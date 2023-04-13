Тур: 30. Стадион: Диего Армандо Марадона. Главный судья: Ла Пенья Федерико
История личных встреч
Наполи
Верона
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
16 матчей
75%
12.5%
12.5%
12 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
2.88
2.25
Среднее время на гол
31
40
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.13
0.63
Среднее время на гол
80
144
Всего голов
32
23
Голов в среднем за матч
2
1.44
Тотал матчей
2.5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
45
62
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|21
|0.72
|Кварацхелия Хвича
|12 (2)
|0.41
|Элмас Эльиф
|6 (1)
|0.21
|Зелиньски Пётр
|3
|0.1
|Лосано Ирвинг
|3 (1)
|0.1
|Политано Маттео
|3 (2)
|0.1
|Симеоне Джованни
|3
|0.1
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0.07
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|2
|0.07
|Мин-Чжэ Ким
|2
|0.07
|Ррахмани Амир
|2
|0.07
|Оливера Матиас
|1
|0.03
|Лоботка Станислав
|1
|0.03
|Жуан Жезус
|1
|0.03
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.03
|Распадори Джакомо
|1
|0.03
|Руй Мариу
|0
|0
|Гаэтано Джанлука
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лазович Дарко
|3
|0.1
|Дойг Джош
|2
|0.07
|Депаоли Фабио
|2
|0.07
|Нгонж Сириль
|2
|0.07
|Верди Симоне
|2
|0.07
|Чеккерини Федерико
|2
|0.07
|Анри Тома
|2
|0.07
|Фараони Марко
|1
|0.03
|Ласанья Кевин
|1
|0.03
|Давидович Павел
|1
|0.03
|Гюнтер Корай
|1
|0.03
|Каллон Яя
|1
|0.03
|Гайч Адольфо
|1
|0.03
|Джурич Милан II
|1
|0.03
|Илич Иван
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Н'Домбеле Тангай
|5
|0
|Лучано Спаллетти
|3
|1
|Мин-Чжэ Ким
|4
|0
|Осимхен Виктор
|4
|0
|Руй Мариу
|2
|1
|Лосано Ирвинг
|3
|0
|Элмас Эльиф
|3
|0
|Жуан Жезус
|2
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0
|Зелиньски Пётр
|2
|0
|Лоботка Станислав
|2
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|2
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Симеоне Джованни
|1
|0
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Оливера Матиас
|1
|0
|Эстигор Лео
|1
|0
|Дзербин Алессио
|1
|0
|Распадори Джакомо
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккерини Федерико
|7
|1
|Хиен Исак
|8
|0
|Давидович Павел
|5
|1
|Маньяни Джанджакомо
|5
|1
|Велозу Мигель
|5
|0
|Коппола Диего
|5
|0
|Фараони Марко
|4
|0
|Анри Тома
|4
|0
|Депаоли Фабио
|4
|0
|Онгла Мартин
|4
|0
|Дуда Ондрей
|3
|0
|Гюнтер Корай
|3
|0
|Джурич Милан II
|3
|0
|Сулемана Ибрахим
|3
|0
|Верди Симоне
|2
|0
|Тамез Адриен
|2
|0
|Ласанья Кевин
|2
|0
|Боккетти Сальваторе
|1
|0
|Габриель Киоффи
|1
|0
|Нгонж Сириль
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Браф Джейден
|1
|0
|Илич Иван
|1
|0
|Хуан Кабаль
|1
|0
|Дойг Джош
|1
|0
|Терраччано Филиппо
|1
|0
|Амионе Бруно
|1
|0
|Каллон Яя
|1
|0
Результаты матчей
Наполи
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Верона
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
1
6
Наполи
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (6)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Верона
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
1
18
Волевые поражения
31
10
Наполи
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)
Верона
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (5)
41% (12)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
9
9
Волевые победы
8
18
Волевые поражения
32
16
Голы по времени матча
Забито
33
6
16 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 3
11 Забивали первыми 2
17 Не забивали 23
5
15%
1
17%
1-15
4
12%
0
0%
16-30
7
21%
2
33%
31-45
4
12%
1
17%
46-60
6
18%
1
17%
61-75
7
21%
1
17%
76-90
Пропущено
13
21
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 13
0
0%
3
14%
1-15
2
15%
5
24%
16-30
4
31%
3
14%
31-45
2
15%
1
5%
46-60
3
23%
4
19%
61-75
2
15%
5
24%
76-90
Забито
31
17
14 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 9
16 Не забивали 17
2
6%
2
12%
1-15
5
16%
6
35%
16-30
7
23%
3
18%
31-45
5
16%
4
24%
46-60
5
16%
0
0%
61-75
7
23%
2
12%
76-90
Пропущено
10
23
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
1
10%
1
4%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
8
35%
31-45
4
40%
5
22%
46-60
2
20%
3
13%
61-75
0
0%
6
26%
76-90
Забито
64
23
30 В 1-м тайме 14
34 Во 2-м тайме 9
20 Забивали первыми 11
4 Не забивали 11
7
11%
3
13%
1-15
9
14%
6
26%
16-30
14
22%
5
22%
31-45
9
14%
5
22%
46-60
11
17%
1
4%
61-75
14
22%
3
13%
76-90
Пропущено
23
44
10 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 17
16 Не пропускали 25
1
4%
4
9%
1-15
5
22%
5
11%
16-30
4
17%
11
25%
31-45
6
26%
6
14%
46-60
5
22%
7
16%
61-75
2
9%
11
25%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Милан - Наполи 1:0 Лечче - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:4 Торино - Наполи 0:4
Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Наполи - Аталанта 2:0 Наполи - Лацио 0:1 Эмполи - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Сассуоло - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Рома 2:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 2:2 Наполи - Ювентус 5:1 Сампдория - Наполи 0:2 Интер Милан - Наполи 1:0 Наполи - Лилль 1:4 Наполи - Вильярреал 2:3
Верона
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Верона - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 1:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Монца 1:1
Специя - Верона 0:0 Верона - Фиорентина 0:3 Рома - Верона 1:0 Верона - Салернитана 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лечче 2:0 Интер Милан - Верона 1:0 Верона - Кремонезе 2:0 Торино - Верона 1:1 Верона - Болонья 0:1 Верона - Истра 1961 0:0 Верона - Специя 1:2 Верона - Ювентус 0:1 Монца - Верона 2:0 Верона - Рома 1:3
Результаты матчей
Наполи
Верона
Точный счет
3:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
Точное количество голов
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
Точный счет
1:2
4 раза 27%
0:2
4 раза 27%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 53%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
7 раз 50%
Точный счет
0:2
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
4:0
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 21%
2:0
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 38%
3
5 раз 17%
0
4 раза 14%
4
4 раза 14%
1
3 раза 10%
5
2 раза 7%
1
14 раз 48%
0
10 раз 34%
2
5 раз 17%
Тоталы голов в матче
Наполи
Верона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
123
104
510
77
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
77
123
411
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
254
Больше Меньше
1910
227
524
1118
623
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|24
|2
|3
|66 - 21
|74
|2.
|Заявка
|29
|17
|7
|5
|46 - 20
|58
|3.
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|39 - 26
|53
|4.
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|48 - 36
|52
|5.
|Заявка
|29
|16
|3
|10
|48 - 33
|51
|6.
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|47 - 34
|48
|7.
|Заявка
|29
|18
|5
|6
|47 - 24
|44
|8.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|38 - 36
|43
|9.
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|34 - 32
|41
|10.
|Заявка
|29
|9
|12
|8
|39 - 36
|39
|11.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|30 - 35
|38
|12.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|37 - 43
|37
|13.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|34 - 41
|35
|14.
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|25 - 36
|32
|15.
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|33 - 49
|29
|16.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|25 - 35
|27
|17.
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|25 - 45
|26
|18.
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|24 - 43
|22
|19.
|Заявка
|29
|2
|10
|17
|26 - 54
|16
|20.
|Заявка
|29
|3
|6
|20
|18 - 50
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|33 - 13
|34
|2.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|27 - 8
|33
|3.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 17
|30
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|25 - 13
|30
|5.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 9
|28
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 10
|26
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 20
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 18
|21
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|10.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|34 - 12
|21
|11.
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|24 - 17
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|11 - 13
|19
|13.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 15
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|15.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|17 - 23
|17
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 21
|17
|17.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|16 - 21
|17
|18.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|14 - 19
|12
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|8 - 22
|7
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|8 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|33 - 8
|40
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|21 - 7
|28
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 16
|27
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 17
|25
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|13 - 12
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 22
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 12
|18
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 25
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 26
|17
|12.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 23
|16
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 27
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|11 - 16
|15
|15.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|12 - 21
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 28
|12
|17.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|18 - 29
|10
|18.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 24
|9
|19.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 28
|8
|20.
|Заявка
|14
|0
|5
|9
|7 - 20
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|14 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|12 (10)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|12
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 9
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|10
|Салернитана
|Кулибали Лассана
|10
Прогнозы на матч Наполи - Верона
Исход игры
Наполи
100% (46)
Ничья
0% (0)
Верона
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.73% (21)
Меньше
52.27% (23)
Обе команды забьют
Да
25% (11)
Нет
75% (33)
Популярный счёт
2:0 Наполи
43.5% (20)
3:0 Наполи
15.2% (7)
3:1 Наполи
10.9% (5)
2:1 Наполи
10.9% (5)
1:0 Наполи
6.5% (3)
4:0 Наполи
4.3% (2)
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