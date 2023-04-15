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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Пайретто Лука
Интер Милан
0:0
Первый тайм: 15'
Монца
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 131
Интер Милан 95.4% (125)
X 3.8% (5)
Монца 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интер Милан
Ничья
Монца
1.50
4.74
8.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Онана
Андре
36
Дармиан
Маттео
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
2
Дюмфрис
Дензел
23
Барелла
Николо
14
Аслани
Кристьян
22
Мхитарян
Генрих
8
Госенс
Робин
90
Лукаку
Ромелу
11
Корреа
Хоакин
16
Ди
Грегорио
Микеле
55
Иццо
Армандо
3
Мари
Пабло
5
Кальдирола
Лука
84
Чиурриа
Патрик
30
Аугусто
Карлос
32
Пессина
Маттео
6
Ровелла
Николо
28
Колпани
Андреа
12
Сенси
Стефано
47
Мота
Дани
Интер Милан
3-5-2
Монца
3-4-2-1

История личных встреч

Интер Милан
Монца

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

СA
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 14 (1) 0.47
Джеко Эдин 7 0.23
Барелла Николо 5 0.17
Димарко Федерико 3 0.1
Лукаку Ромелу 3 (2) 0.1
Мхитарян Генрих 3 0.1
Корреа Хоакин 3 0.1
Чалханоглу Хакан 2 (1) 0.07
Брозович Марсело 2 0.07
Госенс Робин 2 0.07
Дюмфрис Дензел 1 0.03
Дармиан Маттео 1 0.03
Де Врей Стефан 1 0.03
Бастони Алессандро 0 0
Д'Амброзио Данило 0 0
Ачерби Франческо 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аугусто Карлос 5 0.17
Чиурриа Патрик 4 0.13
Капрари Джанлука 4 (1) 0.13
Пессина Маттео 3 (2) 0.1
Сенси Стефано 3 0.1
Мота Дани 3 0.1
Колпани Андреа 3 0.1
Петанья Андреа 2 (1) 0.07
Мари Пабло 1 0.03
Донати Джулио 1 0.03
Гюткьяр Кристиан 1 0.03
Иццо Армандо 1 0.03
Раноккья Филиппо 1 0.03
Ровелла Николо 1 0.03
Барберис Андреа 0 0
Мачин Хосе 0 0
Биринделли Самуэле 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 7 0
Шкриньяр Милан 4 1
Барелла Николо 5 0
Индзаги Симоне 4 0
Ачерби Франческо 4 0
Дюмфрис Дензел 4 0
Д'Амброзио Данило 2 1
Дармиан Маттео 3 0
Мхитарян Генрих 3 0
Де Врей Стефан 3 0
Джеко Эдин 2 0
Чалханоглу Хакан 2 0
Гальярдини Роберто 2 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Бастони Алессандро 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Лукаку Ромелу 1 0
Корреа Хоакин 1 0
Госенс Робин 1 0
Онана Андре 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иццо Армандо 6 0
Сенси Стефано 6 0
Марлон 6 0
Биринделли Самуэле 6 0
Пессина Маттео 5 0
Капрари Джанлука 5 0
Донати Джулио 3 1
Ровелла Николо 3 1
Кальдирола Лука 4 0
Мачин Хосе 4 0
Палладино Раффаэле 3 0
Мари Пабло 3 0
Чиурриа Патрик 3 0
Д'Аллесандро Марко 2 0
Петанья Андреа 2 0
Антов Валентин 2 0
Аугусто Карлос 2 0
Валоти Матиа 1 0
Молина Сальваторе 1 0
Мота Дани 1 0
Колпани Андреа 1 0
Раноккья Филиппо 1 0
Бондо Варрен 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Монца
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

1
6
Интер Милан
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Монца
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

13
10

Волевые поражения

16
15
Интер Милан
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (16)
28% (8)
17% (5)
Монца
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
31% (9)
45% (13)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

16
12

Волевые поражения

17
21

Голы по времени матча

Забито

27
15
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 5
17 Не забивали 20
3
11%
2
13%
1-15
5
19%
3
20%
16-30
6
22%
2
13%
31-45
6
22%
4
27%
46-60
2
7%
3
20%
61-75
5
19%
1
7%
76-90

Пропущено

8
23
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
0
0%
1
4%
1-15
2
25%
4
17%
16-30
2
25%
4
17%
31-45
1
13%
3
13%
46-60
2
25%
7
30%
61-75
1
13%
4
17%
76-90

Забито

22
19
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
6
27%
1
5%
1-15
4
18%
2
11%
16-30
2
9%
4
21%
31-45
2
9%
2
11%
46-60
4
18%
6
32%
61-75
4
18%
4
21%
76-90

Пропущено

24
18
6 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
2
8%
4
22%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
2
8%
3
17%
31-45
7
29%
29%
5
28%
46-60
2
8%
3
17%
61-75
9
38%
2
11%
76-90

Забито

49
34
26 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 20
18 Забивали первыми 12
6 Не забивали 7
9
18%
3
9%
1-15
9
18%
5
15%
16-30
8
16%
6
18%
31-45
8
16%
6
18%
46-60
6
12%
9
26%
61-75
9
18%
5
15%
76-90

Пропущено

32
41
10 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 22
2
6%
5
12%
1-15
4
13%
5
12%
16-30
4
13%
7
17%
31-45
8
25%
8
20%
46-60
4
13%
10
24%
61-75
10
31%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бенфика - Интер Милан 0:2 Салернитана - Интер Милан 1:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фиорентина 0:1
Интер Милан - Ювентус 0:1 Порту - Интер Милан 0:0 Специя - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Порту 1:0 Интер Милан - Удинезе 3:1 Сампдория - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Аталанта 1:0 Кремонезе - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Эмполи 0:1 Милан - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Верона 1:0 Интер Милан - Парма 2:1 Монца - Интер Милан 2:2
Монца
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Удинезе - Монца 2:2 Монца - Лацио 0:2 Монца - Кремонезе 1:1 Верона - Монца 1:1
Монца - Эмполи 2:1 Салернитана - Монца 3:0 Монца - Милан 0:1 Болонья - Монца 0:1 Монца - Сампдория 2:2 Ювентус - Монца 0:2 Монца - Сассуоло 1:1 Ювентус - Монца 2:1 Кремонезе - Монца 2:3 Монца - Интер Милан 2:2 Фиорентина - Монца 1:1 Монца - Торино 1:4 Монца - Арконатезе 2:1 Лион - Монца 1:2 Лугано - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0

Результаты матчей

Интер Милан
Монца

Точный счет

1:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
6
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:0
5 раз 17%
1:2
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 31%
2
7 раз 24%
0
6 раз 21%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
11 раз 38%
0
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Монца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
3
7
8
1.5
6
9
5
10
2.5
1
14
1
14
3.5
1
14
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
5
7
7
1.5
4
10
2
12
2.5
2
12
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
21
8
14
15
1.5
10
19
7
22
2.5
3
26
2
27
3.5
1
28
4.5
1
28
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 30 24 3 3 66 - 21 75
2.
Лацио
 Заявка 30 18 7 5 49 - 20 61
3.
Рома
 Заявка 29 16 5 8 39 - 26 53
4.
Милан
 Заявка 30 15 8 7 49 - 37 53
5.
Интер Милан
 0:0 Заявка 30 16 4 10 48 - 33 52
6.
Аталанта
 Заявка 29 14 6 9 47 - 34 48
7.
Ювентус
 Заявка 29 18 5 6 47 - 24 44
8.
Болонья
 Заявка 30 12 8 10 39 - 37 44
9.
Фиорентина
 Заявка 29 11 8 10 34 - 32 41
10.
Удинезе
 Заявка 29 9 12 8 39 - 36 39
11.
Торино
 Заявка 29 10 8 11 30 - 35 38
12.
Сассуоло
 Заявка 29 10 7 12 37 - 43 37
13.
Монца
 0:0 Заявка 30 9 9 12 34 - 41 36
14.
Эмполи
 Заявка 30 7 11 12 25 - 37 32
15.
Салернитана
 Заявка 29 6 11 12 33 - 49 29
16.
Лечче
 Заявка 29 6 9 14 25 - 35 27
17.
Специя
 Заявка 30 5 11 14 25 - 48 26
18.
Верона
 Заявка 30 5 8 17 24 - 43 23
19.
Кремонезе
 Заявка 30 3 10 17 27 - 54 19
20.
Сампдория
 Заявка 29 3 6 20 18 - 50 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 11 2 2 33 - 13 35
2.
Интер Милан
 0:0 Заявка 16 11 1 4 27 - 8 34
3.
Милан
 Заявка 14 9 3 2 28 - 17 30
4.
Лацио
 Заявка 15 9 3 3 25 - 13 30
5.
Рома
 Заявка 14 9 1 4 20 - 9 28
6.
Болонья
 Заявка 16 7 6 3 21 - 11 27
7.
Фиорентина
 Заявка 15 6 5 4 20 - 20 23
8.
Аталанта
 Заявка 14 6 3 5 24 - 18 21
9.
Сассуоло
 Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
10.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 34 - 12 21
11.
Удинезе
 Заявка 14 4 8 2 24 - 17 20
12.
Торино
 Заявка 14 5 4 5 11 - 13 19
13.
Эмполи
 Заявка 14 5 4 5 13 - 15 19
14.
Монца
 0:0 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
15.
Верона
 Заявка 15 5 2 8 17 - 23 17
16.
Салернитана
 Заявка 15 4 5 6 20 - 21 17
17.
Специя
 Заявка 16 3 8 5 16 - 24 17
18.
Лечче
 Заявка 14 2 6 6 14 - 19 12
19.
Кремонезе
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
20.
Сампдория
 Заявка 15 1 4 10 8 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 13 1 1 33 - 8 40
2.
Лацио
 Заявка 15 9 4 2 24 - 7 31
3.
Аталанта
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
4.
Рома
 Заявка 15 7 4 4 19 - 17 25
5.
Ювентус
 Заявка 14 7 2 5 13 - 12 23
6.
Милан
 Заявка 16 6 5 5 21 - 20 23
7.
Торино
 Заявка 15 5 4 6 19 - 22 19
8.
Удинезе
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
9.
Фиорентина
 Заявка 14 5 3 6 14 - 12 18
10.
Интер Милан
 0:0 Заявка 14 5 3 6 21 - 25 18
11.
Болонья
 Заявка 14 5 2 7 18 - 26 17
12.
Монца
 0:0 Заявка 15 4 5 6 15 - 23 17
13.
Сассуоло
 Заявка 15 4 4 7 19 - 27 16
14.
Лечче
 Заявка 15 4 3 8 11 - 16 15
15.
Эмполи
 Заявка 16 2 7 7 12 - 22 13
16.
Салернитана
 Заявка 14 2 6 6 13 - 28 12
17.
Кремонезе
 Заявка 15 1 7 7 18 - 29 10
18.
Специя
 Заявка 14 2 3 9 9 - 24 9
19.
Сампдория
 Заявка 14 2 2 10 10 - 28 8
20.
Верона
 Заявка 15 0 6 9 7 - 20 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 12
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Фиорентина Амрабат Софьян 10
Салернитана Кулибали Лассана 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    25'
    Хоакин Корреа устроил стеночку с партнёром в районе левой штанги и пробил в дальний угол, а ди Грегорио потащил этот мяч.
  • 23'
    "Интер" принимает участие в Лиге чемпионов. На следующей неделе он примет "Бенфику" в ответном четвертьфинальном матче. В Лиссабоне "чёрно-синие" одержали победу 2:0.
  • 22'
    Дензел Дюмфрис с чужой половины поля привёл мяч на собственную, спокойно отпасовал его назад на вратаря. И Андре Онана не один раз обыгрывался с партнёрами. 
  • Судья
    21'
    Кристьян Аслани дальним низовым ударом не попал в правый угол, а главный арбитр провёл воспитательную беседу с Раффаэлле Палладино.
  • 20'
    Пабло Мари догнал мяч на левом фланге обороны, решил сохранить его поле, ударил вперёд к центру поля - и там владение досталось "интеристам".
  • 19'
    Дюмфрис прострелил с правого края, а Госенс в падении не заработал угловой, хотя мяч отскочил за лицевую вроде кк от Иццы.
  • 19'
    Бастони с левого фланга навешивал на линию вратарской, где Лукаку не удалось выиграть верх у Кальдиролы.
  • 19'
    В центре поля легко перехватывает мяч "Интер", однако быстрая атака у "нерадзурри" не получается, выходит позиционная.
  • 17'
    Мхитарян оставил мяч Барелле рядом с левым углом штрафной площади "Монцы", а ответная передача на Генриха не прошла у Николо - была заблокирована.
  • 16'
    От Колпани мяч ушёл в аут на одном из флангов. Бастони вбросит сферу из-за боковой. Это на половине поля гостей.
  • 15'
    Робин Госенс слева доставлял мяч в чужую штрафную площадку, где овладели футбольным снарядом игроки "Монцы".
  • 14'
    Лукаку отдавал влево к чужой штрафной на Корреа, чей удар был заблокирован. Сенси пасовал пяткой в ответной атаке на Моту, однако конкретная угроза воротам "Интера" не оформилась. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Дензел Дюмфрис в центре поля роняет Маттио Пессину. Короткий свисток арбитра свидетельствует о незначительности фола.
  • Угловой
    13'
    Николо Барелла наносит удар с дальней дистанции, мяч рикошетит от плеча Луки Кальдиролы и укатывается на угловой. Далее де Врей подаёт корнер с правого края, а де Врею не удаётся пробить по воротам.
  • 12'
    Хоакин Корреа - на Бареллу. Тот обыгрался с Лукаку. Позже Дюмфрис слишком сильно навесил с правого фланга, и мяч улетел в аут.
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    • 11'
      Дармиан запустил мяч по правой зоне вперёд низом на Дюмфриса, который не сумел зацепиться за снаряд перед чужой штрафной площадью.
    • Угловой
      10'
      Лукаку укрыл мяч корпусом и поделился им с Дармианом, чей прострел с правого края превратил в угловой Кальдирола. Корнер подал Аслани - опасно не получилось.
    • 9'
      Робин Госенс загрузил слева в чужую штрафную, Армандо Ицца выбил мяч на подступы, а с подбора Генрих Мхитарян пальнул гораздо выше створа.
    • 8'
      Эх, Корреа! Бастони снабдил мячом Хоакина, который пробирался на отличную ударную позицию по центру, однако стал почему-то смещаться вправо и потерял владение.
    • 7'
      Пабло Мари забросил мяч в правую часть чужой штрафной на Дани Моту, а дальше атака "Монцы" стала развиваться не в сторону обострения.
    • Фол, нарушение
      6'
      Генрих Мхитарян в середине поля не по правилам обошёлся со Стефано Сенси. Мелкое нарушение правил со стороны "чёрно-синих".
    • Опасный момент
      5'
      ОПАСНО! Барелла выполнил подачу с правого фланга, а Лукаку выпрыгнул выше всех и вторым этажом едва не попал в левый угол.
    • 4'
      Аслани и Бастони участвовали в атаке "Интера" левым флангом, в ходе которой не добрался мяч до Лукаку.
    • 3'
      Гости больше владеют мячом на первых минутах, однако слишком рано пока говорить о каких-то опасных моментах у ворот "нерадзурри".
    • 2'
      "Интер", как обычно, играет в красно-чёрной форме, а у "Монцы" малиновая расцветка. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Интер Милан 0:0 Монца

    Исход игры
    Интер Милан
    94.7% (126)
    Ничья
    4.5% (6)
    Монца
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.34% (48)
    Меньше
    60.66% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    35.25% (43)
    Нет
    64.75% (79)
    Популярный счёт
    2:0 Интер Милан
    37.6% (50)
    2:1 Интер Милан
    20.3% (27)
    1:0 Интер Милан
    15% (20)
    3:0 Интер Милан
    5.3% (7)
    3:1 Интер Милан
    4.5% (6)
    4:1 Интер Милан
    3% (4)
    1:1 Ничья
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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