
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 13
0
0%
3
14%
1-15
2
15%
5
24%
16-30
4
31%
3
14%
31-45
2
15%
1
5%
46-60
3
23%
4
19%
61-75
2
15%
5
24%
76-90

Забито

31
17
14 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 9
16 Не забивали 17
2
6%
2
12%
1-15
5
16%
6
35%
16-30
7
23%
3
18%
31-45
5
16%
4
24%
46-60
5
16%
0
0%
61-75
7
23%
2
12%
76-90

Пропущено

10
23
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
1
10%
1
4%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
8
35%
31-45
4
40%
5
22%
46-60
2
20%
3
13%
61-75
0
0%
6
26%
76-90

Забито

64
23
30 В 1-м тайме 14
34 Во 2-м тайме 9
20 Забивали первыми 11
4 Не забивали 11
7
11%
3
13%
1-15
9
14%
6
26%
16-30
14
22%
5
22%
31-45
9
14%
5
22%
46-60
11
17%
1
4%
61-75
14
22%
3
13%
76-90

Пропущено

23
44
10 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 17
16 Не пропускали 25
1
4%
4
9%
1-15
5
22%
5
11%
16-30
4
17%
11
25%
31-45
6
26%
6
14%
46-60
5
22%
7
16%
61-75
2
9%
11
25%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Милан - Наполи 1:0 Лечче - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:4 Торино - Наполи 0:4
Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Наполи - Аталанта 2:0 Наполи - Лацио 0:1 Эмполи - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Сассуоло - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Рома 2:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 2:2 Наполи - Ювентус 5:1 Сампдория - Наполи 0:2 Интер Милан - Наполи 1:0 Наполи - Лилль 1:4 Наполи - Вильярреал 2:3
Верона
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Верона - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 1:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Монца 1:1
Специя - Верона 0:0 Верона - Фиорентина 0:3 Рома - Верона 1:0 Верона - Салернитана 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лечче 2:0 Интер Милан - Верона 1:0 Верона - Кремонезе 2:0 Торино - Верона 1:1 Верона - Болонья 0:1 Верона - Истра 1961 0:0 Верона - Специя 1:2 Верона - Ювентус 0:1 Монца - Верона 2:0 Верона - Рома 1:3

Результаты матчей

Наполи
Верона

Точный счет

3:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%

Точное количество голов

3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%

Точный счет

1:2
4 раза 27%
0:2
4 раза 27%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 53%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
7 раз 50%

Точный счет

0:2
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
4:0
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 21%
2:0
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 38%
3
5 раз 17%
0
4 раза 14%
4
4 раза 14%
1
3 раза 10%
5
2 раза 7%
1
14 раз 48%
0
10 раз 34%
2
5 раз 17%

Тоталы голов в матче

Наполи
Верона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
3
10
4
1.5
5
10
7
7
2.5
3
11
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
7
7
12
3
1.5
4
11
2.5
3
12
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
4
0.5
Больше Меньше
19
10
22
7
1.5
5
24
11
18
2.5
6
23
3.5
2
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 29 24 2 3 66 - 21 74
2.
Лацио
 Заявка 29 17 7 5 46 - 20 58
3.
Рома
 Заявка 29 16 5 8 39 - 26 53
4.
Милан
 Заявка 29 15 7 7 48 - 36 52
5.
Интер Милан
 Заявка 29 16 3 10 48 - 33 51
6.
Аталанта
 Заявка 29 14 6 9 47 - 34 48
7.
Ювентус
 Заявка 29 18 5 6 47 - 24 44
8.
Болонья
 Заявка 29 12 7 10 38 - 36 43
9.
Фиорентина
 Заявка 29 11 8 10 34 - 32 41
10.
Удинезе
 Заявка 29 9 12 8 39 - 36 39
11.
Торино
 Заявка 29 10 8 11 30 - 35 38
12.
Сассуоло
 Заявка 29 10 7 12 37 - 43 37
13.
Монца
 Заявка 29 9 8 12 34 - 41 35
14.
Эмполи
 Заявка 29 7 11 11 25 - 36 32
15.
Салернитана
 Заявка 29 6 11 12 33 - 49 29
16.
Лечче
 Заявка 29 6 9 14 25 - 35 27
17.
Специя
 Заявка 29 5 11 13 25 - 45 26
18.
Верона
 Заявка 29 5 7 17 24 - 43 22
19.
Кремонезе
 Заявка 29 2 10 17 26 - 54 16
20.
Сампдория
 Заявка 29 3 6 20 18 - 50 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 14 11 1 2 33 - 13 34
2.
Интер Милан
 Заявка 15 11 0 4 27 - 8 33
3.
Милан
 Заявка 14 9 3 2 28 - 17 30
4.
Лацио
 Заявка 15 9 3 3 25 - 13 30
5.
Рома
 Заявка 14 9 1 4 20 - 9 28
6.
Болонья
 Заявка 15 7 5 3 20 - 10 26
7.
Фиорентина
 Заявка 15 6 5 4 20 - 20 23
8.
Аталанта
 Заявка 14 6 3 5 24 - 18 21
9.
Сассуоло
 Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
10.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 34 - 12 21
11.
Удинезе
 Заявка 14 4 8 2 24 - 17 20
12.
Торино
 Заявка 14 5 4 5 11 - 13 19
13.
Эмполи
 Заявка 14 5 4 5 13 - 15 19
14.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
15.
Верона
 Заявка 15 5 2 8 17 - 23 17
16.
Салернитана
 Заявка 15 4 5 6 20 - 21 17
17.
Специя
 Заявка 15 3 8 4 16 - 21 17
18.
Лечче
 Заявка 14 2 6 6 14 - 19 12
19.
Сампдория
 Заявка 15 1 4 10 8 - 22 7
20.
Кремонезе
 Заявка 14 1 3 10 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 13 1 1 33 - 8 40
2.
Лацио
 Заявка 14 8 4 2 21 - 7 28
3.
Аталанта
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
4.
Рома
 Заявка 15 7 4 4 19 - 17 25
5.
Ювентус
 Заявка 14 7 2 5 13 - 12 23
6.
Милан
 Заявка 15 6 4 5 20 - 19 22
7.
Торино
 Заявка 15 5 4 6 19 - 22 19
8.
Удинезе
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
9.
Фиорентина
 Заявка 14 5 3 6 14 - 12 18
10.
Интер Милан
 Заявка 14 5 3 6 21 - 25 18
11.
Болонья
 Заявка 14 5 2 7 18 - 26 17
12.
Монца
 Заявка 14 4 4 6 15 - 23 16
13.
Сассуоло
 Заявка 15 4 4 7 19 - 27 16
14.
Лечче
 Заявка 15 4 3 8 11 - 16 15
15.
Эмполи
 Заявка 15 2 7 6 12 - 21 13
16.
Салернитана
 Заявка 14 2 6 6 13 - 28 12
17.
Кремонезе
 Заявка 15 1 7 7 18 - 29 10
18.
Специя
 Заявка 14 2 3 9 9 - 24 9
19.
Сампдория
 Заявка 14 2 2 10 10 - 28 8
20.
Верона
 Заявка 14 0 5 9 7 - 20 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 12
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Фиорентина Амрабат Софьян 10
Салернитана Кулибали Лассана 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Верона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 апреля 2023, осталось 2 дня 8 часов 8 минут.

    Главный судья: Ла Пенья Федерико

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 43.5% пользователей.
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    • Прогнозы 46
    Наполи 100% (46)
    X 0% (0)
    Верона 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Верона
    7.50
    4.44
    7.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Наполи - Верона

    Исход игры
    Наполи
    100% (46)
    Ничья
    0% (0)
    Верона
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.73% (21)
    Меньше
    52.27% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    25% (11)
    Нет
    75% (33)
    Популярный счёт
    2:0 Наполи
    43.5% (20)
    3:0 Наполи
    15.2% (7)
    3:1 Наполи
    10.9% (5)
    2:1 Наполи
    10.9% (5)
    1:0 Наполи
    6.5% (3)
    4:0 Наполи
    4.3% (2)
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