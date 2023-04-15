Бастони с левого фланга навешивал на линию вратарской, где Лукаку не удалось выиграть верх у Кальдиролы.

Дюмфрис прострелил с правого края, а Госенс в падении не заработал угловой, хотя мяч отскочил за лицевую вроде кк от Иццы.

Пабло Мари догнал мяч на левом фланге обороны, решил сохранить его поле, ударил вперёд к центру поля - и там владение досталось "интеристам".

Кристьян Аслани дальним низовым ударом не попал в правый угол, а главный арбитр провёл воспитательную беседу с Раффаэлле Палладино.

Дензел Дюмфрис с чужой половины поля привёл мяч на собственную, спокойно отпасовал его назад на вратаря. И Андре Онана не один раз обыгрывался с партнёрами.

"Интер" принимает участие в Лиге чемпионов. На следующей неделе он примет "Бенфику" в ответном четвертьфинальном матче. В Лиссабоне "чёрно-синие" одержали победу 2:0.

Хоакин Корреа устроил стеночку с партнёром в районе левой штанги и пробил в дальний угол, а ди Грегорио потащил этот мяч.

Хоакин Корреа - на Бареллу. Тот обыгрался с Лукаку. Позже Дюмфрис слишком сильно навесил с правого фланга, и мяч улетел в аут.

Николо Барелла наносит удар с дальней дистанции, мяч рикошетит от плеча Луки Кальдиролы и укатывается на угловой. Далее де Врей подаёт корнер с правого края, а де Врею не удаётся пробить по воротам.

Дензел Дюмфрис в центре поля роняет Маттио Пессину. Короткий свисток арбитра свидетельствует о незначительности фола.

Лукаку отдавал влево к чужой штрафной на Корреа, чей удар был заблокирован. Сенси пасовал пяткой в ответной атаке на Моту, однако конкретная угроза воротам "Интера" не оформилась.

Робин Госенс слева доставлял мяч в чужую штрафную площадку, где овладели футбольным снарядом игроки "Монцы".

От Колпани мяч ушёл в аут на одном из флангов. Бастони вбросит сферу из-за боковой. Это на половине поля гостей.

Мхитарян оставил мяч Барелле рядом с левым углом штрафной площади "Монцы", а ответная передача на Генриха не прошла у Николо - была заблокирована.

В центре поля легко перехватывает мяч "Интер", однако быстрая атака у "нерадзурри" не получается, выходит позиционная.

11' Дармиан запустил мяч по правой зоне вперёд низом на Дюмфриса, который не сумел зацепиться за снаряд перед чужой штрафной площадью.

10' Лукаку укрыл мяч корпусом и поделился им с Дармианом, чей прострел с правого края превратил в угловой Кальдирола. Корнер подал Аслани - опасно не получилось.

9' Робин Госенс загрузил слева в чужую штрафную, Армандо Ицца выбил мяч на подступы, а с подбора Генрих Мхитарян пальнул гораздо выше створа.

8' Эх, Корреа! Бастони снабдил мячом Хоакина, который пробирался на отличную ударную позицию по центру, однако стал почему-то смещаться вправо и потерял владение.

7' Пабло Мари забросил мяч в правую часть чужой штрафной на Дани Моту, а дальше атака "Монцы" стала развиваться не в сторону обострения.

6' Генрих Мхитарян в середине поля не по правилам обошёлся со Стефано Сенси. Мелкое нарушение правил со стороны "чёрно-синих".

5' ОПАСНО! Барелла выполнил подачу с правого фланга, а Лукаку выпрыгнул выше всех и вторым этажом едва не попал в левый угол.

4' Аслани и Бастони участвовали в атаке "Интера" левым флангом, в ходе которой не добрался мяч до Лукаку.

3' Гости больше владеют мячом на первых минутах, однако слишком рано пока говорить о каких-то опасных моментах у ворот "нерадзурри".