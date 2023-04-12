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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Пайретто Лука
Интер Милан
 
Позже
Монца
Прогнозы 45
Интер Милан 95.6% (43)
X 4.4% (2)
Монца 0% (0)
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Интер Милан
Ничья
Монца
1.48
4.74
7.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Интер Милан
Монца

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

СA
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 14 (1) 0.48
Джеко Эдин 7 0.24
Барелла Николо 5 0.17
Димарко Федерико 3 0.1
Лукаку Ромелу 3 (2) 0.1
Мхитарян Генрих 3 0.1
Корреа Хоакин 3 0.1
Чалханоглу Хакан 2 (1) 0.07
Брозович Марсело 2 0.07
Госенс Робин 2 0.07
Дюмфрис Дензел 1 0.03
Дармиан Маттео 1 0.03
Де Врей Стефан 1 0.03
Бастони Алессандро 0 0
Д'Амброзио Данило 0 0
Ачерби Франческо 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аугусто Карлос 5 0.17
Чиурриа Патрик 4 0.14
Капрари Джанлука 4 (1) 0.14
Пессина Маттео 3 (2) 0.1
Сенси Стефано 3 0.1
Мота Дани 3 0.1
Колпани Андреа 3 0.1
Петанья Андреа 2 (1) 0.07
Мари Пабло 1 0.03
Донати Джулио 1 0.03
Гюткьяр Кристиан 1 0.03
Иццо Армандо 1 0.03
Раноккья Филиппо 1 0.03
Ровелла Николо 1 0.03
Барберис Андреа 0 0
Мачин Хосе 0 0
Биринделли Самуэле 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 7 0
Шкриньяр Милан 4 1
Барелла Николо 5 0
Индзаги Симоне 4 0
Ачерби Франческо 4 0
Дюмфрис Дензел 4 0
Д'Амброзио Данило 2 1
Дармиан Маттео 3 0
Мхитарян Генрих 3 0
Де Врей Стефан 3 0
Джеко Эдин 2 0
Чалханоглу Хакан 2 0
Гальярдини Роберто 2 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Бастони Алессандро 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Лукаку Ромелу 1 0
Корреа Хоакин 1 0
Госенс Робин 1 0
Онана Андре 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иццо Армандо 6 0
Сенси Стефано 6 0
Марлон 6 0
Биринделли Самуэле 6 0
Пессина Маттео 5 0
Капрари Джанлука 5 0
Донати Джулио 3 1
Ровелла Николо 3 1
Кальдирола Лука 4 0
Мачин Хосе 4 0
Палладино Раффаэле 3 0
Мари Пабло 3 0
Чиурриа Патрик 3 0
Д'Аллесандро Марко 2 0
Петанья Андреа 2 0
Антов Валентин 2 0
Аугусто Карлос 2 0
Валоти Матиа 1 0
Молина Сальваторе 1 0
Мота Дани 1 0
Колпани Андреа 1 0
Раноккья Филиппо 1 0
Бондо Варрен 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Монца
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

1
6
Интер Милан
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Монца
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

13
10

Волевые поражения

16
15
Интер Милан
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (16)
28% (8)
17% (5)
Монца
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
31% (9)
45% (13)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

16
12

Волевые поражения

17
21

Голы по времени матча

Забито

27
15
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 5
17 Не забивали 20
3
11%
2
13%
1-15
5
19%
3
20%
16-30
6
22%
2
13%
31-45
6
22%
4
27%
46-60
2
7%
3
20%
61-75
5
19%
1
7%
76-90

Пропущено

8
23
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
0
0%
1
4%
1-15
2
25%
4
17%
16-30
2
25%
4
17%
31-45
1
13%
3
13%
46-60
2
25%
7
30%
61-75
1
13%
4
17%
76-90

Забито

22
19
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
6
27%
1
5%
1-15
4
18%
2
11%
16-30
2
9%
4
21%
31-45
2
9%
2
11%
46-60
4
18%
6
32%
61-75
4
18%
4
21%
76-90

Пропущено

24
18
6 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
2
8%
4
22%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
2
8%
3
17%
31-45
7
29%
29%
5
28%
46-60
2
8%
3
17%
61-75
9
38%
2
11%
76-90

Забито

49
34
26 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 20
18 Забивали первыми 12
6 Не забивали 7
9
18%
3
9%
1-15
9
18%
5
15%
16-30
8
16%
6
18%
31-45
8
16%
6
18%
46-60
6
12%
9
26%
61-75
9
18%
5
15%
76-90

Пропущено

32
41
10 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 22
2
6%
5
12%
1-15
4
13%
5
12%
16-30
4
13%
7
17%
31-45
8
25%
8
20%
46-60
4
13%
10
24%
61-75
10
31%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бенфика - Интер Милан 0:2 Салернитана - Интер Милан 1:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фиорентина 0:1
Интер Милан - Ювентус 0:1 Порту - Интер Милан 0:0 Специя - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Порту 1:0 Интер Милан - Удинезе 3:1 Сампдория - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Аталанта 1:0 Кремонезе - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Эмполи 0:1 Милан - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Верона 1:0 Интер Милан - Парма 2:1 Монца - Интер Милан 2:2
Монца
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Удинезе - Монца 2:2 Монца - Лацио 0:2 Монца - Кремонезе 1:1 Верона - Монца 1:1
Монца - Эмполи 2:1 Салернитана - Монца 3:0 Монца - Милан 0:1 Болонья - Монца 0:1 Монца - Сампдория 2:2 Ювентус - Монца 0:2 Монца - Сассуоло 1:1 Ювентус - Монца 2:1 Кремонезе - Монца 2:3 Монца - Интер Милан 2:2 Фиорентина - Монца 1:1 Монца - Торино 1:4 Монца - Арконатезе 2:1 Лион - Монца 1:2 Лугано - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0

Результаты матчей

Интер Милан
Монца

Точный счет

1:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
6
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:0
5 раз 17%
1:2
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 31%
2
7 раз 24%
0
6 раз 21%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
11 раз 38%
0
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Монца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
3
7
8
1.5
6
9
5
10
2.5
1
14
1
14
3.5
1
14
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
5
7
7
1.5
4
10
2
12
2.5
2
12
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
21
8
14
15
1.5
10
19
7
22
2.5
3
26
2
27
3.5
1
28
4.5
1
28
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 29 24 2 3 66 - 21 74
2.
Лацио
 Заявка 29 17 7 5 46 - 20 58
3.
Рома
 Заявка 29 16 5 8 39 - 26 53
4.
Милан
 Заявка 29 15 7 7 48 - 36 52
5.
Интер Милан
 Заявка 29 16 3 10 48 - 33 51
6.
Аталанта
 Заявка 29 14 6 9 47 - 34 48
7.
Ювентус
 Заявка 29 18 5 6 47 - 24 44
8.
Болонья
 Заявка 29 12 7 10 38 - 36 43
9.
Фиорентина
 Заявка 29 11 8 10 34 - 32 41
10.
Удинезе
 Заявка 29 9 12 8 39 - 36 39
11.
Торино
 Заявка 29 10 8 11 30 - 35 38
12.
Сассуоло
 Заявка 29 10 7 12 37 - 43 37
13.
Монца
 Заявка 29 9 8 12 34 - 41 35
14.
Эмполи
 Заявка 29 7 11 11 25 - 36 32
15.
Салернитана
 Заявка 29 6 11 12 33 - 49 29
16.
Лечче
 Заявка 29 6 9 14 25 - 35 27
17.
Специя
 Заявка 29 5 11 13 25 - 45 26
18.
Верона
 Заявка 29 5 7 17 24 - 43 22
19.
Кремонезе
 Заявка 29 2 10 17 26 - 54 16
20.
Сампдория
 Заявка 29 3 6 20 18 - 50 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 14 11 1 2 33 - 13 34
2.
Интер Милан
 Заявка 15 11 0 4 27 - 8 33
3.
Милан
 Заявка 14 9 3 2 28 - 17 30
4.
Лацио
 Заявка 15 9 3 3 25 - 13 30
5.
Рома
 Заявка 14 9 1 4 20 - 9 28
6.
Болонья
 Заявка 15 7 5 3 20 - 10 26
7.
Фиорентина
 Заявка 15 6 5 4 20 - 20 23
8.
Аталанта
 Заявка 14 6 3 5 24 - 18 21
9.
Сассуоло
 Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
10.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 34 - 12 21
11.
Удинезе
 Заявка 14 4 8 2 24 - 17 20
12.
Торино
 Заявка 14 5 4 5 11 - 13 19
13.
Эмполи
 Заявка 14 5 4 5 13 - 15 19
14.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
15.
Верона
 Заявка 15 5 2 8 17 - 23 17
16.
Салернитана
 Заявка 15 4 5 6 20 - 21 17
17.
Специя
 Заявка 15 3 8 4 16 - 21 17
18.
Лечче
 Заявка 14 2 6 6 14 - 19 12
19.
Сампдория
 Заявка 15 1 4 10 8 - 22 7
20.
Кремонезе
 Заявка 14 1 3 10 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 13 1 1 33 - 8 40
2.
Лацио
 Заявка 14 8 4 2 21 - 7 28
3.
Аталанта
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
4.
Рома
 Заявка 15 7 4 4 19 - 17 25
5.
Ювентус
 Заявка 14 7 2 5 13 - 12 23
6.
Милан
 Заявка 15 6 4 5 20 - 19 22
7.
Торино
 Заявка 15 5 4 6 19 - 22 19
8.
Удинезе
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
9.
Фиорентина
 Заявка 14 5 3 6 14 - 12 18
10.
Интер Милан
 Заявка 14 5 3 6 21 - 25 18
11.
Болонья
 Заявка 14 5 2 7 18 - 26 17
12.
Монца
 Заявка 14 4 4 6 15 - 23 16
13.
Сассуоло
 Заявка 15 4 4 7 19 - 27 16
14.
Лечче
 Заявка 15 4 3 8 11 - 16 15
15.
Эмполи
 Заявка 15 2 7 6 12 - 21 13
16.
Салернитана
 Заявка 14 2 6 6 13 - 28 12
17.
Кремонезе
 Заявка 15 1 7 7 18 - 29 10
18.
Специя
 Заявка 14 2 3 9 9 - 24 9
19.
Сампдория
 Заявка 14 2 2 10 10 - 28 8
20.
Верона
 Заявка 14 0 5 9 7 - 20 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 12
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Фиорентина Амрабат Софьян 10
Салернитана Кулибали Лассана 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Монца от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 апреля 2023, осталось 2 дня 10 часов 53 минуты.

    Главный судья: Пайретто Лука

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Интер Милан 95.6% (43)
    X 4.4% (2)
    Монца 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Монца
    1.48
    4.74
    7.80
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Интер Милан - Монца онлайн

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    Прогнозы на матч Интер Милан - Монца

    Исход игры
    Интер Милан
    95.6% (43)
    Ничья
    4.4% (2)
    Монца
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (20)
    Меньше
    54.55% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    40.91% (18)
    Нет
    59.09% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Интер Милан
    40% (18)
    2:1 Интер Милан
    22.2% (10)
    1:0 Интер Милан
    11.1% (5)
    4:1 Интер Милан
    6.7% (3)
    3:0 Интер Милан
    6.7% (3)
    3:1 Интер Милан
    4.4% (2)
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